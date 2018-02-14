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Британский полковник призвал ВМС Украины готовиться "топить" российский Черноморский флот
Бывший британский советник министра обороны Украины полковник Глен Грант дал интервью украинскому порталу «Апостроф». Ранее британский полковник рассказал украинским гражданам о проблемах в её армии, а теперь решил дать совет по поводу возможного «столкновения» с Черноморским флотом России.
По словам Глена Гранта, украинские войска должны быть готовы к «попытке уничтожить российский флот».
«Апостроф» публикует заявление бывшего советника в Минобороны Украины:
Далее Грант заявляет, что нужно активизироваться «стратегически»:
По словам британского полковника, Украина должна понять, что должна быть готовой к «безжалостной войне».
Грант:
По словам полковника Гранта, имеющимися силами и средствами Украина должна атаковать российские корабли.
Это заявление британского экс-советника красноречиво свидетельствует о том, какие советы западные «друзья» Украины давали Киеву, и какие продолжают давать сейчас. В принципе, совет от «друзей» один: продолжение войны любой ценой, что явно в интересах, например, той же Британии.
По словам Глена Гранта, украинские войска должны быть готовы к «попытке уничтожить российский флот».
«Апостроф» публикует заявление бывшего советника в Минобороны Украины:
Военно-морские силы как структуру надо воспринимать крайне серьёзно. Вы уже потеряли свой главный порт и нефтяные скважины, то есть огромную часть национального достояния. И ваша уязвимость с моря больше, чем где-либо. Хотя нет, она такая же значительная, как и с любой другой стороны. Поэтому флот надо воспринимать серьёзно.
Далее Грант заявляет, что нужно активизироваться «стратегически»:
Как я уже неоднократно говорил, можно достигать целей и не имея крейсеров. Вам просто нужно взглянуть, как иранцы атаковали американские линкоры на малых лодках, чтобы понять, что основное – это инновации. Но самое важное, чтобы ВМС начали планировать, что и как они могут сделать, если придется. Потому что это планирование заставляет людей думать, а это очень нужно.
По словам британского полковника, Украина должна понять, что должна быть готовой к «безжалостной войне».
Грант:
Когда к этому можно прибегнуть? Когда Россия нападёт на вас. Простите, но в вопросе российского Черноморского флота надо быть готовым к безжалостным шагам. Вы не можете продолжать позволять России откусывать у вас куски, не забирая ничего взамен.
По словам полковника Гранта, имеющимися силами и средствами Украина должна атаковать российские корабли.
Это заявление британского экс-советника красноречиво свидетельствует о том, какие советы западные «друзья» Украины давали Киеву, и какие продолжают давать сейчас. В принципе, совет от «друзей» один: продолжение войны любой ценой, что явно в интересах, например, той же Британии.
Использованы фотографии: dssitsec.eu
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