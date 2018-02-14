Американская разведка: Существует вероятность досрочных выборов на Украине

Это несёт угрозу для экономического восстановления Украины, а также способно привести к изменению внешнеполитического курса.

В обсуждаемом сегодня докладе американской национальной разведки нашлось место и материалам об украинских выборах. В докладе ведомства , частично озвученном главой НР США Дэном Коутсом, заявлено, что на Украине проявила себя существенная вероятность проведения досрочных выборов.Напомним, что парламентские и президентские выборы в незалежной запланированы на 2019 год. При этом уровень доверия президенту не поднимается выше 12%, а рейтинг деятельности депутатов ВРУ и того ниже – в среднем 7-8%. При этом наибольший индивидуальный политический рейтинг - у Юлии Тимошенко - около 17%.В докладе заявлено, что досрочные выборы на Украине могут состояться по ряду причин, включая требования об ускорении процесса проведения реформ, о необходимости повышения уровня жизни. Также заявлено о недовольстве украинских граждан отсутствием системной борьбы с коррупцией.Доклад Нацразведки США содержит заявление о том, что оппозиционеры на Украине «могут попытаться ослабить власть Порошенко».Из доклада:Сам Порошенко ранее давал понять, что не намерен подавать в отставку до проведения выборов в 2019 году. На роспуск Рады Порошенко также не решается.