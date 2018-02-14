00:20 15 февраля
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В ЦВО проходят сборы специалистов РЭБ

Военнослужащие частей и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа приступили к отработке практических действий в ходе занятий по боевой подготовке в полевых условиях, сообщает пресс-служба округа.

В ЦВО проходят сборы специалистов РЭБ


В рамках полевого выхода отрабатываются вопросы радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов и авиации, а также подавления сетей и линий связи условного противника
- говорится в сообщении.


Военнослужащие выполнят задачи с применением различных новейших комплексов находящихся на вооружении подразделений РЭБ. По завершении лагерных сборов будут проведены контрольные занятия по специальной, физической и огневой подготовке.

Практические занятия в полевых условиях являются начальным этапом подготовки военнослужащих подразделений РЭБ к конкурсу «Электронный рубеж-2018», пояснили в пресс-службе

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 9

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  1. Rusland Вчера, 13:50
    Нормативы это святое, техника новая, сложная. Успехов!
    Rusland
  2. КВУ-НСвД Вчера, 13:50
    Засветили бы пару новинок с кадрами воздействия ... И нам на радость , и вражинам к раздумьям good
    КВУ-НСвД
    1. Zubr Вчера, 13:57
      Нельзя... smile Потом замучаются тайгу полоть... smile
      Zubr
      1. ul_vitalii Вчера, 14:14
        На первом курсе в общаге девчонкам через стенку мешали телек смотреть, полностью глушили " ёмкостной трехточкой" на П-416. Они по нему стучат, мы выключим или транзистор перепаиваем, успокоются- опять включаем и опять они начинают его ремонтировать. smile
        ul_vitalii
        1. Zubr Вчера, 14:19
          Так, это и мы так шутили, учитывая что у неё радиус подавления не более 50 метров. А там оборудование совсем другого пошива. А вообще лучше бритва Харьков. Выкусываешь фильтры. к щёткам две антенны и в розетку. Один недостаток жужжит... smile на 150 метров глушит всё... smile
          Zubr
          1. ul_vitalii Вчера, 14:22
            Мощнее нельзя было, старшекурсники могли по шее дать.
            ul_vitalii
            1. Zubr Вчера, 14:25
              laughing Было дело.....
              Zubr
    2. bazzbazz Вчера, 14:19
      Нельзя раньше времени "светить" это оружие. Чтоб не знали, что их ждет)
      bazzbazz
  3. bazzbazz Вчера, 14:17
    Одна из главных оборонительных линий России. Нужно развивать это направление, чтоб враг не навести, не стрельнуть, ни даже долететь не мог до наших границ!
    bazzbazz
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