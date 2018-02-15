Двоих россиян в США признали виновными в хакерской деятельности

Суд США признал виновными двоих россиян в совершении кибератак. Речь идёт о таких гражданах РФ как Владимир Дринкман и Дмитрий Смилянец, которые, как заявила американская фемида, «в течение семи лет осуществляли взломы баз данных международных компаний, а также компаний США».В федеральном суде Нью-Джерси озвучили суровый приговор в отношении россиян, объявленных хакерами. Так, Владимир Дринкман проведёт в американской тюрьме 12 лет, а Дмитрий Смилянец должен был провести около 4 с половиной лет. Известно, что Смилянца освободили в зале суда, так как он уже отбыл этот срок во время более чем затянувшегося следствия.Обращает на себя внимание тот факт, что адвокаты осужденных россиян заявили, что, вероятно, апелляций подавать не будут. Фактически даётся понять, что россияне опасаются, что американское «правосудие» может добавить под надуманными предлогами дополнительные сроки за «несогласие с приговором».При этом суд ещё не закончил оглашение итогового вердикта. Судья должен в ближайшее время сообщить, какую сумму россияне должны выплатить в американскую казну. Так, ущерб от деятельности Владимира Дринкмана оценили почти в треть миллиарда долларов.Для справки: Дринкман и Смилянец были арестованы в Нидерландах в 2013 году, откуда, несмотря на протесты РФ, были отправлены в США, где в ходе следствия дали «признательные показания». Они сообщили, что занимались кражей данных банковских карт.Обращает на себя внимание тот факт, что слушанья в суде проходили в закрытом режиме.