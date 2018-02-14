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Автомобиль с израильскими солдатами подорвался на мине
Пресс-служба Армии обороны Израиля подтверждает информацию о подрыве автомобиля военизированного патруля на Западном берегу реки Иордан. В Твиттере пресс-службы сообщается, что израильские военнослужащие после патрулирования местности совершали починку ограды между израильскими и палестинскими территориями. Обращает на себя внимание тот факт, что такая работа названа «рутинной».
Из материала пресс-службы ЦАХАЛа:
Заявлено, что в общей сложности раненых – 7 человек. Двое доставлены на обследование и лечение в ближайшую клинику вертолётом.
Сообщение о том, что для доставки двоих раненых пришлось в срочном порядке задействовать вертолёт, несколько слабо стыкуется с заявлением о лёгких ранениях.
Судя по фотографии, мина полностью уничтожила заднюю часть армейского "Форда".
Накануне в Израиле в результате ДТП, в котором грузовик протаранил три армейских автомобиля, погибли двое военнослужащих бригады «Голани», ещё 10 военных получили ранения. Двоих погибших Минобороны Израиля решило посмертно повысить в званиях.
Из материала пресс-службы ЦАХАЛа:
Наши военнослужащие производили рутинную работу, занимаясь починкой ограды рядом с минным полем. После этого армейский автомобиль совершил наезд на мину – машина подорвалась, несколько военнослужащих получили лёгкие ранения.
Заявлено, что в общей сложности раненых – 7 человек. Двое доставлены на обследование и лечение в ближайшую клинику вертолётом.
Сообщение о том, что для доставки двоих раненых пришлось в срочном порядке задействовать вертолёт, несколько слабо стыкуется с заявлением о лёгких ранениях.
Судя по фотографии, мина полностью уничтожила заднюю часть армейского "Форда".
Накануне в Израиле в результате ДТП, в котором грузовик протаранил три армейских автомобиля, погибли двое военнослужащих бригады «Голани», ещё 10 военных получили ранения. Двоих погибших Минобороны Израиля решило посмертно повысить в званиях.
Использованы фотографии: https://twitter.com/YiddishNews
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