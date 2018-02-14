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Польские СМИ: Россия провалила экзамен по импортозамещению
В январе российский импорт из Европы увеличился более чем на 21% в годовом измерении. Больше всего выросли закупки зерновых, электронной техники и мяса, пишет польская журналистка Ивона Трусевич в статье, опубликованной в газете Rzeczpospolita.
«Данные о январском импорте из так называемого дальнего зарубежья – ЕС без Прибалтийских республик, Турции, Норвегии, Исландии, Балкан – доказывают его рост в Российской Федерации, а кремлёвская политика замещения импорта продукцией отечественного производства проваливает экзамен», – приводит статью ИноТВ.
Ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы РФ об импорте в январе, журналистка отмечает, что в годовом масштабе рост составил 21,1% (в денежном выражении объём импорта достиг $13,7 млрд). В основном россияне ввозят: «машины и устройства (50%), химическую продукцию (19,2%), а также одежду и обувь (7,4%)».
По данным газеты, наибольший рост зафиксирован в группе зерновых – 41,1%. «Россия является одним из крупнейших экспортёров пшеницы в мире, но для производства, где требуется высокое качество зерна, она использует импорт», – пишет Трусевич.
Закупки алкогольных и безалкогольных напитков за рубежом выросли на 34%, электронной техники – на 34,1%, мяса и колбасных изделий – на 32,7%.
Половина российского импорта по стоимости «приходится на машины и устройства для промышленности – $6,5 млрд, за ними следуют: продукция химической отрасли ($2,6 млрд), продукты питания ($1,8 млрд), текстиль и обувь ($1 млрд)», заключает автор.
«Данные о январском импорте из так называемого дальнего зарубежья – ЕС без Прибалтийских республик, Турции, Норвегии, Исландии, Балкан – доказывают его рост в Российской Федерации, а кремлёвская политика замещения импорта продукцией отечественного производства проваливает экзамен», – приводит статью ИноТВ.
Ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы РФ об импорте в январе, журналистка отмечает, что в годовом масштабе рост составил 21,1% (в денежном выражении объём импорта достиг $13,7 млрд). В основном россияне ввозят: «машины и устройства (50%), химическую продукцию (19,2%), а также одежду и обувь (7,4%)».
По данным газеты, наибольший рост зафиксирован в группе зерновых – 41,1%. «Россия является одним из крупнейших экспортёров пшеницы в мире, но для производства, где требуется высокое качество зерна, она использует импорт», – пишет Трусевич.
Закупки алкогольных и безалкогольных напитков за рубежом выросли на 34%, электронной техники – на 34,1%, мяса и колбасных изделий – на 32,7%.
Половина российского импорта по стоимости «приходится на машины и устройства для промышленности – $6,5 млрд, за ними следуют: продукция химической отрасли ($2,6 млрд), продукты питания ($1,8 млрд), текстиль и обувь ($1 млрд)», заключает автор.
Использованы фотографии: https://news-front.info
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