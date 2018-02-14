00:15 15 февраля
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Минск ожидает начала поставок российских Су-30СМ в 2019 году

Белоруссия рассчитывает, что РФ начнет поставки Су-30СМ в республику в 2019 году, заявил в среду в Минске министр обороны Андрей Равков.

Пока Российская Федерация не в состоянии поставить нам эти самолеты, потому что есть определенные сложности в поставке запасных частей, находящихся под эмбарго. Идет локализация чисто российской машины, и к 2019 году они обещали, что это будет чисто российская машина, и мы сможем без проблем приступить к исполнительской части этого контракта
- сказал глава минобороны.

Минск ожидает начала поставок российских Су-30СМ в 2019 году



Мы определили графики поставок, будем покупать по четыре машины в год
- отметил министр.

Закупка самолетов Су-30 позволит повысить возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения, а также существенно обновить парк авиационной техники
- добавил глава минобороны Белоруссии.

В минувшем году министерство обороны Белоруссии заключило контракт с научно-производственной корпорацией "Иркут" на поставку 12 самолетов Су-З0СМ в период с 2018-го по 2020 год. Планировалось, что ежегодно Белоруссия будет получать по четыре самолета. Позднее в Минобороны республики заявили, что реализация контракта может быть перенесена на 2019-2020 годы в связи с техническими изменениями в комплектации самолетов, передает ТАСС

Использованы фотографии: https://www.bee-plan.ru/
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Комментарии 69

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  1. Сержант71 Вчера, 16:19
    А "покупать" они будут на наши беспроцентные кредиты, которые в очередной раз спишут. Поможем стране-производителю креветок и яблок с грушами из Польши!
    Сержант71
    1. Черный_Ватник Вчера, 16:21
      Минск ожидает начала поставок российских Су-30СМ в 2019 году


      А иначе Батька опять обижульки устроит! Впрочем, как обычно.
      Черный_Ватник
      1. Chertt Вчера, 16:26
        Цитата: Черный_Ватник
        А иначе Батька опять обижульки устроит!

        Батька, в любом случае обиженку устроит, работа у него такая. Зато Белорусские ВВС получат современную технику. И может наконец то примут участие в миссиях Российских ВКС в горячих точках
        Chertt
        1. woron333444 Вчера, 16:49
          Может технику и получат, но помощи не будет. Союзники, блин
          woron333444
          1. Ратник с пулеметом Вчера, 17:16
            тогда может бартер замутить на "Полонезы")))
            Ратник с пулеметом
        2. kapitan92 Вчера, 22:01
          Цитата: Chertt
          Зато Белорусские ВВС получат современную технику. И может наконец то примут участие в миссиях Российских ВКС в горячих точках

          Блажен, кто верует! hi
          kapitan92
      2. Кроу Вчера, 16:28
        А платить наши братья-славяне чем собераются? Картофаном? Или всепрощающим долгом?
        Кроу
        1. Черный_Ватник Вчера, 16:34
          Я согласен, чтобы не платили. Согласен с каждой тысячи отдавать рубль на то, чтобы у Белоруссии была сильная армия. Не согласен я с тем, что Лукаш за свою дружбу торгуется, как институтка.
          Черный_Ватник
          1. BerBer Вчера, 16:37
            Насчёт институтку в точку. Несолидно ведёт себя наш главный союзник
            BerBer
            1. DIVAN SOLDIER Вчера, 16:43
              Зато теперь у нас есть "друг Эрдоган", этот "точно не подведёт и не предаст"))
              DIVAN SOLDIER
          2. Кроу Вчера, 16:46
            Цитата: Черный_Ватник
            Согласен с каждой тысячи отдавать рубль на то, чтобы у Белоруссии была сильная армия

            Средний заработок в России (если верить ВЦИОМ) -35000₽. 35×120000000(убрал детей)=4200000000 - не плохо, но разворуют.
            Кроу
          3. Винни76 Вчера, 20:10
            Цитата: Черный_Ватник
            Согласен с каждой тысячи отдавать рубль на то, чтобы у Белоруссии была сильная армия

            Круто, аж 0,1 процент. Держи, Лукашенко, 10 рублей и не в чем себе не отказывай. Авианосцев там купи, самолётов, танков, ну и Полонезов на сдачу, чтобы два раза не бегать.
            Винни76
            1. Черный_Ватник Вчера, 20:32
              Какие остроты, однако! Не порежьтесь о них.
              Черный_Ватник
        2. фигвам Вчера, 16:55
          Цитата: Кроу
          А платить наши братья-славяне чем собераются? Картофаном? Или всепрощающим долгом?

          Креветки, омары, крабы и прочие морские деликатесы.
          фигвам
    2. Victor Jnnjdfy Вчера, 16:51
      Кредиты процентные. Но чтобы обслуживать вн. долг Белоруссии нужны новые кредиты. Нет у них денег. Пока сроки сдвинули вправо на год, через год ещё что-нибудь придумают. Пусть Россия сама тратит деньги на самолёты, чтобы защищать себя и Белоруссию. Халява...
      Victor Jnnjdfy
    3. влад66 Вчера, 17:27
      Закупка самолетов Су-30 позволит повысить возможности по прикрытию войск и объектов от ударов средств воздушного нападения,

      Ну да ну да.а как попросили предоставить базу ВКС под Барановичами,батько сразу в кусты свинтил. request
      влад66
    4. sviazist Вчера, 20:19
      И какие и когда кредиты были списаны. Самолеты за деньги. Что не нравится.
      sviazist
  2. Какой-то Компот Вчера, 16:21
    интересная информация
    Какой-то Компот
  3. SarS Вчера, 16:24
    На примере Казахстана (поставили им безвозмездно т.е даром С-300, Су-30) который сегодня лег под США, по периметру границ вообще не нужно постовлять вооружения. Хотят защиты- ставить наши базы.
    SarS
    1. просто экспл Вчера, 16:32
      а с какого перепуга Казахстану даром дали ?
      там вроде как за деньги было . (правда насколько это правда хз)
      просто экспл
    2. Chertt Вчера, 16:34
      Поражаюсь профессионализму и осведомленности участников ВО.Все знают. И что Казахстан под штатников лег, и что военную технику Россия бесплатно поставила, и что военные базы России везде нужны. ЦРУ, Моссад, и Ми-6 отдыхает
      Chertt
      1. Касым Вчера, 17:05
        Конечно покупаем - 8 единиц уже передали - 2 ед. минимум в этом году + 4 Ми-35. Согласно договоренностям продаете странам ОДКБ по внутренним ценам. КЗ единственный из ОДКБ, который имеет возможность покупать, а не брать в кредит. Общий контракт на Су-30СМ 36 машин, общей стоимостью в районе 2 млрд..
        "Как Казахстан ремонтирует С-300" - статья такая в наших СМИ была, можете найти в поисковике. На базе алматинского "Гранита" совместно с Алмаз-Антеем создан спец. центр по ремонту этих ЗРК. В этом году один дивизион МО передаст весной - сейчас идут подготовительные работы. Алмаз-Антей начал передачу тех.документации. У Гранита 4 подразделения, один из которых совместно с франц. Талес (РЛС, средства связи и т.д.). У Гранита заказ на 48 трехкоординатных РЛС для МО РК. Гранит ремонтировал все наши комплексы ПВО, среди которых был один дивизион С-300 со времен СССР. hi
        Касым
  4. assa67 Вчера, 16:25
    Цитата: Сержант71
    А "покупать" они будут на наши беспроцентные кредиты, которые в очередной раз спишут

    мы-Союзное Государство,т.е.практически себе поставляем...а маклями с пшеками и у нас самих есть кому заняться...
    assa67
    1. Кроу Вчера, 16:34
      Цитата: assa67
      мы-Союзное Государство,т.е.практически себе поставляем...

      Что-то это союзное государство каждый раз плату за транзит нефти подымает. Односторонний союз получается.
      Кроу
      1. assa67 Вчера, 16:39
        пользуется Батька привилегированным положением,что ж поделать...но ведь не гадит,как наши балканские "друзья"
        assa67
        1. Кроу Вчера, 16:50
          Цитата: assa67
          но ведь не гадит

          Лишь под шумок санкционные товары из евросоюза через Белорусь провозит, импортозамещению вредит.
          Кроу
          1. Донской Вчера, 19:30
            Цитата: Кроу
            Лишь под шумок санкционные товары из евросоюза через Белорусь провозит, импортозамещению вредит.

            А что бы вы, уважаемый в магазине то покупали, если бы через Белоруссию полулегально не завозили санкционку? Про импортозамещение можете не рассказывать сказки, это для наивных лошков наши политики свистят, слова красивые, а делов ноль. Мы покупаем те же продукты, только цена выше из-за того, что появился посредник в лице Белоруссии. Просто вы принимаете за правду все, что говорят наши балаболы у власти про всякие инновации, нанотехнологии, модернизации и импортозамещения laughing
            Донской
      2. sviazist Вчера, 20:23
        Кроу Сегодня, 16:34 ↑
        Цитата: assa67
        мы-Союзное Государство,т.е.практически себе поставляем...
        Что-то это союзное государство каждый раз плату за транзит нефти подымает. Односторонний союз получается.

        Факты в студию. Труба российская. Давно уже. Т.о. ты или бот или трепло.
        sviazist
    2. Сержант71 Вчера, 16:55
      Ах союзное.... Это сразу заметно. По посыланию нас на , когда попросили авиабазу и завод продать? По беззастенчивому реэкспорту санкционной продукции, что наносит нашей экономике прямой урон.... По постоянному шантажу и попрошайничеству "дайте нам всё по внутри российским ценам". Хотя возникает закономерный вопрос, а с какого перепугу вам всё это должны? Становитесь минской губернией и получайте. Ан нет. Не хотят - "независимость" сразу просыпается! А чего "союзник" Крым российским не признал? Вот Сирия - признала. А братья-славяне нет. Так в каком месте это "союзник"? Это очередной нахлебник, пользы от которого РФ нет никакого.
      Сержант71
      1. assa67 Вчера, 17:00
        что же Вы предлагаете?...обхаять всё и вся дело не хитрое...
        assa67
        1. Сержант71 Вчера, 17:13
          Назвать вещи своими именами - это не обхаять. Одних (чуть южнее) "интенрировали" и "кормили". Сами знаете, чем завершилась эта эпопея. Я предлагаю выполнять соглашения о союзном государстве от 1997 года, на которые некто "батька" положил картофельный болт. И вести себя, как союзник, а девка-содержанка.
          Сержант71
          1. assa67 Вчера, 17:25
            вовсе не пытаюсь "обелить" Батьку,но реалии таковы какие есть...
            assa67
      2. sviazist Вчера, 20:36
        В крыму тоже база была. Да. Да. С Вежливыми людьми. Да. Да. А завод вам зачем. Свои подымайте, Камаз там всемогущий, БАЗ всесильный. Может шасси какие и сделаете. Когда-нибудь, как пилить денюжку казенную перестанете. А про признание крыма и других непризнанных, так подумайте сами отчего Беларусь так поступает. И да, а что Рогозин 4 года по теме Су-30 делает, если вы до сего дня их выпускать не можете. Об этом лучше думай, а не ПОСЛЕДНЕГО союзника хай.
        sviazist
  5. IMH Вчера, 16:28
    Когда всякие прибалтики, белоруссии и иные хорватии закупают оружие, у меня возникает вопрос- от кого вы собираетесь обороняться? Это как армия канады- от кого, от России или от США? Не смешите мои тапочки. Белорусам некуда деньги потратить?
    IMH
    1. bouncyhunter Вчера, 16:31
      Цитата: IMH
      Белорусам некуда деньги потратить?

      А вам в израиле до этого какое дело ?
      bouncyhunter
      1. Кроу Вчера, 16:39
        Цитата: bouncyhunter
        А вам в израиле до этого какое дело ?

        Они тоже хотят самолёты на халяву.
        Кроу
        1. bouncyhunter Вчера, 16:41
          Цитата: Кроу
          Они тоже хотят самолёты на халяву.

          Что-то я сильно сомневаюсь что хвалёные Фу-35 израильтяне покупают по полной стоимости (если вообще платят за них) .
          bouncyhunter
          1. cniza Вчера, 16:47
            Они самые большие халявщики , если скакуны узнают - удавятся.
            cniza
            1. bouncyhunter Вчера, 16:52
              Я не буду напоминать пословицу про родившегося и заплакавшего . wink Но друг друга они точно стоят . yes
              bouncyhunter
      2. КОТ БАЮН Вчера, 16:46
        Приветствую, Паша. hi
        Этим синегаечным до всего дело есть, когда не в их лавку деньги приходят. Это их расстраивает. Вот если бы мы у израиля прикупили каких нибудь "таворов" - о... Были бы очень правильными с их точки зрения. А так - непорядок!
        КОТ БАЮН
        1. bouncyhunter Вчера, 16:50
          Вася , здрав будь ! hi У меня вообще впечатление , что товарисч IMH крепко обижен на Беларусь за что-то : уж очень рьяно грязью нашу страну поливает . yes
          bouncyhunter
      3. Ратник с пулеметом Вчера, 17:19
        как какое Паша,а как же старый израильский обычай бабки в чужом кармане считать как свои))
        Ратник с пулеметом
        1. bouncyhunter Вчера, 17:25
          Ну да , Женя , ты прав : совсем я не учёл обычаи ... lol
          bouncyhunter
    2. DIVAN SOLDIER Вчера, 16:32
      Ну Канада и прибалтика против России на стороне США.
      DIVAN SOLDIER
      1. IMH Вчера, 16:33
        Нет, ну удачи им конечно, но 10-20-30 их самых модных самолетов против России не спасут.
        IMH
    3. Кроу Вчера, 16:37
      Цитата: IMH
      Белорусам некуда деньги потратить?

      Их россияне тратят. На подарки, родному или же двоюродному, но якобы - брату.
      Кроу
    4. КОТ БАЮН Вчера, 16:42
      от кого вы собираетесь обороняться?

      А вы не в курсе от кого именно обороняться придется союзному государству?
      Белорусам некуда деньги потратить?

      А надо было, по вашему, у израиля чего-нибудь прикупить?
      И что вам за дело до того куда мы тратим свои деньги?
      КОТ БАЮН
    5. Chertt Вчера, 16:47
      Цитата: IMH
      Это как армия канады- от кого, от России или от США

      По вашей логике, надо оставить армию двум десяткам стран, или вообще, только обладающим ядерным оружием. А остальные страны в добровольно-принудительном порядке демилитаризовать
      Chertt
    6. Сержант71 Вчера, 16:58
      А они их и не тратят. Или вы в серьёз думаете, что карликовая страна с дотационной экономикой способна покупать дорогущее высокотехнологичное вооружение?
      Сержант71
  6. Egorovich Вчера, 16:28
    Покупка РБ 12шт. самолетов СУ-30СМ, это же, по существу, усиление западной границы нашего союзного государства. Так держать!!! good
    Egorovich
    1. IMH Вчера, 16:31
      Как показывает история- у России всего два союзника, причем Белоруссии среди них нет.
      IMH
      1. Egorovich Вчера, 16:36
        А у Израиля ни одного, кроме оптрепыша-америк.осии, которые в жизни никогда за вас воевать не будут. yes
        Egorovich
        1. IMH Вчера, 16:44
          Казалось бы, причем тут Израиль?
          IMH
    2. просто экспл Вчера, 16:33
      если только Батька к нам пятой точкой не повернется в пользу запада .
      просто экспл
      1. IMH Вчера, 16:35
        Он не повернется, а вот в Ростов переехать может. Причем от «майдана» Су-30 его не спасут, при всем моем уважении к Су-30.
        IMH
        1. assa67 Вчера, 16:42
          Цитата: IMH
          а вот в Ростов переехать может

          это куда же? в укропию?...озвучиваете голубые мечты авакова? так он уже передумал
          assa67
          1. IMH Вчера, 16:52
            Вы о чем? Я не понял.
            IMH
            1. assa67 Вчера, 17:11
              прошу прощения,прочитал,"а вот Ростов переехать может",потому и такая реакция hi ....
              Цитата: IMH
              а вот в Ростов переехать может.

              теперь в "правильной"теме- трудно представить майдан в Минске...
              assa67
    3. bouncyhunter Вчера, 16:39
      Читаю комментарии и поражаюсь : всех волнует чем будет платить Беларусь за самолёты :
      Цитата: Кроу
      А платить наши братья-славяне чем собераются? Картофаном? Или всепрощающим долгом?

      Цитата: Сержант71
      А "покупать" они будут на наши беспроцентные кредиты, которые в очередной раз спишут.

      но никто не вспоминает о том как более далёким и не таким дружественным как Беларусь странам Россия долги списала . what
      bouncyhunter
      1. assa67 Вчера, 16:55
        заметь,Паш,больше всего этот вопрос бело-блакитных интересует...и какое им дело?
        assa67
        1. bouncyhunter Вчера, 17:02
          Там выше уже были предположения что завидуют . lol
          bouncyhunter
          1. assa67 Вчера, 17:12
            пусть завидуют,видно есть чему laughing
            assa67
            1. bouncyhunter Вчера, 17:15
              Цитата: assa67
              пусть завидуют

              Пусть , только лучше бы они это молча делали . yes
              bouncyhunter
      2. Астория Вчера, 17:39
        Никто Вас за язык не тянул, в чем дружественность РБ - как Государства, не общности людей объединенных родственными связями, а именно государства?
        Астория
        1. bouncyhunter Вчера, 17:47
          Я не политик и не могу отвечать за тех , кто управляет страной . Но я знаю точно , что преобладающее большинство белорусов не отделяют Россию от Беларуси , как и я , переживают и воспринимают негативные новости из России так же , как и я - близко к сердцу .
          bouncyhunter
  7. просто экспл Вчера, 16:32
    Мы определили графики поставок, будем покупать по четыре машины в год

    классно придумали , и сказали так красиво - покупать .
    интересно , то что на халяву дают , часто называют - покупать ?
    просто экспл
  8. Alexey-74 Вчера, 16:43
    Батька, как капризная жена........... laughing
    Alexey-74
  9. demo Вчера, 17:50
    Пока Российская Федерация не в состоянии поставить нам эти самолеты, потому что есть определенные сложности в поставке запасных частей, находящихся под эмбарго. Идет локализация чисто российской машины, и к 2019 году они обещали, что это будет чисто российская машина, и мы сможем без проблем приступить к исполнительской части этого контракта
    - сказал глава минобороны.

    Интересно.
    О каких запасных частях, находящихся под эмбарго, говорит министр обороны РБ?
    И что скажут по этому поводу наши ответственные лица (как я их люблю)?
    Имею ввиду Дмитрия Олеговича Рогозина.
    Это же его епархия?

    Что за 4 года не смоли локализовать производство?
    Обалдеть!!!!!!!!!!!!
    demo
  10. Комментарий был удален.
    1. sviazist Вчера, 22:18
      Рецепт потерял? wassat
      sviazist
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