"Британский полковник призвал ВМС Украины готовиться "топить" российский Черноморский флот"

Военно-морские силы как структуру надо воспринимать крайне серьёзно. Вы уже потеряли свой главный порт и нефтяные скважины, то есть огромную часть национального достояния. И ваша уязвимость с моря больше, чем где-либо. Хотя нет, она такая же значительная, как и с любой другой стороны. Поэтому флот надо воспринимать серьёзно.

Как я уже неоднократно говорил, можно достигать целей и не имея крейсеров. Вам просто нужно взглянуть, как иранцы атаковали американские линкоры на малых лодках, чтобы понять, что основное – это инновации. Но самое важное, чтобы ВМС начали планировать, что и как они могут сделать, если придется. Потому что это планирование заставляет людей думать, а это очень нужно.

Когда к этому можно прибегнуть? Когда Россия нападёт на вас. Простите, но в вопросе российского Черноморского флота надо быть готовым к безжалостным шагам. Вы не можете продолжать позволять России откусывать у вас куски, не забирая ничего взамен.