00:12 15 февраля
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ВВС США получили первую серийную партию "умных" бомб SDB II

Компания Raytheon передала американской армии первую партию "умных" бомб SDB II серийного производства.

Контракт на поставку опытной партии боеприпасов SDB II (144 единицы) Минобороны США заключило в 2015 году. После успешных испытаний ВВС США заключили контракт на поставку серийной партии и компания Raytheon осуществила поставку бомб, заказанных в рамках первого контракта (Lot 1). Кроме того, в пресс-службе производителя указывают, что с военным ведомством подписаны контракты на производство бомб в рамках поставок Lot 2 и Lot 3.

ВВС США получили первую серийную партию "умных" бомб SDB II



SDB II делает гораздо больше, чем поражает цель по GPS-координатам. Она обнаруживает, классифицирует и уничтожает цели. Когда бомбы будут интегрированы в F-35A, это оружие поможет самым совершенным истребителям в мире достичь совершенно новых высот
— рассказал Майк Джарретт, вице-президент подразделения Raytheon Air Warfare Systems.

SDB II (Small Diameter Bomb II) является управляемой бомбой 100-килограммового класса (масса боеприпаса составляет 113 кг). Ключевая особенность SDB II заключается в системе наведения, которая использует сразу три способа наведения — встроенный радар, инфракрасную камеру и полуактивную лазерную головку. Бомба может обмениваться данными с самолётом во время полёта (что позволяет перенацелить её уже после сброса) и способна поражать статические цели на расстоянии до 110 км, а движущуюся технику — на дистанции до 70 км от точки сброса. В военном ведомстве планируют, что SDB II частично заменят управляемые ракеты, стоимость которых значительно выше при аналогичных возможностях, передает "Warspot"


Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 65

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  1. Spartanez300 Вчера, 17:16
    Мозги что ли свои в эти бомбы поместили , то то я и смотрю что с адекватными людьми в США стало плохо wassat
    Spartanez300
    1. Пытливый Вчера, 17:18
      Цитата: Spartanez300
      Мозги что ли свои в эти бомбы поместили , то то я и смотрю что с адекватными людьми в США стало плохо .


      Нет, умная бомба отличается от неумной тем, что ее хрен сбросишь. Она же умная и дальше жить хочет:)
      Если боеприпас стоит дороже кратно, чем уничтоженная цель, то так ли он необходим? Наши пошли по пути улучшения прицела, лучше заменить прицел и метко кидать дешевые глупые бомбы. В Сирии вроде это себя зарекомендовало.
      американцы вон постоянно то свадьбы то экскаваторы бомбят. И если безумный пилот сбрасывает умную бомбу то какой будет результат?
      Пытливый
      1. MOLODCHIK Вчера, 18:44
        глупая бомба с хорошим прицелом попадет в лучшем случае метров в 20 от мишени. неподвижной.
        MOLODCHIK
      2. seregatara1969 Вчера, 20:04
        наши бомбы не глупые - пусть дешёвые но надёжные
        seregatara1969
    2. bouncyhunter Вчера, 17:18
      Когда бомбы будут интегрированы в F-35A, это оружие поможет самым совершенным истребителям в мире достичь совершенно новых высот

      Если SDB II такая же совершенная , как Фу-35 , то слова тут излишни ...
      bouncyhunter
      1. voyaka uh Вчера, 17:29
        То же поколение авионики. Поэтому Ф-35 ее сможет
        перенаправлять прямо в полете на другую цель, если
        понадобиться. Удобно. Не надо пролетать над целью.
        Сбросил издалека и с безопасной высоты и "ведешь" или подправляешь ее с самолета.
        Таких наворотов не было раньше.
        voyaka uh
        1. Пытливый Вчера, 17:32
          Цитата: voyaka uh
          То же поколение авионики. Поэтому Ф-35 ее сможет
          перенаправлять прямо в полете на другую цель, если
          понадобиться. Удобно. Не надо пролетать над целью.
          Сбросил издалека и с безопасной высоты и "ведешь" или подправляешь ее с самолета.
          Таких наворотов не было раньше.

          Когда бомбишь территорию страны у которой есть ПВО то много ты нанаправляешь после сброса? Ваши летуны вон от ПВО 70-х годов разработки свалить не успели не то что бомбу наводить...
          Очередное стремление сделать дорогую шнягу и впарить через лоббистов в армию, бюджеты пилят во всем мире, правда в Америке его пилят даже не пилой «Дружба», а на фабричной пилораме :)
          Пытливый
          1. MadCat Вчера, 17:53
            Цитата: Пытливый
            Когда бомбишь территорию страны у которой есть ПВО то много ты нанаправляешь после сброса? Ваши летуны вон от ПВО 70-х годов разработки свалить не успели не то что бомбу наводить...
            Очередное стремление сделать дорогую шнягу и впарить через лоббистов в армию, бюджеты пилят во всем мире, правда в Америке его пилят даже не пилой «Дружба», а на фабричной пилораме :)

            много вы знаете комплексов ПВО способных работать на 70км? 70км это значит что все пво средней дальности в пролете.
            MadCat
            1. Гардемарин Вчера, 18:13
              Зато для С-200 и старше идеальная цель т.к. высота сброса большая.
              Гардемарин
              1. Виктор1111 Вчера, 18:57
                Цитата: voyaka uh
                Сбросил издалека и с безопасной высоты и "ведешь" или подправляешь ее с самолета.

                Ничего не нужно подправлять.

                Главная фишка этой боньбы — режим ATR - Automatic target recognition.

                SDB II делает гораздо больше, чем поражает цель по GPS-координатам. Она обнаруживает, классифицирует и уничтожает цели. Когда бомбы будут интегрированы в F-35A, это оружие поможет самым совершенным истребителям в мире достичь совершенно новых высот

                — рассказал Майк Джарретт, вице-президент подразделения Raytheon Air Warfare Systems.


                Виктор1111
              2. Kurare Вчера, 19:30
                Цитата: Гардемарин
                Зато для С-200 и старше идеальная цель т.к. высота сброса большая.

                Эту цель ещё нужно обнаружить, даже если она на большой высоте.
                Kurare
        2. bouncyhunter Вчера, 17:32
          Спасибо за пояснения . hi Но всё равно я считаю что называть "сырой" самолёт "самым совершенным истребителем в мире" это как сверлить дырочку для ещё не полученного (и не заслуженного) ордена .
          bouncyhunter
          1. cniza Вчера, 17:41
            Чем умней бомба , тем больше вероятность перехватить управление этой штуковиной.
            cniza
            1. Андрей К Вчера, 17:49
              Цитата: cniza
              ...Чем умней бомба , тем больше вероятность перехватить управление этой штуковиной...

              Виктор hi
              Предыдущее поколение тоже супер навороченных бомб, не мешало меринам равнять школы, больницы, свадьбы.
              Дятлу, стеклянный шарик ненадолго - либо шарик разобьёт, либо руки порежет.
              Андрей К
              1. cniza Вчера, 17:52
                Андрей ! hi так виноваты русские хакеры ... , а если серьёзно то с электроникой всегда могут случиться сбои , отказы , вон на Ф - 35 до сих пор не могут довести до ума.
                cniza
                1. Андрей К Вчера, 18:10
                  Цитата: cniza
                  ...вон на Ф - 35 до сих пор не могут довести до ума...

                  Если без злословия.
                  Мерины этот бедный Ф-35 пилят уже сколько? Всё никак в норму не приведут.
                  Бюджет большой - пили нехочу.
                  Пентагон на крючке - закупили эти супервафли, а теперь хочешь не хочешь - допиливать до ума надо.
                  А тут новая игрушка: "умные" бомбы SDB II к самым совершенным истребителям.
                  Пусть изгаляются, чем больше на распил там, тем меньше останется на содержание всякой нечисти.
                  Андрей К
                  1. cniza Вчера, 18:30
                    Цитата: Андрей К
                    Пусть изгаляются, чем больше на распил там, тем меньше останется на содержание всякой нечисти.


                    Так у них очень большой распил на содержание всех баз по всему миру , вот и обидно производителям тоже хочется кусок побольше.
                    cniza
            2. bouncyhunter Вчера, 17:50
              Это тоже немаловажный момент , кстати . Если есть канал связи с этой бомбой , то какой бы защищённый он не был - всегда найдётся изощрённый ум , способный его взломать .
              bouncyhunter
              1. MadCat Вчера, 17:56
                Цитата: bouncyhunter
                Это тоже немаловажный момент , кстати . Если есть канал связи с этой бомбой , то какой бы защищённый он не был - всегда найдётся изощрённый ум , способный его взломать .

                смотря какое шифрование, много вам поможет если вы получите ключ через сутки после того как бомба уже все разнесла, хватит может уже американцев за идиотов считать?
                MadCat
                1. bouncyhunter Вчера, 17:59
                  "Энигму" когда-то тоже считали полностью защищённой от взлома .
                  Цитата: MadCat
                  хватит может уже американцев за идиотов считать?

                  Я их таковыми не считаю , но и дифирамбы им петь не намерен .
                  bouncyhunter
          2. Громобой Вчера, 17:52
            Цитата: Пытливый
            Если боеприпас стоит дороже кратно, чем уничтоженная цель, то так ли он необходим? Наши пошли по пути улучшения прицела, лучше заменить прицел и метко кидать дешевые глупые бомбы. В Сирии вроде это себя зарекомендовало.

            Конечно,дешевле,а значит и лучше.Но только весь вопрос не в цене,а в возможности.Какую цену вы согласны заплатить,чтобы поражать оснащённого противника у которого и наземные комплексы ПВО будут и истребители (много истребителей)?И возможно ли будет приблизится на требуемую дальность (а это отвесная точка полёта) в принципе?
            Такие бомбы в соответствующей системе они будут вести(то есть пустил один,а перенацелил другой).И другое.Подобные средства хороши при начале воздушной операции,для уничтожения систем противника,его авиации,парализации тыла.А по ходу операции ,когда господство-превосходство в воздухе будет завоёвано,то придёт черёд и для боеприпасов попроще для поражения ослабленного противника.Мы ведь тоже стараемся не стоять в этом вопросе на месте,так значит ли это,что наши тоже "пилят" или как и янки просто тупо ошибаются в видении концепции войн будущего?
            Громобой
            1. Пытливый Вчера, 18:09
              Цитата: Громобой
              Цитата: Пытливый
              Если боеприпас стоит дороже кратно, чем уничтоженная цель, то так ли он необходим? Наши пошли по пути улучшения прицела, лучше заменить прицел и метко кидать дешевые глупые бомбы. В Сирии вроде это себя зарекомендовало.

              Конечно,дешевле,а значит и лучше.Но только весь вопрос не в цене,а в возможности.Какую цену вы согласны заплатить,чтобы поражать оснащённого противника у которого и наземные комплексы ПВО будут и истребители (много истребителей)?И возможно ли будет приблизится на требуемую дальность (а это отвесная точка полёта) в принципе.

              У нас авиация панацея? В таких случаях используют КР. Зачем рисковать жизнью пилота? Калибры в Сирии хорошо себя зарекомендовали. американцы же с Топорами ложанулись, до сих пор сводят сколько вылетело и сколько прилетело.
              Пытливый
              1. Morrrow Вчера, 21:42
                А можно пруф?
                Morrrow
        3. poquello Вчера, 18:51
          Цитата: voyaka uh
          Сбросил издалека и с безопасной высоты и "ведешь" или подправляешь ее с самолета.
          Таких наворотов не было раньше.

          а сейчас будут что-ли ? )))))))))))))))))))))))00
          poquello
          1. Арон Заави Вчера, 19:35
            Цитата: poquello

            а сейчас будут что-ли ? )))))))))))))))))))))))00

            Уже есть. У нас уже года три как приняли на вооружение аналогичное оружие.
            Арон Заави
            1. poquello Вчера, 20:01
              Цитата: Арон Заави
              Уже есть. У нас уже года три как приняли на вооружение аналогичное оружие.

              Цитата: poquello
              Цитата: voyaka uh
              Сбросил издалека и с безопасной высоты и "ведешь" или подправляешь ее с самолета.

              )))))) прям с самолёта? а на дорожные знаки кто смотреть будет?
              poquello
        4. Комментарий был удален.
    3. Vladimir 5 Вчера, 19:02
      По вашему высказыванию , это у нас неадеквата зашкаливает. Боеприпас следующего поколения, и никакие ПЗРК и Панцири не пляшут по носителям.. Так под сотню запустят и из за сотни км, половину побьют дорогие С-400, часть Буки, а остальные отработают по целям, что по стоимости и массовой эффективности в разы дешевле Томагавков и разных Х-101....Тут головная боль должна случится у нашего ВПК и ГШ ...
      Vladimir 5
      1. Гардемарин Вчера, 19:12
        Для запуска это штуки на максимальную дистанцию 100 км носитель должен лететь на высоте 5-10 км., что делает его самого целью для С300, который увидит его за 200 км.
        Гардемарин
        1. Vladimir 5 Вчера, 19:45
          Как запускает свои Израильские ВВС, с сопредельных государств, Ливана и пр. И пока появятся эти СДБ-11, носители будут недосягаемы. Тут разные подвохи и подставы возможны, чем славятся и ВВС США....
          Vladimir 5
      2. Tusv Вчера, 20:35
        Цитата: Vladimir 5
        Так под сотню запустят и из за сотни км, половину побьют дорогие С-400, часть Буки, а остальные отработают по целям,

        Ни чего, что высота у носителя должна быть приличная, чтобы бомбочка спланировала на 100 км? На такой высоте в легкую уничтожается носитель еще до того как выйдет на дальность атаки. Нападение на системы ПВО России и США это сродни захода на цель камикадзе. Другое дело. Не у всех такие системы есть. В основном до 75
        Tusv
  2. Siegen Вчера, 17:19
    Как в анекдоте: "Что ты возьмёшь - деньги или ум?"
    ...
    Кому что не хватает, тот то и берёт.
    Неужели американцы догадались, что у них не хватает ума... fool
    Siegen
  3. Труд Вчера, 17:20
    Ну вот хоть теперь ценник может и приблизился к нашим УР
    Труд
  4. voyaka uh Вчера, 17:21
    Планирующая бомба.
    Так она выглядит в полете.
    voyaka uh
  5. ul_vitalii Вчера, 17:24
    Лишь бы она не залетела по пути перекусить в какой-нибудь кабак и не поучаствовала на очередной свадьбе.
    ul_vitalii
  6. Симон Вчера, 17:28
    Чего то я не понял! Показали самолет, ракету, двигающейся автомобиль, а потом, где то в развалинах врыв. Похоже на фейк! fool wink
    Симон
  7. Симон Вчера, 17:30
    Цитата: Spartanez300
    Мозги что ли свои в эти бомбы поместили , то то я и смотрю что с адекватными людьми в США стало плохо wassat

    Похоже у них ничего нет, а фильм состряпали, как ровно на Луну слетали, в 60-х! laughing wink
    Симон
    1. лысова Вчера, 18:11
      Она же секретная ! Поэтому комп. графика. Хотя и с полётом окарали, то сопло открыто, то закрыто, Ещё до цели лететь (планировать) - крылья исчезли. Да и сборщик ( на вряд ли он ), уж больно хитро улыбается. winked
      лысова
      1. Симон Вчера, 18:15
        Да, опять наверно в Голливуде снимали! Там они уже звездные войны с инопланетянами вели и побеждали. laughing wink
        Симон
        1. лысова Вчера, 18:29
          А если серьёзно, немного утрируя, им хоть как нибудь надо показать , что не стоят на месте. Россия, за последнее время, столько новинок создала и многие реально прошли испытания, на деле. Да же если, она что то стоит, то показывать место сборки и лица рядом с ней - абсурд.
          лысова
          1. Симон Вчера, 18:35
            Понятно, ложная показуха! Пупком земли они себя считают - "исключительная" нация! laughing
            Симон
            1. лысова Вчера, 18:43
              Не всегда коту масленица, точнее зебре (полосатая).
              лысова
      2. Вадим237 Вчера, 22:57
        Плюсы этих мини бомб - помехозащищённая ГСН, большая дальность полёта, при меньших габаритах и боезапас существенно больше, на одном носителе.
        Вадим237
  8. Влад Морозов Вчера, 17:47
    Назвали ФАК -35 совершенным самолётом. Даёшь такие же бомбы!
    Влад Морозов
  9. Cympak Вчера, 17:57
    Когда нечего предъявить что-либо хотя бы близко приближающиеся по возможностям и характеристикам к "чудесам враждебной техники" наши диван-патриоты сразу вспоминают, что отечественное - дешевле, проще и милее.
    Так скоро с дубьем против лазерганов воевать предается.
    Cympak
  10. Ураган70 Вчера, 17:59
    Надеюсь бомбы окажутся умнее их владельцев!!!
    Ураган70
  11. Ураган70 Вчера, 18:02
    Цитата: Cympak
    Когда нечего предъявить что-либо хотя бы близко приближающиеся по возможностям и характеристикам к "чудесам враждебной техники" наши диван-патриоты сразу вспоминают, что отечественное - дешевле, проще и милее.
    Так скоро с дубьем против лазерганов воевать предается.

    Чего, Алекс из Перми такой злой? Не ты Смэша оприходовал? fellow
    Ураган70
    1. Cympak Вчера, 18:25
      Нужно знать и объективно оценивать сильные и слабые стороны техники потенциального противника. Чтобы не было потом "мучительно больно" за "вагнеровцев", недооценивших возможности противника и расплатившихся за эту ошибку своими жизнями....
      3-х сенсорная ГСН (полуактивна лазерная, активная радиолокационная, пассивная ИК) - это серьезный аргумент на поле боя. И не важно сколько стоит ракета, важно сколько стоит цель, которую она может уничтожить с первого раза. Особо отмечу, что базнаказано уничтожить.
      Из "ближнего" ПВО с SDBII может бороться ТОР, но его ракета стоит дороже SDB.На 1 узле подвески тактический самолет США несет 4 бомбы. Т.е. Один самолет у которого на 2-х пилонах может быть размещено 8 SDB, гарантировано уничтожит ТОР-2М + 2-3 цели, в т.ч. подвижные, дополнительно. При этом самолет нанесет удар не входя в зону действия ЗРК.
      Ракета "Панциря-1С" стоят дешевле, но в целом комплекс также как и ТОР-2М уничтожается 1 тактическим самолетом, без риска для самолета и пилота.
      Задание. Посчитайте сколько в SDBII стоит "Панцирь-1С", ТОР-2М, Т-72МЗ, Т-90С?
      Стоимостью подготовки экипажа и выплатами семьям, потерявшим кормильца, можно по старой русской традиции пренебречь.
      Cympak
      1. sabakina Вчера, 20:45
        Такое ощущение, что Сумрак нас живьём похоронил...
        sabakina
    2. Cympak Вчера, 18:48
      Смэш - это что?
      Cympak
  12. Симон Вчера, 18:17
    Цитата: Ураган70
    Надеюсь бомбы окажутся умнее их владельцев!!!

    Хочешь сказать, что сдадутся в плен! Чтоб не воевать. laughing
    Симон
  13. Vigore Вчера, 18:39
    А радоваться тут действительно нечему.
    Вполне возможно американцы сделали очень “интересную” ,бомбу.
    Особо впечатляет соотношение “вес”- “дальность применения”, тот же F15 может нести 28 таких бомб ,-28 КАРЛ!. (если верить забугоным сайтам).
    Т.е.один F 15 способен размотать колонну на марше вместе с прикрывающими её системами ПВО, при этом находясь вне зоны её поражения.
    Vigore
    1. Cympak Вчера, 19:00
      На практике больше 8 - 16 SDB на один тактический самолет вешать не будут. Но эти самолеты по одному не летают. Как правило, по 4 шт. в звене
      Cympak
      1. Vigore Вчера, 19:33
        Даже 16 под тактиком впечатляет.
        Vigore
    2. JD1979 Вчера, 20:46
      Госспади, усё пропало! срочно ищем белые простыни.
      1. Смотрим внимательно ролик. В ролике типичный пример боевых действий которые ведут американцы в последние полвека: гоняют бедуинов на ишаках по пустыне, у которых из всего пво только старый карамультук с гнутым стволом. Т.е. никакого противодействия не ожидается.
      2. Прикидываем состав средст нормальной армии: наземное ПВО ближнего, среднего и дальнего радиуса, воздушная компонента, средства РЭБ и считаем: бомб пока и в будущем будет достаточно мало и возить их будут вряд ли много, сколько один самолет может одновременно наводить этих бомб чтобы перегрузить тот же панцирь, которых сколько в батарее? Самолеты ПВО в случае атаки бамбук курить будут давая навести бомбы или все таки проверят паспорт? бомба не ракета, летит медленно, к тому же излучает и хорошо видна на радарах, проблемы с перехватом вряд ли возникнут. Ну и наконец системы РЭБ сбивающие работу ГПС, оптических датчиков и забивающие помехами радары то же никто не отменял. И нужно ли паниковать по поводу игрушки для охоты за тракторами? вот LRASM-ER когда массово пойдет, это да это попаболь может быть.
      JD1979
      1. Vigore Вчера, 21:33
        Да не так много инфы по этой “игрушке” что бы паниковать.
        Но и недооценивать её тоже не стоит.
        Vigore
      2. Вадим237 Вчера, 23:02
        "Средства РЭБ" Против бомб с тройной ГСН не помогут, да и от любых ракет класса воздух - земля тоже.
        Вадим237
  14. Анатольевич Вчера, 18:51
    Бомбы умные, сами тупые, выздоровления не ожидается. Голова чтобы в нее есть.
    Анатольевич
    1. Вадим237 Вчера, 23:06
      Конструкторы и инженеры в США, не хуже наших.
      Вадим237
  15. Лексус Вчера, 19:19
    способна поражать статические цели на расстоянии до 110 км, а движущуюся технику — на дистанции до 70 км от точки сброса.

    Можно применять без захода в зону действия ПВО вплоть до "БУК-М3" включительно. Даже сильно дальше, чем Х-25 летает.
    использует сразу три способа наведения — встроенный радар, инфракрасную камеру и полуактивную лазерную головку.

    Чтобы "сбить с толку", придётся постараться.
    Лексус
  16. APASUS Вчера, 19:32
    способна поражать статические цели на расстоянии до 110 км, а движущуюся технику — на дистанции до 70 км от точки сброса

    Не слишком много без дополнительного двигателя ? Или какой должен быть минимальная высота сброса
    APASUS
    1. poquello Вчера, 20:07
      Цитата: APASUS
      способна поражать статические цели на расстоянии до 110 км, а движущуюся технику — на дистанции до 70 км от точки сброса

      Не слишком много без дополнительного двигателя ? Или какой должен быть минимальная высота сброса

      по планеру у американцев наработки ещё с шатла, тч характеристики могут быть и хорошими
      poquello
    2. Tusv Вчера, 20:41
      Цитата: APASUS
      Не слишком много без дополнительного двигателя ? Или какой должен быть минимальная высота сброса

      Идеальная для с-400. Даже если будет резко набирать высоту для атаки
      Tusv
  17. Мих1974 Вчера, 20:39
    На все эти матрасыне бомбовые изыски хочется - напомнить операцию в Арденах, когда фашисты дождавщись нелетной погоды гнали ссаными тряпками матрасов и имели их во всех смыслах good . Имея при этом одну заправку топлива и один боеуклад. Будь они русскими - назвал бы их героями, а так просто - хорошими воинами. Так что - что вы матрасы будите делать на европейском ТВД в пасмурное межсезонье?
    Да и "умная" бомба - не намного умнее и вряд ли сильно дешевле УР. negative Вот уже упомянутый наш "гефест" уделывает вашу систему по полной. Теперь к функции перенацеливания - ну вот сбросили ее, не смотря на то как она упиралась, вот она "падает" - вот ЧТО такого могло произойти, что бы ССО ( а кто же еще) успели сообщить эту информацию в центр координации, что бы там успели обмозговать и принять решение "бомбим другое" и лишь Потом успеть сообщить пилоту, который уже должен успеть "перенацелить"? fool Я вот сколько не силюсь, понять этого не смог.
    Мих1974
    1. MadCat Вчера, 20:46
      Цитата: Мих1974
      На все эти матрасыне бомбовые изыски хочется - напомнить операцию в Арденах, когда фашисты дождавщись нелетной погоды гнали ссаными тряпками матрасов и имели их во всех смыслах good . Имея при этом одну заправку топлива и один боеуклад. Будь они русскими - назвал бы их героями, а так просто - хорошими воинами. Так что - что вы матрасы будите делать на европейском ТВД в пасмурное межсезонье?

      генералы готовятся к прошлой войне, особенно диванные. wassat
      Цитата: Мих1974
      Да и "умная" бомба - не намного умнее и вряд ли сильно дешевле УР.

      она легче УР,
      дешевле...
      успели сообщить эту информацию в центр координации, что бы там успели обмозговать и принять решение "бомбим другое" и лишь Потом успеть сообщить пилоту, который уже должен успеть "перенацелить"? fool Я вот сколько не силюсь, понять этого не смог.

      а кроме этого "гениального" сценария других нет?
      MadCat
  18. Redfox3k Сегодня, 00:00
    Судя по комментариям: шеф, всё пропало, гипс снимают, клиент уезжает.... можно заворачиваться в простыни и идти сами знаете куда. сразу три способа наведения — встроенный радар, инфракрасную камеру и полуактивную лазерную головку - это как лебедь, щука и рак. статические цели на расстоянии до 110 км ну это уже явно на аборигенов рассчитано, чтобы бомба пролетела 110 км - надо подняться на высоту не менее 10 км, откуда носитель будет светиться всем и вся, даже не смотря на то, что это якобы "стелс", причем завалят его на расстоянии не менее 150 км; а движущуюся технику — на дистанции до 70 км от точки сброса а если техника перестанет двигаться или исчезнет из поля зрения "бомбы"... короче очень много вопросов, но самое главное попил бабла продолжается, америкэн пипл схавает. Лучше б подумали как отдавать внешний фактически $200 трл. долг, а они влезают в него еще глубже.
    Redfox3k
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