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ПВО Сирии атаковали израильский разведывательный БПЛА
Из Сирии поступает информация о том, что сирийские расчёты ПВО накануне в очередной раз были вынуждены открыть огонь по израильской авиации. Информационное агентство SANA со ссылкой на командование САА сообщает о том, что израильский разведывательный самолёт оказался в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики в районе Кунейтры.
В сообщении говорится, что из средств противовоздушной обороны был открыть огонь по израильскому разведывательному самолёту, после чего тот был вынужден вернуться в воздушное пространство Израиля.
Другие источники сообщают о том, что речь идёт о разведывательном беспилотнике ВВС Израиля.
Израильское военное командование инцидент в воздушном пространстве Сирии на данный момент не комментирует.
Напомним, что несколькими днями ранее сирийские ПВО в ответ на обстрел территории САР атаковали самолёты F-16 израильских военно-воздушных сил. В итоге один самолёт был сбит. Лётчики катапультировались, один из них находится в тяжёлом состоянии в одной из израильских клиник.
В начале недели командование САА сообщило, что в районе Абу-Кемаля был обнаружен склад боевиков с ракетами израильского производства. Однако фотографий объекта в СМИ пока не опубликовано.
В сообщении говорится, что из средств противовоздушной обороны был открыть огонь по израильскому разведывательному самолёту, после чего тот был вынужден вернуться в воздушное пространство Израиля.
Другие источники сообщают о том, что речь идёт о разведывательном беспилотнике ВВС Израиля.
Израильское военное командование инцидент в воздушном пространстве Сирии на данный момент не комментирует.
Напомним, что несколькими днями ранее сирийские ПВО в ответ на обстрел территории САР атаковали самолёты F-16 израильских военно-воздушных сил. В итоге один самолёт был сбит. Лётчики катапультировались, один из них находится в тяжёлом состоянии в одной из израильских клиник.
В начале недели командование САА сообщило, что в районе Абу-Кемаля был обнаружен склад боевиков с ракетами израильского производства. Однако фотографий объекта в СМИ пока не опубликовано.
Использованы фотографии: http://cyclowiki.org
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