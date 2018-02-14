В ЦВО проходят сборы специалистов РЭБ

В рамках полевого выхода отрабатываются вопросы радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов и авиации, а также подавления сетей и линий связи условного противника

Военнослужащие частей и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа приступили к отработке практических действий в ходе занятий по боевой подготовке в полевых условиях, сообщает пресс-служба округа.- говорится в сообщении.Военнослужащие выполнят задачи с применением различных новейших комплексов находящихся на вооружении подразделений РЭБ. По завершении лагерных сборов будут проведены контрольные занятия по специальной, физической и огневой подготовке.Практические занятия в полевых условиях являются начальным этапом подготовки военнослужащих подразделений РЭБ к конкурсу «Электронный рубеж-2018», пояснили в пресс-службе