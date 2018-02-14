00:12 15 февраля
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ВМС Финляндии получит артиллерийские установки «Бофорс-40» Mk.4 для катеров «Хамина»

Компания BAE Systems объявила, что по контракту с финской компанией Patria поставит 40-мм корабельные артиллерийские установки «Бофорс-40» Mk.4 для оснащения ракетных катеров класса «Хамина», сообщает ЦАМТО.

ВМС Финляндии получит артиллерийские установки «Бофорс-40» Mk.4 для катеров «Хамина»
Ракетные катера типа Hamina

BAE Systems имеет давнюю историю сотрудничества с Финляндией, поставляя системы вооружения как для ВМС, так и для сухопутных войск.


Как отметил представитель компании, «Финляндия является третьей страной, которая выбрала АУ "Бофорс-40" Mk.4, что свидетельствует о росте интереса к данной системе со стороны государств, стремящихся получить гибкость, которую обеспечивает эта 40-мм корабельная артиллерийская установка, предназначенная для стрельбы различными типами боеприпасов».

По его словам, в современных условиях «корабли должны выполнять задачи в ходе конфликтов разного уровня и для повышения их живучести требуется гибкая система вооружения, подобная "Бофорс-40" Mk4». Система позволяет поражать воздушные, морские и наземные цели.

Сообщается, что вес компактной башенной установки не превышает 2,5 т, скорострельность – 300 выстр./мин., диапазон углов наведения по вертикали – -20/+80 град., дальность стрельбы – 12,5 км, начальная скорость боеприпаса – 1012 м/с, живучесть ствола – 5000 выстрелов. Приводы наведения заимствованы у пушки, установленной на ББМ CV-9040, и адаптированы для применения на море.

Опционально установка может оснащаться телекамерой, РЛС измерения дульной скорости боеприпасов.

Использованы фотографии: http://www.nationaldefense.ru
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Комментарии 7

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  1. san4es Вчера, 14:01
    ВМС Финляндии получит артиллерийские установки «Бофорс-40» Mk.4 для катеров


    Swedish Navy Bofors 40Mk4 BAE Systems
    san4es
  2. Серый брат Вчера, 14:24
    Неужели финики наконец-то получат казнозарядные орудия?
    Серый брат
  3. Kars Вчера, 15:24
    40 мм Бофорс с его набором боеприпасов наверное лучшее лёгкое орудие в мире.
    Поставить такие на бмпт ,на ту же БМП на базе арматы.
    Kars
    1. Серый брат Вчера, 15:58
      Цитата: Kars
      40 мм Бофорс с его набором боеприпасов наверное лучшее лёгкое орудие в мире.

      Наглухо устаревшее. Вот его и спихивают за недорого (но не бесплатно, поэтому у вас его не будет).
      Вот это тоже доставляет:
      Приводы наведения заимствованы у пушки, установленной на ББМ CV-9040

      И этот хлам на иголки пошёл.
      Серый брат
      1. АнтиFREEZ Вчера, 21:33
        Цитата: Серый брат
        И этот хлам на иголки пошёл.

        Нам бы такой "хлам".
        АнтиFREEZ
      2. Kars Сегодня, 00:05
        Тогда я думаю вы назавете лучшее орудие,только более менее серийное.да ещё обладающее хотя бы приблезительно аналогичным набором боеприпасов.
        Kars
        1. Серый брат Сегодня, 00:11
          Цитата: Kars
          Тогда я думаю вы назавете лучшее орудие,только более менее серийное.да ещё обладающее хотя бы приблезительно аналогичным набором боеприпасов.

          2А42
          Серый брат
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