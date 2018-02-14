Необычные АК: последний писк венгерского ВПК
Медиаресурс отечественного оружейного концерна "Калашников" продолжает серию выпусков, посвященных модификациям всемирно известного автомата.
В первом выпуске авторы рассказали о венгерских "родственников" "Калашникова" - АКМ-63 и АК-55. Вторая серия была посвящена автоматам AMD-65 и AMP-69 и их особенностям.
Третий выпуск, который является заключительным по теме венгерских АК, расскажет об автоматах АК-63 и NGV.
К началу 70-х годов Венгрия насытила свои Вооруженные силы автоматами собственного производства. Это были в основном AMD-65 и АК-55. Встал вопрос об экспорте производимого оружия. Венгры решили отойти от своих собственных технических решений, и начали производить автомат, который практически ничем не отличался от классического АКМ. Им стал АК-63, который до сих пор широко применяется в военных конфликтах по всему миру, и стоит на вооружении венгерской армии.
В первом выпуске авторы рассказали о венгерских "родственников" "Калашникова" - АКМ-63 и АК-55. Вторая серия была посвящена автоматам AMD-65 и AMP-69 и их особенностям.
Третий выпуск, который является заключительным по теме венгерских АК, расскажет об автоматах АК-63 и NGV.
К началу 70-х годов Венгрия насытила свои Вооруженные силы автоматами собственного производства. Это были в основном AMD-65 и АК-55. Встал вопрос об экспорте производимого оружия. Венгры решили отойти от своих собственных технических решений, и начали производить автомат, который практически ничем не отличался от классического АКМ. Им стал АК-63, который до сих пор широко применяется в военных конфликтах по всему миру, и стоит на вооружении венгерской армии.
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