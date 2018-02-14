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Пхеньян продемонстрировал новую пушечно-гранатометно-ракетную установку
На недавнем «предолимпийском» военном параде в Пхеньяне героями большинства публикаций в СМИ стали ракетные системы. Меньше писалось о бронетанковой технике и артиллерии, пишет Вестник Мордовии.
Практически незамеченной журналистами осталась новая модификации 122-мм самоходно-артиллерийской установки, которая известна на Западе и в Южной Корее как М199.
«На новой модификации данной САУ мы видим знакомый уже по танку "Сонгун-915" установленный для самообороны дистанционно-управляемый модуль с двумя автоматическими гранатометами. Также на башне смонтированы контейнеры переносного зенитного ракетного комплекса. Появились мортирки для отстрела дымовых гранат», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.
По мнению некоторых военных экспертов, КНДР не испытывает недостатка в управляемых противотанковых комплексах, но она, тем не менее, не спешит отказываться от противотанковой артиллерии, одним из образцов которой и является М1991.
«Хотя очевидно, что самоходка с относительно слабым бронированием в настоящее время является анахронизмом и, даже с наличием такого вот "модернизационного" пакета, в современном бою она обречена», – заключает автор.
Практически незамеченной журналистами осталась новая модификации 122-мм самоходно-артиллерийской установки, которая известна на Западе и в Южной Корее как М199.
«На новой модификации данной САУ мы видим знакомый уже по танку "Сонгун-915" установленный для самообороны дистанционно-управляемый модуль с двумя автоматическими гранатометами. Также на башне смонтированы контейнеры переносного зенитного ракетного комплекса. Появились мортирки для отстрела дымовых гранат», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.
По мнению некоторых военных экспертов, КНДР не испытывает недостатка в управляемых противотанковых комплексах, но она, тем не менее, не спешит отказываться от противотанковой артиллерии, одним из образцов которой и является М1991.
«Хотя очевидно, что самоходка с относительно слабым бронированием в настоящее время является анахронизмом и, даже с наличием такого вот "модернизационного" пакета, в современном бою она обречена», – заключает автор.
Использованы фотографии: imp-navigator.livejournal.com
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