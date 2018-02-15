Как заработать 100 млрд. долларов на биткоинах

Нет, я не ошибся, именно столько, по моим расчетам, уже на сегодня заработали на доверчивых лохах те, кто создал, вывел на рынок и удачно раскрутил эту замечательную пирамиду XXI века.Итак, мы с вами решили заработать, и у нас есть деньги, чтобы разработать и правильно завести на рынок криптовалюту (нескольких сотен долларов будет достаточно). Вначале все выглядит как детская забава.Начало 2009 года. Пока никто еще не знает о том, что уже через 8 лет люди будут сходить с ума и убивать за несколько биткоинов. Пока ненасыщенность системы позволяет каждый час генерировать их десятками и даже сотнями (потолок для того времени — 300 биткоинов в час). Фактически сам же разработчик системы, пока больше в ней никого нет, и является монополистом по производству криптомонет и их потреблению.Но в этом нет никакой выгоды. Любая МММ начинает приносить деньги, если мы начинаем привлекать в нее новых членов, готовых вложить в нее свои деньги. И после этого они наши. Вначале мы даем им возможность заработать…Первый миллиард прибыли.Все мы помним, что в первое время генерация монет производилась на ЧИПах видеокарт, и все это происходило ровно до тех пор, пока на рынке не появились специальные устройства для майнинга, интегральные схемы специального назначения (ASIC). Сегодня уже нет никакого смысла использовать для производства криптовалюты неспециализированное оборудование. Оно просто разорит вас своей неэффективностью.Но спецустройства стоят денег, как и электроэнергия, которую они потребляют. И это обстоятельство приносит вам первые деньги.Давайте представим, что вы, разрабатывая биткоин или оценив его потенциальные возможности, вложились в электроэнергетику некоторых стран мира, а еще создали в Китае производство специальных микросхем для майнинга. Вы монополист и на продаже микросхем имеете 10 000% навара. А заодно 30-50% получаете и от стоимости проданной для майнинга электроэнергии.Те, кто решил вложиться в оборудование, а их понять можно, так как норма прибыли 100% в год и более мало где сегодня возможна, оплачивают вам не только персональные расходы, но и дают возможность скупать значительную часть «наработанных» монет. И они, как Леня Голубков из рекламы МММ, несут вам свои деньги. Итак, группа первоначальных лохов, назовем их «рабы», уже обеспечили вам начальную безубыточность вашего бизнеса.Итак, схема работает. Вы из прибыли скупаете значительную часть наличного биткоина, а в систему постепенно втягиваются миллионы новых желающих быстро заработать.На конец 2016 года система биткоина имела капитализацию 10-15 млрд. долларов, и вам лично уже упала из них пара тройка миллиардов, что при первоначальных вложениях дает прибыль примерно в 100-200% годовых.На этом можно было бы и остановится. Но вы человек азартный, а еще со связями, а потому вы начинаете играть по-крупному. На этот момент в биткоин-системе уже сгененрировано примерно 75% всех возможных монет, из которых, допустим, половина принадлежит вам и аффилированным с вами структурам. Вы понимаете, что, работай по старой схеме вы еще на протяжении 3-5 лет, вы сможете заработать добавочно пять-десять миллиардов долларов, но зачем, если истинный игрок всегда играет на максимум. Тем более что вы уже себе все деньги вернули уже давно и в минусе никогда не будете.А значит, вы запускаете механизм ускоренного роста цены на биткоины и при этом раскручиваете это все в информационной сфере. Гоняясь за быстрым и легким заработком, в систему биткоина устремляются в первую очередь грязные деньги (вспомните, сколько украинских политиков показали свои доходы в биткоинах в 2017 году), и не только. Посмотрите на этот график.На нем мы видим, что за прошедший год на биткоин-биржах оборот монет возрос на порядки. Вы, имея возможность манипулировать ценой, смогли все распродать по максимальной цене (а на пике ежедневный оборот биткоина составлял более 20 млрд. долларов). Итак, вы заработали еще 100 млрд. долларов и теперь можете приступать к третьему и последнему этапу заработка денег.Вы начинаете играть на этой бирже, как на обычном фондовом рынке, а заодно не забываете снимать сливки на доходах от продаж микросхем и… электроэнергии, которая на этом этапе выходит на первый план.Система биткоина устроена так, что для генерации каждого нового блока биткоинов нужно тратить все большее количество электроэнергии. Причем рост потребления идет по экспоненте. Вот так он будет выглядеть, если тенденции роста 2017 года сохранятся и далее:То есть к январю 2020 года, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию для майнинга, мировое потребление электроэнергии надо будет удвоить. Нет, я не ошибся, именно удвоить.Уже сегодня правительство Исландии бьет в набат. Согласно заявления управляющего энергокомпанией "Hitaveita Sudurnesja" Йоханна Снорри Сигурбергссона, если сегодняшние тенденции не изменятся, то уже к концу 2018 года объемы потребления электроэнергии майнинг-центрами станут выше объемов потребления электроэнергии остальным населением страны, что потребует введения ограничения на потребление.Но это невозможно чисто технически, как невозможно нарастить эту цифру даже на 10-20% за следующий год. А потому насыщение рынка майнинга биткоина наступит максимум через год. Генерировать новую монету станет практически невыгодно, и система очень быстро лопнет. Да, лопнет, потому как за биткоинами нет ничего. Это чистая пирамида, экономический смысл существования которой во многом закончится вместе с майнингом. Какое-то время эта система, как и детище Мавроди, будет жить на сохраняющих верность ей лохах, но это уже будет агония, которая уже ничего в судьбе биткоина не изменит.