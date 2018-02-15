12:17 15 февраля
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ПВО Сирии атаковали израильский разведывательный БПЛА

Из Сирии поступает информация о том, что сирийские расчёты ПВО накануне в очередной раз были вынуждены открыть огонь по израильской авиации. Информационное агентство SANA со ссылкой на командование САА сообщает о том, что израильский разведывательный самолёт оказался в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики в районе Кунейтры.

В сообщении говорится, что из средств противовоздушной обороны был открыть огонь по израильскому разведывательному самолёту, после чего тот был вынужден вернуться в воздушное пространство Израиля.

Другие источники сообщают о том, что речь идёт о разведывательном беспилотнике ВВС Израиля.


ПВО Сирии атаковали израильский разведывательный БПЛА


Израильское военное командование инцидент в воздушном пространстве Сирии на данный момент не комментирует.

Напомним, что несколькими днями ранее сирийские ПВО в ответ на обстрел территории САР атаковали самолёты F-16 израильских военно-воздушных сил. В итоге один самолёт был сбит. Лётчики катапультировались, один из них находится в тяжёлом состоянии в одной из израильских клиник.

В начале недели командование САА сообщило, что в районе Абу-Кемаля был обнаружен склад боевиков с ракетами израильского производства. Однако фотографий объекта в СМИ пока не опубликовано.

Использованы фотографии: http://cyclowiki.org
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Комментарии 87

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  1. ul_vitalii Сегодня, 06:36
    Интересно им , что "осталось" от сирийской ПВО, видно данные разнятся.
    ul_vitalii
    1. Арон Заави Сегодня, 06:37
      Поживем увидим.
      Арон Заави
      1. rotmistr60 Сегодня, 06:49
        А чего смотреть? Вам дают понять, что при нарушении воздушной границы ПВО Сирии будет работать по вашим самолетам. Но вас это мало волнует, т.к. привыкли наносить удары из воздушного пространства другой страны.
        rotmistr60
        1. Арон Заави Сегодня, 06:54
          Цитата: rotmistr60
          А чего смотреть? Вам дают понять, что при нарушении воздушной границы ПВО Сирии будет работать по вашим самолетам. Но вас это мало волнует, т.к. привыкли наносить удары из воздушного пространства другой страны.

          Ну здрасьте. Само собой сирийцы будут стрелять. Это их долг.
          Арон Заави
          1. rotmistr60 Сегодня, 07:06
            Само собой сирийцы будут стрелять. Это их долг.
            Тогда зачем туда лезете? Все пытаетесь показать "кто в доме хозяин".
            rotmistr60
            1. Tiras Сегодня, 07:15
              Цитата: rotmistr60
              Тогда зачем туда лезете? Все пытаетесь показать "кто в доме хозяин".


              В Сирии Иран и его террористы Хизбалла.
              Ну не живётся спокойно Ирану за 1500 км, и он оплачивает террор вокруг Израиля.
              Tiras
              1. Геркулесыч Сегодня, 07:26
                Виктор hi : -вы лично в Сирии Хезболлу видели? Там только добровольцы от этой организации, помогают ВАШ игил унечтожать! am
                Геркулесыч
                1. Тралл Сегодня, 07:42
                  Только в Ливане smile

                  Прошлой ночью в социальных сетях была опубликована фотография, и выяснилось, что человек, появившийся за столом в ресторане в южном пригороде Бейрута, был генеральным секретарем «Хизбаллы» Хасан Насралла.
                  Тралл
                2. Tiras Сегодня, 07:46
                  Цитата: Геркулесыч
                  вы лично в Сирии Хезболлу видели?


                  Какой смысл в, если Хизбалла этого и не отрицают.


                  Цитата: Геркулесыч
                  Там только добровольцы от этой организации, помогают ВАШ игил унечтожать!


                  Да да добровольцы.
                  На них так и написано laughing

                  У них там две цели : борьба с игил и потом заменить игил собой около границ Израиля в Сирии и обосноваться в Сирии, получать и создавать оружие для террора против Израиля и не только.

                  Иран борется с суннитским террором, чтобы заменить его на свой - шиитский.

                  Одни террористы борются с другими.
                  Tiras
              2. Аскет Сегодня, 11:02
                Цитата: Tiras
                Ну не живётся спокойно Ирану за 1500 км, и он оплачивает террор вокруг Израиля.

                Когда существовал Ирак Хуссейна Иран действительно сидел и не рыпался, а Хезболла в Ливане пряталась в бункерах и тоннелях. Не стало Ирака появился Иран ,образовался шиитский пояс от Тегерана до Бейрута.Свято место пусто не бывает...Стоит обьяснять благодаря чему и кому это произошло? Теперь пожинайте плоды безумной англо-сионисткой политики.Это ещё гуманитарный вопрос не затрагиваем, рано или поздно за все жертвы придется ответить.

                Хезболла не является террористической организацией запрещенной в РФ.
                «Хезболла» не совершала терактов на территории РФ и является законной общественно-политической силой, имея представителей в парламенте Ливана

                Аскет
          2. Тикси-3 Сегодня, 07:07
            Цитата: Арон Заави
            Ну здрасьте.

            ну здорова hi
            Цитата: Арон Заави
            Само собой сирийцы будут стрелять

            понятно, что не пряниками встречать
            Цитата: Арон Заави
            Это их долг.

            а долг пилотов израиля - влетать в чужое пространство и бомбить? feel
            Тикси-3
            1. Tiras Сегодня, 07:16
              Цитата: Тикси-3
              а долг пилотов израиля - влетать в чужое пространство и бомбить?


              Конечно, так как речь об инфраструктуре террора.
              Tiras
              1. Тикси-3 Сегодня, 07:52
                Цитата: Tiras
                Конечно, так как речь об инфраструктуре террора.

                fool асад-путин=партнеры, бомбят асада - вывод?? кто террорист? fool
                Тикси-3
                1. Tiras Сегодня, 08:05
                  Цитата: Тикси-3
                  асад-путин=партнеры, бомбят асада - вывод?? кто террорист?


                  У вас с логикой проблемы, отсюда и с выводами fool


                  Ваша логика легко разбивается о слова российского посла в Израиле, который сказал, что Россия и Сирия партнёры только касательно борьбы с террористами, а что касается отношений Сирия-Израиль Россия никакого партнёрства нет.

                  Россия это заявила не просто так, а чтобы донести для тех, у кого с логикой проблемы простую вещь : у Израиля проблемы с Ираном и Хизбаллой и в эти проблемы мы лезть не будем,даже если Асад будет иногда получать за помощь террористам.

                  Россия понимает, что Израилю приходится бороться с террористами Хизбалла и теми кто им помогает, в том числе и иногда влетает Асаду, но ему влетает обычно очень точечно и куда надо.

                  России не нужен сильный Иран в Сирии, а Израиль в этом ей помогает и при этом в войну не лезет.
                  Tiras
                  1. Тикси-3 Сегодня, 08:35
                    Цитата: Tiras
                    У вас с логикой проблемы,

                    это у вас, Израиль наносит удары не только по хизбалле, но и по регулярной армии сирии, а так как мы ПАРТНЕРЫ с Асадом, то вывод прост! fool
                    Тикси-3
                    1. Tiras Сегодня, 09:06
                      Цитата: Тикси-3
                      это у вас, Израиль наносит удары не только по хизбалле, но и по регулярной армии сирии, а так как мы ПАРТНЕРЫ с Асадом, то вывод прост!


                      Израиль наносит удары и по армии Асада, когда та помогает хранить, перевозить, производить оружие итд для Хизбаллы. Ну или когда прилетают из Сирии снаряды, когда армия Асада не следит за своими действиями и думает, что можно воевать с оппозицией около границ Израиля и при этом не думать о том, что будет если снаряды прилетят в Израиль.

                      Ещё раз - Россия и Сирия партнёры только в борьбе с терроризмом, а помощь Сирии шиитским террористам не отвечает партнёрским отношениям России-Сирии.
                      Tiras
                      1. Тикси-3 Сегодня, 10:41
                        Цитата: Tiras
                        Израиль наносит удары и по армии Асада, когда та помогает хранить, перевозить, производить оружие итд для Хизбаллы

                        wassat следуя вашей логике - в мире должен быть хаос и сплошные войны....кто то кого то считает террористами и сепаратистами = бомбить сразу? у каждой страны есть много вопросов с соседями - объяви их террористами и давай бузуй
                        Тикси-3
                  2. Shkodnick Сегодня, 10:07
                    Понятное дело что Израиль действует на упреждение,разнося инфраструктуру,но вот если бы гипотетически Израиль помогал Сирии в борьбе против Даиш,неуж-то была бы необходимость Хезболлы в Сирии?Почему изначально нельзя было определить в этом взаимовыгодные условия.
                    Shkodnick
              2. влад66 Сегодня, 08:54
                Цитата: Tiras
                Конечно, так как речь об инфраструктуре террора.

                Ну так можно и вас мил человек обьявить террористами и обстреливать с чужой территории, глупые отмазки однако request типа-А нас то за шо? laughing
                влад66
                1. Tiras Сегодня, 09:10
                  Цитата: влад66
                  Ну так можно и вас мил человек обьявить террористами и обстреливать с чужой территории, глупые отмазки однако


                  Кто объявит? Россия? Никогда Россия этого не сделает.
                  Это не отвечает её интересам.
                  Опять таки ещё раз - Израиль и Сирия находятся в состоянии войны и поэтому обстрел чужой территории врага, который поддерживает террористов Хизбалла , действующих против Израиля, вполне нормальное явление.
                  Tiras
          3. самый главный Сегодня, 11:07
            Цитата: Арон Заави
            Ну здрасьте. Само собой сирийцы будут стрелять. Это их долг.

            И они теперь просто обязаны теперь совершить налет на базы Израиля и разбомбить 12 военных объектов??? или у них нет таких прав???
            самый главный
        2. starogil Сегодня, 07:12
          Чего зря боеприпасы тратить стреляя - не сбивать?
          starogil
          1. rocket757 Сегодня, 07:55
            Развернулся, эт уже результат. Потренировались расчёты, боеприпасы утилизировали .... в друг раз могут и сбить.
            rocket757
      2. АнтиFREEZ Сегодня, 07:00
        Цитата: Арон Заави
        Поживем увидим.

        Не находите, что ситуация зеркальная?
        К вам залетает беспилотник со стороны Сирии, вы его сбиваете и выносите пункт управления.
        По логике событий теперь сирийцы имеют моральное право вынести ваш пункт управления. what
        АнтиFREEZ
        1. Tiras Сегодня, 07:20
          Цитата: АнтиFREEZ
          По логике событий теперь сирийцы имеют моральное право вынести ваш пункт управления.


          Имеют моральное право? Нет там морали. Асад лёг под шиитский террор Ирана.

          Могут вынести , но кто же им даст request

          Сирия может реагировать как считает нужным, так как Израиль и Сирия в состоянии войны.
          Израиль борется с иранским шиитским террором, а Асаду это может не нравится.

          Россию на деле вроде все устраивает.
          Tiras
          1. Кот Всапогах Сегодня, 07:27
            "ответим террором на террор", по моему это когда то уже было hi
            Кот Всапогах
            1. Tiras Сегодня, 07:48
              Цитата: Кот Всапогах
              "ответим террором на террор", по моему это когда то уже было


              Удар Израиля по террористам и тем, кто им помогает - это не террор.
              Tiras
              1. Кот Всапогах Сегодня, 07:51
                при этом снабжая и прикрывая таких же террористов на голланах laughing
                Кот Всапогах
                1. Tiras Сегодня, 08:09
                  Цитата: Кот Всапогах
                  при этом снабжая и прикрывая таких же террористов на голланах


                  Если речь об игил, нусре - это ничем не доказанные ОБС.

                  А если вы называете террористами оппозицию, то очень странно, так как этих "террористов" Путин призывал в переговорам и назвает оппозицией.
                  Tiras
          2. Ингвар 72 Сегодня, 07:39
            Цитата: Tiras
            Асад лёг под шиитский террор Ирана.

            Израиль уже давно лежит под террором США. И вообще рекордсмен по неисполнению решений ООН. fool
            Ингвар 72
            1. Tiras Сегодня, 07:57
              Цитата: Ингвар 72
              Израиль уже давно лежит под террором США


              Опять такие как вы называют борьбу Израиля с террористами и с теми, кто им помогает террором fool

              Если бы Израиль лежал под США, то не было бы, например, конфликта между предыдущим президентом США и премьер министром Израиля.
              Израиль бы под давлением бывших президентов США давно бы пол Иерусалима отдал и многое другое.

              Или попытка вмешательства США в выборы в Израиле (неудачная).

              Примеров море.





              Цитата: Ингвар 72
              вообще рекордсмен по неисполнению решений ООН


              Вы хотели сказать по исполнению рекомендаций ООН.

              Я бы сказал это даже хорошо.

              Россия ведь очень любит ООН и его решения, особенно относительно недавние wink
              Tiras
          3. rocket757 Сегодня, 07:53
            Ага, шиитский эт значит террор, а ваххабитский, суннитский и прочие другие эт не террор вовсе?
            По русски эт называется бред сивой кобылы! Из каких будешь то? Мож флаг пора поменять?
            rocket757
            1. Tiras Сегодня, 08:13
              Цитата: rocket757
              Ага, шиитский эт значит террор, а ваххабитский, суннитский и прочие другие эт не террор вовсе?


              Может вы меня спросите или сами сделали выводы и сами ответили?


              Конечно террор. Я об этом уже и тут написал - шиитские террористы(иранские) борются с суннитскими в Сирии.
              Израилю не нужно, чтобы шиитские террористы Ирана заняли место суннитских терристов. Израилю нужно чтобы были уничтожены и те и те hi
              Tiras
              1. rocket757 Сегодня, 08:59
                Ага, вот в таком аспекте всё ясно ... не уловил идею написанного, пардон.
                rocket757
      3. Jackyun Сегодня, 08:45
        А скажите мне милейший, зачем это ваш премьер вдруг стал срочно звонить Наитемнейшему сразу после известных звездюлей, ежели вы одержали такие замечательные победы, о которых трубите Вы и оные Ваши соплеменники?
        Jackyun
        1. Tiras Сегодня, 09:15
          Цитата: Jackyun
          А скажите мне милейший, зачем это ваш премьер вдруг стал срочно звонить Наитемнейшему сразу после известных звездюлей, ежели вы одержали такие замечательные победы, о которых трубите Вы и оные Ваши соплеменники?



          Потому что так делается между странами у которых есть договор о координации сторон и обмене информацией. Это нужно , чтобы исключить инциденты, подобные случившемуся между Россией и Турцией в небе над Сирией и ухудшения ситуации.
          Нужно всегда держать руку на пульсе, а после удара пообщаться, чтобы не возникло новых трений.
          Tiras
    2. профессор Сегодня, 08:20
      Цитата: ul_vitalii
      Интересно им , что "осталось" от сирийской ПВО, видно данные разнятся.

      http://www.newsru.co.il/israel/14feb2018/liberman
      _110.html
      С точки зрения общественного сознания, сам факт, что упал самолет, безусловно, достижение сирийцев, сирийской батареи противовоздушной обороны SA-5 (С-200)... Конечно, хотелось бы, чтобы подобного не происходило никогда. Но иногда избежать этого невозможно.

      Нами были нанесены удары по 12-ти точкам. Примерно 45% сирийских ПВО были уничтожены. Был уничтожен иранский центр связи, был перехвачен их беспилотник, был ликвидирован мобильный центр управления БПЛА..
      профессор
      1. uhu189 Сегодня, 11:42
        Вам не кажется, что удар по 12 точкам явно не дотягивает на уничтожение 45% ПВО, даже если все 12 были по расположением батарей, хотя по сообщениям в качестве целей помимо ПВО ещё склады указывались, авиабаза Т4 с центром связи. У Сирии всего 24 батареи получается действующих до удара было?
        uhu189
      2. Dart2027 Сегодня, 11:47
        Цитата: профессор
        Примерно 45% сирийских ПВО были уничтожены.

        Вот только пока ничего конкретного не показано, одни разговоры.
        Dart2027
  2. 210окв Сегодня, 06:37
    Ну я так думаю что последует ещё один удар израильских ВВС.
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:49
      Куда удар -по ЧВК Вагнера? Или по авиабазе Хмейним ? С учетом запоздалой реакции наших властей на бомбежку сша, не удевлюсь и подобному ходу событий!
      Геркулесыч
  3. Злой543 Сегодня, 06:38
    Доброе утро всем и товарищам из Израиля в частности, просим прокоментировать. Арон приятного аппетита feel
    Злой543
    1. Арон Заави Сегодня, 06:42
      Цитата: Злой543
      Доброе утро всем и товарищам из Израиля в частности, просим прокоментировать. Арон приятного аппетита feel

      Спасибо. Кстати кофе с "Кара-Кумом" это то что нужно с утра. Рекомендую.
      Арон Заави
      1. Злой543 Сегодня, 06:44
        Я кофе с финиками щас
        Злой543
      2. Тикси-3 Сегодня, 07:09
        Цитата: Арон Заави
        Кстати кофе с "Кара-Кумом"

        это конфета?...а кофе какой? - марка?
        Тикси-3
        1. Арон Заави Сегодня, 07:13
          Цитата: Тикси-3
          Цитата: Арон Заави
          Кстати кофе с "Кара-Кумом"

          это конфета?...а кофе какой? - марка?

          Я "Эспрессо" делаю.
          Арон Заави
          1. Тикси-3 Сегодня, 07:15
            ясно....люблю по восточному+сливки
            Тикси-3
          2. Ингвар 72 Сегодня, 07:42
            Цитата: Арон Заави
            Я "Эспрессо" делаю.

            Эспрессо не марка, Арон, а способ приготовления! wink И откуда в Израиле "Кара-кум"?
            Ингвар 72
            1. Тралл Сегодня, 07:45
              А мы в Минске в "американо" картофельные чипсы кладём. Да и на сами США тоже smile
              Тралл
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:46
    Искренне жаль, что Сирийцы его не сбили, к сожалению! Сейчас сайтовые израильтяне прибегут, и начнут с пеной у рта доказывать самим себе, что беспилотник кроме мирных бомб, и еще более мирных ракет на вооружении ничего не имел. А значит, и сбивать его или обстреливать даже невзирая на то, что он был в чужом воздушном пространстве Сирийцы просто не имели не малейшего права!
    Геркулесыч
    1. Арон Заави Сегодня, 06:52
      Цитата: Геркулесыч
      Искренне жаль, что Сирийцы его не сбили, к сожалению! Сейчас сайтовые израильтяне прибегут, и начнут с пеной у рта доказывать самим себе, что беспилотник кроме мирных бомб, и еще более мирных ракет на вооружении ничего не имел. А значит, и сбивать его или обстреливать даже невзирая на то, что он был в чужом воздушном пространстве Сирийцы просто не имели не малейшего права!

      Дело в том, ну как бы это сказать. Не имеет Израиль на вооружении ударных БЛА. Корректируемые боеприпасы имеет, а беспилотные носители решил пока не использовать.А сбивать израильский БЛА сирийское ПВО не то что имело право, а обязано было. Чай у нас война, а не фигли-мигли.
      Арон Заави
      1. Геркулесыч Сегодня, 06:59
        Арон hi не температура ли повышенная у вас? lol Вы меня своим комментарием шокировали, честно написав, что Сирийцы все верно делают! hi
        Геркулесыч
        1. Тралл Сегодня, 07:46
          Думаю, все же беспилотник smile был подбит, и из него катапультировались два робота
          Тралл
    2. Uncle Lee Сегодня, 06:55
      А что делал мирный беспилотник в агрессивном небе Сирии ?
      Uncle Lee
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:00
        Стерхов переписывал, или ворон считал! lol
        Геркулесыч
        1. Uncle Lee Сегодня, 07:04
          Ворон считать - дело бесперспективное ! Лучше бы поля опылял от долгоносиков ! wassat
          Uncle Lee
      2. Арон Заави Сегодня, 07:13
        Цитата: Uncle Lee
        А что делал мирный беспилотник в агрессивном небе Сирии ?

        Шпионил. А что?
        Арон Заави
        1. Геркулесыч Сегодня, 07:18
          Арон hi -у вас точно очень высокая температура -вы второй раз честно написали правду! hi lol Померьте пожалуйста, себе температуру, а то из вас правда вытекает! lol belay lol
          Геркулесыч
          1. Арон Заави Сегодня, 07:32
            Цитата: Геркулесыч
            Арон hi -у вас точно очень высокая температура -вы второй раз честно написали правду! hi lol Померьте пожалуйста, себе температуру, а то из вас правда вытекает! lol belay lol

            А в чем проблема? Ну у вас в космосе целая толпа шпутников-шпионов. Нам глобального размаха не надо, но что у соседа делается с которым мы 70 лет в состоянии войны, хотелось бы.
            Арон Заави
            1. Paranoid50 Сегодня, 11:27
              Цитата: Арон Заави
              Ну у вас в космосе целая толпа шпутников-шпионов.

              hi У нас в космосе толпа спутников-РАЗВЕДЧИКОВ. laughing
              Paranoid50
          2. MadCat Сегодня, 07:56
            Цитата: Геркулесыч
            Арон hi -у вас точно очень высокая температура -вы второй раз честно написали правду! hi lol Померьте пожалуйста, себе температуру, а то из вас правда вытекает! lol belay lol

            это у вас логика подтекает, ВОЙНА СЭР, але прием. fellow Сирия как объявила войну Израилю так и мирный договор не соизволила заключить с тех пор.
            MadCat
        2. Uncle Lee Сегодня, 07:36
          Цитата: Арон Заави
          А что?

          Повторяю: Лучше бы поля опылял от долгоносиков !
          Uncle Lee
  5. gukoyan Сегодня, 06:50
    Жаль что не сбили, а то точно можно было бы сказать что это был самолёт или беспилотник.
    gukoyan
  6. Чарик Сегодня, 06:58
    Цитата: Арон Заави
    Поживем увидим.

    +=я думаю вам не долго осталося раз пошёл такой замес,у нас вроде в официоз пошло что -Россияне попали под удар коалиции той знать ждать ответку-
    к 23 февраля думаю намутят
    Чарик
  7. Дормидонт Сегодня, 07:13
    Жаль, что беспилотный
    Дормидонт
  8. Victor_B Сегодня, 07:19
    Вызывает интерес и ещё такой разрез:
    Станут ли наши серьезно укреплять ПВО Сирии?
    Может существующими средствами насобачатся сбивать.
    Или сумеют засады организовывать.
    Может авиацией сумеют достать над Ливаном.
    Сами наши вряд ли будут сбивать израильские ЛА, ну разве обнаглеют и к нашим базам полезут. Полагаю, Израилю доведено где можно летать, а где нет.
    С другой стороны нашим и потренироваться против современнейших ракет, дронов и РЭБ не грешно
    Victor_B
    1. Арон Заави Сегодня, 07:33
      Цитата: Victor_B
      Вызывает интерес и ещё такой разрез:
      Станут ли наши серьезно укреплять ПВО Сирии?
      Может существующими средствами насобачатся сбивать.

      Все упирается в наличие в РФ свободных средств.
      Арон Заави
    2. Tiras Сегодня, 07:35
      Цитата: Victor_B
      Станут ли наши серьезно укреплять ПВО Сирии?


      Врядли, слишком дорого укреплять и слишком быстро можно потерять.
      Россия, по крайней мере до сегодняшнего момента, не вмешивалась в отношения Израиль - Сирия.


      Цитата: Victor_B
      Может существующими средствами насобачатся сбивать.


      Маловероятно, с каждой опасной для Израиля попытки сбить, Израиль будет ударять по ПВО.

      ПВО Сирии быстро кончатся request


      Цитата: Victor_B
      Может авиацией сумеют достать над Ливаном


      Ой не стоит, ответ Израиля будет очень болезненным для Асада.


      Цитата: Victor_B
      Полагаю, Израилю доведено где можно летать, а где нет.


      Конечно между Израилем и Россией соглашение - Израиль не лезет там, где сидят российские войска. То есть нет такого, чтобы Россия сказала - нам там нет, но вы летать не можете. Но там, где россияне, Израиль их конечно не трогает, да и смысла в этом нет.


      Цитата: Victor_B
      С другой стороны нашим и потренироваться против современнейших ракет, дронов и РЭБ не грешно


      На диване возможно, а в реальности не стоит. Хотя возможно в ПВО Сирии сидят и россияне, но тогда они могут погибнуть при ударе Израиля по ПВО Сирии.
      Tiras
      1. Крановщик Нахамкинсон Сегодня, 07:49
        Tiras.
        И нашим и вашим успевает.
        Вот двуличность врождённая.
        Крановщик Нахамкинсон
        1. vasya.pupkin Сегодня, 10:44
          Цитата: Крановщик Нахамкинсон
          Tiras.
          И нашим и вашим успевает.
          Вот двуличность врождённая.

          Так,наверное,с обрезанным концом,вот и беснуется упырь.
          vasya.pupkin
    3. влад66 Сегодня, 09:03
      Цитата: Victor_B
      Сами наши вряд ли будут сбивать израильские ЛА,

      От слова вообще не будут, кроме тех случаев если как вы заметили
      Цитата: Victor_B
      разве обнаглеют и к нашим базам полезут

      Тады да, вот тут могут сбить. yes Вообще то Россия в терки между Израилем и Асадом и Хизбаллой, как это не нравится нашим шашкомахателям не лезет и правильно делает, не наши это терки, своих хватает. hi
      влад66
    4. voyaka uh Сегодня, 12:10
      "Станут ли наши серьезно укреплять ПВО Сирии?"///

      Израилю, конечно, желательно, чтобы у сирийцев
      были новейшие комплексы ПВО и радары.
      Учиться подавлять ПВО/ПРО надо на новейших образцах, а не на
      устаревших. А тут удобно: оно на холмах вокруг Дамаска. Идеально
      для проверок. Пускаешь КР или БПЛА мишени и засекаешь, 1) когда их ловит радар
      2) когда производится пуск ракет. Частоты, время реакции, траектории ЗУР.
      Как на полигоне.
      voyaka uh
  9. tchoni Сегодня, 07:27
    Спектакль продолжаетсЯ.... На-нанана-нана-нана...
    tchoni
  10. Звездочка Сегодня, 07:42
    Походу скоро придется действовать как сам израиль.
    Разбомбить сам аэродром откуда вылетел беспилотник, завод его построивший и конструкторское бюро его разработавшее.
    Звездочка
  11. Рысь33 Сегодня, 07:50
    Цитата: ul_vitalii
    Интересно им , что "осталось" от сирийской ПВО, видно данные разнятся.

    В израиле видать живут наивные люди, когда на складах МО России закончатся боеприпасы и запчасти к С-200, сирийцам начнут выдавать устаревшие модели буков и С-300.
    Рысь33
  12. jetfors_84 Сегодня, 08:04
    Кто то уверял что от сирийских пво остались лишь воспоминания
    jetfors_84
    1. E50M Сегодня, 08:15
      Ну понту-то надо навести))
      E50M
  13. TUFAN Сегодня, 08:23
    Цитата: Тикси-3
    Цитата: Арон Заави
    Ну здрасьте.

    ну здорова hi
    Цитата: Арон Заави
    Само собой сирийцы будут стрелять

    понятно, что не пряниками встречать
    Цитата: Арон Заави
    Это их долг.

    а долг пилотов израиля - влетать в чужое пространство и бомбить? feel

    Ну долг пилотов Израиля, да и вообще долг всех пилотов выполнять приказы командования, бороться с врагом (терроризм туда же), но не бомбить детей и безоружных.
    TUFAN
  14. Netwallker Сегодня, 08:24
    Цитата: Ингвар 72
    Цитата: Tiras
    Асад лёг под шиитский террор Ирана.

    Израиль уже давно лежит под террором США. И вообще рекордсмен по неисполнению решений ООН. fool

    Нет, рекордсмен сама ООН , по не выполнению своих же резолюций.
    Netwallker
  15. bratchanin3 Сегодня, 08:42
    Жаль, что не сбили. Евреи не должны чувствовать безнаказанность в небе Сирии.
    bratchanin3
  16. TUFAN Сегодня, 09:08
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Тикси-3
    Цитата: Арон Заави
    Кстати кофе с "Кара-Кумом"

    это конфета?...а кофе какой? - марка?

    Я "Эспрессо" делаю.

    Руссиано не пробовали?))
    TUFAN
  17. TUFAN Сегодня, 09:11
    Цитата: Арон Заави
    Цитата: Uncle Lee
    А что делал мирный беспилотник в агрессивном небе Сирии ?

    Шпионил. А что?

    Мирно по шпионить даже не дают))
    TUFAN
  18. brigadir Сегодня, 09:36
    Вообще сбить беспилотник достаточно сложно. Цель маленькая и на радарах малозаметная. Так что шансов и не было.
    И вообще. А был ли мальчик? Меня терзают сомнения.
    Израильские беспилотники над Сирией летают ежедневно с 2014 и намного раньше. А тут вдруг.... Стреляли, заставили убраться.... Как там у Станиславского? Не верю!
    brigadir
  19. Ураган70 Сегодня, 10:11
    Хорошая новость!
    Опять Профессор весь пустырник в аптеке скупит!
    Ураган70
  20. Змей Плискин Сегодня, 10:28
    Так-так. Значит сирийское ПВО все-таки живо, раз атакует израильские литаки?
    С другой стороны,не смогли сбить даже беспилотник.
    Змей Плискин
  21. Romka47 Сегодня, 10:46
    Хезбола кому-то террористы а кому-то борцы за свободу, а методы борьбы моссада с хезболлой недалеко ушли от тогоже террора.
    Romka47
  22. Прутков Сегодня, 11:14
    Цитата: Tiras
    Цитата: rotmistr60
    Тогда зачем туда лезете? Все пытаетесь показать "кто в доме хозяин".


    В Сирии Иран и его террористы Хизбалла.
    Ну не живётся спокойно Ирану за 1500 км, и он оплачивает террор вокруг Израиля.

    В Сирии есть ещё американские базы. Они же есть и в Иордании, Саудовской аравии, Кувейте, Катаре. И всё вроде как на много дальше от США. Может по ним стрельнете?
    Прутков
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