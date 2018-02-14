00:13 15 февраля

Необычные АК: последний писк венгерского ВПК

Медиаресурс отечественного оружейного концерна "Калашников" продолжает серию выпусков, посвященных модификациям всемирно известного автомата.

В первом выпуске авторы рассказали о венгерских "родственников" "Калашникова" - АКМ-63 и АК-55. Вторая серия была посвящена автоматам AMD-65 и AMP-69 и их особенностям.

Третий выпуск, который является заключительным по теме венгерских АК, расскажет об автоматах АК-63 и NGV.


К началу 70-х годов Венгрия насытила свои Вооруженные силы автоматами собственного производства. Это были в основном AMD-65 и АК-55. Встал вопрос об экспорте производимого оружия. Венгры решили отойти от своих собственных технических решений, и начали производить автомат, который практически ничем не отличался от классического АКМ. Им стал АК-63, который до сих пор широко применяется в военных конфликтах по всему миру, и стоит на вооружении венгерской армии.



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Комментарии 4

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  1. polpot Вчера, 21:21
    Спасибо за материал , в очередной раз доказывает что только Калашниковский Калашников настоящий ,поделки на тему АК на экспорт венгры не поставляли, продавали только классику , видимо покупатели шедевры венгерской конструкторской мысли не очень брали
    polpot
    1. Лексус Вчера, 21:33
      Сейчас "всплывают" венгерские стволы у бармалеев.
      Лексус
      1. самоход Вчера, 21:57
        Цитата: Лексус
        Сейчас "всплывают" венгерские стволы у бармалеев

        а чего им "всплывать"? вон в Афганистане, к примеру, их юзают по полной
        самоход
        1. Лексус Вчера, 22:05
          Собственно, да, AMD-65.
          Лексус
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