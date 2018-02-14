00:20 15 февраля
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США раскрыли детали удара коалиции по "враждебным" сирийским ополченцам

Глава Центрального командования Военно-воздушных сил США, генерал-лейтенант Джеффри Харриган заявил, что коалиция во главе с США применила стратегические бомбардировщики B-52 во время авиаударов по проправительственным формированиям в Сирии в ночь на 8 февраля

США раскрыли детали удара коалиции по "враждебным" сирийским ополченцам


Он заявил, что коалиция действовала "в рамках самообороны" и совместно с Демократическими силами Сирии (SDF) отразила "неспровоцированную согласованную атаку". По словам генерал-лейтенанта, "враждебные силы" использовали артиллерию и танковые снаряды, а также реактивные системы залпового огня и минометы.


Мы сразу же связались по телефонной линии с российскими официальными лицами, чтобы предупредить их о неспровоцированной атаке на известные позиции SDF и коалиции. После этих звонков представители коалиции одобрили нанесение ударов для уничтожения враждебных сил
— приводит Пентагон слова военного.

Как рассказал Харриган, в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.

Коалиция заявила, что это был ответ на "неспровоцированную атаку" на штаб SDF — "чтобы отразить акт агрессии в отношении партнеров, участвующих в борьбе с группировкой ИГ*".

ИГ* - террористическая организация "Исламское государство" запрещена в России.

Использованы фотографии: https://www.flickr.com/
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Комментарии 191

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  1. IMH Вчера, 20:31
    США не собираются отдавать Сирию. Путин тоже не собирается сливать Асада. Как делить маленькую Сирию между двумя великими державами? Интересно, а сам Асад как себя чувствует в этой игре? Вот чисто по человечески- ему не страшно?
    IMH
    1. Серый брат Вчера, 20:33
      Цитата: IMH
      США не собираются отдавать Сирию. Путин тоже не собирается

      "Нити" - хороший английский фильм, который не показывают в Британии чтобы не травмировать психику обывателей, в нём всё примерно так и начинается.
      Серый брат
      1. IMH Вчера, 20:36
        А чем заканчивается? Гранд бабахом?
        IMH
        1. Серый брат Вчера, 20:38
          Цитата: IMH
          А чем заканчивается? Гранд бабахом?

          Ну да, советую посмотреть - познавательно.
          Серый брат
          1. IMH Вчера, 20:50
            Спасибо. Приму к сведению.
            IMH
          2. The_Lancet Вчера, 21:24
            который не показывают в Британии чтобы не травмировать психику обывателей

            Это не удивительно
            Фильм весьма страшный и мрачный
            The_Lancet
      2. The_Lancet Вчера, 20:54
        Русских войск там быть не могло.Потому что очень глупо думать что правительство России оставило бы удар по русским безнаказанным и не давало комментариев на эту тему.
        Это просто не может быть
        The_Lancet
        1. IMH Вчера, 20:59
          А кто сказал, что там была российская армия? ЧВК не армия
          IMH
          1. Андрей К Вчера, 21:38
            Цитата: IMH
            А кто сказал, что там была российская армия? ЧВК не армия

            Вы распространяете непроверенные сведения.
            Откуда у Вас информация, что там вообще были бойцы группы Вагнера?
            Есть фото самих бойцов? Имеются радиоперехваты Вашей и американской спецслужб? Тела погибших россиян?
            В конце концов, какие-нибудь хвастливые видеозаписи умеренных или не умеренных "оппозиционеров"?
            Коллега, хоть что-нибудь?
            Андрей К
            1. IMH Вчера, 21:48
              Может и не было, может и были, но армии РФ точно не было, так?
              IMH
              1. Андрей К Вчера, 21:52
                Цитата: IMH
                ...Может и не было, может и были, но армии РФ точно не было, так?...

                Зайдите на сайт с разъяснениями нашего МО, я не уполномочен говорить за армию РФ laughing
                Андрей К
            2. Алекс2048 Вчера, 22:09
              Да ладно... Уже даже совсем тупые ура патриоты не ждут доказательств, а вы все видео ожидаете. Вопрос не в количестве потерь. Вопрос в тупой реакции кремля на все это. Если мы ключевой игрок в Сирии и потерь граждан РФ нет, то кремль развел бы руками и сказал, что потерь нет, а за наших мы пасть порвем. Если потери есть и небольшие то кремль мог сказать, что потери имеются их количество до кучи можно назвать их смешными и мелкими и сказать что люди в ЧВК ехали в Сирию не на пикник конфеток поесть, а воевать за бабло и коммерческие структуры и так бывает что на войне люди гибнут, думаете кто-то из РФ сильно переживал бы за наемников сограждан, да хрен там, сказали бы что им за риск платили, заодно кремль сообщил бы что бойцы ЧВК не интересы государства защищали, а вели коммерческую деятельность которая шла в ущерб плановым операциям, притворившись что при плановых операциях в интересах РФ их войска РФ защищали бы как своих и они получили бы защиту от государства. А так извините, но в любом случае потери судя по всему есть и существенные то есть граждане РФ сдохли в Сирии, а наши госорганы министерство обороны РФ и МИД РФ да кремль не при делах. А самое унизительное то что даже если потерь граждан РФ нет то есть потери со стороны Сирийских правительственных войск то есть прямого союзника РФ и потери эти наделали американцы и даже видосик на эту тему опубликовать не поленились и заодно распиарили как они всех там нагнули и вот на это снова никакой реакции кремля нет.
              Вы конечно извините, но пусть кто-нибудь из РФ попробует замочить массово амеров в любой из стран НАТО и тогда вы увидите какой может быть реакция ключевого игрока в зоне его ответственности. А так получается что американцы нам выходцам из РФ просто чуть чуть позволяют резвиться, а как только мы чуть не по их что-то делать будем нам как курдам укажут стойло.
              Алекс2048
              1. 1959ain Вчера, 23:08
                А ничего что это видео фейк из компьютерной игры?
                https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0&f
                eature=youtu.be - вот оригинал выложено в сеть в 2015 году.ЭТО ФЕЙК. хахаха, черти. опять видосик из симулятора AC-130 Gunship Simulator - Convoy engagement. https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0 даже надписи не убрали дэбилы . зато заретушировали )))﻿Видосу 100 лет. Хохлы опять фантазируют.
                1959ain
            3. Арон Заави Вчера, 23:08
              Цитата: Андрей К

              Коллега, хоть что-нибудь?

              Пока четко знают о гибели 8 бойцов 5й роты ЧВК

              Алексей Ладыгин "Хмурый" 31.05.91, г. Рязань
              Логинов Владимир Николаевич, 05.03,66, хутор Прегольский
              Матвеев Станислав 15.06.1979, г. Асбест
              Косотуров Игорь Николаевич 30.12.1972 г. Асбест
              Кирилл Борисович Ананьев 31.01.1985, г. Москва
              Шихов Алексей "Кадет" 13.10.1991, г. Нижний Новгород
              Винограденко Владимир Петрович "Апостол" 30. 04. 1967, Харьковская обл.
              Руслан Гаврилов, поселок Кедровое Свердловская обл.

              Арон Заави
              1. Котище Вчера, 23:51
                3 и 4 в списке, точно фейк!

                А теперь, есть просто человеческое желание от Вас услышать пояснения о необходимости сей "липы"!

                К слову последний в списке тоже "липа"!

                Если честно "подарок" напрягает желанием направить кое-кому ответный дар из "четырех сосновых". Публикуя на ВО подобную информацию, кто-то из Вас "богоизбранных" задумывался, что возможны однофамильцы или родственники среди форумчан?
                Р.s. Арон, желаете на себя некролог в местную газету?
                Котище
                1. Арон Заави Вчера, 23:56
                  Цитата: Котище
                  3 и 4 списке, точно фейк!

                  А теперь, есть просто человеческое желание от Вас услышать пояснения о необходимости сей "липы"!

                  Даже спорить не буду. Слишком серьезные люди проверяют каждое имя.
                  Арон Заави
                2. Арон Заави Сегодня, 00:03
                  Цитата: Котище

                  Р.s. Арон, желаете на себя некролог в местную газету?

                  С людьми их товарищи уже попращались на их страничках в социальных сетях. А вы мне почему то обиды предьявляете.
                  Арон Заави
                3. Thor Сегодня, 00:13
                  Не ведитесь на "серьезных людей" "проверяющих каждое имя"..
                  Это просто продолжение фэйка..)
                  Thor
        2. Galaxy Вчера, 21:20
          тонко или толсто? wink
          Galaxy
        3. okko077 Вчера, 21:28
          Это твоих войск пи_ндос в Сирии быть не может ? Нет законных оснований , нет по международному праву... Так , что их можно мочить....И не тебе размышлять, кто , где должен быть в Сирии...И радуйся, что Путин пока у власти, живи пока...и береги Путина- есть другие варианты ...Вы с русскими не правильно разговариваете- нас не будет и вас не будет тоже-
          как наш герой лётчик последней гранатой, только граната другая... Когда вы это поймёте ?...
          okko077
          1. IMH Вчера, 21:30
            Ну идите в армию и мочите. Или вам страшно не вернуться к родной клавиатуре?
            IMH
            1. okko077 Вчера, 21:40
              Чем и занимался 25 лет , и я и мои предки и мои дети и мои внуки будут... Понял...клавиатурный вы наш ?
              okko077
              1. IMH Вчера, 21:49
                Пруфы в студию.
                IMH
                1. Anarchist Вчера, 22:09
                  Товарищи, вы меня удивляете: один не слышит независимый, сторонний взгляд, а другой не видит как ему фигой тычат...
                  Американцы пользуют свою силу и авторитет, а РФ боится дать решительный отпор, будто наши ВС не по приглашению... А отступать обоим некуда!
                  Anarchist
                  1. Комментарий был удален.
        4. Михаил Зубков Вчера, 22:51
          Вы плохо знаете русских, американцы. Ждите продолжения сражения. Примерно с августа, после ЧМ по футболу в России. Причем вас начнут сбивать не только в Сирии. Причем работать по вашей авиации будут напрямую русские, а не местные умельцы. Нам нравятся ваши самолеты именно тем, что они дорого вам будут стоить.
          Михаил Зубков
          1. IMH Вчера, 23:25
            Вот прямо сейчас, прямо в жти минуты, Трамп читает ваше грозное послание. Вот вроде дядя большой, а постишь смех. Ну серьезно- кому это послание? Ну да ладно.
            IMH
          2. Evpator33 Вчера, 23:25
            Цитата: Михаил Зубков
            Причем вас начнут сбивать не только в Сирии. Причем работать по вашей авиации будут напрямую русские, а не местные умельцы.

            ваши мечты неосуществимы, этого не будет потому, что этого не может быть.
            Evpator33
          3. The_Lancet Вчера, 23:41
            Михаил Зубков

            Зачем вы оставили комментарий?Какой смысл в этих глупых угрозах?Много плюсов вы за это не получите laughing
            Это лишь ваши странные мечты.Не более.
            Причем вас начнут сбивать не только в Сирии

            "Очень страшно" crying
            The_Lancet
        5. Suhow Вчера, 23:19
          В Украине несколько другая инфа,ну и сегодня у коллеги смотрел нечто похожее на сьемку с бпла и коменты на русском,речь шла о гибели 215-217 служащих ,где около 200 в одной роте ,15-17 в другой и потери в 3й,смотрел скорее всего с фейсбука. Применялась арта ,вертолеты...Буду рад если это монтаж....Здесь (Украина) говорят о ЧВК Вагнера....
          Suhow
    2. Серый брат Вчера, 20:37
      Цитата: IMH
      Как делить маленькую Сирию между двумя великими державами?

      А кто делит Сирию, кроме американцев?
      Россия поддерживает суверенитет этой страны и её законное правительство.
      Серый брат
      1. IMH Вчера, 20:40
        Да не важно кто и что там поддерживает, а важно что две великие державы лбами сошлись.
        IMH
        1. okko077 Вчера, 20:50
          Лбами сошлись...преступник, который залез в чужой дом и друг, которого пригласил хозяин дома.. Хорошего преступника не бывает, тем более пи_ндоса и последний ищет в этом чужом доме, в который его никто не звал якобы-мелькнувшую тень и все и вы израильтяне верите ему..., а как вы поступаете даже с теми кто косо смотрит на ваш дом ? Жалкий лицемер!
          okko077
          1. IMH Вчера, 21:01
            Я не прошу вас давать моральную оценку сторон этого конфликта. Я не спрашивал вашего обо мне мнения. Я всего лишь на всего констатировал факт- если две великих державы где то сходятся лбами, то это опасно. Вам еще как то объяснить или понятно?
            IMH
            1. okko077 Вчера, 21:08
              Какая тебе.... мораль, когда по вине США проливается кровь людей,... соловей ...хренов. О морали вспомнил? Это их проект , они создали ИГИЛ , они развязали войну, а наша вина в том, что мы мешаем им убивать людей и вести войну, вернее побеждать в ней !..И он сравнивает убийцу с миротворцем ? Есть мировой убийца и жандарм, а есть страна совести и морали...А оно два лба увидело!...
              okko077
              1. IMH Вчера, 21:15
                Вы уверены в том, что читаете мои посты?
                IMH
            2. Вас Влад Вчера, 21:31
              Цитата: IMH
              Я всего лишь на всего констатировал факт- если две великих державы где то сходятся лбами, то это опасно. Вам еще как то объяснить или понятно?

              Конечно опасно, любая провокация может сыграть злую шутку со всеми на этом шарике !Но великие, они на то и великие, что иногда в споре с друг другом могут сделать вид что не чего не было,а что было то неправда!Правда потом где то в другом месте рванёт и уже другая сторона как в рот воды набрала!Война России и США может быть только опосредованной.
              Вас Влад
        2. Гардамир Вчера, 20:54
          две великие державы лбами сошлись.
          USA and OAR. Вы за кого за страну с флагом или страну без флага?
          Гардамир
          1. Андрей К Вчера, 20:59
            Леонид hi
            Мерины посовещались и решили:

            laughing
            Андрей К
        3. Piramidon Вчера, 20:59
          Цитата: IMH
          Да не важно кто и что там поддерживает, а важно что две великие державы лбами сошлись.

          Совершенно с Вами согласен. Ура-патриоты на этом форуме только и знают, что кричать: "Всех перережим, всем пасть порвем". А ведь всё обстоит гораздо серьезнее, чем те же крики: "Чо они тут летают, нужно сбивать, ударить по Вашингтону (Киеву, Тель-Авиву) ядрёными-батонами, "Тополями", "Булавами", "Калибрами", "Статусами" и "Цирконами". Бесят меня эти ура-патриоты.
          Piramidon
          1. IMH Вчера, 21:08
            Им так проще- красим весь мир в черное и белое, и вроде все так просто и очевидно. И главное, что от проблем насущный отвлекает.
            IMH
          2. okko077 Вчера, 21:15
            Судя по нику - таблеток обкушались ?!
            okko077
            1. Piramidon Вчера, 21:36
              Цитата: okko077
              Судя по нику - таблеток обкушались ?!

              Я Ваш ник не обсуждаю. Хотя очень даже мог бы (что то ассоциируется с курятником). А по существу, есть чем ответить, или только - "всех несогласных - в труху!?"
              Piramidon
              1. poquello Вчера, 22:11
                Цитата: Piramidon
                Цитата: okko077
                Судя по нику - таблеток обкушались ?!

                Я Ваш ник не обсуждаю. Хотя очень даже мог бы (что то ассоциируется с курятником). А по существу, есть чем ответить, или только - "всех несогласных - в труху!?"

                а вы по существу чего-нибудь сказали, чтобы по существу отвечать?
                poquello
                1. Piramidon Вчера, 22:15
                  Ну, я вообще то, отвечал нику "okko077". Если Вы не поняли, о чем я ему писал - сожалею. Это Ваши проблемы.
                  Piramidon
                  1. poquello Вчера, 22:18
                    Цитата: Piramidon
                    Ну, я вообще то, отвечал нику "okko077". Если Вы не поняли, о чем я ему писал - сожалею. Это Ваши проблемы.

                    понятно, существо умёрло до выхода на сцену
                    poquello
          3. Умник Вчера, 21:32
            Сбивать конечно нестоит, но отключить электронику и ставить помехи рэб нужно
            Умник
        4. poquello Вчера, 22:23
          Цитата: IMH
          Да не важно кто и что там поддерживает, а важно что две великие державы лбами сошлись.

          никто никуда не сошелся, политическая позиция сша проигрышная и в Сирии и на Украине, в конечном итоге свалят с обоих, если наши не ошибутся
          poquello
      2. FalconD Вчера, 20:49
        Не шутите так...какой суверенитет??? Суверенитет подразумевает самостоятельность принятия решений...Россия, думаете, хочет чтобы Сирия сама их принимала??? Не говорите глупостей
        FalconD
        1. IMH Вчера, 20:52
          Как мы видим из субботнего инцедента с Иранским дроном, израильским самолетом и умножением на ноль серьезной части ПВО Сирии- да, Сирия самостоятельна в своих решениях. Я уверен, что России не нужна эскалация на юге Сирии, и Иран в Сирии Путину тоже не нужен. Не думайте, что Асад простак.
          IMH
          1. Андрей К Вчера, 21:03
            Цитата: IMH
            ...Как мы видим...
            ...умножением на ноль серьезной части ПВО Сирии...

            Мы видим? Мы, это кто? Конкретно Вы? Тогда понятно.
            Про умножение, серьёзной части ПВО...
            IMH !!!
            Ля-ля-ля, желаемое за действительное, "пруфы" где?
            Андрей К
            1. IMH Вчера, 21:11
              Ок. Сирийцы сбили 100500 самолетов ВВС Израиля, включая 9000 Ф-35, Израиль неответил не чем- так лучше?

              Но суть остается в том, что факт полета беспилотника иранского и работа ПВО Сирии, явно идет в разрез с интересами России, и говорит о том, что и Иран имеет влияние на дядю Асада, что не может не вызывать раздражения у Путина.
              IMH
              1. Андрей К Вчера, 21:22
                Цитата: IMH
                ...Ок. Сирийцы сбили 100500 самолетов ВВС Израиля, включая 9000 Ф-35, Израиль неответил не чем- так лучше?....

                Коллега, из ходе нашей с Вами маленькой полемики факт состоит только в том, что Вы к маленькой правде о инциденте с беспилотником, неспровоцированной бомбёжкой Сирии и уже другим инцидентом с самолётом, цепляете большущую ложь о уничтожении (пардонте-с - умножении на "ноль") серьезной части ПВО Сирии.
                И вишенка на торт - наверное ненамеренно, употребляете слово "Мы".
                Друг мой, это называется манипулирование.
                Ну а в остальном - некоторые вещи, исключительно с моей точки зрения, Вы высказываете вполне здраво hi
                Андрей К
                1. IMH Вчера, 21:37
                  Мы ушли в сторону от вопроса. Впрочем как хотите. Спасибо за теплые отзывы;)
                  IMH
                  1. Андрей К Вчера, 21:46
                    Цитата: IMH
                    ...Спасибо за теплые отзывы;)...

                    Будьте здоровы hi
                    Андрей К
                2. штрафбат Вчера, 21:47
                  Любопытно, что Израиль использует одну из последних моделей F-16, которая оборудована многочисленными системами, помогающими пилотам уходить от ракет ПВО. Но они не спасли самолёт от советского ракетного комплекса С-125 «Печора», которому в этом году «стукнет» 60 лет.
                  штрафбат
                  1. kapitan92 Вчера, 21:56
                    Цитата: штрафбат
                    Но они не спасли самолёт от советского ракетного комплекса С-125 «Печора», которому в этом году «стукнет» 60 лет.

                    Уже появилась инфо, что принимали участие "Панцирь С", так что из чего сбили не понятно.Возвращаюсь к статье.
                    в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.

                    После всего этого , от трех ударных отрядов и броннегруппы, следов не должно остаться!!!
                    Это по поводу 25 ранненых от МО РФ.! hi
                    kapitan92
                    1. poquello Вчера, 22:15
                      Цитата: kapitan92
                      Это по поводу 25 ранненых от МО РФ.!

                      я тут на другой ветке не от МО постил, лабуду американцы несут непонятную и с реальными событиями не сходящуюся
                      poquello
                      1. kapitan92 Вчера, 22:28
                        Цитата: poquello
                        Цитата: kapitan92
                        Это по поводу 25 ранненых от МО РФ.!

                        я тут на другой ветке не от МО постил, лабуду американцы несут непонятную и с реальными событиями не сходящуюся

                        Все возможно! Война однако! МО РФ мычит, "конашенковы" спрятались, Гарант заболел гриппом. Выборы впереди , одним словом! hi
                        kapitan92
                  2. voyaka uh Вчера, 22:11
                    Система сработала. Летчики получили предупреждение о ракете. Но проморгали его, расслабились над своей территорией после боевылета и бомбежки. "Человеческий фактор". Второй самолет выполнил нырок вниз и ушел от второй ракеты.
                    voyaka uh
          2. FalconD Вчера, 21:09
            Асад не простак, но этот непростак жив благодаря России...и у власти находится! Наши офицеры и солдаты в Сирии гибнут чтоб Асаду суверенитет дать?? Да ну да...У него два пути - либо суверенитет от США, но под контролем России, либо суверенитет от собственной жизни!
            FalconD
            1. IMH Вчера, 21:25
              Про советсктх офицеров в Сирии- недавно читал, про поведение жен советских офицеров в 70-80гг, надеюсь Российские умнее, и жен не везут с собой в Сирию. В остальном с вами согласен.
              IMH
          3. Николай Грек Вчера, 21:09
            Цитата: IMH
            Как мы видим из субботнего инцедента с Иранским дроном, израильским самолетом и умножением на ноль серьезной части ПВО Сирии- да

            вы в какой точке сидели и видели это грандиозное уничтожение?? what wassat lol lol
            Николай Грек
            1. IMH Вчера, 21:25
              Так уже написал, что небыло никакого уничтожения, чтобы Вас не смущать.
              IMH
      3. Алекс2048 Вчера, 22:15
        Из каких соображений РФ ведёт в целом крайне обременительную для бюджета компанию по поддержке Асада и суверенитета Сирии? Где дивиденды?
        Алекс2048
      4. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 22:36
        А кто делит Сирию, кроме американцев?
        Турки
        Курды
        Евреи
        Иранцы
        Иракцы
        РФ
        МИМО ПРОХОДИЛ
    3. собаковод Вчера, 20:39
      IMH Сегодня, 20:31 Новый
      США не собираются отдавать Сирию. Путин тоже не собирается сливать Асада. Как делить маленькую Сирию между двумя великими державами? Интересно, а сам Асад как себя чувствует в этой игре? Вот чисто по человечески- ему не страшно?
      Почему бы, чисто по-человечески, всем, в первую очередь Израилю, не начать поиск путей к мирной жизни на БВ?
      собаковод
      1. IMH Вчера, 20:42
        А причем тут Израиль? Ну если вы спросили- заметьте, с теми странами региона (Египет, Иордания) кто пожал израильскую руку мира, у Израиля все хорошо и мирно. Вон Египту авиаударами скоординированными по ИГИЛу на Синае помогаем, с Иорданией тоже полное добрососедство. Почему вы этого не видете?
        IMH
        1. собаковод Вчера, 20:55
          IMH Сегодня, 20:42 ↑
          А причем тут Израиль? Ну если вы спросили- заметьте, с теми странами региона (Египет, Иордания) кто пожал израильскую руку мира, у Израиля все хорошо и мирно. Вон Египту авиаударами скоординированными по ИГИЛу на Синае помогаем, с Иорданией тоже полное добрососедство. Почему вы этого не видете?
          Вы , уж, батенька, продолжайте перечислять свою помощь странам БВ. И с самого начала образования своего государства. И ИГИЛ, думается, был создан с молчаливого согласия вашего правительства. Но это так, лирика.
          А если серьёзно, время идёт, условия меняются. Израиль был, потом исчез, опять воссоздали. Не боитесь оказаться тет-а-тет, без поддержки мнимых союзников, с каким-нибудь поднявшимся из пыли, соседом?
          собаковод
          1. IMH Вчера, 21:03
            Повторюсь- крепкий мир с Иорданией и Египтом вам ни о чем не говорит?
            IMH
          2. Арон Заави Вчера, 23:12
            Цитата: собаковод

            А если серьёзно, время идёт, условия меняются. Израиль был, потом исчез, опять воссоздали. Не боитесь оказаться тет-а-тет, без поддержки мнимых союзников, с каким-нибудь поднявшимся из пыли, соседом?

            Само собой. Вспомните сколько стран было в 1918 году. А сколько сегодня? Все течет ,все изменяется.
            Арон Заави
        2. okko077 Вчера, 20:57
          Израиль здесь при том, что он проповедует , как и его большой пи_ндоский друг, двойные стандарты, свой дом оберегает , а в дом соседа лазит под предлогом защиты своего.. Не взыщите, узкоголовые, при такой политике вам не будет мира и жизни- сами виноваты !
          okko077
          1. IMH Вчера, 21:03
            laughing чудно, но не правда.
            IMH
        3. Михаил Зубков Вчера, 23:59
          Синайские дикари-террористы нужны только американцам, а вам они враги злейшие. Мы бы их тоже бомбили за теракты за милую душу! Но с террористами в Сирии израильтяне работают против нас. И с атлантистами в информационной войне работают против нас, не все, но многие "активисты", включая нашу 5-ю колонну. Ваша реальная государственная политика - русофобская. Вы этим еще русофила Сталина антисемитом сделали. По-любому вы вы хотите фрагментировать Сирию, а мы хотим ее сохранить. Вы и Россию уже 100 лет пытаетесь фрагментировать. Хотя не вы одни, но вы тоже.
          Михаил Зубков
      2. Серый брат Вчера, 20:42
        Цитата: собаковод
        в первую очередь Израилю, не начать поиск путей к мирной жизни на БВ?

        Они не умеют в мирные пути.
        Серый брат
        1. IMH Вчера, 20:52
          Иордания, Египет... Нет?
          IMH
          1. Котище Вчера, 23:46
            Цитата: IMH
            Иордания, Египет... Нет?

            Это "шо" у Вашего брата уже на уровне мантры?
            Котище
      3. 1959ain Вчера, 23:20
        Согласно публикации информационного агентства ФАРС (цитируется турецкая газета "Дейли Сабах") пiндосы по ошибке уничтожили 300 курдов в юговосточном регионе провинции Дейр ез-Зор в окрестностях н.п. al-Souseh. Причиной этого подвига стали ложные данные, поступившие из местных источников. Чтобы скрыть свою ошибку от мироваых СМИ, американцы начали распространять фейковые новости об уничтожении бойцов ЧВК "Вагнер". bully bully bully
        http://www.iarex.ru/news/55646.html?utm_referrer=
        https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
        1959ain
    4. Черный_Ватник Вчера, 20:41
      Вот чисто по-человечески, Асад не оставил страну даже когда бородачи-головорезы, вскормленные "демократами", стояли практически у столицы. Критический пик (2014-2015) он уже прошел, так что мелкие пакости США и Израиля вряд ли сильно пошатнут его позиции.
      Чего чего, а смелости ему не занимать.
      Черный_Ватник
      1. друг зверей Вчера, 20:46
        На кону его жизнь стояла, куда бы он мог сбежать?
        друг зверей
        1. IMH Вчера, 20:53
          В Ростов можно было.
          IMH
          1. друг зверей Вчера, 21:00
            Ассад весь в долгах. Кому он нужен в Ростове.
            друг зверей
            1. IMH Вчера, 21:12
              Думаете, что у клана Асадов нет 1/2/5/10млрд.$?
              IMH
      2. IMH Вчера, 20:54
        А кроме шуток, я не думаю, что в особо опасные дни он был в Дамаске.
        IMH
        1. Николай Грек Вчера, 21:10
          Цитата: IMH
          А кроме шуток, я не думаю, что в особо опасные дни он был в Дамаске.

          вы-то тут все свои комменты с окопов строчите или...из горящего танка??? lol lol lol
          Николай Грек
          1. IMH Вчера, 21:27
            А какое отношение имею я к Асаду? Я строчу свои комменты из удобного офиса Моссада, попивая кофе.
            IMH
            1. Вас Влад Вчера, 21:42
              Цитата: IMH
              А какое отношение имею я к Асаду? Я строчу свои комменты из удобного офиса Моссада, попивая кофе.

              А вы оригинал good
              Вас Влад
            2. okko077 Вчера, 22:05
              Там таких ... не держат....Хотя, может и ... згодится ...если рот по-шире будет открывать...
              okko077
        2. Аскет Вчера, 21:43
          Цитата: IMH
          А кроме шуток, я не думаю, что в особо опасные дни он был в Дамаске.

          Я тут давненько на сайте...так ваши коллеги в 2014гг. буквально в один голос считали сколько Асаду осталось месяцев.дней.недель..Говорил им, Россия Сирию не отдаст -не верили, тем же многочисленным украинским патриотам коих до переворота было сопоставимое количество с израильтянами ещё в 2012г.предупреждал.что Крым будет наш-не верили. А это всего лишь геостратегия,обезопасить Россию от массированного обезоруживающего удара из акваторий Черного,Средиземного морей на юге.Черное море мы уже контролируем в этом плане,теперь Восточное Средиземноморье. осталось только для полного контроля иметь базу в Ливии и ли в Египте и вуаля и никакие Берки и Нимицы нам не страшны в плане средств воздушного нападения и КРМБ...Ну а мы из Каспийского моря, не спеша.с чувством,толком,расстановкой...Осталось северное направление укрепить и тогда никакие обезоруживающие и внезапные удары средствами воздушного и морского базирования будут невозможны.
          Ну а Асад в Дамаске был есть достоверные видео того периода.
          Аскет
          1. Вас Влад Вчера, 21:55
            Аскет, а Европа с базами США?
            Вас Влад
            1. Аскет Вчера, 23:24
              Цитата: Вас Влад
              Аскет, а Европа с базами США?

              В Европе нет КРНБ они запрещены договором К моменту подписания Договора об РСМД на территории Западной Европы было развернуто 309 крылатых ракет BGM-109G. Все они являлись составной частью ракетно-ядерных сил средней дальности.плюс БРСД Першинг-2 , Сейчас мы подозреваем американцев ,что они могут использовать ударные КР вместо противоракет на базах ПРО в Румынии и Польше.Американцы утверждаеют,что наша КР ОТРК Искандер тоже нарушает договор РСМД. Так что массированный и главное внезапный удар возможен только с воздушных и морских носителей,желательно внезапно и с разных направлений.
              Аскет
        3. Черный_Ватник Вчера, 23:09
          А кроме шуток, я не думаю, что в особо опасные дни он был в Дамаске.


          Ну здесь уже каждый судит по себе. Так что ваше право)
          Черный_Ватник
    5. Комментарий был удален.
    6. Злой543 Вчера, 20:44
      Цитата: IMH
      США не собираются отдавать Сирию. Путин тоже не собирается сливать Асада. Как делить маленькую Сирию между двумя великими державами? Интересно, а сам Асад как себя чувствует в этой игре? Вот чисто по человечески- ему не страшно?

      Асад ? Думаю никак, повезет не повезет. Штаты, турки, русские, иранцы, хезы ...все отметились. Что будет он не знает, за него все решат.
      Злой543
    7. FalconD Вчера, 20:46
      Взрослый человек, а в сказки веритет)
      Ситуация на БВ, если совсем кратко, такова: крупномасштабной войны не будет, а мир невозможен!
      Мирная Сирия должна примкнуть к одному из лагерей..,должны понимать, что ни одна держава не хочет потерять её!
      FalconD
    8. Гардамир Вчера, 20:58
      США не собираются отдавать Сирию. Путин тоже не собирается
      Скажите, а правда, что американцы предложили Кремлю обмен? Сирия Америке, Украина до Днепра России?
      Гардамир
      1. dauria Вчера, 21:07
        Скажите, а правда, что...


        Всё правда. И две коньячные струи откопали в Томске . Авторы, ссылочкой поделитесь на своё "произведение", всю кучу интернет-помойки перебирать лень.
        dauria
      2. IMH Вчера, 21:45
        Методички новые завтра подвезут, завтра и отвечу. Ок?
        IMH
      3. Олег Монархист Вчера, 22:11
        Истинная Правда!!! laughing laughing
        Олег Монархист
    9. Александр 3 Вчера, 21:06
      Если каждый день бояться ,то к этому привыкают и с этим живут не обращая внимание на страх,Господь рассудит.
      Александр 3
    10. zivXP Вчера, 21:33
      США ни кто и не спрашивал лезть в Сирию. Россия там на законных основаниях. Вашим американцам "все одно - в конце пути придется рассчитаться".
      zivXP
    11. Ныробский Вчера, 21:35
      Цитата: IMH
      США не собираются отдавать Сирию. Путин тоже не собирается сливать Асада. Как делить маленькую Сирию между двумя великими державами? Интересно, а сам Асад как себя чувствует в этой игре? Вот чисто по человечески- ему не страшно?
      Как, как? - сопротивляется. Было бы страшно, давно бы ушёл в отставку в соответствии с требованиями США - "Асад должен уйти", но он видел что сделали с Ливией после "ухода" Каддафи и прекрасно понимает то, что после его ухода Сирия будет разрушена как государство, а посему решил побороться за свой народ и свою страну. Кстати, народ оказал ему доверие и поддержку и в течение 6 лет воюет на его стороне. Был бы он диктатором и деспотом, навряд ли армия его бы так защищала.
      Ныробский
    12. Vladimir 5 Вчера, 22:49
      Американцы подемонстрировали свою силу , раскатали наступавших сирийцев и наш ЧВК. Нужно отметить, что впервые Б-52 бомбили российские подразделения, хотя и в виде ЧВК, но секрет полишинели, что эти ЧВК создавало правительство РФ для деликатных работ (подражая первыми создавшими такие ЧВК в США) Американцы прекрасно знали кого истребляют, потому вдарили даже Б-52 с десятками тонн бомб и коврового накрытия...Чем ответит гламурный Песков, ибо президент давно не виден...
      Vladimir 5
    13. Комментарий был удален.
  2. Серый брат Вчера, 20:31
    АС-130 у них всего четыре штуки. Там есть хотя бы один?
    Серый брат
    1. АнтиFREEZ Вчера, 21:12
      Цитата: Серый брат
      Там есть хотя бы один?

      На этом видео (https://youtu.be/3sDUBO64cOE ) супруга погибшего показывает. Работа явно со 130-го.
      АнтиFREEZ
      1. DarkMatter Вчера, 23:55
        Чего она показывает? Вы упоролись?
        Господи, я в шоке иной раз бываю от людей, понятно почему пропаганда и всякие вбросы существуют, из-за таких вот людей.
        А вы не подумали пару секунд откуда У ЖЕНЫ видео с воздуха? Ей лично на почту из ВВС США прислали видюшку? Откуда у нее, а не у СНН или ФоксНьюс?
        Вот это видео крупнее, может разглядите что-то здесь, даже кнопочка красная в углу FIRE есть) https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0

        Кстати, ту же игру наши использовали буквально несколько месяцев назад, это просто смех))
        Представляю как же животы надрывают те, кто этот фейк с видео пустил...

        Добавлено. Прошу прощения. Данный персонаж похоже бот, сглупил я, не посмотрел сразу))
        DarkMatter
    2. Misha Честный Вчера, 21:19
      Цитата: Серый брат
      АС-130 у них всего четыре штуки. Там есть хотя бы один?

      4 штуки? no
      Misha Честный
  3. IMH Вчера, 20:35
    Еще интересны вопрос- из статьи следует, что Россия +/-одобрила американский удар по этим силам. Вопрос- если Россия знала, что там ЧВК Вагнера, и слила их, то это вообще как так? А если не знала, то почему не знала?- тоже проблема. Есть еще опция- может там никаких ЧВК Вагнера и небыло, поэтому Россия к этому спокойно и отнеслась? Вопросов много, знаем мы мало.
    IMH
    1. друг зверей Вчера, 20:42
      Как версия, при запросе американцы не предупреждали конкретно о подобном массированном ударе, а просто поинтересовались, чьи это люди, и в деле ли Россия. и, получив простое "нет", не стали миндальничать.
      друг зверей
      1. IMH Вчера, 20:56
        Тоже может быть. Вся проблема в том, что знаем мы ровно то, что нам сказали.
        IMH
    2. Muvka Вчера, 21:02
      Где написано, что Россия знала, что там Вагнеровцы? А вот не знать могла. Они напрямую не подчиняются МО и могут зарабатывать деньги на стороне.
      Muvka
      1. IMH Вчера, 21:13
        Об этом я писал- возможно Россия и не знала.
        IMH
    3. Соломон Кейн Вчера, 21:09
      . Есть еще опция- может там никаких ЧВК Вагнера и небыло,

      Тема близка к реальности.....не думаю, что "музыканты", зная их профессиональную подготовку, сунулись бы в "гадюшник" без поддержки ВКС, хотя бы "вертушек", не 41-й год "с винтовкой на танки"....при современных "боевых гаджетах", которые имеют место быть у басмачей, лезть в пекло с малой броней, в лучшем случае неразумно...
      Соломон Кейн
    4. МИМО ПРОХОДИЛ Вчера, 22:39
      Эффективный менеджмент. Ну как Протонами и Фрегатами
      МИМО ПРОХОДИЛ
  4. друг зверей Вчера, 20:38
    Сразу на поражение, без предупредительных. Эрдогану с Манбиджем привет. Ну и отдельно странно, что наши военные, получив запрос от американцев, не попытались остановить продвижение союзных сил, какие бы там намерения у тех ни были. Мутная история.
    друг зверей
  5. FalconD Вчера, 20:42
    Это надо же как быстро стратегов зарядили чем нужно и к вылету подготовили!!! И всё это с момента как пошла атака??? Что-то с трудом верится!!!
    FalconD
    1. IMH Вчера, 20:55
      Вот тот же вопрос в голове крутится.
      IMH
    2. donavi49 Вчера, 21:48
      Вообще на самом деле легко.

      Когда например Иракцы воевали на севере - был кризис с прорывом черных. Американцы сдернули Б-52 с операции по стационарной цели - на бомбежку + подтянули БПЛА и кучу авиации.

      Спектр вообще мог патрулировать ДеЗ и Хасакку. Там по ночам черные гарнизоны в кишлаках курдов режут со стороны иракской границы. Поэтому вполне мог быть дежурный Ганшип в небе. У них хватает денег на такую роскошь.
      donavi49
  6. Балу Вчера, 20:43
    Цитата: Серый брат
    Цитата: IMH
    Как делить маленькую Сирию между двумя великими державами?

    А кто делит Сирию, кроме американцев?
    Россия поддерживает суверенитет этой страны и её законное правительство.

    Кроме американцев-саудиты, катар, израиль, турки. Турки с американцами больше всего заинтересованы в неоколониальном переделе территории Сирии и уничтожения как суверенного государства.
    Для России Сирия-стратегический партнер.
    А что касается США и Турции:
    Балу
  7. Jovanni Вчера, 20:43
    Песков вон открестился. Типа, в Кремле ребят из ЧВК за своих не считают. Я - не я, и лошадь не моя. Удобно. До поры...
    Jovanni
    1. IMH Вчера, 20:57
      А может ЧВК именно для этого и созданы? Вы же понимаете, что если бы американцы так вшарашили по ВС РФ, то ответ был бы "несколько иного масштаба".
      IMH
      1. cniza Вчера, 21:04
        Не читайте западные новости , это плохо для пищеварения , это все блеф.
        cniza
      2. Jovanni Вчера, 21:11
        Цитата: IMH
        А может ЧВК именно для этого и созданы? Вы же понимаете, что если бы американцы так вшарашили по ВС РФ, то ответ был бы "несколько иного масштаба".

        Сомневаюсь что ЧВК созданы лишь для того, чтобы быть эдакими "мишенями"... На "терпил" эти ребята совсем никак не похожи...
        Jovanni
        1. IMH Вчера, 21:28
          А я заявлял обратное?
          IMH
  8. razved Вчера, 20:47
    [quoteв] В авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.[/quote]
    "Маловато" что-то техники задействовано для отражения внезапной атаки, надо было бы еще боевой звездолет подключить...
    razved
    1. Muvka Вчера, 21:04
      Ну вообще-то они говорят, что видели, как несколько дней силы собирались. Не мы одни мониторим там ситуацию. А когда противник копит силы, то и они тоже начинают подготавливаться.
      Muvka
      1. razved Вчера, 21:12
        С этим не поспоришь, но задействованные силы и средства, о которых они рассказывают, множатся день ото дня. И тогда уж следующий вопрос возникает: наши не видели всю эту армаду?
        razved
        1. Muvka Вчера, 21:28
          Хз. Вон Лимонов пишет, что предали свои. Но не МО, а владельцы ЧВК.
          «Российскаая власть их туда не посылала. Российская власть в данном случае терпит несомненный репутационный ущерб. Потому и ушли они в глухую защиту. Наше Минобороны тоже их под обстрел не направляло. Их предал кто-то из своих. Предают—то ведь только свои», — добавил он.

          И вот добавка, которая подтверждает мои предыдущие умозаключения:
          По данным «Коммерсанта», в результате американского удара под Дейр-эз-Зором погибли 11 граждан России. Источники газеты отметили, что заказчиками атаки стали сирийские бизнесмены, близкие к Асаду, которые были не согласны с российским командованием.

          Это наемники и они хотели заработать денег. Вот и все. Людей мне жаль, мне грустно, но они не правы были, как по мне. И я не верю в 100 и более наших убитыми. Десятки может быть. Надеюсь это так.
          Muvka
          1. razved Вчера, 21:35
            Сейчас много и стратегов, и тактиков. У всех есть свои версии произошедшего. Однако четких ответов на вопросы как не было, так и нет. Вопросы множатся и остаются незакрытыми. Думаю, правду не узнаем никогда. К тому, что Э.Лимонов поведал... говорили, что чвкашники ВСЕ свои действия согласовывают с нашими военными...
            razved
  9. Абраша Вчера, 20:49
    Главные вопросы - почему у ЧВК не было ПЗРК, хотя бы "одолженные" у сирийских военных? Почему не знали, что там американцы, а не только курды?
    Абраша
    1. Гардамир Вчера, 20:55
      Почему не знали, что там американцы, а не только курды?
      А там и не было американцев, Но кк только американцы узнали про русских, тут же появились с неба.
      Гардамир
      1. Абраша Вчера, 20:59
        Вообще-то сами янки заявили, что по ним из танка открыли огонь, и им пришлось обороняться! Кроме того, они связывались по горячей линии с МО РФ...
        Абраша
    2. друг зверей Вчера, 20:56
      Учитывая внезапность и массированность атаки, пзрк вряд ли бы помогли.
      друг зверей
    3. IMH Вчера, 20:57
      Вы Б-52 или Ф-15 из ПЗРК собрались сбивать?- пояните пожалуйста.
      IMH
      1. Абраша Вчера, 21:12
        Были упоминания о вертолетах и "ганшипе"... А Ф-15 перехватчик ведь?
        Абраша
        1. donavi49 Вчера, 21:44
          Во первых ночь - это сложности создает для ПЗРК, большие.
          Во вторых Ганшип довольно сложно сбить, там и СОЭП и высотность.
          В третьих Апачи и Ганшип уже добивали скорей всего.

          Ф-15 - СТРАЙК Игл, СТРАЙК - удар. Это ударная модификация с кучей бомб.
          donavi49
          1. Вадим237 Вчера, 23:12
            "Во первых ночь - это сложности создает для ПЗРК, большие" Для ПЗРК вроде как есть тепловизионные оптические прицелы.
            Вадим237
            1. donavi49 Вчера, 23:19
              Есть у кого? Тут же речь идет о местных силах, а не хайтеке которого и в российской армии толком нет. Да и ночью все равно хуже эффективность поиска. Тем более наверное там работу основную сделали с высот 3+.
              donavi49
      2. Михаил Зубков Сегодня, 00:20
        А почему нет? Двигатель и ПЗРК повредит, если попадет. Надо пробовать. Типа в районе Кандагара. Там ганшипы тоже летают по больницам стрелять, террористы!
        Михаил Зубков
  10. dfg Вчера, 20:55
    Печальный расклад : сначала штурмовик , потов чвк , что дальше ? Где ответ ? Будут убитые американцы , сбитые самолеты или выборы главнее всего??
    dfg
    1. Evpator33 Вчера, 21:33
      New York Times:«Многое об атаке и связанных с ней потерях скрыто туманом войны. По причинам, остающимся неясными, сирийские правительственные войска и некоторое количество российских граждан, судя по всему, атаковали позиции коалиции неподалеку от месторождения Табия».
      «Кремль, пытаясь преуменьшить свою вовлеченность в боевые действия в Сирии и, похоже, надеясь избежать эскалации напряженности с США, дистанцировался от вопросов об этом эпизоде», – отмечает NYT, сравнив нынешние заявления Москвы с теми, которые она давала относительно принадлежности войск в Крыму и на востоке Украины в 2014 году.
      Издание немало удивлено тем, что Кремль вместо того, чтобы использовать инцидент для поднятия антиамериканских настроений, наоборот, пытается его замять.
      Так что этого не будет
      Цитата: dfg
      Будут убитые американцы , сбитые самолеты или выборы главнее всего??

      Это не нужно ни США, ни РФ
      Evpator33
      1. 1959ain Вчера, 23:21
        Согласно публикации информационного агентства ФАРС (цитируется турецкая газета "Дейли Сабах") пiндосы по ошибке уничтожили 300 курдов в юговосточном регионе провинции Дейр ез-Зор в окрестностях н.п. al-Souseh. Причиной этого подвига стали ложные данные, поступившие из местных источников. Чтобы скрыть свою ошибку от мироваых СМИ, американцы начали распространять фейковые новости об уничтожении бойцов ЧВК "Вагнер". bully bully bully
        http://www.iarex.ru/news/55646.html?utm_referrer=
        https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
        1959ain
    2. q75agent Вчера, 22:02
      если так кипит покажите например такой пример [media=Ирина%20https://www.youtube.com/watch?v=Zp
      ELrJEBunI] у всех возмущение кипит , но если случится в Сирии заварушка с матрасами , не нам же с вами там погибать , и так сколько уже наших погибло
      q75agent
  11. iliitchitch Вчера, 20:56
    Эк плющит-то чуваков . Ноги в руки - и д-домой . "Долетайте до самого Солнца , и домой" . А то опять отгребёте .
    iliitchitch
  12. Геркулесыч Вчера, 20:56
    Сбивать самолеты сша и их шавок нужно было с первого дня, как мыса Сирию пришли! Нефиг было сопли жевать! Вот и дали сша сесть на нашу голову! А дальше они вообще будут делать что им угодно, и нас полностью игнорировать!
    Геркулесыч
    1. IMH Вчера, 21:05
      Не впервой такое.
      IMH
    2. Rokiii Вчера, 21:23
      увы,но ваши хотелки подкрепленные пропагандой разбиваются об суровую реальность...
      Рф не СССр и не может разговаривать(действовать) с Сша с позиции равного.Если бы приземлили пару летунов Сша,то в ответ они бы раздолбали Хмеймим с Тартусом,зато вам бы стало легче...
      Rokiii
      1. Muvka Вчера, 21:41
        Цитата: Rokiii
        увы,но ваши хотелки подкрепленные пропагандой разбиваются об суровую реальность...
        Рф не СССр и не может разговаривать(действовать) с Сша с позиции равного.Если бы приземлили пару летунов Сша,то в ответ они бы раздолбали Хмеймим с Тартусом,зато вам бы стало легче...

        Вы ошибаетесь. Они бы не рискнули. При уничтожении Хмеймим вполне бы встал вопрос об использовании ЯО против америки. Или как минимум тактического неядерного оружия по базам в Европе.
        Muvka
        1. Rokiii Вчера, 22:50
          не смешите а,из-за Сирии Рф применила бы первой яо и начала третью мировую? fellow
          типа мы будем сбивать ваши самолеты,а если дадите ответку мы применим яо? вы серьезно думаете что такое прокатит? ведь у оппонентов тоже есть яо,и они в ответ тоже могут стереть с лица земли всю Россию,и те кто у руля в стране прекрасно это понимают.
          p/s я часто слышу тут на форуме боевые речи мол пора приземлить американские самолеты в Сирии,пора ударить по ним на земле и бла бла бла..
          эти люди не понимают что у таких действий есть и последствия,причем весьма плачевные.Потому что противник в ответ может ударить гораздо сильнее,а далее это все может выйти из под контроля...Поэтому делать этого никто не будет.
          Rokiii
          1. IMH Вчера, 23:37
            Они думают, что ядрен-батон применить, это равносильно выйти покурить.
            IMH
      2. iliitchitch Вчера, 23:53
        Цитата: Rokiii
        увы,но ваши хотелки подкрепленные пропагандой

        Подкреплённые пропагандой . Где подкреплённые , кем и чем подкреплённые хотелки-то ? Хмеймим с Тартусом раздолбали бы . Каким боеприпасом , позвольте спросить ? По факту козью морду ВКС выписали шайтанам и их родителям , вот и всё . Счёт на тАбло .
        До весны вроде далековато ещё , но полезли с обострениями товарищи .
        iliitchitch
  13. лысова Вчера, 20:59
    А если бы на месте проправительственных формированиях, оказались Турки ?, как бы тогда поступила коалиция ?
    лысова
    1. Николай Грек Вчера, 21:14
      Цитата: лысова
      Как рассказал Харриган, в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.

      вы действительно в это всё поверили??? what what what
      Николай Грек
  14. samarin1969 Вчера, 21:08
    Россия в феврале переходит в новую реальность ...миротворцы в ЛДНР, прямые столкновения в Сирии, "миссия Нарышкина и К", ..., ... .
    После Мюнхена возможно всё - от "мы всех победим", до - "ухожу, я - болен"...
    samarin1969
  15. Ментат Вчера, 21:15
    Цитата: Гардамир
    США не собираются отдавать Сирию. Путин тоже не собирается
    Скажите, а правда, что американцы предложили Кремлю обмен? Сирия Америке, Украина до Днепра России?

    У Америки нет ни сил, ни влияния, чтобы предлагать подобные обмены. Свой украинский мегакозырь, который они готовили со Второй мировой, они профукали.
    Ментат
    1. Evpator33 Вчера, 23:31
      Цитата: Ментат
      Свой украинский мегакозырь, который они готовили со Второй мировой, они профукали.

      вы зря так об украинском козыре. Для нас Украина гораздо ближе, чем Сирия и опасна в большей степени прежде всего прямым военным конфликтом. В этом случае последствия будут гораздо тяжелее и не предсказуеме.
      В этом и заключается козырь Америки. Войну выигрывает экономика
      Evpator33
  16. ALSur Вчера, 21:18
    Цитата: IMH
    США не собираются отдавать Сирию. Путин тоже не собирается сливать Асада. Как делить маленькую Сирию между двумя великими державами? Интересно, а сам Асад как себя чувствует в этой игре? Вот чисто по человечески- ему не страшно?

    Ему было страшно, когда ИГО стояло под Домаском.
    ALSur
    1. IMH Вчера, 21:29
      Думаете сегодня-завтра его не могут убить? Думаете в его окружении нет предателей?
      IMH
  17. svp67 Вчера, 21:29
    Как рассказал Харриган, в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.
    Плюс арта, да по одному батальону...удивлен, что тактическое ЯО не применили, для полной "зачистки"
    svp67
  18. Товарищ Ким Вчера, 21:29
    Цитата: IMH
    Интересно

    Интересно, что нужно в этом конфликте Израилю?
    Разодрать страну, поставить в каждом уделе по басмачу, с короткой уздой на шее.
    Убрать Асада, как США М.Каддафи, получить контроль над экономикой, ресурсами (нефть).
    Перемирие в Сирии никому (США, Израилю, ОАЭ, Турции) не нужно.
    Зачем им стабильная, суверенная, сильная страна, с которой придётся считаться, договариваться, в чём-то идти на встречу, ограничивать свои нац. интересы.
    Только политики этих стран, ограниченные временщики, решающие сиюминутные задачи национальных корпораций.
    Народам этих стран, рано или поздно придётся горько заплатить за возможный успех в Сирии.
    Урок не выучен...
    Товарищ Ким
    1. Алекс2048 Вчера, 22:37
      Им нужна стабильность и не Асад который не хочет предоставить территории Сирии для выкачки углеводородов, и трубы для прокачки углеводородов транзитом через Сирию строить не даёт.
      Алекс2048
  19. Лексус Вчера, 21:36
    Ну что, "ихтамнеты", "умылись"? "америкапроиграла Сирию"?
    Лексус
    1. Muvka Вчера, 21:43
      Я так понимаю у вас праздник? И да, Америка проиграла Сирию.
      Muvka
    2. Б.Т.В. Вчера, 21:47
      Цитата: Лексус
      Ну что, "ихтамнеты", "умылись"? "америкапроиграла Сирию"?


      Рады?
      Б.Т.В.
      1. Лексус Вчера, 22:03
        Что погибли граждане России? fool
        А в ответ - "жевание соплей" от МО, "потерьнет" (вагнеровцы, получается не люди?) и "озабоченности".
        За "радостью" посмотрите зомбоящик. Там - "олимпиада", "танцы" и "день святого вафлентина".
        Лексус
        1. Б.Т.В. Вчера, 22:15
          Цитата: Лексус
          Что погибли граждане России? fool
          А в ответ - "жевание соплей" от МО, "потерьнет" (вагнеровцы, получается не люди?) и "озабоченности".
          За "радостью" посмотрите зомбоящик. Там - "олимпиада", "танцы" и "день святого вафлентина".


          1. " Вагнеровцы" относятся к МО?!
          2. Очень плохо, если погибли люди, но они знали, на что шли.
          3. Ну а, Вы, активнее агитируйте самизнаетезакого..., а то что- то сегодня агитационная активность понизилась, даже грустно...
          Б.Т.В.
          1. Лексус Вчера, 22:31
            1. " Вагнеровцы" относятся к МО?!
            2. Очень плохо, если погибли люди, но они знали, на что шли.

            Всё ясно, дальше можете "не тужиться".
            Лексус
          2. axxmanm Вчера, 23:52
            Цитата: Б.Т.В.
            1. " Вагнеровцы" относятся к МО?!
            2. Очень плохо, если погибли люди, но они знали, на что шли.

            Сама идея ЧВК - попытка скрыть военное насилие от контроля общества.
            На этом фоне выглядит позорно-смехотворно попытки некоторых индивидуумов объяснить чвк "хитрой-хитростью" - типа когда чвк успешно выполняют военные задачи - то с важной многозначительностью намекнуть - "ну вы понимаете ж, что это наши парни красавцы так здорово воюют" , а в случае их гибели -сначала недоуменно хлопать ресницами - "вы ваще про что ? МО - молчит значит ничего не было" - а потом когда эта придурочная "хитрость" не сработает - начать верещать "..это наемники - наши власти тут не причем..почему упрекают наше МО?...они сами шли на смерть...докажите что они погибли именно там , а не дома по бытовой причине.."
            .. интеллект таких персонажей любящих "хитрые планы" на уровне ребенка сложившего ладошки над головой и говорящего "..я в домике.."
            axxmanm
  20. mariusdeayeraleone Вчера, 21:42
    Как рассказал Харриган, в авиаударах участвовали истребители F-15E Strike Eagle, ударные беспилотники MQ-9 Reaper, самолеты-арбатареи AC-130, боевые вертолеты AH-64 Apaches, а также стратегические бомбардировщики B-52.

    Нифига себе
    mariusdeayeraleone
  21. olafcik Вчера, 22:00
    боже...неужели кто то может верить в этот бред! Стратегический бомбардировщик наносит удар по какой то колонне войск Асада.....
    Да его вылет согласуется за неделю! Каким оружием он их там долбил, ядерными бомбами? У него совсем другие задачи! Как и у АС-130 с экипажем в 8 человек.
    Что бы уничтожить колонну хватит вполне четырех Ф-16 и вертолетов....
    Завтра должны написать что колонну бомбили с шаттла ...или межгалактический флот Дарт Вейдера!!
    olafcik
    1. donavi49 Вчера, 22:07
      Нет.

      Спектр - я уверен его сняли с дежурства. В последние недели черные сносят по ночам гарнизоны и комендатуры в кишлаках провинции Хасакка (сопредельная с ДеЗ). Спектр может всю ночь патрулировать и оперативно прилететь к нужному кишлаку. Также патрулируют там довольно много бортов. Недавно даже Рафаль бомбил нападающих черных.


      Насчет Б-52 - тут вопрос. Возможно был в готовности или в воздухе с боекомплектом и перенаправили.

      Плюс не стоит недооценивать их. Они по их же словам вскрыли подготовку за несколько дней и звонили в центр мониторинга и перемирия - обращая внимание на это. То есть они возможно спрогнозировали атаку и подготовились. Либо были готовы каждую ночь с момента вскрытия наращивания сил.
      donavi49
  22. voyaka uh Вчера, 22:01
    Случай невероятный. Из ряда вон выходящий. sad
    Я думаю, если бы американцы знали, что там одни русские, а не солянка из про-асадовских милиций, то не стали бы устраивать такого тотального уничтожения.
    Можно было просто отогнать наступавших бомбовыми ударами по передней линии и все...
    Теперь и американцы замалчивают, и для МО полный конфуз.
    voyaka uh
    1. Arabfun Вчера, 22:12
      Пентагон знал что там были про-Ассадовские силы , но не силы Ассада и не ИГИЛ .. и знал что никто кроме России так Ассада не поддерживает на земле Сирии.
      отрывок из брифинга генерал говорит это была самозащита ,а решение о начале и окончании обстрела принимал только полевой командир :
      "Генерал ХАРРИГИАН: И, честно говоря, я горжусь тем, что они сделали.
      Вопрос журналиста : Насколько я понял, какие-то силы про-режима пережили этот ураган огня - правильно ли сказать, что ваша цель состояла не в том, чтобы убить их всех?"
      https://www.defense.gov/News/Transcripts/Transcri
      pt-View/Article/1441080/department-of-defense-pre
      ss-briefing-by-lieutenant-general-harrigian-via-t
      eleco/
      Arabfun
    2. Комментарий был удален.
    3. Arabfun Вчера, 22:25
      voyaka uh Судя по брифингу больше всего, что не хочет и не хотел бы знать заранее генерал это конкретику, персонифицировать противника переходить в поле морали и нравственности. Обезличенный противник -это чистая совесть и блестящая победа...Вы еще про семьи погибших его спросите...
      Arabfun
  23. Абраша Вчера, 22:20
    Появляются данные, что сирийская армия стягивает дополнительные силы в места разгрома ЧВК... будем надеяться, что и ПВО подтянут с "панцирями" и "буками"!
    Абраша
  24. weddu Вчера, 22:24
    Почувствовали перемогу, что типа нагнули русских, и прокатило без последствий, не отомстили, как это делает Израиль на Ближнем Востоке, а значит можно их иметь дальше, Пока у Путина насморк...
    weddu
  25. Алекс2048 Вчера, 22:30
    Хотелось бы ответить всем кто считает всю ситуацию фейком.
    Да ладно... Уже даже совсем тупые ура патриоты не ждут доказательств, а мы все видео ожидаем. Вопрос не в количестве потерь. Вопрос в тупой реакции кремля на все это. Если мы ключевой игрок в Сирии и потерь граждан РФ нет, то кремль развел бы руками и сказал, что потерь нет, а за наших мы пасть порвем. Если потери есть и небольшие то кремль мог сказать, что потери имеются их количество до кучи можно назвать их смешным и мелким и сказать что люди в ЧВК ехали в Сирию не на пикник конфеток поесть, а воевать за бабло (озвучив суммы контрактов (у нас на Руси давно богатеньких не любят)) и коммерческие структуры и так бывает что на войне люди гибнут, думаете кто-то из РФ сильно переживал бы за наемников сограждан, да хрен там, сказали бы что им за риск платили, заодно кремль сообщил бы что бойцы ЧВК не интересы государства защищали, а вели коммерческую деятельность, которая шла в ущерб плановым операциям, притворившись что при плановых операциях в интересах РФ их войска РФ защищали бы как своих и они получили бы защиту от государства. А так извините, но в любом случае потери судя по всему есть и существенные то есть граждане РФ сдохли в Сирии, а наши госорганы такие как министерство обороны РФ и МИД РФ да и кремль с аппаратом правительства и президента не при делах и типа знать не знаем да и не хотим знать.
    А самое унизительное то, что даже если потерь граждан РФ нет, то есть потери со стороны Сирийских правительственных войск, то есть прямого союзника РФ и потери эти наделали американцы и даже видосик на эту тему опубликовать не поленились и заодно распиарили как они всех там нагнули и вот на это снова никакой реакции кремля нет.
    Вы конечно извините, но пусть кто-нибудь из РФ попробует замочить массово амеров в любой из стран НАТО и тогда вы увидите какой может быть реакция ключевого игрока в зоне его ответственности. А так получается что американцы нам выходцам из РФ просто чуть чуть позволяют резвиться, а как только мы чуть не по их что-то делать будем нам как курдам укажут стойло.
    Алекс2048
    1. Arabfun Вчера, 22:36
      за такое американцы должны нам простить Крым, вернуть Украину и отдать бандеровцев на растерзание.. но они это не сделают, потому, что ненавидят русских до смерти судя по радости и восхищению победой над ЧВК генерала ...у них праздник
      Arabfun
      1. Алекс2048 Вчера, 22:52
        Хочу надеяться что не надолго и появится Бармалей с чем то типа установки Град рядом с базой амеров в Сирии и разрядит весь боекомплект по территории базы и тут же с воплем Аллах Акбар себе в башку из автомата стрельнет.
        Вот тогда будет хорошо.
        Алекс2048
      2. donavi49 Вчера, 23:10

        I know you're going to ask, so I'm going to be clear that I will not speculate on the composition of this force or whose control they were under. As I've said throughout my nearly two years commanding coalition air forces, we are focused on a singular enemy: ISIS. We're not looking for a fight with anyone else, but as Secretary Mattis said last week, “If you threaten us, it will be your longest and worst day.

        Он не хочет спекулировать на тему - кто были те силы (в контексте ему все равно). Как сказал его начальник Мэттис - Если вы будет угрожать нам, это будет ваш самый длинный и самый плохой день.

        Насчет остального он также сказал что они звонили по обычной линии русским - как только вскрыли подготовку наступления, за несколько дней:
        The coalition observed a slow buildup of personnel and equipment the previous week, and we reminded Russian officials of the SDF and coalition presence via the telephone deconfliction line.

        Когда начался экшен - они немедленно связалась с русскими по экстренной (красной линии).
        donavi49
    2. 1959ain Вчера, 23:22
      Согласно публикации информационного агентства ФАРС (цитируется турецкая газета "Дейли Сабах") пiндосы по ошибке уничтожили 300 курдов в юговосточном регионе провинции Дейр ез-Зор в окрестностях н.п. al-Souseh. Причиной этого подвига стали ложные данные, поступившие из местных источников. Чтобы скрыть свою ошибку от мироваых СМИ, американцы начали распространять фейковые новости об уничтожении бойцов ЧВК "Вагнер". bully bully bully
      http://www.iarex.ru/news/55646.html?utm_referrer=
      https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
      1959ain
      1. Абраша Вчера, 23:26
        Была информация, что бойцы ЧВК максимально сблизились с курдами дабы избежать ударов американцев, но те решили не мелочиться и уничтожили курдов вместе с бойцами ЧВК и хантерами!
        Абраша
  26. 1959ain Вчера, 23:12
    Цитата: Vladimir 5
    Американцы подемонстрировали свою силу , раскатали наступавших сирийцев и наш ЧВК. Нужно отметить, что впервые Б-52 бомбили российские подразделения, хотя и в виде ЧВК, но секрет полишинели, что эти ЧВК создавало правительство РФ для деликатных работ (подражая первыми создавшими такие ЧВК в США) Американцы прекрасно знали кого истребляют, потому вдарили даже Б-52 с десятками тонн б

    А ничего что это видео фейк из компьютерной игры?
    https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0&f
    eature=youtu.be - вот оригинал выложено в сеть в 2015 году.ЭТО ФЕЙК. хахаха, черти. опять видосик из симулятора AC-130 Gunship Simulator - Convoy engagement. https://www.youtube.com/watch?v=clL9yZSbcE0 даже надписи не убрали дэбилы . зато заретушировали )))﻿Видосу 100 лет. Хохлы опять фантазируют.
    1959ain
    1. donavi49 Вчера, 23:26
      Нет. Это запущенный в твиторах фейк по типу поиска картинки к новости. На этом фейке также погорело МО РФ кстати - еще оправдывались, что частные подрядчики это.

      Вот официальная запись выданная ВВС.


      А вот привязка уничтоженной М-30:
      Оно находилось в самом центре города Хишам, в 5 км южнее от нефтяного месторождения "Конеко", которое являлось целью операции с 7 на 8 февраля. 122-мм орудие направлено на курдские позиции в районе месторождения. Координаты позиции: 35.299451; 40.297097.
      donavi49
    2. Алекс2048 Вчера, 23:49
      Да плевать на видео, оно может быть хоть из супербратьев Марио. Вопрос в реакции кремля на ситуацию.
      А ещё мы мычим про то что ы бросили своих союзников курдов под Турцию. А РФ даже если предположить что действительно ни одного гражданина РФ в этот раз не пострадало второй раз бросает Сирийцев. Первый раз был когда амерам почудилось что на авиабазе сирийцы держат химоружие и томагавками раздолбили базу союзников.
      Ведём себя в Сирии как не пойми кто.. А по большому счету не только в Сирии, аналогично на Донбассе когда победа была в руках мы на какой-то черт испугались и заключили Минское соглашение, которое все понимали что никто выполнять не будет.
      У нас что-то как обычно позитивные начинания утопают в нечистотах.
      Алекс2048
  27. Абраша Вчера, 23:18
    Источник газеты "Московский комсомолец" в ЧВК "Вагнер" рассказал о реальных потерях компании после удара коалиции США в Сирии.
    Собеседник уточнил, что были ранены 72 человека, 40 погибли. Он также раскрыл причину столкновения - сирийская сторона и "Вагнер" без согласования с Минобороны попытались захватить нефтеперерабатывающий завод у курдов, поддерживаемых США.
    Первоначально наступление пошло, как планировалось, однако затем Запад применил беспилотные аппараты и вертолеты, после чего сирийцы и бойцы "Вагнера" были разгромлены в ходе авиаударов. По некоторым данным, американская сторона отправляла запрос в Минобороны России, присутствуют ли в зоне конфликта россияне, но получила отрицательный ответ.
    "Там было три роты частников и ополчение сирийцев. Первую линию курдов и американцев снесли довольно быстро, даже слишком легко. Потом прилетела авиация, беспилотники и вертушки, и четыре часа их молотили... Не пойму, на что рассчитывали - с одними калашами полезли на американцев. Но это была чисто коммерческая тема. К войне она не имеет никакого отношения", - пояснил источник.
    Абраша
  28. 501Legion Вчера, 23:24
    просто и нагло макнули и сирию и россию в эксременты. это факт....вот так вот без лишних слов. полетели почти все виды ВВС ровнять с землей и людей и землю. а МО всё мычат, сбили Израильский самолёт, США сбивать и подавно надо было тем более АС130. сглатывают уже какой раз, от своих "партнёров"....
    за людей обидно
    501Legion
  29. Zina389 Вчера, 23:34
    А кто-нибудь помнит, где зоны деэскалации? Все очень плохо. Разговоры о победе просто смехотворны.
    Zina389
  30. axxmanm Вчера, 23:46
    Где дудаевские попугаи кричашие из ветвей:"Жираф большоооой, Ему виднеееей!!" и причитавшие "лишь бы не было третьей мировой из-за Донбасса" ? Получите прямую конфронтацию с амерами из-за сирийских сараев в никому не нужной сирийской авантюре.
    axxmanm
  31. viktor. Вчера, 23:51
    А что мешает России сбивать авиацию полосатых и их шнырей!? При таком раскладе они скоро Российские базы в Сирии бомбить начнут?!
    viktor.
    1. Галактионыч Сегодня, 00:02
      Цитата: viktor.
      А что мешает России сбивать авиацию полосатых и их шнырей!? При таком раскладе они скоро Российские базы в Сирии бомбить начнут?!

      Уже бомбят.
      Галактионыч
  32. Галактионыч Сегодня, 00:01
    Пупин - трус, а Трамп - жесткий и эффективный руководитель. Как бы нам не хотелось обратного.
    Галактионыч
  33. Баюн Сегодня, 00:07
    Дальше то что? Частные шпионы, частные Президенты, частные Религии... Братцы, шлите напрочь ИЕЗУИТОВ! Поднимайте флаги, заявляйте честно кто и за кого. Если очковать инфовойны - как в реальной то биться. Уверен, настало время, когда лобовая железобетонная правда начинает ломать хитромудрую ложь.
    Баюн
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