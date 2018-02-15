12:20 15 февраля
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Двоих россиян в США признали виновными в хакерской деятельности

Суд США признал виновными двоих россиян в совершении кибератак. Речь идёт о таких гражданах РФ как Владимир Дринкман и Дмитрий Смилянец, которые, как заявила американская фемида, «в течение семи лет осуществляли взломы баз данных международных компаний, а также компаний США».

Двоих россиян в США признали виновными в хакерской деятельности


В федеральном суде Нью-Джерси озвучили суровый приговор в отношении россиян, объявленных хакерами. Так, Владимир Дринкман проведёт в американской тюрьме 12 лет, а Дмитрий Смилянец должен был провести около 4 с половиной лет. Известно, что Смилянца освободили в зале суда, так как он уже отбыл этот срок во время более чем затянувшегося следствия.


Обращает на себя внимание тот факт, что адвокаты осужденных россиян заявили, что, вероятно, апелляций подавать не будут. Фактически даётся понять, что россияне опасаются, что американское «правосудие» может добавить под надуманными предлогами дополнительные сроки за «несогласие с приговором».

При этом суд ещё не закончил оглашение итогового вердикта. Судья должен в ближайшее время сообщить, какую сумму россияне должны выплатить в американскую казну. Так, ущерб от деятельности Владимира Дринкмана оценили почти в треть миллиарда долларов.

Для справки: Дринкман и Смилянец были арестованы в Нидерландах в 2013 году, откуда, несмотря на протесты РФ, были отправлены в США, где в ходе следствия дали «признательные показания». Они сообщили, что занимались кражей данных банковских карт.

Обращает на себя внимание тот факт, что слушанья в суде проходили в закрытом режиме.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 24

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  1. 210окв Сегодня, 06:23
    Пресловутое "правосудие"....А вот что?У нашей Фемиды к американцам нет вопросов?Почему зеркально не ответим?Сюда их выманить и на всю катушку.Басманный это может.
    210окв
    1. oldseaman1957 Сегодня, 06:27
      Цитата: 210окв
      Пресловутое "правосудие".
      - У меня сын на айтишника учится. Загранпаспорт ему делать не дам: мало ли чего...
      oldseaman1957
      1. Evgeniy667b Сегодня, 07:34
        Если человек конкретно работает в ИТ технологиях, то ему действительно нечего делать за пределами России.
        Evgeniy667b
    2. ul_vitalii Сегодня, 06:42
      Цитата: 210окв
      Пресловутое "правосудие"....А вот что?У нашей Фемиды к американцам нет вопросов?Почему зеркально не ответим?Сюда их выманить и на всю катушку.Басманный это может.

      Это не мы, сразу второй список Магницкого состряпают, на который нам по большому счету на ... hi
      ul_vitalii
    3. Пофиг Сегодня, 07:27
      Посадили двух воров. Бабло они тырили. И не имеет никакого значения россияне они или марсиане.
      Пофиг
      1. rocket757 Сегодня, 08:04
        Вопрос спорный. Мож и правда воры, а мож крайних назначили... Фемида она такая, разная и одинаковая во всех странах мира.
        А загран паспорта будущие сидельци наф получают, а то эт новость, шо могут загрести и никто тебе не поможет.
        Песня старая как мир ... не хочешь сидеть в "алькатрасе" не занимайся ???? да много чем не занимайся, главное не мечтай греть пузо там, где тебя могут загрести лапки полосатой Фемиды.
        rocket757
  2. ФЕОДОР Сегодня, 06:23
    Значит назначили виноватыми ! Так что взламывайте с территории Китая .
    ФЕОДОР
  3. Волька Сегодня, 06:23
    осталось за немногим, только янки-црушника изловить и осудить за нечто подобное в России...
    Волька
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:25
    А мы утремся? Я бы лично дюжину янки взял, запрятал лет на 20, по обвинению в терроризме! Власти страны ОБЯЗАНЫ помочь этим, да и вообще, всем кого гнилая америка незаконно осудила, Русским заключенным! Нельзя же вечно жевать сопли! Жестко нужно отвечать -нашего вывезли, так вы ихних пяток берите, и на кичу их!Наших берут по лживым обвинениям, так и нам тоже руки развязывают на подобные ответные действия.
    Геркулесыч
  5. баклан Сегодня, 06:43
    Понятно, что граждане наши и американское «правосудие» вражеское. С другой стороны, какого они делали в Нидерландах в 2013 году? Сидели бы дома, никто вас бы не трогал. Хотя, этим парням и в России срок бы припаяли.
    баклан
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:58
    Суд США признал виновными двоих россиян в совершении кибератак
    Американцы из кожи вон лезут, чтобы доказать существование российских хакеров и лишний раз подтвердить, что не просто так муссировали эту тему больше года. У меня два вопроса:
    1. Какого черта ребята шастают по заграницам предполагая, что их могут там прихватить?
    2. Когда начнутся посадки американцев у нас (не обязательно хакеров) или другие ответные действия на американский беспредел?
    rotmistr60
    1. Геркулесыч Сегодня, 07:20
      Геннадий hi -пока у власти либералы, да капитал страны лежит в забугорье, делов во благо страны не будет!
      Геркулесыч
      1. rotmistr60 Сегодня, 07:27
        Приветствую! hi Согласен, но все же теплется надежда, что после выборов что-то просто должно измениться.
        rotmistr60
        1. влад66 Сегодня, 08:42
          Цитата: rotmistr60
          что после выборов что-то просто должно измениться

          Да нихрена Геннадий ничего неизмениться, какой бы царь не был, ясен пень что лошади с гнилыми яблоками не пройдут, типа борьбы будет между царем и коллективным выдвиженцем от лебедя, рака и щуки, кто бы не победил, хотя ясен пень кто победит, не будет задираться выдвиженец и как бы с кровью завоеванное не протырил. hi
          влад66
          1. rocket757 Сегодня, 08:55
            Приветствую коллеги soldier
            Как бы не хотелось нам , от современных выборов ничего не измениться.
            Система, она себя всегда защитит! Тем более если эт система абсолютной власти.
            Есть некоторая иллюзия, что степень того, как хуже станет, зависит от конкретного кандидата, в дальнейшем первого лица государства??? Но эт ни подтвердить ни опровергнуть никак ... будет так как будет!
            rocket757
  7. Altona Сегодня, 07:22
    Американский ГУЛАГ в действии. Теперь будут за бесплатно вкалывать на "американскую мечту", писать программы для стиральных машин и электровафельниц.
    Altona
  8. Altona Сегодня, 07:22
    Цитата: rotmistr60
    2. Когда начнутся посадки американцев у нас (не обязательно хакеров) или другие ответные действия на американский беспредел?

    -----------------------------
    Когда царь настоящий будет, а не то, что сейчас.
    Altona
  9. demo Сегодня, 08:07
    Дмитрий Смилянец и Владимир Дринкман
    Смелый за матушку-Россию
    22 марта 2012 года руководитель самой успешной российской киберспортивной организации тех лет Moscow Five Дмитрий Смилянец («Смелый») объявил, что у команды появляется «куратор» — бизнесмен и долларовый миллиардер Сергей Матвиенко (сын Валентины Матвиенко, спикера Совета Федерации). Он рассказал, что переговоры с Матвиенко проходили параллельно с победами команды Moscow Five по League of Legends в финале чемпионата мира («Медуза» подробно рассказывала о российских командах в LOL). На сайте Moscow Five появилось совместное фото Смилянца и Матвиенко: Смилянец на ней одет в синюю толстовку Adidas, сын Матвиенко сидит рядом с чучелом буйвола.

    Судя по социальным сетям, Смилянец вообще увлекался политикой и много общался с российскими общественными деятелями. В марте 2012 года, когда проходили выборы президента России, он выложил фотографию избирательного бюллетеня с галочкой за Владимира Путина. Фотографию он подписал: «В нем уверен! За сильного лидера!» Через некоторое время он выложил фото с круглого стола с представителями администрации президента, на котором «обсуждались вопросы проблематики киберспорта в России». На другой фотографии был российский флаг, поверх которого была выведена цитата из гимна: «Нам силу дает наша верность отчизне».

    Перед каждым соревнованием Смилянец публично обращался к Богу. «Господи, помоги нам одержать победу на Intel Extreme Masters в Ганновере. Бьемся за честь Москвы, за Матушку Россию!» — написал он в марте 2012 года. Тогда же он выкладывал картину «Благословенное утро в Москве», которую, по его словам, Moscow Five передал художник Никас Сафронов, обычно пишущий российских политиков и знаменитостей.

    В 2003 году, по данным Bloomberg, Смилянец познакомился с Владимиром Дринкманом, когда они играли в Counter-Strike в интернете. Смилянец в этих играх часто жульничал, используя чит-коды. Скоро они встретились. Дринкман рассказывал, что они стали приятелями — Смилянец был для него одним из людей, с которым можно выпить водки или поехать на рыбалку.

    Дринкман вырос в Сыктывкаре, со школы увлекался компьютерами, самостоятельно выучил язык программирования С++, работал системным администратором в университете. Смилянец родился в Москве, где окончил кафедру информационной безопасности Университета имени Баумана. В самоописании своего твиттера он сообщал, что его интересуют геополитика, киберспорт и информационная безопасность.

    По данным уголовного дела, с 2005 года приятели начали проникать в компьютерные сети финансовых компаний, платежных систем и магазинов, получая доступ к данным о кредитных картах. Смилянец отвечал в том числе за их перепродажу — карты уходили за 10–50 долларов за штуку в зависимости от страны происхождения. Они внедрились в биржу Nasdaq, супермаркеты 7-Eleven, французскую сеть Carrefour и другие крупные компании. За следующие десять лет они, по данным обвинения, украли около 160 миллионов кредитных карт и нанесли ущерб на 300 миллионов долларов. Американским спецслужбам на Дринкмана указал хакер Альберт Гонсалес; уже через Дринкмана те вышли на Смилянца. Сам Гонсалес уже отбывает двадцатилетний тюремный срок — за воровство 130 миллионов кредиток.

    Арест в Амстердаме
    В июле 2013 года спецслужбы обнаружили в аккаунте Смилянца в инстаграме фотографию, на которой он в толстовке с гербом России позирует на фоне надписи «I Amsterdam» в центре голландской столицы. После этого американцы обзвонили все отели неподалеку; в одном из них им сказали, что Смилянец действительно проживает в гостинице, но сейчас спит. Следующим утром детективы приехали в отель. Оказалось, что Смилянец снял два номера. В соседнем оказался Владимир Дринкман, о местоположении которого спецслужбы даже не догадывались.

    В последнем посте во «ВКонтакте» перед задержанием Смилянец выложил фотографию киберспортсменов с подписью: «Достояние киберспорта России. Плохо про них могут говорить только агенты ЦРУ и МИ-6». После ареста Смилянца начали называть крестным отцом киберспорта, а на Sports.ru вышла колонка, в которой говорилось, что «теперь всем понятно, откуда у Смелого были деньги на содержание команд».

    Отец Смилянца — московский адвокат Виктор Смилянец — считает, что вина его сына не подтверждается никакими доказательствами. По его словам, при задержании у Смилянца не было компьютера — главной потенциальной улики. «Большее недоумение вызывают суммы причиненного банкам и другим финансовым учреждениям материального вреда, фигурируют невероятные цифры, — написал Смилянец-старший. — Американцы любят рисовать астрономические цифры и тем самым списывать миллиарды долларов долгов».

    Позже следователи сообщили, что в группировке были еще трое хакеров — двое россиян и один украинец; их поймать не удалось.

    Смилянец почти сразу же согласился на экстрадицию в США. Там его поместили в тюрьму в Нью-Джерси, где он начал коротать время, изучая испанский и китайский. Дринкман боролся против экстрадиции два с половиной года. Он заявил Bloomberg, что прочитал в голландской тюрьме «Песнь льда и пламени» Джорджа Р. Р. Мартина. Интервью он дал в психиатрической больнице, куда, по словам адвоката, хакер попал после того, как Голландия согласилась на его переезд в Америку.
    В сентябре 2015 года и Смилянец, и Дринкман признали свою вину. Приговор им несколько раз переносили. Сейчас оглашение назначено на 22 сентября 2017 года. Им грозят 25 и 35 лет тюрьмы соответственно.

    А теперь смотрим на приговор -Так, Владимир Дринкман проведёт в американской тюрьме 12 лет, а Дмитрий Смилянец должен был провести около 4 с половиной лет. Известно, что Смилянца освободили в зале суда, так как он уже отбыл этот срок во время более чем затянувшегося следствия.

    Их связь с нашими "спецслужбами" - это жупел.
    А вот связь с сыном Матвиенко, по какой-то не понятной причине ставшим миллиардером (гений что ли? весь в мамашу?) - это факт.

    И жили парни на широкую ногу. Хорошо жили. И я им не завидую.
    Вспомнилось: Украл, выпил, в тюрьму! Романтика!
    Ты же вор! Это звучит гордо!
    А вор должен сидеть!
    demo
    1. Алекс2048 Сегодня, 09:18
      Отличный коммент. Все по полочкам. Никаких соплей про ура патриотизм в отношении обычных воришек. Я бы ещё в РФ им срока добавил.
      Алекс2048
  10. Гардамир Сегодня, 08:07
    Ну а что удивляться? Президент ведь своих не сдаёт, кто ему жители России?
    Гардамир
    1. HMR333 Сегодня, 09:29
      у вас во всем виноват президент легко крайнего искать! кроме президента нет некого? он один вас миллионы ! дайте ему царские полномочия тогда и причитайте он не всемогущий и ограничен в законах и решениях по ним лучше займитесь либеральными предателями в открытую предающих и призывающих к предательству страны!
      HMR333
  11. Алекс2048 Сегодня, 09:22
    Доброго времени суток. Может быть хоть кто-то задумается не только над системой доказательств в суде США, а хоть ради приличия прикинет кого поддержать предлагает. Извините, но если поддерживать воришек то я не согласен. Вор должен быть в тюрьме.
    Алекс2048
  12. HMR333 Сегодня, 09:24
    один тот факт что в нарушения закона они выкрали людей с другой страны обнуляет все обвинения даже если они виновны в чем либо по ихним же законам! но так как они плюют на закон вот результат!
    HMR333
  13. Прутков Сегодня, 11:19
    Пора бы МИДу более конкретно заняться вопросом похищения российских граждан. Понятно, что тех кого поймали, просто так уже не вытащишь. Но настойчиво порекомендовать российским гражданам не ездить в те страны, где были похищения, надо. Для этого надо ввести дополнительное страхование (типа юридическая и медицинская поддержка в тюрьме) от несчастных случаев для выезжающих в такие страны . И сумма страховки должна быть приличной.
    Прутков
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