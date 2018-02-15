12:21 15 февраля
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В ГД РФ прокомментировали претензии НАТО по "непрозрачному" размещению "Искандеров"

В Государственной Думе прокомментировали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по поводу размещения оперативно-тактических комплексов «Искандер» в Калининградской области. Напомним, что генсек Североатлантического военного блока обвинил Москву в «расширении военной инфраструктуры на западных границах» и «непрозрачности размещения военных средств». По словам Столтенберга, такое размещение «несёт потенциальную нестабильность в регионе», и оно "должно стать прозрачнее".

Заместитель думского комитета по обороне Юрий Швыткин отметил, что Россия не обязана никому сообщать о планах по размещению средств вооружения на своих территориях, так как такое размещение не противоречит нормам международного права. РИА Новости приводит заявление депутата Госдумы Российской Федерации:
Наше право, где располагать и в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права. НАТО действует опять же по своим двойным стандартам, на словах говоря одно, а на деле организуя совсем другое.


В ГД РФ прокомментировали претензии НАТО по "непрозрачному" размещению "Искандеров"



В Минобороны России ранее неоднократно говорили о том, что ОТРК «Искандер» будут размещены в Калининградской области в ответ на приближение натовских сил и средств к российским границам.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 49

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  1. 210окв Сегодня, 06:47
    А каким это размещение ещё может быть?Прозрачным?Не дождетесь!
    210окв
    1. oldseaman1957 Сегодня, 06:49
      Юрий Швыткин отметил, что Россия не обязана никому сообщать о планах по размещению средств вооружения на своих территориях,
      - Года ребята попутали. 90-е давно закончились!
      oldseaman1957
      1. Злой543 Сегодня, 06:53
        Их разведка с ног сбилась, всю область пешкарем прочосывают, комплексы ищуть
        Злой543
    2. Anarchist Сегодня, 06:50
      Дмитрий hi , они ещё бы точные координаты затребовали lol
      Anarchist
      1. 210окв Сегодня, 06:57
        Александр,доброе утро.Я думаю что они прекрасно знают что и где.Область небольшая,объекты скрыть сложно.Это просто автоматический вой шавок.
        Цитата: Anarchist
        Дмитрий hi , они ещё бы точные координаты затребовали lol
        210окв
        1. devis Сегодня, 10:15
          Цитата: 210окв
          Александр,доброе утро.Я думаю что они прекрасно знают что и где.Область небольшая,объекты скрыть сложно.Это просто автоматический вой шавок.
          Цитата: Anarchist
          Дмитрий hi , они ещё бы точные координаты затребовали lol

          - Скрыть сложно.
          Вы это серьёзно пишите или не серьёзно думаете?
          Однако!
          devis
        2. Удав КАА Сегодня, 10:25
          Цитата: 210окв
          Я думаю что они прекрасно знают что и где.Область небольшая,объекты скрыть сложно.

          Мдяяя...Баня окончена. Пару слов по поводу.
          Может и знают "скока вешать в граммах", а вот где -- это вопрос развития обстановки: комплексы подвижные, шоссе отгрохали европейского класса (Балтийское -- "янтарное" -- кольцо), аж 16 млрд зелени вгрохали в это дело. Так что, не факт, что натовцам не придется грустно петь: "вот она была -- и нету!"(с) bully
          Удав КАА
      2. Uncle Lee Сегодня, 06:59
        Ссчас ! Пришлите карты и мы на всех Натовских картах крестиком отметим, где Искандеры стоят ! Please !
        Uncle Lee
        1. 210окв Сегодня, 07:09
          Нет Володь!Мы крестиком отметим(на их картах)цели для наших ракет.
          Цитата: Uncle Lee
          Ссчас ! Пришлите карты и мы на всех Натовских картах крестиком отметим, где Искандеры стоят ! Please !
          210окв
          1. роман66 Сегодня, 07:28
            здрасстье все! hi беда, что они мобильные, ну отметим крестиком, в НАТе праздник, а они тихонько завелись и уехали
            роман66
            1. Uncle Lee Сегодня, 07:34
              Цитата: роман66
              и уехали

              Всем привет ! hi Тихо, тихо ! А то догадаются ! А "крестиком" пусть вышивают на картах !
              Uncle Lee
        2. kit88 Сегодня, 08:42
          Ну, пусть наш МИД выразит озабоченность их обеспокоенностью
          kit88
          1. Piramidon Сегодня, 09:41
            Чем больше беспокоятся - тем лучше.
            Piramidon
            1. Hoc vince Сегодня, 09:51
              Главное, что вся Европа для "Искандеров" прозрачная.
              Hoc vince
        3. Салют Сегодня, 10:42
          им в НАТО надо было хитрее поступить - подарить каждому военнослужащему в Калининградской области дорогой смартфон с геолокацией и соответствующим скрытым п.о.
          Салют
    3. Tusv Сегодня, 07:24
      А я вот хочу размещать прозрачно. Невимками типа. "Суслика видите"
      Tusv
      1. rocket757 Сегодня, 07:38
        Было такое предположение шо весь цирк с клоунами отъехал за океан? Судя по всяким заявлениям оттуда??? Ан нет, по братски решили, обделять своих коллек в гейропе не стали ... и вот результат!
        Повеселимся коллеги, клоун НАТОШКА на манеже!
        rocket757
    4. Spartanez300 Сегодня, 07:40
      Наивные люди служат в НАТО , почему то всех считают дурачками.
      Spartanez300
    5. влад66 Сегодня, 09:22
      По словам Столтенберга, такое размещение «несёт потенциальную нестабильность в регионе», и оно "должно стать прозрачнее".

      А по нашим словам Столтенбергу следует обеспокоиться собственным самочувствием и идти лесом ибо
      Наше право, где располагать и в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства

      yes
      влад66
    6. LSA57 Сегодня, 10:03
      Цитата: 210окв
      ?Прозрачным?Не дождетесь!

      представляю себе прозрачные "Искандеры" lol мечта любого военного lol
      LSA57
  2. Zoldat_A Сегодня, 06:48
    У Фазиля Абдуловича Искандера пусть спросит... Тот объяснил бы этому недоумку про "Искандеры"...
    Zoldat_A
    1. Hoc vince Сегодня, 09:53
      Искандер:
      "- Когда будет необходимо, вы нас увидите. Всё будет совершенно прозрачно, совершенно..."
      Hoc vince
  3. Быков. Сегодня, 06:49
    По словам Столтенберга, такое размещение «несёт потенциальную нестабильность в регионе», и оно "должно стать прозрачнее".

    Судя по реакции этого недоумка, наш Шойгу делает всё правильно, что очень радует.
    Быков.
    1. Paranoid50 Сегодня, 12:03
      Цитата: Быков.
      наш Шойгу делает всё правильно,

      Дык, Шойгу ещё лет пять тому назад заявил им по этому же поводу : "Наша территория, где хотим, там и размещаем." Причём тогда подняли вой по поводу временного размещения "Искандеров" в КО(перебросили по ходу учений). Ну,понятно, что стрёмно им, а что делать? Как говорят в таких случаях - к сожалению ничем не хочу вам помочь. yes
      Paranoid50
  4. Александр 3 Сегодня, 06:50
    Как НАТО завопит когда мы свой поезд запустим.
    Александр 3
    1. PROXOR Сегодня, 09:31
      Осталось только его запустить. Да пока тема Баргузина застряла из-за финансирования.
      PROXOR
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:52
    «непрозрачности размещения военных средств»
    как я понимаю НАТО желает, чтобы им наш Генштаб представил еще и конкретные планы на случай начала войны. "Величие" совсем помутило разум западных военных (читай Сша).
    rotmistr60
  6. Геркулесыч Сегодня, 06:53
    "Дело было вечером, делать было нечего "! fool У думы что работы нету, все проблемы страны уже решены ??? fool Есть комитет по обороне и внешней политике, они пускай и работают, так сказать, по профилю! А остальная часть думы пускай решает другие вопросы!
    Геркулесыч
  7. Горный стрелок Сегодня, 06:55
    Может, им ещё "маячки" на пусковые повесить, чтобы не беспокоились?
    Горный стрелок
    1. Удав КАА Сегодня, 10:33
      Цитата: Горный стрелок
      Может, им ещё "маячки" на пусковые повесить, чтобы не беспокоились?

      Это у НАТО ностальгия по ЕБН-овским временам. Тогда маячки вешали: "транспорентностью" называлось! Стареет Столтенберг...ностальжи мучает старика...Видимо, пора а пенсион... Мдяяя...
      Удав КАА
  8. Чарик Сегодня, 07:05
    ,искандеров и побольше и лучше баллистических
    Чарик
  9. Чарик Сегодня, 07:07
    Цитата: Геркулесыч
    "Дело было вечером, делать было нечего "! fool У думы что работы нету, все проблемы страны уже решены ??? fool Есть комитет по обороне и внешней политике, они пускай и работают, так сказать, по профилю! А остальная часть думы пускай решает другие вопросы!

    а чё ты хотел чтоб они бедностью россиян занялися-дума это не то место где можно языком
    Чарик
  10. Дормидонт Сегодня, 07:12
    Наши западные и ближневосточные друзья сильно обеспокоены отсутствием возможности безнаказанного нападения на Россию
    Дормидонт
  11. Fil743 Сегодня, 07:14
    Ой, пичалька у НАТуськи, зрение потеряла. Это не страшно, главное, чтоб нюх не потеряла и борзометр контролировала. А то придется орально-генитальную операцию провести, Искандерами.
    Fil743
  12. Victor_B Сегодня, 07:29
    Цитата: 210окв
    Нет Володь!Мы крестиком отметим(на их картах)цели для наших ракет.
    Цитата: Uncle Lee
    Ссчас ! Пришлите карты и мы на всех Натовских картах крестиком отметим, где Искандеры стоят ! Please !

    Зачем крестики-нолики?
    Прикрутим GPS приблуду на каждую установку и канал связи прямо в кабинет генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, чтобы еще и маршрут рисовался. В реальном времени.
    Щас! От дохлого осла уши им!
    Ага! Буду я еще в своем доме передвигаясь спрашивать дядю - можно ли мне в сортир зайти. Мой дом, мой чемодан, куда хочу туда и ставлю!
    Victor_B
  13. роман66 Сегодня, 07:30
    чего ж они их так боятся-то? что у нас уже и ничего страшнее нет?ау, НАТО! вас где-то обманывают!
    роман66
    1. Svarog51 Сегодня, 08:11
      Рома, привет hi
      ау, НАТО!

      Тс-с, не шуми! Им же невдомёк, что "Искандеры" прИзрачные, а не прОзрачные. Коли сделаем прозрачные, так их не видно будет и позиции менять не надо. laughing
      Svarog51
      1. роман66 Сегодня, 09:29
        Серега, здорово1 hi так они уже и прозрачные, видимо! ибо всякая их хрень радиотехническая постоянно у границ шастает, а разглядеть никак не может. я так понимаю- чисто стратегический ход : мы кричим : " шухер, "искандер!"" они стремаются по-черному, а наша танковая армия проходит европу насквозь. ну, и саечку за испуг!
        роман66
        1. Hoc vince Сегодня, 09:56
          Целлофаном обмотать ракеты и будет всё прозрачно ...
          Hoc vince
  14. demo Сегодня, 07:54
    Я не против того, чтобы граждане РФ, избранные в Государственную Думу РФ, высказывали свое личное мнение по тем или иным вопросам.
    Но комментировать чьи-то высказывания или вступать в полемику, с кем бы то ни было - это не входит в прямые обязанности депутатов.
    Напоминаем:
    Конституция Российской Федерации (статья 103) определяет следующие полномочия Госдумы и даёт право выносить постановления по ним:

    дача согласия президенту Российской Федерации на назначение председателя Правительства Российской Федерации;
    заслушивание ежегодных отчётов Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том числе по вопросам, поставленным Государственной думой;
    решение вопроса о доверии Правительству Российской Федерации;
    назначение на должность и освобождение от должности председателя Центрального банка Российской Федерации;
    назначение на должность и освобождение от должности председателя Счётной палаты Российской Федерации и половины состава её аудиторов;
    назначение на должность и освобождение от должности уполномоченного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным конституционным законом;
    объявление амнистии;
    выдвижение обвинения против Президента Российской Федерации для отрешения его от должности.
    Государственная дума принимает федеральные законы большинством голосов от общего числа депутатов, если иное не предусмотрено Конституцией Российской Федерации.

    Госуда́рственная ду́ма Росси́йской Федера́ции (Госдума, ГД РФ, ГД) — одна из палат Федерального собрания Российской Федерации — парламента Российской Федерации. Высший законодательный орган власти в Российской Федерации наряду с Советом Федерации, правовой статус которой определён в пятой главе Конституции Российской Федерации.

    Все остальное - это от лукавого.
    И PR!
    demo
  15. Зефр Сегодня, 08:03
    А почему такой ужас от нескольких ракет? Что они дают в оперативном плане? Штабные все, всё равно, заранее перепрячутся в случае заварушки. Армию ракетами не уничтожить. Инфраструктура? Так Югославии никаких ракет не хватило для демократии. Ущерб? Так на войне, что вы хотели. Какая такая угроза, не понимаю.
    Зефр
    1. Удав КАА Сегодня, 10:43
      Цитата: Зефр
      такой ужас от нескольких ракет? Что они дают в оперативном плане?
      Вся беда в том, что евроПРО еще до начала удара возмездия выводится из строя... А без этого, ну как воевать амерам? Голые совсем останутся перед нашими МБР...
      Ну и штабы, конечно, тоже на доске, а так же арсеналы В61-12 под ноль зачистят...И чем воевать тогда НАТЕ прикажешь!?
      Печалька, однако!!!
      Удав КАА
      1. Tektor Сегодня, 11:11
        Ну, не только штабы и позиции противоракет, а на первом месте стоит физическое точечное устранение высших руководящих кадров, когда они ни о чём таком не подозревают, за несколько минут до начала большой войны. Обезглавленное стадо не способно на адекватные действия по организации эффективного противодействия.
        Tektor
  16. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 08:24
    Пусть эти натовские над своей прозрачностью работают, а то приняли моду войска взад назад таскать у границ России.
    Генерал Песчаных Карьеров
  17. Victor_B Сегодня, 08:52
    Цитата: Зефр
    А почему такой ужас от нескольких ракет? Что они дают в оперативном плане?
    Уничтожение систем ПРО перед запуском стратегов.
    Нанесение ядерных ударов (а Вы полагаете они там хлопушки несут?) по командным центрам, авиабазам и т.д. за единицы минут.
    Victor_B
  18. Сибирский цирюльник Сегодня, 08:58
    Надо выложить им точные координаты и боевые задачи разворачиваемых подразделений laughing laughing laughing
    Лишь бы Столтенберг спал спокойно))))
    Сибирский цирюльник
    1. Hoc vince Сегодня, 09:57
      А экскурсию им не организовать по военным объектам Калининграда?
      Hoc vince
      1. Удав КАА Сегодня, 10:52
        Цитата: Hoc vince
        А экскурсию им не организовать по военным объектам Калининграда?

        По подземельям "Кёнегсберга-13" их потаскать нужно, чтобы офигели от ужасов сверхъестественного!!!
        Удав КАА
  19. Волька Сегодня, 11:49
    нато прекратите шляться по миру и все будет мирно и тихо
    Волька
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