00:14 15 февраля
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Польские СМИ: Россия провалила экзамен по импортозамещению

В январе российский импорт из Европы увеличился более чем на 21% в годовом измерении. Больше всего выросли закупки зерновых, электронной техники и мяса, пишет польская журналистка Ивона Трусевич в статье, опубликованной в газете Rzeczpospolita.



«Данные о январском импорте из так называемого дальнего зарубежья – ЕС без Прибалтийских республик, Турции, Норвегии, Исландии, Балкан – доказывают его рост в Российской Федерации, а кремлёвская политика замещения импорта продукцией отечественного производства проваливает экзамен», – приводит статью ИноТВ.


Ссылаясь на данные Федеральной таможенной службы РФ об импорте в январе, журналистка отмечает, что в годовом масштабе рост составил 21,1% (в денежном выражении объём импорта достиг $13,7 млрд). В основном россияне ввозят: «машины и устройства (50%), химическую продукцию (19,2%), а также одежду и обувь (7,4%)».

По данным газеты, наибольший рост зафиксирован в группе зерновых – 41,1%. «Россия является одним из крупнейших экспортёров пшеницы в мире, но для производства, где требуется высокое качество зерна, она использует импорт», – пишет Трусевич.

Закупки алкогольных и безалкогольных напитков за рубежом выросли на 34%, электронной техники – на 34,1%, мяса и колбасных изделий – на 32,7%.

Половина российского импорта по стоимости «приходится на машины и устройства для промышленности – $6,5 млрд, за ними следуют: продукция химической отрасли ($2,6 млрд), продукты питания ($1,8 млрд), текстиль и обувь ($1 млрд)», заключает автор.

Использованы фотографии: https://news-front.info
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 151

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  1. bazzbazz Вчера, 15:19
    ..."пока только слово придумали, Импортозамещение"...) Да мене лично кажется, что темпы не те. Но как же манагеры без импорта жить будут?
    bazzbazz
    1. Rusland Вчера, 15:22
      Ещё те исследователи, пусть свой подъем в экономике разбирают, хохлы об этом уже заявили.
      Rusland
      1. Logall Вчера, 15:28
        Их проблемы - это их проблемы! А своих не замечать - под запад прогибаться.... Они этого и ждут - плохого, преступного управления нашим государством!
        А "Ваня" шапку взял, думает, что сейчас кинет, замахивается... А нет - подмахивает... Вражина!
        Logall
        1. cniza Вчера, 15:35
          Половина российского импорта по стоимости «приходится на машины и устройства для промышленности – $6,5 млрд, за ними следуют: продукция химической отрасли ($2,6 млрд), продукты питания ($1,8 млрд), текстиль и обувь ($1 млрд)», заключает автор.


          Это говорит о том , что выросла платёжеспособность на традиционные товары , которые мы всегда закупали и что...
          cniza
          1. zloybond Вчера, 16:52
            Это просто статистика. То что идет в страну через таможню. Тут не отбрехаться. Зерно у нас действительно в основном фуражное. Качество такое с этим не поспоришь. По своим полям знаю. Много правда закупается семян. тут надо уточнять все таки. Что говорить если сам наблюдал картину, когда молоковозка заезжает в Реутове в пожарку бодяжится водой и идет на распродажу парного молока в город (бочковое, свежее,только что из под коровы, стопроцентное, бла бла бла). Мы даже молоко уже закупаем за рубежом. Одежда, обувь - ну эта беда у нас известна. По статистике обуви у нас дефицит производства. Фабрики свои могут максимум если не ошибаюсь 1 пару на 5 человек. Остальное ввозим. Так что для бизнесменов это поле не паханное. Одежды - много идет из Европы. Но на самом деле эта Европа шьется втом же Китае или Бангладеш, а нам потом типа супер супер отправляет. Это могу лично подтвердить. Знакомый фабрикант из Бангладеш только из своих цехов всякого вранглера и левайса милионами штук шьет по европейским контрактам за копейки. Ну еще много чего делается типа в Европе. Скажем системы видеонаблюдения. Фигачат их Китаезы. Потом
            отправляют например итальянцам, а итальяшки нам свой уже типа бренд направляют по контракту. Снимаешь нашлепку, а под ней чайник. Понятное дело это просто схема распила. Купили за 20 тыр, перепродали в Москву как европродукт за 250 тыр. Это у нас так работает система госзакупок. Тоже не проблема - могу подтвердить. Да и сами думаю справитесь. У кого то прочитал сравнение с бананами - реально бодрит. Ну вот недавно так движок на фрегате стал. Мы же сколько лет бордо визжали с диванов, что китайцев и вьетконговцев поснимали с пальм, жить научили. Что мы такие умные и крутые. А теперь давайте умные такие просто глянем статистику таможенных товаров уже не Польши а из азиатского отсталого региона в Россию и обратно. Мы им - правильно сырье. Мы же крутые. А они нам- догадайтесь! Основной вал идет техника-электроника. Они же на пальмах сидят. И еще. Видел бодрый диванный ролик про минитракторы Уралец. Какое у нас супер пупер производство. Искал себе для полей миник. Нашел! Челябинский Уралец. Конечно же китайские агрегаты - наша отверточная сборка. Ну и нахрена было на всю страну крутить рекламу про новый супер завод тракторов, когда каждый селянин знает что это чайник! Вот кого мы тут бодро пытаемся обдурить? В порту Кавказ стоит танкер под завязку пальмового масла. У нас супер пупер кубанские продукты. Сегодня с дочкой пол часа в Магните лазил искал глазированые сырки к чаю чтобы был натур продукт. Ну и что? Сами догадаетесь или подсказать? Конечно не нашел, все идет если почитать на маленькой упаковке супер мелким шрифтом с пальмовым маслом, заменителями, ароматизаторами и прочее прочее.
            У нас пиарят шампанское Абрау Дюрсо. Отечественное сырье, бла бла бла.... Приходиш на экскурсию на завод, тебе гид открыто не стесняясь русскими словами говорит, что завод с его имеющимися плантациями не может столько вин производить склько реально на рынке с их этикеткой. Винограда не хватает своего. Поэтому виноматериал идет из южной африки..... А на выходе лепится этикетка Абрау.... ну и т.д.
            ..... Ну кому мы здесь сидим и что то пытаемся доказать?????? Для кого здесь столько патриотически надутых щек???
            Большинство сидящих здесь на сайте живет в одной стране, ходят по одним и тем же улицам. Видят тоже что и другие. Многие могут массу таких примеров привести. Просто патриотический бодряк надо как то в меру выплескивать. Бравурные агит речи можно писать и говорить сколько угодно. Вопрос в другом. Для кого???
            Очень редко встречаю на сайте реально работающих людей. Производственников. Что то реально сделавших и делающих. Странно читать речи планктона не имеющих реального представления о чем пишут. Просто видимо стоит задача перекричать.
            Сайту скоро реально название надо типа агитпроп делать. Шум стоит, тряпки жгут... дым идет.... и все смеются....
            ... И все.... кроме разговоров, кроме как послать или оболгать или обругать. Что здесь вообще реально по делу? 1% из всего написанного. Вы даже в это теме коменты почитайте и сами проанализируйте. Сколько толковых, а сколько лишь бы проорать за батьку или против батьки. Я считаю комментировать могут лишь люди которые имеют знания в этой области. Весь остальной мусор - это как шелуха от семечек на дороге - его надо сметать, чтобы не засорять. Это как сортирные надписи на стенах. Как сказал кажется Высоцкий про это: Вы сортирные писаки вы не блещите умом, ваши головы как сраки переполнены г...
            Сайт превратился в какую то мусорку даже не диалога и не полемики.. а просто голосовой шум............
            zloybond
            1. Piramidon Вчера, 16:59
              Цитата: zloybond
              Сайт превратился в какую то мусорку

              И ради этого столько много букаф? И чем ближе быборы, тем больше
              Piramidon
              1. Viktor.12.71 Вчера, 18:44
                Цитата: Piramidon
                И ради этого столько много букаф? И чем ближе быборы, тем больше

                Ну да, кто не с вами тот проплачен госдепом.
                Viktor.12.71
                1. Piramidon Вчера, 20:33
                  Цитата: Viktor.12.71
                  Ну да, кто не с вами тот проплачен госдепом.

                  Да не с какими то "с нами", а с нормальными людьми, которые по-горло насмотрелись на свидомомайданутых. Я пережил 90-е, больше такого не хочу. Ну а вы скачите, кастрюли напяливайте, и выбирайте (что явно не прокатит) клубничного (чем он отличается от шоколадного) короля. Не даром, кто то из древних мудрецов сказал: "Самое страшное проклятие - "чтоб ты жил в эпоху перемен"
                  Piramidon
                2. Лексус Вчера, 21:28
                  Одни, увы, забыли, другие, в силу возраста, и не знают, под какую "дудку" москвичи скакали за пьянь лельцина в 1991-м. А ведь именно тогда дерьмократы перекрикивали разум - "не хотим ждать коммунизм, хотим колбасу и красивую жизнь уже завтра" (параллели с "кружевными трусиками и ЕС", не правда ли). Потом рукоплескали, когда "алкаш" народный Верховный Совет расстреливал, под "музыку" - "нет возврату к прошлому, промышленность и колхозы не нужны - даёшь каждому бизнес, а нас фермеры накормят!" (опять совпадение). И действительно, на выклянченные кредиты страну наводнили "импортом": малосъедобные "ножки буша", крахмальная колбаса, всевозможное барахло. Потом радовались тому, когда "з/п задерживают только на полгода, а соседу - годами не платят, так он с огорода кормится, и мать с пенсии помогает". Запуганный "братками" народ сидел и пикнуть боялся, а "под соусом" - "государственная собственность неэффективна" - растаскивали добывающую отрасль и другие "лакомые куски". Затем, по не зависящим от нас причинам, нефть пошла "вверх", а "на трон" посадили "пу". Расплатились с кредитами и стали "благополучно проедать" сверхдоходы от сырьевого экспорта. С тех пор мало что изменилось, только нефть несколько раз "падала", а с ней и рубль - так власть подчистила у рядовых граждан последние накопления. Некоторым и невдомёк, что страна просто "плывёт по течению", и, на самом деле, ничего для благополучия граждан не делалось и не делается. По наивности радуются, что "лучше, чем в 90-х". Именно поэтому режим не любит сравнивать экономику с советским временем (просто НЕЧЕМ гордиться будет сейчас, и уровня СССР при дерьмократах, а "крышуют" страну именно они, мы не достигнем НИКОГДА), как будто провал в истории с 1913 года (это тоже неспроста, потому что нужно внушить, что "России срочно нужен царь", не сложно догадаться кто). Однобокое трактование истории поставлено на службу казнокрадов и олигархов.
                  Именно в том, что отдельным важно, что "может быть и хуже, уж пусть так остаётся", и уже достаточно пустословных обещаний, что "когда-нибудь будет лучше, чем сегодня", и заключается "падение" общества.
                  Есть и третьи - те, кто "у кормушки". Им просто наплевать на тех, кто, работая, нищий (таких много), на тех, кто получает пенсию по социалке (многие получали з/п "в конверте", потому что выбора не было). Именно про них
                  "Сытый голодного не разумеет" (Пословица)

                  Так что можно сколько угодно орать "Да здравствует "пу" - великий и могучий", но он стоит на страже только интересов своих и приближённых.
                  А импортозамещение - всего лишь фикция, одна из многих.
                  Всё правильно малый (zloybond) написал. Немного перестарался в том, что обрушил свой гнев на форумчан. hi
                  Лексус
                  1. Piramidon Вчера, 22:19
                    Цитата: Лексус
                    Так что можно сколько угодно орать "Да здравствует "пу" - великий и могучий"

                    Орите: "Да здравствует "клубничный король", Россия - це Европа. Ну ни чему вас чужие грабли с шоколадным королем не учат. Нужно обязательно на СВОИ наступить.
                    Piramidon
                    1. Стропорез Вчера, 23:17
                      Цитата: Piramidon
                      Орите: "Да здравствует "клубничный король", Россия - це Европа. Ну ни чему вас чужие грабли с шоколадным королем не учат. Нужно обязательно на СВОИ наступить.

                      Парамидон! wassat Мы вот потрошенко руку не жали, а путин ручкался, это с чего бы?
                      ё вы всё далдоните, "земляничный", дык голосуйте за путина и его команду, медведева, чубайса,шувалова, суркова и за форбс, кто вам запрещает? Давайте , валяйте.
                      Стропорез
                    2. Диванный Хенераль Вчера, 23:28
                      Piramidon
                      Да вот как раз чужие грабельки то и научили. Когда власть в стране управляется из посольства - то украина покажется раем.
                      А нынешняя наша власть так вообще - не пустили их в "европейскую элиту" с наворованными бабками, потери имиджевые для европы большие от ручканья с ворьем. Так они решили заэлитится на месте, так сказать. Вы орите громче, как говорит молодежь "топите за Путина"... и воздасться вам по заслугам
                      Диванный Хенераль
                  2. Evpator33 Вчера, 22:31
                    Цитата: Лексус
                    под какую "дудку" москвичи скакали за пьянь лельцина в 1991-м

                    будьте сраведливы- разве только москвичи?
                    Ельцин в Новокузнецке- посмотрите сколько людей!

                    Все хотели справедливости и лучшей жизни. Все, а не только москвичи
                    Evpator33
                  3. aleksandr061 Вчера, 22:43
                    Специально ради ответа зарегистрировался)
                    Как правильно подмечено, покричал всех обвинил и за умного сошёл) Я в производстве товаров ширпотреба с 2001 года, при этом тесно работая с Китаем в поставках комплектующих. Так вот, когда вы начнёте говорить что в стране любимой люди сами работать должны, хватит искать виновных, дормоеды блин. Видел сотни заводов в России, одни лентяи и болоболы, не трудолюбия не самообучения не стремления к чему либо. Всё Пу виноват у вас, а в Китае были? видели как там работают? Чтобы страна у них богатой казалась!!! Идиотизм высшей степени. Спасибо)))
                    aleksandr061
                    1. Стропорез Вчера, 23:27
                      Цитата: aleksandr061
                      Специально ради ответа зарегистрировался)

                      Лучше бы и не регился вовсе, твои бредни тролярские я уже лет 10 читаю, "начни с себя", "если не он то кто", утешай себя на ночь китайскими прелестями.
                      Цитата: aleksandr061
                      Идиотизм высшей степени. Спасибо)))

                      Завсегда пожалуйста, а человеку ,который самокритичен, дабл пожалуйста, приходите ещё, рассказывайте нам , как нам нужно работать. belay
                      Стропорез
                    2. Диванный Хенераль Сегодня, 00:06
                      Я в производстве товаров ширпотреба с 2001 года, при этом тесно работая с Китаем в поставках комплектующих.

                      а чой-то вы комплектующие из Китая везете? Своих нет? Или оборудование забугорное?
                      Диванный Хенераль
            2. Oden280 Вчера, 17:30
              Не нравится сайт, люди и темы который здесь обсуждаются - вали отсюда и не воняй. Прежде чем кого то осуждать - сделай лучше.
              Oden280
              1. Не либероид Русский Вчера, 17:45
                о как, то есть у чего если другое мнение, отличное от общего стада, значит вали отсюда ? попахивает коричневой массой
                Не либероид Русский
                1. Монос Вчера, 20:25
                  Цитата: Не либероид Русский
                  о как, то есть у чего если другое мнение, отличное от общего стада, значит вали отсюда ? попахивает коричневой массой

                  Дело не в этом. Он начал, продолжил и закончил оскорблениями людей, как раз имеющими иное, отличное от его, мнение. Это народ и возмутило. Что не так? Или вам можно хамить, а остальным ни-и-изя?
                  Монос
              2. Viktor.12.71 Вчера, 18:46
                Цитата: Oden280
                Не нравится сайт, люди и темы который здесь обсуждаются - вали отсюда и не воняй. Прежде чем кого то осуждать - сделай лучше.

                А вы что сделали? Человек свое мнение высказал, и я с ним согласен на все 100%.
                Viktor.12.71
            3. Не либероид Русский Вчера, 17:44
              счас набегут... с погонами... ради лишней звездочки постик наклепают в свое оправдания
              Не либероид Русский
            4. Монос Вчера, 17:53
              Steppenwolf, в чём проблема? Возьми и сделай. Озолотись! Или думаешь твоё говнометание в инет создаёт полезный продукт? smile
              А насчёт импортозамещения... Насколько я понимаю, эта задача в первую очередь ставилась оборонным государственным предприятиям.
              Монос
              1. Стропорез Сегодня, 00:09
                Цитата: Монос
                Steppenwolf, в чём проблема? Возьми и сделай. Озолотись! Или думаешь твоё говнометание в инет создаёт полезный продукт?

                Нифигасе wassat Вот тут мочилово идёт, прямо таки срач belay
                Цитата: Монос
                А насчёт импортозамещения... Насколько я понимаю, эта задача в первую очередь ставилась оборонным государственным предприятиям.

                Коллега! hi Если обеспечить импортозамещение оборонке, а жрать(кушать, есть) эта оборонка что будет?майские указы? обещания обещании? фильм стоуна о великом стратеге?
                Вы чётко указали проблему, что кормят нас химией, в лучшем случае , "пальмой".
                Власть делает всё возможное, чтобы нас стало меньше, это же очевидно.Значит министра с.х надо...к чёртовой матери, только не до этого руководству ,у них гополитические проблемы, как же ш нам заводик в Сирии отжать и скважинку.Вот такая вот сермяжная российская правда. hi
                Стропорез
            5. zloybond Вчера, 17:56
              да.... вот еще.... насчет реплик про много букфф...свали...вонять... Ура... Ховайтесь...
              Я как раз и имею в виду толковые по делу коментарии. А короткая отрыжка про то что у кого то круто "стоит".... Ну ваша уважаемая эрекция это реально обелиск на могиле....
              Разговаривать так по делу.
              zloybond
              1. Монос Вчера, 18:06
                Цитата: zloybond
                Разговаривать так по делу.

                Приятель, а сам-то что по делу сказал? Рассказал как за глазированными сырками в магазин ходил? Это ахххренительно конструктивно! smile Ты этим рассказом дал мощный толчок промышленности. Госпремию тебе! Впрочем, что с люмпена взять...
                Монос
                1. zloybond Вчера, 18:28
                  Понимаешь друг. В Россию я вернулся недавно.. пол года как примерно. Два года провел среди мусульман. Ну Родина послала, так надо было понимаешь. Так вот я написал об этом, потому что задело то что я увидел. Жрем, пьем, носим импорт, а поем про счастливое импортозамещение. Ну не о делах моих там мне писать же было? Но вот еще... когда первого летчика нашего турок сбил, мне первым ночью позвонил мусульманин, (нет не Россиянин) и позвонил чтобы узнать как с семьей связаться и деньги им перевести.... Можно разное говорить о России. Но человек привел цифры ... статистику.... и меня просто задело, что в ответ на цифры, которые не опровергнуты пошло поехало плевки с икотой... И не потому что как кто то сказал под выборы.... Просто есть у людей глаза, уши, знания, умение, навыки проверить, прочитать, опровергнуть или подтвердить.... И вот в ответ на конкретику наши эксперты начинают пафосно пердеть. Я думаю надо грамотно апелировать. На счет люмпена не в обиде. Под гражданкой погоны не снимаю... Просто так с толпой легче сливаешься в колхозе.))))
                  zloybond
                  1. Терский Вчера, 19:16
                    Цитата: zloybond
                    Жрем, пьем, носим импорт, а поем про счастливое импортозамещение.

                    Здорово дневал, казак! Ну не будем столь категоричны. Рост импорта в 2017 году объясняется ещё и укреплением национальной валюты. Сопоставление реального курса рубля к доллару и стоимости импорта (в долларах) показывает, что существует сильная взаимосвязь этих показателей. Реальный эффективный курс национальной валюты определяет динамику стоимостных объемов импорта. В январе-августе 2017 г. реальный курс рубля к доллару вырос на 19,9% по сравнению с аналогичным периодом 2016 г., что сопоставимо с увеличением импорта в тот же период (+26,8%) Как то так. Да, и ещё одна довольно весомая причина - увеличение ввоза иностранных товаров которое началось после ввода санкций Запада (а затем "ответных" санкций России) и в связи с девальвацией рубля, которая привела к сильному удорожанию импортной продукции в рублях.
                    Терский
                    1. Диванный Хенераль Вчера, 23:33
                      Терский
                      Рост импорта в 2017 году объясняется ещё и укреплением национальной валюты.

                      Скажу за такую "пустяковую" отрасль, как станкостроение. Рост импорта объясняется тем и только тем, что в РФ не МОГУТ произвести нужные промышленности станки. Вот и все.
                      А все остальные умные слова о волатильности, курсе, стабилизирующих динамиках и низкой инфляции с наряду укрепившимся рублем - вы оставьте для митингов в школе. Ну и среди пенсионеров. Первые еще не понимают, а вторые уже не могут понять большинство слов.
                      И не надо петь военных песен. Запуски в космос показали, кто что и сколько и куда с откуда...
                      Диванный Хенераль
                  2. sogdy Вчера, 19:39
                    Цитата: zloybond
                    Можно разное говорить о России. Но человек привел цифры ... статистику.... и меня просто задело, что в ответ на цифры, которые не опровергнуты

                    Так сядь и проверь.
                    Над "статистикой" ЖечиПосполитой народ уже откровенно ржет, один ты принимаешь за чистую монету.
                    Вьетнамская электроника смущает - так не бери. Мы им выстроили, китайцы обучили - теперь расплачиваются, по тем самым "списанным" кредитам. Не денежным.
                    Ни, чоуж, построй у нас, кто мешает? ДНС вон строит в Хабаровске, пока не очень получается, раз в 20 дороже, чем завод во Вьетнаме.
                    sogdy
                  3. Монос Вчера, 20:31
                    Цитата: zloybond
                    На счет люмпена не в обиде.

                    За люмпена приношу извинения, но и вас прошу воздерживаться от оскорбления других участников форума.
                    Монос
                  4. Piramidon Вчера, 23:07
                    Цитата: zloybond
                    Понимаешь друг. В Россию я вернулся недавно.. пол года как примерно. Два года провел среди мусульман.

                    Я 15 лет провел среди мусульман. Но не пишу комменты в объеме романа "Война и мир". Краткость - сестра таланта. Все, что вы пишите на пол-страницы можно уместить в одной строке.
                    Piramidon
                    1. Диванный Хенераль Вчера, 23:35
                      Показываю пример:
                      Пирамидон - запутинец убежденный.
                      Даже и объяснять и разговаривать дальше не о чем.
                      Диванный Хенераль
            6. sogdy Вчера, 19:30
              Цитата: zloybond
              Очень редко встречаю на сайте реально работающих людей. Производственников. Что то реально сделавших и делающих. Странно читать речи планктона не имеющих реального представления о чем пишут.

              Мальчик, ты методичку перепутал или сайт? Чо флудишь?
              sogdy
              1. zloybond Вчера, 20:55
                Прасти заца дядька! Ну я уже лет 40 как не мальчик.
                zloybond
            7. Донской Вчера, 19:50
              Все вы правильно написали про наши дела. На урякалок не обращайте внимание, мой вам совет. Я их высмеиваю сарказмами, а что поделаешь, свои же все таки, хоть и д..ы. Это наша извечная проблема наравне с дорогами.
              Донской
            8. МорякЧФ Вчера, 21:42
              Просто БРАВО!И к великому моему сожалению всё написанное Вами правда!
              МорякЧФ
          2. 210окв Вчера, 17:00
            Ну насчёт традиционно..Машиностроение сельскохозяйственное.У нас же всегда было СВОЕ..Ростсельмаш,Воронеж..Нет,закупаем "Бюллер" в Германии.


            Цитата: cniza
            Половина российского импорта по стоимости «приходится на машины и устройства для промышленности – $6,5 млрд, за ними следуют: продукция химической отрасли ($2,6 млрд), продукты питания ($1,8 млрд), текстиль и обувь ($1 млрд)», заключает автор.


            Это говорит о том , что выросла платёжеспособность на традиционные товары , которые мы всегда закупали и что...
            210окв
            1. sogdy Вчера, 19:42
              Цитата: 210окв
              У нас же всегда было СВОЕ..Ростсельмаш,Воронеж..Нет,закупаем "Бюллер" в Германии.

              Что смущает? Суммы? Ничо, что штучный товар принято таки сравнивать в штуках, а не в макулатуре?
              sogdy
            2. Лексус Вчера, 19:56
              Ну насчёт традиционно..Машиностроение сельскохозяйственное.У нас же всегда было СВОЕ

              На 90% разорено. Притом, большей частью, уже в 2000-х.
              Лексус
      2. 210окв Вчера, 16:56
        Кстати в той же Польше(посмотрите данные)рост промпроизводства есть.И не чета нашему.Так что они правы-правительство у нас никчемность
        Цитата: Rusland
        Ещё те исследователи, пусть свой подъем в экономике разбирают, хохлы об этом уже заявили.
        210окв
        1. AID.S Вчера, 17:47
          Цитата: 210окв
          Кстати в той же Польше(посмотрите данные)рост промпроизводства есть.И не чета нашему.Так что они правы-правительство у нас никчемность

          По Польше - посмотрим, как они заживут, когда начнут долги выплачивать евросоюзу. Вот-вот, скоро. А правительство у нас то, которое мы заслужили.
          AID.S
          1. Стропорез Вчера, 17:57
            Цитата: AID.S
            По Польше - посмотрим, как они заживут, когда начнут долги выплачивать евросоюзу. Вот-вот, скоро

            А как мы заживём, если завтра крнчится нефть?
            Цитата: AID.S
            А правительство у нас то, которое мы заслужили.

            Которое нам путин назначил, это вопрос к тем, кто за него голосовал, а мучаются все.
            Стропорез
            1. DMB_95 Вчера, 18:37
              А как мы заживём, если завтра крнчится нефть?
              А как бы мы зАжили , если завтра кончится нефть , но если бы Президентом был не Путин (естественно) , а тот , кого ВЫ хотите видеть Президентом ? И назовите его , пожалуйста , или "лишь бы не Путин" ?
              DMB_95
              1. Стропорез Вчера, 18:43
                Цитата: DMB_95
                а тот , кого ВЫ хотите видеть Президентом ? И назовите его , пожалуйста , или "лишь бы не Путин" ?

                Единственным приемлемым кандидатом на пост президента является Грудинин.
                Для меня совершенно очевидно, что путин и Ко являются могильщиками России. и в прямом и в переносном смыслах.
                Стропорез
                1. DMB_95 Вчера, 18:54
                  Цитата: Стропорез
                  Единственным приемлемым кандидатом на пост президента является Грудинин..

                  Грудинин , значит ... Спасёт Россию . Ну , если подумать , точно - ОН . Даже и добавить нечего .
                  DMB_95
            2. AID.S Вчера, 19:15
              Цитата: Стропорез
              А как мы заживём, если завтра крнчится нефть?

              Завтра не закончится. И через 20 лет не закончится. А будем мы жить на то, что сами заработаем. Кто на боярышник, кто на булку с маслом, кто на самолет. А полякам с 20-го года дотации подрежут, и прилично. Вот и будет момент истины. Что гадать, подождем.
              AID.S
              1. Стропорез Вчера, 19:29
                Цитата: AID.S
                А полякам с 20-го года дотации подрежут, и прилично. Вот и будет момент истины. Что гадать, подождем.

                А нам то с Вами какая с этого радость? На сегодня могу сказать, что сейчас в поляндии жить дешевле по всем параметрам и при условии более высокой там з/п. А мы живём в самой богатой в мире стране,как нищеброды, подпитываясь лжепатриотизмом с помёт-тв.
                Цитата: AID.S
                Завтра не закончится. И через 20 лет не закончится. А будем мы жить на то, что сами заработаем.

                Темпы откачки ресурсов уже выше , чем при СССР.
                Цитата: AID.S
                Кто на боярышник, кто на булку с маслом, кто на самолет.

                Так быть не должно.
                Стропорез
                1. AID.S Вчера, 21:19
                  Цитата: Стропорез
                  А нам то с Вами какая с этого радость?

                  Никакой
                  Цитата: Стропорез
                  На сегодня могу сказать, что сейчас в поляндии жить дешевле по всем параметрам и при условии более высокой там з/п

                  laughing " А нам то с Вами какая с этого радость"? laughing
                  А что не Швейцария? Там всегда так было!!!

                  Цитата: Стропорез
                  Темпы откачки ресурсов уже выше , чем при СССР.

                  Технологии усовершенствуются. Шельфовая добыча, например. Другое дело, кому и куда идут деньги от продажи этого. А не налоги и пошлины.
                  Цитата: Стропорез
                  Так быть не должно

                  Но есть и , похоже , будет.
                  AID.S
                  1. Стропорез Вчера, 21:52
                    Цитата: AID.S
                    Но есть и , похоже , будет.

                    А вот это Товарищ, от нас с Вами зависит.
                    Стропорез
                    1. AID.S Вчера, 22:28
                      Цитата: Стропорез
                      А вот это Товарищ, от нас с Вами зависит.

                      "Оружие критики не может, конечно, заменить критики оружием, материальная сила должна быть опрокинута материальной же силой, но теория становится материальной силой, как только она овладевает массами."
                      Только без парабеллума. laughing
                      AID.S
                      1. Стропорез Вчера, 22:52
                        Цитата: AID.S
                        Только без парабеллума.

                        Пока без laughing дальше видно будет wink
                        Стропорез
          2. 210окв Вчера, 18:57
            Да,Вы правы.Это наше поколение не смогло защитить СССР,да и многие способствовали развалу страны.Так что заслужили.Просто жаль тех которые придут после нас.
            Цитата: AID.S
            Цитата: 210окв
            Кстати в той же Польше(посмотрите данные)рост промпроизводства есть.И не чета нашему.Так что они правы-правительство у нас никчемность

            По Польше - посмотрим, как они заживут, когда начнут долги выплачивать евросоюзу. Вот-вот, скоро. А правительство у нас то, которое мы заслужили.
            210окв
      3. sgazeev Вчера, 17:40
        Цитата: Rusland
        Ещё те исследователи, пусть свой подъем в экономике разбирают, хохлы об этом уже заявили.

        А почему поленьев так волнует? Даже если и закупаем то не в Польше.
        sgazeev
      4. лаврентий павлович Вчера, 18:15
        Цитата: Rusland
        Ещё те исследователи, пусть свой подъем в экономике разбирают, хохлы об этом уже заявили.

        Как не печально, но дела с импортозамещением складываются плохо. Нынешнее буржуазно-либеральное правительство не в состоянии, что либо сделать хорошо и на благо людей. Бюджет пополняют с увеличением поборов с населения, новые предприятия строятся очень медленно. Сталин поднимал страну, с ростом экономики до 30%, без всяких внешних инвестиций, нынешнее правительство - сборище бухгалтеров, а не творцов и грамотных управленцев. По болтовне мы вышли на второе место в мире, после Украины.
        лаврентий павлович
      5. Балу Вчера, 18:39
        Цитата: Rusland
        Ещё те исследователи, пусть свой подъем в экономике разбирают, хохлы об этом уже заявили.

        Отечественные яблоки и пахнут яблоками и дешевле , в Казани от 70р., импортные дороже, но яблоками не пахнут. тоже и груши. Китайские самые дешевые, но без вкуса и запаха, как картошка.
        Балу
    2. Logall Вчера, 15:22
      Цитата: bazzbazz
      пока только слово придумали, Импортозамещение

      Ага, вот только "импорт" - слово импортное!
      Никак не возьму в толк, почему страна имеющая всё кроме бананов, закупает всё? Не то в стране происходит... Подход не тот... "И конь не тот..."
      Logall
      1. assa67 Вчера, 15:27
        а пшекам с этого пирога только пук достался..вот и брызгают слюной
        assa67
        1. Logall Вчера, 15:35
          Цитата: assa67
          брызгают слюной

          Хотелось бы ядом, но мацаревича не доили... drinks
          Logall
          1. assa67 Вчера, 15:41
            чего только не плывет с посполитой" и слюна,и яд,и просто помои..хорошо ливневка у нас работает-смывает....а яблоки свои пусть сами хомячат drinks
            assa67
      2. ul_vitalii Вчера, 15:30
        Кто это шепелявых в экзаменационную комиссию пригласил? Зима, без сопливых скользко.
        ul_vitalii
      3. Стропорез Вчера, 15:39
        Цитата: Logall
        Никак не возьму в толк, почему страна имеющая всё кроме бананов, закупает всё? Не то в стране происходит... Подход не тот... "И конь не тот..."

        Вы не переживайте, сейчас запутинцы прибегут и просветят Вас на тему сайта "сделанаунас"и "времявперёд",а помёт -тв добавит остроты, рассказав, как хреново живут на окраине, что матрасия вот вот развалится, доллар лопнется, а гейропа вымрет. В общем кругом враги и гады поэтому мы должны сплотиться и поддержать гаранта и его друзей олигархов.
        Стропорез
        1. Стирбьорн Вчера, 16:00
          Цитата: Стропорез
          что матрасия вот вот развалится, доллар лопнется, а гейропа вымрет.

          Йелоустоун вот-вот рванет! так что надо немного потерпеть laughing
          Стирбьорн
          1. Стропорез Вчера, 16:18
            Цитата: Стирбьорн
            Йелоустоун вот-вот рванет! так что надо немного потерпеть

            laughing И у нас сразу начнётся хорошая и богатая жизнь! fellow
            С гейропой тоже всё понятно, она при смерти, а вот с Японией и Китаем,что то надо делать, да и прибалты эти ещё..., кровожадные зараза....
            Еслиб не владимир владимирович и его друзья, мы б пропали уже
            Стропорез
        2. DMB_95 Вчера, 16:30
          Цитата: Стропорез
          ......... В общем кругом враги и гады поэтому мы должны сплотиться и поддержать гаранта и его друзей олигархов.

          Да я поддержал бы более достойную кандидатуру на пост Президента России , только ведь если объективно и без юмора - "кто , если не Путин" ?? Назовите хоть кого-нибудь , действительно интересно .
          DMB_95
          1. Николай Грек Вчера, 17:00
            Цитата: DMB_95
            Цитата: Стропорез
            ......... В общем кругом враги и гады поэтому мы должны сплотиться и поддержать гаранта и его друзей олигархов.

            Да я поддержал бы более достойную кандидатуру на пост Президента России , только ведь если объективно и без юмора - "кто , если не Путин" ?? Назовите хоть кого-нибудь , действительно интересно .

            recourse recourse щас пойдет агитация за Грудинина!!! belay belay wassat wassat laughing laughing laughing
            Николай Грек
          2. AID.S Вчера, 18:27
            Цитата: DMB_95
            кто , если не Путин

            Выбор невелик - см. список кандидатов в президенты. И они либо клоны-статисты, либо клоуны.Особняком кандидат коммунистов. И судя по всему, наиболее реальный претендент на то, чтобы указать своим результатом на то , что "Неладно что-то в датском королевстве."
            AID.S
            1. Николай Грек Вчера, 19:22
              Цитата: AID.S
              Цитата: DMB_95
              кто , если не Путин

              Выбор невелик - см. список кандидатов в президенты. И они либо клоны-статисты, либо клоуны.Особняком кандидат коммунистов. И судя по всему, наиболее реальный претендент на то, чтобы указать своим результатом на то , что "Неладно что-то в датском королевстве."

              recourse recourse а результаты евроамерискосских выборов, когда у них противостоящие кандидаты частенько выигрывают с минимальным перевесом, свидетельствуют о постоянном хаосе в датском королевстве??? what what what laughing laughing laughing
              Николай Грек
              1. AID.S Вчера, 20:47
                Цитата: Николай Грек
                а результаты евроамерискосских выборов, когда у них противостоящие кандидаты частенько выигрывают с минимальным перевесом, свидетельствуют о постоянном хаосе в датском королевстве???

                Не о хаосе, а о приоритете у избирателей кандидатов с программами развития страны. У Трампа программа была, у демократов- только российское вмешательство.
                Увы, у нас невозможна победа никого, кроме Путина, но как и на выборах в 95-м Ельцину, народ может показать, что ему стоит задуматься над внутренней политикой. Шила в мешке не утаить. Иначе нечем будет подкреплять внешнюю. Как говорил в 90-е один мой знакомый: " Что мне думать о государстве, если оно не заботится обо мне.." Как бы не стебались над КПСС, у нее были пятилетние программы. А что сейчас развивать, что планировать? Да и кому? Есть ли стратегия? Ощущение, что нет. Тактика есть- программу по Крыму разработали быстро. Турбины достали. Импортозамещение из этой же оперы, - это ответная реакция. А дальше? Ждать очередного жаренного петуха?
                AID.S
                1. Николай Грек Вчера, 21:05
                  Цитата: AID.S
                  Не о хаосе, а о приоритете у избирателей кандидатов с программами развития страны.

                  what what эту лапшу другим вешайте!!! wassat wassat laughing laughing laughing
                  Николай Грек
                  1. AID.S Вчера, 21:58
                    Цитата: Николай Грек
                    эту лапшу другим вешайте!!!

                    Так уши не подставляйте! laughing
                    AID.S
                    1. Николай Грек Вчера, 23:19
                      Цитата: AID.S
                      Цитата: Николай Грек
                      эту лапшу другим вешайте!!!

                      Так уши не подставляйте! laughing

                      what так я и не подставляю!!! recourse belay wassat tongue tongue laughing laughing laughing
                      Николай Грек
              2. Диванный Хенераль Вчера, 23:40
                Николай Грек
                Назовите хоть одного американского президента за последние скажем 50 лет, при котором внешняя политика США поменялась?
                Диванный Хенераль
        3. Scoun Вчера, 16:39
          Цитата: Стропорез
          Вы не переживайте, сейчас запутинцы прибегут и просветят Вас

          Нет блин, ждали вас что-бы вы прибежали и всех просветили.
          Новый подъезд у меня загадили Путин и запутинцы виноваты, преподаватели своим деткам стипендии распределили, - Путин виноват, дорожку от снега до брусчатки почистили, диверсанты дворники путинские... с санками не пройти - Путин виноват!
          Хотя мне кажется тут может и маразм быть, либо ещё какие причины.
          ПС.
          Как по мне.. так он не девушка и не золото чтт бы мне нравиться, но по делам смотреть надо.
          Scoun
          1. weksha50 Вчера, 17:45
            Цитата: Scoun
            Новый подъезд у меня загадили Путин и запутинцы виноваты, преподаватели своим деткам стипендии распределили, - Путин виноват, дорожку от снега до брусчатки почистили, диверсанты дворники путинские... с санками не пройти - Путин виноват!


            Кхм... Как всегда...
            weksha50
        4. Evpator33 Вчера, 22:51
          Цитата: Стропорез
          Вы не переживайте, сейчас запутинцы прибегут и просветят Вас на тему сайта "сделанаунас"и "времявперёд"

          я полагаю, что названные вами персоны уже читали отчет Федеральной таможенной службы России по
          итогам 2017 года. Не верить родной таможне- это невозможно!

          там все расписано и опровергнуть невозможно, разве что ящик включить
          Evpator33
      4. Petr1968 Вчера, 16:46
        Цитата: Logall
        Никак не возьму в толк, почему страна имеющая всё кроме бананов, закупает всё?

        Я, к примеру, предпочитаю немецкие и японские автомобили. А вот наши не предпочитаю...потому что это г** полное. Как Вам такой ответ?
        Petr1968
        1. sgazeev Вчера, 17:47
          Цитата: Petr1968
          Цитата: Logall
          Никак не возьму в толк, почему страна имеющая всё кроме бананов, закупает всё?

          Я, к примеру, предпочитаю немецкие и японские автомобили. А вот наши не предпочитаю...потому что это г** полное. Как Вам такой ответ?

          Немецкие турецкими руками.
          sgazeev
      5. weksha50 Вчера, 17:41
        Цитата: Logall
        Никак не возьму в толк, почему страна имеющая всё кроме бананов, закупает всё?


        Потому что правительство продажное... lol Виноват, - потребительское... hi
        weksha50
    3. Горный стрелок Вчера, 15:28
      Имеете отношение к производству? Ипортозамещение реально работает, и еще как. В ключевых компетенциях. В ВПК. Оно только на форумах и либерастических СМИ не работает.
      Горный стрелок
      1. LiSiCyn Вчера, 16:01
        Калин. область, мясо свое... А раньше было поляндия... По цене, уже одинаково с пшеками.. Гречкой, поля засеены.. Овощей, своих на валом. Цены нормальные (с Краснодаром сравнивал), хлеб подороже...
        Бенз- 40+/-
        А у подляков , 5,2 злотых( 1 zl~15р)...
        Забыл... wink
        Сады-молодые, в прошлом году первый урожай дали. Это, по поводу польских яблок... lol
        LiSiCyn
        1. НасРать Вчера, 16:05
          Судя по супермаркетам(где отоваривается 90 % населения страны) - наши продукты из химии! Сыр- чистая химия, я да же не знаю, что происходит с теми кто это съедает.., сл.масло- химия, вся хлебо-булочная продукция, печенья, торты и пр.. - химия., куры - антибиотики и гармоны роста.... колбасные изделия - кто их ест(героя-химика дать!)?
          НасРать
          1. LiSiCyn Вчера, 16:32
            Кто мешает, Вам отовариваться , на рынке ? Фермерам доверяете ?
            На примере, сыра...
            У нас, в Кениге, сыра всякого полно.. Да, польский может по вкусней... Но это не значит, что он натуральный... Если честно, в сырах не силен wink Жена у меня любитель... На данный момент, "номер один" у нее, местный фермерский, творожный...
            Я больше по мясу good
            LiSiCyn
            1. НасРать Вчера, 16:36
              Я уже писал, у меня с продуктами полный порядок и без всяких посредников! но как захожу в супермаркет - в ужасе, что ест город! Ко всем - всегда читайте этикетки, там исподволь можно понять, что в упаковке яд! Как с боярышником - пока разом, массово не померли люди - ни кто и не по чесался.. статистику по раковым заболеваниям посмотрите...
              НасРать
              1. Николай Грек Вчера, 17:04
                Цитата: НасРать
                Я уже писал, у меня с продуктами полный порядок и без всяких посредников! но как захожу в супермаркет - в ужасе, что ест город! Ко всем - всегда читайте этикетки, там исподволь можно понять, что в упаковке яд! Как с боярышником - пока разом, массово не померли люди - ни кто и не по чесался.. статистику по раковым заболеваниям посмотрите...

                recourse recourse судя по всему, у вас слишком идеализированное представление о "заморских" продуктах!! what wassat wassat lol lol lol
                Николай Грек
              2. sogdy Вчера, 20:39
                Цитата: НасРать
                у меня с продуктами полный порядок и без всяких посредников! но как захожу в супермаркет - в ужасе, что ест город!

                Каждого по-отдельности спрашиваешь - у него с продуктами все в порядке. Иде пресловутые "90%"?
                Цитата: НасРать
                Ко всем - всегда читайте этикетки, там исподволь можно понять, что в упаковке яд!

                Блин, где бы мне такую этикетку, а то как ни прочитаешь - все натуральные вкусовые добавки.
                sogdy
            2. LiSiCyn Вчера, 16:44
              Цитата: НасРать
              вся хлебо-булочная продукция, печенья, торты и пр.. - химия.

              Вы, сильно на хлебо-булочную не гоните... stop
              Кал.обл. ОАО "Первый хлебозавод"... Скоро 7-мь лет будет, как я, там работаю...
              Мука, не химическая... Зуб даю wink
              А, вообще смотрите на сроки хранения.. У нас торт, или 72 часа, или 120.. С даты выпуска, и при надлежашем хранении..
              LiSiCyn
            3. sgazeev Вчера, 17:51
              Цитата: LiSiCyn
              Кто мешает, Вам отовариваться , на рынке ? Фермерам доверяете ?
              На примере, сыра...
              У нас, в Кениге, сыра всякого полно.. Да, польский может по вкусней... Но это не значит, что он натуральный... Если честно, в сырах не силен wink Жена у меня любитель... На данный момент, "номер один" у нее, местный фермерский, творожный...
              Я больше по мясу good

              Повезло,Лужков у вас овцеводом работает. drinks
              sgazeev
              1. LiSiCyn Вчера, 18:53
                Гречко-водом.. laughing
                Сначала была она ...
                На самом деле, земли еще не возделанной, немеряно...
                Восточная Пруссия, кормила рейх... По мясу цены: свинина 150 р (лопатка-окорок), говядина от 240 (на кости), баранина от 300 р.
                Не знаю, как ,"где", а в Краснодарском крае, дороже...
                LiSiCyn
            4. Балу Вчера, 20:26
              Цитата: LiSiCyn
              У нас, в Кениге, сыра всякого полно.. Да, польский может по вкусней... Но это не значит, что он натуральный... Если честно, в сырах не силен

              Все очень просто: плотный, много дырок разного размера, отрезаешь тонкую полоску и поджигаешь. Есть химия-будет гореть и пахнуть химией, нет химии-будет плавиться и обугливаться. Или еще проще-отрезаешь тонкий ломтик , на хлеб и в микроволновку. Натуральный будет плавиться, но не будет обгорать, опять таки химический после этого будет как жвачка.
              Балу
              1. sogdy Вчера, 20:51
                Цитата: Балу
                опять таки химический после этого будет как жвачка.

                Ну зачем обманывать. Горит сычужный сыр, вполне себе натуральный, только скороспелка. Та дрянь, которую можно добавить в сыр без потери внешнего вида - не горит и в микроволновке не нагревается. Сыр с крахмалом/мукой рассыпается и мерзко воняет, таких поделок уже лет 5-8 как нет.
                Ващета, "Гигиена питания" - учебник для офицеров русской армии, впервые издан в 1834. В изданиях для армии и торговли есть все способы подделки и их определение. Да и в цивильных далеко не все убрано.
                sogdy
                1. Балу Вчера, 21:00
                  Цитата: sogdy
                  Ващета, "Гигиена питания" - учебник для офицеров русской армии, впервые издан в 1834.

                  Проходили на более высоком уровне 40 лет назад, приемчики отработаны, объективно испытано. hi
                  Балу
          2. Scoun Вчера, 17:28
            Цитата: НасРать
            куры - антибиотики и гармоны роста.... колбасные изделия - кто их ест(героя-химика дать!)?

            Кушайте на здоровье норвежское wassat

            Токсиколог: Норвежский лосось — самая токсичная еда во всём мире
            econet.ru/articles/107610…losos…vo…
            Курт прямо заявляет: «Норвежский лосось — самая токсичная еда во всем мире». Рыболовство в Норвегии приносит 4 млрд долларов в год и занимает второе место после нефти. Чтобы разгадать секреты этих ферм, Курд Оддекалв использует судно со шпионскими элементами. «Дно под фермами покрыто 15-метровыми осадками, оно кишит бактериями — это всё остатки от кормов и отходы химикатов, добавляемых для уничтожения паразитов
            https://econet.ru/articles/107610-toksikolog-norv
            ezhskiy-losos-samaya-toksichnaya-eda-vo-vsyom-mir
            e
            Scoun
      2. Владивосток1969 Вчера, 16:03
        Не выдавайте желаемое за действительное.
        Владивосток1969
      3. Диванный Хенераль Вчера, 23:43
        Горный стрелок
        Имеете отношение к производству? Ипортозамещение реально работает, и еще как. В ключевых компетенциях.

        Ложь. От первого до последнего слова. Особенно по станкам - настолько работает - словами не передать, ибо слов таких нет.
        Диванный Хенераль
    4. Каштан Вчера, 16:35
      Неужели Путин сам инициировал импортозамещение? Забыли как было?
      Не его стратегия, не его выбор, у него нет амбиций, санкции клюнули, вот и пришло импортозамещение как ответка на санкции, попугать голым задом ежа.
      Вон, с кораблями обосрались, движки покупали на Украине, теперь в Китае, аха, или посмотрите темы на сделаноунас ,форды закупили для полиции, когда помнится клялись и божились не закупать импорт в гос структуры.
      Импортозамищение, Путин прекрати шутить, живот болит.
      Как только снимут санкции, все то, что успели сделать для импортозамещения падет в течение месяц, в дребезги, в пыль.
      Каштан
      1. Petr1968 Вчера, 16:49
        Цитата: Каштан
        Неужели Путин сам инициировал импортозамещение? Забыли как было?

        Именно сам)) Если еще у какого то чиновника отберут дом в Майами - то точно надо начинать бомбить Воронеж в ответку)))
        Petr1968
      2. Околоточный Вчера, 17:08
        форды закупили для полиции, когда помнится клялись и божились не закупать импорт в гос структуры.

        Прежде, чем свою тупость показывать советую посмотреть, где те Форды собирались. Предприятия, не филиалы концернов, а их дочки. Налоги платятся ЗДЕСЬ, рабочие тоже местные. И, о Боже, завод стоит в России. С.В. (Лавров который) да скажите уже Каштану д...лу свою фразу.
        Околоточный
        1. Каштан Вчера, 18:10
          Цитата: Околоточный
          форды закупили для полиции, когда помнится клялись и божились не закупать импорт в гос структуры.

          Прежде, чем свою тупость показывать советую посмотреть, где те Форды собирались. Предприятия, не филиалы концернов, а их дочки. Налоги платятся ЗДЕСЬ, рабочие тоже местные. И, о Боже, завод стоит в России. С.В. (Лавров который) да скажите уже Каштану д...лу свою фразу.


          Оу, какие нвфиг дочки!? Чем грубости писать, лучше посмотрите в Википедии, что есть дочерние предприятие.
          Дочка - почти самостоятельная компания со своим именем.
          В какой стране форд держит свои центры разработак и патенты?
          в Россия ? Ну ну.
          Каштан
          1. Околоточный Вчера, 18:27
            Ты совсем того или прикидываешься? Для "особо одарённых", для тебя - "Дочка" - дочернее предприятие. Ключевой слово ПРЕДПРИЯТИЕ. Ферштейн? Отдельное юр.лицо, которое самостоятельно ведёт финансово-хозяйственную деятельность. Правильно, самостоятельная компания. В вики сам посмотри, где в России дочки Форда. Кстати, кроме Форда ещё куча брендов. А в какой стране Ф-35 разработали и выпускают? В Израиле? Ну ну. Лавров сказал о тебе.
            Околоточный
    5. kapitan92 Вчера, 22:23
      Цитата: bazzbazz
      ..."пока только слово придумали, Импортозамещение"...) Да мене лично кажется, что темпы не те. Но как же манагеры без импорта жить будут?

      Причем здесь ваши манагеры? В статье достаточно актуальные позиции товаров и цифры.
      В основном россияне ввозят: «машины и устройства (50%), химическую продукцию (19,2%), а также одежду и обувь (7,4%)».

      Машиностроение, хим. продукция , это новые заводы, технологии ,квалифицированные кадры , они по приказу из Кремля не вырастут, прибавьте к этому серьезные кап. вложения и санкции.
      Одежда и обувь у нас всегда дерьмовая была, со времен СССР гнали за гранку кожу, меха, прекрасный материал и получали готовую продукцию. Увы, это факт.
      По данным газеты, наибольший рост зафиксирован в группе зерновых – 41,1%. «Россия является одним из крупнейших экспортёров пшеницы в мире, но для производства, где требуется высокое качество зерна, она использует импорт»

      И это верно, только цифры надо подкорректировать, не 41, а 23%. Россия экспортирует свое зерно, но на "хлеб" берут только "нищие" страны , типа Египта , Вьетнама и стран Африки, а в основном идет на фураж.
      Твердые сорта пшеницы в России сажают немного, климатические условия раз, да и затратный это процесс, у нас такое не любят.
      Так что , коллега, работать надо, деньги в свою экономику вкладывать, а не вывозить, тогда и цифры по импорту другие будут. hi
      kapitan92
      1. Антарес Вчера, 23:31
        Цитата: kapitan92
        В статье достаточно актуальные позиции товаров и цифры

        ух первый комментарий по статье, а не по ситуации с последующими дебатами около политических симпатий.
        В основном россияне ввозят: «машины и устройства (50%), химическую продукцию (19,2%), а также одежду и обувь (7,4%)».
        Машиностроение, хим. продукция , это новые заводы, технологии ,квалифицированные кадры , они по приказу из Кремля не вырастут, прибавьте к этому серьезные кап. вложения и санкции.
        Комплектующие, машкомплекты-с этим все понятно. Не было-вот и импортируем. Тоже можно рассмотреть вопрос--если больше стали закупать комплектов и комплектующих-значит вырос спрос внутренний на эти позиции. Это в принципе хорошо, а не провал импортозамещения(как внутриинформационной пропаганды) -потому что растет внутренний спрос/рынок растет/покупательная способность тоже
        Химическая продукция из той же оперы.
        По данным газеты, наибольший рост зафиксирован в группе зерновых – 41,1%. «Россия является одним из крупнейших экспортёров пшеницы в мире, но для производства, где требуется высокое качество зерна, она использует импорт»
        И это верно, только цифры надо подкорректировать, не 41, а 23%. Россия экспортирует свое зерно, но на "хлеб" берут только "нищие" страны , типа Египта , Вьетнама и стран Африки, а в основном идет на фураж.
        Твердые сорта пшеницы в России сажают немного, климатические условия раз, да и затратный это процесс, у нас такое не любят.

        Тут добавить нужно что твердые сорта необходимы для производства мучных изделий! И если их закупают больше-значит растет спрос на данный продукт внутри страны. Ибо смысл тогда их закупать.Их не выращивают и спрос на них исключительно зависит от спроса на вермишель, макароны и прочие изделия. Хорошо это или плохо? Опять же над смотреть. ВОзможно население стало больше потреблять всего(и мучного тоже) Или пересело с дорогого на дешевые макароны...В общем поход разный.
        Кстати. РФ первая по экспорту--а вот Турция(мельница российского и украинского зерна) по помолу.И перепродаже муки.Вроде сама ничего не производит(в этом процессе зерно-мука)-но создает прибавочный продукт.
        Антарес
  2. Irokez Вчера, 15:20
    Болтать не мешки ворочать.
    Что-то продаём, что-то покупаем. Итак в глобальном рынке участвуем посему и туда и сюда товары идут.
    Не там ищут провал.
    Irokez
    1. Мар.Тира Вчера, 15:24
      Это они пускай своим хозяевам за океаном покажут.Может выиграла,а не провалила?Пшекам такой "провал"не угрожает,вот они и бесятся.
      Мар.Тира
    2. KondratKo Вчера, 15:26
      Их слова, наоборот доказывают, что "Провал экамена" случился у них, в наложенных на Россию санкциях в виде повышающегося товарооборота... Так что пусть умоются.
      KondratKo
      1. Petr1968 Вчера, 16:51
        Цитата: KondratKo
        "Провал экамена" случился у них, в наложенных на Россию санкциях в виде повышающегося товарооборота..

        Что???? Кто на кого наложил? Поляки на нас? И у кого товарооборот повысился? У России с Польшей....Какой-то полет сознания))))
        Petr1968
        1. KondratKo Вчера, 17:18
          А кто такие поляки и кто на кого, да наложил? Простите, сэр, я тут после стекломоя валяюсь в снегу под лавкой и не могу осилить Ваших познаний в "накладывании" разного, друг на друга, хотя, с этим вы похоже не плохо справляетесь. Не всем же такими умными быть, могли бы и пройти мимо не злорадствуя, прохвессор.
          KondratKo
    3. Николай Грек Вчера, 17:10
      Цитата: Irokez
      Не там ищут провал.

      тут уместнее будет "не те нищеброды ищут у других провалы"!!! request wink laughing laughing laughing
      Николай Грек
  3. Egorovich Вчера, 15:23
    Главное , что в импорте пшековские яблоки не присутствуют. Пусть жрут эти яблоки сами и кормят ими своих батраков-хохлов.
    Egorovich
    1. bouncyhunter Вчера, 15:58
      Цитата: Egorovich
      Главное , что в импорте пшековские яблоки не присутствуют.

      Вот это поленьев и щиплет за седалище . wink
      bouncyhunter
  4. Горный стрелок Вчера, 15:24
    Стоимость доллара упала, импортные товары подешевели. Импорт вырос - совершенно естественно. Сальдо - положительное. В пользу России. И с возрастающим остатком. Почему импортозамещение должно просто напрочь отсечь импорт - не понятно.
    Горный стрелок
  5. КВУ-НСвД Вчера, 15:25
    Так это не заслуга европы или наша неудача . Просто мы стали больше тратить на то же , что и раньше и соответственно с ростом спроса выросло и предложение . Со временем всё вернётся на круги своя...
    КВУ-НСвД
  6. Александр 3 Вчера, 15:26
    Очень полякам хочется вдеть Россию в негативном свете.Ну и флаг вам в.
    Александр 3
  7. Dzmicer Вчера, 15:28
    Досадно, но правда: за время действия "импортозамещения" экономика не то что не стала более независима от товаров иностранного происхождения, напротив - зависимость от импорта только усилилась.
    Полагаю, вина в этом лежит как на компродорской элите, предпочитающей вывозить каждую копеечку в офшорные гавани, так и на финансово-банковской системе, не желающей давать "длинные деньги" на развитие производственных сил нации.
    Dzmicer
    1. АнГиНа Вчера, 16:33
      Ерунды не пишите. Средмашевский НИИ, где 10 лет отработал, и сейчас живой. И электроника в изделии уже не на рассыпухе хохло-шпрото-минской, а на российских кристаллах.
      АнГиНа
  8. КАРЛСОН Вчера, 15:30
    Так це ж гордые л..яхи, которые "завалили" мир товарами с высокой добавленной стоимостью, автомобили, компьютеры, станки, куда не глянь прям отовсюду "Made in Poland" глаза режет.

    Главное не увеличился импорт польских яблок, вот жаба и душнула
    КАРЛСОН
  9. XYZ Вчера, 15:36
    Вот когда Польша в будущем году лишится многомиллиардных дотаций от ЕС будет интересно провести анализ дел в экономике. Куда денутся хвастливые комментарии, сравнения ВВП и оптимистичные прогнозы. Когда тебе ежегодно суют в карман легко быть успешным, оптимистом и критиком других.
    XYZ
  10. Аскет Вчера, 15:37
    По данным Ру стат
    Импорт в Россию за 2017 составил $221.2 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на +22.78%. В основном импортировались:
    31% - Машины, оборудование и аппаратура: Поставки из «Китая» (35%), «Германии» (12%), «Италии» (6%).
    13% - Продукция химической промышленности: Поставки из «Германии» (17%), «Франции» (10%), «Китая» (8%).
    11% - Транспорт: Поставки из «Германии» (15%), «Японии» (15%), «Южной Кореи» (9%).
    7% - Металлы и изделия из них: Поставки из «Китая» (22%), «Германии» (11%), «Казахстана» (10%).
    5% - Пластмассы, каучук и резина: Поставки из «Германии» (16%), «Китая» (16%), «Беларуси» (6%).
    5% - Продукты растительного происхождения: Поставки из «Эквадора» (11%), «Китая» (9%), «Турции» (8%).
    4% - Текстиль: Поставки из «Китая» (35%), «Бангладеша» (8%), «Беларуси» (6%).
    4% - Пищевые продукты, напитки, табак: Поставки из «Германии» (9%), «Беларуси» (8%), «Италии» (7%).
    3% - Скрытый раздел: Поставки из «США» (48%), «Франции» (28%), «Финляндии» (5%).
    3% - Продукты животного происхождения: Поставки из «Беларуси» (35%), «Бразилии» (21%), «Чили» (6%).

    Экспорт из России за 2017 составил $356.9 млрд, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на +28.2%. В основном экспортировались:
    50% - Минеральные продукты: Поставки в «Нидерланды» (17%), «Китай» (15%), «Германию» (7%).
    15% - Скрытый раздел: Поставки в «Германию» (20%), «Италию» (9%), «Турцию» (8%).
    11% - Металлы и изделия из них: Поставки в «Турцию» (13%), «США» (11%), «Нидерланды» (10%).
    5% - Продукция химической промышленности: Поставки в «Украину» (10%), «Бразилию» (9%), «Казахстан» (7%).
    4% - Машины, оборудование и аппаратура: Поставки в «Китай» (17%), «Казахстан» (13%), «Беларусь» (12%).
    3% - Драгоценности: Поставки в «Бельгию» (26%), «Англию» (15%), «Швейцарию» (12%).
    3% - Продукты растительного происхождения: Поставки в «Египет» (16%), «Турцию» (12%), «Иран» (4%).
    2% - Древесина и изделия из нее: Поставки в «Китай» (41%), «Финляндию» (6%), «Японию» (6%).
    2% - Пластмассы, каучук и резина: Поставки в «Беларусь» (14%), «Казахстан» (13%), «Китай» (8%).
    1% - Транспорт: Поставки в «Казахстан» (20%), «Беларусь» (12%), «Алжир» (7%).
    Итоги внешней торговли России
    В целом у нас положительное сальдо торгового баланса,продаем больше чем покупаем на 130 млрд. считается, что превышение экспорта над импортом показывает, что усиливается мировой спрос на товары данной страны. Если весь мир покупает экспортные товары данного государства и покупатели на внутреннем рынке также предпочитают отечественные товары импортным, то экономика данной страны в хорошем состоянии. И наоборот, дефицит показывает, что товары данной страны недостаточно конкурентоспособны, и ее жители должны что-то предпринять, чтобы защитить свой уровень жизни.Так что рассуждать на тему импортозамещения ,тем более полякам не стоит.
    Судя по этим данным наши главные торговые партнеры Китай и Германия.Делаем выводы...
    Аскет
    1. Аскет Вчера, 15:56
      Для сравнения сальдо торгового баланса США имеет отрицательные значения, особенно с Китаем достигает почти -50проц.


      Торговый баланс, млрд. долл.
      Аскет
    2. voyaka uh Вчера, 16:04
      "50% - Минеральные продукты: Поставки в «Нидерланды» (17%), «Китай» (15%), «Германию» (7%).

      Сырье - 50% экспорта.

      4% - Машины, оборудование и аппаратура: Поставки в «Китай» (17%), «Казахстан» (13%),

      Технологичная продукция - 4% экспорта.
      voyaka uh
      1. Аскет Вчера, 16:50
        Цитата: voyaka uh
        Сырье - 50% экспорта.

        Ну и? Причем тут импортозамещение?
        К примеру смотрим
        11% - Транспорт: Поставки из «Германии» (15%), «Японии» (15%), «Южной Кореи» (9%).

        Ясно,что это в основном автомобили, А теперь смотрим статистику продаж в России
        Самые продаваемые автомобили в России в январе 2018 года. Вслед за традиционно занимающей первое место Ладой, продавшей 21 тыс. авто (+28,6%), расположились: KIA - 15 (+48,6%), Hyundai - 9 тыс. (+30,7%) и Renault - 8 (+51,3%). Самыми продаваемыми моделями стали: Lada Vesta - 6,7 тыс. авто (+63,8%), KIA - 6,6 тыс. (+6,8%), и RioLada Granta - 5,3 тыс. (+14,9%).

        Статистика и рейтинги продаж автомобилей в России в 2018 году
        Веста увеличились продажи сразу более чем наполовину!
        Вот это и есть импортозамещение.Да и КИА в основном российской сборки с уровнем локализации почти 50проц.
        Серийное производство кросс-хэтчбека началось на мощностях петербургского предприятия «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус». Новинку выпускают по технологии полного цикла со штамповкой, сваркой и окраской кузова. Уровень локализации составляет 47%.

        Стартовала российская сборка Kia Rio X-Line
        Аскет
  11. Genry Вчера, 15:41
    Из статьи:
    По данным газеты, наибольший рост зафиксирован в группе зерновых – 41,1%. «Россия является одним из крупнейших экспортёров пшеницы в мире, но для производства, где требуется высокое качество зерна, она использует импорт», – пишет Трусевич.

    Мне непонятно это ложное высказывание. Потому как, именно Россия является поставщиком твердых сортов пшеницы, с высоким содержанием клейковины, которую используют для высококачественных кондитерских изделий (бисквиты) и макаронных изделий (итальянская паста).
    Genry
    1. НасРать Вчера, 15:57
      Производство пшеницы твердых сортов (I и II классов) в 2016 году составило около 600 тысяч тонн из 73,3 млн тонн общего сбора, или менее 1%.При этом снижается и качество мягкой пшеницы: в 2016 году на долю зерна III класса приходилось 22,3% (в 2015 году — 36%), IV класса — 49,1% (44,1%), а V класса — 28,6% (19,9%). В этом году(2017) дисбаланс в сторону пшеницы IV–V классов только усилится: доля зерна III класса снизится до 11–12%.
      Следует сказать, что для нужд хлебопекарной промышленности советские ГОСТы разрешали использовать пшеницу не ниже III класса (22–24% клейковины). Теперь же хлеб повсеместно пекут из муки, смолотой из смеси зерна III–IV класса, применяя специальные «улучшающие» добавки: так получается дешевле. Но белка от этого в хлебе, само собой, не прибавляется. То же самое касается муки, макарон и прочей зерновой бакалеи. Так что если считать «по белку» (клейковине), то до уровня конца 70-х–начала 80-х годов нашему сельскому хозяйству пока еще далековато.

      Кстати, IV и V классы пшеницы были введены только ГОСТом 1990 года, а до того вся пшеница с содержанием клейковины ниже 22% относилась к фуражной, то есть годной на корм исключительно скоту. Но для рынка существует только прибыль, и если цену на товар повышать в нужной степени нельзя, то приходится снижать качество продукции.
      НасРать
      1. Genry Вчера, 17:02
        Цитата: НасРать
        Производство пшеницы твердых сортов (I и II классов) в 2016 году составило около 600 тысяч тонн из 73,3 млн тонн общего сбора,

        Ну глядя на источники вашей информации - это всего лишь частное мнение отдельных либерастов.
        Конкретных данных госстата нет.
        Сибирская, алтайская, а теперь и крымская пшеницы твердых сортов, всегда высоко ценились в мире и использовались и в итальянском производстве паст (около шестой части их производства).
        Genry
        1. rocket757 Вчера, 20:17
          С ностальгией вспоминаю Советскую яичную вермишель и макароны по флотски с нормальной такой Урюпинской тушёнкой ... мне эти италийские спагетти, равиоли и прочая фигня наф не сдались!
          Был ГОСТ и колбаса была с мясом!
          Сейчас все эти ТУ, ИСО и прочая фигня отдана на откуп коммерсам, в итоге имеем что то не очень съедобное! В городе хлеб не беру ваще, в посёлке пекарня и вот там ХЛЕБ пекут... те же горожане, дачники раскупают влёт!
          В принципе всё нормальное, съедобное можно взять у фермеров, и эт радует. Разве шо за сыр, мороженое и хамон эт в большой магазин, что опять же на любителя. Мне фермерские домашние копчения, сыр, сметана, молоко больше по душе!!! За фрукты и овощи даж рассуждать глупо, по сезону есть всё что душа пожелает, за ананасы, бананы и прочую экзотику вопросов нет, потому как хорошим оно по определению не может .... так и фиг с ней!
          Так что ёжики могут спать спокойно и без них есть чем подкрепиться!
          Если б люди могли себе позволить питаться норм и покупать товары такие которые хочется тогда и ваще всё было б норм .... а так серьёзные претензии есть к верховной власти и у многих категорий граждан ... но по любому эт не причина болтать, что у нас всё пропало! Выживем и не такое переживали, но хочется быть уверенным, что эт наше терпение используется во благо страны, а не для набивание карманов всякой швали.
          rocket757
  12. Архивариус Вася Вчера, 16:03
    Сомневаюсь что цифры так прям и завышены. За 27 лет так и не наладили выпуск станков и прочего оборудования, электроники. Да и агропромышленный комплекс шевелиться начал совсем недавно. Не шибко весело коллеги. sad
    Архивариус Вася
  13. IMH Вчера, 16:06
    Что правда, то правда. Приличную еду делать так и не научились.
    IMH
    1. Esoteric Вчера, 16:52
      Вы врать-то - не врите. Всю жизнь в России делали приличную, вкусную еду, пока за это не взялись "деловары". Хорошая, вкусная еда стоит денег. А денег не у всех хватает. Поэтому менагеры и "шлёпают" эрзац-еду.
      Esoteric
      1. IMH Вчера, 16:55
        Ну верно- хорошая еда стоит денег, а у россиянина их нет. Значит это то, что российская экономика не способна накормить народ хорошей едой
        IMH
    2. BAI Вчера, 17:30
      Ну да. У Краснодарской клубники и вкус, и запах. А у израильской - только упаковка, резина резиной.
      BAI
      1. rocket757 Вчера, 20:25
        Прикольно! Оно нас учить кушать будет? Хорошая, эт та которая по тарелке натюрмортом размазана? Тфу, гурманы, эстеты .... чтоб вы понимали в колбасных обрезках?
        Жаль, поздновато, а тоб пельмени или расстегаи навернул и чихать мы хотели на забугорные причитания.
        rocket757
  14. IMH Вчера, 16:07
    Про одежду и обувь вообще помолчим- в этих направлениях российская промышленность это смех смешной.
    IMH
    1. Esoteric Вчера, 16:58
      Опять трёп. Кроссовки "Bona" ношу зимой и летом. Обувь в приемлемой цене и отменного качества. Носится несколько сезонов. Чего нет в России, так - бытовой электроники.
      Esoteric
  15. мыслитель Вчера, 16:11
    Это просто ржачь посполитая. Годовые цифры лень искать.
    В пресс-релизе Eurostat по внешней торговле Евросоюза отмечается, что импорт из России в ЕС в период с января по март 2017 г. вырос на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с €26,7 млрд до €39,3 млрд.
    Также за данный период довольно существенно увеличился объем экспорта из ЕС в Россию: на 28% в годовом исчислении — с €15,5 млрд до €19,9 млрд.
    мыслитель
  16. Jovanni Вчера, 16:25
    Понятное дело, проблем море, но тем не менее на месте не стоим. А польку опять "поперло" по старинной традиции мнит себя "экзаменатором" России. Так и до очередного раздела допрыгаться недолго...
    Jovanni
    1. Кент0001 Вчера, 16:35
      ..нееее не стоим...пытаемся ползти....
      Кент0001
  17. teron Вчера, 16:33
    Я-то всегда думал, что "импортозамещение" оно только в оборонке. Ну т.е. поставили себе цель заменить все импортные компоненты отечественной военной техники на произведенные в России. Оказывается нет, еще и в народном хозяйстве тоже самое. Я вот только не припомню, кто поставил перед российскими предприятиями такую цель - заменить импортную продукцию массового потребления на отечественные аналоги. Оно-то конечно понятно, что именно этим наша промышленность и должна заниматься, по мере сил. Но вот так, чтобы наглухо "импортозаместить"... Про такое не слышал. Про контр санкции слышал, а про "импортозамещение" в народном хозяйстве нет.
    teron
  18. Кент0001 Вчера, 16:35
    Все верно. тока блв-бла-бала. нет его импортозамещения таким каким должно. И не будет. У нас вместо вкладывания денег в разработку чего-то инновационного друзья" бабки за бугор вывозят, а государств тейджерис покупает. Получается, что Россия никому, кроме простых смертных, которые и оплачивают весь этот банкет и не нужна.
    Кент0001
  19. Прутков Вчера, 16:37
    Цитата: Стропорез
    Цитата: Logall
    Никак не возьму в толк, почему страна имеющая всё кроме бананов, закупает всё? Не то в стране происходит... Подход не тот... "И конь не тот..."

    Вы не переживайте, сейчас запутинцы прибегут и просветят Вас на тему сайта "сделанаунас"и "времявперёд",а помёт -тв добавит остроты, рассказав, как хреново живут на окраине, что матрасия вот вот развалится, доллар лопнется, а гейропа вымрет. В общем кругом враги и гады поэтому мы должны сплотиться и поддержать гаранта и его друзей олигархов.

    Нет пригласите Саакашвили. Он сейчас без работы.
    Прутков
  20. Прутков Вчера, 16:42
    Цитата: voyaka uh
    "50% - Минеральные продукты: Поставки в «Нидерланды» (17%), «Китай» (15%), «Германию» (7%).

    Сырье - 50% экспорта.

    4% - Машины, оборудование и аппаратура: Поставки в «Китай» (17%), «Казахстан» (13%),

    Технологичная продукция - 4% экспорта.

    А Израиль ничего не импортирует? Всё своё?
    Прутков
    1. IMH Вчера, 16:45
      А Израиль провозглашал курс на импортозамещение?
      IMH
    2. voyaka uh Вчера, 16:58
      Не надо бороться с импортом, запрещая его.
      Импорт подстегивает местных производителей поднимать
      качество своей продукции, чтобы ее покупали. Конкуренция good .
      А про экспорт: около 50% израильского экспорта - продукция
      высоких технологий: приборы, мед.оборудование, ПО, лекарства.
      voyaka uh
      1. Аскет Вчера, 20:10
        Цитата: voyaka uh
        А про экспорт: около 50% израильского экспорта - продукция
        высоких технологий: приборы, мед.оборудование, ПО, лекарства.

        На первом месте в экспорте Израиля Алмазы-28%/16.3млрд.долл./ Далее медикаменты и интегральные схемы-по6%мед.,приборы-2,8%,телефоны -2%, все остальное ниже стат.погрешности,Так что нет никаких 50% по этим направлениям
        ссылка

        Экспорт израильских товаров
        Аскет
  21. Bosch Вчера, 16:45
    Польские СМИ, как всегда, брешут.
    Bosch
  22. Бомба Вчера, 16:51
    В статье все верно написано....не надо кукарекать =)
    Бомба
  23. behemot Вчера, 16:55
    Ивона немножко деревянная, по самые пятки. Анализировать надо баланс, а не цифирки по отдельным продуктам. Закупка алкоголя выросла - ну все,капец, Россия не умет делать алкоголь, импоротозамещение провалено!
    behemot
  24. Прутков Вчера, 17:13
    Цитата: IMH
    А Израиль провозглашал курс на импортозамещение?

    Россия тоже не обещала ВСЁ заместить. Последовательно, по мере возможности, без надрыва и ГУЛАГА проводится замещение импортной продукции.
    Прутков
  25. Прутков Вчера, 17:16
    Цитата: voyaka uh
    Не надо бороться с импортом, запрещая его.
    Импорт подстегивает местных производителей поднимать
    качество своей продукции, чтобы ее покупали. Конкуренция good .
    А про экспорт: около 50% израильского экспорта - продукция
    высоких технологий: приборы, мед.оборудование, ПО, лекарства.

    Чисто еврейский ответ. Спрашивают про импорт, а отвечают про экспорт... Все перечисленные экспортные продукты полностью "с нуля" производятся в Израиле?
    Прутков
  26. BAI Вчера, 17:27
    политика замещения импорта продукцией отечественного производства проваливает экзамен

    Это верно. Провалили.
    BAI
  27. 16112014nk Вчера, 19:40
    Тонкие души эстетов в пр-ве России не выносят ничего отечественного.
    16112014nk
  28. zulusuluz Вчера, 20:50
    Это она забеспокоилась на фоне запрета на ввоз "белорусских" яблок?
    zulusuluz
  29. viktor. Сегодня, 00:00
    Я знаю точно,что санкции по сельхозпродукции в отношении России нужно только ужесточить.
    viktor.
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