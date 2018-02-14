Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
В ЦВО проходят сборы специалистов РЭБ
Военнослужащие частей и подразделений радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Центрального военного округа приступили к отработке практических действий в ходе занятий по боевой подготовке в полевых условиях, сообщает пресс-служба округа.
Военнослужащие выполнят задачи с применением различных новейших комплексов находящихся на вооружении подразделений РЭБ. По завершении лагерных сборов будут проведены контрольные занятия по специальной, физической и огневой подготовке.
Практические занятия в полевых условиях являются начальным этапом подготовки военнослужащих подразделений РЭБ к конкурсу «Электронный рубеж-2018», пояснили в пресс-службе
В рамках полевого выхода отрабатываются вопросы радиоэлектронного прикрытия своих войск от ракетных ударов и авиации, а также подавления сетей и линий связи условного противника- говорится в сообщении.
Военнослужащие выполнят задачи с применением различных новейших комплексов находящихся на вооружении подразделений РЭБ. По завершении лагерных сборов будут проведены контрольные занятия по специальной, физической и огневой подготовке.
Практические занятия в полевых условиях являются начальным этапом подготовки военнослужащих подразделений РЭБ к конкурсу «Электронный рубеж-2018», пояснили в пресс-службе
Использованы фотографии: Минобороны РФ
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти