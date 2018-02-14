00:21 15 февраля
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Американская разведка: Существует вероятность досрочных выборов на Украине

В обсуждаемом сегодня докладе американской национальной разведки нашлось место и материалам об украинских выборах. В докладе ведомства, частично озвученном главой НР США Дэном Коутсом, заявлено, что на Украине проявила себя существенная вероятность проведения досрочных выборов.

Напомним, что парламентские и президентские выборы в незалежной запланированы на 2019 год. При этом уровень доверия президенту не поднимается выше 12%, а рейтинг деятельности депутатов ВРУ и того ниже – в среднем 7-8%. При этом наибольший индивидуальный политический рейтинг - у Юлии Тимошенко - около 17%.

Американская разведка: Существует вероятность досрочных выборов на Украине



В докладе заявлено, что досрочные выборы на Украине могут состояться по ряду причин, включая требования об ускорении процесса проведения реформ, о необходимости повышения уровня жизни. Также заявлено о недовольстве украинских граждан отсутствием системной борьбы с коррупцией.

Доклад Нацразведки США содержит заявление о том, что оппозиционеры на Украине «могут попытаться ослабить власть Порошенко».
Из доклада:
Это несёт угрозу для экономического восстановления Украины, а также способно привести к изменению внешнеполитического курса.

Сам Порошенко ранее давал понять, что не намерен подавать в отставку до проведения выборов в 2019 году. На роспуск Рады Порошенко также не решается.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 38

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  1. Тралл Вчера, 15:08
    Саакашвили, грузинские снайперы... все только начанается
    Тралл
    1. oldseaman1957 Вчера, 15:13
      На роспуск Рады Порошенко также не решается.
      - Потяни соломину - и ВСЁ!
      oldseaman1957
      1. Кроу Вчера, 15:15
        Цитата: oldseaman1957
        Потяни соломину - и ВСЁ!

        У штатов он "соломину" тянет, пытается доить бычка. И всё!
        Кроу
        1. влад66 Вчера, 15:54
          Доклад Нацразведки США содержит заявление о том,


          yes
          влад66
          1. cniza Вчера, 15:56
            Это они свои планы раскрыли.
            cniza
            1. влад66 Вчера, 15:57
              Цитата: cniza
              Это они свои планы раскрыли.

              Так ясен пень yes Не петька же будет решать,в Вашингтоне решат за Петьку. drinks
              влад66
              1. cniza Вчера, 16:09
                Похоже , он его уже "порешил" , подбирает момент и смену.
                cniza
                1. влад66 Вчера, 16:12
                  Цитата: cniza
                  Похоже , он его уже "порешил" , подбирает момент и смену.

                  Интересно кого,на галстукоедов больше не расчитывают или йуля или кто то из откровенных фашиков типа билецкого. drinks
                  влад66
                  1. cniza Вчера, 16:14
                    Думаю , что скоро узнаем , там у них ещё какой то певец рассматривается.
                    cniza
                    1. влад66 Вчера, 16:15
                      Цитата: cniza
                      Думаю , что скоро узнаем , там у них ещё какой то певец рассматривается.

                      Ну раз певец,то цирк с хохлами продолжается. hi
                      влад66
                      1. cniza Вчера, 16:18
                        Ага , а в пару ему , на подпевку в виде премьера , будет галстукоед.
                        cniza
    2. Svarog Вчера, 15:14
      Нет, ну если, американская разведка так считает, значит так и будет)) Украина - это ведь штат америки, пока не гласный ..
      Svarog
      1. Балу Вчера, 18:35
        Цитата: Svarog
        Нет, ну если, американская разведка так считает, значит так и будет)) Украина - это ведь штат америки, пока не гласный ..

        Почему молчат британские ученые? belay
        Балу
    3. Rusland Вчера, 15:16
      Классика жанра. Американцы все замутили, а в итоге круг сжимается и для всестороннего осуждения остаются эти недоумки.
      Rusland
    4. BerBer Вчера, 15:22
      Порошенко уже списывают в мясо. Предварительно выпотрошат, а потом по Березовскому варианту. Мне интересно, неужели есть кандидатуры желающие в президенты. Там же наследие такое,что без революции никак.
      BerBer
    5. Лексус Вчера, 21:41
      Гостинца в Ростове ждёт. lol
      Лексус
  2. Alex-a832 Вчера, 15:09
    Американская разведка: существует вероятность, что Украина существует...
    Alex-a832
  3. 32363 Вчера, 15:09
    УКРАИНЦЫ – ОДИЧАЛЫЕ ЕВРЕИ

    32363
    1. Сергей39 Вчера, 15:26
      Когда родился хохол - еврей заплакал
      Сергей39
    2. Chertt Вчера, 15:44
      Цитата: 32363
      УКРАИНЦЫ – ОДИЧАЛЫЕ ЕВРЕИ

      Пародия на КВН, "кентавры-одичавшие буденовцы" good
      Chertt
    3. viktor. Сегодня, 00:06
      Это последствие не достатка кислорода??? laughing
      viktor.
  4. САША СТАРЫЙ Вчера, 15:11
    Американская разведка.. Британские учёные..
    САША СТАРЫЙ
  5. assa67 Вчера, 15:13
    разведка доложила!!! belay ....может,надо было написать:госдеп решил....?а то размазали страсти шпионские
    assa67
  6. Egorovich Вчера, 15:13
    Одна мр.зь уйдет, такая же холуйская морда и придет взамен. Амери.косию из хохляндии сейчас сложно выбить.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Вчера, 15:51
      Егорыч , привет ! hi Не возникает мысль что это матрасы готовятся к новому майдауну в 404-ой и всех предупреждают ? wink
      bouncyhunter
      1. Egorovich Вчера, 15:57
        Паша, привет hi ! Витязь - жующий галстук, призывает весь сброд собраться на сход 18 февраля. Может чего и родят, с них станется. yes
        Egorovich
        1. bouncyhunter Вчера, 16:04
          Цитата: Egorovich
          Витязь - жующий галстук, призывает весь сброд собраться на сход 18 февраля.

          Экий ты комплимент Саакашвайну отвесил : "витязь" . "ЦРУль в полосочку" - самое то для него , с остальным - согласен . lol
          Цитата: Egorovich
          Может чего и родят, с них станется.

          В одном не сомневаюсь - поржать повод всяко будет . wink
          bouncyhunter
          1. Egorovich Вчера, 16:13
            Паш, я забыл "витязя" в кавычки поставить. laughing laughing laughing
            Egorovich
            1. bouncyhunter Вчера, 16:15
              Да я догадался , но решил лишний раз над Михо приколоться . feel
              bouncyhunter
  7. Петр Царь Вчера, 15:14
    Пхах, до выборов бы дожить. Чую мы стоим на пороге грандиозного шухера. Матч Россия-Америка. Счёт на табло 0:1, второй тайм не за горами.
    Петр Царь
  8. bazzbazz Вчера, 15:14
    Все это политическая грязь бултыхается по Украине. Тимошенко, Порошенко..., другие ....ко. Пока Украину доить можно будет, будет Украина стоять и терпеть)
    bazzbazz
  9. КВУ-НСвД Вчера, 15:17
    Похоже на неприкрытый совет властям в Киеве - выбирайте нового президента или старого снесут силой и вас всех заодно
    а также способно привести к изменению внешнеполитического курса.
    КВУ-НСвД
  10. Metallurg_2 Вчера, 16:38
    Теперь против оппозиции разрешено бросать регулярную армию - ведь оппозиция шатает лодку в условиях "внешней агрессии". Сами проголосовали.
    Да и вообще: разве в стране 404 еще есть кого выбирать? Там по большому счету 2 шайки заправляют: пророссийская и прозападная. И каждые 5 лет меняются ролями: одна въезжает на Банковую, вторая уходит в оппозицию.
    Metallurg_2
  11. КОТ БАЮН Вчера, 16:48
    Да ладно.... Решили поменять Петю на очередное чучело? Ну так хоть бы озвучили кто там в очереди.. А то такие зага-а-а-дочные.... laughing
    КОТ БАЮН
    1. Балу Вчера, 18:36
      Цитата: КОТ БАЮН
      Да ладно.... Решили поменять Петю на очередное чучело? Ну так хоть бы озвучили кто там в очереди.. А то такие зага-а-а-дочные.... laughing

      Я тоже все жду когда-же огласят весь список.
      Балу
  12. Труд Вчера, 19:12
    На вот на днях Юля из Штатов вернулась, все ясно и без докладов. Видимо от Порошенко требуют активных действий (боевых). Под выборы или чемпионат мира. И мягонько так дают понять, что если пойдет не по плану, то незаменимых нет.
    Труд
  13. razved Вчера, 21:22
    Истинные хозяева страны "У" знают , что говорят laughing
    razved
  14. weddu Вчера, 22:45
    Саакашвили нужно было депортировать в Грузию, но за это бы наказали, арестовали бы счета в тамошних банках у нынешних нуворишей. Как в Англии, привлечь состояния, а после отнять в любом случае, сначала манипулируя, под любым предлогом..
    weddu
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