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ВВС США получили первую серийную партию "умных" бомб SDB II
Компания Raytheon передала американской армии первую партию "умных" бомб SDB II серийного производства.
Контракт на поставку опытной партии боеприпасов SDB II (144 единицы) Минобороны США заключило в 2015 году. После успешных испытаний ВВС США заключили контракт на поставку серийной партии и компания Raytheon осуществила поставку бомб, заказанных в рамках первого контракта (Lot 1). Кроме того, в пресс-службе производителя указывают, что с военным ведомством подписаны контракты на производство бомб в рамках поставок Lot 2 и Lot 3.
SDB II (Small Diameter Bomb II) является управляемой бомбой 100-килограммового класса (масса боеприпаса составляет 113 кг). Ключевая особенность SDB II заключается в системе наведения, которая использует сразу три способа наведения — встроенный радар, инфракрасную камеру и полуактивную лазерную головку. Бомба может обмениваться данными с самолётом во время полёта (что позволяет перенацелить её уже после сброса) и способна поражать статические цели на расстоянии до 110 км, а движущуюся технику — на дистанции до 70 км от точки сброса. В военном ведомстве планируют, что SDB II частично заменят управляемые ракеты, стоимость которых значительно выше при аналогичных возможностях, передает "Warspot"
Контракт на поставку опытной партии боеприпасов SDB II (144 единицы) Минобороны США заключило в 2015 году. После успешных испытаний ВВС США заключили контракт на поставку серийной партии и компания Raytheon осуществила поставку бомб, заказанных в рамках первого контракта (Lot 1). Кроме того, в пресс-службе производителя указывают, что с военным ведомством подписаны контракты на производство бомб в рамках поставок Lot 2 и Lot 3.
SDB II делает гораздо больше, чем поражает цель по GPS-координатам. Она обнаруживает, классифицирует и уничтожает цели. Когда бомбы будут интегрированы в F-35A, это оружие поможет самым совершенным истребителям в мире достичь совершенно новых высот— рассказал Майк Джарретт, вице-президент подразделения Raytheon Air Warfare Systems.
SDB II (Small Diameter Bomb II) является управляемой бомбой 100-килограммового класса (масса боеприпаса составляет 113 кг). Ключевая особенность SDB II заключается в системе наведения, которая использует сразу три способа наведения — встроенный радар, инфракрасную камеру и полуактивную лазерную головку. Бомба может обмениваться данными с самолётом во время полёта (что позволяет перенацелить её уже после сброса) и способна поражать статические цели на расстоянии до 110 км, а движущуюся технику — на дистанции до 70 км от точки сброса. В военном ведомстве планируют, что SDB II частично заменят управляемые ракеты, стоимость которых значительно выше при аналогичных возможностях, передает "Warspot"
Использованы фотографии: defence-blog.com
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