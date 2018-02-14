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Белоруссия направила запрос в Россию о продлении аренды военных объектов
Белоруссия направила запрос России по поводу планов продления сроков аренды находящихся на территории республики двух российских военных объектов, сообщил в среду в Минске министр обороны Белоруссии Андрей Равков.
В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования Узла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВСФ РФ). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон. В случае нежелания одной из сторон продлить срок действия настоящего соглашения она письменно уведомляет другую сторону о принятом решении за 12 месяцев до окончания действия соглашения.
Он напомнил, что в будущем году необходимо решить вопрос по аренде российских военных объектов.
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск готов рассмотреть вопрос о продлении аренды Москвой военных баз на территории республики, если будет обращение российской стороны. Отмечалось, что срок аренды военных объектов РФ в Ганцевичах и Вилейке истекает в 2020 году, передает РИА Новости
В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования Узла "Барановичи" системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВСФ РФ). Оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон. В случае нежелания одной из сторон продлить срок действия настоящего соглашения она письменно уведомляет другую сторону о принятом решении за 12 месяцев до окончания действия соглашения.
Мы отправили запросы туда, этот вопрос сейчас на согласовании. Все исполняется в соответствии с теми с договорами, которые есть— сказал министр на пресс-конференции.
Он напомнил, что в будущем году необходимо решить вопрос по аренде российских военных объектов.
Ранее Минобороны Белоруссии сообщило, что Минск готов рассмотреть вопрос о продлении аренды Москвой военных баз на территории республики, если будет обращение российской стороны. Отмечалось, что срок аренды военных объектов РФ в Ганцевичах и Вилейке истекает в 2020 году, передает РИА Новости
Использованы фотографии: https://vpk-news.ru/
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