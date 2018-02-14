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Lockheed Martin поставила заказчику 400-й «Супер Геркулес»
Корпорация Lockheed Martin 9 февраля провела церемонию передачи заказчику 400-го самолета семейства C-130J «Супер Геркулес», сообщает ЦАМТО.
Им стал самолет для ля Сил специальных операций ВВС США (AFSOC).
C-130J «Супер Геркулес» – самая современная версия семейства «Геркулес», поставляемая заказчикам из 17 стран. На сегодня общий налет парка самолетов C-130J превысил 1,7 млн. часов.
«С-130J «Супер Геркулес» доступны заказчикам в 17 различных конфигурациях, включая транспортную, разведывательную, самолета-заправщика KC-130J, поисково-спасательную HC-130J, самолета ССО MC-130J и т.д.», – говорится в релизе компании.
Сообщается, что Переданный самолет «является 13-ым MC-130J, который будет преобразован к версии AC-130J «Гострайдер», оснащенную комплексом высокоточного вооружения». Самолет войдет в состав 1-го авиакрыла специальных операций (авиабаза «Херлберт-Филд», штат Флорида).
Версия «AC» предназначена для «непосредственной огневой поддержки, изоляция района боевых действий с воздуха и вооруженной разведки».
Издание отмечает, что самолеты «C-130J в настоящее время состоят на вооружении командования воздушных перевозок ВВС США (Air Mobility Command), боевого командования ВВС США, ССО ВВС США (AFSOC), Береговой охраны США, Корпуса морской пехоты США командования ВВС Национальной гвардии, командования резерва ВВС (Air Force Reserve Command)».
Им стал самолет для ля Сил специальных операций ВВС США (AFSOC).
C-130J «Супер Геркулес» – самая современная версия семейства «Геркулес», поставляемая заказчикам из 17 стран. На сегодня общий налет парка самолетов C-130J превысил 1,7 млн. часов.
«С-130J «Супер Геркулес» доступны заказчикам в 17 различных конфигурациях, включая транспортную, разведывательную, самолета-заправщика KC-130J, поисково-спасательную HC-130J, самолета ССО MC-130J и т.д.», – говорится в релизе компании.
Сообщается, что Переданный самолет «является 13-ым MC-130J, который будет преобразован к версии AC-130J «Гострайдер», оснащенную комплексом высокоточного вооружения». Самолет войдет в состав 1-го авиакрыла специальных операций (авиабаза «Херлберт-Филд», штат Флорида).
Версия «AC» предназначена для «непосредственной огневой поддержки, изоляция района боевых действий с воздуха и вооруженной разведки».
Издание отмечает, что самолеты «C-130J в настоящее время состоят на вооружении командования воздушных перевозок ВВС США (Air Mobility Command), боевого командования ВВС США, ССО ВВС США (AFSOC), Береговой охраны США, Корпуса морской пехоты США командования ВВС Национальной гвардии, командования резерва ВВС (Air Force Reserve Command)».
Использованы фотографии: Lockheed_Martin
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