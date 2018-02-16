Современное состояние системы ПВО Армении

Позиция ЗРК «Круг-М1» в Нагорном Карабахе

Позиция ЗРК «Куб» в Нагорном Карабахе

Обломки сбитого азербайджанского Су-25

Спутниковый снимок Gоogle Earth: позиция ЗРК «Круг-М1» на территории Нагорного Карабаха

Спутниковый снимок Gоogle Earth: позиция ЗРК С-125М1 на территории Нагорного Карабаха

Запуск зенитной ракеты ЗРК «Круг»

Самоходная пусковая установка 2П25 зенитно-ракетного комплекса «Куб»



Транспортно-заряжающие машины ЗРК «Круг» на параде в Ереване

Спутниковый снимок Gоogle Earth: позиция ЗРС С-300ПТ к югу от Еревана



Самоходная пусковая установка 5П85С ЗРС С-300ПС на параде в Ереване

Спутниковый снимок Gоogle Earth: позиция ЗРС С-300ПС в окрестностях села Горис

Спутниковый снимок Gоogle Earth: позиция ЗРК С-125 в окрестностях аэродрома Ереван-Паракар

Схема расположения позиций ЗРК и радиолокационных постов на территории Армении

Новая транспортно-заряжающая машина для ЗРК С-125 на базе КамАЗ



ЗРК «Бук-М2» на параде в Ереване

Позиция ЗРК «Бук-М2»

Армянские ЗРК малой дальности «Оса-АКМ» на параде в Ереване

Спутниковый снимок Gоogle Earth: самолёты Су-25, L-39 и МиГ-25 на авиабазе Ширак

Спутниковый снимок Gоogle Earth: российские МиГ-29 на авиабазе Эребуни



Позиция ЗРС С-300В в окрестностях Гюмри

По материалам:

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https://sputniknews.com/military/201511111029906462-putin-russia-armenia-air-defense/

https://sputniknews.com/military/201512231032214928-russia-armenia-defense-system-turkey/

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Некоторое время назад в комментариях к публикации, посвящённой проблематике ПВО, я вступил в дискуссию с одним из посетителей сайта, который, судя по всему, проживает в Армении. Этот уважаемый житель дружественной закавказской республики взял на себя смелость утверждать, что всё, что касается зенитно-ракетной системы С-400 (предлагаемой к поставкам на экспорт, в том числе и страны НАТО) вообще и ПВО РФ в частности, является строжайшей государственной тайной. И в силу этого рядовым гражданам ничего не может быть известно о составе и характеристиках средств ПВО, районах постоянной дислокации частей противовоздушной обороны и местах развёртывания зенитно-ракетных дивизионов в мирное время. Такое безапелляционное утверждение могло быть частично справедливым во времена существования Советского Союза. Но в эпоху безбашенной торговли нашими новейшими зенитными системами, повсеместного распространения современных информационных технологий и абсолютной доступности коммерческих спутниковых снимков достаточно высокого разрешения читать такое просто смешно.Кроме того, следует понимать, что западные «партнёры», в чью экономику мы, несмотря на нашу воинственную риторику, делаем многомиллиардные вливания, пристально следят за российскими достижениями в области ПВО. Российские границы ежемесячно мониторят самолёты радиотехнической разведки, фиксирующие излучения российских радаров, станций подсвета и наведения зенитных ракет, а космическое пространство бороздят разведывательные спутники. От стран НАТО не отстаёт наш «стратегический партнёр» на Дальнем Востоке. Достаточно часто вдоль российских дальневосточных границ летают самолёты-разведчики ВВС НОАК, напичканные специальной аппаратурой, созданные на базе пассажирских авиалайнеров Ту-154 и транспортных Y-8 (Ан-12).В отличие от западных стран, где в открытых экспертных докладах регулярно публикуются сведения о состоянии обороноспособности России, «китайские друзья» не спешат делиться полученными данными. Но можно не сомневаться, что на Западе и на Востоке всё тщательно анализируется и делаются соответствующие выводы. Однако в целом, в отечественных и иностранных открытых источниках достаточно много информации, позволяющей составить представление о состоянии системы противовоздушной обороны той или иной страны. Публикация полученных разведданных западными СМИ во многом связана с тем, что военные ведомства стран НАТО, пугая обывателей «российской угрозой», выбивают таким образом дополнительное финансирование. Исходя из вышеизложенного, сегодня мы в качестве примера специально для посетителей Военного обозрения, искренне верящих, что в современном мире можно скрыть количество, характеристики и места базирования зенитных систем, рассмотрим состояние системы ПВО Армении, опираясь при этом исключительно на открытые общедоступные источники.Исторически сложилось так, что Армения имеет с Россией тесные политические, экономические и культурные связи. Можно с полной уверенностью утверждать, что после распада СССР суверенитет и территориальная целостность Армении были во многом сохранены благодаря дипломатической и военной поддержке со стороны Российской Федерации. У Армении до сих пор имеются неурегулированные территориальные споры с Азербайджаном, а с Турцией не установлены дипломатические отношения. Будучи одной из первых христианских стран, Армения с запада граничит с Турцией, с востока с Азербайджаном, а с юга с Ираном. Эти исламские страны многократно превосходят Армению в экономическом, промышленном и военном потенциале. При этом только на армяно-иранской границе обстановку можно считать спокойной.В последние годы существования СССР между Арменией и Азербайджаном стал разгораться этнополитический конфликт. Он имел давние культурные, политические и исторические корни, и если в годы «застоя» националистические выступления жестко пресекались, то после начала «перестройки» вражда между армянами и азербайджанцами приняла открытые формы.В 1991—1994 годах конфронтация переросла в масштабные боевые действия за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями. В ходе сражений активно применялась бронетехника, артиллерия, РСЗО и боевая авиация. Превосходство азербайджанской стороны в воздухе привело к тому, что армянские вооруженные формирования стали активно наращивать свой противовоздушный потенциал. Источником вооружения на первом этапе войны являлись склады 366-й мотострелкового полка, дислоцированного в Степанакерте. Первоначально в распоряжении ополченцев имелись зенитные автоматы калибра 23-мм, а также 14,5 и 12,7-мм пулемётные установки. Наибольшую угрозу для самолётов и вертолётов представляли четыре ЗСУ-23-4 «Шилка» и ПЗРК «Стрела-2М». Первого боевого успеха армянские зенитчики добились 28 января 1992 года, когда из ПЗРК был сбит азербайджанский Ми-8. К осени 1993 года на территории Нагорного Карабаха уже было развёрнуто несколько зенитных батарей 57-мм орудий С-60 с радиолокационной станцией орудийной наводки РПК-1 "Ваза" и несколько десятков ПЗРК.После передачи части имущества, военной техники и вооружения 7-й армии Закавказского Военного Округа и 96-й зенитно-ракетной бригады 19-й армии ПВО, дислоцированных на территории Армении, произошло резкое усиление боевого потенциала ПВО в зоне конфликта. Согласно данным, опубликованным Стокгольмским институтом исследования проблем мира (SIPRI), к середине 1994 года Россия передала вооруженным силам Армении мобильные войсковые ЗРК средней дальности «Круг-М1» и «Куб», мобильные комплексы малой дальности «Стрела-1», «Стрела-10» и «Оса-АКМ», ПЗРК «Стрела-2М» и «Игла-1», а также ЗСУ-23-4 «Шилка», зенитные артиллерийские установки ЗУ-23 и С-60. Объектовая ПВО была усилена несколькими зенитно-ракетными дивизионами С-125М и С-75М3. Контроль воздушного пространства республики и выдача целеуказания средствам ПВО осуществлялся радиолокаторами: П-12М, П-14, П-15, П-18, П-19, П-35, П-37, П-40 и радиовысотомерами: ПРВ-9, ПРВ-11, ПРВ-13, ПРВ-16.После получения армянскими формированиями современного на тот момент зенитного вооружения боевые самолёта ВВС Азербайджана уже не могли безнаказанно пиратствовать в небе Нагорного Карабаха, что незамедлительно сказалось на ходе боевых действий. Мобильные комплексы ПВО поставлялись через Лачинский коридор между Арменией и Арцахом.Некоторые источники пишут об отправке в зону боевых действий батареи ЗРК «Круг-М1» из состава 59-й зенитно-ракетной бригады, дислоцированной в советское время в г. Артик. В то же время в открытых источниках имеются фотографии позиций зенитно-ракетного комплекса «Куб», развёрнутого под Степанакертом.Не приходится сомневаться, что в Нагорный Карабах также были переброшены мобильные зенитно-ракетные комплексы малой дальности и ЗСУ-23-4 «Шилка». 9 мая 1995 года во время военного парада в Степанакерте помимо бронетехники и артиллерийских систем были продемонстрированы ЗРК "Оса-АКМ", самоходная пусковая установка ЗРК "Круг" и несколько транспортно-заряжающих машин на базе ЗиЛ-131 с ракетами для ЗРК С-125М.Согласно данным, опубликованным в Армении, до заключения перемирия в 1994 году ВВС Азербайджана потеряли 20 боевых самолётов, среди которых: Су-25, Су-17, МиГ-21, МиГ-23, МиГ-25, L-29 и L-39, а также 18 вертолётов Ми-8 и Ми-24. Азербайджан подтвердил потерю 10 самолётов.Никаких достоверных подробностей о применении в Закавказье ЗРК средней дальности в открытых источниках не опубликовано, но известно, что 17 марта 1994 года в окрестностях Степанакерта армянские силы ПВО по ошибке уничтожили иранский военно-транспортный самолёт C-130, летевший на высоте, недоступной для комплексов малой дальности. Иранский «Геркулес» перевозил из Москвы в Тегеран семьи иранских дипломатов. Как заявили позже в Армении, азербайджанские диспетчеры умышленно направили транспортник в район боевых действий. В результате трагедии погибло 32 человека, в том числе женщины и дети.К сожалению, и в настоящий момент армяно-азербайджанский конфликт далёк от своего завершения. На линии разграничения регулярно происходят перестрелки и разного рода провокации. В последнее время Азербайджан применяет для разведки и ударов по позициям Армии обороны Нагорного Карабаха беспилотные летательные аппараты, что держит в напряжении подразделения противовоздушной обороны. Так, 4 марта 2017 года примерно в 12:15 по местному времени на восточном участке карабахско-азербайджанской линии соприкосновения был сбит беспилотник Orbiter, принадлежавший азербайджанским вооруженным силам.Хотя армянские власти категорически отрицают официальное участие вооруженных сил Армении в карабахском конфликте, совершенно очевидно, что Нагорный Карабах не смог бы самостоятельно противостоять Азербайджану, который активно поддерживала Турция. В подразделениях ПВО Армии обороны Нагорно-Карабахской Республики имеются пусть и не новые, но всё ещё достаточно эффективные мобильные войсковые ЗРК: «Оса-АКМ» и «Стрела-10», а также многочисленные ПЗРК «Игла». На вооружении состоит несколько десятков зенитных артиллерийских и пулемётных установок.Контроль воздушного пространства над Нагорным Карабахом и прилегающими территориями осуществляется РЛС П-18 и П-19. В ряде зарубежных источников есть информация, что на территории армянской автономии функционирует как минимум одна современная РЛС 36Д6. Оповещение о воздушных целях и управление подразделениями ПВО осуществляется по радиосети и телефонным линиям.Находятся ли в настоящее время в рабочем состоянии ЗРК «Круг-М1» и «Куб», не известно. Эти противовоздушные комплексы совместно с маловысотным ЗРК С-125М1 упоминаются The Military Balance 2017. На спутниковых снимках за 2016 год на позициях к юго-западу и восточней Степанакерта можно наблюдать позиции ЗРК С-125М1, «Круг-М1» и «Куб».В данный момент мобильные войсковые ЗРК на гусеничном шасси «Круг» и «Куб», доставшиеся независимым республикам после распада СССР, практически повсеместно сняты с вооружения по причине выработки ресурса. В вооруженных силах России последний «Круг-М1» списали в 2006 году. К тому моменту комплекс, в аппаратуре которого использовалась ламповая элементная база, уже не удовлетворял современным требованиям помехозащищённости. Ракеты с прямоточными двигателями, работавшими на керосине, из-за растрескивания мягких резиновых топливных баков текли, и их эксплуатация была крайне опасна в пожарном отношении.В свою очередь на ЗРК «Куб», производство которого завершилось в 1983 году, давно просрочены гарантийные сроки хранения зенитных ракет. Если для стран-союзников СССР велись поставки свежих ракет, то в советских подразделениях ПВО Сухопутных войск, комплексы «Куб» планировалось полностью заменить более совершенными «Бук-М1». До середины 80-х на экспорт поставлялись новые ЗРК «Квадрат», которые являлись экспортной модификацией «Куба». В то же время в Советской Армии в ожидании замены комплексами нового поколения добивали ресурс имеющихся в войсках ЗРК «Куб».На зенитных ракетах ЗМ9М с просроченными сроками хранения, в случае изменения характеристик плотности твёрдого ракетного топлива невозможно гарантировать штатную работу прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Кроме того, поддержание в работоспособном состоянии аппаратуры дряхлеющих комплексов требует героических усилий расчётов. Практически на всём постсоветском пространстве служба ЗРК «Круг» и «Куб» завершилась, и есть вероятность, что ЗРК, эксплуатируемые в Нагорном Карабахе, последние, числящиеся в строю.Нет сомнений, что Армия обороны Нагорно-Карабахской Республики фактически является частью армянских вооруженных сил, и оборона армянского анклава на территории, оспариваемой Азербайджаном, во всём зависит от решений, принимаемых в Ереване. Также не приходится сомневаться, что ЗРК и обзорные РЛС, развёрнутые в этом районе, полностью интегрированы с систему ПВО Армении.Формирование централизованной системы ПВО Армении началось во второй половине 90-х. Первоначально основными средствами поражения воздушных целей, привлекаемыми к несению боевого дежурства, являлись ЗРК средней дальности С-75М3, маловысотные С-125М1 и войсковые комплексы «Круг-М1». Для контроля воздушной обстановки над территорией республики и приграничным воздушным пространством сопредельных государств применялись радиолокаторы П-14, П-18, П-35 и П-37, принадлежавшие ранее радиотехническим подразделениям 19-й армии ПВО. Начиная с 1995 года российская сторона обеспечивала подготовку расчётов и снабжение запасными частями. В начале 21-го века ЗРК средней дальности С-75 с весьма сложными в эксплуатации жидкостными ЗУР были постепенно сняты с боевого дежурства и заменены мобильными зенитно-ракетными системами С-300ПТ/ПС. Последний комплекс С-75, развёрнутый к югу от Еревана, отправили «на хранение» в 2010 году.Также обращает на себя внимание тот факт, что в ПВО Армении появилось значительное количество мобильных ЗРК «Круг-М1», многократно превышающее число боевых машин, изначально имевшееся в составе 59-й зрбр. По всей видимости, в конце 90-х Армения получала дополнительные зенитные комплексы, снимаемые с вооружения в России. ЗРК «Круг-М1» размещались в горных районах на юго-востоке страны и в окрестностях населённого пункта Гавар, неподалёку от озера Севан. Мобильные войсковые комплексы «Круг-М1» несли боевое дежурство ориентировочно до 2013 года. Сейчас на этих позициях развёрнуты более современные зенитные системы.Основные силы противовоздушной обороны сконцентрированы в окрестностях армянской столицы. Ереван защищают четыре зенитно-ракетных дивизиона ЗРС С-300ПТ. Эта первая серийная модификация «трёхсотки» с буксируемыми пусковыми установками была принята на вооружение в 1978 году. Первоначально в боекомплект системы входили только радиокомандные ракеты 5В55К с дальностью поражения воздушных целей до 47 км. То есть по дальности первый вариант С-300ПТ даже уступал ЗРК С-74М3/М4. В 1983 году в состав модернизированной системы С-300ПТ-1 ввели ЗУР 5В55Р с полуактивной ГСН, которая могла поражать цели на дальности до 75 км.Во второй половине 80-х начались поставки ЗУР 5В55РМ с дальностью, увеличенной до 90 км. Эти ракеты могли применяться в составе ЗРС С-300ПТ/ПС. По своим огневым характеристикам С-300ПС аналогична модернизированной системе С-300ПТ, но все пусковые установки размещены на самоходном шасси МАЗ-543.Помимо С-300ПТ в армянских вооруженных силах имеется два зрдн С-300ПС. Эти зенитные дивизионы развёрнуты в горном районе в окрестностях селений Горис и Кахнут, неподалёку от границы с Азербайджаном. Очевидно, самоходным пусковым установкам легче карабкаться в горы по узким серпантинам, чем ракетам на буксируемых прицепах.Дальность поражения зенитных систем, развёрнутых в Армении, позволяет создать противовоздушный зонтик над коридором, соединяющим с Арменией, и препятствовать ударам азербайджанской авиации по оборонительным позициям сил обороны Республики Арцах. На спутниковых снимках хорошо видно, что в отличие от С-300ПТ вокруг Еревана, дивизионы С-300ПС в горных районах республики несут боевое дежурство усечённым составом – количество пусковых установок на огневой позиции значительно меньше положенного штатным расписанием. Впрочем, большая часть пусковых установок маловысотных ЗРК С-125 также не полностью снаряжена ЗУР. По всей видимости, это связано с нехваткой зенитных ракет и попыткой продлить их ресурс.По состоянию на 2016 год в Армении несли боевое дежурство 5 зенитных дивизионов С-125. В прошлом в ряде СМИ говорилось, что Армения заинтересована в модернизации своих «стодвадцатьпяток» до уровня «Печёра-2М». Но, судя по всему, в республике не нашлись свободные денежные средства для этого.Для освещения воздушной обстановки на территории Армении действует пять постоянных радиолокационных постов. Помимо выдачи целеуказания зенитно-ракетным дивизионам и наведения истребителей радиолокаторы: П-18, П-37, 5Н84А, 22Ж6М, 36Д6 и радиовысотомеры ПРВ-16 и ПРВ-17 используются для контроля за полётами гражданских воздушных судов. Согласно иностранным источникам, подвижные станции обнаружения воздушных целей П-40, входившие ранее в состав бригад ЗРК «Круг», не списаны и сейчас эксплуатируются на стационарных позициях. Обзорные РЛС в Гюмри и на авиабазе «Эребуни» обслуживаются российскими специалистами.Имеются данные о развёртывании неподалёку от города Аштарак радиолокационной станции «Небо-СВ». В прошлом рядом с дорогой в сторону села Карби были расположены позиции ЗРК С-125 и С-75. До сих пор на территории воинской части, на брошенной позиции хранятся ракеты для С-75. По неподтверждённой информации на горе Арагац установлен радиолокационный комплекс 57У6 «Перископ-ВМ», специально предназначенный для обнаружения целей, летящих в горных условиях на малой высоте и в сложной помеховой обстановке. На стыке границ Грузии и Азербайджана, в окрестностях села Верин Ахтала развернуты РЛС 5Н84А «Оборона-14» и 36Д6.Согласно заявлениям высокопоставленных армянских военных, данные, полученные с радиолокационных станций, расположенных в равнинных районах страны, в реальном режиме времени передаются на автоматизированные системы управления войсками ПВО. В качестве дублирующих каналов связи используются КВ и УКВ радиосети, а также радиорелейные линии. По западным данным, центральный командный пункт системы ПВО Армении находится неподалёку от населённого пункта Овташат, в 17 км к западу от Еревана.Оценивая состояние зенитно-ракетных и радиотехнических войск вооруженных сил Армении, можно отметить, что значительная часть радиолокаторов, развёрнутых на территории страны, относятся к новым типам. В то же время наиболее современные армянские ЗРС С300ПТ/ПС близки к окончанию своего жизненного цикла. Согласно данным, опубликованным изготовителем, в настоящее время зенитные ракеты 5В55Р/5В55РМ находятся далеко за пределами гарантийного срока эксплуатации. В прошлом представители «Концерна воздушно-космической обороны „Алмаз-Антей“» озвучили информацию, что назначенный ресурс самых новых ЗРС С-300ПС закончился в 2013 году. Это неизбежно скажется на уровне технической надёжности зенитных систем, несущих боевое дежурство. Очень острой является проблема пополнения боезапаса, так как производство зенитных ракет 5В55Р для войск ПВО РФ прекращено в конце 90-х годов. Ещё более старыми являются маловысотные ЗРК С-125М1. Серийное строительство «стодвадцатьпяток» для войск ПВО СССР завершилось в начале 80-х. Конечно, маловысотный С-125 является очень удачным и достаточно безотказным при должном обслуживании комплексом, но и его ресурс не безграничен.Поддерживать в рабочем состоянии аппаратуру зенитных комплексов удаётся за счёт поставок запчастей из России и восстановительного ремонта, проводимого на местных предприятиях. Косвенным свидетельством того, что Армения намерена модернизировать имеющиеся ЗРК С-125, является показ в сентябре 2016 года новых транспортно-заряжающих машин на базе трёхосного полноприводного КамаЗа.Одной из новинок в противовоздушной обороне Армении является мобильный ЗРК средней дальности «Бук-М2». Несколько боевых машин, погруженных на колёсные транспортёры, были также продемонстрированы на военном параде в 2016 году. Армянские ЗРС С-300ПТ/ПС, а также ЗРК С-125М1 и «Бук-М2» числятся в составе Военно-воздушных сил.Помимо зенитно-ракетных систем, обеспечивающих оборону стратегически важных объектов и столицы, в вооруженных силах Армении имеется значительное количество войсковых средств ПВО, предназначенных для противодействия авиации на малых высотах. Согласно данным The Military Balance 2017, на вооружении армейских противовоздушных подразделений имеется 178 ЗРК малой дальности «Оса-АК/АКМ» на колёсном плавающем шасси, 48 «Стрела-10» на гусеничной базе МТ-ЛБ и столько же ЗСУ-23-4 «Шилка». Кроме того, упоминаются 90 ПЗРК «Игла» и «Игла-С» и до 400 старых ПЗРК «Стрела-2М» и «Стрела-3». Также в войсках и на «хранении» находится несколько сотен 23 и 57-мм зенитных автоматов и 14,5-мм ЗПУ. Часть ЗУ-23 установлена на автомобилях повышенной проходимости и легкобронированные гусеничные транспортёры.Сложно сказать, насколько эти данные достоверны, но по численности ЗРК семейства «Оса», скорее всего, имеются ввиду все комплексы, поставленные когда-то в Армению. С большой долей вероятности можно предположить, что за 30 лет, прошедших с момента прекращения серийного производства ЗРК «Оса», значительная часть комплексов вышла из строя, и их реальное количество в Армении значительно меньше. То же самое касается работоспособности ПЗРК выпуска 70-80 годов.Неслучайно в 2016 году с Россией было заключено соглашение о предоставлении связанного кредита в $ 200 млн. для закупки крупной партии современного оружия, в том числе переносных зенитных комплексов «Игла-С» и «Верба». Решение о приобретении ПЗРК было принято после очередного обострения на линии армяно-азербайджанского противостояния в Нагорном Карабахе. В ходе боевых действий Азербайджан в ограниченных масштабах применял дроны-камикадзе и вертолёты огневой поддержки. Во время боестолкновений в апреле 2016 года ПВО НКР удалось сбить азербайджанский Ми-24 и несколько БПЛА. В Степанакерте считают, что это являлось «разведкой боем» состояния Армии обороны Нагорного Карабаха. С большой долей уверенности можно утверждать, что азербайджанская сторона воздерживалась от широкого использования боевой авиации, опасаясь серьёзных потерь.Поддержание должного уровня боеготовности войск ПВО Армении достигается за счёт российской помощи и благодаря организации ремонта и восстановления техники и вооружения на местных предприятиях. С помощью российских специалистов в республике налажено восстановление и «малая» модернизация имеющихся противовоздушных систем и комплексов.Примером российско-армянского взаимодействия в этой области является установка в ходе восстановительного ремонта на ЗРК «Оса-АКМ» новой системы цифровой обработки радиолокационного сигнала с использованием современных радиоэлектронных и компьютерных технологий.В данный момент в составе ВВС Армении нет исправных боевых самолётов, способных осуществлять перехват воздушных целей. Бюджетные ограничения не позволяют закупить и содержать даже минимальный парк истребителей. Единственным перехватчиком, формально числящимся в ВВС, является бывший азербайджанский МиГ-25ПД, угнанный в Армению 14-го января 1993 года. Но, судя по спутниковым снимкам, уже в течение более 10 лет этот самолёт является «недвижимостью». Трофейный перехватчик МиГ-25, находящийся на авиабазе Ширак, помещён на стоянку, на которой хранится неисправная или выработавшая свой ресурс авиатехника.В настоящее время неприкосновенность воздушных границ республики обеспечивают российские истребители МиГ-29, размещенные на авиабазе Эребуни под Ереваном. Согласно иностранным источникам, на 3624-й авиационной базе имеется 18 одноместных и учебно-боевых МиГ-29.Судя по спутниковым снимкам, группировка истребителей МиГ-29, размещённая в Армении в конце 1998 года, неоднократно пополнялась для поддержания постоянной численности, в связи со списанием машин выработавших свой ресурс.Так как количество исправных МиГ-29 в ВКС РФ стремительно сокращается, можно ожидать, что в ближайшее время в Армении появятся тяжелые истребители Су-27СМ или Су-30СМ, более подходящие для использования в качестве перехватчиков.В соответствии с Договором о правовом статусе Вооружённых Сил Российской Федерации, находящихся на территории Армении от 21 августа 1992 года, и Договором о российской военной базе на территории Республики Армения от 16 марта 1995 года в окрестностях города Гюмри создана 102-я российская военная база. Договор о функционировании базы первоначально заключён сроком на 25 лет, и в 2010 году был продлен ещё на 49 лет (до 2044 года), при этом арендная плата с России не взимается. Надо сказать, что в нынешней ситуации Армения жизненно заинтересована в нахождении российского контингента на своей территории. Из заявления, сделанного министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, следует, что агрессия против Армении будет рассматриваться как внешняя угроза для России.Основой базы стала 127-я мотострелковая дивизия Закавказского военного округа. Численность российских военнослужащих на базе находится в пределах 4000 человек. В 2006 году сюда перевели с территории Грузии штаб Группы российских войск в Закавказье (ГРВЗ), а также часть личного состава и вооружений, ранее размещённых в Грузии. По состоянию на 2006 год наиболее дальнобойным средством ПВО российских войск в Закавказье был ЗРК «Круг-М1». Но в настоящее время этот устаревший комплекс заменён ЗРС С-300В на гусеничном шасси. Две батареи из состава 988-й зенитно-ракетного полка обеспечивают постоянную противовоздушную и противоракетную оборону базы в Гюмри.Выбор С-300В обусловлен желанием защитить российскую базу от возможных ракетных ударов оперативно-тактических ракет. Эта система по сравнению с С-300П обладает большими противоракетными возможностями. В то же время огневая производительность ЗРС С-300В и время пополнения боекомплекта хуже, чем у модификаций С-300П, которые в основном предназначены для борьбы с аэродинамическими целями.В справочных данных за 2015 год говорится, что помимо ЗРС большой дальности непосредственную защиту российских мотострелковых и танковых подразделений от ударов с воздуха обеспечивает зенитно-ракетно-артиллерийский дивизион, в составе которого имеется 6 ЗРК «Стрела-10» и 6 ЗСУ ЗСУ-23-4 «Шилка». В октябре 2016 года во время визита Владимира Путина в Армению президент посетил 102-ю российскую военную базу. При этом помимо дальнобойной системы С-300В и ЗРК малой дальности «Стрела-10» был продемонстрирован новейший ЗРК средней дальности «Бук-М2».В декабре 2015 года Министр обороны России Сергей Шойгу и его армянский коллега Сейран Оганян подписали соглашение о формировании «Объединенной системы ПВО» на Кавказе. В рамках данного соглашения предусматривается, что российские и армянские средства противовоздушной обороны и контроля воздушного пространства будут функционировать под единым руководством и осуществлять обмен информацией в реальном масштабе времени. В рамках соглашения о создании объединенной региональной системы противовоздушной обороны в Кавказском регионе ОДКБ Россия обязалась поставить современные средства связи и автоматизированные системы управления. Также предусмотрена безвозмездная передача дополнительных зенитных систем, что должно усилить систему ПВО Армении.Однако рассматривая баланс сил в регионе, стоит отметить, что Азербайджан и Турция, с которыми к Армении отношения далеко не дружественные, обладают многократным военным превосходством и этот дисбаланс даже не может выправить российское военное присутствие в республике. Если Азербайджан в нынешних условиях вряд ли решится на военную эскалацию, то от непредсказуемого турецкого руководства можно ожидать чего угодно.В ближайшие 5-7 лет для сохранения нынешнего боевого потенциала ПВО Армении потребуется замена ЗРС С-300ПТ/ПС и устаревших радиолокаторов, которые уже сейчас находятся на грани выработки эксплуатационного ресурса. С учётом того, что финансовое положение республики не позволяет осуществлять масштабные закупки современного вооружения, надо полагать, что это бремя будет переложено на российского налогоплательщика.В то же время среди разных слоёв населения Армении с середины 90-х ведётся острая дискуссия о необходимости пребывания иностранного военного контингента на территории страны. Оппозиционные армянские политики озвучивали мнение, что было бы лучше искать гарантии безопасности у НАТО. Однако стоит понимать, что для США гораздо важней отношения с Турцией, являющейся региональной военной сверхдержавой. Отказ в предоставлении территории Армении для размещения российской военной базы, конечно, станет для России неприятностью, но для Армении это может обернуться национальной катастрофой. Российские военные, конечно, не станут вмешиваться в конфликт на территории Нагорного Карабаха, но нет сомнений, что они будут воевать на стороне Еревана в случае нападения Азербайджана или Турции на саму Армению. В настоящее время размещение в Армении российского военного контингента является стабилизирующим фактором в регионе. Москва предоставляет Еревану «противовоздушный зонтик», от которого ему нет никакого резона отказываться. Россия не собирается посягать на суверенитет Республики Армения, никто не ставит под вопрос её самостоятельность, но обеспечение собственной безопасности с опорой на внутренние силы неразрывно связано с необходимостью расширения и углубления военного союза с Россией.