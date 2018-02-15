Военные топографы: «Без нас война не начнётся!»

Юмор, конечно. Но тем не менее, сложно представить современную армию без топографических карт. Нет, все эти GPS, ГЛОНАСС – это, конечно, здорово. Но для планшетов, смартфонов и прочей электроники нужны две вещи, которых в случае реального замеса может не оказаться под рукой. Это, в первую очередь, электроэнергия, во вторую – сигнал этих самых спутников.Что может произойти с орбитальной группировкой космических аппаратов, у нас уже рассказывали, суть одна: можно остаться и без сигнала, и без приемников этого сигнала.А вот карта — это все-таки и в наши дни серьезная и надежная тема. Чуть больше 200 лет уже. 206, если быть точным.Мы поприсутствовали на работе военных картографов, которые уточняли карты полигона «Погоново».Был легкий морозец (-15 градусов) и небольшой ветер (8-10 м/с). Не лучшая, если честно, погода. Но служба – это дело такое…Самое интересное, что работа военного топографа за 200 лет существования если и изменилась, то весьма несильно. Суть та же самая – работа сперва ногами, потом головой.Выход на уточняемый участок, установка и калибровка оборудования.Современность аппаратуры ощущается.А с другой стороны, да, 21 век, дроны летающие, гусеничные, спутники со своей съемкой и так далее. И тем не менее, картинка та же, что и лет 100 назад:На вопрос о спутниковой съемке и современных явлений типа ГЛОНАССа специалисты сказали однозначно: точность не та. Хорошо бы, конечно, если бы дрон с зеркалом мог летать день-другой. Но в действительности все те же ноги оказываются и быстрее, и более проходимыми.Удивил, честно говоря, производитель современного оборудования для геосъемки. Нет, "лейка", конечно, компания известная. Вопрос исключительно уместности присутствия в армии России.Когда расчеты нагулялись вдоволь по полигону, пришла пора обработки данных. Мы на время этой части работы оккупировали палатку, и там возле печки ждали топографов.Дальше в ход вступил полевой пункт обработки данных.Внутри ничего особенного. Пара рабочих мест с компьютерами и места для более-менее комфортного перемещения расчетов.Данные съемки тут же вводятся в рабочий комп и происходит уточнение границ полигона и все прочее, что было нужно.Далее в дело вступают связисты, которые передают данные через ЗАС по шифрованному каналу на другой агрегат.Нам до этой машины пришлось прокатиться, ибо она занимала позицию, точнее, просто стояла на некотором отдалении от полигона. Это была новая установка для оперативной печати карт. Раньше такая типография размещалась на четырех грузовиках. Сегодня, в соответствии с реализуемой концепцией армии России "Все впихнем в один кунг" — на одной машине.Машина реально только прибыла с завода-изготовителя. Даже инструмент не обновили еще.Внутри два рабочих места с компьютерами, машина для резки бумаги и, естественно, гвоздь программы: печатный агрегат.Карту с уточнениями загрузили в недра установки, и через некоторое время она была распечатана.Вот, собственно, все. Расчеты выполнили свою задачу, информация собрана, уточнения внесены, новые карты распечатают в необходимом количестве.Неприметная такая и неспешная служба. Но если крепко задуматься — без картографов никуда. Даже в наше время всяких технических штуковин.