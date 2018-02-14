Минск ожидает начала поставок российских Су-30СМ в 2019 году

Пока Российская Федерация не в состоянии поставить нам эти самолеты, потому что есть определенные сложности в поставке запасных частей, находящихся под эмбарго. Идет локализация чисто российской машины, и к 2019 году они обещали, что это будет чисто российская машина, и мы сможем без проблем приступить к исполнительской части этого контракта

Мы определили графики поставок, будем покупать по четыре машины в год

Закупка самолетов Су-30 позволит повысить возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, а также существенно обновить парк авиационной техники

Белоруссия рассчитывает, что РФ начнет поставки Су-30СМ в республику в 2019 году, заявил в среду в Минске министр обороны Андрей Равков.- сказал глава минобороны.- отметил министр.- добавил глава минобороны Белоруссии.В минувшем году министерство обороны Белоруссии заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-З0СМ в период с 2018-го по 2020 год. Планировалось, что ежегодно Белоруссия будет получать по четыре самолета. Позднее в Минобороны республики заявили, что реализация контракта может быть перенесена на 2019-2020 годы в связи с техническими изменениями в комплектации самолетов, передает ТАСС