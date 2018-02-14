00:17 15 февраля
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Белоруссия направила запрос в Россию о продлении аренды военных объектов

Белоруссия направила запрос России по поводу планов продления сроков аренды находящихся на территории республики двух российских военных объектов, сообщил в среду в Минске министр обороны Белоруссии Андрей Равков.

Белоруссия направила запрос в Россию о продлении аренды военных объектов


В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования Узла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВСФ РФ). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон. В случае нежелания одной из сторон продлить срок действия настоящего соглашения она письменно уведомляет другую сторону о принятом решении за 12 месяцев до окончания действия соглашения.


Мы отправили запросы туда, этот вопрос сейчас на согласовании. Все исполняется в соответствии с теми с договорами, которые есть
— сказал министр на пресс-конференции.

Он напомнил, что в будущем году необходимо решить вопрос по аренде российских военных объектов.

Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск готов рассмотреть вопрос о продлении аренды Москвой военных баз на территории республики, если будет обращение российской стороны. Отмечалось, что срок аренды военных объектов РФ в Ганцевичах и Вилейке истекает в 2020 году, передает РИА Новости


Использованы фотографии: https://vpk-news.ru/
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Комментарии 75

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  1. Тралл Вчера, 18:15
    Нормальная практика. Заблаговременно, без нервов и истерик.
    Вот творит "сидящий на двух стульях" Батька. А ведь мог бы и прокинуть, как "партнёры" с Алясочкой smile
    Тралл
    1. Пытливый Вчера, 18:16
      Цитата: Тралл
      Нормальная практика. Заранее и без нервов.

      Азербайджан уже пытался руки выкручивать и шантаж не прошёл...
      Пытливый
      1. APASUS Вчера, 19:12
        Цитата: Пытливый
        Азербайджан уже пытался руки выкручивать и шантаж не прошёл...

        Они просто закрыли нашу РЛС в Габале,под предлогом цены за аренду.Так что говорить про то что шантаж не прошел , тут скорее неуместно,мы потеряли очень удобную площадку.
        APASUS
        1. уралец Вчера, 19:37
          Россия сама отказалась от РЛС в Габале, по нескольким соображениям.. Во первых- РЛС в Габале, одна из первых станций СССР на Кавказе, и к тому времени и морально и физически устарела. Наука уже шагнула вперед, и надо было что то с ней кардинально делать. Реконструкция стоила огромных средств. Второе, Азербайджан выставил ряд условий сохранения Россией РЛС в Габале, экономического, политического, морального порядка, что Россией было трудно принять. На этом Россия отказалась от Габалы, построив НОВУЮ современную РЛС в Армавире, более мощную. А Азербайджан остался с памятником советского бывшего могущества..)
          уралец
          1. APASUS Вчера, 19:40
            Цитата: уралец
            Россия сама отказалась от РЛС в Габале, по нескольким соображениям.

            После того как Азербайджан выставил за аренду сумму в районе 200 мил $ смысла торговаться не было.А если вы не в курсе то ее предлагали модернизировать и даже завезли несколько транспортов оборудования.
            APASUS
      2. Piramidon Вчера, 22:42
        Цитата: Пытливый
        Цитата: Тралл
        Нормальная практика. Заранее и без нервов.

        Азербайджан уже пытался руки выкручивать и шантаж не прошёл...

        А причем тут Азербайджан? По моему с белорусами на этот счет трений до сей поры на возникало.
        Piramidon
    2. Симон Вчера, 18:21
      Ну, конечно, Россия только ЗА!
      Симон
      1. 210окв Вчера, 18:24
        Естественно.Эта наше общая задача.
        Цитата: Симон
        Ну, конечно, Россия только ЗА!
        210окв
        1. Подрезчик Вчера, 21:42
          [quoteБелоруссия направила запрос России по поводу планов продления сроков аренды находящихся на территории республики двух российских военных объектов, сообщил в среду в Минске министр обороны Белоруссии Андрей Равков.
          Белоруссия направила запрос в Россию о продлении аренды военных объектов][/quote]
          Пусть этот "министр" ответит, каким образом у него подчиненные в мирное время "вешаются" со связанными руками, ногами, с майкой на башне (это в учебке!) и....эта ЕЩЕ ИСПОЛНЯЕТ ОБЯЗАННОСТИ МИНИСТРА??????????
          В ОТСТАВКУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Подрезчик
          1. Подрезчик Вчера, 21:44
            говорить не надо. Министр-дерьмоватый, забили рот, сидим спокойно. wink
            Подрезчик
            1. Подрезчик Вчера, 21:54
              Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск готов рассмотреть вопрос о продлении аренды Москвой военных баз на территории республики, если будет обращение российской стороны. Отмечалось, что срок аренды военных объектов РФ в Ганцевичах и Вилейке истекает в 2020 году, передает РИА Новости

              Вчера Президент вставлял "пистон" всем БЕЛ-СИЛОВИКАМ...Сказал, Россия не помогает и ей по... laughing А мы так не думаем....Ему "грошей" не дали.... lol
              Подрезчик
      2. Лопатов Вчера, 18:40
        Цитата: Симон
        Ну, конечно, Россия только ЗА!

        Не факт.
        Нет, с политической точки зрения России это может быть и нужно. Но с военной- совсем не факт
        Лопатов
        1. Тикси-3 Вчера, 19:08
          Цитата: Лопатов
          Нет, с политической точки зрения России это может быть и нужно. Но с военной- совсем не факт

          да и с политической то же не факт!
          Тикси-3
        2. Аскет Вчера, 21:12
          Цитата: Лопатов
          Нет, с политической точки зрения России это может быть и нужно. Но с военной- совсем не факт

          Изначально "Волга" не являлась базовой станцией СПРН, такой станцией должен был стать более мощный Дарьял. Планировалось ,что первая станция"Волга" будет в Бийске отслеживать Китай,однако в связи с нормализацией отношений от этой затеи решено было отказаться.Строительство было начато под Барановичами для контроля за пусками БР "Першинг" из ФРГ, но позже было приостановлено М.Горбачевым . Узел планировалось ввести в строй в 1989 году .
          С 1991 года строительство станции было заморожено руководстом Белоруссии, но позже активизировано. С 1993 года строительство было фактически заморожено из-за недостаточного финансирования и несогласованности действий заказчика и работ подрядчика . В результате аппаратура, простояв длительное время в складских помещениях пришла в негодность. Впоследствии встал вопрос о ее замене, что потребовало дополнительных финансовых расходов и времени.

          В декабре 1994 года станция была впервые включена в ходе испытаний на излучение.

          В соответствии с заключенным 6 января 1995 г. соглашением между Российской Федерацией и Республикой Беларусь все недвижимое имущество и занимаемый ОРТУ "Барановичи" земельный участок передан российской стороне в пользование на срок в 25 лет без взимания всех видов налогов. Руководство Белоруссии также не взимает плату за использование каналов связи.
          После того как мы потеряли Скрунду,возникла брешь на северо-западном атлантическом направлении и в 1998г. началось ускоренное строительство и в 2002г. станция заступила на БД, контроль над районами патрулирования американских и британских подлодок с БР "Трайдент" в Северной Атлантике и Норвежском море был восстановлен.

          Ну а Вилейка тоже нужный обьект СДВ-связь с АПЛ ВМФ РФ и выдача сигналов привязки точного времени для СЕВ ПРО г.Москвы.
          Аскет
          1. Лопатов Вчера, 21:27
            Цитата: Аскет
            После того как мы потеряли Скрунду,возникла брешь на северо-западном атлантическом направлении и в 1998г. началось ускоренное строительство и в 2002г. станция заступила на БД,

            А сейчас её сектор перекрывается намного более современными "Воронежами" в Калининграде и Питере.
            Проблемы этих объектов, собственно, в том, что они белорусские. И у них денег на модернизацию нет.
            Лопатов
        3. avt Вчера, 22:40
          Цитата: Лопатов
          Не факт.

          Факт в части радара , да и пункт связи не лишний. Другое дело -Бацка ждёт Су-30 .
          avt
    3. новичок Вчера, 18:24
      договорятся, никуда не денутся.
      новичок
    4. влад66 Вчера, 18:28
      Цитата: Тралл
      Нормальная практика. Заблаговременно, без нервов и истерик.

      Дык так и должно вроде быть между нормальными странами. hi
      влад66
    5. To be or not to be Вчера, 18:50
      Да вроде тут проблем нет , Да и флота нет у батьки шутка wink
      Срок аренды Россией недвижимого имущества и земельных участков, на которых располагаются 474-й отдельный радиотехнический узел «Барановичи» (Ганцевичи, Брестская область) и 43-й узел связи Военно-морского флота РФ (Вилейка, Минская область), истекает в 2020 году.
      Согласно договоренностям, решения о продлении (или непродлении) аренды на очередные 25 лет должны быть приняты за два года до этого.Обычные технические процедуры.
      To be or not to be
    6. kapitan92 Вчера, 21:47
      Цитата: Тралл
      Нормальная практика. Заблаговременно, без нервов и истерик.
      Вот творит "сидящий на двух стульях" Батька. А ведь мог бы и прокинуть, как "партнёры" с Алясочкой smile

      Вот по поводу "нормальной практики" не совсем понимаю. С 2016 завершилось формирование Единой системы противовоздушной обороны Беларуси и России. , ОДКБ, однако существует.
      Какая плата за аренду??? Если оплата за потребляемые энергоресурсы это одно, а полная оплата аренды военной базы, несколько другое. "Лицо" не треснет !? hi
      kapitan92
  2. SNEAKY Вчера, 18:16
    laughing В окно видна прям.Одного не могу понять.За что Лукашенко арендную плату хочет?Ему что,и телохранители платят,за то что на крыльце его дежурят?
    SNEAKY
    1. COJIDAT Вчера, 18:19
      Жадный он, Лукашенко
      COJIDAT
      1. Тралл Вчера, 18:21
        Цитата: COJIDAT
        Жадный он, Лукашенко

        Очень жадный, никому не даёт грабить белорусов. Патологически жадный, даже сам их не грабит. smile
        Тралл
        1. SNEAKY Вчера, 18:30
          Батька,да.Молодец.Я прям на память сохранил письмо с выставленным мне счетом "тунеядским".А тут целый военный объект,как он однажды назвал "воров и бандитов".
          Не,ну гектары охотничьих угодий всяким катарским друзьям ему и бесплатно не жаль.Не россияне ведь,требующие оплаты хотя бы за льготные энергоресурсы.
          SNEAKY
      2. 210окв Вчера, 18:25
        Ну,для кого он жадный,а кому и нет.
        Цитата: COJIDAT
        Жадный он, Лукашенко
        210окв
      3. Игорь В Вчера, 19:53
        Цитата: COJIDAT
        Жадный он, Лукашенко

        Таджикистану мы платим за аренду земли, на которой стоит комплекс "Окно" в сумме одного таджикского рубля в год. ( Не помню как он называется). Вот это Рахмон жадный! Рыгорыч мог бы взять пример.
        Игорь В
    2. Пытливый Вчера, 18:22
      Цитата: SNEAKY
      laughing В окно видна прям.Одного не могу понять.За что Лукашенко арендную плату хочет?Ему что,и телохранители платят,за то что на крыльце его дежурят?

      Это обычная процедура, предназначена для того, чтобы через год не было заявлено: сроку вам месяц и чтобы вас на нашей земле не было. Это как частный дом построить в чужом государстве на условиях устной договоренности.
      Пытливый
    3. Симон Вчера, 18:23
      Ну, куда теперь деваться - обоюдная выгода! request
      Симон
      1. Сержант71 Вчера, 18:42
        Выгода? Вы уверены, что стране, и так сидящей на шее бюджета РФ,надо ещё и за базы, которую как бы и Белоруссию защищают, ещё и платить? Странное какое-то у вас понятие выгоды. Почему мы Киргизии и Сирии не платим? Не задумывались?
        Сержант71
        1. 210окв Вчера, 19:18
          А почему Вы считаете что мы Киргизии не платим?Ещё как платим!И долги регулярно списываем.Про Сирию отдельная тема-там высший разум(газонефтяной)рулит.
          Цитата: Сержант71
          Выгода? Вы уверены, что стране, и так сидящей на шее бюджета РФ,надо ещё и за базы, которую как бы и Белоруссию защищают, ещё и платить? Странное какое-то у вас понятие выгоды. Почему мы Киргизии и Сирии не платим? Не задумывались?
          210окв
  3. Сержант71 Вчера, 18:26
    Хороший союзник. Защищает своё сидалище за российские деньги.
    Сержант71
    1. 210окв Вчера, 19:26
      Вы знаете,белорусы не только своей сидалище защищают..Лет двадцать с гаком они и нашу пятую точку прикрывают..В Смоленской области не было военных,ну не совсем.Там есть Академия ПВО,пару частей в Вязьмеи в Ельне.И все..400 верст до Москвы..Правда сейчас вроде усиливают,я оттуда уехал шесть лет и не знаю в реальности как сейчас.Вот кто тогда прикрывал?
      Цитата: Сержант71
      Хороший союзник. Защищает своё сидалище за российские деньги.
      210окв
    2. sapporo1959 Вчера, 19:45
      А в России что деньги разве есть для защиты седалищ? Премьер же говорил что вы там мол так держитесь,и тут вдруг на худосочной Российской шее аж целая Белоруссия на рисовалась? Вы может там чего путаете? Вон Украина с шее российской вроде давно слезла,а вот денег в бюджете на пенсии почему то так и не добавилось???
      sapporo1959
  4. КВУ-НСвД Вчера, 18:32
    Если нужны , то договорятся и продлят соглашение
    КВУ-НСвД
  5. Рязанец87 Вчера, 18:50
    474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) (Узел «Барановичи», ОРТУ «Ганцевичи»).
    - Все недвижимое имущество и занимаемый «Волгой» земельный участок переданы российской стороне в пользование на срок в 25 лет без взимания всех видов налогов, кроме налогов, связанных с хозяйственной деятельностью. Беларусь также не требует платы за использование каналов связи. В обмен на подписание соглашения была достигнута договоренность о частичном списании долга Республики Беларусь за энергоносители. Белорусская сторона также получает за аренду узла информацию о ракетно-космической обстановке и возможность использовать российские полигоны для боевых стрельб своих средств ПВО. Кстати, на объектах, обслуживающих деятельность узла, работает около 200 граждан Беларуси.

    43-й узел связи ВМФ России (Радиостанция «Вилейка»)
    43-й узел связи действует на основании межправительственного соглашенияот 6 января 1995 г. на срок 25 лет. Согласно ему, узел не имеет статуса военной базы. Недвижимое имущество радиостанции, указанное в приложении к Соглашению, является собственностью Беларуси. Кроме того, Россия безвозмездно предоставляет Беларуси информацию о порядке передачи сигналов Государственной системы единого времени и эталонных частот Российской Федерации с использованием радиостанции.
    Рязанец87
    1. КОТ БАЮН Вчера, 19:07
      Совершенно верно. Кратко и по существу. Респект.
      КОТ БАЮН
  6. лысова Вчера, 18:50
    Что то торопятся, за год многое может поменяться, как техническом плане, так и в политике.
    лысова
  7. Геркулесыч Вчера, 18:51
    Нужно продлевать аренду! Там на кону и Белоруссии безопасность не только наша!
    Геркулесыч
    1. Стропорез Вчера, 20:57
      Цитата: Геркулесыч
      Нужно продлевать аренду! Там на кону и Белоруссии безопасность не только наша!

      Вспомнилось!!!
      Стропорез
      1. Стропорез Вчера, 21:13
        Вот целиком!
        Стропорез
  8. Симон Вчера, 18:53
    Цитата: Сержант71
    Выгода? Вы уверены, что стране, и так сидящей на шее бюджета РФ,надо ещё и за базы, которую как бы и Белоруссию защищают, ещё и платить? Странное какое-то у вас понятие выгоды. Почему мы Киргизии и Сирии не платим? Не задумывались?

    Для нас все равно выгодно! Наши базы первые стоят в Белоруссии, на прикрытии наших границ. Что хотите, чтоб наши войска стояли на границах с Беларусью! Теперь скажите, на сколько может сократиться боеготовность наших войск, если они будут стоять у белорусских границ на нашей территории, при подлете вражеских ракет и самолетов! Вот и весь вопрос! Дело не в деньгах - дело в боеготовности и защите нашей территории! fool
    Симон
    1. Донской Вчера, 19:07
      Цитата: Симон
      Для нас все равно выгодно! Наши базы первые стоят в Белоруссии, на прикрытии наших границ. Что хотите, чтоб наши войска стояли на границах с Беларусью! Теперь скажите, на сколько может сократиться боеготовность наших войск, если они будут стоять у белорусских границ на нашей территории, при подлете вражеских ракет и самолетов! Вот и весь вопрос! Дело не в деньгах - дело в боеготовности и защите нашей территории! fool

      Стесняюсь спросить, а на каких белорусских базах стоят наши войска? belay Хотели в Барановичах авиационную базу разместить, так батька послал Россию к едрене фене. А упоминаемые в этой статье 2 объекта базами не являются и близко. Если вы конечно не имели в виду нашу военно-морскую базу в Белорусском море. Эта да, наводит ужас на матрасников lol
      Донской
      1. sapporo1959 Вчера, 19:57
        Ох уж эта база с эдрене феней самому Путину! Ну Лукашенко такой он и Путина может и Медведева.Ну а уж озабоченных патриотов Российских тем более...Ну да ладно с базой.Все равно в России на неё и денег то в принципе нет.Мост и лимпиады подорвали экономическое здоровье конечно крепко.Восемнадцать лет деньги копили копили,но пишут что уже и по новому надо начинать копить.
        sapporo1959
    2. Сержант71 Вчера, 19:08
      Чушь не городите. У нас НАТО в Прибалтике 20 лет стоит в 200 верстах от Питера. Вас там "подлёт самолётов и ракет" не беспокоит? Много там у нас войск стоит, кроме понранцов? Да их там нет почти. А не хотите всё же ответить на вопрос, почему Киргизии и Сирии хватает совести не кляньчить бабки за свою же защиту? Или не находится ответа на неудобные вопросы? Себе покажите fool
      Сержант71
      1. zhekazs Вчера, 19:38
        Цитата: Сержант71
        Много там у нас войск стоит, кроме понранцов? Да их там нет почти.

        Всё там есть. Поездите по Ленобласти, да посмотрите.
        zhekazs
      2. sviazist Вчера, 20:12
        Ну так не продляйте договор. В чем проблема. А вообще, с таким уровнем мышления... Хотя сержант71 и есть сержант что с него взять. Хотя... Бери лопату и иди копай искусственное озеро для зеркала антенны. Вилейка тебе же не надо. Заодно может поумнеешь. Пока копать будешь. Экономист.
        sviazist
        1. Стропорез Вчера, 20:57
          Цитата: sviazist
          .. Хотя сержант71 и есть сержант что с него взять. Хотя...

          Не обращайте внимания!
          Стропорез
          1. sviazist Вчера, 21:04
            Да это чудо в ветке про поставки Су-30 уже нагородило. Как до него донести, что Беларусь и Россия СОЮЗНИКИ. И противник у нас один - НАТО.
            sviazist
            1. Стропорез Вчера, 21:24
              Цитата: sviazist
              . Как до него донести, что Беларусь и Россия СОЮЗНИКИ. И противник у нас один - НАТО

              Вы знаете, скорее всего это бесполезное занятие, это жертвы зомбо-пропаганды.У нас же во всём все вокруг виноваты, ща ещё начнут орать , что вы за счёт нашего газа живёте. wassatОт себя могу сказать, что белорусы мне истинные братья. good drinks
              Когда в Минске бываю, всегда посещаю памятник Воинам -Интернационалистам, однажды мне даже ночью милиционер ворота открыл. Вот так. soldier
              Стропорез
              1. sviazist Вчера, 21:27
                Наверно Вы правы. Один фиг из-за этого чуда предупреждение влепят.
                sviazist
                1. Стропорез Вчера, 21:35
                  Цитата: sviazist
                  Наверно Вы правы. Один фиг из-за этого чуда предупреждение влепят.

                  Да не переживайте, фигня это всё, слава Богу здравомыслящих людей гораздо больше.
                  Вы ему лусчше расскажите, есть ли в Болоруссии обманутые дольщики, Это будет шок. И вообще побольше о вашей жизни позитива. Знаю что у вас мигрантов из ср. азии нету request
                  Стропорез
                  1. sviazist Вчера, 21:38
                    Были дольщики в 2008 году. Про один случай слышал в Минске. Все мошенники осуждены. Мигрантов практически нет. А те что есть ведут себя прилично.
                    sviazist
                  2. sviazist Вчера, 21:41
                    А еще приватизации в стиле "прихватизация" нет. Были одни ходоки Баумгертнеры за БелКалием. У нас взяли у Вас отпустили. Типа чэсныя бизнесмены wassat А надо бы am
                    sviazist
                    1. Лексус Вчера, 23:31
                      Если Вы напишете, что в Белоруссии чиновники живут в таких же квартирах, как врачи и учителя, что на улице зимой люди ноги не ломают, потому что дворники дорожки до асфальта чистят, а тропинки песком посыпают, форменные "кричалки" Вас "сказочником" заклеймят. hi
                      Лексус
                      1. sviazist Вчера, 23:52
                        Про чиновнков не знаю. Дороги чистят, дорожки тоже. Песком посыпают. Ноги ломают. Беларусь на сказка и не рай. У нас своих проблем хватает. Но при этом порядка в разы больше чем в России. Денег короче у нас столько нету чтобы так воровать. И страна поменьше на порядки и бардака потому в разы меньше.
                        sviazist
              2. sviazist Вчера, 21:45
                Россиян у нас много бывает. Я из Бреста. В крепость часто и много приезжают.
                sviazist
                1. Стропорез Вчера, 23:03
                  Цитата: sviazist
                  Россиян у нас много бывает. Я из Бреста. В крепость часто и много приезжают.

                  У меня до мурашек Хатынь и Брест!!!
                  С детсва помню, а когда приехал ..обалдел совсем. soldier
                  Стропорез
                  1. sviazist Вчера, 23:57
                    В крепости с детьми часто гуляем. Лучшего места для патриотического воспитания трудно представить.
                    А место там действительно героическое. И святое.
                    sviazist
    3. Игорь В Вчера, 20:00
      Цитата: Симон
      Цитата: Сержант71
      Выгода? Вы уверены, что стране, и так сидящей на шее бюджета РФ,надо ещё и за базы, которую как бы и Белоруссию защищают, ещё и платить? Странное какое-то у вас понятие выгоды. Почему мы Киргизии и Сирии не платим? Не задумывались?

      Для нас все равно выгодно! Наши базы первые стоят в Белоруссии, на прикрытии наших границ. Что хотите, чтоб наши войска стояли на границах с Беларусью! Теперь скажите, на сколько может сократиться боеготовность наших войск, если они будут стоять у белорусских границ на нашей территории, при подлете вражеских ракет и самолетов! Вот и весь вопрос! Дело не в деньгах - дело в боеготовности и защите нашей территории! fool

      Если уж говорить о первых, то надо вспомнить о Калининградской области. И "Воронеж" тут есть, и кое-что ещё.
      Игорь В
  9. КОТ БАЮН Вчера, 19:16
    Господа, аренда данных объектов мизерна в денежном выражении. Здесь не вопрос оплаты,а вопрос оформления документов. И вот не нужно разводить дебаты по поводу "нахлебников", долгов и т.д.
    Обычные отношения в рамках союзных государств с ЕДИНОЙ военной доктриной.
    Товарищ Рязанец очень ёмко выразился на данную тему.
    Цитата: Рязанец87
    474-й отдельный радиотехнический узел (ОРТУ) (Узел «Барановичи», ОРТУ «Ганцевичи»).
    - Все недвижимое имущество и занимаемый «Волгой» земельный участок переданы российской стороне в пользование на срок в 25 лет без взимания всех видов налогов, кроме налогов, связанных с хозяйственной деятельностью. Беларусь также не требует платы за использование каналов связи. В обмен на подписание соглашения была достигнута договоренность о частичном списании долга Республики Беларусь за энергоносители. Белорусская сторона также получает за аренду узла информацию о ракетно-космической обстановке и возможность использовать российские полигоны для боевых стрельб своих средств ПВО. Кстати, на объектах, обслуживающих деятельность узла, работает около 200 граждан Беларуси.

    43-й узел связи ВМФ России (Радиостанция «Вилейка»)
    43-й узел связи действует на основании межправительственного соглашенияот 6 января 1995 г. на срок 25 лет. Согласно ему, узел не имеет статуса военной базы. Недвижимое имущество радиостанции, указанное в приложении к Соглашению, является собственностью Беларуси. Кроме того, Россия безвозмездно предоставляет Беларуси информацию о порядке передачи сигналов Государственной системы единого времени и эталонных частот Российской Федерации с использованием радиостанции.
    КОТ БАЮН
  10. Старый26 Вчера, 19:17
    Цитата: Тралл
    Нормальная практика. Заблаговременно, без нервов и истерик.

    Особенно Вилейка необходима. "Волгу" - объект уже не столь актуальный, как 20 лет назад. Да и так скоро списывать придется. Замена ей уже есть
    Старый26
    1. Аскет Вчера, 22:52
      Цитата: Старый26
      Особенно Вилейка необходима.

      Не будем разглашать...но Вилейка для ПРО не так актуальна,выполняет скорее дублирующие функции...для лодок не знаю, но и там переходят на связь нового поколения
      Аскет
  11. Черный Джо Вчера, 19:47
    Продлить на 200 лет
    Черный Джо
  12. Старый26 Вчера, 20:00
    Цитата: Черный Джо
    Продлить на 200 лет

    Чего так мало. Писали бы уж на 1000 лет, или на 10 000
    Старый26
  13. Симон Вчера, 20:05
    Цитата: sapporo1959
    А в России что деньги разве есть для защиты седалищ? Премьер же говорил что вы там мол так держитесь,и тут вдруг на худосочной Российской шее аж целая Белоруссия на рисовалась? Вы может там чего путаете? Вон Украина с шее российской вроде давно слезла,а вот денег в бюджете на пенсии почему то так и не добавилось???

    Интересно, где? На Украине или в России, уточняйте! Мне лично пенсию добавили, я не жалуюсь, хватает!
    Симон
    1. sapporo1959 Вчера, 20:51
      Ну вот хоть одного счастливого пенсионера встретил которому на все хватает Так держать! Родина вас думаю не забудет,ну а счастливый Медведев да же при встрече и расцелует как Леонид Ильич в свое время...Еще раз прям Молодца!
      sapporo1959
  14. Ураган70 Вчера, 20:14
    Цитата: Тралл
    Нормальная практика. Заблаговременно, без нервов и истерик.
    Вот творит "сидящий на двух стульях" Батька. А ведь мог бы и прокинуть, как "партнёры" с Алясочкой smile

    Не товорите Гоп, до 2020 еще два года, возможно ближе к концу 2019-го Батька и щеки и губы надует? Было же уже?
    Ураган70
    1. sapporo1959 Вчера, 20:52
      Ну да.Сменится в России власть,а потом ищи концы...
      sapporo1959
  15. Ураган70 Вчера, 20:18
    Цитата: sapporo1959
    Ох уж эта база с эдрене феней самому Путину! Ну Лукашенко такой он и Путина может и Медведева.Ну а уж озабоченных патриотов Российских тем более...Ну да ладно с базой.Все равно в России на неё и денег то в принципе нет.Мост и лимпиады подорвали экономическое здоровье конечно крепко.Восемнадцать лет деньги копили копили,но пишут что уже и по новому надо начинать копить.

    Пьёте?
    Ураган70
    1. sapporo1959 Вчера, 21:05
      На что пить если российская пенсия такие излишества не подразумевает...?
      sapporo1959
  16. MOSKVITYANIN Вчера, 20:18
    Узла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах)

    На кой черт эта рухлять РФ нужна, ее спокойно заменят др. РЛС РФ в западной части страны....
    радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВСФ РФ)

    Выполняет функции узла связи ВМФ РФ в первую очередь с ПЛАРБ/ПЛА РФ находящихся в Северной Атлантике, если нецелесообразно строить новый на территории РФ, значит надо модернизировать с продлением срока аренды...
    MOSKVITYANIN
  17. Ураган70 Вчера, 20:22
    Цитата: sapporo1959
    А в России что деньги разве есть для защиты седалищ? Премьер же говорил что вы там мол так держитесь,и тут вдруг на худосочной Российской шее аж целая Белоруссия на рисовалась? Вы может там чего путаете? Вон Украина с шее российской вроде давно слезла,а вот денег в бюджете на пенсии почему то так и не добавилось???

    Ты откуда знаешь, милейший, про пенсии? Не мели чушь, я хоть и военный пенсионер, но прибавку тоже ощутил в декабре, когда вторую (за январь) перед Новым годом перечислили! Мать- гражданская пенсионерка, тоже получила с повышением, так что неправда ваша!
    И не читайте вы Эхо на ночь!
    Ураган70
  18. Симон Вчера, 20:24
    Цитата: Игорь В
    Цитата: Симон
    Цитата: Сержант71
    Выгода? Вы уверены, что стране, и так сидящей на шее бюджета РФ,надо ещё и за базы, которую как бы и Белоруссию защищают, ещё и платить? Странное какое-то у вас понятие выгоды. Почему мы Киргизии и Сирии не платим? Не задумывались?

    Для нас все равно выгодно! Наши базы первые стоят в Белоруссии, на прикрытии наших границ. Что хотите, чтоб наши войска стояли на границах с Беларусью! Теперь скажите, на сколько может сократиться боеготовность наших войск, если они будут стоять у белорусских границ на нашей территории, при подлете вражеских ракет и самолетов! Вот и весь вопрос! Дело не в деньгах - дело в боеготовности и защите нашей территории! fool

    Если уж говорить о первых, то надо вспомнить о Калининградской области. И "Воронеж" тут есть, и кое-что ещё.

    Не забывайте, что при ведении военных действий Калининградская область будет отрезана, из-за этого боезапас им будет доставлять проблематично, не так как в Белоруссию. Не забывайте, что американцы натыкали свои базы по всей Европе, а у нас только Белоруссия, Калининград и Крым.
    Симон
  19. Sewer Krainiy Вчера, 20:45
    Мужики, только войны не надобно. А то из-за простого запроса о продлении аренды военных объектов такие баталии пошли.. Калининград, войска у границы, кто кому должен, что нужно модернизировать... wink Несколько человек четко и ясно разложили обстакановку, им спасибо.
    Sewer Krainiy
  20. Старый26 Вчера, 20:48
    Цитата: Симон
    Не забывайте, что при ведении военных действий Калининградская область будет отрезана, из-за этого боезапас им будет доставлять проблематично, не так как в Белоруссию. Не забывайте, что американцы натыкали свои базы по всей Европе, а у нас только Белоруссия, Калининград и Крым.

    Если не дай бог это начнется, то одновременно с Калиниградской областью атакуют и Белорусь. Так что равнозначно
    Старый26
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