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ВСУ получили от США 2,5 тысячи приборов ночного видения
Соединенные Штаты Америки передали Вооруженных сил Украины (ВСУ) 2,5 тысячи монокуляров ночного видения AN/PVS-14. Об этом сообщила американский посол в Киеве Мари Йованович, передает «Укринформ».
Суммарная стоимость поставленного оборудования составляет 5,8 миллиона долларов.
По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, благодаря помощи США приборами ночного видения будут обеспечены 10 батальонов украинской армии.
Суммарная стоимость поставленного оборудования составляет 5,8 миллиона долларов.
Теперь все вражеские силы, которые угрожают украинской государственности, не смогут прятаться под покровом ночи. Мы уже видели, как приборы ночного видения эффективно используются во время действий Вооруженных сил Украины на востоке страны. Они были освоены украинской стороной в рамках совместных подготовительных усилий- сказала Йованович.
По словам начальника Генштаба ВСУ Виктора Муженко, благодаря помощи США приборами ночного видения будут обеспечены 10 батальонов украинской армии.
Соединенные Штаты - это стратегический партнер Украины, и процент материальной помощи Вооруженным силам от общей помощи, которая была предоставлена ВСУ, составляет около 90 процентов- подчеркнул он.
Использованы фотографии: https://www.ukrinform.ua/
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