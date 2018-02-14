00:18 15 февраля
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Lockheed Martin поставила заказчику 400-й «Супер Геркулес»

Корпорация Lockheed Martin 9 февраля провела церемонию передачи заказчику 400-го самолета семейства C-130J «Супер Геркулес», сообщает ЦАМТО.

Lockheed Martin поставила заказчику 400-й «Супер Геркулес»


Им стал самолет для ля Сил специальных операций ВВС США (AFSOC).


C-130J «Супер Геркулес» – самая современная версия семейства «Геркулес», поставляемая заказчикам из 17 стран. На сегодня общий налет парка самолетов C-130J превысил 1,7 млн. часов.

«С-130J «Супер Геркулес» доступны заказчикам в 17 различных конфигурациях, включая транспортную, разведывательную, самолета-заправщика KC-130J, поисково-спасательную HC-130J, самолета ССО MC-130J и т.д.», – говорится в релизе компании.

Сообщается, что Переданный самолет «является 13-ым MC-130J, который будет преобразован к версии AC-130J «Гострайдер», оснащенную комплексом высокоточного вооружения». Самолет войдет в состав 1-го авиакрыла специальных операций (авиабаза «Херлберт-Филд», штат Флорида).

Версия «AC» предназначена для «непосредственной огневой поддержки, изоляция района боевых действий с воздуха и вооруженной разведки».

Издание отмечает, что самолеты «C-130J в настоящее время состоят на вооружении командования воздушных перевозок ВВС США (Air Mobility Command), боевого командования ВВС США, ССО ВВС США (AFSOC), Береговой охраны США, Корпуса морской пехоты США командования ВВС Национальной гвардии, командования резерва ВВС (Air Force Reserve Command)».

Использованы фотографии: Lockheed_Martin
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Комментарии 17

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  1. КВУ-НСвД Вчера, 13:46
    для «непосредственной огневой поддержки, изоляция района боевых действий с воздуха и вооруженной разведки».
    Летающая батарея . Хороша... , но там где нет ПВО большего чем ПЗРК старых моделей
    КВУ-НСвД
    1. Rusland Вчера, 13:54
      У нас в небе не погарцуешь.
      Rusland
      1. КВУ-НСвД Вчера, 13:57
        У нас в небе не погарцуешь
        Ну так и создавался для войн с "папуасами"
        КВУ-НСвД
        1. hydrox Вчера, 15:30
          Цитата: КВУ-НСвД
          Ну так и создавался для войн с "папуасами"

          А чем бармалеи отличаются от папуасов и кто мешает нам применять подобные артустановки, "летающие "терминаторы поддержки танков" и совсем страшные системы на базе "буратино" и "тосочки" не только против бармалеев, но и против укропов?
          hydrox
    2. профессор Вчера, 14:23
      Цитата: КВУ-НСвД
      для «непосредственной огневой поддержки, изоляция района боевых действий с воздуха и вооруженной разведки».
      Летающая батарея . Хороша... , но там где нет ПВО большего чем ПЗРК старых моделей

      Либо выбивают ПВО и применяют этот Ганшип, либо как нынче в Сирии- расстреливают из него колонну ночью сея смерть и панику.
      профессор
      1. КВУ-НСвД Вчера, 14:27
        Не стоит ,профессор,столь зло ехидничать . Не красит Вас это...
        КВУ-НСвД
      2. влад66 Вчера, 14:56
        Цитата: профессор
        Либо выбивают ПВО и применяют этот Ганшип, либо как нынче в Сирии- расстреливают из него колонну ночью сея смерть и панику.

        Россия и Китай это не Сирия,не Ирак и не Ливия. yes Но самолет хороший. hi
        влад66
        1. профессор Вчера, 15:39
          Цитата: влад66
          Цитата: профессор
          Либо выбивают ПВО и применяют этот Ганшип, либо как нынче в Сирии- расстреливают из него колонну ночью сея смерть и панику.

          Россия и Китай это не Сирия,не Ирак и не Ливия. yes Но самолет хороший. hi

          Дык ни против России, ни против Китая он применяться не будет. А вот ребелов по пустыне гонять самое то.


          Цитата: КВУ-НСвД
          Не стоит ,профессор,столь зло ехидничать . Не красит Вас это...

          А с чего мне горевать. Американцы покрошили наших врагов арабов, ваши как известно не пострадали. Все довольны.
          профессор
    3. hydrox Вчера, 15:24
      Цитата: КВУ-НСвД
      но там где нет ПВО большего чем ПЗРК старых моделей

      Положим, что и новые модели ПЗРК не берут на высотах более 5 км, но это если тупо рассматривать функцию такого ганшипа, как летающего танка.
      http://in24.org/world/30719?utm_source=warfiles.r

      Но кто мешает нам уже после того, как мы освоим артиллерийскую специальность подобного ганшипа на базе орудия со скоростью снаряда 3М на базе старого Ан-12, сделать такой летающий "истребитель танков", который мог бы очень хорошо пригодиться в Донбассе перед самым наступлением ВСУ - такой ганшип мог бы за один рейс (2 часа работы!!) уничтожить не менее сотни укропских танков и БТР. А если его снабдить башней от ТОС -1А (или не дай бох "тосочки"!) - то один такой ероплан заменит несколько тысяч мотострелков и очистит за раз 3-5 км полевых укреплений переднего края укропов или бармалеев.
      Это в тысячи раз повышает эффективность использования ВКС в локальных войнах и конфликтах малой интенсивности. Опыт использования такой техники у США составляет порядка 50 лет, в Сирии этот опыт применён впервые и оказался очень чувствительным для нас ...
      hydrox
  2. Zubr Вчера, 13:49
    А ведь действительно, получилась очень удачная машина. Эксплуатация с любых полос, малый разбег и посадка. на палубу авианосца садится без проблем без зацепа, взлетает без катапульты. Когда там наш ИЛ-112 уже составит ему конкуренцию ?
    Zubr
  3. iliitchitch Вчера, 13:49
    локхид-мартин - как та мартышка в анекдоте : "дура не дура , а 30 рублей в день имею ." .
    iliitchitch
  4. Andrey160479 Вчера, 13:54
    Очень удачный самолёт. Видел его в живую в 94м.
    Andrey160479
  5. Архивариус Вася Вчера, 15:37
    Претензий к самолету нет, рабочая лошадка да и универсальная к тому же. Ну и конечно поражает их общее количество, хорошо налаженный конвейер!
    Вот сколько у нас всего транспортников интересно?
    Архивариус Вася
  6. gukoyan Вчера, 15:38
    Что-что а мне Геркулес всегда нравился, очень красивая машина с хорошими ТТХ)
    Когда у нас уже додумаются создать такой же пепелац для поддержки войск, хорошее пушечное вооружение, да ещё и с неба... Много может хорошего сделать.
    gukoyan
  7. keeper03 Вчера, 17:58
    Надо же такое фуфло, а как разрекламировали !!! what Этот супер-пупер недалеко ушёл от уровня разработок 1960-х годов Советского Союза ! hi
    keeper03
  8. exo Вчера, 19:35
    Пример того,как можно совершенствовать конструкцию,в течении долгих лет.И из нашего АН-12,можно было бы,много ещё чего,вытащить. Что,Китай и демонстрирует.
    exo
    1. keeper03 Вчера, 21:01
      К большому нашему сожалению, мы так и не смогли создать современную замену Ан-12. request
      keeper03
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