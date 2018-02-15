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В ГД РФ прокомментировали претензии НАТО по "непрозрачному" размещению "Искандеров"
В Государственной Думе прокомментировали заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга по поводу размещения оперативно-тактических комплексов «Искандер» в Калининградской области. Напомним, что генсек Североатлантического военного блока обвинил Москву в «расширении военной инфраструктуры на западных границах» и «непрозрачности размещения военных средств». По словам Столтенберга, такое размещение «несёт потенциальную нестабильность в регионе», и оно "должно стать прозрачнее".
Заместитель думского комитета по обороне Юрий Швыткин отметил, что Россия не обязана никому сообщать о планах по размещению средств вооружения на своих территориях, так как такое размещение не противоречит нормам международного права. РИА Новости приводит заявление депутата Госдумы Российской Федерации:
В Минобороны России ранее неоднократно говорили о том, что ОТРК «Искандер» будут размещены в Калининградской области в ответ на приближение натовских сил и средств к российским границам.
Заместитель думского комитета по обороне Юрий Швыткин отметил, что Россия не обязана никому сообщать о планах по размещению средств вооружения на своих территориях, так как такое размещение не противоречит нормам международного права. РИА Новости приводит заявление депутата Госдумы Российской Федерации:
Наше право, где располагать и в каком количестве, исходя из национальных интересов нашего государства, но при неукоснительном соблюдении норм международного права. НАТО действует опять же по своим двойным стандартам, на словах говоря одно, а на деле организуя совсем другое.
В Минобороны России ранее неоднократно говорили о том, что ОТРК «Искандер» будут размещены в Калининградской области в ответ на приближение натовских сил и средств к российским границам.
Использованы фотографии: МО РФ
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