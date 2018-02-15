12:20 15 февраля

Как заработать 100 млрд. долларов на биткоинах



Нет, я не ошибся, именно столько, по моим расчетам, уже на сегодня заработали на доверчивых лохах те, кто создал, вывел на рынок и удачно раскрутил эту замечательную пирамиду XXI века.

Рождение пирамиды


Итак, мы с вами решили заработать, и у нас есть деньги, чтобы разработать и правильно завести на рынок криптовалюту (нескольких сотен долларов будет достаточно). Вначале все выглядит как детская забава.

Начало 2009 года. Пока никто еще не знает о том, что уже через 8 лет люди будут сходить с ума и убивать за несколько биткоинов. Пока ненасыщенность системы позволяет каждый час генерировать их десятками и даже сотнями (потолок для того времени — 300 биткоинов в час). Фактически сам же разработчик системы, пока больше в ней никого нет, и является монополистом по производству криптомонет и их потреблению.

Но в этом нет никакой выгоды. Любая МММ начинает приносить деньги, если мы начинаем привлекать в нее новых членов, готовых вложить в нее свои деньги. И после этого они наши. Вначале мы даем им возможность заработать…

Первый миллиард прибыли.



Все мы помним, что в первое время генерация монет производилась на ЧИПах видеокарт, и все это происходило ровно до тех пор, пока на рынке не появились специальные устройства для майнинга, интегральные схемы специального назначения (ASIC). Сегодня уже нет никакого смысла использовать для производства криптовалюты неспециализированное оборудование. Оно просто разорит вас своей неэффективностью.

Но спецустройства стоят денег, как и электроэнергия, которую они потребляют. И это обстоятельство приносит вам первые деньги.

Давайте представим, что вы, разрабатывая биткоин или оценив его потенциальные возможности, вложились в электроэнергетику некоторых стран мира, а еще создали в Китае производство специальных микросхем для майнинга. Вы монополист и на продаже микросхем имеете 10 000% навара. А заодно 30-50% получаете и от стоимости проданной для майнинга электроэнергии.

Те, кто решил вложиться в оборудование, а их понять можно, так как норма прибыли 100% в год и более мало где сегодня возможна, оплачивают вам не только персональные расходы, но и дают возможность скупать значительную часть «наработанных» монет. И они, как Леня Голубков из рекламы МММ, несут вам свои деньги. Итак, группа первоначальных лохов, назовем их «рабы», уже обеспечили вам начальную безубыточность вашего бизнеса.

Ставки на максимуме

Итак, схема работает. Вы из прибыли скупаете значительную часть наличного биткоина, а в систему постепенно втягиваются миллионы новых желающих быстро заработать.

На конец 2016 года система биткоина имела капитализацию 10-15 млрд. долларов, и вам лично уже упала из них пара тройка миллиардов, что при первоначальных вложениях дает прибыль примерно в 100-200% годовых.

На этом можно было бы и остановится. Но вы человек азартный, а еще со связями, а потому вы начинаете играть по-крупному. На этот момент в биткоин-системе уже сгененрировано примерно 75% всех возможных монет, из которых, допустим, половина принадлежит вам и аффилированным с вами структурам. Вы понимаете, что, работай по старой схеме вы еще на протяжении 3-5 лет, вы сможете заработать добавочно пять-десять миллиардов долларов, но зачем, если истинный игрок всегда играет на максимум. Тем более что вы уже себе все деньги вернули уже давно и в минусе никогда не будете.

А значит, вы запускаете механизм ускоренного роста цены на биткоины и при этом раскручиваете это все в информационной сфере. Гоняясь за быстрым и легким заработком, в систему биткоина устремляются в первую очередь грязные деньги (вспомните, сколько украинских политиков показали свои доходы в биткоинах в 2017 году), и не только. Посмотрите на этот график.

Как заработать 100 млрд. долларов на биткоинах


На нем мы видим, что за прошедший год на биткоин-биржах оборот монет возрос на порядки. Вы, имея возможность манипулировать ценой, смогли все распродать по максимальной цене (а на пике ежедневный оборот биткоина составлял более 20 млрд. долларов). Итак, вы заработали еще 100 млрд. долларов и теперь можете приступать к третьему и последнему этапу заработка денег.

А это внукам на «шпильки»

Вы начинаете играть на этой бирже, как на обычном фондовом рынке, а заодно не забываете снимать сливки на доходах от продаж микросхем и… электроэнергии, которая на этом этапе выходит на первый план.

Система биткоина устроена так, что для генерации каждого нового блока биткоинов нужно тратить все большее количество электроэнергии. Причем рост потребления идет по экспоненте. Вот так он будет выглядеть, если тенденции роста 2017 года сохранятся и далее:



То есть к январю 2020 года, чтобы удовлетворить спрос на электроэнергию для майнинга, мировое потребление электроэнергии надо будет удвоить. Нет, я не ошибся, именно удвоить.

Уже сегодня правительство Исландии бьет в набат. Согласно заявления управляющего энергокомпанией "Hitaveita Sudurnesja" Йоханна Снорри Сигурбергссона, если сегодняшние тенденции не изменятся, то уже к концу 2018 года объемы потребления электроэнергии майнинг-центрами станут выше объемов потребления электроэнергии остальным населением страны, что потребует введения ограничения на потребление.

Но это невозможно чисто технически, как невозможно нарастить эту цифру даже на 10-20% за следующий год. А потому насыщение рынка майнинга биткоина наступит максимум через год. Генерировать новую монету станет практически невыгодно, и система очень быстро лопнет. Да, лопнет, потому как за биткоинами нет ничего. Это чистая пирамида, экономический смысл существования которой во многом закончится вместе с майнингом. Какое-то время эта система, как и детище Мавроди, будет жить на сохраняющих верность ей лохах, но это уже будет агония, которая уже ничего в судьбе биткоина не изменит.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 37

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  1. Monster_Fat Сегодня, 05:45
    Биткоин как и любая "крипто" не имеет никакой стоимости кроме спекулятивной-это чисто биржевой товар, который можно "обналичить" только у "игроков" "криптовалютного" рынка....-да, это классическая "пирамида", только "технологичная". Однако...все может измениться, если биткоин или любая крипто получит поддержку от государства через ЗВР и получит "свободную конвертацию"-тогда это станет "типичной" валютой с двумя огромными "НО"-для оборота этой валюты уже не будет нужна вся много-веков создававшаяся банковская система и для получения этой "крипто-валюты" совсем не обязательно надо будет работать-можно просто "майнить"(как раньше старатели "майнили" золото на приисках).
    Monster_Fat
  2. Login_Off Сегодня, 06:08
    Криптовалюта это услуга, которую можно обменять на деньги. Вас просят сделать расчет и дают за это расписку. Стоимость этой расписки может колебаться.
    Выгода в этом производителям "железа" и энергетическим компаниям.
    А теперь представим, что долговые бумаги Битка обесценились, "железо" переключаем на услуги других криптовалют или на облачные сервера или ещё на что-то, но железо надо обновлять...
    Ну и что имеем в сухом остатке? Правильно производство электроники растёт, акции компаний растут. А да... Энергетики получают постоянный доход с продаж.
    Login_Off
  3. eugraphus Сегодня, 06:26
    Вся эта история с криптовалютами кроме банальных пирамид имеет смысл связать "лишние" деньги государств, хранящих свои резервы в долговых бумагах США. Если индивид, вкладывая свои деньги в какой то МММ, рассчитывал в короткое время получить определённую прибыль и тут же её потратить, уже зная, что хочет купить. То государству, которое эти резервы тратить собирается только в крайнем случае, важно, чтоб сумма подросла и денег стало тупо больше. С такими лоббистами интересов США как Кудрин, это вполне удастся. Валюта - это прежде всего результат общественного договора. Чем больше какой то из валют доверяют, а значит больше пользуются, тем крепче валюта. И если сделают так, что, например, на биткоины можно будет покупать и продавать, да и ещё они всё время дорожают, то туда и перетекут "мёртво лежащие" резервы.
    eugraphus
    1. Monster_Fat Сегодня, 11:53
      Вся эта "крипто"-истрия развивается и поддерживается ТНК. ТНК на данный момент достигли такого могущества, что уже не вписываются в государственные рамки. Сейчас национальные государства только мешают их деятельности. Именно поэтому ТНК и тестируют крипто-валюты. Следующим их шагом будет создание своих "корпоративных" крипто, с механизмом их обналичивания и обмена на товары и услуги внутри своей сети, таким образом завершится создание "наднациональных" государств-корпораций в новом мире, который будет разделен не по национальному признаку, как сейчас, а по "экономическому".
      Monster_Fat
  4. kos2cool4u Сегодня, 06:35
    То, что это "пирамида", очевидно было с самого начала - нельзя получить деньги из ничего)))....Зато производители видеокарт и электроэнергии от счастья потирают руки))
    kos2cool4u
    1. сорок восьмой Сегодня, 09:44
      Что значит "из ничего"? С каких пор расчеты и электроэнергия стали "ничем"?
      сорок восьмой
      1. dauria Сегодня, 11:46
        С каких пор расчеты и электроэнергия стали "ничем"?


        Толочь воду в ступе тоже нужна энергия. Вода от этого дороже не станет.

        А расчёты - сменить алгоритм и замутить новую пирамиду. Если за биткойном не стоят "хозяева мира" ( толстые кошельки из США) , то зачем им признавать чужого авантюриста и дарить ему богатство из пузыря ? Проще лопнуть пузырь и надуть свой.
        dauria
  5. belui Сегодня, 07:03
    Статья бред сумашедшего. Если бы автор изучил, что такое блокчеин и изучил историю биткоина в голову не пришла бы мысль писать эту ахинею. Те кто купил асики давно отбили их стоимость и копают прибыль себе в карман. Пролететь можно только на бирже на торгах либо если ее хакнут и битки уведут. И еще изучите как работает пирамида и как работает биток. У пирамиды всегда есть хозяин и он в итоге снимит навар и всех кинет, у битка нет хозяина, все, что лежит в твоем кошельке (не на бирже) твое, и никто у тебя это не отожмет.
    Большинство тут люди не в "теме", и о битке и остальной криптовалюте знают только по заголовкам новостей...
    belui
    1. parma Сегодня, 08:05
      Я Вам так скажу-у моих родителей где-то в шкафу дома лежат старые Царские, Советские и даже Российские деньги, так на память...Так вот, реальную ценность представляет только серебряная монета царских времен, да и то только для коллекционеров (хотя можно сдать и по цене серебряного лома)...А Биткоин....Как только себестоимость майнинга превысит стоимость битка он рухнет, и дальше все будет зависеть от того, найдет он хождение или нет...Если США его запретят пиши пропало, а покупки за него уже сейчас у всех крупных компаний не возможны (таких как ибей, али и тд)...Он мертворожден, хотя на его как говорится "хайпе" заработали многие, но пролетит людей еще больше...И моно быть хотя миллиард раз в теме, но понимания работы системы биткоина не спасет вас от непонимания экономических принципов...
      parma
    2. dragy52rus Сегодня, 09:00
      у биткоина тоже есть владелец. кто-то же всё это придумал. и он точно уже снял все сливки. у многих кто покупал акции МММ они где-то лежат в ящиках и они принадлежат им , так и с криптовалюта будет лежать в виртуальном ящике, но желающих купить не будет.
      dragy52rus
    3. сорок восьмой Сегодня, 09:46
      Солидарен.
      Чтобы понять о компетенции автора в вопросе блокчейна и криптовалют достаточно внимательно вчитаться во фразу
      Сегодня уже нет никакого смысла использовать для производства криптовалюты неспециализированное оборудование. Оно просто разорит вас своей неэффективностью.
      сорок восьмой
    4. DimerVladimer Сегодня, 12:10
      Цитата: belui
      У пирамиды всегда есть хозяин и он в итоге снимит навар и всех кинет, у битка нет хозяина, все, что лежит в твоем кошельке (не на бирже) твое, и никто у тебя это не отожмет.
      Большинство тут люди не в "теме", и о битке и остальной криптовалюте знают только по заголовкам новостей...


      Скажи сердешный - кто иммитировал биток?
      Кто тот анонимный создатель?
      Это же каким надо быть наивным, что бы обменять деньги на ничто, в уверенности что завтра ничто будет стоить дороже, а не рухнет до 50 центов.
      DimerVladimer
  6. belui Сегодня, 07:09
    Цитата: kos2cool4u
    То, что это "пирамида", очевидно было с самого начала - нельзя получить деньги из ничего)))....Зато производители видеокарт и электроэнергии от счастья потирают руки))


    Расскажите это тем кто уже давно окупил карты и асики купленные в кредит и копает на себя.
    belui
    1. eugraphus Сегодня, 07:25
      "Вот купил жене сапоги", " не халявщики, а партнёры" - как всё знакомо.
      eugraphus
    2. dragy52rus Сегодня, 09:05
      люди, которые вкладываются в начальный момент создания пирамид всегда в плюсе - это основа любой пирамиды, иначе какой смысл в них?
      dragy52rus
  7. Серж72 Сегодня, 07:17
    Очень просто
    Просто знать заранее - когда он подорожает в тыщу раз
    Серж72
  8. savage1976 Сегодня, 07:42
    Все что существует в мире созданное человеком есть пирамида. Простой пример ООО Русгидро(кто не знает крупнейшая Российская компания щанимающаяся производством электроэнергии с использованием гидроэлектростанций) выпустила акции с номиналом 1 рубль за акцию, текущая цена акций составляет 80 копеек. У нас электроэнергии вырабатывать стали меньше, или гидроэлектростанции испарились? Нет, все как было так и есть. А почему цена акций упала? Пирамида? Да пирамида, нет доверия к этой огромнейшей компании. Собственно цена акций к самой компании не имеет особо никакого отношения, компания деньги получила, потратила, а что вы как владелей будете делать с акциями ваша проблема. Да получите дивиденды из расчета 0.2% годовых. Наслаждайтесь. А на пике если память не изменяет цена была выше 3 рублей. Так и с криптовалютами, есть доверие, признание, есть и рост, нет доверия будет падение. Ну а игроки с большими капиталами да, могут управлять рынком и направлять его движение и только вам решать лезть туда и заработать или пусть пройдет эта возможность мимо вас.
    savage1976
  9. eugraphus Сегодня, 07:45
    Цитата: belui
    и никто у тебя это не отожмет.

    "мавродики" тоже ни кто не отжимал, они остались в кошельках, только цена им ... и виртуальные битки ни кто не отожмёт.
    eugraphus
    1. Stas157 Сегодня, 09:07
      Цитата: eugraphus
      "мавродики" тоже ни кто не отжимал, они остались в кошельках, только цена им ... и виртуальные битки ни кто не отожмёт.

      Все таки есть разница, за те мавродики платил сам Мавродий. Цену же биткойна определяют люди. Миллионы людей. Они же и платят за них. Но, при этом конечно не стоит забывать того, что биткоин это всего лишь машинный код в сети, и больше ничего.
      Stas157
  10. Stas157 Сегодня, 07:59
    Проблема в том, что Bitcoin используют как спекулятивный инструмент. Отсюда и все обвинения, дескать это пирамида. Но у пирамиды должен быть свой хозяин, который у владеет этой системой и получает всю прибыль. Bitcoin же распределённая система ею не владеет никто. Основная цель биткоина анонимное хранение и передача денег вне банковской системы. Достойная цель, которая имеет огромную притягательность.
    Но Bitcoin скорее всего отомрет, потому как с главной со своей целью он плохо справляется, дорогой порог входа и выхода в Bitcoin, а также огромная комиссия за перевод, и высокая волатильность, убивают все преимущества. Уже сейчас появились другие криптовалюты которые имеют минимальную комиссию или не имеют вообще. Есть криптовалюты которые жестко привязаны к доллару почти не обладают волатильностью, и такими скачками как у биткоина. Рынок криптовалюты состоялся, он будет развиваться и дальше.
    Stas157
    1. belui Сегодня, 08:35
      Биток не стоит на месте и постоянно допиливается, допилят и скорость и ускорят транзакции.
      belui
      1. Stas157 Сегодня, 09:03
        Цитата: belui
        Биток не стоит на месте и постоянно допиливается

        Возможно и допилят, но небольшую эмиссию, которая уже по большей части произошла, никак не допилишь. Не хватает на всех битков, отсюда и скачек в цене. Именно потому что недостаточная эмиссия на биткоине, он скорее всего в будущем превысит свой хай в 20 тыс.. Ну и большое значение играет тот факт, что все альткоины торгуются в битке.
        Stas157
  11. MadCat Сегодня, 08:12
    майнитьневыгоднобитокммм, вы там держитесь а? crying
    главное не лезьте в ту сферу в которой ничерта не смыслите, а то действительно набежало малограмотных питикантропов.
    MadCat
  12. belui Сегодня, 08:22
    Цитата: parma
    Я Вам так скажу-у моих родителей где-то в шкафу дома лежат старые Царские, Советские и даже Российские деньги, так на память...Так вот, реальную ценность представляет только серебряная монета царских времен, да и то только для коллекционеров (хотя можно сдать и по цене серебряного лома)...А Биткоин....Как только себестоимость майнинга превысит стоимость битка он рухнет, и дальше все будет зависеть от того, найдет он хождение или нет...Если США его запретят пиши пропало, а покупки за него уже сейчас у всех крупных компаний не возможны (таких как ибей, али и тд)...Он мертворожден, хотя на его как говорится "хайпе" заработали многие, но пролетит людей еще больше...И моно быть хотя миллиард раз в теме, но понимания работы системы биткоина не спасет вас от непонимания экономических принципов...


    Вы очень далеки от технологии блокчейн.
    1) Биткоин запретить нельзя как и любую другую-криптовалюту, в этом ее прелесть. Иными словами это как торрент, попробуйте его запретить.
    2) Майнинг и ценность биткоина никак не связаны, ценность его в первом пункте.
    Изучите технологию блокчеин и ваше мнение поменяется...
    belui
    1. EvilLion Сегодня, 08:49
      Валютой можете считать хоть ракушки, они будут ей, если за них кто-то согласен вам что-то продать. Если никто не согласен, то даже обеспеченные государством деньги обесцениваются.
      EvilLion
      1. alstr Сегодня, 10:55
        Вспомним такой хороший мультик про Утят, где Скудж аборигенам толкнут пивные крышки и что из этого вышло.
        alstr
    2. Monster_Fat Сегодня, 09:03
      "Ценность" битка и прочих "крипто" чисто спекулятивная и базируется только на "вере", то есть зависит только от количества лохов, участвующих в этой пирамиде. Это в отличие от например сырья торгуемого на бирже. Стоимость сырья определяется его "необходимостью",так как без сырья просто не обойтись в производстве, а "крипто"-никому нафиг не нужен нигде, это чисто спекулятивный инструмент имеющий спекулятивную стоимость. Все эти мифические "стоимостные" формулки "крипто" с коэффициентами "зависящими" от количества потребленного электричества, программного обеспечения, железа, стоимости биржевых транзакций показывают не сколько "стоимость" крипто, а скорее показывают на сколько реального бабла "одели" очередного лоха-майнщика умные дяди..
      Monster_Fat
    3. parma Сегодня, 09:08
      Вы правы, запретить сам биткоин нельзя, не спорю...Но можно запретить ими расплачиваться, запретить конвертацию то можно;) Вот Вы привели как пример торренты, кстати вполне удачно...Как с ними борются у нас в стране я думаю все знают, просто закрывают доступ к странице.. Да есть зеркала (доступ к которым закрывают тоже быстро), есть конечно и прокси и еще куча способов обхода блокировки, но ведь никто повальной войны торентам и не объявлял и это скорее похоже на ленивые попытки борьбы, для вида... Что будут делать люди, если к примеру банкам запретят переводы в сферу биткоина, на площадки и тд? Да, можно открыть счет в Японии или еще где, где есть свободное хождение битков, но это ведь геморно и 99% людей уйдут с рынка битков, а значит он потеряет оборотистость и как следствие интерес к нему упадет...А если на бирже заработать проще, зачем лезть в биткоины? Вот о чем я... Да биткоин будет жить скорее всего очень долго, но свой пик он переживает сейчас...Без рынка биткоин (как и любая валюта) умрет, а уже сейчас количество товаров и услуг (хотя услуги в меньшей степени) доступных за сам биткоин уменьшается..
      parma
    4. dragy52rus Сегодня, 09:12
      торренты легко можно запретить, только дорого по железу )))
      если нужно будет государство легко может запретить и криптовалюты, но опять же вопрос цены.
      dragy52rus
      1. EvilLion Сегодня, 09:29
        Торрент не является кражей и запретить его равноценно запрету дать знакомому фильм посмотреть, или книжку почитать.

        Впрочем, та же nVidia, запрещающего торрента достанет из-под земли, им пофиг, где пользователи берут игры, главное, чтобы игры были доступны, тогда и железо под них будет продаваться. Причем именно под всякие "Крузисы", не под долбанные MMORPG с низкими требованиями и не обновляющие графику годами. Аналогично Intel. Да и производителям ПО торренты создают бесплатную рекламу, т. к. сами они на демо-версии не хотят расщедриваться.
        EvilLion
        1. dragy52rus Сегодня, 09:39
          как страшно жить. ещё раз повторюсь, будет нужно забанить торрент трафик, забанять.
          игруны леше навальному будут жаловаться на власть? )))
          dragy52rus
  13. belui Сегодня, 08:26
    Цитата: eugraphus
    Цитата: belui
    и никто у тебя это не отожмет.

    "мавродики" тоже ни кто не отжимал, они остались в кошельках, только цена им ... и виртуальные битки ни кто не отожмёт.

    Все, что связано с Мавроди пирамида, кто еще это не понял?
    Повторюсь ценность битка в том, что у него нет хозяна.
    belui
    1. dragy52rus Сегодня, 09:14
      Цитата: belui
      Повторюсь ценность битка в том, что у него нет хозяна.

      мировая сеть сама сгенерировала идею биткоина без участия человеков?
      dragy52rus
  14. Lek38 Сегодня, 08:43
    Всё смешалось люди кони !
    Конечно современный доллар ,рубль и другие валюты это вверх надёжности !Сидел зарабатывал я себе живя в одной стране ,встаю утром и понимаю я начал зарабатывать в два раза меньше девальвация мать его .
    Где же ценность валюты гарант которого государство? после этого. Бывшие Советские республики с их властями ,пузырной экономикой и валютой пустышкой вот что пирамида !Разуйте глаза вот кто пирамидами руководить и боятся криптавалюты в первую очередь воры
    Lek38
  15. Инжeнeр Сегодня, 09:14
    Если бы умный Юрий Подоляка в октябре купил биткойны, а в январе их продал, то каждый вложенный рублик принес ему б 57 новых. Но этого не сделал и потому, с обиды и досады, пишет эту статью.
    Инжeнeр
  16. glk63 Сегодня, 11:21
    Цитата: MadCat
    малограмотных питикантропов.

    Действительно набежало...
    glk63
  17. DimerVladimer Сегодня, 11:59
    Биткоин укладывается в известный экономический пример:

    В одну деревню приехал бизнесмен, и объявил:
    — Покупаю местных обезьян по 10 долларов за штуку.

    Обезьян вокруг море, все начали ловить обезьян, и сдавать по 10 долларов.

    Вскоре обезьян стало меньше, ловить их стало труднее, тогда бизнесмен сказал, что повышает цену до 20 долларов. Жители изловили последних, принесли, сдали по 20.
    Самых последних сдавали уже по 30…
    Потом бизнесмен объявил, что собирается уехать, а когда приедет, то купит оставшихся обезьян по 50 долларов. Сказал, и уехал.

    Сам уехал, но оставил вместо себя управляющего.
    Управляющий собрал народ и говорит:
    — Люди! Вы слышали, что он сказал! Ему можно верить, он честный парень! Он строит большой завод по производству обезьян. Хотите заработать? Вокруг обезьян все равно не осталось.

    Давайте сделаем так… Я Вам отдам всех своих обезьян по 35 долларов… А когда вернется бизнесмен, Вы ему сдадите их по 50, и заработаете свою разницу!

    Люди от предвкушения халявы, на занимал кучу денег, и скупил ВСЕХ обезьян обратно по 35.
    На следующий день управляющий исчез вслед за боссом.
    Бизнесмен, понятно, тоже больше не появился.
    DimerVladimer
Картина дня