00:15 15 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Пхеньян продемонстрировал новую пушечно-гранатометно-ракетную установку

На недавнем «предолимпийском» военном параде в Пхеньяне героями большинства публикаций в СМИ стали ракетные системы. Меньше писалось о бронетанковой технике и артиллерии, пишет Вестник Мордовии.

Пхеньян продемонстрировал новую пушечно-гранатометно-ракетную установку


Практически незамеченной журналистами осталась новая модификации 122-мм самоходно-артиллерийской установки, которая известна на Западе и в Южной Корее как М199.




«На новой модификации данной САУ мы видим знакомый уже по танку "Сонгун-915" установленный для самообороны дистанционно-управляемый модуль с двумя автоматическими гранатометами. Также на башне смонтированы контейнеры переносного зенитного ракетного комплекса. Появились мортирки для отстрела дымовых гранат», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.



По мнению некоторых военных экспертов, КНДР не испытывает недостатка в управляемых противотанковых комплексах, но она, тем не менее, не спешит отказываться от противотанковой артиллерии, одним из образцов которой и является М1991.

«Хотя очевидно, что самоходка с относительно слабым бронированием в настоящее время является анахронизмом и, даже с наличием такого вот "модернизационного" пакета, в современном бою она обречена», – заключает автор.

Использованы фотографии: imp-navigator.livejournal.com
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 35

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Горный стрелок Вчера, 15:35
    Не надо самоходку двигать в лоб на танки. А из засады - опасная вещь.
    Горный стрелок
    1. ul_vitalii Вчера, 15:39
      На подготовленных позициях в обороне очень хороша.
      ul_vitalii
    2. Sefevi Вчера, 15:51
      Вряд ли война в Корее будет контактной. Авиация, ракеты и дальнобойная артиллерия- вот что будет править бал. Хотя я сомневаюсь, что вообще будет война. Юг просто поглотит Север бескровно, руками самих же северян
      Sefevi
      1. влад66 Вчера, 16:08
        Цитата: Sefevi
        Юг просто поглотит Север бескровно, руками самих же северян

        Угу ага,сначала северяне сметут Сеул и даже без ракет,а потом разбегуться и поглотят сами себя своими руками.Ну ну,мечты мечты. laughing
        влад66
        1. bouncyhunter Вчера, 16:19
          Очередной провокатор и защитник амерзской дерьмократии . wink
          bouncyhunter
      2. Альф Вчера, 21:06
        Цитата: Sefevi
        Вряд ли война в Корее будет контактной. Авиация, ракеты и дальнобойная артиллерия- вот что будет править бал.

        На открытой местности. А вот в горах, а их в СК до фига, на авиацию и ракеты надежды немного.
        Альф
      3. zivXP Вчера, 21:38
        Да американцы просто скрытый геноцид устраивают северокорейцам. Типа сами вымрут. Трампа пора уже в гаагский трибунал сдавать.
        zivXP
        1. Стропорез Вчера, 21:42
          Цитата: zivXP
          Да американцы просто скрытый геноцид устраивают северокорейцам. Типа сами вымрут. Трампа пора уже в гаагский трибунал сдавать.

          Дык мы его всей страной три месяца к ряду, денно и ношно, его выбирали.
          Аж дерипаска с приходько суетились belay
          а теперь от трампа индульгенция "списоникам" ,список есть, а санкций нет! Сказали вове и Ко сидите тихо -не тронем wink
          Стропорез
  2. АлексКП Вчера, 15:36
    Они там на "геликах" рассекают, а говорят живут бедно.
    АлексКП
    1. MadCat Вчера, 15:53
      Цитата: АлексКП
      Они там на "геликах" рассекают, а говорят живут бедно.

      не, это вроде китайский клон гелика.
      MadCat
    2. Черный_Ватник Вчера, 16:03
      В центре Пхеньяна, сведущие поговаривают, и Майбахи стоят.
      Черный_Ватник
  3. bazzbazz Вчера, 15:46
    Где любители говорить, что КНДР это дно? ) Ждем от вас неповторимых комментариев!)

    Удачи КНДР в противостоянии с США!
    P.S. Скорее всего, это не Гелики, а только копии, в основном только внешне похожие.
    bazzbazz
    1. Piramidon Вчера, 16:51
      Цитата: bazzbazz
      Скорее всего, это не Гелики, а только копии, в основном только внешне похожие.

      Типа наших good
      Piramidon
  4. Kars Вчера, 15:55
    Скорее всего чисто парадный вариант.
    Хоть система ПВО может и пригодится.
    Kars
  5. Бомба Вчера, 16:06
    Меня больше заинтересовало РСЗО на заднем плане.
    Бомба
  6. assa67 Вчера, 16:11
    наземную операцию даже не планировали..трамплин уже озвучил концепцию войны с Сев.Кореей...массированные ракетные удары с авианосцев и ПЛ...
    assa67
    1. Conserp Вчера, 16:21
      У Северной Кореи есть ПКР вообще-то.
      Против которых американские авианосцы полностью беззащитны (по собственным оценкам американского флота).
      Conserp
      1. assa67 Вчера, 16:32
        Цитата: Conserp
        Против которых американские авианосцы полностью беззащитны (по собственным оценкам американского флота).

        это было мнение одного эксперта,которому сразу заткнули рот...матрасы уверены в своей защищенности и безнаказанности,наивные...подчеркну-СВОЕЙ...на союзников им плевать с высокой колокольни
        assa67
        1. Conserp Вчера, 17:58
          Это не "мнение одного эксперта" - это результат проведенной в 2008-2010 масштабной специальной НИР, в которой участвовал новейший на тот момент "Рональд Рейган" и несколько других кораблей. Результаты секретны, но провал был слишком эпичен, чтобы его скрыть.

          Американские радары оказались неспособны нормально видеть низковысотные цели, а все три типа ракет (SM-6, ESSM, RAM) - их перехватывать.
          Conserp
          1. assa67 Вчера, 18:05
            но ведь не отказались от стратегии "дистанционного"удара...наземная операция для них смерти подобна...
            assa67
  7. IMH Вчера, 16:39
    От BGM-109 Tomahawk не поможет, однако.
    IMH
    1. ALEA IACTA EST Вчера, 17:43
      Подгадить южанам сможет.
      ALEA IACTA EST
      1. IMH Вчера, 18:21
        Это верно. По мирным нас.пунктам потянет.
        IMH
  8. IMH Вчера, 16:53
    Теме без малого час, а еще и 20 коментариев нет, толи дело Израиль. После этого тяжело поспорить с тем фактм, что Израиль- Центр Мира good
    IMH
    1. танк66 Вчера, 17:45
      Ой ,вэй.Лишь бы не центром геомишени. А то,я, на Урале картошку сажаючи,не могу отогнать мысль : чёй-то у Вас колорадского жука нету.
      танк66
    2. тагил Вчера, 17:58
      Толи дело про Израиль, как сразу все евреи с сайта на защиту сбегаются. Вы что все с одной "конторы" или сообщаете друг другу о статье?
      тагил
      1. IMH Вчера, 18:22
        Мы все из моссада
        IMH
        1. тагил Вчера, 19:06
          Моссад такой мелочью не занимается, для этого у вас есть другая "контора". Ну во общем то не далеко ушли.
          тагил
  9. ALEA IACTA EST Вчера, 17:37
    Модификацию с комплексом "Точка" пока решили не показывать.
    ALEA IACTA EST
  10. Лопатов Вчера, 18:33
    А по какому признаку эту САУ отнесли к противотанковой? У неё даже прицела прямой наводки нет...
    Лопатов
  11. Старый26 Вчера, 19:10
    Цитата: Горный стрелок
    Не надо самоходку двигать в лоб на танки. А из засады - опасная вещь.

    Вообще-то сложно назвать противотанковой установку на основе артсистемы Д-74. У корейцев она всегда считалась просто САУ, а не противотанковой

    Цитата: влад66
    Угу ага,сначала северяне сметут Сеул и даже без ракет

    Да перестаньте опять нести пургу. Уже раз 20 обсуждалось, как они "сметут" Сеул. Нет же. Каждый раз кто-то начинает заново нести эту ерунду

    Цитата: Conserp
    У Северной Кореи есть ПКР вообще-то.

    Есть. основная часть с дальностью в 40-60 км. Есть некоторое количество с дальностью в 250 км. Дозвуковые. Неужели считаете американцев настолько тупыми, что они войдут в зону действия ПКР

    Цитата: Бомба
    Меня больше заинтересовало РСЗО на заднем плане.

    Какая? Та что слева или в центре? Если слева, то это 240-мм РСЗО, если в центре - 300-мм

    240-мм РСЗО


    Правда на верхнем фото они с красными заглушками труб

    300-мм РСЗО. Их известно 3 варианта




    Самый первый и был показан первым на параде. Второй вариант в бронированной кабине. Третий вариант (фото 3 и 4) - вместо круглых - квадратные контейнеры. На западе известна как РСЗО KN-09
    Старый26
  12. 82т11 Вчера, 19:54
    САУ не нужны в современной войне? Блин как культурно выразиться(
    Автору лучше ничего не писать!
    82т11
  13. 82т11 Вчера, 19:57
    САУ не нужны в современной войне? Блин как культурно выразиться(
    Автору лучше ничего не писать!
    82т11
  14. JD1979 Вчера, 20:58
    «Хотя очевидно, что самоходка с относительно слабым бронированием в настоящее время является анахронизмом и, даже с наличием такого вот "модернизационного" пакета, в современном бою она обречена», – заключает автор.

    хм.. если это анахронизм, то как назвать несамоходную "Рапиру"?
    JD1979
  15. Старый26 Сегодня, 00:14
    Цитата: JD1979
    «Хотя очевидно, что самоходка с относительно слабым бронированием в настоящее время является анахронизмом и, даже с наличием такого вот "модернизационного" пакета, в современном бою она обречена», – заключает автор.

    хм.. если это анахронизм, то как назвать несамоходную "Рапиру"?

    А вот такое противотанковое орудие?

    или
    Старый26
Картина дня