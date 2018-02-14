МО РБ сообщает об условиях отправки белорусских миротворцев на Донбасс

Мы имеем миротворческую роту, численность штата 100 человек, 50 — постоянные, 50 — переменные. Но решение должен принимать Совет безопасности ООН, страна, в которую везут эту роту, и страна, которая её отправляет. У нас ещё решение должен принимать президент. Кроме того, миротворцы должны будут подписать письменное согласие. При соблюдении этих условий мы готовы выполнить поставленную задачу.

Белорусские СМИ со ссылкой на министра обороны страны генерал-лейтенанта Андрея Равкова сообщает о том, какие условия должны быть выполнены, чтобы РБ отправила своих миротворцев на Донбасс. По словам главы оборонного ведомства Белоруссии, мандат для миротворцев должен быть выдан Советом безопасности ООН. После этого соответствующее решение должен принять президент Беларуси.Из заявления Андрея Равкова (цитата tyt.by ):Напомним, что ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил о том, что на Донбасс можно было бы направить международный миротворческий контингент из государств, которые не находятся в военных блоках, а также из региональной страны. В частности, речь зашла о возможном составе такого контингента из военнослужащих Беларуси, Швеции и даже Бразилии.При этом тот же Расмуссен объявил, что НАТО может предоставить Украине летальное оружие. Это из серии предложений по миротворцам в Косово, когда НАТО под ширмой о вводе миротворческого контингента активно вооружало косовских албанцев, среди которых было немало представителей террористических группировок.