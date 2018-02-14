00:20 15 февраля
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Британский полковник призвал ВМС Украины готовиться "топить" российский Черноморский флот

Бывший британский советник министра обороны Украины полковник Глен Грант дал интервью украинскому порталу «Апостроф». Ранее британский полковник рассказал украинским гражданам о проблемах в её армии, а теперь решил дать совет по поводу возможного «столкновения» с Черноморским флотом России.

По словам Глена Гранта, украинские войска должны быть готовы к «попытке уничтожить российский флот».

«Апостроф» публикует заявление бывшего советника в Минобороны Украины:
Военно-морские силы как структуру надо воспринимать крайне серьёзно. Вы уже потеряли свой главный порт и нефтяные скважины, то есть огромную часть национального достояния. И ваша уязвимость с моря больше, чем где-либо. Хотя нет, она такая же значительная, как и с любой другой стороны. Поэтому флот надо воспринимать серьёзно.



Британский полковник призвал ВМС Украины готовиться "топить" российский Черноморский флот


Далее Грант заявляет, что нужно активизироваться «стратегически»:
Как я уже неоднократно говорил, можно достигать целей и не имея крейсеров. Вам просто нужно взглянуть, как иранцы атаковали американские линкоры на малых лодках, чтобы понять, что основное – это инновации. Но самое важное, чтобы ВМС начали планировать, что и как они могут сделать, если придется. Потому что это планирование заставляет людей думать, а это очень нужно.


По словам британского полковника, Украина должна понять, что должна быть готовой к «безжалостной войне».

Грант:
Когда к этому можно прибегнуть? Когда Россия нападёт на вас. Простите, но в вопросе российского Черноморского флота надо быть готовым к безжалостным шагам. Вы не можете продолжать позволять России откусывать у вас куски, не забирая ничего взамен.

По словам полковника Гранта, имеющимися силами и средствами Украина должна атаковать российские корабли.

Это заявление британского экс-советника красноречиво свидетельствует о том, какие советы западные «друзья» Украины давали Киеву, и какие продолжают давать сейчас. В принципе, совет от «друзей» один: продолжение войны любой ценой, что явно в интересах, например, той же Британии.

Использованы фотографии: dssitsec.eu
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Комментарии 93

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  1. Logall Вчера, 13:58
    Что же они там все такие полоумные? Если хоть один корабль потонет по вине укровермахта, то и режиму напрямую угрожающему безопасности РФ придёт конец... Их терпят до коле ума хватает не развязать войну с Россией! Британец действительно уверен, что Бандеры пойдут на это?
    Это уже не палата N6, а полата-666!
    Logall
    1. Монос Вчера, 14:01
      И ваша уязвимость с моря больше, чем где-либо. Хотя нет, она такая же значительная, как и с любой другой стороны.

      laughing laughing Другими словами - укропы со всех сторон с голой ж...
      как иранцы атаковали американские линкоры на малых лодках, чтобы понять, что основное – это инновации

      Монос
      1. bouncyhunter Вчера, 14:07
        Угу . "Солому жрём , но гонор - маем !" (с) wassat
        Этому мелкобритому полкану впору памятник в Киеве поставить "За твердолобость" . А вообще , как тут не вспомнить крылатую фразу С.В.Лаврова . lol
        bouncyhunter
        1. Serg65 Вчера, 14:22
          hi Привет Паш!
          британский советник министра обороны Украины

          Всё Паш гораздо проще, у Глена в адъютантах был знаменитый укроподводник Лупаков! А это, батенька, заразная штука-этот Лупаков!!!
          Serg65
          1. bouncyhunter Вчера, 14:24
            Сергей , привет ! hi
            Цитата: Serg65
            у Глена в адъютантах был знаменитый укроподводник Лупаков! А это, батенька, заразная штука-этот Лупаков!!!

            Так оно что - покусало Глена ? belay lol
            bouncyhunter
            1. Serg65 Вчера, 14:26
              what информация отсутствует, но согласись...факт на лице...или в голове bully
              Serg65
              1. bouncyhunter Вчера, 14:28
                Про таких говорят : "Лицо , обезображенное отсутствием интеллекта и жевательно-чпокательными рефлексами ." wassat
                bouncyhunter
                1. cniza Вчера, 15:29
                  Такое впечатление , что все хотят , как можно быстрее заставить Украину напасть на Россию , ну и дальше как в анекдоте ... , они не видят другого способа избавится от Украины.
                  cniza
                  1. Герман 4223 Вчера, 19:16
                    Им надо чтоб Украина тяфкала как собачка ,за косточку и объетки подъедала(старое оружие,утилизировала).
                    Герман 4223
                2. словак Вчера, 20:34
                  Цитата: bouncyhunter
                  Про таких говорят : "Лицо , обезображенное отсутствием интеллекта и жевательно-чпокательными рефлексами ." wassat

                  Зато какие УШИ! Видимо, часто БЕРЕТ интервью, при этом его держат за уши...
                  словак
        2. Ратник с пулеметом Вчера, 14:57
          памятник ему на месте проживания с оркестром и проводами,скоро "владычица морей" сама с резиновыми лодками останется,а все резвые советы лохам раздают,сам бы и показал пример фраер ушастый,видимо скучно на пенсии,так сыграл бы в Worldwarships,правда там ему тоже быстро навешают))
          Ратник с пулеметом
          1. bouncyhunter Вчера, 15:18
            Цитата: Ратник с пулеметом
            так сыграл бы в Worldwarships,правда там ему тоже быстро навешают))

            Жень , до World of warships была онлайн-игра NavyField , так мы там мелкобритых ссаными тряпками гоняли и удивлялись , что эти мазуты сухопутные когда-то владычицей морей числились . lol
            bouncyhunter
            1. Ратник с пулеметом Вчера, 17:01
              Паша,я уже писал на ВО свое мнение по этому поводу,сказку про"владычицу морей" они сами придумали,а хоть какие то поводы так заявлять появились только,когда между британией и Голландией установилось единое правление,это голландцы научили рыжих бобиков строить отличные корабли и ими пользоваться,кто до этого мелкобритов на море признавал?тогдашним испанцам расскажи про британию -владычицу морей,они со смеху померли бы))
              Ратник с пулеметом
              1. bouncyhunter Вчера, 17:08
                Жень , мелкобритые по примеру своих залужных собратьев предпочитают помнить только то , что им выгодно . Ну или историю переписывать тоже можно . wink lol
                bouncyhunter
            2. Ратник с пулеметом Вчера, 17:05
              сейчас мы островных скунсов и братьев амерошакалов в Escape from Tarkov отстреливаем по ночам,они в это время часто шарят там,но редко возвращаются))
              Ратник с пулеметом
              1. bouncyhunter Вчера, 17:09
                Вот это - по-нашему !!! good drinks
                bouncyhunter
        3. влад66 Вчера, 15:02
          Цитата: bouncyhunter
          Угу . "Солому жрём , но гонор - маем !"

          Паша этот мелкобритт пожил недельку видно там и побухал с петрухой вот и прет laughing
          надо быть готовым к безжалостным шагам.

          Верим верим wassat
          влад66
          1. bouncyhunter Вчера, 15:20
            Влад , я кажется , догадываюсь в чём причина : "свидомый грипп" или "поросячья пневмония" . wassat
            bouncyhunter
            1. cniza Вчера, 15:30
              Воздух там весь заражен.
              cniza
              1. bouncyhunter Вчера, 15:41
                Так там , по ходу , не только воздух . yes
                bouncyhunter
                1. cniza Вчера, 15:49
                  Вообще это все уже напоминает полный и окончательный "привет" Украины.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Вчера, 15:54
                    Цитата: cniza
                    Такое впечатление , что все хотят , как можно быстрее заставить Украину напасть на Россию , ну и дальше как в анекдоте ... , они не видят другого способа избавится от Украины.

                    Цитата: cniza
                    Вообще это все уже напоминает полный и окончательный "привет" Украины.

                    Собственно , от себя могу только добавить : Украину будут "сливать" , но ещё не определились толком со сценарием . Нападение на Россию - один из вариантов .
                    bouncyhunter
                    1. cniza Вчера, 16:00
                      Очень похоже , зная , что они тут же сдадутся.
                      cniza
                      1. Балу Вчера, 18:28
                        британский полковник рассказал украинским гражданам о проблемах в её армии, а теперь решил дать совет по поводу возможного «столкновения» с Черноморским флотом России.
                        По словам Глена Гранта, украинские войска должны быть готовы к «попытке уничтожить российский флот».

                        Друзья, отнеситесь серьезно, что за шутки-прибаутки. У Украины одних адмиралов больше, чем генералов, это страна с мощным военноморским потенциалом. Они потому и отказываются забирать свои корабли из крыма. У них плотиков и надувных лодок ... много. Как выйдут в море, как нападут...ю Правда черноморский флот России может трижды снести с земли Украину. Но ведь наглосаксы об этом и не догадываются, как и сами бандерлоги. fool
                        Балу
    2. Тикси-3 Вчера, 14:01
      Цитата: Logall
      Что же они там все такие полоумные?

      выходит да, если это чел выдает - "Но самое важное, чтобы ВМС начали планировать, что и как они могут сделать, если придется. Потому что это планирование заставляет людей думать, а это очень нужно.", этим он признает, что на окраине думать пока не могут
      Тикси-3
    3. Комментарий был удален.
    4. LiSiCyn Вчера, 14:10
      Это намек, на тактику "камикадзе"...
      Готовтесь укро пы, к " безжалостной" войне... lol
      Интересно, а человеко-управляемые торпеды, будут ??! belay
      Или всех водителей, уже на Донбассе положили ? laughing
      LiSiCyn
      1. zhekazs Вчера, 14:51
        Цитата: LiSiCyn
        Это намек, на тактику "камикадзе"...

        Вообще-то, это:
        Вам просто нужно взглянуть, как иранцы атаковали американские линкоры на малых лодках,

        подстрекательство к терроризму. В мешок этого Гранта и на Бутырку, суд-этап-Магадан.
        zhekazs
        1. Николай Грек Вчера, 17:27
          Цитата: zhekazs
          Вам просто нужно взглянуть, как иранцы атаковали американские линкоры на малых лодках,

          ваще сомнительное утверждение с учетом реальности...иранцы хлобучили америкосов около своей страны с учетом того, что америкоссия очень далеко!!! а этот полудурошный предлагает свидамитам нападать на наши корабли, которые находятся в водах рядом с Россией...тут и "Бастионы" рядом, и корабли другие, которые могут прям от причала шмальнуть начиная от мелкого калибра, заканчивая самим "Калибром"!!! what what what и авиация....и ПВО...и РСЗО и т.д и т.п!! belay wassat laughing laughing soldier soldier soldier по ходу, этот "гениальный стратег" в звании полкана своими советами приложил руку к нынешнему "процветанию" бритосского министерства обороны!!! yes request laughing laughing laughing
          Николай Грек
      2. Михаил м Вчера, 15:30
        Цитата: LiSiCyn
        Готовтесь укро пы, к " безжалостной" войне...

        Британия и США готовы воевать до последнего украинца. Ни одного не пощадят.
        Михаил м
        1. LiSiCyn Вчера, 16:18
          Цитата: Михаил м
          Британия и США готовы воевать до последнего украинца. Ни одного не пощадят.

          А укро пы, готовы ..?? wink
          Раз он , им об этом говорит...
          Значит понимает, что сдаваться в плен, будут пачками...
          Укро п, только после литра горилки, готов к самопожертвованию...
          Правда сил, на это не остается lol
          LiSiCyn
    5. kit88 Вчера, 14:12
      Какой великий стратег высказался. Мысли на уровне генерала диванных войск. Хотя нет, до генерала не дотягивает, генерал бы "утопил" не только ЧФ, а сразу весь ВМФ РФ вместе с Адмиралтейством за пару часов.
      kit88
    6. Венд Вчера, 14:13
      Цитата: Logall
      Что же они там все такие полоумные?

      Бывает хуже, но реже.
      Венд
    7. сибиралт Вчера, 14:28
      Судя по ушам и тупости, этот советник какой-то родственник принца Чальза. belay
      сибиралт
    8. Комментарий был удален.
    9. assa67 Вчера, 14:36
      Саня,приветствую hi ....
      Цитата: Тикси-3
      это планирование заставляет людей думать

      а сам-то этот имбицил каким местом думает?...самое страшное что эти идеи попадают в пустые кастрюли бандерлоговские и там бултыхаются...а тут чуть не прямой приказ нападать на ЧФ
      assa67
      1. ul_vitalii Вчера, 14:41
        Читаем вдумчиво: полковник, советник министра обороны, всё, мне скучно. belay
        ul_vitalii
    10. Scoun Вчера, 15:05
      Цитата: Logall
      Британец действительно уверен, что Бандеры пойдут на это?

      Это как обычно, #англичанка гадит.

      продолжение войны любой ценой, что явно в интересах, например, той же Британии.

      Как обычно и чужими ручонками.
      Scoun
    11. x.andvlad Вчера, 15:19
      Цитата: Logall
      Что же они там все такие полоумные?

      Но полоумные только не бриты. Эти гнут свою многовековую гнилую линию против России. Им очень нужна напряженность у наших границ.
      А украинцы, надеюсь - не все еще оболванены. Хотя, болванов, видимо все больше.
      x.andvlad
    12. sgazeev Вчера, 18:09
      Цитата: Logall
      Что же они там все такие полоумные? Если хоть один корабль потонет по вине укровермахта, то и режиму напрямую угрожающему безопасности РФ придёт конец... Их терпят до коле ума хватает не развязать войну с Россией! Британец действительно уверен, что Бандеры пойдут на это?
      Это уже не палата N6, а полата-666!

      Он пел скакунам дифирамбы.Тем более укрогеббельской агитке.
      sgazeev
    13. Vladimir 5 Сегодня, 00:10
      Англичанин понимает, что рассказывает бредни, но его задача столкнуть в кроваые столкновения украинцев, и неважно, что это будет самоубийство, главное побольше крови пролить украинцев, чтоб рознь и вражда с Россией расширялась. Такие вот миролюбивые советники-англичане, да и американцы не лучше.....
      Vladimir 5
  2. seregatara1969 Вчера, 13:58
    призвал - значит согласились ? или призывает к войне ?
    seregatara1969
  3. Кубик123 Вчера, 14:00
    Ну, неумный человек. Какой смысл говорить о флоте, когда есть сухопутная граница? Да и следование такому совету, это риски Украины, а не Британии
    Кубик123
  4. КВУ-НСвД Вчера, 14:00
    Полковник думает на Украине много камикадзе
    КВУ-НСвД
    1. LiSiCyn Вчера, 14:34
      Да-да !!! good
      Ук-ры не арабы, за веру подрываться не будут..
      Если только, за сало.. laughing
      Да и то, надо перед катером "кусок" привязывать... Как ослу.. laughing
      LiSiCyn
  5. seregatara1969 Вчера, 14:01
    Когда к этому можно прибегнуть? Когда Россия нападёт на вас.

    ну вот и официальное утверждение - россия ещё не напала на украину!
    seregatara1969
  6. shosha Вчера, 14:03
    Ещё один укурыш...
    shosha
  7. Zubr Вчера, 14:07
    По словам полковника Гранта, имеющимися силами и средствами Украина должна атаковать российские корабли.
    Там то средств уже не осталось, а тут ещё отказались свой флот забрать из Крыма. так бы отремонтировали если бы денег и специалистов бы хватило. А так, только на яликах с трезубцем.. smile

    Есть ещё один вариант, попробовать минировать фарватеры, но к ним же надо ещё добраться... smile
    ПТС ещё остались то рабочие ? smile
    Zubr
  8. Пытливый Вчера, 14:08
    Сейчас под это дело Педро Мальдивский может затребовать у Британии несколько миллиардов на покупку насосов для украинского ВМФ. Дайте денег, купим насосы, накачаем катера, что нам американцы подогнали и все 19 адмиралов выведут их супротив врага... Трясись в страхе (или от смеха) Черноморский Флот...
    Потом можно ещё миллиарды на клей и заплаты попросить
    Пытливый
    1. ДЕДПИХТО Вчера, 14:44
      Цитата: Пытливый
      Сейчас под это дело Педро Мальдивский может затребовать у Британии несколько миллиардов на покупку насосов для украинского ВМФ. Дайте денег, купим насосы, накачаем катера

      ДЕДПИХТО
  9. ochakow703 Вчера, 14:09
    Вот когда читаешь подобные "советы и предложения", всегда думается - они что там, все бессмертные, у них нет детей и внуков, или они настолько отупели от своей патологической злобы, что надеются не пострадать в возможном конфликте (последней войне человечества).
    ochakow703
  10. Лесс Вчера, 14:10
    Вы уже потеряли свой главный порт и нефтяные скважины, то есть огромную часть национального достояния.
    Про скважины я не знал.
    Лесс
    1. Антарес Сегодня, 00:09
      Цитата: Лесс
      Вы уже потеряли свой главный порт и нефтяные скважины, то есть огромную часть национального достояния.
      Про скважины я не знал.

      Он имел в виду главный военный порт(Севастополь). Главные морские ворота-Одесса под контролем Украины был и будет.
      Скважины в общем то газовые. Они то украинские, только вот украинскими платформами их качали в Крым уже российский. Потом сами платформы перегнали на свою часть.
      В общем Одесское газовое месторождение имелось в виду.
      Он прав в одном. Сдали Крым, сдали платформы-позволяем качать с наших экономических вод и при этом что то там про законность "мрием." Боюсь что все решаться силой. Пока РФ что хочет то и делает.Захотела-отжала Крым, захотела-отжала газовые вышки..
      Остановит силу только сила.А бумажки типа меморандумов и территориальные обещалки..это так.
      Нужно быть умным и сильным..а не голосистым и дурным.
      Антарес
  11. kdakda Вчера, 14:11
    Это только если к каждому укропатриоту привязать скотем торпеду,подплыть метров на десять и запустить.Только так можно о чём то мечтать.И ещё надо найти в стране-помойке эти торпеды.
    kdakda
  12. bazzbazz Вчера, 14:11
    Вот кто отец Москитного флота оказывается)
    bazzbazz
  13. pvv113 Вчера, 14:15
    имеющимися силами и средствами Украина должна атаковать российские корабли

    Смешно, британцы со своим флотом боятся российского превосходства, но дают советы Украине
    pvv113
  14. -=ANTRAX=- Вчера, 14:16
    укра уже безжалостна, к собственным согражданам.
    -=ANTRAX=-
  15. Serg65 Вчера, 14:18
    украинские войска должны быть готовы к «попытке уничтожить российский флот».

    По моему Гранта Лупаков укусил, а Глен по наличие знаменитой английской жадности зажилил на прививку!!! Вот теперь имеем-что имеем!! recourse
    Serg65
  16. Аскет Вчера, 14:19
    полковник Глен Грант


    Есть вискарь Glen Grant. оказывается есть еще одноименный полковник...Сдается мне,что этот персонаж изрядно употребил одноименный напиток,судя по степени бредовости его интервью...Как говорится,что у трезвого на уме у пьяного на языке
    Аскет
  17. Троль Вчера, 14:21
    Бывший он и есть бывший. Чел. на пенсии и может говорить безответственно
    Троль
  18. ПалБор Вчера, 14:26
    Руки коротки,кишка тонка,сопли сначала пусть подберут...
    ПалБор
  19. tchoni Вчера, 14:31
    Камткадзе-шахиды из хохлов!?- да у них горилки не хватит на помины...
    tchoni
  20. Lesorub Вчера, 14:37
    По словам полковника Гранта, имеющимися силами и средствами Украина должна атаковать российские корабли.

    Глен явно много "курит"! История не чему не учит.
    Lesorub
  21. красноярск Вчера, 14:41
    Да это не полковник, это какой-то кладезь мудрости. И почему не он возглавляет флот ея величества, ума не приложу.
    красноярск
    1. Балу Вчера, 18:49
      Цитата: красноярск
      Да это не полковник, это какой-то кладезь мудрости. И почему не он возглавляет флот ея величества, ума не приложу.

      Он не настоящий полковник, он подполковник. wink
      Балу
  22. tralmaster. Вчера, 14:41
    Ну англо-саку то что ,он всегда готов воевать с Россией до последнего укропа.
    tralmaster.
  23. К-50 Вчера, 14:49
    По словам Глена Гранта, украинские войска должны быть готовы к «попытке уничтожить российский флот».

    С резиновых лодок? Как вы это себе представляете? belay
    А, наверное так же как на заре создания подводных лодок нагличане хотели топить их ударами кирок по корпусу и ловлей их рыбацкими сетями!!! Однако, 100 лет прошло, но у лаймов мозга совсем не добавилось. request laughing
    К-50
  24. кедр Вчера, 14:50
    "Британский полковник призвал ВМС Украины готовиться "топить" российский Черноморский флот"

    Это к вопросу, кто командует ВСУ в частности и всей Вукрайной в целом. А - то часто в аналитических статьях, касаемых отношений Вукрайны с Россией, авторы на ВО упускают этот главный момент из виду. Это большой минус такой поверхностной аналитике, тем более, что завтра придётся воевать с вукрами под началом этих самых англо-американских полковников...
    кедр
  25. Озеленитель Вчера, 14:51
    Мы вроде с 17 года не особо дружили,есть у нас Бал, е сть тополь(Я на нем служил,161 ВШТ)т.е полный кранец им. И еще пытаются выеживатся .Но точку поставят искандеры и калибры,слишкои мощные у нас РК.
    Озеленитель
  26. шоферюга Вчера, 14:56
    А "владычица морей" сейчас только и может советы раздавать и дайверам Скапа Флоу показывать.
    шоферюга
  27. Geisenberg Вчера, 14:57
    Звездабол моржовый. Сам чего не поучаствуешь в атаках на Черноморский флот ?
    Geisenberg
  28. demo Вчера, 14:58
    Как я уже неоднократно говорил, можно достигать целей и не имея крейсеров. Вам просто нужно взглянуть, как иранцы атаковали американские линкоры на малых лодках, чтобы понять, что основное – это инновации.

    У иранцев посыл другой. И люди они другие.
    Украинцы, в отличии от иранцев, стрелять по мирным гражданам горазды. А в ответку получать, ни очень хотят. Топить флот - идея бредовая и опасная. Могут утопить еще до того, как с топором к борту на милю приблизишься.
    demo
  29. eugraphus Вчера, 15:01
    Или британский полковник брякнул не подумавши о своих фантазиях, или мы чего то не знаем. И в час Х, с тайных баз Украины выйдут в боевой поход десятки подводных лодок, а корабли, прямо с пирсов, запустят сотни крылатых ракет по ненавистным москалям. А счастливое население будет наблюдать за этими пусками как за праздничными фейерверками, кричать в экстазе от радости и махать государственными и бандеровскими флагами. И наступит укрпатриотам счастье.
    eugraphus
  30. Монархист Вчера, 15:02
    " планирование заставляет людей думать,а это очень нужно"видимо, сам полковник вместо головы имеет качан капусты раз такое мелит
    Монархист
  31. viktor. Вчера, 15:16
    Полковнику нужно самому на головной лодке ПЛЫТЬ иначе бандерлоги не поплывут! wassat
    viktor.
  32. time112 Вчера, 15:53
    Черт лопоухий... ты сам-то понимаешь, что несешь? А то скакуны еще подумают, что все так и есть и под "раздачу" попадут.
    time112
  33. Сибирский цирюльник Вчера, 16:04
    Чисто в английском стиле!! )) призыв к партнёрам, стать смертниками,во имя королевы))))
    А сам готов,интересно?))
    Сибирский цирюльник
  34. faterdom Вчера, 16:15
    Лучше топить бывших советников министра обороны Украины. По результату работы.
    faterdom
  35. SanichSan Вчера, 16:18
    уважаемые, а этот многоопытный стратиг случайно не помогал грузинам в 2008? ото представления о возможностях сторон примерно на том же уровне....
    SanichSan
  36. рус-5819 Вчера, 16:23
    Бывший британский советник министра обороны Украины полковник Глен Грант дал интервью украинскому порталу «Апостроф».

    Бывший, сиречь неофициальный, рассказал про свои "хотелки" , призвал к партизанской войне на море... что от него и хотел услышать "Апосторф" laughing А в сущности набор агрессивных фраз весьма недалёкого "советника".
    рус-5819
  37. Metallurg_2 Вчера, 16:42
    имеющимися силами и средствами Украина должна атаковать российские корабли

    Кто-то может перечислить, какие такие силы имеются у ВМСУ? Такие, чтобы были способны отойти от причала и остаться на плаву.
    Metallurg_2
  38. behemot Вчера, 16:46
    чебурашко прямо стратег! Ща УкрВМС весла возьмут и сразу топить российский флот погребут.
    behemot
  39. терский сергей Вчера, 16:52
    старый с больной головой
    терский сергей
  40. BAI Вчера, 17:33
    заставляет людей думать, а это очень нужно

    Но кое для кого кое где это невозможно.
    BAI
  41. домохозяйка Вчера, 17:57
    Они больные! Это совершенно очевидно!!!
    домохозяйка
  42. Cympak Вчера, 18:06
    Помнят еще британцы, как правильно с колониями обращаться.
    Cympak
  43. cniza Вчера, 18:35
    Балу,

    А им главное натравить , они вообще не думают , что будет дальше.
    cniza
  44. vladimirasha Вчера, 19:19
    Пусть ушастый приезжает повоевать.Уши ему малость пообчекрыжим.
    vladimirasha
  45. gerkost2012 Вчера, 19:43
    Даже британский полковник может перестать быть джентльменом, если с утра обожрется овсянки!
    gerkost2012
  46. ВМФ7981 Вчера, 20:17
    Да уж, такие научат, что и бежать дальше некуда будет.
    ВМФ7981
  47. владимир дронов Вчера, 20:28
    Опять лапшу украине вешают очередную, а те ничего так как обычно принимают!
    владимир дронов
  48. Вадим Ш. Вчера, 20:55
    Сброд англосаксонских дебилоидов,очень интересно как местность под названием 404 будет топить наши корабли,они даже громко в ладоши хлопнуть боятся не то что воевать . а вот с англичан пора бы сбить спесь , а то кроме интриг у них ума ни на что не хватает.
    Вадим Ш.
  49. Ratmir_Ryazan Вчера, 21:35
    Это выживший из ума полковник предлагает гражданам Украины стать смертниками, на лодках атаковать российский флот )))...
    Ratmir_Ryazan
  50. Karayakupovo Вчера, 21:45
    Это что, какая-то мелкотравчатая английская шавка предлагает своему холую атаковать ядерную державу. Это как-же не надо дружить с головой, что потом даже им задницу негде будет спрятать.
    Karayakupovo
  51. КОТ БАЮН Вчера, 21:57
    Потому что это планирование заставляет людей думать, а это очень нужно.

    Как он прав! Думать - нужно и желательно головой, а не жо...Единственная фраза, которая годится как правильный рецепт для Юкрейн в целом. Остальное все можно и опустить. Начнут думать, может и дела у них поправятся...
    И топить никого не придется, да и сами живы будут...
    КОТ БАЮН
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