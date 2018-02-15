Формула Кудрина: Собираетесь дожить до пенсии? Будем решать эту проблему...

25% россиян старших возрастов уходят с рынка труда к 60 годам. К возрасту 65 лет рынок труда покидают 50% россиян соответствующих возрастов. К 72 годам 75% россиян покидают рынок труда, но почти 25% остаются экономически активными (имеют работу или ищут её).

На днях экс-министр финансов Алексей Кудрин, который, кстати, не попал в так называемый «кремлёвский список» США, заявил, что пенсионную реформу можно оттягивать сколько угодно, но итог её всё равно, дескать, будет один – повышение пенсионного возраста. Посыл, как и в случаях предыдущих высказываний, следующий: на каждого работающего россиянина приходится всё большая «доля» пенсионеров, а потому при сохранении пенсионного возраста на существующей планке уровень пенсионных выплат будет только уменьшаться.Следующий аргумент от Курдина и апологетов теории повышения планки пенсионного возраста следующий: посмотрите на статистику – средняя продолжительность жизни в России перевалила за 72 года, о чём нам говорит Росстат. Мол, это же в среднем целых 12 лет нужно платить пенсию мужчинам и аж 17 лет женщинам. Государство такие щедрости в отношении людей, которые часто всё своё здоровье оставили на работе, приносившей доход в том числе и в казну самого государства, не готово.Аргумент третий:Вы посмотрите на другие страны – там уже давно пенсионный возраст и у мужчин, и у женщин - за 60, а то и за 65 лет. Вот вам, дескать, примеры: Германия – 65 лет, США – 67 лет, Израиль – 62 у женщин, 67 – у мужчин, Латвия – 65 лет, Япония – 65 лет, Норвегия – 67 лет, Грузия – 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин, Армения – 63 года.Мол, зачем это России выбиваться из мирового тренда на повышение возраста для выхода на пенсию?..В прошлом году было опубликовано исследование РАНХиГС (Российской академии народного хозяйства и государственной службы), которое как бы тоже укладывается в «популяризацию» идеи о повышении пенсионного возраста в России. Исследование, как заявлено, привело специалистов РАНХиГС к следующим результатам: лишь около четверти россиян выходят на пенсию до 60 лет. Это в первую очередь жители сельской местности и граждане со средним образованием. Остальные продолжают по мере возможности работать.Из доклада РАНХиГС образца 2017 года:Другими словами, в докладе утверждается, что каждый четвёртый гражданин России в возрасте выше 72 лет либо продолжает работать, либо работу ищет... Тут на ум приходит известная фраза о том, что есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика. Эта фраза вполне имеет право на жизнь и в случае исследования «пенсионного» характера в России. Выясняется, что исследование это проводилось изначально специалистами небезызвестной Высшей школы экономики и охватило (как заявлено) 13 тысяч россиян пенсионного возраста. Если учесть, что в экономическом сегменте руководства ВШЭ работают специалисты, которые активно поддерживают (а то и проталкивают) идею повышения пенсионного возраста, понятно, откуда, что называется, ноги растут. Странно, что опрос в итоге не привёл к выводу о том, что «четверть россиян продолжают работать и после 100», и что вообще таких "100-летних работяг" у нас пруд пруди.В общем, российским гражданам среднего возраста представители чиновничества от экономики открыто заявляют: и не надейтесь...«Популяризация» повышении пенсионного возраста к настоящему моменту звучит из всех утюгов, грешат ею и федеральные каналы, в эфирах которых видные мужи с серьёзными лицами рассказывают, как вдруг скакнёт обеспеченность пенсионеров, когда пенсионный возраст поднимут «хотя бы на 3-5 лет».Откровенно, этим видным мужам можно было бы даже поверить, если бы за последние годы Россия не переживала «убеждений» других видных мужей.Один «муж» призывал вкладываться, чтобы «купить жене сапоги». А как убеждал – ломанулись за «халявными миллионами» реально миллионы... Потом Серёжа-великий комбинатор нашего времени сообщил, что с вложениями проблемы, и вообще – зачем жене сапоги, пусть пока в валенках побегает.Другой «муж» убеждал граждан страны в том, что ваучерная приватизация станет, как теперь модно говорить, драйвером экономики, а сам приватизационный чек буквально озолотит каждого из россиян. И ведь действительно озолотил – ну, человек 300-400... не больше... А как же остальные десятки миллионов? Известно, как – придут новые серьёзные мужи, дадут новые обещания. Пришли, дали... Например, экономические гуру как-то объявляли о гениальном решении по взятию валютной ипотеки. Граждане, берите деньги у банков, причём только в долларах – 100%-выигрыш, да какой! – и жильё приобретёте, и на укреплении валюты заработаете. Нашлись сотни тысяч уверовавших – взявших долларовую ипотеку, и погрязших после 2008 в настоящей кредитной трясине с необходимостью выплачивать суммы, которые порой в 25-30 раз превосходят первоначальную, взятую в банке. Экономические гуру объявили, что это кризис, а кризисы нельзя спрогнозировать.А были ещё подсказчики с благостью долевого строительства и вложений в клочок земли с наспех залитым фундаментом. Были специалисты (в том числе государственные), которые заявляли, что теперь-то точно заработает поддержка малого бизнеса. А ещё голосовать "сердцем" призывали...И ведь самое интересное, что многие из этих советчиков до сих пор где-то при власти. Кто-то отвечает за нанотехнологии, кто-то – в мягком кресле одной из палат парламента, кто-то в школах экономики учит других комбинаторов.Причём, что интересно, редкий видный муж предлагает поднимать не пенсионный возраст, а (при наличии тех внушительных ресурсов, технологий и талантов, которыми Россия обладает) экономику страны.Да и вообще, когда люди, работа которых приводит к нулевому росту ВВП, заявляют, что они точно знают, что при повышении пенсионного возраста, российские пенсионеры станут обеспеченнее – вот честно: с трудом верится. Или имеется в виду повышение уровня благосостояния каких-то конкретных пенсионеров – как с той же ваучерной приватизацией, выдававшейся буквально за экономический локомотив для России?Господа-специалисты, а предложите всё-таки вариант, как придать импульс экономике страны, ресурсной базе которой завидует фактически вся планета. Кстати, страшно подумать, что бы сейчас предлагали в экономических кругах, если бы работали эти люди не на готовых ресурсах России, а в «вшэ» страны, которая нефть, газ, уголь и прочие энергоносители ещё и импортировать вынуждена. Думается, что эту страну «наши» эксперты предложили бы продать вместе с пенсионерами – для опытов...