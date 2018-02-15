Эти могут решиться на всё!





Авторы исследования полагают, что применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, в конфликте с Россией маловероятно.

«При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что ведомство с учетом современных взглядов на ведение войн предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время

В экстренных службах назвали наиболее вероятные сценарии войны с Россией Применение современных средств поражения, прежде всего высокоточного оружия, и действия диверсионных групп могут стать наиболее вероятным сценарием возможного военного конфликта с Россией, говорится в опубликованном научно-методическом труде МЧС РФ, сообщает РИА- новости Авторы исследования полагают, что применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, в конфликте с Россией маловероятно.«При прогнозировании обстановки в качестве исходного положения принимается, что целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации потенциальным противником не наносятся», — говорится в документе.Ранее сообщалось, что ведомство с учетом современных взглядов на ведение войн предлагает отказаться от практики массовой эвакуации населения в военное время

Какой город спалим сегодня? Командующий ВВС Великобритании сэр Чарльз Портал планирует очередной массированный налет. 1943 год

Из сообщений СМИ:Если это не очередной вброс со стороны компетентных органов, призванный вконец запутать вероятного противника на предмет российского понимания характера будущей войны, то есть смысл присмотреться к данному теоретическому труду МЧС более внимательно.И, прежде всего, отметить в качестве непреложного факта, что ведомство, отвечающее за гражданскую оборону, никогда в нашей истории не занималось изысканиями в вопросах военной стратегии и характера будущих войн. Такие материи всегда были прерогативой соответствующих управлений Генерального штаба, который и доводил свое видение данной глобальной проблематики до отдельных структур, в части касающейся их вклада в оборону страны.Таким образом, можно предположить, что и в данном случае, через «научно-методический труд» МЧС, на волю просочилась некая концептуальная информация из недр ГШ ВС РФ, которая, по хорошему, не должна была бы стать предметом публичной засветки.Во всяком случае, вполне очевидно, что её источником являются отнюдь не сотрудники МЧС, у которых есть чем заниматься и кроме военной стратегии. Так или иначе, их самодеятельность в данном вопросе полностью исключается. А коль скоро это видение, как минимум, согласовано с самой вышестоящей в военной иерархии точкой зрения, то тогда неизбежно возникает вопрос о степени адекватности таковой.Итак, если судить по «утечке» из МЧС и принять за данность, что это не дезориентирующий противника вброс, то тогда получается, что российское военное планирование в принципе исключает такую форму ведения войны против РФ, как «целенаправленные удары по уничтожению мирного населения Российской Федерации».Насколько основателен такой вывод? Особенно с учетом того, что потенциальным противником России является блок НАТО во главе с США.Если подойти к данной теме в её исторической ретроспективе, то оптимизм авторов труда МЧС выглядит, мягко говоря, не вполне обоснованным. Ибо ни кто иные, как Соединенные Штаты Америки, вкупе со своей союзницей Великобританией, исторически являются первооткрывателями и единственными в мировой истории практическими реализаторами стратегии тотальной воздушной войны, главной целью которой является именно полное уничтожение городов противника вместе со всем их населением.Указанная стратегия в самом широком масштабе применялась против гражданского населения Германии и Японии в период второй мировой войны. При этом, количество жертв массированных бомбардировок только в Германии и только по официальным, наверняка заниженным, американским данным достигло одного миллиона человек. В действительности же, с учетом гигантского разброса в оценках последствий авианалетов (например, по Дрездену – от 35 тысяч до 250 тысяч погибших), есть основания считать, что число жертв было кратно более высоким.Что же касается Японии, то здесь для массового уничтожения гражданского населения ВВС США впервые использовали ядерное оружие. Таким образом, ни о каком отсутствии исторического прецедента данной военной стратегии в случае с нынешним вероятным противником РФ не может быть даже речи. Равно как о существовании на Западе каких-либо морально-этических табу, целиком исключающих такой способ ведения войны.Получается, что в историко-ценностном ракурсе, озвученный МЧС вывод о нереальности «целенаправленных ударов по уничтожению мирного населения РФ» явно повисает в воздухе.Аргументация другого рода в пользу такого утверждения – военно-стратегическая, также вызывает вопросы. Понятно, что авторы этих концептуальных выкладок исходят из ситуации ракетно-ядерного паритета между РФ и Западом, который якобы исключает такого рода действия ввиду наличия у России потенциала ответного удара.На первый взгляд, так оно и есть. Однако не стоит забывать, что Запад и, прежде всего, США самым активным образом развивают свою систему глобальной противоракетной обороны, главным назначением которой является именно нейтрализация ответного ракетно-ядерного удара РФ и на этой основе получение односторонних, причем решающих, военных преимуществ. Которые позволят ему безнаказанно нанести по РФ удар любой мощности и любого масштаба.Таким образом, при определенных обстоятельствах, которые отнюдь нельзя полностью исключать, особенно из вопросов военного планирования, уничтожающие удары по городам России вполне могут стать приемлемой военно-стратегической целью для Запада.Именно на основе этого допущения, в России, кстати говоря, ведется активная работа по совершенствованию противоракетной обороны Московского региона, которую вряд ли стоило бы проводить, если исходить из принципиальной нереальности вражеской атаки против городов. Буквально на этой неделе на полигоне Сары-Шаган в Казахстане были проведены успешные испытания новой противоракеты ПРС-1М.Между тем, как сообщается, ведомство гражданской обороны уже сделало практический вывод о нецелесообразности проведения мероприятий по подготовке массовой эвакуации населения (городов) в военное время. Вполне очевидно, что на отказе от такой подготовительной работы, можно добиться очень существенной экономии государственных средств.Но одновременно это означает, что в случае достижения Западом рубежа психологической готовности к атаке против городов РФ, каковая может стать, например, следствием его уверенности в надежности своей системы ПРО, гражданское население крупных административных и индустриальных центров России не будет иметь даже теоретических шансов на выживание, вследствие полного отсутствия системы заблаговременных организационных мероприятий государственных органов на такой случай.Это тем более прискорбно, что даже ядерная атака, как показывает исторический опыт, не приводит к полной гибели населения, зато требует весьма масштабных усилий по преодолению её последствий, эвакуации выживших и оказанию им всесторонней помощи.И это уже не говоря о том, что система полной эвакуации населения крупного населенного пункта должна существовать и быть практически отработана даже вне зависимости от наличия, или отсутствия угрозы ядерного нападения. Особенно в наш век крупных техногенных аварий и угрозы повторения катастроф, типа чернобыльский или фукусимской. Вот почему вывод ведомства, непосредственно отвечающего за спасение населения в чрезвычайной ситуации и, в то же время, исключающего из перечня подобных ситуаций возможность массированной атаки противника, представляется мне несколько странным и не вполне логичным.