Автомобиль с израильскими солдатами подорвался на мине

Наши военнослужащие производили рутинную работу, занимаясь починкой ограды рядом с минным полем. После этого армейский автомобиль совершил наезд на мину – машина подорвалась, несколько военнослужащих получили лёгкие ранения.

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтверждает информацию о подрыве автомобиля военизированного патруля на Западном берегу реки Иордан. В Твиттере пресс-службы сообщается, что израильские военнослужащие после патрулирования местности совершали починку ограды между израильскими и палестинскими территориями. Обращает на себя внимание тот факт, что такая работа названа «рутинной».Из материала пресс-службы ЦАХАЛа:Заявлено, что в общей сложности раненых – 7 человек. Двое доставлены на обследование и лечение в ближайшую клинику вертолётом.Сообщение о том, что для доставки двоих раненых пришлось в срочном порядке задействовать вертолёт, несколько слабо стыкуется с заявлением о лёгких ранениях.Судя по фотографии, мина полностью уничтожила заднюю часть армейского "Форда".Накануне в Израиле в результате ДТП, в котором грузовик протаранил три армейских автомобиля, погибли двое военнослужащих бригады «Голани», ещё 10 военных получили ранения. Двоих погибших Минобороны Израиля решило посмертно повысить в званиях.