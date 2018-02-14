00:11 15 февраля

Правда и ложь «Вагнера»: что произошло в Сирии на самом деле

Последние несколько дней все социальные сети полны информации, причем "абсолютно достоверной", о страшном разгроме ЧВК Вагнера в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. О том, что "американцы унизили Россию", а "мы так и не смогли ответить".

Что же случилось в Сирии? Версий столько же сколько и мнений. Каждый "эксперт" имеет какие-то свои данные, при всем при том, что он никогда не был в Сирии, не имеет отношения к ЧВК или Минобороны РФ, да и вообще никого и ничто из себя не представляет.

Тем не менее, некоторые факты всплывают сами по себе. Но в них нужно еще уметь разобраться.


Российский журналист Максим Шевченко задал несколько вопросов по ситуации в Сирии отечественному военному публицисту, участнику боевых действий в Сербии и Приднестровье, капитану запаса Владиславу Шурыгину. Владислав не раз бывал в Сирии уже во время конфликта и неплохо осведомлен о событиях недельной давности.



53

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 23

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Spartanez300 Вчера, 16:36
    СМИ это позорное трепло .
    Spartanez300
    1. Vard Вчера, 16:44
      В Советские времена мы читали газеты между строк... теперь СМИ иногда вообще лучше не читать... Что радует... эти деятели думают что они если напишут что то, то так и будет... а это иллюзия... и они живут в мире иллюзий... а в реале мы ломим...
      Vard
  2. FalconD Вчера, 17:25
    Ещё один экперд! Я не берусь утверждать было или не было, НО...наблюдая как сидит мужик в свитере, сложив руки на пузе, и утверждает, что всё полная чушь...невольно задумаваешься - а откуда этот "эксперт" так уверен??? Он там не был, из МО ему первоисточники тоже не докладывают..откуда ему знать??? Оперировать цифрами, что в роте не может быть столько людей - это он конечно прав..,но и ротами сейчас не воюют..., формируются т.н. БТГр...и численность порой в разы больше!
    Думаю, что он был бы рад утверждать обратное для поднятия уровня своей "экспертности", но т.к. об этом и так говорит весь интернет, а других источников у него нет, то он и играет в обратную. Весь фокус в том, что он сидит приводит некое мнение, журналист ему гривой в знак согласия кивает, а народ сидит, смотрит и верит всему, что происходит! Это называется "пипл хавает"!
    Я не сторонник верить интернет паникерам и верить, что сотни наших ребят погибли...но хотелось бы помимо "своих мнений" больше объективности!
    FalconD
    1. Alex Boyko Вчера, 20:47
      Журналист представил оратора в начале. Вот откуда инфа. В остальном он всё взвешенно и обоснованно прокомментировал. Слушать надо внимательно фалкон.
      С другой стороны базар неизвестного по телефону и как я заметил почему то демонстрация наших ребят в Крыму. То есть лажа галимая.
      Alex Boyko
    2. монастырь Вчера, 21:36
      зная правду этот пузатый просто полный М...К.
      надо людей успокоить ребят оправдать. короче клоунада
      монастырь
    3. Deadушка Вчера, 21:46
      Цитата: FalconD
      Думаю, что он был бы рад утверждать обратное для поднятия уровня своей "экспертности"

      Ему поднимать ничего не нужно, в отличии от диванных супер писателей экспертов...
      думает он видите ли... чем только интересно, хотя на аве мыслительных два полушария просматриваются.
      Этот "эксперд" воевал в Сербии и Приднестровье и отпахал военным журналистом.
      Deadушка
      1. FalconD Вчера, 22:08
        Что Вы против авы имеете???
        FalconD
        1. Deadушка Вчера, 22:11
          Цитата: FalconD
          Что Вы против авы имеете???

          читай внимательно, там было все написано.
          Deadушка
          1. FalconD Вчера, 22:27
            Просто на Вашей аве полушарий вообще не наблюдается
            FalconD
      2. HDZ Вчера, 23:58
        У меня "там" 7 числа знакомый погиб. Именно там. И именно тогда.
        А этот ЭКСПЕРД так же "воевал", как помелом трепет?
        У него установка: " ничего не было!!!". И он отрабатывает, цепляясь к мышам и не замечая слона.
        HDZ
    4. 1959ain Вчера, 23:30
      Согласно публикации информационного агентства ФАРС (цитируется турецкая газета "Дейли Сабах") пiндосы по ошибке уничтожили 300 курдов в юговосточном регионе провинции Дейр ез-Зор в окрестностях н.п. al-Souseh. Причиной этого подвига стали ложные данные, поступившие из местных источников. Чтобы скрыть свою ошибку от мироваых СМИ, американцы начали распространять фейковые новости об уничтожении бойцов ЧВК "Вагнер". bully bully bully
      http://www.iarex.ru/news/55646.html?utm_referrer=
      https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
      1959ain
  3. pofigist_26_rus Вчера, 17:42
    Не знаю как вас, меня эта истерия достала. На счет правда это или ложь, решать каждому для себя самому.
    Но, товарищи, мы живем не в вакууме. Современный мир напичкан различными средствами объективной фиксации событий, да да и у вас тоже такое средство лежит в кармане. Я про "смартфон" говорю.
    Приведу пару логических примеров из недавнего прошлого, для размышления. 1)США нанесли удар крылатыми ракетами по Сирийской базе, фото и видео с места появились в сети через 8-10 часов. 2)Террористы атаковали нашу авиабазу(1 и 2 раз), фото и видео появились через 14-18 часов(в первом случае), 8-10 часов(во втором). 3) Ополчение Республик уничтожает Украинскую ДРГ, почти всегда видео и фото появляются в сети через 6-12 часов. И таких примеров можно подкинуть еще с 10. В данной ситуации каких либо внятных доказательств нет, встает вопрос, они там вообще одни гуляют? Рядом нет ни одного человека из местных жителей? Там не летают БЛА? Более вероятной была бы новость о том, что на стороне САА сражаются Марсеане, да и тогда "селфи" с ними были бы! Пока нет объективных доказательств произошедшему, это фейк.
    pofigist_26_rus
    1. Vladimir 5 Вчера, 20:05
      Песков выразился, что военнослужащих МО РФ ТАМ небыло,- это и настараживает, ибо подтверждает призшедшие события у Дейр- эр -зора . И потом, высказывания о несогласованности действий разгромленных с МО в Сирии...Дыма без огня не бывает, в тут дыма надолго хватит. Только ответ будет одинаковый , как в известном случае: она утонула...
      Vladimir 5
  4. Теренин Вчера, 18:56
    Понемногу данный сюжет с "наказанием России" угасает, теперь ждём следующий вброс из серии "как в России всё плохо" на СМИ-вентилятор и разброс им желтизны по всей стране yes
    Теренин
  5. Гардамир Вчера, 19:30
    Российский журналист задал вопросы капитану запаса. вообще то этот капитан, как минимум с 2000 года сам журналист. Сидят два журналиста мирно беседуют, нам же подали как "эксперт" освещает события. Какие события? Этот Шурыгин кабинетный журналист, нигде нет видео, где он ведёт репортажи с мест событий. Какая разнича, что он там лялякает.
    Гардамир
  6. Безразличный Вчера, 19:35
    Шурыгин не пацан с дивана. Он воевал в многих горячих точках. Есть у него друзья, которые воюют и в ЧВК. При современных средствах коммуникации обзвонить всех, включая оставшихся в живых на нефтеперегонном заводе достаточно одних суток. Поэтому его сведения весьма правдоподобны. Ну и самое главное. Предположим погибло 250 наших ребят и еще 300 ранено. Часть ребят очень тяжелых. Они граждане России, а значит должны быть перевезены домой. Кто похоронен, кто вылечен. А это целый караван автомобилей до аэродрома. Погрузка на транспортники и не на один. Выгрузка. Раненых сразу по госпиталям! 300 человек это много и у каждого разные травмы. Сейчас бы все телеканалы "смаковали" сие событие каждые 15 минут времени. А ничего этого нет. Я сегодня читал, что в Сибири в городке ждут двух 200-х. Есть сведения и по третьему, но не известно. Убит он или ранен. Но я читал еще и такую статью. Что наши такое не прощают. И "ответка" прилетит, хотя и не сейчас. Политика!
    Безразличный
    1. IGAR Вчера, 20:43
      Наконец-то адекватный комментарий
      IGAR
    2. SOLO52rus Вчера, 21:20
      Ну более или менее логичный комментарий... В подтверждение к оному могу добавить что при наличии подобного количества 200х и 300х новости по сарафанному телеграфу разлетаются весьма быстро, ведь у всех есть родные и близкие а у них (не как раньше) есть свои телефоны(смартфоны с камерами) и вся эта суета с ранеными и убитыми быстренько оказалась в доступе в интернете ... Так что фейк однозначно...
      SOLO52rus
      1. 1959ain Вчера, 23:31
        А ничего что это видео фейк из компьютерной игры?
        https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0&f
        eature=youtu.be - вот оригинал выложено в сеть в 2015 году.ЭТО ФЕЙК. хахаха, черти. опять видосик из симулятора AC-130 Gunship Simulator - Convoy engagement. https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0 даже надписи не убрали дэбилы . зато заретушировали )))﻿Видосу 100 лет. Хохлы опять фантазируют.
        1959ain
        1. Procyon Lotor Вчера, 23:58
          я то думал, что использование видео из компьютерных игр, это прерогатива Российского МИД и МО
          Procyon Lotor
  7. gcn Вчера, 20:44
    Там на аудиозаписи парнишка очень много сказал на срок на Родине как минимум если он и правда боец, то у вагнера проблемы с набором профессиональных бойцов.То казаки со средним ростом под сотню кг попали и были казнены арабами.Когда люди здесь называют (может быть погибших нашими пацанчиками которых погнали наше правительство на амбразуры и почему ради них не разнесли пвд амеров)наемника которому платят чтоб он воевал за какую-то из сторон нашими меня коробит.Они не добровольцы комсомольцы чтоб кому-то что-то рассказывать.Они там по сути вне закона причем это имеет две стороны и американцы это первыми поняли и гоняют своих блэков куда хотят не признавая потери.
    gcn
  8. Urs Вчера, 23:32
    Конечно все сказано достаточно убедительно и ......короче все полное дерьмо.
    Ничего мы не узнаем о том что было на самом деле,как в чудные советские времена.
    Наши парни рабочие войны как любой работяга только работа оч опасная техники безопасности ни каакой,правда платят не плохо.
    Работают они там не легально,хотя и находятся там вполне легально,похоронки приходят из дип консульства с пометкой погиб при не выясненных обстоятельствах ну типа несчастный случай,на территории САР.
    Реально наших бойцов погибло порядка 30-40 ,за что они погибли они знают и родные их знают и шли они туда по собственной воле.
    Тут просто молча надо поднять боевые 100 и помянуть,не мужское это дело языком трепать.
    То что ы ответят то без варика,причем на любом уровне.
    Urs
  9. Procyon Lotor Вчера, 23:47
    Раз их (чвк) там нету, можно спокойна замочить всех бородатых
    Procyon Lotor
Картина дня