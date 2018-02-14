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ВМС Финляндии получит артиллерийские установки «Бофорс-40» Mk.4 для катеров «Хамина»
Компания BAE Systems объявила, что по контракту с финской компанией Patria поставит 40-мм корабельные артиллерийские установки «Бофорс-40» Mk.4 для оснащения ракетных катеров класса «Хамина», сообщает ЦАМТО.
BAE Systems имеет давнюю историю сотрудничества с Финляндией, поставляя системы вооружения как для ВМС, так и для сухопутных войск.
Как отметил представитель компании, «Финляндия является третьей страной, которая выбрала АУ "Бофорс-40" Mk.4, что свидетельствует о росте интереса к данной системе со стороны государств, стремящихся получить гибкость, которую обеспечивает эта 40-мм корабельная артиллерийская установка, предназначенная для стрельбы различными типами боеприпасов».
По его словам, в современных условиях «корабли должны выполнять задачи в ходе конфликтов разного уровня и для повышения их живучести требуется гибкая система вооружения, подобная "Бофорс-40" Mk4». Система позволяет поражать воздушные, морские и наземные цели.
Сообщается, что вес компактной башенной установки не превышает 2,5 т, скорострельность – 300 выстр./мин., диапазон углов наведения по вертикали – -20/+80 град., дальность стрельбы – 12,5 км, начальная скорость боеприпаса – 1012 м/с, живучесть ствола – 5000 выстрелов. Приводы наведения заимствованы у пушки, установленной на ББМ CV-9040, и адаптированы для применения на море.
Опционально установка может оснащаться телекамерой, РЛС измерения дульной скорости боеприпасов.
Ракетные катера типа Hamina
BAE Systems имеет давнюю историю сотрудничества с Финляндией, поставляя системы вооружения как для ВМС, так и для сухопутных войск.
Как отметил представитель компании, «Финляндия является третьей страной, которая выбрала АУ "Бофорс-40" Mk.4, что свидетельствует о росте интереса к данной системе со стороны государств, стремящихся получить гибкость, которую обеспечивает эта 40-мм корабельная артиллерийская установка, предназначенная для стрельбы различными типами боеприпасов».
По его словам, в современных условиях «корабли должны выполнять задачи в ходе конфликтов разного уровня и для повышения их живучести требуется гибкая система вооружения, подобная "Бофорс-40" Mk4». Система позволяет поражать воздушные, морские и наземные цели.
Сообщается, что вес компактной башенной установки не превышает 2,5 т, скорострельность – 300 выстр./мин., диапазон углов наведения по вертикали – -20/+80 град., дальность стрельбы – 12,5 км, начальная скорость боеприпаса – 1012 м/с, живучесть ствола – 5000 выстрелов. Приводы наведения заимствованы у пушки, установленной на ББМ CV-9040, и адаптированы для применения на море.
Опционально установка может оснащаться телекамерой, РЛС измерения дульной скорости боеприпасов.
Использованы фотографии: http://www.nationaldefense.ru
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