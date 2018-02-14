Правда и ложь «Вагнера»: что произошло в Сирии на самом деле

Последние несколько дней все социальные сети полны информации, причем "абсолютно достоверной", о страшном разгроме ЧВК Вагнера в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. О том, что "американцы унизили Россию", а "мы так и не смогли ответить".



Что же случилось в Сирии? Версий столько же сколько и мнений. Каждый "эксперт" имеет какие-то свои данные, при всем при том, что он никогда не был в Сирии, не имеет отношения к ЧВК или Минобороны РФ, да и вообще никого и ничто из себя не представляет.



Тем не менее, некоторые факты всплывают сами по себе. Но в них нужно еще уметь разобраться.





Российский журналист Максим Шевченко задал несколько вопросов по ситуации в Сирии отечественному военному публицисту, участнику боевых действий в Сербии и Приднестровье, капитану запаса Владиславу Шурыгину. Владислав не раз бывал в Сирии уже во время конфликта и неплохо осведомлен о событиях недельной давности.









