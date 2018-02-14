00:21 15 февраля
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ВСУ получили от США 2,5 тысячи приборов ночного видения

Соединенные Штаты Америки передали Вооруженных сил Украины (ВСУ) 2,5 тысячи монокуляров ночного видения AN/PVS-14. Об этом сообщила американский посол в Киеве Мари Йованович, передает «Укринформ».

Суммарная стоимость поставленного оборудования составляет 5,8 миллиона долларов.

ВСУ получили от США 2,5 тысячи приборов ночного видения



Теперь все вражеские силы, которые угрожают украинской государственности, не смогут прятаться под покровом ночи. Мы уже видели, как приборы ночного видения эффективно используются во время действий Вооруженных сил Украины на востоке страны. Они были освоены украинской стороной в рамках совместных подготовительных усилий
- сказала Йованович.

По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, благодаря помощи США приборами ночного видения будут обеспечены 10 батальонов украинской армии.

Соединенные Штаты - это стратегический партнер Украины, и процент материальной помощи Вооруженным силам от общей помощи, которая была предоставлена ВСУ, составляет около 90 процентов
- подчеркнул он.

Использованы фотографии: https://www.ukrinform.ua/
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Комментарии 45

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  1. bazzbazz Вчера, 15:32
    Лучше, на Украину передать 25.500.000 очков виртуальной реальность,пусть живут и радуются) Так и соседям и миру спокойнее будет!
    bazzbazz
    1. ul_vitalii Вчера, 15:34
      Эх, половину бы на Донбасс.
      ul_vitalii
      1. Logall Вчера, 15:40
        Цитата: ul_vitalii
        Эх, половину бы на Донбасс.

        Вы за кого..? Хотите, дабы Бандеры их там опробовали?
        Logall
        1. cniza Вчера, 15:53
          Цитата: bazzbazz
          Лучше, на Украину передать 25.500.000 очков виртуальной реальность,пусть живут и радуются) Так и соседям и миру спокойнее будет!


          А так и есть , очень многие в этих очках.
          cniza
          1. Logall Вчера, 16:01
            Дык ведь проголодаются! Снимут очки, а там - "Московье" виновато... belay
            Logall
          2. bouncyhunter Вчера, 16:11
            благодаря помощи США приборами ночного видения будут обеспечены 10 батальонов украинской армии.

            А почему Мужеложенко не сказал сколько и когда появится в интернет-продаже ? wink
            bouncyhunter
            1. cniza Вчера, 16:16
              Там магазином , видимо другой заведует.
              cniza
              1. Logall Вчера, 16:18
                Цитата: cniza
                магазином , видимо другой заведует.

                Порошенко? Он ведь великий барыга всея Украины.
                Logall
                1. cniza Вчера, 16:20
                  Похоже , он уже ничем не гнушается.
                  cniza
                  1. Logall Вчера, 16:23
                    Виктор, думаешь, что путанами тоже барыжит?
                    Logall
                    1. bouncyhunter Вчера, 16:26
                      Цитата: Logall
                      путанами тоже барыжит?

                      Саня , я так в этом и не сомневаюсь . Сам-то он кто ? wink
                      bouncyhunter
                      1. cniza Вчера, 16:41
                        Вот - вот , он и собой торгует.
                        cniza
              2. bouncyhunter Вчера, 16:26
                Цитата: cniza
                Там магазином , видимо другой заведует.

                Или Мужеложенко ещё просто не определился сколько на продажу выставить : все или половину ? А вторую половину для поддержки штанов киборгам отдать : загонят и бухнут . wassat
                bouncyhunter
                1. cniza Вчера, 16:43
                  Похоже никак подсчитать не может и как всегда жаба душит.
                  cniza
                  1. bouncyhunter Вчера, 16:45
                    Да , жаба дофига народа в могилу свела - вот истинный хищник ! Пора ей уже и на 404-ую своё внимание обратить ! lol
                    bouncyhunter
        2. ul_vitalii Вчера, 16:12
          Цитата: Logall
          Цитата: ul_vitalii
          Эх, половину бы на Донбасс.

          Вы за кого..? Хотите, дабы Бандеры их там опробовали?

          Защитникам Донбасса.
          ul_vitalii
          1. Logall Вчера, 16:20
            Расплывчато отвечаете! Укропатриоты тоже утверждают, что защищают Донбасс... От нас!
            Logall
            1. Комментарий был удален.
              1. ul_vitalii Вчера, 16:27
                [quote=ul_vitalii][quote=Logall]Расплывчато отвечаете! Укропатриоты тоже утверждают, что защищают Донбасс... От нас![/quote[/quote]
                Их мнение меня не интересует drinks
                ul_vitalii
            2. sabakina Вчера, 20:27
              Саш, прЮвет, чел имел ввиду на Донбасс ополченцам.
              sabakina
      2. КВУ-НСвД Вчера, 15:45
        Эх, половину бы на Донбасс.
        скоро как минимум половина там и окажется hi
        КВУ-НСвД
    2. Каштан Вчера, 15:49
      ВСУ получили от США 2,5 тысячи приборов ночного видения
      Может партнеры Путина из США и в российскую армию поставили ночное виденье, а то у наших солдат акроме калашей, гранат, раций, совсем пустой инвентарь, як 1980 год.
      Каштан
      1. влад66 Вчера, 16:04
        Цитата: Каштан
        ВСУ получили от США 2,5 тысячи приборов ночного видения
        Может партнеры Путина из США и в российскую армию поставили ночное виденье, а то у наших солдат акроме калашей, гранат, раций, совсем пустой инвентарь, як 1980 год.

        Вы служите в российской армии? belay А партнер Меркель fellow
        влад66
  2. ded100 Вчера, 15:36
    Убегать по ночам сподручнее будет вернееотступать на заранее подготовленные позиции!! wassat
    ded100
  3. КОТ БАЮН Вчера, 15:37
    Теперь по сниженным ценам и в ДНР И ЛНР эти приборы и появятся.
    КОТ БАЮН
    1. Кроу Вчера, 15:42
      Ещё скажите, что война на Донбассе - "хитрый план", придуманный для вытягивания денег у США.
      Кроу
      1. КОТ БАЮН Вчера, 16:28
        Ну а как же! laughing Это ж всё Темнейший задумал, что бы разорить США! laughing
        КОТ БАЮН
        1. Антарес Вчера, 22:49
          Цитата: КОТ БАЮН
          Это ж всё Темнейший задумал, что бы разорить США

          странно, военный бюджет в 700 млрд не разоряет США, а 350 млн американским оборудованием(даже не деньгами, а вещами) разорит...
          Антарес
          1. КОТ БАЮН Вчера, 23:10
            Уважаемый, вы в каком месте своего организма чувство юмора храните? laughing Доставайте и пользуйтесь! Удивите друзей, изумите врагов.... yes
            КОТ БАЮН
  4. Александр 3 Вчера, 15:40
    Значит скоро появятся в продаже .На охоту в этих очках ведь можно.Да и ополченцам понадобятся.
    Александр 3
  5. Архивариус Вася Вчера, 15:46
    Плохая новость всё-таки. Часть конечно продадут, но и в ВСУ/нацбаты тоже пойдет... Надо бы ополченцам поосторожнее передвигаться ночами.
    Архивариус Вася
    1. РУСС Вчера, 16:50
      Цитата: Архивариус Вася
      Плохая новость всё-таки. Часть конечно продадут, но и в ВСУ/нацбаты тоже пойдет... Надо бы ополченцам поосторожнее передвигаться ночами.

      Ополченцам теперь нужно запастись светошумовыми гранатами, при взрыве такой человек с прибором ночного видения слепнет,если только ПНВ не новейшего поколения.
      РУСС
  6. antiamerikan Вчера, 16:00
    у россии даже в сирии нет

    без ночного видения - по текущим стандартам - каменный век, а с ночным видением - это как терминаторы


    а у музыкантов на восточном берегу были?
    antiamerikan
    1. Scoun Вчера, 16:19
      Цитата: antiamerikan
      у россии даже в сирии нет

      Троль кушать хочет?))) А вот обойдешься без кормёжки, дешёвых троллей ща не кормят.
      Scoun
      1. Комментарий был удален.
  7. assa67 Вчера, 16:04
    финансировать и снабжать техникой убийц собственного народа-очень демократично..вполне в духе светочей...это все по "программе сдерживания России"...где наша программа сдерживания нато?все грозимся"симметричными"ответами..где они?гум.помощь-это ,конечно,хорошо...но надо что-то серьезней
    assa67
  8. gukoyan Вчера, 16:17
    Буду теперь по чаще надо Авито захаживать вдруг кто будет продавать такой приборчик))))
    gukoyan
  9. Begemot Вчера, 16:18
    Ждем на нашем черном рынке дивайсов поступление новинок, официально из америки такое не привезешь.
    Begemot
  10. Кот_Кузя Вчера, 16:20
    Докатились. "Вяликая" нация даже банальные ПНВ не может делать. Эдак скоро и бинокли будут просить продать в кредит. А еще визжат, что они-де "вяликая космическая держава"! ДБ!
    Кот_Кузя
    1. Антарес Вчера, 23:08
      Цитата: Кот_Кузя
      "Вяликая" нация даже банальные ПНВ не может делать

      почему?Делают.В Одессе(на Дальницкой, 25 )делают.
      Это ж была феерия когда
      8 декабря «Укроборонпром» сообщил о том, что «Укринмаш» подписал ряд контрактов с ATN Corporation на поставку военного оборудования, в частности, приборов ночного видения и тепловизоров, для нужд СБУ, Нацгвардии и Минобороны.По данным «Слідства.Інфо», указанное оборудование на самом деле производит в Одессе на ул. Дальницкой ООО «ОП «Сфера».
      Кроме того, часть продукции, которую продает ATN Corporation, производят в России. Два года назад руководитель московской фирмы «Современные Оптические Технологии» Александр Путиловский на одном из российских интернет-форумов заявил, что «ATN продает изделия, сделанные нашей компанией на их заказ».
      Хотя до РБ далеко(у них 2 производителя)
      Антарес
  11. Alex-a832 Вчера, 16:28
    Дать одному славянину копьё в руки чтобы он убил другого славянина - это вечный ритуал жертвоприношения, который англосаксы ведут не первый век, чтобы насытить свого пирамидального одноглазого бога.
    Alex-a832
    1. Кот_Кузя Вчера, 16:55
      Вообще-то англосаксы натравливали не только славян. В 1812 г натравили французов, в 1914 на немцев натравили русских через Царя-тряпку, в 1941 г натравили уже немцев на русских.
      Кот_Кузя
  12. Bosch Вчера, 16:43
    Скоро будет распродажа.
    Bosch
  13. тагил Вчера, 18:09
    В месяц хоть раз появляется информация о различных поставках на Украину какого либо оружия или снаряжения, про всяких эстонских инструкторов молчу. Эти шакалы демократии потихоньку, но верно накачивают Украину как оружием так и снаряжением, рано или поздно техническое превосходство перевесит корпуса Донбасса, и тогда война пойдет по другому. Так что можно конечно посмеяться над тупостью хохлов, но это не смешно.
    тагил
  14. Heterosigma Вчера, 18:24
    ой как смешно смотрю всем.А на передовой на Донбассе наверняка не очень смешно от этой новости.
    Heterosigma
    1. Scoun Вчера, 23:39
      Цитата: Heterosigma
      ой как смешно смотрю всем.А на передовой на Донбассе наверняка не очень смешно от этой новости.

      Кому там было смешно?!
      Местным детям, женщинам, кондеям или котлам?!
      Сгинь нечисть.. троллем воняет.
      Кому смешно "д-у"по Лаврову?!
      Scoun
  15. explorer9908 Вчера, 20:29
    А сколько после получения продали не пишут?
    explorer9908
  16. Антарес Вчера, 23:14
    Поставки нелеталки идут. Конечно подобная нелеталка в корне может поменять расстановку на поле боя. И все же США больше делает на поставки оптики, контрбатарейных радаров, медицинской помощи.. Летальная только на словах. Весьма странно. Обычно для колониальных войн именно поставки оружия от США, ПЗРК и прочих подарков-а нелеталки нет. Никаких ПНВ/медпакетов и радаров для туземцев не идет.
    Никто не брался анализировать эту темы?
    Ведь ВСУ на самообеспечении страны(в части летального оружия). США лишь нелеталку, Канада тоже, Прибалтийские чуть чуть снабдили, и то в основном тоже нелеталку. Все остальное покупное(леталка) либо отечественное.
    Не похоже на методы США в обычной(типа Афганской) войне под боком у противника.
    Антарес
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