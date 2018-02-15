Лёд тронулся? Нужно ли нам такое министерство бескультурья, задумались промышленники

Интересное действие произошло на днях. Правда, СМИ почему-то обошли стороной такое дело, а между тем явление знаковое.В совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики обсудили влияние культурной политики на развитие реального сектора.Участники дискуссии обсудили ситуацию в сегментах российской кинематографии, телевидения, архитектуры.Собственно, чего они там пытались обсудить, немного непонятно нормальному человеку.Ситуация коматозная.У нас проблема с культурой вообще, а с бескультурьем в частности. Но то, что об этом заговорили господа промышленники, уже интересно.Председатель совета Константин Бабкин озвучил ряд предложений, которые лягут в основу раздела о культурной политике государства в большом докладе о стратегии экономического развития РФ.Несколько непонятно, кому пойдет этот доклад, все, в общем-то, в курсе.В частностях, Бабкин озвучил много чего. Из вороха громких, но пустых фраз, получилось вычленить одну:Нормально, вот все на свои места и встало. Господа промышленники озабочены тем, что лет через 20-30 у станков стоять некому будет. И хлебушек выращивать.Аплодисменты? Ну, аплодисменты. Лучше поздно, чем никогда, верно?Господин Бабкин сообщил, что, по мнению экспертов совета, из 149 фильмов, поддержанных Фондом кино, 75% несут негатив по отношению к истории и образу будущего и лишь 10% из них несут позитивный заряд.А те категории, о которых необходимо говорить и которым уделялось внимание в «старые добрые» советские времена, увы, преданы забвению.Наши деятели кино и телевидения могут тратить деньги на рассказы о ком угодно (силовики, бандиты, проститутки, секс-меньшинства, банкиры и так далее), только не о тех, о ком стоило бы. Об учителях, ученых, врачах – ни слова. Они за кадром.Браво, господин Бабкин., — слова Бабкина.А у нас пока сплошные плевки в прошлое.Между тем, пока мы стыдились Сталина, повыползали вокруг поклонники и любители Гитлера. Проливающие слезки по невинно убиенным солдатам последнего Рейха.А чего ж им не появиться, если так называемое «министерство культуры» во главе с так называемым министром плодит убогие фильмецы и спектакли про кого угодно, только не Людей с большой буквы?Так называемому министерству досталось от многих выступавших. Лично мне больше всего понравилось (как всегда, впрочем) выступление Дмитрия Пучкова, который «Гоблин».Товарищ Пучков был в своем репертуаре, и, если не выражался, как Сергей Шнуров, то только по причине внутренней культурности. А по сути было вполне себе.Добавить нечего. Только то, что почему-то государство в этом крайне заинтересовано и постоянно выдает дотации тем, кто работает в этом направлении.Так называемое «министерство культуры» дает деньги на съемку так называемых «кассовых фильмов», которые почему-то один за другим становятся убыточными.И, стоит подчеркнуть, никто за это ответственности не несет, а потраченные деньги не возвращаются.Хотя, как вариант, возможно, с той стороны океана компенсируют.В итоге всех закармливают фильмецами на тему того, как наши предки одерживали победы где бы то ни было не потому что, а вопреки.Вопреки проклятому тоталитарному режиму, который их гнул, унижал, топтал и убивал. А они вопреки побеждали.Снова цитата Пучкова:К словам умного человека ничего не добавишь. Пучков – это не Песков.Были и представители «той» стороны. Первый замминистра культуры Владимир Аристархов, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев и президент "Москино", заслуженный артист РФ Игорь Угольников.Говорят, что очень сильно и очень по делу говорили Бортко, Вассерман, Угольников.Уважаемый и заслуженный Владимир Бортко, умеющий, прямо скажем, не только бюджеты осваивать, но и фильмы снимать, прямо сказал, что наши кинотеатры — это американские сети, они и пропагандируют соответственно американские идеи.Сложно с этим не согласиться.Тупик, однако.Если честно, хотелось бы видеть такого человека, как Пучков, в том кресле, где сейчас кайфует Мединский. И вот это была бы реально реформа, о которой так часто говорят нам телевизоры, холодильники и утюги.Это был бы даже прорыв власти на пути к созданию хоть какой-нибудь, самой маленькой и завалящей, но государственной идеологии.Шанс для последующих поколений стать не стадом потребителей, а все-таки гражданами великой страны.Но это без гордости за свою историю, например, нереально.А если мы, точнее, они, отказались от прошлого — у них нет будущего.Стоило бы помнить.Очень жаль, кстати, что тревогу, которую общественники и просто умные граждане бьют уже не один год, поддержали промышленники. Но хоть так, знаете ли. Маленькая, но победа. Что еще кто-то задумался.Промышленники поняли, что, как я сказал, лет через «надцать» никто не пойдет к станку или за пульт управления комбайна. Все будут стремиться к несколько иным идеалам.Что же, дай бог удачи господам гильдейским на этом тернистом пути.По большому счету, ради такого с кем угодно стоит союзы устраивать. На кону стоит слишком много, и то, что представители промышленности вмешались – это действительно плюс.Ведь, по крайней мере, они могут напомнить Мединскому и компании, что кто платит, тот и заказывает музыку. Кто наполняет бюджет, тот имеет право указывать, кому отхлебнуть.Да, конечно, некоторые сегодняшние богемные «творцы» типа Серебренникова могут от кассы и отказ получить, но кто сказал, что это плохо?В той, старой России Морозовы, Третьяков, Башкиров, Лебедев, Бугров строили заводы и фабрики, одновременно спонсируя театры. Почему не взять на вооружение такой принцип?Хочется же жить в Великой России, а не филиале США…