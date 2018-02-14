00:12 15 февраля

Шелест «Листвы»: оружие, не имеющее аналогов в мире

Машина дистанционного разминирования "Листва" является одним из тех вооружений, которые, несмотря на громкие слова, действительно не имеют аналогов в мире. Комплекс предназначен для "расчистки дороги" для стратегических "Тополей" и "Ярсов".

Несмотря на то, что "Листва" уже более 4 лет поступает на вооружение российской армии, ее технические характеристики засекречены. Базой для комплекса является бронемашина - дальнейшее развитие проекта КАМАЗ "Выстрел". Антенна, смонтированная на крыше, скорее всего, предназначена для поиска мин и фугасов. Утверждается, что дальность обнаружения составляет около 100 метров.

В передней части автомобиля находится выдвижная рампа, оснащенная излучателями, которые воздействуют на заложенные вражеские заряды и подрывает их. Следовательно, "Листва" способна бороться только с теми минами и фугасами, которые имеют дистанционное управление.




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Комментарии 6

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  1. polpot Вчера, 16:32
    Замечательная вещь и очень нужная
    polpot
  2. Сержант71 Вчера, 16:38
    Несомненно нужная машина, но вот по поводу фразы "не имеет аналогов" как-то терзают смутные сомнения. За бугром люди не дурнее нас и наверняка есть что-то аналогичное.
    Интересно, а почему использовали на базе "Выстрела"? В строевых частях не прижился этот полуфабрикат, вот, видимо по этому и "скинули" по братски.
    Сержант71
  3. мыслитель Вчера, 17:09
    Если убрать все навороты, ну очень напоминает БТР-152 yes
    мыслитель
  4. Conserp Вчера, 18:06
    Следовательно, "Листва" способна бороться только с теми минами и фугасами, которые имеют дистанционное управление.


    Вообще-то она может "зажарить" любые электронные и просто электрические взрыватели. Наведенными токами.

    Она поди может и белку на дереве зажарить, как гигантская микроволновка.
    Conserp
  5. Лексус Вчера, 19:29
    Очень узкоспециализированная машина - против противогусеничных/противоднищевых мин, изготовленных не из металла, и противобортовых/противокрышевых абсолютно бесполезна.
    Лексус
  6. Простой Вчера, 22:39
    Цитата: из статьи
    Следовательно, "Листва" способна бороться только с теми минами и фугасами, которые имеют дистанционное управление.


    Цитата: Лексус
    Очень узкоспециализированная машина - против противогусеничных/противоднищевых мин, изготовленных не из металла, и противобортовых/ противокрышевых абсолютно бесполезна.


    Цитата: из статьи
    Комплекс предназначен для "расчистки дороги" для стратегических "Тополей" и "Ярсов".


    laughing
    Простой
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