12:16 15 февраля

Военные топографы: «Без нас война не начнётся!»

Юмор, конечно. Но тем не менее, сложно представить современную армию без топографических карт. Нет, все эти GPS, ГЛОНАСС – это, конечно, здорово. Но для планшетов, смартфонов и прочей электроники нужны две вещи, которых в случае реального замеса может не оказаться под рукой. Это, в первую очередь, электроэнергия, во вторую – сигнал этих самых спутников.

Что может произойти с орбитальной группировкой космических аппаратов, у нас уже рассказывали, суть одна: можно остаться и без сигнала, и без приемников этого сигнала.

А вот карта — это все-таки и в наши дни серьезная и надежная тема. Чуть больше 200 лет уже. 206, если быть точным.


Мы поприсутствовали на работе военных картографов, которые уточняли карты полигона «Погоново».

Был легкий морозец (-15 градусов) и небольшой ветер (8-10 м/с). Не лучшая, если честно, погода. Но служба – это дело такое…

Самое интересное, что работа военного топографа за 200 лет существования если и изменилась, то весьма несильно. Суть та же самая – работа сперва ногами, потом головой.







Выход на уточняемый участок, установка и калибровка оборудования.





Современность аппаратуры ощущается.



А с другой стороны, да, 21 век, дроны летающие, гусеничные, спутники со своей съемкой и так далее. И тем не менее, картинка та же, что и лет 100 назад:



На вопрос о спутниковой съемке и современных явлений типа ГЛОНАССа специалисты сказали однозначно: точность не та. Хорошо бы, конечно, если бы дрон с зеркалом мог летать день-другой. Но в действительности все те же ноги оказываются и быстрее, и более проходимыми.



Удивил, честно говоря, производитель современного оборудования для геосъемки. Нет, "лейка", конечно, компания известная. Вопрос исключительно уместности присутствия в армии России.





Когда расчеты нагулялись вдоволь по полигону, пришла пора обработки данных. Мы на время этой части работы оккупировали палатку, и там возле печки ждали топографов.



Дальше в ход вступил полевой пункт обработки данных.



Внутри ничего особенного. Пара рабочих мест с компьютерами и места для более-менее комфортного перемещения расчетов.



Данные съемки тут же вводятся в рабочий комп и происходит уточнение границ полигона и все прочее, что было нужно.







Далее в дело вступают связисты, которые передают данные через ЗАС по шифрованному каналу на другой агрегат.



Нам до этой машины пришлось прокатиться, ибо она занимала позицию, точнее, просто стояла на некотором отдалении от полигона. Это была новая установка для оперативной печати карт. Раньше такая типография размещалась на четырех грузовиках. Сегодня, в соответствии с реализуемой концепцией армии России "Все впихнем в один кунг" — на одной машине.



Машина реально только прибыла с завода-изготовителя. Даже инструмент не обновили еще.



Внутри два рабочих места с компьютерами, машина для резки бумаги и, естественно, гвоздь программы: печатный агрегат.









Карту с уточнениями загрузили в недра установки, и через некоторое время она была распечатана.







Вот, собственно, все. Расчеты выполнили свою задачу, информация собрана, уточнения внесены, новые карты распечатают в необходимом количестве.



Неприметная такая и неспешная служба. Но если крепко задуматься — без картографов никуда. Даже в наше время всяких технических штуковин.
Автор: Роман Скоморохов, видео: Роман Кривов


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Комментарии 7

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  1. Thor Сегодня, 05:21
    Военные топографы: «Без нас война не начнется!»

    Да кто спрашивать то будет?
    Вся, блин, проблема в том, что войны начинаются не то что без топографов, а иногда и без геншабов...
    Thor
  2. Evgeniy667b Сегодня, 06:48
    Интересное ПО, только весьма тяжелое по гигабайтам. Прослеживается наследие "Панорамы".В условиях военного времени вся эта электроника может вполне накрыться медным тазом, и тогда "leika" сгодится для забивания гвоздей.или просто зрительная труба. На "лихом коне" будут только те, у кого сохранились где-то в загашниках оптические теодолиты, логаримические таблицы для уравнивания полигонов методом наименьших квадратов и "железные феликсы". Я только сомневаюсь, что сейчас это вообще кто-то реально сможет из молодых. В 70-е годы такие методы вычислений реально практиковались и если увидят обычный калькулятор в руках.мало не покажется. Самое безобидное предложение-уберите эту развратницу.. Вот и крутили "феликса" под звуки колокольчика.
    Evgeniy667b
    1. sxfRipper Сегодня, 10:00
      Это и есть Панорама, туды её в качель!
      А, ну да, официальное название сейчас - ГИС Карта.
      sxfRipper
  3. igordok Сегодня, 07:43
    8 февраля в День Топографа, на ВО возник спор с "слава1974" о наличии ч/б карт во время ВОВ у нас. Вынужден признать, что в чем-то он прав. При просмотре карт времен ВОВ, иногда попадались карты, в которых отсутствовал какой нибудь цвет. Предполагаю, что при печати карт, возник брак, но вместо того что-бы уничтожить бракованные карты, их оставили на всякий случай, и иногда их использовали. Ч/б их не назовешь, но и полноценными они не являются. https://topwar.ru/135515-den-voennogo-topografa-s
    -kartoy-na-peredovoy.html
    К примеру, у склеенной "Карты общего решения по обороне западного сектора г.Ленинграда 18 декабря 1941", правый нижний угол выполнен на такой бракованной карте. Отсутствует синий цвет.

    На картах, районов Кавказа и Крыма отсутствовал зеленый цвет.
    igordok
  4. Всадник без головы Сегодня, 07:47
    «Без нас война не начнётся!»

    Это точно
    Всадник без головы
  5. Blue Fox Сегодня, 09:42
    Да уж, Leica в МО это печально, хотя и точно и быстро. Что касается навыков уверенной работы с оптическими теодолитами и расчётами по таблицам "на коленке", то все "топоры" с кем сталкивался по службе, том числе в отделе ТП и АГО обладали ими, во всяком случае " розлива" до 2008 года и до слияния их альма-матер в СПб с ВКА.
    Blue Fox
  6. Салют Сегодня, 10:48
    гордость наверное берет за душу американцев, у русских установлена операционка из США, а мы еще хотим их догнать и перегнать
    Салют
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