Шелест «Листвы»: оружие, не имеющее аналогов в мире

Машина дистанционного разминирования "Листва" является одним из тех вооружений, которые, несмотря на громкие слова, действительно не имеют аналогов в мире. Комплекс предназначен для "расчистки дороги" для стратегических "Тополей" и "Ярсов".



Несмотря на то, что "Листва" уже более 4 лет поступает на вооружение российской армии, ее технические характеристики засекречены. Базой для комплекса является бронемашина - дальнейшее развитие проекта КАМАЗ "Выстрел". Антенна, смонтированная на крыше, скорее всего, предназначена для поиска мин и фугасов. Утверждается, что дальность обнаружения составляет около 100 метров.



В передней части автомобиля находится выдвижная рампа, оснащенная излучателями, которые воздействуют на заложенные вражеские заряды и подрывает их. Следовательно, "Листва" способна бороться только с теми минами и фугасами, которые имеют дистанционное управление.











