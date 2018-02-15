12:15 15 февраля

Эти могут решиться на всё!

Имея в качестве потенциального противника западный мир, России не следует тешить себя иллюзиями о наличии у него отвращения к массовому убийству любого масштаба.



Из сообщений СМИ:
Применение современных средств поражения, прежде всего высокоточного оружия, и действия диверсионных групп могут стать наиболее вероятным сценарием возможного военного конфликта с Россией, говорится в опубликованном научно-методическом труде МЧС РФ, сообщает РИА-новости.

Авторы исследования полагают, что применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, в конфликте с Россией маловероятно.
«При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся», — говорится в документе.
Ранее сообщалось, что ведомство с учетом современных взглядов на ведение войн предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время
В экстренных службах назвали наиболее вероятные сценарии войны с Россией


Если это не очередной вброс со стороны компетентных органов, призванный вконец запутать вероятного противника на предмет российского понимания характера будущей войны, то есть смысл присмотреться к данному теоретическому труду МЧС более внимательно.
И, прежде всего, отметить в качестве непреложного факта, что ведомство, отвечающее за гражданскую оборону, никогда в нашей истории не занималось изысканиями в вопросах военной стратегии и характера будущих войн. Такие материи всегда были прерогативой соответствующих управлений Генерального штаба, который и доводил свое видение данной глобальной проблематики до отдельных структур, в части касающейся их вклада в оборону страны.

Таким образом, можно предположить, что и в данном случае, через «научно-методический труд» МЧС, на волю просочилась некая концептуальная информация из недр ГШ ВС РФ, которая, по хорошему, не должна была бы стать предметом публичной засветки.
Во всяком случае, вполне очевидно, что её источником являются отнюдь не сотрудники МЧС, у которых есть чем заниматься и кроме военной стратегии. Так или иначе, их самодеятельность в данном вопросе полностью исключается. А коль скоро это видение, как минимум, согласовано с самой вышестоящей в военной иерархии точкой зрения, то тогда неизбежно возникает вопрос о степени адекватности таковой.

Итак, если судить по «утечке» из МЧС и принять за данность, что это не дезориентирующий противника вброс, то тогда получается, что российское военное планирование в принципе исключает такую форму ведения войны против РФ, как «целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации».

Насколько основателен такой вывод? Особенно с учетом того, что потенциальным противником России является блок НАТО во главе с США.
Если подойти к данной теме в её исторической ретроспективе, то оптимизм авторов труда МЧС выглядит, мягко говоря, не вполне обоснованным. Ибо ни кто иные, как Соединенные Штаты Америки, вкупе со своей союзницей Великобританией, исторически являются первооткрывателями и единственными в мировой истории практическими реализаторами стратегии тотальной воздушной войны, главной целью которой является именно полное уничтожение городов противника вместе со всем их населением.

Указанная стратегия в самом широком масштабе применялась против гражданского населения Германии и Японии в период второй мировой войны. При этом, количество жертв массированных бомбардировок только в Германии и только по официальным, наверняка заниженным, американским данным достигло одного миллиона человек. В действительности же, с учетом гигантского разброса в оценках последствий авианалетов (например, по Дрездену – от 35 тысяч до 250 тысяч погибших), есть основания считать, что число жертв было кратно более высоким.

Эти могут решиться на всё!

Какой город спалим сегодня? Командующий ВВС Великобритании сэр Чарльз Портал планирует очередной массированный налет. 1943 год.

Что же касается Японии, то здесь для массового уничтожения гражданского населения ВВС США впервые использовали ядерное оружие. Таким образом, ни о каком отсутствии исторического прецедента данной военной стратегии в случае с нынешним вероятным противником РФ не может быть даже речи. Равно как о существовании на Западе каких-либо морально-этических табу, целиком исключающих такой способ ведения войны.

Получается, что в историко-ценностном ракурсе, озвученный МЧС вывод о нереальности «целенаправленных ударов по уничтожению мирного населения РФ» явно повисает в воздухе.

Аргументация другого рода в пользу такого утверждения – военно-стратегическая, также вызывает вопросы. Понятно, что авторы этих концептуальных выкладок исходят из ситуации ракетно-ядерного паритета между РФ и Западом, который якобы исключает такого рода действия ввиду наличия у России потенциала ответного удара.

На первый взгляд, так оно и есть. Однако не стоит забывать, что Запад и, прежде всего, США самым активным образом развивают свою систему глобальной противоракетной обороны, главным назначением которой является именно нейтрализация ответного ракетно-ядерного удара РФ и на этой основе получение односторонних, причем решающих, военных преимуществ. Которые позволят ему безнаказанно нанести по РФ удар любой мощности и любого масштаба.

Таким образом, при определенных обстоятельствах, которые отнюдь нельзя полностью исключать, особенно из вопросов военного планирования, уничтожающие удары по городам России вполне могут стать приемлемой военно-стратегической целью для Запада.
Именно на основе этого допущения, в России, кстати говоря, ведется активная работа по совершенствованию противоракетной обороны Московского региона, которую вряд ли стоило бы проводить, если исходить из принципиальной нереальности вражеской атаки против городов. Буквально на этой неделе на полигоне Сары-Шаган в Казахстане были проведены успешные испытания новой противоракеты ПРС-1М.



Между тем, как сообщается, ведомство гражданской обороны уже сделало практический вывод о нецелесообразности проведения мероприятий по подготовке массовой эвакуации населения (городов) в военное время. Вполне очевидно, что на отказе от такой подготовительной работы, можно добиться очень существенной экономии государственных средств.

Но одновременно это означает, что в случае достижения Западом рубежа психологической готовности к атаке против городов РФ, каковая может стать, например, следствием его уверенности в надежности своей системы ПРО, гражданское население крупных административных и индустриальных центров России не будет иметь даже теоретических шансов на выживание, вследствие полного отсутствия системы заблаговременных организационных мероприятий государственных органов на такой случай.

Это тем более прискорбно, что даже ядерная атака, как показывает исторический опыт, не приводит к полной гибели населения, зато требует весьма масштабных усилий по преодолению её последствий, эвакуации выживших и оказанию им всесторонней помощи.
И это уже не говоря о том, что система полной эвакуации населения крупного населенного пункта должна существовать и быть практически отработана даже вне зависимости от наличия, или отсутствия угрозы ядерного нападения. Особенно в наш век крупных техногенных аварий и угрозы повторения катастроф, типа чернобыльский или фукусимской. Вот почему вывод ведомства, непосредственно отвечающего за спасение населения в чрезвычайной ситуации и, в то же время, исключающего из перечня подобных ситуаций возможность массированной атаки противника, представляется мне несколько странным и не вполне логичным.
Автор: Юрий Селиванов


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Комментарии 30

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  1. Владивосток1969 Сегодня, 05:58
    Статья очень хорошо вписывается в теорию "золотого"миллиарда.ПВО Московского региона прикроет 15-20 миллионов граждан необходимых.для обеспечения оставшейся после удара инфраструктуры.Ну а все остальные-"замкадыши"либо на кладбище,либо руки в ноги и подальше от городов.Новый "таёжный тупик" строить.Бабка Лыкова ещё жива.
    Владивосток1969
    1. Венд Сегодня, 08:51
      Времена изменились. Теперь в случае применения ядерного оружия весь мир полетит в небытие. Отсидеться ни у кого не получится. И это понимают даже прожженные русофобы, что бы они там не кричали.
      Венд
      1. Владивосток1969 Сегодня, 09:10
        Перекройте Трансиб,отключите электричество и приходите через две -три недели в приморье.Не надо ни какого ядерного оружия.
        Владивосток1969
  2. Reptiloid Сегодня, 05:58
    И почему противник не захочет уничтожить мирное население? Какие-то странные идеализации....Гуманизьм у него что ли? Уже и НАТО приблизилось всесторонне несмотря на устные обещания
    Reptiloid
    1. ul_vitalii Сегодня, 07:25
      Захочет, для них меньше народа, больше кислорода. Югославию бомбили от души, даже китайскому посольству досталось, были жертвы.
      ul_vitalii
      1. 24rus Сегодня, 07:52
        Вроде даже есть план по каким городам России каким количеством и типом ракет нанести удар
        24rus
        1. andrej-shironov Сегодня, 10:49
          Где этот план можно посмотреть? Просто никогда в жизни не надеялся на власть-только на себя, вот и сейчас так же поступаю. А предупреждён значит вооружён.
          andrej-shironov
    2. Кубик123 Сегодня, 08:40
      Цитата: Reptiloid
      И почему противник не захочет уничтожить мирное население? Какие-то странные идеализации....Гуманизьм у него что ли? Уже и НАТО приблизилось всесторонне несмотря на устные обещания

      В общем-то, речь о другом. Современная война, если она будет, не будет окопной войной со сплошными фронтами. А высокоточное оружие позволяет нанести удар в любой точке на территории противника. В этом случае любая эвакуация гражданского населения теряет смысл. Куда переселять? В другой город? А шансы, что он подвергнется бомбардировке ничуть не ниже, чем у того из которого переселяли. Поэтому, изменение доктрины вполне разумно.
      Кубик123
      1. басмач Сегодня, 09:14
        Современная война как раз и будет окопной и со сплошной линией фронта. Донбасс это показал в полной мере. Любая война это снабжение, а современная особенно. Любая дыра во фронте моментально позволяет проникнуть в тыл противника и начать уничтожать логистику. При учёте мобильности таких подразделений эффект будет потрясающий.
        басмач
        1. Кубик123 Сегодня, 09:27
          Цитата: басмач
          Современная война как раз и будет окопной и со сплошной линией фронта. Донбасс это показал в полной мере. Любая война это снабжение, а современная особенно. Любая дыра во фронте моментально позволяет проникнуть в тыл противника и начать уничтожать логистику. При учёте мобильности таких подразделений эффект будет потрясающий.

          А Сирия показала другое. Возможность вести войну с воздуха. А на земле высокомобильные группы, без сплошной окопной сети.
          Кубик123
          1. Лопатов Сегодня, 10:45
            Цитата: Кубик123
            А Сирия показала другое.

            Разве?
            Почему тогда процесс полной блокировки Алеппо перед его штурмом занял почти два года? Сирийским правительственным "мобильным отрядам" было лень перемещаться?
            Лопатов
          2. басмач Сегодня, 10:57
            И как результат-слоеный пирог и война без конца. Выбили в одном месте, тут же переползли в другое.
            А чтоб понятней- я уже писал , в ВОВ немецкая дивизия потребляла 300 т в сутки ( во время боев) в Ираке американцы уже 700. Выводы сами сделаете.
            А по поводу войны в воздухе. Так там свобода-никакого ПВО.Как только оно появляется- война в воздухе заканчивается- средства ПВО производятся быстрее, чем самолёты, а л/с обучается быстрее. Так что про Сирию не надо-абсолютно неуместный и некорректный пример
            басмач
        2. 176 Сегодня, 10:50
          Донбасс-война бедных. У обоих сторон ресурсы и технологии в дефиците. При столкновениях с современными армиями все будет совсем по другому. И окопы станут могилами.
          176
          1. басмач Сегодня, 11:05
            При столкновении современных армий высокотехнологичное оружие быстро заканчивается, также как и заводы по их производству. И война переходит в разряд войны бедных. Оружие ведь создается для уничтожения , а не парадов Да и та же война в сирии показывает несопоставимость затраченных средств полученным результатамюю Потратить десяток Калибров на уничтожение сотни и кустарного заводика, который через месяц появится в новом месте. в отличие от десятка калибров, которые делать будут не месяц. Т.Е без зачистки территории никак. И зачищать её приходится не мобильной группой, а продвижением большой группировки с передвижением линии фронта( и с соответствующей логистикой и её охраной). И дыры в этой линии фронта приводят к потере коммуникаций и линий снабжения и ресурсов.
            басмач
    3. Житель Урала Сегодня, 10:35
      Она даже если высокоточным оружием победят, без жертв, то все равно будут уничтожать население, только другими способами. Самый "гуманитарный" - ограничение рождаемости - способов масса. 30 лет и ничего от нации не остается. Образование оставшихся детей и вывоз их в другие страны, где они растворятся. ну и остальное, ГМО экология, болезни, даже оружие не потребуется.
      Житель Урала
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:52
    Эти могут решиться на всё!
    для НИХ миллион жизней туда-сюда ничего не значит !
    Uncle Lee
  4. aybolyt678 Сегодня, 07:16
    В войну эвакуировали население вместе с заводами. Нет заводов не нужно население.
    aybolyt678
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:40
    России не следует тешить себя иллюзиями о наличии у него отвращения к массовому убийству любого масштаба
    Так по моему кроме откровенных западников ни кто в России не тешит себя такой иллюзией. 20 век, а особенно 90-е - 2000-е отлично показали агрессивную сущность Запада и в первую очередь Сша.
    rotmistr60
  6. savage1976 Сегодня, 09:48
    С учетом извечной мечты запада раз и навсегда решить русский вопрос, таких планировщиков надо считать врагами народа.
    savage1976
  7. Alex66 Сегодня, 09:55
    В случае полноценной войны гораздо проще содержать небольшое количество населения, которое живет в коттеджах за городом, в Москве прикрытой ПРО, чем обеспечивать условия эвакуированному населению. Т.е. оставшимся в живых больше достанется, да и сейчас тратить надо меньше. А вот на 3-4 хода просчитать ситуацию жадность мешает нашим ВВП и ДАМу.
    Alex66
    1. Molot1979 Сегодня, 11:05
      Ну конечно, конечно. Алекс все прочитал на 144 хода вперед, а глупенькре ВВП и ДАМ даже на три не способны. Остается только горестно изумляться, почему такие умные только в интернете свой ум показывают, а не на посту президента.
      Molot1979
  8. Вольнопёр Сегодня, 10:00
    Ранее сообщалось, что ведомство с учетом современных взглядов на ведение войн предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время
    Таким образом, можно предположить, что и в данном случае, через «научно-методический труд» МЧС, на волю просочилась некая концептуальная информация из недр ГШ ВС РФ, которая, по хорошему, не должна была бы стать предметом публичной засветки.

    Информация действительно просочилась. Из туалета ГШ ВС РФ.

    Извиняюсь, что "засветил" wassat
    Вольнопёр
  9. BAI Сегодня, 10:15
    в принципе исключает такую форму ведения войны против РФ, как «целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации».

    Абсолютно верно. Удар ЯО по гражданским объектам неминуемо вызовет аналогичный ответный удар. Это ведет к огромным потерям, сразу возникает "неприемлемый ущерб". Плюс "преступления против человечности". Не надо ссылаться на 2 Мировую, времена были другие.
    BAI
  10. Earnest Сегодня, 10:37
    Цитата: Кубик123
    А Сирия показала другое. Возможность вести войну с воздуха. А на земле высокомобильные группы, без сплошной окопной сети.

    Вы абсолютно неправы, потому что выдергиваете из общего ряда частный случай. Всё определяет пустынный характер местности на большинстве территории Сирии, как пример - в ВОВ в Сальских или в причерноморских степях тоже туда-сюда носились. В Сирии же мобильные группы носятся исключительно между городами, крупными заводскими районами, месторождениями, гидрографическими сооружениями, за обладание которыми и идут бои.
    Earnest
  11. andrej-shironov Сегодня, 10:44
    Уважаемый автор! Всё на самом деле гораздо проще и гораздо страшнее и циничней. Власть просто даёт понять народу что не будет его защищать случись конфликт. Спасение утопающих будет в руках самих утопающих. Вы захотите защищать такую власть? Родину то само собой, но не под флагами этих, как бы мяхше выразится, шантрапы. А то что будет применено ядерное оружие можно даже не сомневаться, сомневаться можно лишь по поводу объемов и целей. Всенепременно надо идти и проголосовать за такую власть wink
    andrej-shironov
    1. Molot1979 Сегодня, 11:09
      А под чьими флагами, уважаемый? Роину-то защишать? Если не под этим, то тогда останется только на развалинах проклинать всех и вся, потому как после того, как "такую власть" сметату, то в лучшем случае поставят оккупационную администрацию. В худшем, начнут геноцид. И тогда останется только с "тулкой" на танки и минометы. Так что уж лучше и разумнее в составе нормальных дивизий, с адекватным оружием. Больше шансов. Даже не смотря нато, что власть опять не та.
      Molot1979
  12. михаил3 Сегодня, 11:05
    Если честно... Впрочем, генералы всегда готовятся к прошлой войне. А потом, после миллионов жертв, неохотно начинают менять кое что. Стараясь не слишком уж напрячься. Данный прогноз может быть построен с учетом состояния современных ВС в Европе. Блок НАТО, все дела...
    Вообще то, вторжение к нам силами европейских ВС невозможно на данный момент. Не те это войска, больше потешные... Судя по всему, для данного вторжения в Европу затащили миллионы молодых, здоровых, крепких и не боящихся крови "беженцев". Вот они то и будут воевать. Во первых они, в отличие от современных нам европейцев, способны на это. Во вторых - их не жалко. И в третьих...
    Эти ребята отлично годятся для того, чтобы уничтожать мирняк миллионами, только патроны им подвози. Для того, чтобы организовать масштабную войну, имеет смысл создать некую не существующую в Европе страну. Отлично решается масса проблем, от технических до продвижения "идей гуманизма". Мол это не белые пушистые европейцы вместе с богоподобными американцами уничтожают "этих русских", это "эти русские" сцепились с "молодой демократией", а то и вообще с "европейским ИГ". На роль внезапно народившегося в Европе ИГ отлично подойдет Украина например.
    Россию не поразить высокоточным оружием так, чтобы потом не пришлось пожалеть об этом очень горько. Так что высокоточное - просто первый этап, для выноса нашей не в меру компактной армии. А потом будет массовая резня. Лично я раньше думал, что будет биологическая атака, но с учетом фактора беженцев...
    Впрочем, вероятен и комбинационный вариант. А именно - уничтожение нашей армии, потом массовые эпидемии и ввод на нашу территорию воинских частей, состоящих из тех самых беженцев, в качестве эдаких санитаров для наведения порядка в "бардаке, который наступил у диких русских". Что будет, естественно, использовано для зачистки нашей территории.
    михаил3
  13. Molot1979 Сегодня, 11:16
    Еще году в 10-м была новость, что начинают строить новые противоатомные убежища. Что как бы слегка противоречит изложенной концепции. Да и люди в теме утверждают, что на случай войны все готово и планы разработаны. А про "прикроем одну Москву, 10 миллионов нам хватит" - это чушь. С таким подходом разумнее сдаться сразу. Ни 10, ни 20 миллионов на такую страну не хватит, что они смогут поддерживать необходимую инфраструктуру - это бред сивой кобылы. Этого не хватит и на обслуживание трубы. Тем более, что сейчас идет замена экспорта сырой нефти на продукты переработки. Этого населения не хватит, чтобы поддерживать минимальную связность страны, значит, она распадется. Развал страны - сразу в минус все доходы, хоть теневые, хоть световые. Коллапс бюджета и прочие прелести. И зачем тогда вообще затевать какую-то войну? Проще капитулировать на любых условиях, всяко они не будут хуже поражения. Но капитуляции, как будто, не заметно? Ну так и не мелите чепухи про власть решила бросить народ на убиение.
    Molot1979
  14. bandabas Сегодня, 11:25
    У нас где то остались бомбоубежища? Даже не смешно.
    bandabas
  15. vasilkovichi Сегодня, 11:35
    В принципе,правильно. Современная война не даст времени на массовую эвакуацию.Противник не станет ждать пока мы,массово,вещички соберём и,организовано,свалим за Волгу.МЧС предупредил:в случае удара валите,все,кто выживет.Уверен,полиция и военные патрули подскажут направление.Когда были учения запад 2017,у нас в Луге,как раз этот вариант и обрабатывался.Так что всякая бредятина по поводу москвы не уместна.Только тупой не понимает,что самый первый и массированый удар будет нанесён по ней.Там вся власть и гражданская и военная.Москву НАДО защищать.Включите мозг!Сколько нато потеряет атакуя москву?А мы,селяне,за это время свалить успеем.Или встречу сухопутным войскам наты организовать!
    vasilkovichi
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