12:16 15 февраля

Лёд тронулся? Нужно ли нам такое министерство бескультурья, задумались промышленники

Интересное действие произошло на днях. Правда, СМИ почему-то обошли стороной такое дело, а между тем явление знаковое.

Лёд тронулся? Нужно ли нам такое министерство бескультурья, задумались промышленники


В совете Торгово-промышленной палаты РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики обсудили влияние культурной политики на развитие реального сектора.


Участники дискуссии обсудили ситуацию в сегментах российской кинематографии, телевидения, архитектуры.

Собственно, чего они там пытались обсудить, немного непонятно нормальному человеку.

Ситуация коматозная.

У нас проблема с культурой вообще, а с бескультурьем в частности. Но то, что об этом заговорили господа промышленники, уже интересно.

Председатель совета Константин Бабкин озвучил ряд предложений, которые лягут в основу раздела о культурной политике государства в большом докладе о стратегии экономического развития РФ.

Несколько непонятно, кому пойдет этот доклад, все, в общем-то, в курсе.

В частностях, Бабкин озвучил много чего. Из вороха громких, но пустых фраз, получилось вычленить одну:

«…сформировать госзаказ на разработку качественных фильмов, посвященных промышленности и сельскому хозяйству».

Нормально, вот все на свои места и встало. Господа промышленники озабочены тем, что лет через 20-30 у станков стоять некому будет. И хлебушек выращивать.

Аплодисменты? Ну, аплодисменты. Лучше поздно, чем никогда, верно?

Господин Бабкин сообщил, что, по мнению экспертов совета, из 149 фильмов, поддержанных Фондом кино, 75% несут негатив по отношению к истории и образу будущего и лишь 10% из них несут позитивный заряд.

А те категории, о которых необходимо говорить и которым уделялось внимание в «старые добрые» советские времена, увы, преданы забвению.

Наши деятели кино и телевидения могут тратить деньги на рассказы о ком угодно (силовики, бандиты, проститутки, секс-меньшинства, банкиры и так далее), только не о тех, о ком стоило бы. Об учителях, ученых, врачах – ни слова. Они за кадром.

Браво, господин Бабкин.

«Политика в области культуры должна делать общество сильнее и повышать конкурентоспособность нашей страны, нашу промышленность», — слова Бабкина.

А у нас пока сплошные плевки в прошлое.

Между тем, пока мы стыдились Сталина, повыползали вокруг поклонники и любители Гитлера. Проливающие слезки по невинно убиенным солдатам последнего Рейха.

А чего ж им не появиться, если так называемое «министерство культуры» во главе с так называемым министром плодит убогие фильмецы и спектакли про кого угодно, только не Людей с большой буквы?

Так называемому министерству досталось от многих выступавших. Лично мне больше всего понравилось (как всегда, впрочем) выступление Дмитрия Пучкова, который «Гоблин».

Товарищ Пучков был в своем репертуаре, и, если не выражался, как Сергей Шнуров, то только по причине внутренней культурности. А по сути было вполне себе.

"От своего совсем недалекого прошлого мы, как страна, отказались, признали его плохим, преступным, и все культурные ориентиры у нас перенесены на США. Теперь все, что делается в США, это все прекрасно, чудесно, а все, что делается у нас — плохо, особенно все последние 70 лет советской власти".

Добавить нечего. Только то, что почему-то государство в этом крайне заинтересовано и постоянно выдает дотации тем, кто работает в этом направлении.

Так называемое «министерство культуры» дает деньги на съемку так называемых «кассовых фильмов», которые почему-то один за другим становятся убыточными.

И, стоит подчеркнуть, никто за это ответственности не несет, а потраченные деньги не возвращаются.

Хотя, как вариант, возможно, с той стороны океана компенсируют.

В итоге всех закармливают фильмецами на тему того, как наши предки одерживали победы где бы то ни было не потому что, а вопреки.

Вопреки проклятому тоталитарному режиму, который их гнул, унижал, топтал и убивал. А они вопреки побеждали.

Снова цитата Пучкова:
«…Людям хочется смотреть про подвиги предков и свершения, они не хотят антисоветчины, а их кормят непрерывно. А если идеал находится в США, то до тех пор, пока в стране не будет создана своя собственная идейная база, в рамках которой окажется, что здесь жить хорошо, что на страну надо работать, ее надо любить, ей служить и за нее воевать, ничего не получится. Решить деньгами эти вещи невозможно".

"Если люди идут на "Трансформеры-5" и "Звездные войны-10", их не отвлечь производственной драмой. Надо научиться их снимать так, чтобы они бежали, как на "Звездные войны". Но таких творцов у нас в настоящее время нет. Как их вырастить в рамках безыдейности, непонятно…

Ситуация, на мой взгляд, печальная, и без комплексного подхода это не сделать вообще, никакими деньгами это не решается".

К словам умного человека ничего не добавишь. Пучков – это не Песков.

Были и представители «той» стороны. Первый замминистра культуры Владимир Аристархов, исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев и президент "Москино", заслуженный артист РФ Игорь Угольников.

Говорят, что очень сильно и очень по делу говорили Бортко, Вассерман, Угольников.

Уважаемый и заслуженный Владимир Бортко, умеющий, прямо скажем, не только бюджеты осваивать, но и фильмы снимать, прямо сказал, что наши кинотеатры — это американские сети, они и пропагандируют соответственно американские идеи.

Сложно с этим не согласиться.

Тупик, однако.

Если честно, хотелось бы видеть такого человека, как Пучков, в том кресле, где сейчас кайфует Мединский. И вот это была бы реально реформа, о которой так часто говорят нам телевизоры, холодильники и утюги.

Это был бы даже прорыв власти на пути к созданию хоть какой-нибудь, самой маленькой и завалящей, но государственной идеологии.

Шанс для последующих поколений стать не стадом потребителей, а все-таки гражданами великой страны.

Но это без гордости за свою историю, например, нереально.

А если мы, точнее, они, отказались от прошлого — у них нет будущего.

Стоило бы помнить.

Очень жаль, кстати, что тревогу, которую общественники и просто умные граждане бьют уже не один год, поддержали промышленники. Но хоть так, знаете ли. Маленькая, но победа. Что еще кто-то задумался.

Промышленники поняли, что, как я сказал, лет через «надцать» никто не пойдет к станку или за пульт управления комбайна. Все будут стремиться к несколько иным идеалам.

Что же, дай бог удачи господам гильдейским на этом тернистом пути.

По большому счету, ради такого с кем угодно стоит союзы устраивать. На кону стоит слишком много, и то, что представители промышленности вмешались – это действительно плюс.

Ведь, по крайней мере, они могут напомнить Мединскому и компании, что кто платит, тот и заказывает музыку. Кто наполняет бюджет, тот имеет право указывать, кому отхлебнуть.

Да, конечно, некоторые сегодняшние богемные «творцы» типа Серебренникова могут от кассы и отказ получить, но кто сказал, что это плохо?

В той, старой России Морозовы, Третьяков, Башкиров, Лебедев, Бугров строили заводы и фабрики, одновременно спонсируя театры. Почему не взять на вооружение такой принцип?

Хочется же жить в Великой России, а не филиале США…
Автор: Роман Скоморохов


117

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 114

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Tahtvjd2868 Сегодня, 04:43
    Нет Гайдая в родном Отечестве.. (( И будет ли..?
    Tahtvjd2868
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:06
      Уважаемый и заслуженный Владимир Бортко, умеющий, прямо скажем, не только бюджеты осваивать, но и фильмы снимать, прямо сказал, что наши кинотеатры - это американские сети, они и пропагандируют соответственно американские идеи.
      кинотеатры-чёрт с ними...тут по ящику сплошное гумно гонят по кругу... министерство есть,а Культуры-нет...нахрена тогда министерство? what
      андрей юрьевич
      1. Titsen Сегодня, 07:14
        Цитата: андрей юрьевич
        Уважаемый и заслуженный Владимир Бортко, умеющий, прямо скажем, не только бюджеты осваивать, но и фильмы снимать, прямо сказал, что наши кинотеатры - это американские сети, они и пропагандируют соответственно американские идеи.
        кинотеатры-чёрт с ними...тут по ящику сплошное гумно гонят по кругу... министерство есть,а Культуры-нет...нахрена тогда министерство? what


        Очень верно подмечено.

        Время, конечно, УЖЕ упущено, но ЕЩЕ не поздно!

        Нужео гнать от руля матрасных подстилок и их последователей!

        Только вот одна проблема - ИХ УЖЕ ПОЛСТРАНЫ....

        КАК ВЫВОД - БЕЗ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ РОССТЯ ИСЧЕЗНЕТ С КАРТЫ МИРА
        Titsen
        1. Лебедев Сегодня, 10:26
          Поддержу Вас! Именно так!
          Лебедев
          1. Mestny Сегодня, 10:48
            Вы в кружок садитесь, и друг-друга поддерживайте. Главное всё время повторять "жуликииворы" и "путинуходи".
            Mestny
        2. Ныробский Сегодня, 11:39
          Цитата: Titsen
          Нужео гнать от руля матрасных подстилок и их последователей! Только вот одна проблема - ИХ УЖЕ ПОЛСТРАНЫ....
          Труд из обезьяны сделал человека! Сделать ЧЕЛОВЕКА из ЛИБЕРАЛА может только принудительный труд на народных стройках. Так что, просто надо вспомнить 1937-й год, и всё наладится.
          Ныробский
      2. GAF Сегодня, 08:15
        Цитата: андрей юрьевич
        министерство есть,а Культуры-нет...нахрена тогда министерство?

        Вот именно. Министерство необходимо иметь, но руководить культурным фронтом страны не должны люди с двойным гражданством по паспорту или в душе, если таковая имеется. Рычагов управления много. Не Путин же финансирует Серебряниковых, Райкиных и иже с ними - адептов голозадников на сцене. А на фильм про героев - панфиловцев народу пришлось скинуться.
        GAF
        1. andj61 Сегодня, 11:58
          Цитата: GAF
          Вот именно. Министерство необходимо иметь, но руководить культурным фронтом страны не должны люди с двойным гражданством по паспорту или в душе, если таковая имеется. Рычагов управления много. Не Путин же финансирует Серебряниковых, Райкиных и иже с ними - адептов голозадников на сцене. А на фильм про героев - панфиловцев народу пришлось скинуться.

          Гражданин России Путин В.В., конечно же, не финансирует. Хотя его деньги, собранные в виде налогов, тоже на это идут. А вот глава государства - Президент Российской Федерации Путин В.В. как раз к этому отношение имеет. И он отвечает и за правительство и за деятельность всего государства в целом. Или что - опять, как в старину - царь хороший, а бояре плохие?
          А не пора ли хорошему царю наконец-то и до плохих бояр добраться? А то добираются только до преступников,а те, кто не работает либо не умеет работать так и остаются без должного внимания! hi
          andj61
      3. Pavil144 Сегодня, 09:02
        Иногда в этот ящик охота что нибудь кинуть( хотя он не причем) чё за передачи : она пьяница он пьяница и всю передачу выясняют от кого она родила. Бесит. Ди- лы.
        Pavil144
      4. антивирус Сегодня, 11:26
        У нас проблема с культурой вообще, а с бескультурьем в частности. Но то, что об этом заговорили господа промышленники, уже интересно.

        ПРОПАГАНДИРУЮТ АНТИКУЛЬТУРУ( АЛЬТЕРНАТИВНУЮ), ЕЩЕ ПОКОЙНЫЙ С ЯМЩИКОВ ПРО ЭТО СКАЗАЛ.
        когда вернутся к финансированию деревенских клубов и красноносых баянистов ( в тех клубах)--тогда и промышленники получат правильное кино
        антивирус
    2. Greenwood Сегодня, 06:57
      Зато есть Федя Бондарчук. lol
      Greenwood
      1. Венд Сегодня, 08:59
        Цитата: Greenwood
        Зато есть Федя Бондарчук. lol

        Бондарчука на задворки.у него что ни фильм, то гнилье.
        В той, старой России Морозовы, Третьяков, Башкиров, Лебедев, Бугров строили заводы и фабрики, одновременно спонсируя театры. Почему не взять на вооружение такой принцип?
        Так они и спонсируют. Создатели мусорных каналов и передач именно кошельки. Не хватает культуры и патриотизма именно у предпринимателей. Для начала нужно предпринимателям дорасти до Морозова, Третьякова, Башкиров, Лебедев, Бугров и др.
        Венд
      2. Варяг_0711 Сегодня, 09:23
        Да разве один Федя? А как же барин всея Руси Никита свет Сергеевич? Да, он очень правильные вещи вещает на канале "Бесогон", очень ярко, правильно, обличительно и душевно... НО, какие "шедевры" он сам понаснимал за последнее время? Как в его картинах показана война? Немцы с голым задом срут на баржи с нашими раненными? Кругом кровавые НКВДэшники гномят главного героя в исполнении самого барина, кстати, воевать умеет тоже только он один, все остальные тупая массовка. Это такое видение ВОВ должно быть? Потом этот же Михалков клеймит мальчика Колю из Уренгоя на чем свет стоит, вот мол негодяй какой, а сам то ты кто после твоих "нетленок"? Вообще мне нравится наша "интеллигенция", сначала выльют ушат грязи на свою страну, на свой народ, а потом жутко удивляются почему это вдруг тот самый народ, готов эту самую "интеллигенцию" по фонарным столбам поразвешать вместо гирлянд... Действительно, нелепость какая, они то же "за народ", а народ вот как то не ценит. А может вся беда нашей "интеллигенции", что никогда она не была народной? Она всегда была оторвана от народа, всегда где то витала в облаках и думку думала, как бы облегчить жизнь этого самого народа? Как сказал один мой знакомый, доктор философии, про нашу интеллигенцию: понажрутся сырой самогонки и айда в народ, крестьян с рук кормить... Вот это не понимание нашей интеллигенцией своего народа, его нужд и чаяний и приведет когда нибудь опять к тому, что погонит этот народ, ту самую интеллигенцию в шею, а кое кого и прибьют в горячке, или притопят вместе с баржей, да и поделом.
        Пока у нас будет вот такая буржуазная интеллигенция, ориентированная на Запад, вот так в стране все и будет. Нам нужна интеллигенция, которую когда то воспитал Сталин из простого народа, вот кто мог за собой увлечь и в бой и на трудовой подвиг! А сейчас таковых практически не осталось, к великому моему сожалению.
        Ну вот как то так. hi
        П.С. Это я еще не упомянул про Костика Райкина, Мишу Ефремова, Рейхельгауза и прочих "свелил" нынешней "культуры"... Печально, но когда то было время, когда я некоторых из них уважал.
        Варяг_0711
        1. Alber Сегодня, 11:15
          Цитата: Варяг_0711
          Вообще мне нравится наша "интеллигенция", сначала выльют ушат грязи на свою страну, на свой народ, а потом жутко удивляются почему это вдруг тот самый народ, готов эту самую "интеллигенцию" по фонарным столбам поразвешать вместо гирлянд...

          "Интеллигенция - это гумно нации..." сказал когда-то один видный человек
          А большинство этих шутов, клоунов и скоморохов не следующих с экранов и полей ТВ и прочих СМИ абсолютно никчемные существа типа Сребренникова и пр. Этот "навоз" плодят сами чиновники Мидынские и те же Мигалковы, а значит поддерживаются кремлем,гоздумой и всем высшим руководством
          Alber
        2. виктор н Сегодня, 11:32
          Какое-то у Вас слишком абстрактное представление об интеллигенции, тем более современной. Звали народ "Вперёд!" не интеллигенты, а комиссары.
          Но всё это далеко от темы, как и комментарии на настоящий момент. Общество пока не определилось в своём отношении к ценностям прошлого и настоящего. Отрадно, что промышленники начали что-то подозревать, но только начали. А надо всем и каждому переосмыслить историю и свою роль в её продолжении. Это и будет основой новой идеологии.
          Итак: это государство создали МОИ предки, создавали для себя и для МЕНЯ. Предки - это бабушки и дедушки, которые очень любили своих детей и внуков, как я люблю своих. Дожили бы - любили бы и меня.
          Строили государство ВСЕ, отлынивавших осуждали и изгоняли, иначе было нельзя.
          Строили в самых неблагоприятных природных условиях: на Русской равнине полезных ископаемых практичеки не было известно, леса да болота, суровый неевропейский климат.
          Прямо в тему - события экономической истории России : Создание промышленности на Урале, освоение месторождений; Освоение просторов Новороссии - Потёмкиным, Светлейшим князем Воронцовым; Освоение Донбасса; Транссибирская магистраль, месторождения и предприятия Сибири и Дальнего Востока, Магнитка, Кузбасс, БАМ, Норильск, алмазы Якутии; Южный поток, Северный поток, Ямал и Сабета, Сила Сибири, Крымский мост.
          Все эти ПРЕДПРИЯТИЯ задумывали и осуществляли конкретные люди - ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, вкладывая в них все силы, свою ЖИЗНЬ (полностью), невероятно рискуя, обрекая себя на немыслимые усилия, жертвуя душевным и физическим здоровьем и многим - многим. Деньги - не главный риск. Главные в экономической истории - ОРГАНИЗАТОРЫ.
          Ой нелегко было решиться на строительство завода чёрте-где на Урале, где и людишек нет, и инструмента нет, и кормить рабочих нечем! Как Потёмкин заселял Новороссию безлюдную? Какая колоссальная душевная мощь была у человека, задумавшего и проталкивающего проект освоения богатств Норильска! А решиться строить завод по сжижению газа на Ямале, Крымский мост, рискуя если не всем, то многим, зная, что подавляющее большинство тебя ненавидит только за факт существования - это надо огромное мужество иметь.
          Вот о чём следует писать и снимать фильмы. Материала на многие шедевры хватит.
          Традиционалисты-соцреалисты могут писать и снимать о трудовых коллективах и героях-передовиках. А вот снять фильм о ГЕРОЯХ-ОЛИГАРХАХ - кому не слабо?!
          виктор н
      3. 108- гвардейский пдп Сегодня, 09:44
        Федя,такой же ПАЦАК!
        108- гвардейский пдп
      4. антивирус Сегодня, 11:27
        Он без лампочки светит.альтернативная энергетика.
        антивирус
  2. Fedorovich Сегодня, 05:02
    Как тут не вспомнить анекдот про прачечную...
    Fedorovich
  3. Holsten Сегодня, 05:33
    Для начала нужно определиться с идеологией в Конституции РФ . Собственно , без идеологии нет РФ , что , кстати , отлично понимают "партнёры" : "Американцы прекрасно понимают, что без идеологии не может быть системности государственного управления, а без системности, соответственно, эффективной политики"/"Национальная идея США" из монографии "Высшие ценности Российского государства"/. Для борьбы с либеральным бастионом нужно реальное законодательное оружие , а не регулярные жертвы из бойцов-одиночек .
    Holsten
    1. Boris55 Сегодня, 08:33
      Цитата: Holsten
      Собственно , без идеологии нет РФ

      Кто вам сказал, что у нас нет идеологии? Разве в Конституции России не предусмотрено разнообразие идеологий?
      Ст. 13 Конституции
      1. В Российской Федерации признается идеологическое многообразие.
      2. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной.
      3. В Российской Федерации признаются политическое многообразие, многопартийность.

      В настоящее время в стране проводится идеология партии ЕР, представляющая интересы эксплуататоров. Победят Коммунисты - будет проводиться идеология марксизма.
      Boris55
      1. Holsten Сегодня, 11:00
        Я вижу разницу в идеологии государства и идеологии кучек рвачей , дорвавшихся до власти и сменяющих друг друга .
        Holsten
        1. Boris55 Сегодня, 11:07
          Цитата: Holsten
          Я вижу разницу в идеологии государства и идеологии кучек рвачей , дорвавшихся до власти и сменяющих друг друга .

          Надеюсь, что ратую за государственную идеологию, вы понимаете, что в случае осуществления вашего желания, какая идеология будет закреплена как государственная т.е. будет закреплена идеология партии буржуй (ЕР) составляющая конституционное большинство в Думе.
          Другими словами вы выступаете за то против чего боретесь. Вы уж определитесь.
          Boris55
      2. Nulgorod Сегодня, 11:36
        "Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной."
        Нет идеологии. Точка.
        Nulgorod
      3. glk63 Сегодня, 11:48
        "Идеологическое многообразие" в одной стране - клиническая шизофрения. Это как разные личности в одном человеке. Результат будет, как в басне про лебедя, рака и щуку. Если же имелась в виду многопартийность, при которой каждая партия является носителем своей идеологии, то и в этом случае "идеологическое многообразие" не более чем лукавство, т.к. в данный конкретный момент идеология страны будет определяться идеологией правящей партии.
        glk63
  4. кедр Сегодня, 05:36
    "...Хочется же жить в Великой России, а не филиале США…"

    Почти всё по делу написано, а в конце автор соскочил, остался верен себе...
    Не в филиале США живём, а в колонии США, где метрополия установила свои законы в экономике грабежа и тлетворные стандарты пропаганды в идеологии и культуре. Пока из этого болота зелени не вылезем и не обретём суверенитет в виде суверенного ЦБ и его печатного станка, не видать нам своего суверенного рубля и кредита работающего на страну и её народ, на нашу экономику и культуру.
    Роман, пора за 25 лет понять и выучить, что чьи деньги тот и танцует девушку...Россию.
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
    1. Bastinda Сегодня, 06:13
      Я так понимаю, в последней строке ненужное надо вычеркнуть?
      Bastinda
    2. Greenwood Сегодня, 06:53
      Цитата: кедр
      Не в филиале США живём, а в колонии США, где метрополия установила свои законы в экономике грабежа и тлетворные стандарты пропаганды в идеологии и культуре. Пока из этого болота зелени не вылезем и не обретём суверенитет в виде суверенного ЦБ и его печатного станка, не видать нам своего суверенного рубля и кредита работающего на страну и её народ, на нашу экономику и культуру.

      Цитата: кедр
      Суверенитет. Россия. Путин.
      Кедр, вы этим выражением в конце каждой своей громогласной реплики перечеркиваете всё вышесказанное. Признаёте, что Россия - колония США, и тут же пишете "Путин", при власти которого такое положение России лишь укрепилось. Прям взаимоисключающие параграфы? Отвечу вам как обычно:
      Цитата: кедр
      Суверенитет. Россия. Путин.
      Putin. Vodka. Balalayka.
      Greenwood
    3. zyablik.olga Сегодня, 07:05
      По запарке поставила вам +, извините! request
      Цитата: кедр
      Суверенитет. Россия. Путин.

      Какой к чёрту "суверинитет", fool когда мы миллиарды вкладываем в финансовую систему США - которые если верить зомбоящику главный источник нынешних проблем в России.
      zyablik.olga
    4. виктор н Сегодня, 07:13
      В фильме собственной жизни каждый сам выбирает антураж кому какой больше нравится. Говорите, американского больше? Так уже какое десятилетие "заслуженные и "народные" в тех землях системно проживают, там же получая и проедая выдаваемые за заслуги перед родной страной надбавки. И со временем теряют ориентиры - где родина?! Что происходит в России узнают от туристов. Чего ж они сотворить- то могут.
      Может не платить "за заслуги" за проведенное за пределами родимой время?
      виктор н
    5. av58 Сегодня, 11:04
      Осталось за малым: учредить фонд поддержки патриотического кино, и каждый, кто плачет о тяжкой жизни в колонии, может отслюнить в этот фонд 10% от своего заработка на производство нового шедевра, равного "Войне и миру". Никто не даст. В самом деле, "а почему я, есть же государство?" :-)
      av58
  5. Reptiloid Сегодня, 05:43
    До тех пор, пока не вернётся СОВЕТСКАЯ идеология----так и будет! Враньё , мерзость, распилы, растраты, наглость либералистических воров от культуры.!!!!!
    Reptiloid
    1. sxfRipper Сегодня, 06:48
      Советская идеология - это болезнь УХО-ГЛАЗ. Кто был, те знают, что это такое.
      sxfRipper
    2. виктор н Сегодня, 07:21
      Что же Вы себя с раннего утра так пугаете?! Выгляньте в окошко - станцию "Советская" давно проехали, иные уж идеологические пейзажи. Вернуться назад - дорого обойдётся, да и попутчиков сыскать проблема. Проще выйти, оглядеться-окопаться и начинать обустраивать новое идеологическое пространство сообразно реалиям (давно пора).
      виктор н
  6. Туз Бубен Сегодня, 06:09
    Ну так чего завывать то ?!
    На выборы шагом арш с дивана.
    Скиньте 18летнее ярмо, начните с себя,возродите СовДепы.
    И да пребудет с Вами Сила.
    Аминь.
    Туз Бубен
  7. antiamerikan Сегодня, 06:27
    пусть лучше школьных часов на алгебру с геометрией добавят - больше толку будет
    antiamerikan
    1. Greenwood Сегодня, 06:56
      Вы что? Так люди слишком умные станут, глядишь научатся считать хорошо, а там и в экономике начнут разбираться лучше наших гуру Орешкина, Кудрина и Набиуллины, ещё роптать начнут, что их обкрадывают. Ну нафиг, пусть дальше "Дом-2" смотрят.
      Greenwood
      1. AllXVahhaB Сегодня, 08:03
        Цитата: Greenwood
        Вы что? Так люди слишком умные станут, глядишь научатся считать хорошо, а там и в экономике начнут разбираться лучше наших гуру Орешкина, Кудрина и Набиуллины, ещё роптать начнут, что их обкрадывают. Ну нафиг, пусть дальше "Дом-2" смотрят.

        Вот такие умные люди с кучей часов по алгебре с геометрией, с весёлым улюлюканьем Советский Союз и кончили! А как в экономике то разбирались - прям за 500 дней станем круче Америки!!!
        AllXVahhaB
      2. домохозяйка Сегодня, 09:42
        вообще-то спрашивала всех, кого знаю - кто смотрит дом 2, не нашла ни души. Опросила человек 30. У дочек спрашивала об их знакомых - никого. Самый бесполезный канал! Нет, чтоб что-то умное там показывали!
        домохозяйка
        1. Greenwood Сегодня, 10:11
          Увы, знаю людей, которые весьма активно смотрят Дом-2. Так что своя аудитория у программы есть.
          Greenwood
          1. домохозяйка Сегодня, 10:25
            видимо, небольшая.
            домохозяйка
        2. AllXVahhaB Сегодня, 10:31
          Цитата: домохозяйка
          вообще-то спрашивала всех, кого знаю - кто смотрит дом 2, не нашла ни души. Опросила человек 30. У дочек спрашивала об их знакомых - никого. Самый бесполезный канал! Нет, чтоб что-то умное там показывали!

          А вы расширьте эксперимент - опросите ту же аудиторию на предмет просмотра п.о.р.н.о. Думаю, результат будет тот же. При этом тематические ресурсы, как и ТНТ остаются самым востребованным контентом. Чудеса да и только...
          AllXVahhaB
        3. AllXVahhaB Сегодня, 10:35
          Цитата: домохозяйка
          Самый бесполезный канал!

          Это как посмотреть... Если брать программы новогодней ночи, то единственное, что можно смотреть... Или вы предпочитаете бесконечные голубые огоньки?
          AllXVahhaB
          1. домохозяйка Сегодня, 10:38
            Ой, не помню сколько лет уже их не смотрю! Заодно и всякие развлекательные Петросяна, не помню, короче, не смотрю.
            домохозяйка
    2. Ромей Сегодня, 07:15
      Некуда добавлять, рабочие программы и так раздуты. Достаточно для начала убрать эту гонку за результатами ОГЭ и ЕГЭ, которая начинается чуть ли не с 5 класса.
      Ромей
  8. sxfRipper Сегодня, 06:47
    ЕМНИП, самый первый съезд нардепов СССР, один с тибуны поплакался - мало у нас новых и хороших песен про шахтёров... Ему тут же ответили - и про вахтёров, и про лифтёров!
    А на фильм про мозговой штурм в колёсопрокатном цехе - вы все сами-то пойдёте? Только честно!
    sxfRipper
    1. Владивосток1969 Сегодня, 07:41
      Цитата: sxfRipper
      А на фильм про мозговой штурм в колёсопрокатном цехе - вы все сами-то пойдёте? Только честно!

      Вспомните Весну на Заречной улице.Чем не фильм? hi
      Владивосток1969
      1. sxfRipper Сегодня, 09:56
        Кубанские казаки - ещё круче!
        sxfRipper
      2. домохозяйка Сегодня, 10:23
        Отличный фильм!!! Где работал и кем главный герой - помните? А в "Трактористах" какая была производственная проблема?Кем работал Петрищев(Ролан Быков) в "Большой перемене"? А почему всё это не особо помнится? Потому что все эти производства - просто фон. Все эти герои были простые люди, рабочие. Фильмы о любви. Герои такие же, как большинство зрителей. А снять фильм действительно о производстве - ерунда. Неинтересно смотреть пекарю о проблемах сталеваров, а шахтёру о микробиологах. Нормальный человек смотрит фильм о войне, как о тяжёлом, страшном времени. И хочет видеть там нашу победу, и с хорошим финалом. Потому что мы действительно победили. И при этом основная масса не разбирается, какой автомат был в 43м году, и правильную ли показали пушку. Тут вот военные собрались - вам интересно, соответствует ли платье главной героини фильма моде 45-го года? Вряд ли. А критика военных фильмов часто в такие вещи упирается - той ли системы гранаты. А создатели фильмов в другую крайность ушли - надо бы сюжет покруче сочинить,Всё это есть в "Вечном зове", это шедевр, и ничего подобного уже снять не могут. Никогда не смотрю "Балладу о солдате" и "А зори здесь тихие". Знаете почему? ПлАчу! Никогда не смотрю "Утомлённые солнцем". Неинтересно! Что, тогда финансирование было лучше? Плёнка качественная? Артисты другие? Нет, просто человек знал, что снимает, кого играет. Прочувствовать надо было. А теперь надо не прочувствовать, а сыграть. Позанимательнее. Сюжет накрутят, а сочувствовать и нечему. и не в том дело, что герой не рабочий, а банкир. Дело в том, что он не человек, а кукла. Маска. И вот пока этот маскарад не прекратится, фильмов хороших не будет. И опять про америку. С неё пример взяли! Занимательно они снять могут! А чувств нет! Ну,да, в "Титанике" очень трогательно!!! Столько трупов! И герой главный - утоп. Очень красиво и жалко. а всё равно - маски! Лучше пусть снимают терминаторов и маккену, приключения им удаются. Нам нужны фильмы, которые за душу берут! А их не видать...
        домохозяйка
        1. av58 Сегодня, 11:12
          Цитата: домохозяйка
          Что, тогда финансирование было лучше? Плёнка качественная? Артисты другие? Нет, просто человек знал, что снимает, кого играет. Прочувствовать надо было. А теперь надо не прочувствовать, а сыграть. Позанимательнее. Сюжет накрутят, а сочувствовать и нечему. и не в том дело, что герой не рабочий, а банкир.

          Приходится сказать, что и время было другое, и финансирование стабильное по смете, и актёры ЛУЧШЕ. Плёнка была хуже, был даже анекдот: "Советская киноплёнка - самая лучшая в мире, она не боится света". Кстати, актёрская игра это вообще отдельная история. После того, как появились сериалы, нормального актёра и нормальную актрису, которые работают над ролью, найти очень и очень непросто, в основном эксплуатируют тупые штампы с криками, истериками, и фразами типа "я тебя ненавижу". Кино, к сожалению и счастью, это прежде всего зрелище, отсюда и тяга зрителя к тупому сюжету, который затягивает, как трясина. Что касается банкиров, то и они тоже люди wink
          av58
      3. Mestny Сегодня, 10:24
        Ага, отличный.
        Ещё живы те, кто помнит как тогда жили на самом деле рабочие окраины небольшого городка неподалёку от завода.
        Спросите у них - похоже на это кино или нет.
        Ну и если забыть про реальность, а оставить только лирику отношений - так да, фильм хороший.
        Так российское кино поносят всякие Гоблины как раз именно по этой причине - нет исторической правды ( какой?), а только сопли с сахаром. А это как они говорят недопустимо, тогда, говорят они, жили железные люди с улыбками на лицах, и единственное чем они занимались - это строили светлое будущее, и "спокойно жгли танки".
        Тут только один вопрос - эти борцы за киноправду - они дураки, или нас считают дураками?
        Mestny
        1. Nulgorod Сегодня, 11:41
          Ну давай, вспомни ещё про ГУЛАГ, репрессии, дефицит... Ты сам что предпочитаешь: "Звёздные войны" или "Бригаду"?
          Nulgorod
  9. AllXVahhaB Сегодня, 06:51
    лет через «надцать» никто не пойдет к станку или за пульт управления комбайна. Все будут стремиться к несколько иным идеалам.

    Всё это уже было в конце 80-х, начале 90-х. Не смотря на образование все шли куда не попадя. Я единственный со всего курса(!!!) кто в последующем работал по специальности.
    AllXVahhaB
    1. AllXVahhaB Сегодня, 07:02
      И, кстати, воспитывались все при социалистической идеологии и госзаказе...
      AllXVahhaB
      1. Mestny Сегодня, 10:29
        И кстати все поголовно получили Лучшее в Мире Советское Образование.
        Mestny
  10. rotmistr60 Сегодня, 07:15
    Вот закончится предвыборная компания, пройдут выборы, страсти поутихнут и вот тогда ... возможно возьмемся за культуру, воспитание молодежи и развитие промышленности. Сторонников оппозиции прошу не суетиться - это только предположение.
    rotmistr60
  11. vlad007 Сегодня, 07:43
    Карен Шахназаров в одном из интервью сказал: "В наше время Шукшин никогда бы не поступил во ВГИК, его бы просто не приняли".
    vlad007
    1. АнГиНа Сегодня, 10:35
      Высшая школа к сожалению стала формализованной до абсолюта, это - да. Цифирь отчетности балом правит. Недавно по совместительству устраивался в один из известных вузов. На вопрос о квалификации почти по Маяковскому достаю из широких штанин... не паспорт, нет, - удостоверение Союза дизайнеров: на творческих факультетах это соответствует званию доктора наук. "Диплом где?!"
      АнГиНа
    2. av58 Сегодня, 11:16
      Поступил бы во ВГИК Шукшин, К.Г.Шахназарову виднее, но мне больше интересно, пошёл бы современный зритель в какой ни будь мультиплекс на Тарковского?
      av58
  12. Владивосток1969 Сегодня, 07:45
    Цитата: rotmistr60
    Вот закончится предвыборная компания, пройдут выборы, страсти поутихнут и вот тогда

    Через пять с половиной лет начнут говорить ,что
    возьмемся за культуру, воспитание молодежи и развитие промышленности
    yes
    Владивосток1969
  13. Гардамир Сегодня, 08:04
    Про идеологию вспомнили. Процветание Родины, чем не идеология? Вот только жизнь многогранна, почему то в каждой теме говорят только об одном. Но все недостатки культуры созданы ныне действующей властью. Либо оставляем всё как есть, либо пытаемся поменять.
    Гардамир
    1. Boris55 Сегодня, 08:40
      Цитата: Гардамир
      Но все недостатки культуры созданы ныне действующей властью.

      То есть по вашему ни Горбатый, ни Ельцин к этому совсем, совсем не причастны? laughing
      Boris55
      1. Гардамир Сегодня, 08:49
        ни Горбатый, ни Ельцин
        А также Брежнев со Сталиным, Николаи с Александрами и все Рюриковичи с Мономашичами.
        Цифра 18 очень большая, особенно, когда это касается жизни человека. Представьте, кто-то пошёл в школу в 2000 году, для него Путин вечен.
        Гардамир
        1. Boris55 Сегодня, 09:01
          Цитата: Гардамир
          А также Брежнев со Сталиным, Николаи с Александрами и все Рюриковичи с Мономашичами.

          Сталина ставить в один ряд со всеми остальными - всё таки не стоит.
          Все мы живём в Библейской культуре. Куда ни глянь, хоть кино, хоть книга, обязательно что-то о Библии напомнит: то церквушка на заднем плане, то крестик нательный, то ещё что... Без изменения фундамента, что бы мы не строили, всё равно получим автомат калашникова.
          Boris55
        2. АнГиНа Сегодня, 10:39
          Например, нынешний первый курс. Порой слушаешь их и кажется, будто еще не проснулся. :-))
          АнГиНа
  14. Опер Сегодня, 08:11
    Цитата: Holsten
    Для начала нужно определиться с идеологией в Конституции РФ .

    Золотые слова! И еще - цензура быть должна! Человек должен телевизор включать не боясь за то, что дети услышат про очередную проститутку, которая не в курсе от кого она рожала детей, наркоманов, артиста который е ... все, что движется и теперь надо выяснить его ли это дети и бесконечных джигарханянах!!! Про политические типа шоу я молчу. Ключевое слово здесь шоу только и всего! И еще "нашей" культурной интеллигенции на самом деле надо быть культурнее и главное скромнее. Брезгливо уже смотреть на очередного пупа земли, которого не пустили на посадку в самолет без очереди! Хочется сказать ему с улыбкой - выпендрился, глупенький, будь счастлив, что всего лишь не пустили...
    Опер
    1. Boris55 Сегодня, 08:43
      Цитата: Опер
      Золотые слова!

      Так мы давно уже определились. Народ почти единогласно проголосовал за идеологию буржуй т.е. за партию ЕР, которая является носителем этой идеологии и которая принимает все законы для продвижения своих ценностей, обозначенных своей идеологией.
      Boris55
      1. Опер Сегодня, 10:12
        Я должен вам, что то ответить?!
        Опер
        1. Комментарий был удален.
  15. Александр С. Сегодня, 08:19
    но главное же стабильность...
    Александр С.
  16. zivXP Сегодня, 08:22
    «…сформировать госзаказ на разработку качественных фильмов, посвященных промышленности и сельскому хозяйству»

    А есть кому разрабатывать качественные фильмы? Да и само понятие качественные - давно уже стало синонимом коммерческие. Больше бабок срубил - значит сделал качественнее. В технике понятно, не ломается - значит качественное. А в культуре как вычислить этот критерий? Идут зрители в кинотеатр - значит нравится фильм. Хотя тут опять же в большей степени влияет реклама. А с телеэкраном как? Мода на телесериалы - это же кошмар, совершенно не чего смотреть из художественного. Пара каналов Культура да Звезда, и все!
    zivXP
    1. av58 Сегодня, 11:18
      Для начала определитесь с понятием "качественный фильм".
      av58
  17. unignm Сегодня, 08:38
    у нас нет творцов а те кто есть ябы к стеночки поставил
    unignm
  18. parusnik Сегодня, 08:49
    «…сформировать госзаказ на разработку качественных фильмов, посвященных промышленности и сельскому хозяйству».
    ....Улыбнуло....Вот вам вариант...ремейк советского фильма "Премия"..рабочий вариант "Зарплата", рабочие на частном предприятии отказываются от зарплаты, мотивируя тем, что плохо работали..капиталист-хозяин ползает перед коллективом на коленях, просит взять зарплату, иначе его Госинспекция по труду накажет...В итоге, коллектив берет зарплату, при этом торжественно клянется, что будет работать лучше и за меньшие деньги...
    parusnik
    1. bober1982 Сегодня, 09:11
      Цитата: parusnik
      Вот вам вариант...ремейк советского фильма "Премия"

      И я тоже сразу вспомнил этот фильм, очень смешная была картина, в советское время фильмы на производственную тему были самой настоящей тягомотиной, а Премия - почти как комедия, и актеры хорошие.
      bober1982
      1. Boris55 Сегодня, 09:28
        Почему предлагается брать за образец фильмы периода застоя ? Есть же хорошие фильмы прославляющие рабочие профессии: "Девчата", "Иван Бровкин", "Трактористы" и пр..
        Boris55
        1. bober1982 Сегодня, 09:35
          Цитата: Boris55
          Есть же хорошие фильмы прославляющие рабочие профессии

          Согласен с вами,что были, по всей видимости получилось так,что страна начала деградировать,а вместе с ней и кинематограф, и всё закончилось Маленькой Верой и Интердевочками, прославляли другие "рабочие" профессии.
          bober1982
          1. Boris55 Сегодня, 09:40
            Цитата: bober1982
            всё закончилось Маленькой Верой и Интердевочками, прославляли другие рабочие профессии.

            Эт точно. Это ещё одно подтверждение тому, что СМИ не доводят до нас информацию, а формируют наше мировоззрение. Сначала - интердевочка на экранах, потом - девочки на тверской.
            Boris55
            1. домохозяйка Сегодня, 10:31
              В "девчатах" - красавица с телеграфа не помните - какова была? Тверской, правда, в посёлке не было.
              домохозяйка
              1. Boris55 Сегодня, 10:37
                Цитата: домохозяйка
                В "девчатах" - красавица с телеграфа не помните - какова была?

                Шо, правда и за деньги?! И по чём? belay
                Boris55
                1. домохозяйка Сегодня, 10:42
                  Правда, ну, завуалированно, конечно. А в книге более открыто. И аборт уж делать собралась. "на таких, брат, не женятся" - фраза из фильма о ней.
                  домохозяйка
                  1. Boris55 Сегодня, 10:48
                    Цитата: домохозяйка
                    Правда, ну, завуалированно, конечно.

                    В СССР секса не было. Была любовь по взаимному согласию. От этой любви появлялись дети, а вот от прозападного секса - только венерические заболевания. В "Девчатах" этот персонаж показан как ищущий своё счастье, а не зарабатывающий этим себе на жизнь.
                    Boris55
                    1. домохозяйка Сегодня, 11:03
                      Счастье- оно у всех разное! Любовь по взаимному согласию не бывает, только с.е.к.с. А любовь бывает взаимная. Разницу понимаете? а бывает любовь безответная. А у этой героини "любви никакой нет, придумали сказочку люди". а зарабатывать можно не только деньги, а удобное положение в обществе, хорошее место работы, подарки. расчёт, одним словом. Кстати, интердевочка тоже не от разврата или глупости занималась таким заработком. Счастье искала - выйти замуж за порядочного иностранца.
                      домохозяйка
                      1. Boris55 Сегодня, 11:19
                        Цитата: домохозяйка
                        Счастье- оно у всех разное!

                        Как раз в "Девчатах" молодым девушкам и показано как правильно надо делать, что бы добиться своего счастья.
                        Цитата: домохозяйка
                        А у этой героини "любви никакой нет, придумали сказочку люди".

                        Поэтому она и плакала в подушку, что не верила в свою любовь, как бы говоря всем девушкам СССР - верьте и она обязательно придёт.
                        Boris55
            2. Mestny Сегодня, 10:41
              Эт точно. Это ещё одно подтверждение тому, что СМИ не доводят до нас информацию, а формируют наше мировоззрение. Сначала - интердевочка на экранах, потом - девочки на тверской.

              Наоборот.
              Сначала на Тверской, потом на экранах.
              Сначала повальное пьянство и воровство в реальной жизни - потом на экранах.
              Это между прочим одна из главных причин развала СССР - невынгосимое для большинства граждан СССР нессответствие того, что происходит с ними, и того, что им показывают на экране или говорят с трибун.
              Оно и сейчас разумеется есть, только процент несоответствия пониже. Для полного и радостного развала страны собственными гражданами явно маловато. Только тролли в интернете скачут.
              Mestny
              1. Boris55 Сегодня, 10:50
                Цитата: Mestny
                Наоборот. Сначала на Тверской, потом на экранах.

                Сначала мысль, потом действие. Сначала думаем, потом делаем. Не иначе. Наши мысли формируют нам наши СМИ.
                Цитата: Mestny
                Сначала повальное пьянство и воровство в реальной жизни - потом на экранах.

                С точностью на оборот.
                Boris55
            3. av58 Сегодня, 11:19
              Не надо передёргивать. "Интердевочки" в кино пришли с Тверской. Фильм, кстати, очень качественный.
              av58
              1. Boris55 Сегодня, 11:24
                Цитата: av58
                "Интердевочки" в кино пришли с Тверской.

                До 1989-го года (год выхода фильма) на Тверской уже торговали собой девушки с низкой социальной ответственностью? laughing
                Boris55
          2. Старый Воин Сегодня, 11:02
            Крах Советской Идеологии начался с таких фильмов как "Калина Красная" и "Полёты во сне и наяву", когда Главными Героями фильмов стали не Учёные("Иду на грозу"), не Рабочие("Весна на Заречной Улице") и не Колхозники ("Кубанские Казаки"), а уголовники и рефлексирующие интеллигенты.
            Старый Воин
            1. bober1982 Сегодня, 11:15
              Цитата: Старый Воин
              Крах Советской Идеологии начался с таких фильмов

              Какая идеология была - лживая, такие и фильмы.Кстати,такой замечательный фильм, как Весна на Заречной улице,полностью не соответствовал действительности. Школы рабочей молодёжи в реальности представляли из себя совсем другие заведения, нежели это было показано в фильме.Это всего лишь один пример, их можно привести множество.
              bober1982
              1. Стропорез Сегодня, 11:21
                Цитата: bober1982
                Какая идеология была - лживая, такие и фильмы.Кстати,такой замечательный фильм, как Весна на Заречной улице,полностью не соответствовал действительности.

                «Большая перемена» -это тоже по-вашему фейк? У меня жена работала в вечерней школе два года. Нормально там обучали и дисциплина была на уровне.
                Зачем врать? request
                Стропорез
                1. bober1982 Сегодня, 11:25
                  Цитата: Стропорез
                  «Большая перемена» -это тоже по-вашему фейк?

                  Цитата: Стропорез
                  Зачем врать?

                  Конечно,это просто глупый фильм, Весна..... всё-таки снималась в то время,когда люди не были так сильно развращены и страна была другой,почему к этому фильму и симпатия.
                  bober1982
      2. parusnik Сегодня, 11:49
        Почему же почти как комедия...вполне серьезный фильм..поднимались актуальные проблемы...а тягомотиной казались фильмы на производственную тему, потому что нас там показывали порой, а это не очень нравится...
        parusnik
    2. svalx Сегодня, 11:10
      Вот и мне не совсем понятен такой подход... Мы живём в капиталистическом обществе - разве здесь есть место трудовым подвигам? Ради кого их совершать - хозяина производства и его семьи?
      svalx
  19. Авиатор_ Сегодня, 09:02
    [/quote]Очень жаль, кстати, что тревогу, которую общественники и просто умные граждане бьют уже не один год, поддержали промышленники. [quote]
    Роман об этом жалеет? Он хоть текст читает перед его отправкой на сайт?
    Авиатор_
  20. кедр Сегодня, 09:05
    Цитата: zyablik.olga
    По запарке поставила вам +, извините! request
    Цитата: кедр
    Суверенитет. Россия. Путин.

    Какой к чёрту "суверинитет", fool когда мы миллиарды вкладываем в финансовую систему США - которые если верить зомбоящику главный источник нынешних проблем в России.


    Так а я о чём? Или Вы, читали стоя на голове? Снизу вверх? Как прочли "Суверенитет. Россия. Путин" Так вам сразу поплахело, как тому быку от красной тряпки... Возвращаю плюс, может поймёте, что мы ничего не вкладываем. США сами берут всё по праву сильного и наглого. Для особо одарённых повторяю связку...
    Суверенитет. Россия. Путин.
    кедр
    1. Greenwood Сегодня, 10:16
      Слово "Путин" здесь лишнее.
      Greenwood
    2. Mestny Сегодня, 10:37
      Да не повторяйте Вы им. Вменяемым людям это и так понятно, а у борцов с режимом как всегда сейчас начнут взрываться пуканы на всю ветку.
      Mestny
  21. bratchanin3 Сегодня, 09:12
    Я убеждён, что такая культура (порнографическая в театрах) России не нужна и Министр такой точно не подходит.
    bratchanin3
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 09:27
      ка думаете,подходит ли остальная так называемая "элита" во власти рукоплещущая порнографии?
      Tatanka Yotanka
  22. Лев Бронш Сегодня, 09:53
    И понеслись комментировать за идеологию... увы((. А может конкретнее? Вспомнить что 27 лет при капитализме живём, что казна не бездонная, что мин.культуры вообще странный орган (просто грубо выражаться неохота)! Взять да и принять закон о прекращении финансирования бюджетными деньгами любых спектаклей, фильмов, и прочее. Вот интересно, спонсор даст денег на постановку балета с голыми задницами? А споносоров обязать раскрывать в афишах/программках - конечных бенефициаров!! Ведь сразу "умрут" Райкины/Серебрянниковы и прочие страдальцы по мальчикам-геям и старикам-педофилам вкупе с "ой простите нас..." и прочими фриками. Так может туда им и дорога, в преисподню? И фильм Левиафан мы увидим наконец про американскую власть и действительность. Погуглите кстати где была оригинальная история, которую наши "творцы" содрали и за бюджетные деньги сняли. Может кроме Легенды17 и Движения вверх и о других тогда героях Родины фильмы увидим? И ведь кассовые получаются, и прибыль приносят! Да, всяких Ёлок №.. и камедиклабов тоже много будет. Но уж как с палками в руках в 1944 году Доты мы штурмуем точно не снимут, зритель не пойдёт, кассе фильма п....пец, и спонсор этого "творца" на лоскуты порвёт. Капитализм однако laughing
    Лев Бронш
    1. Змей Плискин Сегодня, 11:02
      Очень кстати правильная идея. и гос расходы сократим, и фигни всякой меньше будет, по крайней мере не за счет налогоплательщиков.
      Змей Плискин
  23. Mestny Сегодня, 10:16
    Из статьи
    Так называемому министерству досталось от многих выступавших. Лично мне больше всего понравилось (как всегда, впрочем) выступление Дмитрия Пучкова, который «Гоблин».

    О да.
    Адепты Секты Свидетелей Гоблина как и положено упёртым фанатикам в упор не замечают, что периодически несёт их "гуру".
    Пучков тот ещё "специалист" в самых разнообразных областях деятельности. Однако это не мешает ему нести откровенную х..рню с непередаваемой уверенностью и наглым апломбом.
    Ну а последователям естественно всё это нравится. "Как и всегда".
    Mestny
  24. Mestny Сегодня, 10:19
    Цитата: Greenwood
    Зато есть Федя Бондарчук.

    Он снимает кино.
    На его кино граждане неплохо ходят и смотрят. Вся истерика по его поводу уже много лет раздувается одним гражданином Пучковым, со товарищи.
    У этих фамилия Бондарчук вызывает словесные корчи.
    Борцы за киноправду...
    Mestny
  25. Устин Умаров Сегодня, 10:32
    не прошло и 30 лет
    Устин Умаров
  26. Mestny Сегодня, 10:35
    Цитата: Гардамир
    Но все недостатки культуры созданы ныне действующей властью. Либо оставляем всё как есть, либо пытаемся поменять.

    А вот и нет.
    Точнее далеко не совсем так.
    Начни с себя и своих близких. Что мешает начать формировать культуру на месте? Власть? Ничего подобного. В худшем случае ей всё равно.
    Сделай это хорошо - и честное слово, проверено, люди к тебе потянутся.
    Главное слово - хорошо.
    Mestny
  27. andrej-shironov Сегодня, 10:52
    Роман, неужели только в культуре такой бардак? Странно, что то мне подсказывает что такой бардак почти везде в стране! На дворе то разгул либерального капитализма!
    andrej-shironov
  28. Старый Воин Сегодня, 10:54
    Во-о-т! Поставьте меня Министром Культуры - я научу всех их, да и всех вас, Родину Любить. negative am feel
    Старый Воин
  29. av58 Сегодня, 10:55
    Призыв к патриотизму в кино это замечательно, но всё не так просто. Ещё на излёте советской культуры, когда появились видеомагнитофоны, народ ломанулся от советского кино к запретному западу, и появились видеопрокаты и ведеосалоны, не говоря уже о продаже пиратских копий с отвратительным переводом. Гоблин, кстати, тогда тоже засветился в озвучке. Надеюсь, это время некоторые ещё не забыли, не у всех же склероз. Причина простая: кино это зрелище, аттракцион. Советское кино, за редким исключением, нас этим не баловало. Политика отрицания "совка" тоже сделала своё дело. Наконец, киносети стали частными, их интересы определяются кассой.
    Как результат, можно сколько угодно плевать в сторону Мединского и Ко., но для начала нужно признать очевидный факт: выросло поколение зрителей, которое не знают российского кино, и вкусы которого определяются стандартами Голливуда. Не соответствуешь этим стандартам - на полку. Ещё одна черта современного кино это краткосрочность жизни фильма. Это справедливо даже в отношении новаторского кино, такого как "Хардкор". Кто о нём сейчас вспоминает? Никто.
    Мнение бизнеса это замечательно, но пока государство ВМЕСТЕ с промышленниками не признает, что битва за зрителя проиграна, и нужно начинать, по сути, с нуля, ничего с места не сдвинется.
    Для начала нужен госзаказ на производство фильмов. Помните, как в Советском Союзе начинались некоторые фильмы? С титра: "По заказу государственного комитета СССР по кинематографии". Либо мы это делаем, либо стесняемся, и не делаем.
    Будет заказ с финансированием, будет и кино. Если нет -то всё это пустая болтовня.
    Кроме того, фильм ещё нужно довести до зрителя либо через киносети, что проблематично, либо через показ по 1 и 2 каналам, даже если показ будет принудительным. Только так можно гарантированно довести новое кино до зрителя.
    av58
  30. vladikod Сегодня, 10:56
    Согласен с автором...Говоря словами Костика из "Покровских ворот"..."культура в большом долгу у народа"...
    vladikod
  31. Begemot Сегодня, 10:57
    Проблема в том, что теперь никто не поверит, что можно счастливо жить просто честно и усердно работая. Снимать фильмы, в которых чудесным образом позитивные и трудолюбивые парни и девчата, пройдя через все трудности добиваются успеха, чтобы выходящие из кинотеатра рабочие, врачи, предприниматели при этом не бубнили, что посмотрели сказку для детсада - практически невозможно. Нет таких сюжетов в российской современной действительности , чиновно-феодально-олигархическая система не может их допустить, а придуманная сказка сразу бросится в глаза и будет разоблачена.
    Begemot
  32. av58 Сегодня, 11:00
    Цитата: Лев Бронш
    Взять да и принять закон о прекращении финансирования бюджетными деньгами любых спектаклей, фильмов, и прочее. Вот интересно, спонсор даст денег на постановку балета с голыми задницами?

    Именно так и получилось: государство ушло из культуры и идеологии, и появились голые задницы, на которые всегда есть спрос. Тут даже 5я колонна не нужна.
    av58
  33. Nikolay73 Сегодня, 11:18
    ...поиск национальной идеи - это как раз то, что было пропущено во время формирования первичного капитала нашими передовиками капиталистического труда. На мой взгляд, всё было бы хорошо если бы ни одно но - промышленники заинтересованы в развитии своего бизнеса и потому для социума хотят создать привлекательный образ сварщика Петра в которого давно и безответно влюблена банкир Татьяна, нет, в жизни ещё не то бывает, просто кто мешает уже сейчас платить Петру три-четыре тысячи вечнозелёных в рублёвом эквиваленте? Нет, это никак нельзя, лучше красиво разглагольствовать о том что Пётр нынче не тот сидя на своей яхте и скромно помалкивая о том, что Пётр получает, если не на вахте, 10-12 полновесных тысяч рублей, а Татьяна, ездящая на каене видит Петров только в выпусках новостей с "Уралвагонзавода" который от Москвы очень далеко. Сытый, господа, голодного не разумеет, в этом вся проблема... Морозова вспомнили - хорошо, Олиферов, говорят, в наше время занят серьёзными меценатскими проектами, вот только это не норма а скорее исключение из правил, понимание того, что все мы в одной лодке разрушается огромной пропастью между богатыми и остальными, а так же ежедневным наблюдениями... Есть простое понятие - системный кризис, и я сейчас не о России а о Мире в целом, часики уже давно тикают и если этого не замечает Пётр(он слишком занят борьбой за существование), то люди имеющие время на подумать уже давно и отчётливо это слышат.
    Nikolay73
  34. uskrabut Сегодня, 11:32
    Ничего удивительного. Жаль только, что до этого не доходило до господ промышленников, что без СТРАНЫ за спиной заграница их сожрёт и не подавится, что с ними считаются пока сильна Россия. Им бы, кроме искусства, ещё и о политиках стоило бы поговорить и что-то решить. А то ездят всякие жуковы извиняться в МОК потому, что сами жулики и боятся слово против сказать, а то у них отнимут наварованное в России и спрятанное за границей. Вот и подняли бы вопрос - гнать таких из власти в "народное хозяйство". А ситуация с нашими дипломатами в США - вот где позорище!
    uskrabut
  35. Molot1979 Сегодня, 11:35
    Как по мне, так основная проблема в том, что нет у нас творцов. Осваиватели бюджетов в чине режиссера есть, а творцов нет. Ведь будем справделивы. Пусть про бандитов, педерастов и прституток. Но если снять качественно, то оно бы в прокате шло на ура. А оно проваливается раз за разом. Значит, просто не умеют. А учиться не хотят, да и поздно уже. Одни бездари кругом. И вот если взять обычного бесталанного урода, дать ему стопиццот миллиардов денег и патриотическую тему, то снимет он все равно сплошной кал. Вот тот же "Викинг". Что, сложно было сделать из истории князя Вадимира кассовый интересный фильм? На мой скромный взгляд такую тему вообще сложно испортить. А на выходе получили первостатейное дерьмо. Потому что снимали бездари. И вся работа, все деньги ушли в никуда. Просто та тусовка, которая сейчас облепила Минкульт - они все бесталанные халтурщики. Их гнать оттуда надо, приближать новых, молодых. Иначе толку не будет. Ну кто из них сможет выполнить государственный заказ на внедрение идеологии? Да никто. Вот разработают завтра идеологию, пойдут внедрять, а кем внедрять? Пусто в Минкульте, как в зимней тундре. Одни песцы (во всех смыслах) носятся. Звягинцев, что ли, будет снимать про оборону Сталинграда? Или Эрнст сделает кино про строительство БАМа? Козловский сыграет Гагарина или Королева? Даже не смешно.
    Molot1979
  36. Валерий Иванов_2 Сегодня, 11:55
    МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ.....
    Валерий Иванов_2
Картина дня