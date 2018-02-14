00:15 15 февраля
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МО РБ сообщает об условиях отправки белорусских миротворцев на Донбасс

Белорусские СМИ со ссылкой на министра обороны страны генерал-лейтенанта Андрея Равкова сообщает о том, какие условия должны быть выполнены, чтобы РБ отправила своих миротворцев на Донбасс. По словам главы оборонного ведомства Белоруссии, мандат для миротворцев должен быть выдан Советом безопасности ООН. После этого соответствующее решение должен принять президент Беларуси.

МО РБ сообщает об условиях отправки белорусских миротворцев на Донбасс


Из заявления Андрея Равкова (цитата tyt.by):
Мы имеем миротворческую роту, численность штата 100 человек, 50 — постоянные, 50 — переменные. Но решение должен принимать Совет безопасности ООН, страна, в которую везут эту роту, и страна, которая её отправляет. У нас ещё решение должен принимать президент. Кроме того, миротворцы должны будут подписать письменное согласие. При соблюдении этих условий мы готовы выполнить поставленную задачу.



Напомним, что ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о том, что на Донбасс можно было бы направить международный миротворческий контингент из государств, которые не находятся в военных блоках, а также из региональной страны. В частности, речь зашла о возможном составе такого контингента из военнослужащих Беларуси, Швеции и даже Бразилии.

При этом тот же Расмуссен объявил, что НАТО может предоставить Украине летальное оружие. Это из серии предложений по миротворцам в Косово, когда НАТО под ширмой о вводе миротворческого контингента активно вооружало косовских албанцев, среди которых было немало представителей террористических группировок.

Использованы фотографии: http://www.mil.by
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Комментарии 80

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  1. Кроу Вчера, 16:57
    Белорусские СМИ со ссылкой на министра обороны страны генерал-лейтенанта Андрея Равкова

    Там брехать не станут. Если сослались, значит действительно говорил.
    У нас ещё решение должен принимать президент

    Ещё? Да только он и решает! И подпишет за всех, батьке всё позволено.
    Кроу
    1. bouncyhunter Вчера, 17:00
      Уже и по зомбоящику репортаж был .
      мандат для миротворцев должен быть выдан Советом безопасности ООН. После этого соответствующее решение должен принять президент Беларуси

      Всё в правовых рамках .
      bouncyhunter
      1. assa67 Вчера, 17:05
        100,а фактически 50 человек при заявленных 20-ти тысячах миротворцах...маловато будет.. recourse
        assa67
        1. bouncyhunter Вчера, 17:10
          Так ведь речь не идёт о том , что миротворцы будут из одной страны .
          bouncyhunter
          1. cniza Вчера, 17:16
            Очень подозреваю , что не успеют принять решение о миротворцах , там нарыв готов вот вот лопнуть.
            cniza
            1. bouncyhunter Вчера, 17:23
              Очень может оказаться , что ты прав . Но не будем загадывать - время покажет ...
              bouncyhunter
              1. cniza Вчера, 17:33
                Поэтому статья носит провокационный характер , она преждевременная.
                cniza
              2. 210окв Вчера, 18:06
                Паша hi Я думаю что ничего там не будет.Киевский режим выбрал правильную позицию по их мнению.Затягивать время,потихоньку продавливать,провоцировать.Ведь не секрет что люди лучше жить не стали и просто устали от всего.От войны,от невнятной политики в Кремле.Пару лет и они решат сами.Кто в Россию уедет,остальные останутся под Киевом.Вот такие вот невеселое выводы приходится делать.
                Цитата: bouncyhunter
                Очень может оказаться , что ты прав . Но не будем загадывать - время покажет ...
                210окв
          2. kit88 Вчера, 17:42
            А в Бразилии снег бывает?
            kit88
            1. Балу Вчера, 18:14
              Цитата: kit88
              А в Бразилии снег бывает?

              Только он почему-то называется кокс. Это у сукашвили надо спросить, он лучше разбирается.
              Балу
        2. 210окв Вчера, 18:00
          Я не думаю что в Донбассе будет миротворческая миссия.Ну разве что на подконтрольных Киеву территориях.Но это уже другая история.
          Цитата: assa67
          100,а фактически 50 человек при заявленных 20-ти тысячах миротворцах...маловато будет.. recourse
          210окв
      2. Подрезчик Вчера, 17:16
        Там брехать не станут. Если сослались, значит действительно говорил.

        К великому сожалению, "брешут" и здесь. Министр Обороны-недостойная марионетка, не "министр", и тем более не политик...
        После "октябрьского" повешения бойца в УЦ "Печинский 72-ой ОУЦ"--должен был подать в отставку...Живой генерал, до сих пор (вчера 13.02) сидел на приеме у Президента. Согласно "офицерской чести" обязан был ЗАСТРЕЛИТЬСЯ!!!
        Это НЕ ОФИЦЕР...
        Подрезчик
        1. bouncyhunter Вчера, 17:22
          Саня , привет ! hi По твоей логике куча офицеров разного ранга должна была себе пулю в висок всадить после подобных случаев . И не только в Беларуси .
          bouncyhunter
          1. Подрезчик Вчера, 17:42
            Нет, Паша!!!! hi Кодекс чести офицера предусматривает...Уничтожение самого себя, дабы избежать "общего позора"...
            При этом не ДОЛЖНО БЫТЬ СВИДЕТЕЛЕЙ...
            Честь офицера (а уж ГЕНЕРАЛА!!!!) должна быть СВЯТА!!!!
            "Наш" генерал-придворный "шаркун", вылизывающий....
            Тьфу...
            Подрезчик
            1. bouncyhunter Вчера, 17:52
              Цитата: Подрезчик
              "Наш" генерал-придворный "шаркун", вылизывающий....

              Вот в этом я с тобой согласен на все 200% !!! drinks
              Цитата: Подрезчик
              Тьфу...

              Присоединяюсь ! soldier
              bouncyhunter
      3. влад66 Вчера, 17:31
        Цитата: bouncyhunter
        Всё в правовых рамках .

        100 человек Паша это капля в море,они смогут лишь остановить избиение какого нибудь хуторка. request
        влад66
        1. bouncyhunter Вчера, 17:35
          Влад , но ведь и это лучше , чем ничего !
          bouncyhunter
          1. влад66 Вчера, 17:41
            Цитата: bouncyhunter
            Влад , но ведь и это лучше , чем ничего !

            Поживем Паша увидим request может и не будет никаких миротворцев,может будут еще из какой нормальной страны,но пока это пока все слова. request drinks
            влад66
            1. bouncyhunter Вчера, 17:53
              Согласен : не будем бежать впереди паровоза , размахивая шашкой . yes drinks
              bouncyhunter
        2. cniza Вчера, 17:36
          Влад , это не значит , что они не могут выставить больше.
          cniza
          1. влад66 Вчера, 18:20
            Цитата: cniza
            Влад , это не значит , что они не могут выставить больше.

            Витя могут конечно,но численность квотируется ООН и тему между кем происходит конфликт,Донецк будет конечно не против будет,а алканоид может и уперется.ему сам знаешь у кого подлизывать милей. hi
            влад66
            1. cniza Вчера, 18:25
              Да он просто время тянет , не хочет он никаких миротворцев кроме НАТО и то в лице США.
              cniza
              1. влад66 Вчера, 18:32
                Цитата: cniza
                Да он просто время тянет , не хочет он никаких миротворцев кроме НАТО и то в лице США.

                Почему не хочет,именно очень желают перекрыть границу России и Луганской и Донецкой областей и именно что бы на границе стояли "миротворцы"
                в лице США.
                drinks
                влад66
                1. cniza Вчера, 18:37
                  Ему хорватский вариант не дает покоя , вот и вынашивает , что то подобное. drinks
                  cniza
                  1. влад66 Вчера, 18:41
                    Цитата: cniza
                    Ему хорватский вариант не дает покоя , вот и вынашивает , что то подобное. drinks

                    Они его вынашивают уже третий год,ушлепки. hi drinks
                    влад66
        3. Балу Вчера, 18:15
          Цитата: влад66
          Цитата: bouncyhunter
          Всё в правовых рамках .

          100 человек Паша это капля в море,они смогут лишь остановить избиение какого нибудь хуторка. request

          Ничего они не смогут, если бандерлоги накроют градом.
          Балу
          1. влад66 Вчера, 18:24
            Цитата: Балу
            Ничего они не смогут, если бандерлоги накроют градом

            Балу hi Ясен пень что не смогут против "Града" противостоять.но при этом возникает Qazus belly с Белорусией,как у галстукоеда 08 08 08. hi
            влад66
            1. Балу Вчера, 18:32
              Цитата: влад66
              Цитата: Балу
              Ничего они не смогут, если бандерлоги накроют градом

              Балу hi Ясен пень что не смогут против "Града" противостоять.но при этом возникает Qazus belly с Белорусией,как у галстукоеда 08 08 08. hi

              Влад, ты же понимаешь, что это будет как с Волновахой, стрелку на ЛДНР повернут. Там ведь, обрати внимание на видео с вышки, "ракеты" легли как по нике и ни одна не попала на шоссе. И что скажет Лукашенко? Попрет на Киев? Сомневаюсь.
              Балу
              1. влад66 Вчера, 18:38
                Цитата: Балу
                И что скажет Лукашенко? Попрет на Киев? Сомневаюсь.

                В этом я тоже Балу сомневаюсь,не попрет,да и нечем ему переть ни на Киев,ни на Луганск.Но укропы на такую подлость вполне способны,обстрелять любых миротворцев и свалить на ополченцев. hiТогда бог его знает как ситуация может повернутся,обвинять все равно будут Россию. hi
                влад66
                1. Балу Вчера, 18:42
                  Цитата: влад66
                  Цитата: Балу
                  И что скажет Лукашенко? Попрет на Киев? Сомневаюсь.

                  В этом я тоже Балу сомневаюсь,не попрет,да и нечем ему переть ни на Киев,ни на Луганск.Но укропы на такую подлость вполне способны,обстрелять любых миротворцев и свалить на ополченцев. hiТогда бог его знает как ситуация может повернутся,обвинять все равно будут Россию. hi

                  При этом уже принято решение о вводе иностранных войск на территорию бандерии в связи с тремя крупномасшатбными учениями в 2018г.
                  Так что остается только один вариант-введение российских войск или как минимум ОДКБ в количестве, сопоставимом с армией. Наших Россия не бросит, прикроет со всех сторон, а злодеев накроет, если чё не так.
                  Балу
                  1. влад66 Вчера, 18:55
                    Цитата: Балу
                    Так что остается только один вариант-введение российских войск или как минимум ОДКБ в количестве, сопоставимом с армией. Наших Россия не бросит, прикроет со всех сторон, а злодеев накроет, если чё не так.

                    А деваться некуда будет yes Или теряем лицо и от нас отворачиваются все и вся или прикрываем республики,третьего не дано.И озабоченностями тут тогда не отделаешься. hi
                    влад66
              2. cniza Вчера, 18:38
                Нет , у него есть договор с Россией.
                cniza
        4. КОТ БАЮН Вчера, 19:39
          они смогут лишь остановить избиение какого нибудь хуторка.

          Пусть даже и так. И это дело благое.
          КОТ БАЮН
      4. poquello Вчера, 18:11
        Цитата: bouncyhunter
        Уже и по зомбоящику репортаж был .
        мандат для миротворцев должен быть выдан Советом безопасности ООН. После этого соответствующее решение должен принять президент Беларуси

        Всё в правовых рамках .

        Привет Паш, миротворцы из Белоруси прям как из анекдота про целок из Грузии, 50 чел, япадсталом, по ходу торговаться Ваши у евреев учатся. ))))))))
        poquello
      5. Вкд Двк Вчера, 21:42
        Цитата: bouncyhunter
        Уже и по зомбоящику репортаж был .
        мандат для миротворцев должен быть выдан Советом безопасности ООН. После этого соответствующее решение должен принять президент Беларуси

        Всё в правовых рамках .

        Одно .но существенное противоречие- Минск- место заключения Минского соглашения между конфликтующими сторонами Украины. Там ввод миротворцев не предусматривается. Такое заявление Белоруссии- ни что иное, как дезавуирование собственного предложения использовать свою территорию для соглашения.
        Не солидно ведёт себя бывший председатель колхоза.
        Вкд Двк
    2. Chertt Вчера, 17:05
      Мы имеем миротворческую роту, численность штата 100 человек

      Предполагаемая численность миротворцев оценивается 10 тыс. Клоуны Порошенко-Турчинов заявляли до 40 тыс. Белорусов слегка маловато
      Chertt
      1. Pirogov Вчера, 17:27
        Цитата: Chertt
        Предполагаемая численность миротворцев оценивается 10 тыс. Клоуны Порошенко-Турчинов заявляли до 40 тыс. Белорусов слегка маловато

        Так насколько я понимаю ,Киев и не ждёт белорусов . Под видом миротворцев войдут войска НАТО и все дела.
        Pirogov
        1. Chertt Вчера, 17:44
          Цитата: Pirogov
          Так насколько я понимаю ,Киев и не ждёт белорусов . Под видом миротворцев войдут войска НАТО и все дела.

          Что, на самом деле ждет официальный Киев, предположить очень трудно, почти невозможно. laughing
          Chertt
          1. Pirogov Вчера, 18:02
            Цитата: Chertt
            Что, на самом деле ждет официальный Киев, предположить очень трудно, почти невозможно.

            Что тут предполагать ,когда всё идёт к вводу войск НАТО под соусов миротворцев ,Вы хотя бы себя не обманывайте. Другие варианты к сожалению так и останутся вариантами.
            Pirogov
            1. Chertt Вчера, 18:12
              Цитата: Pirogov
              Что тут предполагать ,когда всё идёт к вводу войск НАТО

              Без согласованного решения ЛДНР -России, ввод войск НАТО на территорию Народных Республик, технически не возможен. Не будут же Европейцы штурмовать позиции ЛДНР
              Chertt
        2. Балу Вчера, 18:17
          Цитата: Pirogov
          Цитата: Chertt
          Предполагаемая численность миротворцев оценивается 10 тыс. Клоуны Порошенко-Турчинов заявляли до 40 тыс. Белорусов слегка маловато

          Так насколько я понимаю ,Киев и не ждёт белорусов . Под видом миротворцев войдут войска НАТО и все дела.

          Они и так войдут в рамках 3-х крупномасштабных учений на земле , воздухе и на море в 2018г., если что-то кардинально в бандерии не случится, типа весны.
          Балу
        3. Вкд Двк Вчера, 21:43
          Цитата: Pirogov
          Цитата: Chertt
          Предполагаемая численность миротворцев оценивается 10 тыс. Клоуны Порошенко-Турчинов заявляли до 40 тыс. Белорусов слегка маловато

          Так насколько я понимаю ,Киев и не ждёт белорусов . Под видом миротворцев войдут войска НАТО и все дела.

          Без Донбасса никакие миротворцы не двинутся. Иначе- это интервенция, которую пресечёт Россия.
          Вкд Двк
    3. майор Юрик Вчера, 17:07
      Ну утвердят -не утвердят, вопрос отдельный,а такой вариант миротворцев вполне нормальный. Я далек от мысли,что белорусские миротворцы будут стрелять в бойцов ЛДНР по хотению каклобандеров! negative
      майор Юрик
      1. assa67 Вчера, 17:22
        тут дело в самой постановке вопроса..ну наловят в амазонии аборигенов,шведов подтянут и других"независимых"...красно-черный бандерлог расстреляет десяток-другой и обвинит ополченцев...со всеми вытекающими...если вводить,то только на линию разграничения,и то без провокаций не обойдется
        assa67
    4. Spartanez300 Вчера, 17:13
      Если станут отправлять на границу Донбасса и России то и белорусам дорога туда будет "заказана".
      Spartanez300
      1. assa67 Вчера, 17:29
        думаю,что с подачи куева белорусов вообще из списка исключат..удивлен как матрасный гугу их упомянул.оговорился наверное
        assa67
        1. Ромей Вчера, 18:28
          Вообще эта идея с миротворцами не более чем попытка кремлинов красиво соскочить с этой темы и забыть Новороссию как страшный сон, который мешает им спокойно делать свой гешефт уже четвертый год. Странно только то, что они так наивны и полагают, что бандеры и Запад забудут после этого про Крым. Интересно, с чего бы это такая наивность? Непонятно. Да и насчет белорусов восторги преждевременны. Хотя бы потому, что им стало ясно: РФ проиграла свою войну за Украину и собственное суверенное будущее не на словах, а на деле. Можно долго делать вид, что Путин всех там переиграл, бросать в воздух чепчики и метать гневные комменты, мол мы им там всем покажем и все такое прочее, но объективная реальность говорит об обратном. Логично будет предположить. что т.н. союзники РФ предпочтут выступить на стороне победителей. И звоночков к этому поступило предостаточно и из Минска, и из Астаны, и из Еревана и даже из Бишкека.
          Ромей
    5. ЮБОРГ Вчера, 18:36
      Тут походу у кого шапка выше, тот и главный по вопросам. laughing
      ЮБОРГ
  2. IMH Вчера, 17:01
    Как тут некоторые любят говорить- «а их туда кто приглашал?»
    IMH
    1. КВУ-НСвД Вчера, 17:04
      Как тут некоторые любят говорить- «а их туда кто приглашал?»
      Завидно ? Желаете поучавствовать ? Вэлкам . Со знанием языка и местных обычаев - всё лучше шведов .
      КВУ-НСвД
    2. Chertt Вчера, 17:06
      Просчитываем, возможные события
      Chertt
    3. Rusland Вчера, 17:06
      А остальные со свиным рылом, ничего личного. hi
      Rusland
    4. Не либероид Русский Вчера, 17:10
      сходите лучше к стене плача, с ней поговорите
      Не либероид Русский
      1. Chertt Вчера, 17:19
        Цитата: Не либероид Русский
        сходите лучше к стене плача, с ней поговорите

        Коллега, не забывайте, что Россияне самые дружелюбные и уважительные люди. bully
        Chertt
        1. Не либероид Русский Вчера, 17:37
          я русский, не россиянин... россияне это таджикистон узбек и кавказ ))))
          Не либероид Русский
          1. poquello Вчера, 18:19
            Цитата: Не либероид Русский
            я русский, не россиянин... россияне это таджикистон узбек и кавказ ))))

            а Вы стало быть татарин-сепаратист? )))))
            poquello
            1. Не либероид Русский Вчера, 18:21
              считаете это остроумно ? по мне так тупо и глупо из серии петросян и ко
              Не либероид Русский
              1. poquello Вчера, 18:27
                Цитата: Не либероид Русский
                считаете это остроумно ? по мне так тупо и глупо из серии петросян и ко

                нет, считаю это логичным, если татжик с узбеком россияне, то то татары с чукчами русские
                poquello
    5. ul_vitalii Вчера, 17:13
      Цитата: IMH
      Как тут некоторые любят говорить- «а их туда кто приглашал?»

      А без них просто сотрясание воздуха. Братушки, я их уважаю.
      ul_vitalii
    6. майор Юрик Вчера, 18:01
      Цитата: IMH
      Как тут некоторые любят говорить- «а их туда кто приглашал?»

      Ой,опять ценители прекрасного,но чужого,из Израиля появились! Ну без вас никак не разберутся! Где уж нам на пятом этаже, вам из подвала виднее! request
      майор Юрик
    7. poquello Вчера, 18:16
      Цитата: IMH
      Как тут некоторые любят говорить- «а их туда кто приглашал?»

      точно! туда египтян надо - будут от всех бегать или во всех стрелять
      poquello
    8. Балу Вчера, 18:18
      Цитата: IMH
      Как тут некоторые любят говорить- «а их туда кто приглашал?»

      Многоугольных точно никто не позовет, там таких и так хватает в Киеве.
      Балу
  3. Romanych.by Вчера, 17:02
    Пускай сначала ВСУ отведут свои войска на прежние позиции,которые были определены в момент подписания "Минских соглашений". А-то они своими " жабьими прыжками" увлеклись.Ну,а затем и миротворцев на линию разграничения ввести.Вот это будет правильным решением,на мой взгляд.Только есть один вопросик:"а что,уже приняли какое-то решение по поводу введения миротворцев или Беларусь,как всегда впрочем,бежит впереди планеты всей?"
    Romanych.by
    1. Антарес Вчера, 22:42
      Цитата: Romanych.by
      Пускай сначала ВСУ отведут свои войска на прежние позиции,которые были определены в момент подписания "Минских соглашений".

      Так там Дебальцево тогда будет камнем преткновения(на момент подписания-контроль Украина)
      Кстати ни одна сторона не отведет-это чревато потерей территории. Никакие бумаги и устные заверения перестали быть чего то стоящими после 2014
      Цитата: Romanych.by
      Беларусь,как всегда впрочем,бежит впереди планеты всей?"

      ответили на информационный запрос.
      Антарес
  4. Romanych.by Вчера, 17:06
    Цитата: IMH
    Как тут некоторые любят говорить- «а их туда кто приглашал?»

    Опять Вам до всего дело: кто приглашал,кто платить будет...?Что за странные вбросы?Прочтите внимательно статью и не задавайте глупых вопросов.Или Вам не с кем поговорить?
    Romanych.by
    1. Dym71 Вчера, 18:59
      Цитата: Romanych.by
      Опять Вам до всего дело: кто приглашал,кто платить будет...?

      Подозреваю, что в данном случае наш коллега из Израиля не просто так любопытствует yes
      Рабинович дочитывает статью в спортивном журнале: «… и тогда итальянский клуб выплатил Марадоне три миллиона долларов».
      — Изя! — кричит он сынуле, — что ты с утра до вечера сидишь над своими задачами? Пошел бы во двор и поиграл бы в футбол, как все нормальные дети! fellow
      Dym71
  5. Грац Вчера, 17:09
    100 человек?
    натовцы 20 000 хотят ввести))
    Грац
    1. БВС Вчера, 17:18
      Уточняю - "Напомним, что ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о том, что на Донбасс можно было бы направить международный миротворческий контингент из государств, которые не находятся в военных блоках, а также из региональной страны. "
      Так, что "натовцы 20 000 хотят ввести" - фейк, ибо НАТО - военный блок.
      Да и участие белорусских миротворцев, тоже "хотелки", так как Белоруссия региональная страна и состоит в военном блоке - ОДКБ.
      БВС
  6. demo Вчера, 17:53
    Из заявления Андрея Равкова (цитата tyt.by):
    Мы имеем миротворческую роту, численность штата 100 человек, 50 — постоянные, 50 — переменные. Но решение должен принимать Совет безопасности ООН, страна, в которую везут эту роту, и страна, которая её отправляет. У нас ещё решение должен принимать президент. Кроме того, миротворцы должны будут подписать письменное согласие. При соблюдении этих условий мы готовы выполнить поставленную задачу.

    А сторона конфликта - ЛДНР вас не интересует?
    Ее мнения спрашивать никто не собирается?
    Не понятно.
    demo
  7. Громобой Вчера, 18:08
    В Монголии сильные миротворцы,кстати.
    Громобой
    1. Балу Вчера, 18:20
      Цитата: Громобой
      В Монголии сильные миротворцы,кстати.

      Да, я видел. А они в танковых биатлонах участвовали?
      Балу
      1. Громобой Вчера, 18:38
        3 июня 2017 года на полигоне Учебного центра 016-й мотострелковой бригады вооруженных сил Монголии прошли всеармейские соревнования среди танкистов "Танковый биатлон-2017". В соревнованиях приняло участие 8 команд. Путевку на чемпионат мира по танковому биатлону в рамках международных армейских игр "АрМИ-2017", заняв первое место, выиграла команда 167-го мотострелкового полка.https://bmpd.livejournal.com/2648147.html?commen
        tshttps:
        Громобой
  8. dgonni Вчера, 18:31
    Члены ОДКБ ни каким боком в миротворци не попадут априори. Поэтому мимо кассы. Слова не мои а матрсников.
    dgonni
  9. Прутков Вчера, 18:43
    Чтобы зашли миротворцы, сначала должно произойти прекращение боевых действий и разведение воюющих сторон. А этого нет. Как этого добиться.
    Прутков
  10. Прутков Вчера, 18:44
    Цитата: dgonni
    Члены ОДКБ ни каким боком в миротворци не попадут априори. Поэтому мимо кассы. Слова не мои а матрсников.

    Ну тогда китайцы и индусы.
    Прутков
  11. Дормидонт Вчера, 19:16
    Камуфлированный кивер прикольный
    Дормидонт
  12. svp67 Вчера, 21:18
    Мы имеем миротворческую роту, численность штата 100 человек, 50 — постоянные, 50 — переменные.
    Этих сил для выполнения такой задачи МАЛО. Если решение будет, то явно придется одну из бригад превращать в "миротворческую"
    svp67
  13. Россия мы Вчера, 21:54
    Напомним, что ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о том, что на Донбасс можно было бы направить международный миротворческий контингент из государств, которые не находятся в военных блоках, а также из региональной страны. В частности, речь зашла о возможном составе такого контингента из военнослужащих Беларуси, Швеции и даже Бразилии.

    Так Беларусь же-находится в военном блоке-этот военный блок-называется ОДКБ.)
    Но так же Беларусь-является страной этого региона-региональной страной-что верно.
    А вот это-
    Из заявления Андрея Равкова (цитата tyt.by):
    Мы имеем миротворческую роту, численность штата 100 человек, 50 — постоянные, 50 — переменные. Но решение должен принимать Совет безопасности ООН, страна, в которую везут эту роту, и страна, которая её отправляет. У нас ещё решение должен принимать президент. Кроме того, миротворцы должны будут подписать письменное согласие. При соблюдении этих условий мы готовы выполнить поставленную задачу.
    -правильно.Более того-я бы ещё добавил-задокументировать на видео и как дубликат-это видеодоказательство повесить на стену ООН.Чтобы все в ООН могли подойти-и включить и посмотреть это видеодоказательство.
    Россия мы
  14. weddu Вчера, 22:35
    Нет. Донбасс и Луганщина должны войти в свои границы. Сейчас для этого препятствий и последствий нет.
    weddu
    1. Антарес Вчера, 22:45
      Цитата: weddu
      Нет. Донбасс и Луганщина должны войти в свои границы. Сейчас для этого препятствий и последствий нет.

      дык их и запихивают, даже статус определили...Альтернативы Минску нет(с).
      В свои границы только как области унитарного государства.В статусе-только 1/3.Но этого пока не будет...нет условий
      Антарес
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