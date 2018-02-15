Проект Mobile Ground Combat System. Новые танки для Франции и Германии



Leopard 2A7+ - последняя на данный момент модернизация немецкого танка. Фото Below-the-turret-ring.blogspot.fr



Французский ОБТ AMX-56 Leclerc. Фото Wikimedia Commons



Возможный облик будущего танка MGCS. Рисунок Rheinmetall AG



Опытная 130-мм танковая пушка от Rheinmetall. Фото Bmpd.livejournal.com

По материалам сайтов:

http://janes.com/

http://armyrecognition.com/

https://rg.ru/

http://defence.ru/

http://ng.ru/

http://militaryparitet.com/

https://below-the-turret-ring.blogspot.com/

Появление новейшего российского танка Т-14 «Армата», имеющего ряд характерных особенностей и серьезных преимуществ перед существующей техникой, не могло не побеспокоить зарубежных военных. Армии европейских стран не намерены допускать отставание в области бронетанковых войск, и потому инициировали создание новой боевой машины. Европейским ответом на российский танк Т-14 должен стать перспективный образец, пока носящий рабочее обозначение MGCS.9 мая 2015 года Россия впервые официально показала свои новейшие танки Т-14. Эта техника на тот момент находилась на стадии испытаний и еще не была готова к эксплуатации в войсках. Тем не менее, новый российский проект стал поводом для беспокойства. Дальнейшее развитие перспективного танка и запуск его серийного производства могли дать армии России решающие преимущества перед сухопутными войсками третьих стран. Пока другие государства вновь говорили о некой российской угрозе, Франция и Германия решили ответить на «Армату» собственной амбициозной программой.Уже летом 2015 года было объявлено, что ведущие оборонные предприятия Германии и Франции намерены объединить усилия и обновить бронетанковые войска двух стран. Предлагалось сначала модернизировать имеющуюся технику, а затем разработать перспективный основной боевой танк, полностью соответствующий требованиям настоящего времени и обозримого будущего. Для получения желаемых преимуществ организационного и технологического характера участники проекта решили не только работать вместе, но и объединиться на уровне организации. Немецкая компания Kraus-Maffei Wegmann и французская Nexter Defense Systems объединились в холдинг. Объединенная организация получила наименование KNDS – KMW and Nexter Defense Systems.Объединение двух компаний прошло по простым и понятным причинам. Во-первых, совместная работа ведущих оборонных предприятий обеспечит использование всего имеющегося опыта в области боевых бронированных машин. Вторая причина связана с разделением затрат. По ряду причин, на данный момент Франция и Германия не могут самостоятельно создать желаемый образец военной техники. Наконец, холдинг KNDS сможет обойти некоторые существующие ограничения. Немецкая промышленность, по политическим причинам, не всегда может подписать контракт на поставку техники конкретной стране, а участие Франции позволит избавиться от таких проблем.Новая программа обновления танкового парка носит рабочее название MGCS – Mobile Ground Combat System («Мобильная наземная боевая система»). В дальнейшем перспективный основной танк, созданный в ходе программы, вероятно, получит другое обозначение. Согласно объявленным планам, часть проекта следовало реализовать в течение второй половины текущего десятилетия. Кроме того, значительная часть опытно-конструкторских работ перейдет на двадцатые годы. Старт серийного производства танков MGCS начнется только к 2030 году. В связи с этим проект иногда именуют MGCS 2030.Любопытно, что в рамках проекта MGCS предполагается не только создать совершенно новый танк, но и обновить существующие. Так, два этапа программы Mobile Ground Combat System из трех предусматривают именно доработку имеющихся танков. По разным данным, в обозримом будущем KNDS предполагает обновить электронику и вооружение имеющихся танков Leopard 2. Только после этого стартуют основные работы по проектированию полноценного танка новой модели.Несмотря на наличие таких планов, начиная с 2016 года, разработчики проекта MGCS указывали, что в первые несколько лет целью работ будет формирование облика нового танка и определение технических требований. Не ранее 2017-18 года предполагалось начать подготовку конструкторской документации, а также проработку тех или иных агрегатов. Конец проектной стадии относят к началу следующего десятилетия.Если проект MGCS на текущих ранних стадиях не столкнулся с теми или иными проблемами, способными сказаться на сроках выполнения работ, то к настоящему времени специалисты KNDS могут, как минимум, иметь общее представление о будущем облике танка. Следует отметить, что к настоящему времени организация-разработчик не оглашала технические подробности проекта. Впрочем, те или иные участники работ несколько раз публиковали определенные сведения, которые могут лечь в основу относительно полной картины.Согласно доступным данным, проект MGCS предлагает разработку основного танка с боевой массой не более 60 т. Следует использовать усиленное бронирование и другие средства защиты, способные повысить живучесть техники на разных полях боя. Также танк нового типа должен отличаться от существующих машин повышенной огневой мощью. Решать такую задачу можно как при помощи усиленного орудия большего калибра, так и за счет более совершенных систем управления огнем. Важной частью проекта станет автоматизация некоторых операций. В первую очередь, предлагается автоматизировать подачу боеприпасов в орудие.В недавнем прошлом указывалось, что в 2017 или в 2018 году холдинг KNDS завершит разработку концепции перспективного танка MGCS и только после этого сможет начать разработку проекта. Есть основания полагать, что этот этап уже завершен, благодаря чему программа может перейти на другой этап, однако официальные сообщения на этот счет отсутствуют. Так или иначе, если формирование облика танка еще не завершилось, то ему предстоит закончиться в самое ближайшее время. Возможно, компания-разработчик не станет скрывать сведения об этом и объявит о скором начале проектирования.По известным данным, требования к проекту MGCS ограничивают боевую массу танка 60-65 тоннами. Дальнейший рост этого параметра может привести к резкому падению подвижности и стратегической мобильности. Одновременно с этим уменьшение веса может накладывать ограничения на живучесть и боевые качества. Кроме того, весовые ограничения позволяют представить примерные характеристики требуемой силовой установки.Для получения достаточной подвижности французско-немецкий танк должен будет иметь двигатель мощностью порядка 1200-1500 л.с. При этом удельная мощность машины выйдет на уровень 25 л.с. на тонну – оптимальные показатели для танка с желаемыми характеристиками. По всей видимости, будет использоваться дизельная силовая установка. Двигатели этого типа применяются и на немецких «Леопардах-2», и на французских AMX-56 Leclerc.Рассматривались разные способы обеспечения должной живучести, а также различные их комбинации. Вероятнее всего, танк MGCS получит собственную комбинированную броню с характеристиками защиты не хуже, чем у современных танков Германии и Франции. Бронирование корпуса и башни может быть дополнено динамической или активной защитой. При этом использование таких систем потребует реализации дополнительных проектов.В 2016 году компания Rheinmetall AG, участвующая в программе MGCS на правах разработчика вооружения, представила проект гладкоствольного танкового орудия с повышенными характеристиками. Для значительного увеличения энергетики снаряда было решено использовать калибр 130 мм. Также, насколько известно, рассматривалась возможность увеличения калибра пушки до 140 мм, но подобное орудие, по расчетам, оказалось чрезмерно крупным и тяжелым для перспективного танка. Увеличение калибра всего на 10 мм обеспечивает почти 50-процентный прирост дульной энергии с соответствующими последствиями для боевой эффективности.Орудие французского танка «Леклерк» оснащается автоматом заряжания, тогда как в немецком Leopard 2 присутствует отдельный член экипажа, отвечающий за подачу боеприпасов в орудие. Как следует из новостей о проекте MGCS, в облик перспективного танка предлагается внести черты французского AMX-56. Конструкторы планируют отказаться от заряжающего и заменить его автоматикой. С учетом увеличенного калибра, приводящего к росту массы выстрелов, такое решение выглядит логичным и правильным.Следует заметить, что сведения об автомате заряжания могут быть прозрачным намеком на намерение холдинга KNDS создать полноценную необитаемую башню. Подобное оснащение уже используется на российских перспективных танках и дает им определенные положительные черты. Вполне возможно, что немецкие и французские инженеры проявят интерес к многообещающей компоновке.Основной танк MGCS будет нуждаться в современной системе управления огнем, способной реализовать все преимущества новой пушки увеличенного калибра. В ее составе, очевидно, будут присутствовать прицелы командира (панорамный) и наводчика с дневным и ночным каналами. Возможно, бортовой компьютер сможет получать данные о целях из сторонних источников и выдавать целеуказание другим танкам.Какие-либо сведения о дополнительном вооружении будущего французско-немецкого танка пока отсутствуют. По всей видимости, по опыту существующих проектов, боевая машина будет комплектоваться дистанционно управляемым модулем с пулеметом винтовочного или крупного калибра. Также перспективный танк позаимствует у современных набор дымовых гранатометов.К настоящему времени программа Mobile Ground Combat System не успела продвинуться дальше работ по формированию общей концепции. При этом уже имеются сведения о подходах к будущему проектированию и производству готовых агрегатов. Так, в марте прошлого года начальник Главного управления вооружений министерства обороны Франции Лоран Колле-Бийон рассказал, что в средней перспективе на вооружение будет принят танк совместной французско-немецкой разработки. Его шасси будет создано немецкой стороной, а французские участники программы разработают башню и боевое отделение. Как такие планы соотносятся с последними работами компании «Рейнметалл» в области танковых орудий – неизвестно.Имея определенные сведения о планах по проекту MGCS, можно делать некоторые прогнозы и предварительные выводы. Так, судя по уже опубликованным данным, новый французско-немецкий танк будет представлять собой весьма интересную боевую машину с высокими характеристиками. Он будет сочетать в себе достаточную подвижность, высокий уровень защиты и повышенные боевые качества. В целом, после своего появления эта машина окажется в центре внимания всего мира так же, как российский танк «Армата» в настоящее время.Также можно представить, с какими проблемами предстоит столкнуться новому проекту. Вряд ли следует напоминать, что программа MGCS – уже не первая попытка создания «европейского» танка силами нескольких стран. Предыдущие совместные проекты получались достаточно удачными с технической точки зрения, но не приводили к желаемым результатам. По причине расхождения в ряде вопросов участники таких программ разрывали сотрудничество и создавали желаемые бронемашины самостоятельно.Удастся ли танку MGCS преодолеть все проблемы и дойти до серийного производства с эксплуатацией в войсках – неизвестно. Текущая ситуация с развитием вооруженных сил крупных европейских государств, а также наличие крупных бюрократических структур, не всегда принимающих правильные решения, может затруднить путь бронетехники в армии.В контексте бюрократии и затруднений административного характера стоит рассмотреть финансовые особенности нового проекта. Пока речь идет только о модернизации существующих танков, стоимость работ может оставаться приемлемой. Но полноценная новая бронемашина, строящаяся с нуля, будет гораздо дороже модернизированного «Леклерка» или «Леопарда». Цена серийного MGCS, возможно, достигнет нескольких десятков миллионов евро. Естественно, техника по такой цене привлечет внимание разных структур и подвергнется ожесточенной критике.Согласно текущим планам, серийные танки программы Mobile Ground Combat System должны будут пойти в войска не ранее конца следующего десятилетия. При этом такая техника рассматривается в качестве французско-немецкого ответа на российский танк Т-14. Нетрудно заметить, что в такой ситуации российская бронемашина имеет большую фору. Российские танкостроители могут использовать имеющийся отрыв в 10-12 лет для создания новых версий «Арматы» с более высокими характеристиками. Из-за этого холдинг KNDS может оказаться в положении догоняющего без особых надежд на коренное изменение ситуации.Перспективная французско-немецкая программа модернизации существующих танков и разработки совершенно новой машины представляет большой интерес. Как следует из известных данных, проект MGCC может столкнуться с разнообразными трудностями и не привести к желаемым результатам. Тем не менее, несмотря на все возможные неудачи и проблемы, за этой программой нужно следить. Она покажет, каким видят танк будущего зарубежные специалисты, а кроме того, продемонстрирует реальный потенциал европейской промышленности.