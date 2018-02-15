12:17 15 февраля

Афганистан: война, любовь и голые коленки

В этой статье я собрал самые яркие воспоминания об Афганистане всех моих друзей и знакомых – участников афганской войны.

Рамиль Салимагараев, десантник, Москва:

– У афганцев совсем другое отношение к жизни и смерти. И к войне. Помню, во время одной из операций вертолетчики взяли меня на борт – боезапас подавать. Полетели «обрабатывать» ущелье, которое кишело духами. А нас оттуда тоже «обрабатывают» из всех стволов по-черному. Мы отстрелялись, заходим на новый вираж, перелетаем в соседнее ущелье – а там мужик с конем на склоне землю сохой пашут. Спокойно так, как ни в чем не бывало. На грохот, стрельбу и взрывы в соседнем ущелье – ноль внимания. Обычное дело, рабочий момент – война. Меня это потрясло тогда до основания. Потом привык.


Дмитрий Федоров, пулеметчик, 860 МСП, житель Коломны:

–Под Файзабадом в бою тяжело ранило одного из нашей роты, татарина. Лежит, признаков жизни не подает. А духи из всех стволов по нам работают. Спасать надо. Я говорю своим – грузите его на меня. Взвалили. А он тяжелый, килограмм за сто. Я и рванул, как сохатый по сушняку. Так быстро я больше никогда не бегал – ни до, ни после. Бегу, петляю, как заяц, а они по мне садят. Одна пуля на мне ремень пополам разрубила, другая погон на плече снесла, третья флягу прошила. Всего «обнесли». А на теле – ни царапины. Во как бывает. А татарина так и не спасли тогда. Три дня над ним врачи колдовали – так и не вывели из комы… Мне эта пробежка потом много раз снилась. В холодном поту просыпался.

Сергей Сысолятин, медбрат (по афгански – «пинцет»), город Орск Оренбургской области:

– Одно время душманы приноровились ставить противотанковые мины с задержкой взрыва. Штырек с пружиной ставят над взрывателем вертикально на каком-то расстоянии на слабой пружинке. Один танк проехал – штырек опустился. БТР надавил – тот опустился еще иже. И так несколько раз. И где-то в середине колонны происходит взрыв. В нашей колонне несколько единиц техники над такой миной проехало. Штырь вдавился и завис в миллиметре от взрывателя. Или еще ближе. Один из бойцов прыгнул с борта и приземлился сапогами аккурат на этот штырек. Видно, этого усилия тому и хватило. Прямо перед лицом десантника ахнул взрыв. Он отлетает в сторону. Я подбегаю к нему – живой еще... Но разворотило его всего с ног до головы. Трогаю за нос – он в моей руке остается. Вытаскиваю язык – чтобы дыхание освободить – то же самое. Так на моих руках и скончался, бедолага.

Дмитрий Щеглов, Оренбург:

Во время одной и операции в ауле зашли к одному из местных бабаев. Маленький такой, сухой, худенький. Сидим, чай пьем, разговариваем. А бабы его из женской половины одна за другой к нам забегают – еду приносят, чай, лепешки. Мы его спрашиваем: слышь, бабаеныш, а сколько у тебя жен? Восемь, говорит. А что, аллах разрешает. Мы примолкли. А детей, спрашиваю, сколько? Пока четырнадцать. Мы поперхнулись. Вот такой крутой бабай нам тогда попался. Мы у него барана купили, суп сварганили. Это был самый вкусный супец в моей жизни…

Рамиль Салимгараев, десантник, Москва:

При мне духу с трех склонов из ДШК разведчиков накрыли, которые в ущелье в зеленку вошли. Ударили одновременно, трассерами. Эти очереди в узкой полосе зеленки и сошлись. Там места живого не осталась. Ну, думаю, хана пацанам… А вечером выяснилось, что даже царапины никто не получил. Как потом выяснилось, разведчики в зеленке вдоль ручья обнаружили какой-то полуметровый бортик из камней. Видимо, кто-то из душманов хотел там домик построить. Начал стены возводить, да так и не закончил. На полметра над землей только камней и хватило. Но им этого хватило. Они во время обстрела вдоль бортика прилегли – один за другим, живой цепочкой. Борт все пули на себя и принял. Так несколько часов и пролежали, пока у духов боезапас не кончился. Потом поднялись, отряхнулись и дальше порысачили.

Дмитрий Федоров:

Вернулся после Афгана домой, по улицам хожу, на девчонок таращусь. И ловлю себя на мысли: черт меня дери, да они же практически все голые! В Афгане-то бабы в каких-то черных мешках ходят, даже глаз не видать. А тут – голые коленки, тонкие талии, изящные плечики. Не жизнь, а песня!

Павел Ведешкин, разведчик, город Медногорск Оренбургской области:

Вернулся из Афгана, прилетел в Ташкент. Вышел в город, начал пить. Стакан, другой – не берет. Видно, накопленное нервное напряжение за эти полтора года стало настолько сильным – даже водка не расслабляет. Только в поезде и отпустило. В Самаре дал телеграмму матери: встречай, мамочка. Поезд приезжает в мой родной городок. Стоит три минуты, как положено. Выхожу из последнего вагона, гляжу – на другом конце перрона мамуля бегает, меня высматривает. Вагоном, видать, ошиблась. Ноги сразу стал ватными, к земле приросли – шагнуть не могу. Мама обернулась, увидела меня. Бежит ко мне, спотыкается, руки вперед тянет. Умирать буду – вспомню, как мать тогда ко мне бежала…

…Вот такая была война. Такие переживания.

Всех «афганцев» – с Днем вывода войск! Помяните павших, поздравьте живых. Живите долго и счастливо!
Автор: Игорь Моисеев

Использованы фотографии: из открытых источников
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 23

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  1. Тартарий Сегодня, 04:03
    Сам не попал... Б-шник - не взяли, и рапорты не помогли... Может кто знает про "Чёрного капитана", которого духи нарочно не убивали, понимая, что он ищет смерти??
    Тартарий
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:52
      По бетонной дороге
      Мимо мин и засад,
      Мы с тобою, не боги,
      В Кандагар едем в ад.

      Нас прицел перекрестит,
      Пуля жизнь заберёт.
      Снова в нас кто-то метит,
      Снайпер снова нас ждёт.

      Мы колонною грузы
      Перевозим сюда.
      Из родного Союза.
      И обстрел не беда.

      Не беда пыль и зной,
      Дни без почты из дома.
      Мы привыкли с тобой,
      Не дано нам другого.
      Помянем воинов- афганцев.
      Spartanez300
      1. Бакланов Сегодня, 08:54
        Классная статья.
        Бакланов
        1. Hoc vince Сегодня, 10:09
          Автору спасибо за статью. Погибшим - вечная память и СЛАВА, а живым - счастья, успехов и здоровья....
          Hoc vince
  2. серафимамурский Сегодня, 04:51
    Вспомним и помянем погибших.
    серафимамурский
    1. Reptiloid Сегодня, 06:38
      Очень медленно читаю Книгу Памяти Ленинградской области о советских воинах той войны. Их письма, имена, лица, судьбы...
      Reptiloid
  3. bionik Сегодня, 07:19
    Светлая память ребятам погибшим на этой войне!!!
    bionik
  4. vladeinord Сегодня, 07:28
    Шалом бача, "полтинник" с 29 летием !!! Всем долгих лет и со знаменательной датой!
    vladeinord
  5. Кома_64 Сегодня, 07:54
    Каждый первый из тех, кто там был, не забудет о том никогда.
    И если ему не хватало сил, возвращался в мыслях туда.
    Каждый второй оборвёт разговор, пресекая его на корню.
    Если кто вдруг затеет спор, кто ответит за эту войну.
    У каждого третьего нет больше сил, чтобы что-то ещё доказать.
    Но каждый четвёртый ещё не остыл и готов продолжать воевать.
    У каждого пятого нет ничего: ни семьи, ни двора, ни кола.
    А каждый шестой отошёл от всего, выбрал Библию или Коран.
    Каждый седьмой был когда-то женат, но теперь он уже разведён.
    И в этом не только вина ребят, просто мало хороших жён.
    Каждый восьмой пришёл в орденах, и ему говорили: "Герой".
    Теперь всё развенчано в пух и прах. Кто считается с этой войной?
    Каждый девятый в холодном бреду, просыпаясь, кричит по ночам.
    Не потому, что он видел войну, потому что он просто был там.
    Каждый десятый пролил свою кровь - не бывает войны без потерь.
    Сегодня война возвращается вновь, только кто заплатит теперь?
    Каждый двадцатый не видит вокруг ничего, кроме водки и слёз.
    Жизнь для него словно замкнутый круг - так недолго до траурных роз.
    Каждый тридцатый сидит на игле, но не верит, что он наркоман.
    И отогреть его в этой золе может только лишь новый дурман.
    Каждый двухсотый без ног или рук, и протезы не в радость ему.
    Кто в этой жизни хоть чем-то помог - эти льготы теперь ни к чему.
    И если один выпадает из ста, кто в тюрьме продолжает свой путь,
    Это немало, но именно то, в чём нас любят не раз упрекнуть.
    Кома_64
  6. polpot Сегодня, 08:13
    Молодость ,есть что вспомнить ,поклон всем павшим ,привет всем живым ,40 армия кто был тот не забудет
    polpot
  7. parusnik Сегодня, 08:39
    Светлая память, тем кто не вернулся...здоровья тем кто жив...
    parusnik
  8. Dashout Сегодня, 09:30
    Вечная память погибшим ребятам! Удачи и здоровья здравствующим!
    Dashout
  9. татарин 174 Сегодня, 09:41
    Мама обернулась, увидела меня. Бежит ко мне, спотыкается, руки вперед тянет. Умирать буду – вспомню, как мать тогда ко мне бежала…
    Аж слёзы из глаз выбивает...
    Я в Афган не попал, хотя и хотел... Служил в артполку на прикрытии госграницы.
    татарин 174
  10. шурави Сегодня, 09:46
    От меня. Ранее, немного коряво, но от души.
    http://artofwar.ru/l/lisowoj_w_i/text_0330.shtml


    Это называется, - Домой!

    шурави
  11. глум Сегодня, 09:57
    всем прошедшим и вернувшимся здоровья и многих лет , павшим вечная память.
    глум
  12. freddyk Сегодня, 10:01
    С Праздником, друзья!!!
    freddyk
  13. helmi8 Сегодня, 10:22
    Третий тост - стоя и молча... Вернувшимся - здоровья.
    Газни, июль 1984 - октябрь 1985 г.
    helmi8
    1. шурави Сегодня, 10:33
      Цитата: helmi8
      Третий тост - стоя и молча... Вернувшимся - здоровья.
      Газни, июль 1984 - октябрь 1985 г.


      Файзабад 1986-87
      шурави
  14. шурави Сегодня, 10:26
    Несколько фото.





    шурави
    1. Джабаль Сегодня, 10:43
      Крайнее фото - это где такая взлетка была? Не Суруби?
      Джабаль
      1. шурави Сегодня, 10:57
        Цитата: Джабаль
        Крайнее фото - это где такая взлетка была? Не Суруби?


        Файзабад. Это он вот такой сейчас:
        шурави
  15. Стропорез Сегодня, 10:42
    Дорогие Друзья-Шурави! Поздравляю всех Вас с Праздником!Здоровья Вам,долголетия и мирного неба.
    Вечная Слава погибшим! soldier
    Вспомним Всех и помянем , как положено стоя не чокаясь.
    Стропорез
  16. Altona Сегодня, 11:25
    Всем, кто был "за речкой", спасибо, что живы. Погибшим, светлая память.
    Altona
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