12:13 15 февраля

Формула Кудрина: Собираетесь дожить до пенсии? Будем решать эту проблему...

На днях экс-министр финансов Алексей Кудрин, который, кстати, не попал в так называемый «кремлёвский список» США, заявил, что пенсионную реформу можно оттягивать сколько угодно, но итог её всё равно, дескать, будет один – повышение пенсионного возраста. Посыл, как и в случаях предыдущих высказываний, следующий: на каждого работающего россиянина приходится всё большая «доля» пенсионеров, а потому при сохранении пенсионного возраста на существующей планке уровень пенсионных выплат будет только уменьшаться.

Формула Кудрина: Собираетесь дожить до пенсии? Будем решать эту проблему...


Следующий аргумент от Курдина и апологетов теории повышения планки пенсионного возраста следующий: посмотрите на статистику – средняя продолжительность жизни в России перевалила за 72 года, о чём нам говорит Росстат. Мол, это же в среднем целых 12 лет нужно платить пенсию мужчинам и аж 17 лет женщинам. Государство такие щедрости в отношении людей, которые часто всё своё здоровье оставили на работе, приносившей доход в том числе и в казну самого государства, не готово.


Аргумент третий:
Вы посмотрите на другие страны – там уже давно пенсионный возраст и у мужчин, и у женщин - за 60, а то и за 65 лет. Вот вам, дескать, примеры: Германия – 65 лет, США – 67 лет, Израиль – 62 у женщин, 67 – у мужчин, Латвия – 65 лет, Япония – 65 лет, Норвегия – 67 лет, Грузия – 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин, Армения – 63 года.

Мол, зачем это России выбиваться из мирового тренда на повышение возраста для выхода на пенсию?..

В прошлом году было опубликовано исследование РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы), которое как бы тоже укладывается в «популяризацию» идеи о повышении пенсионного возраста в России. Исследование, как заявлено, привело специалистов РАНХиГС к следующим результатам: лишь около четверти россиян выходят на пенсию до 60 лет. Это в первую очередь жители сельской местности и граждане со средним образованием. Остальные продолжают по мере возможности работать.

Из доклада РАНХиГС образца 2017 года:
25% россиян старших возрастов уходят с рынка труда к 60 годам. К возрасту 65 лет рынок труда покидают 50% россиян соответствующих возрастов. К 72 годам 75% россиян покидают рынок труда, но почти 25% остаются экономически активными (имеют работу или ищут её).


Другими словами, в докладе утверждается, что каждый четвёртый гражданин России в возрасте выше 72 лет либо продолжает работать, либо работу ищет... Тут на ум приходит известная фраза о том, что есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Эта фраза вполне имеет право на жизнь и в случае исследования «пенсионного» характера в России. Выясняется, что исследование это проводилось изначально специалистами небезызвестной Высшей школы экономики и охватило (как заявлено) 13 тысяч россиян пенсионного возраста. Если учесть, что в экономическом сегменте руководства ВШЭ работают специалисты, которые активно поддерживают (а то и проталкивают) идею повышения пенсионного возраста, понятно, откуда, что называется, ноги растут. Странно, что опрос в итоге не привёл к выводу о том, что «четверть россиян продолжают работать и после 100», и что вообще таких "100-летних работяг" у нас пруд пруди.

В общем, российским гражданам среднего возраста представители чиновничества от экономики открыто заявляют: и не надейтесь...

«Популяризация» повышении пенсионного возраста к настоящему моменту звучит из всех утюгов, грешат ею и федеральные каналы, в эфирах которых видные мужи с серьёзными лицами рассказывают, как вдруг скакнёт обеспеченность пенсионеров, когда пенсионный возраст поднимут «хотя бы на 3-5 лет».

Откровенно, этим видным мужам можно было бы даже поверить, если бы за последние годы Россия не переживала «убеждений» других видных мужей.

Один «муж» призывал вкладываться, чтобы «купить жене сапоги». А как убеждал – ломанулись за «халявными миллионами» реально миллионы... Потом Серёжа-великий комбинатор нашего времени сообщил, что с вложениями проблемы, и вообще – зачем жене сапоги, пусть пока в валенках побегает.

Другой «муж» убеждал граждан страны в том, что ваучерная приватизация станет, как теперь модно говорить, драйвером экономики, а сам приватизационный чек буквально озолотит каждого из россиян. И ведь действительно озолотил – ну, человек 300-400... не больше... А как же остальные десятки миллионов? Известно, как – придут новые серьёзные мужи, дадут новые обещания. Пришли, дали... Например, экономические гуру как-то объявляли о гениальном решении по взятию валютной ипотеки. Граждане, берите деньги у банков, причём только в долларах – 100%-выигрыш, да какой! – и жильё приобретёте, и на укреплении валюты заработаете. Нашлись сотни тысяч уверовавших – взявших долларовую ипотеку, и погрязших после 2008 в настоящей кредитной трясине с необходимостью выплачивать суммы, которые порой в 25-30 раз превосходят первоначальную, взятую в банке. Экономические гуру объявили, что это кризис, а кризисы нельзя спрогнозировать.

А были ещё подсказчики с благостью долевого строительства и вложений в клочок земли с наспех залитым фундаментом. Были специалисты (в том числе государственные), которые заявляли, что теперь-то точно заработает поддержка малого бизнеса. А ещё голосовать "сердцем" призывали...

И ведь самое интересное, что многие из этих советчиков до сих пор где-то при власти. Кто-то отвечает за нанотехнологии, кто-то – в мягком кресле одной из палат парламента, кто-то в школах экономики учит других комбинаторов.

Причём, что интересно, редкий видный муж предлагает поднимать не пенсионный возраст, а (при наличии тех внушительных ресурсов, технологий и талантов, которыми Россия обладает) экономику страны.

Да и вообще, когда люди, работа которых приводит к нулевому росту ВВП, заявляют, что они точно знают, что при повышении пенсионного возраста, российские пенсионеры станут обеспеченнее – вот честно: с трудом верится. Или имеется в виду повышение уровня благосостояния каких-то конкретных пенсионеров – как с той же ваучерной приватизацией, выдававшейся буквально за экономический локомотив для России?

Господа-специалисты, а предложите всё-таки вариант, как придать импульс экономике страны, ресурсной базе которой завидует фактически вся планета. Кстати, страшно подумать, что бы сейчас предлагали в экономических кругах, если бы работали эти люди не на готовых ресурсах России, а в «вшэ» страны, которая нефть, газ, уголь и прочие энергоносители ещё и импортировать вынуждена. Думается, что эту страну «наши» эксперты предложили бы продать вместе с пенсионерами – для опытов...
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: kursktv.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 63

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  1. Владивосток1969 Сегодня, 05:10
    Кроме Кудрина в стране ведь есть экономисты.
    Владивосток1969
    1. андрей юрьевич Сегодня, 05:41
      Будем решать эту проблему...
      андрей юрьевич
      1. антивирус Сегодня, 11:34
        Кудрин всегда прав.
        лучше умереть на работе , полезным обществу, чем дома от безделья.
        Портупею снял-рассыпался.
        антивирус
    2. vfqjh Сегодня, 05:45
      В России настоящих экономистов раз-два и обчёлся , но к ним никто не прислушивается ( пилить трудно будет и вкалывать придётся . Это нам не привыкать , а *бухгалтерам* западло ! )
      vfqjh
      1. Владивосток1969 Сегодня, 05:47
        Самое поршивое ,что этот "Экономист" при ТЕЛЕ.И поможет только ампутация.
        Владивосток1969
        1. Комментарий был удален.
          1. Greenwood Сегодня, 07:04
            Да ладно вам, население надо держать в тонусе, чтобы оно постоянно могло героически преодолевать трудности и лишения жизни. А то ишь какие, ещё расслабятся и будут жизнью наслаждаться, как какие-нить американцы, европейцы или австралийцы. Негоже русскому народу жить хорошо, власть знает, что делает. lol
            Greenwood
        2. Dimy4 Сегодня, 06:05
          И поможет только ампутация.

          Здесь увы, только вместе с телом. Прикипело очень. Команда (дальше мат).
          Dimy4
        3. АА17 Сегодня, 11:38
          Уважаемый, Владивосток1969. Соглашусь с Вами. Кудрин имеет на В.Путина какое то мистическое влияние. Просто удивляюсь настойчивости Кудрина в продвижении увеличения пенсионного срока для россиян. Повеселила информация, что "...К 72 годам 75% россиян покидают рынок труда...". Почему то докладчики не раскрыли информацию: каким способом граждане России в 72 года покидают рынок труда???? ( Я твердо уверен - "ногами вперёд", это цифра как раз является средней продолжительностью жизни по Росстату ). Эти с@ки, даже не хотят задуматься - что люди работают на пенсии не от хорошей жизни. А у кого здоровья нет? Не вписались в рынок??? Прежде чем повысить пенсионный возраст сначала надо решить ряд проблем: обеспечить создание новых рабочих мест, улучшить доступность бесплатной медицины, выделить деньги на обучение новым профессиям гражданам России предпенсионного возраста и т.д. И вот только после создания этих условий, можно говорить о повышении пенсионного возраста.
          П.С. В 2016г потерял сразу 4-х близких людей. Двое из них мои одногруппники, возраст 53 года, муж моей младшей сестры-54 года, двоюродный брат - 67 лет.
          АА17
      2. bandabas Сегодня, 10:54
        "Бюстгальтер, милый мой бюстгальтер..." Это правильней.
        bandabas
    3. Uncle Lee Сегодня, 06:08
      Цитата: Владивосток1969
      Кроме Кудрина

      А Кудрин лучший экономист года в нашей галактике, ему и слово ! belay
      Uncle Lee
      1. zivXP Сегодня, 08:28
        Лучше на пенсию его - все больше пользы. На 15 тыс. посадить - вот это экономия будет государству!
        zivXP
        1. Владивосток1969 Сегодня, 08:51
          На такую пенсию только с переработкой.Нифига себе 15 тыщ.На девять ,не больше.
          Владивосток1969
          1. zivXP Сегодня, 11:35
            9 не получится, у него зарплата не позволяет, да и стаж наверное большой.
            zivXP
    4. 210окв Сегодня, 06:09
      Есть.Но это не те экономисты.Точнее их не берут в советники."Мордой лица" не вышли.
      Цитата: Владивосток1969
      Кроме Кудрина в стране ведь есть экономисты.
      210окв
      1. Комментарий был удален.
  2. hunn Сегодня, 05:56
    У коллеги умер отец. 64 года. Мой товарищ умер в 58. Вот и получается, подними пенсионный возраст до 65 лет, и никому ничего платить не надо.
    hunn
    1. Владивосток1969 Сегодня, 06:01
      А вот этого больше всего и хочется этим экономистам
      Владивосток1969
      1. андрей юрьевич Сегодня, 06:32
        Цитата: hunn
        Вот и получается, подними пенсионный возраст до 65 лет, и никому ничего платить не надо.

        когда бываю на кладбищах всегда поражаюсь отсутствию могил стариков лет 70ти... сплошь молодёжь, ну и наш возраст 50-55-60....
        андрей юрьевич
        1. Greenwood Сегодня, 08:26
          Я летом был в Японии, поразился количеству пожилых. У них возраст за 80 ещё не считается глубокой старостью, многие в этом возрасте ведут активный образ жизни, путешествуют, катаются на велосипедах и т.д. Вот это я понимаю жизнь.
          Greenwood
          1. Владивосток1969 Сегодня, 08:56
            Качество жизни у нас с ними разное.Вам приходилось бывать на рыбных рынках Японии,Кореи?На 90% товар там живой.Ну и зайдите к нам в Три Кота или Парус.Живые только тараканы.
            Владивосток1969
            1. Greenwood Сегодня, 09:09
              Да, бывал. У них во многих магазинах после 19.00 на многие товары скидки 25%, а после 21.00 50%, чтобы товар не залёживался. И к 23.00, когда магазины закрываются, раскупают абсолютно всё, остаются пустые полки. А на следующее утро полки уже вновь ломятся от наисвежайших продуктов.
              Цитата: Владивосток1969
              Парус
              Парус - это вообще зло. Купил там как-то салат, отравился в тот же вечер. Больше там не появляюсь.
              Greenwood
              1. Владивосток1969 Сегодня, 09:16
                А море то у нас одно,Японское.
                Владивосток1969
              2. Владивосток1969 Сегодня, 09:47
                Мы с женой живем рядом с Парусом, но лет уж 7 проходим мимо hi
                Владивосток1969
            2. андрей юрьевич Сегодня, 10:48
              Цитата: Владивосток1969
              .Ну и зайдите к нам в Три Кота или Парус.Живые только тараканы.

              а на Урале,и тараканы подохли...про рыбу-молчу.(чавыча копчёная- 1800р )-это для пенсионеров ? камбала...жёлтая как "мао" она бедная уже опарышами обзавелась бы,если б не холод, окунь морской 400 ! окунь!!! с ума посходили что ли ??? fool это же РЫБА ! свинина дешевле,а хрюнов ростить надо,работать с ними. рыба то почему такая ? (вопрос риторический,ответ знаю).
              андрей юрьевич
        2. uskrabut Сегодня, 09:07
          Цитата: андрей юрьевич
          сплошь молодёжь, ну и наш возраст 50-55-60....

          А это и есть показатель внутренней политики нашего правительства. Народ не сам по себе мрёт, а в результате деятельности "великих мужей", "галерных гребцов", "лучших в мире министров финансов и управляющих ЦБ" и других гениТальных деятелей
          uskrabut
          1. андрей юрьевич Сегодня, 10:49
            Цитата: uskrabut
            А это и есть показатель внутренней политики нашего правительства.

            давно живу,всё понимаю... hi
            андрей юрьевич
        3. Стропорез Сегодня, 11:00
          Цитата: андрей юрьевич
          когда бываю на кладбищах всегда поражаюсь отсутствию могил стариков лет 70ти... сплошь молодёжь, ну и наш возраст 50-55-60....

          Из доклада РАНХиГС образца 2017 года:
          25% россиян старших возрастов уходят с рынка труда к 60 годам. К возрасту 65 лет рынок труда покидают 50% россиян соответствующих возрастов. К 72 годам 75% россиян покидают рынок труда, но почти 25% остаются экономически активными (имеют работу или ищут её).

          Андрей hi вот же подтверждение Вашим словам.
          Только в этом тексте надо чётко отметить, что уходят "с рынка" прямо на кладбище. Не нужно им советское поколение, уж слишком "корявое" для власти.
          Стропорез
          1. андрей юрьевич Сегодня, 11:10
            Цитата: Стропорез
            вот же подтверждение Вашим словам.
            это десантуре не нужно говорить дважды...второй раз улетит в никуда-они уже делают... drinks hi
            андрей юрьевич
            1. Стропорез Сегодня, 11:14
              Цитата: андрей юрьевич
              то десантуре не нужно говорить дважды...второй раз улетит в никуда-они уже делают...

              Согласен! drinks
              Стропорез
    2. bandabas Сегодня, 10:59
      До чего дошёл прогресс - до невиданных чудес,
      Опустился на глубины и поднялся до небес.
      Позабыты хлопоты, остановлен бег,
      Вкалывают роботы, а не человек.
      До чего дошёл прогресс - труд физический исчез,
      Да и умственный заменит механический процесс.
      Позабыты хлопоты, остановлен бег,
      Вкалывают роботы, а не человек.
      До чего дошёл прогресс - было времени
      в обрез,
      А теперь гуляй по свету, хочешь
      с песней, хочешь без.
      Позабыты хлопоты, остановлен бег,
      Вкалывают роботы, счастлив человек.
      bandabas
  3. Monster_Fat Сегодня, 06:04
    Ага в 60 лет попробуй по-вкалывать по 10-12 часов на рабочих или инженерных специальностях, как почти везде теперь принято-это не в кабинете в кресле с умным видом сидеть.
    Monster_Fat
    1. Владивосток1969 Сегодня, 06:07
      Ну "светлейший" же подаёт пример.Работает как на галерах без передыху.Чего и нам желает belay
      Владивосток1969
      1. uskrabut Сегодня, 09:04
        Цитата: Владивосток1969
        Ну "светлейший" же подаёт пример.Работает как на галерах без передыху.

        Ну Ленин тоже на субботники ходил. Теперь анекдоты про надувное бревно ходят.
        uskrabut
        1. Владивосток1969 Сегодня, 09:21
          Думаю всё же ,что Ленин нёс самое настоящее бревно.Личный пример так сказать.
          Владивосток1969
    2. Dimy4 Сегодня, 06:55
      Ага в 60 лет попробуй по-вкалывать по 10-12 часов на рабочих или инженерных специальностях, как почти везде теперь принято-это не в кабинете в кресле с умным видом сидеть.

      Напарник ушел с Камаза, месяц до пенсии осталось. Надоело, говорит, этот чермет постоянно чинить. (Камаз оочень старый)
      Dimy4
  4. Tahtvjd2868 Сегодня, 06:21
    Пенсионеры ищют работу не от нечего делать.. Просто если нет своего клочка земли, то на эту пенсию долго не протянешь. Сколько их в супермаркетах у полок с самыми дешовыми макаронами ценники разглядывает? Кому они нужны? Кудрину? ДАМу? ВВП??? Он вообще о реальной ситуации в стране то вкурсе???
    Tahtvjd2868
    1. Владивосток1969 Сегодня, 06:49
      Всё они знают лучше Нас. Просто сытый голодному не товарищ
      Владивосток1969
    2. uskrabut Сегодня, 09:02
      Цитата: Tahtvjd2868
      Он вообще о реальной ситуации в стране то вкурсе???

      А как же! Вон с каким умным видом заявляют, что 10-15 тыс.руб. это хорошая зарплата. При этом помалкивают что себе они назначили миллионные зарплаты, которые не сразу сообразишь куда потратить. Плюс сюда же имеют и навар с вотчин. Вот и болит у них голова не о России и её гражданах, а о том, куда украденное спрятать. Утащили всё за рубеж в тамошние оффшоры и банки, теперь они зависят от запада и плевать им на Россию. Что мы и видим на примере олимпиады, боятся наворованное потерять, вот и извиняются в МОК непонятно за что.
      uskrabut
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:52
        Цитата: uskrabut
        Утащили всё за рубеж в тамошние оффшоры и банки, теперь они зависят от запада и плевать им на Россию. Что мы и видим на примере олимпиады, боятся наворованное потерять, вот и извиняются в МОК непонятно за что.

        нету Верещагиных...
        андрей юрьевич
        1. свой1970 Сегодня, 11:05
          а никогда не задумывались - ЗАЧЕМ он там у берега моря сидит?чего ждет?да еще с пулеметом...Таможня-то закрыта...
          свой1970
          1. андрей юрьевич Сегодня, 11:53
            Цитата: свой1970
            а никогда не задумывались - ЗАЧЕМ он там у берега моря сидит?чего ждет?да еще с пулеметом...Таможня-то закрыта...

            потому,что Присягают один раз,и держат слово до Конца. ( я, кстати,тоже присягал СССР...) помню этот день как тогда. май,Бранд,ГСВГ 81..
            андрей юрьевич
  5. Александр Ветров Сегодня, 06:44
    Голосуйте за Путина и не то еще получите.
    Александр Ветров
    1. андрей юрьевич Сегодня, 11:02
      Цитата: Александр Ветров
      Голосуйте за Путина и не то еще получите.

      если не голосовать,-результат тот же.
      андрей юрьевич
  6. samarin1969 Сегодня, 06:58
    "Господа-специалисты, а предложите всё-таки вариант, как придать импульс экономике страны, ресурсной базе которой завидует фактически вся планета..." ...По современной российской традиции они уже "господа" и специалистами быть не обязаны... wink ...Значительная часть "ресурсной базы" работает на ТНК с оффшорами, а не на бюджет "РФ"...Ну и, главное...В России большинство престарелых людей вообще не получают пенсию. Потому-то пенсия в 100-150 долларов - это чуть больше "монетки на паперти"...
    samarin1969
  7. Nix1986 Сегодня, 07:07
    Пенсионная система при которой пенсии текущих пенсионеров оплачивают текущие работники и так уже большая ошибка. Пенсию себе должен создавать сам работник. А Гос. И частные пенсионный фонды должны свои пенсионный накопления инвестировать в разные инструменты, собсно как это практически везде и происходит. Но у нас гос-во расписались в своей некомпетентности, что не может инвестировать пенсионные средства хотя бы с доходностью ставки регулятора. От этого и антиконституционная дичь в духе лишить работающих пенсионеров пенсий, Это прямое посягательство на частную собственность, пенсионные накопления гражданина.
    Nix1986
  8. Alex66 Сегодня, 07:27
    У правительства нет желания решить пенсионную проблему, было бы - решили. Но они хотят свалить решение на граждан, это мы должны требовать белую зарплату, а не они следить за порядком оплаты. Это в Москве можно выеживаться и в десятке крупных городов, а там, где 2-3 работодателя не по выделываться. Казалось бы плати пенсию по стажу чего проще ( но чиновникам обидно получать наравне с рабочими) и налоги бери с работадателей, а богатые пусть отчисляют или копят на старость. Но тут ни кого не обманешь не смухлюешь, когда система простая и понятная. Вот и мутит ВВП с ДАМом, рыба то гниет с головы.
    Alex66
  9. rotmistr60 Сегодня, 07:45
    Самое интересное, что "гайдаровские уроки" не пошли в прок. В финансово-экономическом блоке правительства и советниках откровенные прозападники, которым наплевать на страну, а тем более на народ. Вот и барахтаемся непонятно в чем.
    rotmistr60
    1. uskrabut Сегодня, 08:53
      Цитата: rotmistr60
      В финансово-экономическом блоке правительства и советниках откровенные прозападники, которым наплевать на страну

      А гаранту кто-то не разрешает их выгнать с должностей на вольные хлеба. Просто интересно, кто этот кто-то?
      uskrabut
      1. sapporo1959 Сегодня, 11:00
        Ну не разрешает госдеп проклятый как пишут тут иные господа! Но если Путину еще срока два дать,то тогда он уже точно от этого госдепа отвязавшись всех этих ворюг в зашей прям в Лондон с деньгами под зоркое око их финансовых органов пообещавших этих ворюг проверить и спросить откуда деньги вестимо...?
        sapporo1959
  10. iury.vorgul Сегодня, 07:53
    Вчера мы (ветераны РОВД города Новомосковска Тульской области) хоронили Сережу Лобузова, майора милиции в отставке, бывшего командира роты ППС вышеупомянутого РОВД, футболиста и лыжника, КМС по этим видам спорта. Он умер от оторвавшегося тромба не дожив до 54-х лет. 17-ого января мы (вышеуказанные), похоронили майора милиции в отставке, бывшего старшего оперативного дежурного, Виталия Подъячева, моего хорошего товарища и напарника по нынешней работе. Ему в октябре 2017-ого исполнилось 52 года, умер он по той же причине. Они работали до последних дней своей жизни, уже получая пенсию от МВД, потому, что прожить на нее невозможно. Как я понял, мечтою господина Кудрина являются граждане России, которые всю жизнь работают, платят налоги и т. д., и умирают в день выхода на пенсию.
    iury.vorgul
  11. Гардамир Сегодня, 07:56
    Все кто кричит за Путина, должны и обязаны поддерживать любые предложения, в том числе и от Кудрина.
    Гардамир
    1. Анатоль Клим Сегодня, 08:49
      Цитата: Гардамир
      Все кто кричит за Путина

      Все кто кричит за Путина считают, что виноваты во всём Кудрины, Медведевы, Шуваловы, Дворковичи, Набиулины... а вот Путин не причём, он хороший, добрый и незаменимый. Неужели нужно 9 января 1905 года...
      Анатоль Клим
      1. Greenwood Сегодня, 09:18
        Цитата: Анатоль Клим
        Неужели нужно 9 января 1905 года...
        На этот случай есть Росгвардия, которой командует преданный лично Путину В.Золотов.
        Greenwood
    2. Одиссей Сегодня, 11:15
      Цитата: Гардамир
      Все кто кричит за Путина, должны и обязаны поддерживать любые предложения, в том числе и от Кудрина

      Вот,кстати,да. Решительно непонятно,как люди которые призывают голосовать за Путина умудряются при этом постоянно жаловаться на политику властей и ругать всех "либералов" (при том,что Путин открытым текстом сам сказал,что он либералом и является).
      Им бы радоваться да прославлять мудрое правительство.
      Одиссей
  12. e-egod Сегодня, 08:19
    Кудрина нужно выслать из страны. Но при этом,конфисковать,всё что было нажито,,непосильным,, трудом! am
    e-egod
  13. uskrabut Сегодня, 08:49
    "Причём, что интересно, редкий видный муж предлагает поднимать не пенсионный возраст, а (при наличии тех внушительных ресурсов, технологий и талантов, которыми Россия обладает) экономику страны."
    И вообще ни один "видный муж" не говорит о том, что базой для пенсионных отчислений является заработная плата, и если она маленькая, то маленькие и отчисления в пенсионный фонд. При этом "видные мужи" умудряются поднимать (пусть и немного) пенсии, но забывают индексировать зарплаты.
    Похоже у нас в России в "видные мужи" набирают, сами понимаете кого, по объявлению в газете.
    uskrabut
  14. prior Сегодня, 09:17
    "Не жили хорошо и не будете" - перевод слов Кудрина с русского на русский.
    prior
  15. vladimirvn Сегодня, 09:34
    Сволочи эти пенсионеры. Мало того, что живут больше отведённого срока дожития. Так еще требуют повышения пенсий и качественного медицинского обслуживания.
    vladimirvn
    1. sapporo1959 Сегодня, 11:08
      Требуй не требуй,а вот например нам российским пенсионерам живущим сейчас в той же Белоруссии у великого Путина да же пяти тысяч не хватило.Сказал что вы мол там не пострадали,а страна у нас от госдепа в опасности ну и так далее в стиле Димы что денег типа нет, но ты там держись и помни что мы о тебе думаем не только днем,но да же с Владимиром и ночью...
      sapporo1959
  16. Monster_Fat Сегодня, 09:44
    Читал в детстве книгу Ефремова "Час Быка"-там есть интересный для современных "оптимизаторов" метод решения "пенсионного вопроса"... wink
    Monster_Fat
    1. Sverdlov Сегодня, 11:46
      Поэтому книгу негласно запретили. Печатала главы "Техника молодёжи"
      Sverdlov
  17. Дормидонт Сегодня, 09:46
    Нахождение кудриночубайсов в живых и на свободе - плевок в русский народ
    Дормидонт
  18. alex52 Сегодня, 10:43
    проблемы с государственной пенсионной системой - денег, отчисляемых работающими недостаточно для оплаты пенсий. наши "образованные экономисты" решают задачу по бухгалтерски (Кудрин!) - денег нет, сокраЩайте получателей. более сложный вариант - увеличить отчисления в пенсионный фонд - повысить уровень доходов (зарплат первую очередь!) - но зачем это кУДРИНЫМ? У НИХ ДОХОДЫ И так ВЫСОКИ - повысишь отберут!
    alex52
  19. поневолебрат Сегодня, 12:12
    Господа-специалисты, а предложите всё-таки вариант, как придать импульс экономике страны, ресурсной базе которой завидует фактически вся планета.

    Эти специалисты профессионалы, но работают они не на нашу страну и даже не на США: на глобальные корпорации, или то что даже в Америке стало модно называть "глубинным государством" Так что не дождетесь Вы варианта. Скорее уж будет вот это
    эту страну «наши» эксперты предложили бы продать вместе с пенсионерами – для опытов...

    И один раз уже продали. Рвутся продать то что осталось, майданят и болотят. Те кто сейчас у руля им ВРОДЕ КАК противостоят, но вяло и неубедительно, ибо сами недалеко ушли и управленцев других кроме либеральных уже не найти - их сейчас с малых лет так учат
    поневолебрат
Картина дня