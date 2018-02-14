00:16 15 февраля
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Автомобиль с израильскими солдатами подорвался на мине

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтверждает информацию о подрыве автомобиля военизированного патруля на Западном берегу реки Иордан. В Твиттере пресс-службы сообщается, что израильские военнослужащие после патрулирования местности совершали починку ограды между израильскими и палестинскими территориями. Обращает на себя внимание тот факт, что такая работа названа «рутинной».

Из материала пресс-службы ЦАХАЛа:
Наши военнослужащие производили рутинную работу, занимаясь починкой ограды рядом с минным полем. После этого армейский автомобиль совершил наезд на мину – машина подорвалась, несколько военнослужащих получили лёгкие ранения.


Заявлено, что в общей сложности раненых – 7 человек. Двое доставлены на обследование и лечение в ближайшую клинику вертолётом.


Сообщение о том, что для доставки двоих раненых пришлось в срочном порядке задействовать вертолёт, несколько слабо стыкуется с заявлением о лёгких ранениях.

Автомобиль с израильскими солдатами подорвался на мине


Судя по фотографии, мина полностью уничтожила заднюю часть армейского "Форда".

Накануне в Израиле в результате ДТП, в котором грузовик протаранил три армейских автомобиля, погибли двое военнослужащих бригады «Голани», ещё 10 военных получили ранения. Двоих погибших Минобороны Израиля решило посмертно повысить в званиях.

Использованы фотографии: https://twitter.com/YiddishNews
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 70

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  1. Пытливый Вчера, 18:12
    Солдат жалко, так как люди подневольные, но мина судя по всему была израильская? Читаем: «занимаясь починкой ограды рядом с минным полем.».
    Пытливый
    1. Chertt Вчера, 18:18
      Если фотография подлинная, то о легкораненых говорить не приходится, Наши сочувствия
      Chertt
      1. 210окв Вчера, 18:27
        Да,кто то там серьезно накосячил.Хотя и терракт возможен.Раненым выздоровления.
        Цитата: Chertt
        Если фотография подлинная, то о легкораненых говорить не приходится, Наши сочувствия
        210окв
        1. Тралл Вчера, 18:30
          Почему Россия в кольце НАТО, а границы свои не минирует?
          Почему Россия "воюет" с Украиной, военнослужащие которой переходят границу, ища спасения?
          Может пора перестать наживать себе врагов по периметру?
          Тралл
          1. майор Юрик Вчера, 19:37
            Жаль,солдатская доля в зоне военных конфликтов трудна и опасна! Соболезнования родным и близким! soldier
            майор Юрик
          2. kapitan92 Вчера, 21:33
            Цитата: Тралл
            Может пора перестать наживать себе врагов по периметру?

            А это как? Давайте посмотрим периметр:
            Список стран, граничащих с Россией:
            Норвегия
            Финляндия
            Эстония
            Латвия
            Литва (с Калининградской областью)
            Польша (с Калининградской областью)
            Белоруссия
            Украина
            Абхазия
            Грузия
            Южная Осетия
            Азербайджан
            Казахстан
            Монголия
            Китай
            КНДР
            Япония (морская граница)
            США (морская граница)
            Кого из них Россия нажила себе врагами?
            Какой рецепт, чтобы не наживать? Улыбаться чаще или на четыре точки вставать, к "лесу задом"! hi
            kapitan92
          3. MOSKVITYANIN Вчера, 23:19
            Тралл Может пора перестать наживать себе врагов по периметру?

            Чья бы корова мычала бы....давно санкции с РБ сняли?
            И при чем тут Россия и НАТО, если статья про Израиль, провокатыр вы наш?
            MOSKVITYANIN
        2. Арон Заави Вчера, 19:28
          Цитата: 210окв
          Да,кто то там серьезно накосячил.Хотя и терракт возможен.Раненым выздоровления.
          Цитата: Chertt
          Если фотография подлинная, то о легкораненых говорить не приходится, Наши сочувствия

          Это не терракт. Старые минные поля . Их устанавливали еще в 60-е годы. К сожалению размиинирование идет очень медленно.Не первый случай. Пару лет назад на минное поле приземлился спарашютист-спортсмен и потерял от взрыва ногу.
          Арон Заави
          1. Владыка Ситх Вчера, 19:34
            Мои соболезнования. У нас на Донбассе, говорят разминировать будут, лет 10.
            Владыка Ситх
          2. 30 вис Вчера, 20:39
            эхо войны ...
            30 вис
          3. MOSKVITYANIN Вчера, 23:22
            Арон Заави парашютист-спортсмен и потерял от взрыва ногу

            Прям на "слезу пробиваете", а кто эти минные поля организовал, инопланетяне?
            MOSKVITYANIN
      2. Касым Вчера, 18:31
        Мои соболезнования семьям и близким погибших.
        Что нравиться у израильтян, фото и информацию о происшествиях выкладывают без всякой секретности со стороны силовиков. Тем самым "обрезают" всякую почву для слухов. hi
        Касым
        1. Комментарий был удален.
          1. влад66 Вчера, 18:59
            Цитата: neri73-r
            Читайте внимательно

            Читаем Коллега!
            Накануне в Израиле в результате ДТП, в котором грузовик протаранил три армейских автомобиля, погибли двое военнослужащих

            hi
            влад66
            1. neri73-r Вчера, 19:01
              Что бы не спорить, удалил.
              neri73-r
        2. MOSKVITYANIN Вчера, 23:24
          Цитата: Касым
          Что нравиться у израильтян, фото и информацию о происшествиях выкладывают без всякой секретности со стороны силовиков.

          Что то фотка к статье не вяжется с информацией....
          MOSKVITYANIN
      3. влад66 Вчера, 18:47
        Обращает на себя внимание тот факт, что такая работа названа «рутинной».

        Содержание заградительных сооружений в порядке вообще то рутина или надо для этого проводить войсковую операцию. what bully Но судя по фото рвануло не слабо,раненым скорейшего выздоровления и здоровья. yesСоболезнования родным и близким погибших.
        влад66
    2. А. Привалов Вчера, 18:31
      Цитата: Пытливый
      Солдат жалко, так как люди подневольные, но мина судя по всему была израильская? Читаем: «занимаясь починкой ограды рядом с минным полем.».

      Мины могли быть и иорданскими, этой пограничной линии уже лет 50, но дело не в том. Последнее время шли обильные проливные дожди, а там илисто-песчаные почвы бывшего русла реки. Могло потоками воды размыть и вынести на грунтовку.
      А. Привалов
      1. Геркулесыч Вчера, 18:56
        А почему бы и не разминировать это поле, "или солдат не жалко бабы еще нарожают? " am
        Геркулесыч
        1. А. Привалов Вчера, 19:15
          Цитата: Геркулесыч
          А почему бы и не разминировать это поле, "или солдат не жалко бабы еще нарожают? " am

          Когда ОПП во главе с Ясиром Арафатом после победы Израиля в войне 1967 года, перебазировались в Иорданию, и оттуда беспрерывно осуществляли набеги, в силу сложного и изрезанного многочисленными каньонами рельефа местности и мелководности Иордана, израильтянам было крайней сложно контролировать новую линию границы. Тогда было принято решение превратить всю приграничную полосу в зону окопов, мин, заборов. Там частично старые иорданские заграждения, частично наши. Всему этому делу уже лет 40-50. Выглядит вот так:

          Таких рядов штук пять. Дальние, просто из колючки большей или меньшей прореженности. Ближние, с электронными датчиками и камерами. Где больше, где меньше. Сомневаюсь, что скоро тут займутся разминированием. Есть дела и поважнее.
          А. Привалов
          1. Маз Вчера, 19:48
            Поважнее дела, это в Сирию лезть?
            Маз
      2. профессор Вчера, 19:31
        Цитата: А. Привалов
        Мины могли быть и иорданскими, этой пограничной линии уже лет 50, но дело не в том.


        В Твиттере пресс-службы сообщается, что израильские военнослужащие после патрулирования местности совершали починку ограды между израильскими и палестинскими территориями.

        Граница между Израилем и Иорданией, а не Фылыстым. И мины скорее всего наши. Там их пруд пруди.
        профессор
        1. А. Привалов Вчера, 21:18
          Судя по сообщению, это произошло в районе Каср-эль-Яхуд. Это место крещения. Так что, там мины скорее всего иорданские. Хоть это на правом берегу Иордана, но свободного подхода к реке не было до мирного договора.
          Напряженность в отношениях между Израилем и Иорданией сохранялась до середины 1990-х годов, пока в октябре 1994 года не было достигнуто соглашение, и король Иордании Хусейн и премьер-министр Израиля Ицхак Рабин подписали мирный договор. Он регулировал все основные аспекты взаимоотношений между странами, от политических вопросов и до сотрудничества в религиозной сфере, однако проблема разминирования пограничных районов в нем не была обозначена.
          В результате к 1996 году в минных полях на западном берегу Иордана были расчищены лишь небольшие проходы, обеспечивавшие работу в этом регионе археологических экспедиций. После того как в конце 1990-х годов было объявлено о том, что исследователям удалось обнаружить место крещения Христа на Иордане — древнюю Вифавару, или Вифанию, объемы паломничества и религиозного туризма в Израиле стали неуклонно расти. Однако работы по разминирования заняли несколько лет, и лишь к 2001 году место крещения стало доступно для поклонения.
          В 2011 году израильский Кнессет (парламент) принял закон о разминировании (Minefield Clearance Act), а в 2012 году была создана Комиссия по противоминной деятельности, которая приступила к целенаправленной и планомерной расчистке минных полей. Работа началась с разминирования долины Арава в 2012 году .
          По сообщениям СМИ, в 2012 году в районе Каср-аль-Яхуд со стороны Израиля насчитывалось порядка 1,5 тыс. не обезвреженных мин, а общее количество мин на западном берегу реки Иордан, по информации министерства обороны Израиля, оценивалось в 12 тысяч.
          До сих пор долина Иордана представляет собой хорошо укрепленный район со стороны обоих государств, а посещение места Крещения как на израильском, так и на иорданском берегах сопряжено с необходимостью соблюдения целого ряда требований военных.

          А. Привалов
          1. Простой Вчера, 22:14
            В некоторых местах побережья Нидерландов до сих пор протянута колючка стоят таблички и в ней проходы к морю.
            Хотел прогулятся там по барханам- меня окрикнули что мол лучше не ходить.
            Простой
      3. А. Привалов Вчера, 21:33
        Ну вот, я оказался прав:
        Группа саперов из инженерных войск была направлена в район Вивафары на реке Иордан (это туристический объект, известный как место крещения Иисуса Христа), на починку ограждения вокруг старого минного поля, оставшегося со времен иорданской оккупации.
        Но джип, в котором они ехали, налетел на мину М-15, которую, видимо, вынесло за ограду водными потоками во время дождей и замело песком.
        В результате инцидента никто не погиб и не получил серьезных ранений – все семеро "армейских инженеров" с относительно легкими травмами доставлены в больницу.
        А. Привалов
      4. MOSKVITYANIN Вчера, 23:31
        А. Привалов этой пограничной линии уже лет 50, но дело не в том. Последнее время шли обильные проливные дожди, а там илисто-песчаные почвы бывшего русла реки. Могло потоками воды размыть и вынести на грунтовку

        израильские военнослужащие после патрулирования местности совершали починку ограды между израильскими и палестинскими территориями

        Хотя бы врали под "легенду статьи", на фото не видно никакой ограды....
        Скорее всего борцы за свободу и независимость арабских земель оккупированных Израилем, сняли ваши мины и поставили их на пути следования патруля ЦАХАЛ....

        Никогда не доверял израильским евреям, все наравят лапшу на уши повесить...
        MOSKVITYANIN
    3. Маз Вчера, 19:36
      Млин, каждый день терракт или два в стране, а они в Сирию лезут. Что и говорить - Гениальные.
      Маз
      1. профессор Вчера, 20:09
        Цитата: Маз
        Млин, каждый день терракт или два в стране, а они в Сирию лезут. Что и говорить - Гениальные.

        Дык вывези дочь свою из Израиля в свою Украину если у нас здесь так опасно.
        профессор
      2. Арон Заави Вчера, 20:09
        Цитата: Маз
        Млин, каждый день терракт или два в стране, а они в Сирию лезут. Что и говорить - Гениальные.

        Маз почему это тебя волнует? Живи своей жизнью. Где ты и где Израиль.
        Арон Заави
        1. Николай Грек Вчера, 21:23
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: Маз
          Млин, каждый день терракт или два в стране, а они в Сирию лезут. Что и говорить - Гениальные.

          Маз почему это тебя волнует? Живи своей жизнью. Где ты и где Израиль.

          вы тоже вроде как бы не на израильском сайте!! feel feel или я чего-то не знаю!!! wassat wassat laughing laughing
          Николай Грек
          1. Арон Заави Вчера, 21:40
            Цитата: Николай Грек

            вы тоже вроде как бы не на израильском сайте!! feel feel или я чего-то не знаю!!! wassat wassat laughing laughing

            Найдете мой коментарий в теме про Россию?
            Арон Заави
            1. Николай Грек Вчера, 23:29
              Цитата: Арон Заави
              Цитата: Николай Грек

              вы тоже вроде как бы не на израильском сайте!! feel feel или я чего-то не знаю!!! wassat wassat laughing laughing

              Найдете мой коментарий в теме про Россию?


              то есть вы меня за идиота держите, ставя вопрос таким корявым образом??? wassat wassat вы думаете, ваше высказывание про Россию в теме не про Россию, априори не считается??? what what у вас часто получается так кого-нибудь развести?? laughing laughing laughing недолго искать пришлось!!! wink yes laughing laughing laughing кстати, со мной пререкались!!! wassat wassat wassat
              Арон Заави 11 февраля 2018 20:51 | Израиль официально признал, что истребитель F-16 был сбит сирийскими ПВО
              Цитата: Николай Грек
              Цитата: IMH
              Россия решила 8.8.08 что Осетия и Абхазия входят в сферу ее влияний и их безопасность
              у вас проблемы с пониманием вопроса ￼ ￼ ￼ ЮО и Абхазия решили, что им не по пути с грузинами, в следствии чего и произошли все события!!! ￼ ￼ ￼
              Если завтра Бурятия решит, что она хочет стать частью Монголии, как среагирует Москва?

              у вас там 8 с лишним тысяч комментов...вы действительно думаете, что все связанны тока с "вашим флагом"??? wassat wassat laughing laughing laughing
              Николай Грек
        2. MOSKVITYANIN Вчера, 23:37
          Арон Заави Маз почему это тебя волнует?

          ААА... гы, а что каким-то израильским евреям можно волноваться за Израиль, а каким-то нет, ты сам то когда перестал быть советским евреем?
          MOSKVITYANIN
      3. XXXIII Вчера, 23:25
        Цитата: Маз
        а они в Сирию лезут.
        Да это лишнее, но так везде почти блин, свои дела подождут, когда надо соседу нагадить..... lol
        XXXIII
  2. Маки Авелльевич Вчера, 18:15
    "Обращает на себя внимание тот факт, что такая работа названа «рутинной»."

    поддержка ограждений в рабочем состоянии вас удивляет?

    "Двоих погибших Минобороны Израиля решило посмертно повысить в званиях.

    как правило погибшие солдаты АОИ повышаются в звании
    Маки Авелльевич
    1. IMH Вчера, 18:20
      Не «как правило», всегда +одно звание. Нет похороненных тураев, минимум рабат.
      IMH
    2. 210окв Вчера, 18:29
      Примите соболезнование.Раненым поправится..
      Цитата: Маки Авелльевич
      "Обращает на себя внимание тот факт, что такая работа названа «рутинной»."

      поддержка ограждений в рабочем состоянии вас удивляет?

      "Двоих погибших Минобороны Израиля решило посмертно повысить в званиях.

      как правило погибшие солдаты АОИ повышаются в звании
      210окв
    3. poquello Вчера, 18:35
      Цитата: Маки Авелльевич
      "Обращает на себя внимание тот факт, что такая работа названа «рутинной»."
      поддержка ограждений в рабочем состоянии вас удивляет?
      "Двоих погибших Минобороны Израиля решило посмертно повысить в званиях.

      как правило погибшие солдаты АОИ повышаются в звании

      занимаясь починкой ограды рядом с минным полем

      блин, а где ограда и какое тогда расстояние они обозначают словом "рядом"?
      poquello
    4. Геркулесыч Вчера, 18:57
      Маки Авелльевич -так минное поле чье, точнее мины ваши? ?? belay
      Геркулесыч
      1. Арон Заави Вчера, 19:30
        Цитата: Геркулесыч
        Маки Авелльевич -так минное поле чье, точнее мины ваши? ?? belay

        Наши. Минное поле старое. Вроде все знают где оно, но из -за дождей мины вымываются.
        Арон Заави
      2. Маки Авелльевич Вчера, 19:45
        Цитата: Геркулесыч
        Маки Авелльевич -так минное поле чье, точнее мины ваши? ??


        у нас есть места где этих полей пруд пруди. бывает что пт мины с дождями гуляют и появляются в самых неожиданных местах. на Рамат ха Голан зайти в минное поле как два пальца если не внимательно идти по тропе. ограды не всегда вовремя чинят.
        Маки Авелльевич
        1. sxfRipper Вчера, 23:14
          Не так давно Сергей Пашков (Россия 24) репортаж оттуда вёл - так и есть, шаг влево, шаг вправо...
          sxfRipper
    5. Чёрный Вчера, 20:03
      Цитата: Маки Авелльевич
      "Двоих погибших Минобороны Израиля решило посмертно повысить в званиях.
      как правило погибшие солдаты АОИ повышаются в звании

      А для чего это делается? Это имеет какое то практическое значение для родственников ? или это своеобразная награда?
      Чёрный
      1. Маки Авелльевич Вчера, 20:09
        Цитата: Чёрный
        А для чего это делается? Это имеет какое то практическое значение для родственников ? или это своеобразная награда?


        для офицерских семей имеет пенсионное значение.
        Маки Авелльевич
        1. Околоточный Вчера, 21:55
          Неплохая кстати практика, желаю как можно меньшего её применения к вашим солдатам. Я о самом принципе. Плюс одно звание....
          Околоточный
  3. КВУ-НСвД Вчера, 18:30
    Накануне в Израиле в результате ДТП, в котором грузовик протаранил три армейских автомобиля, погибли двое военнослужащих бригады «Голани», ещё 10 военных получили ранения.
    Соболезнования родным и близким...
    КВУ-НСвД
  4. Симон Вчера, 18:30
    А, что, саперов у них нет? Которые могли бы нейтрализовать, на время работ, эти злополучные мины! fool
    Симон
    1. Маз Вчера, 19:52
      Чото я там никаких останков заграждения не вижу которое они якобы чинили. Есть такое слово в армии - растрендяйство. Так вот 90% таких случаев - последствия растрендяйства в армии и пренебрежения инструкциями. И только 10% результат несчастного случая. А израильтяне не святые , мэа ахуз -100%
      Маз
  5. polpot Вчера, 18:33
    Вызывает удивление использование подобных автомобилей для патрулирования или это грузовик для стройматериалов
    polpot
  6. KonoGon Вчера, 18:40
    овершали починку ограды между израильскими и палестинскими территориями.
    неверно, чинили забор вокруг минного поля. На мину наехала машина, потому, по всей видимости, и раны не тяжёлые.
    KonoGon
  7. мерцание Вчера, 18:44
    БВ одна больша мина
    мерцание
  8. Геркулесыч Вчера, 18:54
    То есть, я так понял, они на своей мине и подорвались? hi
    Геркулесыч
    1. Арон Заави Вчера, 19:31
      Цитата: Геркулесыч
      То есть, я так понял, они на своей мине и подорвались? hi

      Да.
      Арон Заави
      1. Маз Вчера, 19:40
        Чо ж так плохо-то. Наши вон гектарами в Сирии разминируют, полевропы от мин освободили. А самые избранные мины не могут извлечь или нейтрализовать. Купите трал у Уралвагонзавода, Или три. Поклонитесь центру разминирования МО РФ. Заплатите в конце концов, если у самих ума не хватает. Или жадность снова заела? Солдат не жалко?
        Маз
        1. Аскет Вчера, 20:30
          Цитата: Маз
          Или жадность снова заела? Солдат не жалко?

          Скорее бюрократия,пока в Кнессете поспорят принимать закон о разминировании или оставить поля на всякий случай,заменив старые мины новыми,пока создадут бюрократический орган руководящий этим процессом.посчитают сколько надо бабла.проведут тендер среди компаний...много мин за это время подмоет дождями
          Аскет
  9. Дормидонт Вчера, 19:15
    Не хочу лицемерить
    Дормидонт
    1. Маки Авелльевич Вчера, 19:38
      Цитата: Дормидонт
      Не хочу лицемерить


      поздно
      Маки Авелльевич
  10. APASUS Вчера, 19:19
    Погибших уже не вернуть ,ну а раненым скорейшего выздоровления.
    Что то история мутная ,ограждение по среди минного поля находятся ? Как они определяют границы опасной зоны ,если смогла сами наехать? Что то тут не договаривают...............
    APASUS
  11. Xscorpion Вчера, 19:30
    Цитата: poquello
    Цитата: Маки Авелльевич
    "Обращает на себя внимание тот факт, что такая работа названа «рутинной»."
    поддержка ограждений в рабочем состоянии вас удивляет?
    "Двоих погибших Минобороны Израиля решило посмертно повысить в званиях.

    как правило погибшие солдаты АОИ повышаются в звании

    занимаясь починкой ограды рядом с минным полем

    блин, а где ограда и какое тогда расстояние они обозначают словом "рядом"?


    По идее между границей и фактическим минным полем должно быть не менее 200 метров.Может конечно мина и проплыла такое расстояние в результате паводков и тому подобных условий,в результате селей бывало мины и на километры переносило на Кавказе и в Средней Азии в 90х,эхо бывших войн.Либо все банально,мина была установлена заранее на маршрутах передвижения.Если это было рутиной,то есть повседневной работой.
    Xscorpion
    1. Маки Авелльевич Вчера, 19:40
      Цитата: Xscorpion
      По идее между границей и фактическим минным полем должно быть не менее 200 метров.


      если у нас будут соблюдать такую дистанцию то придётся отказатся от минных полей.
      места мало тут однако.
      Маки Авелльевич
  12. Ураган70 Вчера, 19:45
    Цитата: Тралл
    Почему Россия в кольце НАТО, а границы свои не минирует?
    Почему Россия "воюет" с Украиной, военнослужащие которой переходят границу, ища спасения?
    Может пора перестать наживать себе врагов по периметру?

    Ваши бы слова, да сионистам в уши!
    Ураган70
  13. Ураган70 Вчера, 19:50
    Цитата: Маз
    Млин, каждый день терракт или два в стране, а они в Сирию лезут. Что и говорить - Гениальные.

    Не то слово!
    Ураган70
  14. Галеон Вчера, 20:00
    Сочувствие служивым и выздоровления. Соболезнования семьям погибших. ЧП бывают в любой армии.
    Но "форд" в Израиле??? Дунай потек вспять или небо упало на Измаил??
    Галеон
    1. igor67 Вчера, 20:33
      Цитата: Галеон
      Сочувствие служивым и выздоровления. Соболезнования семьям погибших. ЧП бывают в любой армии.
      Но "форд" в Израиле??? Дунай потек вспять или небо упало на Измаил??

      в чём собственно проблемма? мой сын сейчас служит и водитель такого же внедорожника, только Додж
      igor67
      1. igor67 Вчера, 20:51
        в статье описаны два разных случая с военнослужащими сегодня.два солдата погибли в дорожной аварии, в Хамер с зади врезалась фура, водитель араб, , при подрыве Форд легко ранены двое
        igor67
      2. Галеон Сегодня, 00:14
        Игорь, я очень сильно удивлен "форду", т.к. встречал неоднократно неприятие этой марки в Израиле из-за сотрудничества этой фирмы с Гитлером. В т.ч. слышал от гида, когда был у вас 18 лет назад в паломнической поездке. Видимо, с тех пор что-то изменилось.
        Галеон
  15. Ураган70 Вчера, 20:00
    Цитата: профессор
    Цитата: А. Привалов
    Мины могли быть и иорданскими, этой пограничной линии уже лет 50, но дело не в том.


    В Твиттере пресс-службы сообщается, что израильские военнослужащие после патрулирования местности совершали починку ограды между израильскими и палестинскими территориями.

    Граница между Израилем и Иорданией, а не Фылыстым. И мины скорее всего наши. Там их пруд пруди.

    "Фылыстым?"
    Опять с тебя желчь прет? Евреи подорвались на своей же мине! Твои соплеменники спокойно обсуждают, чего тебя то прёт? Охолонись, ваши ж люди погибли! И не разводи тут межнациональную вражду. Пользуешься тем, что на ВО палестинцев нет, некому ответить?
    Ураган70
    1. профессор Вчера, 20:13
      Цитата: Ураган70
      Пользуешься тем, что на ВО палестинцев нет, некому ответить?

      Я тебе открою одну страшную тайну. Только между нами. Ок? палестинцев нет не только на ВО, но и в природе их не существует. Они вымерли несколько тысяч лет назад. С тех пор нет ни палестинского языка, ни палестинской культуры или письменности. Ничего не осталось от этого народа.
      профессор
      1. kpotr Вчера, 20:48
        Они же себя кнаанами считают сейчас.
        kpotr
        1. Аскет Сегодня, 00:00
          Цитата: kpotr
          Они же себя кнаанами считают сейчас.

          ханаанцы и филистимляне наверное.Арафат утверждал,что он их потомок. Тут существует множество версий и каждая из сторон выбирает ту,которая ей выгоднее для потверждения исторических прав на Землю Обетованную.
          На генетическом уровне доказано,что арабы и евреи имеют общие корни. практически один народ как к примеру русские и украинцы-малороссы. У нас многие тоже отрицают существование отдельного украинского народа и искуственного государства Украина,так и в Израиле отрицают существование палестинцев как отдельного народа,считают,что Палестина,как и Украина искусственно созданное государство.
          Аскет
      2. MOLODCHIK Вчера, 21:11
        не со совсем так.. плиштим (плиша-вторжение) племена греков которые вторглись на нашу землю и были уничтожены при вторжении вавилонян- это совсем не палестинцы как нас обозвали римляне после подавления восстания Бар Кохбы.
        так что они и не умирали, т.к. это мы и есть, если уже смотреть по риммлянински))) имхо
        MOLODCHIK
    2. Neksel Вчера, 22:22
      Цитата: Ураган70
      "Фылыстым?"
      Опять с тебя желчь прет?

      по арабски "палестинцы" - звучит как "фылыстиниин".
      Neksel
  16. Lacoste Вчера, 23:04
    мелочь, а приятно)
    Lacoste
  17. XXXIII Вчера, 23:30
    Автомобиль с израильскими солдатами подорвался на мине
    Выдайте парням миноискатели, раз такое дело, или тоже денег жалко на жизни..... fool
    Парням выздоравливание, главное что все части тела на месте... yes
    XXXIII
Картина дня