12:20 15 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

The Nation: русские олимпийцы продемонстрировали «чувство гордости»

Фраза об «олимпийских атлетах из России» должна была стать орудием «коллективного наказания» для россиян. В итоге же получилось, что на корейских играх лишь усилился «российский национализм», пишет The Nation. Дело в том, что на Олимпийские игры приехало много российских зрителей, и они продемонстрировали и чувство гордости, и презрение к МОК.



Как пишет The Nation, на нынешней Олимпиаде зрители познакомились с новой страной. Она называется ОАР. Аббревиатура означает «олимпийский атлет из России», переводит «ИноТВ».


«The Nation» указывает, что это название на пару с олимпийским флагом вместо флага российского должно было наказать Россию за «допинговую программу» на Зимних Олимпийских играх 2014 года.

«Компромисс состоит в том, что у нас теперь есть «олимпийские атлеты из России», а самой России нет. Какая-то очень неловкая и неуклюжая ситуация», — говорится в материале.

На местах же, считает авторы статьи, всё выглядит и вовсе нелепо. Логотип ОАР стал не символом позора, а усилил «российский национализм». Русские зрители в Пхёнчхане показали и чувство гордости, и полное презрение к Международному Олимпийскому комитету (МОК). У большинства стран — дома гостеприимства, а у русских — дом спорта, и он «стал рассадником безудержного национализма». У всех на виду здесь стоят матрёшки, фотографии Путина, шапки, флаги…

И получилось у МОК не наказание для русских. Получился нелепый фарс. «Страна» ОАР не стала орудием коллективного наказания, а раздула пламя национализма. Международные разногласия тоже усилились, считают авторы.

Сей фарс с ОАР сильно-сильно напоминает историю самого Международного Олимпийского комитета. Дело в том, что МОК сегодня куда больше разъединяет, чем объединяет. МОК встал поперёк пути подлинного интернационализма.

* * *


О да. Именно международный спорт, международные состязания должны были (по идее) способствовать дружбе народов и содействовать через командный спорт сближению наций, несмотря на разные политические системы, неурядицы в отношениях и споры в ООН. Но МОК превратился в организацию, которая, напротив, народы стравливает.

Впрочем, и сам спорт давно стал коммерческой лавочкой, в которой спортсмены соревнуются из-за микронов и миллисекунд, а дельцы-глобалисты стригут на этом купоны.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
44

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 135

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Аристарх Людвигович Сегодня, 07:51
    Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук уверен в том, что россияне должны принять участие в Олимпийских играх-2018. – Мы обязаны туда поехать и доказать, что мы настоящая "Красная машина", – сказал Ковальчук. – У нас есть гордость и честь, патриотизм – он в наших сердцах, а сердце никто не заберет. Я верю, что мы выдержим, а по окончании Олимпиады пройдем с нашим флагом. Вот вчера и доказали...Увидели не Красную машину, а розовый самокат.
    Аристарх Людвигович
    1. Logall Сегодня, 07:53
      Я не смотрю этот фарс - Олимпиаду... И испытываю гордость за тех, кто поступает также!
      А за хоккейную сборную России мне не стыдно, её нет на этих стартах! Там вообще нет Олимпийской сборной России! Там какие-то спортсмены со странной аббревиатурой - OAR... Вольные художники. А их успехи, как и провалы, дело их родных и близких.
      Logall
      1. Тикси-3 Сегодня, 07:57
        Цитата: Logall
        Я не смотрю этот фарс - Олимпиаду... И испытываю гордость за тех, кто поступает также!

        belay экономите электро энергию? feel я смотрю и болею за наших....и поверьте когда в лыжах берем бронзу 2 раза - слезы от счастья на глазах!...а вам наверное не ловко, мне вас искренне жаль
        Тикси-3
        1. Logall Сегодня, 08:02
          Цитата: Тикси-3
          мне вас искренне жаль

          Себя пожалейте! Это ваши спортсмены не имеют ни флага, ни гимна, ни родины what
          Logall
          1. svp67 Сегодня, 08:16
            Цитата: Logall
            Себя пожалейте! Это ваши спортсмены не имеют ни флага, ни гимна, ни родины

            Вы так и про сотрудников компаний погибших в Сирии так думаете? Ведь и они без флага, гимна и фактически без Родины. Даже их компании, зарегистрирована не в России, а в одной из западных стран... Как с этим то быть?
            svp67
            1. Svarog Сегодня, 08:22
              Цитата: svp67
              Цитата: Logall
              Себя пожалейте! Это ваши спортсмены не имеют ни флага, ни гимна, ни родины

              Вы так и про сотрудников компаний погибших в Сирии так думаете? Ведь и они без флага, гимна и фактически без Родины. Даже их компании, зарегистрирована не в России, а в одной из западных стран... Как с этим то быть?

              В обоих случаях - это бизнес. Все участники на этом хорошо зарабатывают.
              Svarog
              1. svp67 Сегодня, 08:33
                Цитата: Svarog
                В обоих случаях - это бизнес. Все участники на этом хорошо зарабатывают.

                Без сомнения. Это БИЗНЕС и это ПОЛИТИКА.
                Но Вы не ответили о своем отношении к тем, кто без флага, гимна, Родины воюет и погибает в той же Сирии
                svp67
                1. Svarog Сегодня, 08:58
                  На мой взгляд вы путаете мягкое с теплым. Это не тот случай, который нужно сравнивать. Олимпиада - это 100% бизнес и бизнес из этого сделало государство, которое не предлагает ни какой идеологии, кроме личного обогащения. И на олимпиаде люди не гибнут. Люди, которые воюют и погибают в Сирии, тоже делают это за деньги, но при этом они воюют и гибнут за интересы гос-ва, а интересы гос-ва - это в первую очередь интересы олигархов. Вот и получается, то гибнут за то, то бы Милер и Сечин имели больше прибыль. И мое отношение к обоим случаям негативное.
                  Svarog
                  1. svp67 Сегодня, 09:05
                    Цитата: Svarog
                    И на олимпиаде люди не гибнут.

                    Гибнут, еще как гибнут. Профессиональный спорт он много здоровья не добавляет.
                    svp67
                    1. LSA57 Сегодня, 09:35
                      Цитата: svp67
                      Профессиональный спорт он много здоровья не добавляет.

                      практически все, к пенсии инвалиды
                      LSA57
                      1. svp67 Сегодня, 09:37
                        Цитата: LSA57
                        практически все, к пенсии инвалиды

                        Это те кто доживает...
                        svp67
                      2. Татьяна Сегодня, 10:11
                        Именно международный спорт, международные состязания должны были (по идее) способствовать дружбе народов и содействовать через командный спорт сближению наций, несмотря на разные политические системы, неурядицы в отношениях и споры в ООН. Но МОК превратился в организацию, которая, напротив, народы стравливает.
                        Впрочем, и сам спорт давно стал коммерческой лавочкой, в которой спортсмены соревнуются из-за микронов и миллисекунд, а дельцы-глобалисты стригут на этом купоны.

                        Прежде всего, нужно чётко понимать, что из себя представляет современный Международный олимпийский комитет (МОК).

                        МОК - это официально якобы международная некоммерческая неправительственная организация (НКО), базирующаяся в Лозанне (Швейцария). Она создана Пьером де Кубертеном 23 июня 1894 года, а её первым президентом стал Димитриус Викелас.
                        СПРАВКА
                        Некомме́рческая организа́ция (НКО) — это организация, не имеющая в качестве основной цели своей деятельности извлечение прибыли и не распределяющая полученную прибыль между участниками.
                        Официально миссия и роль МОК следующие.
                        Роль МОК — руководство олимпийским движением и развитие Олимпийских игр в соответствии с Олимпийской хартией. МОК поощряет организацию и развитие спорта и спортивных соревнований, обеспечивает регулярное проведение Олимпийских игр.
                        МОК принадлежат все права на Олимпийские игры.
                        ОДНАКО! При этом в то же время, функции организации проведения Олимпийских игр осуществляет не МОК, а Организационный комитет, созданный в стране проведения игр.

                        ФИНАНСИРОВАНИЕ МОК
                        Единственный источник финансирования МОК — это ЧАСТНЫЙ сектор. Большая часть средств поступает от телевизионных компаний и спонсоров. (Однако в бизнесе этот частный сектор может оказаться и "ПОДСАДНЫМ" - т.е. от государственных спецслужб.) Благодаря этим «ПАРТНЁРАМ» МОК может существенно либо помогать организации Олимпийских игр, ежегодной деятельности национальных олимпийских комитетов и международных спортивных делегаций, либо их тормозить..
                        Этому, в частности, способствует существенное отличие МОК от международных демократических организаций. А именно.
                        В отличие от других международных объединений, формирующихся на демократических принципах равного представительства от каждой страны, МОК сам избирает своих членов, ограничивая их число и упорно не желая включать в состав своей организации представителей всех признанных им Национальных олимпийских комитетов. Более того, согласно Олимпийской хартии члены этой организации не являются представителями стран в МОК, а считаются послами МОК в других странах.
                        Такой антидемократический принцип формирования МОК находится в противоречии с демократическим характером самого олимпийского движения.

                        ИНЫМИ СЛОВАМИ. МОК – это надстроечный, наднациональный – в организационном плане ЧАСТНЫЙ бизнес на спорте, т.е. ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКАЯ надстройка над организацией международного спортивного движения.
                        Т.е. МОК - это ЧАСТНОСОБСТВЕННИЧЕСКАЯ бизнес-корпорация глобалистского толка, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ну, это нечто вроде частного клуба со своею бизнес политикой и внутренней охраной.
                        Поэтому в интересах развития подлинно Олимпийского движения есть все основания ликвидации существующего частнособственнического бизнес-МОК и создания новой истинно международной спортивной организации наподобие ООН.
                        Татьяна
                      3. Татьяна Сегодня, 10:37
                        CAS - это тоже, по сути, структура МОК.
                        Именно МОК принял решение в 1983 году о создании спортивного арбитражного суда (CAS), а в 1984 году был утверждён его устав, исходя из ПРАВИЛ самого МОК.

                        Поэтому внутри самого МОК CAS имеет именно такую юрисдикцию, которая отвечает правилам, установленным в корпорации самой МОК.
                        Поэтому абсолютно было нелогично с российской стороны вообще ожидать ДРУГОГО решения от CAS в отношении неприглашения МОК на ОИ-2018 российских спортсменов после оправдания их судьями CAS по обвинению их в якобы употреблении ими допинга.
                        Тут вообще ни о каком "ДАВЛЕНИИ" на судий CAS речи идти вообще быть не может!!! Всё сделано абсолютно исключительно в рамках корпоративных правил и установок внутри самой МОК.
                        Повторяю: CAS - не независимая структура от МОК! Это внутрикорпоративная структура самой МОК!!!
                        Расформировывать нужно именно современный частнособственнический глобалистский бизнес-МОК! И создавать новый МОК, наподобие ООН!
                        И нельзя с этим делом затягивать!
                        Татьяна
                    2. Татьяна Сегодня, 10:46
                      А вот как зарождался МОК идеалистом Пьером де Кубертеном именно для любительского спорта, но торгаши и политики как всегда всё испортили.
                      Татьяна
                  2. SOF Сегодня, 09:49
                    Цитата: Svarog
                    На мой взгляд вы путаете мягкое с теплым.

                    ...да уж....
                    если коллега спутал теплое с мягким, то вы, конечно, сделали еще лучше ----
                    вы эти понятия сложили
                    Цитата: Svarog
                    Вот и получается, то гибнут за то, то бы Милер и Сечин имели больше прибыль.

                    5 мягких + 4 теплых = 9 тепломягких ...апупеть... Вот это математика..........ПАТРИОТИЧНЕНЬКАЯ....
                    SOF
                    1. домохозяйка Сегодня, 10:51
                      Получилось 9 тёпломягких ... котов?! wassat
                      домохозяйка
                2. Logall Сегодня, 09:04
                  Сергей, вы смешиваете две разные проблемы! Разве наших военных не пустили в Сирию, и они поехали под аббревиатурой - OSR? (Олимпийский солдат из России)
                  Но всё-таки отвечу: я против частных военных компаний! Наёмники (иначе я их назвать не могу) сражаются за деньги! И умирают за них же... И их "подвиги" - не дело гос-ва, а родных и близких этих людей.
                  Logall
                  1. svp67 Сегодня, 09:17
                    Цитата: Logall
                    Разве наших военных не пустили в Сирию, и они поехали под аббревиатурой - OSR? (Олимпийский солдат из России)

                    Ну там и не открою большого секрета и других странах, находятся НАШИ люди, которые не военнослужащие, но выполняющие особые миссии, с прямой угрозой для своих жизней.
                    Цитата: Logall
                    Наёмники (иначе я их назвать не могу) сражаются за деньги!

                    К сожалению таковы реалии современной жизни. С появлением ЯО, войны стараются вести без флагов, гимнов и всего остального, что может на прямую указать на Родину "наемника"
                    svp67
                    1. Logall Сегодня, 09:29
                      Цитата: svp67
                      . С появлением ЯО, войны стараются вести без флагов

                      Сергей, в советские времена наши солдаты воевали в разных частях света под видом военных из других стран, но чвк и не пахло!
                      Logall
                      1. svp67 Сегодня, 09:38
                        Цитата: Logall
                        Сергей, в советские времена наши солдаты воевали в разных частях света под видом военных из других стран, но чвк и не пахло!

                        Другие времена, другие методы.
                        svp67
                      2. Dart2027 Сегодня, 11:41
                        Цитата: Logall
                        под видом военных из других стран, но чвк и не пахло!

                        А что от этого меняется? Как ни крути , а они воевали не под своим флагом?
                        Dart2027
                    2. Logall Сегодня, 10:18
                      Цитата: svp67
                      Другие времена, другие методы.

                      А может - другие ценности, другие методы!
                      Logall
                  2. midivan Сегодня, 09:18
                    Цитата: Logall
                    Но всё-таки отвечу: я против частных военных компаний! Наёмники (иначе я их назвать не могу) сражаются за деньги! И умирают за них же... И их "подвиги" - не дело гос-ва, а родных и близких этих людей

                    То-есть армия тоже наемники? Им же платят денежное довольствие, вы путаете наемников которые едут воевать за деньги но не за интересы своей страны, ЧВК наши выполняют задачи только в интересах своей страны.
                    midivan
                    1. Logall Сегодня, 09:25
                      Присяга - вот, что их отличает! Солдат присягает Родине, а наёмник - ₽,€...
                      Logall
                      1. midivan Сегодня, 10:00
                        Цитата: Logall
                        Присяга - вот, что их отличает! Солдат присягает Родине, а наёмник - ₽,€...

                        Присяга не уберегла наш самолет который угнал наш же офицер за границу, так же не останавливает побегушников и предателей, сам когда служил присягу давал но о ней не разу не вспомнил за всю службу, поэтому считаю это просто формальностью, главное не присяга, а отношение ко всему родному, к Родине.
                        midivan
                    2. Logall Сегодня, 10:24
                      Цитата: midivan
                      сам когда служил присягу давал но о ней не разу не вспомнил за всю службу

                      О чём тогда с вами вести диалог? Я присягнул, я верен, всегда об этом помню!
                      Я и детям своим говорю, что не могу думать иначе - я присягал своей Родине! Отдан ей со всеми потрахами (душой и телом)...
                      Logall
                      1. midivan Сегодня, 10:53
                        Цитата: Logall
                        Я и детям своим говорю, что не могу думать иначе - я присягал своей Родине! Отдан ей со всеми потрахами (душой и телом)...

                        Для того чтобы быть верным не обязательно давать клятву, можете поверить на слово, что мне без разницы есть присяга или нету, я родился в этой стране и в ней живу и это моя присяга.
                        Цитата: Logall
                        О чём тогда с вами вести диалог?
                        Понял, больше не буду вас раздражать smile как я понял на все темы и вообще hi
                        midivan
                    3. Logall Сегодня, 11:40
                      Цитата: midivan
                      больше не буду вас раздражать

                      Дружище, не хотел огорчать! Наверное сильно резко выразился... Извиняюсь, виноват.
                      Цитата: midivan
                      можете поверить на слово, что мне без разницы есть присяга или нету, я родился в этой стране и в ней живу и это моя присяга.

                      Согласен полностью! Ещё раз извиняюсь - надопонял! drinks
                      Logall
                      1. midivan Сегодня, 12:14
                        Цитата: Logall
                        Дружище, не хотел огорчать! Наверное сильно резко выразился...

                        smile Да не, ни капельки не огорчился, просто принял к сведению drinks
                        Цитата: Logall
                        Ещё раз извиняюсь - надопонял!

                        Да ладнооо, не все так страшно drinks
                        midivan
              2. Тикси-3 Сегодня, 11:35
                Цитата: Svarog
                В обоих случаях - это бизнес. Все участники на этом хорошо зарабатывают.

                как и многие проплаченные здешние персонажи!
                Тикси-3
                1. Logall Сегодня, 11:47
                  Цитата: Тикси-3
                  многие проплаченные здешние персонажи!

                  Кто? Укажите пожалуйста!
                  Logall
            2. midivan Сегодня, 08:46
              Цитата: svp67
              Вы так и про сотрудников компаний погибших в Сирии так думаете? Ведь и они без флага, гимна и фактически без Родины. Даже их компании, зарегистрирована не в России, а в одной из западных стран... Как с этим то быть?

              belay....... Легко с этим быть, а сравнение ни в какие ворота.
              midivan
              1. svp67 Сегодня, 09:06
                Цитата: midivan
                Легко с этим быть, а сравнение ни в какие ворота.

                То есть этих милуем, а этих казним...главное списки не попутать, хотя, даже этим можно не утруждаться, в духе этой логике всегда можно, что тем, что этим, что многим другим просто заявить: "Я вас туда не посылал"
                svp67
                1. midivan Сегодня, 09:13
                  Цитата: svp67
                  То есть этих милуем, а этих казним...

                  Я лично одних уважаю, а других презираю.
                  midivan
                  1. svp67 Сегодня, 09:17
                    Цитата: midivan
                    Я лично одних уважаю, а других презираю.

                    "Я вас туда не посылал"
                    svp67
                    1. midivan Сегодня, 09:27
                      Цитата: svp67
                      "Я вас туда не посылал"

                      "Я туда не ездил" wassat Да странное сегодня у меня утро, не понятное smile Вы в самом деле считаете, что ВВП создал эту компанию, чтобы потом отказаться от них дома? Я реально не понял вашего не посылал, а впрочем начинаю догадываться, предположу вы таите внутри злость на тех кто отвечал вам или друзьям этой фразой, после Афгана и Кавказа, так это не тот случай.
                      midivan
                      1. svp67 Сегодня, 09:40
                        Цитата: midivan
                        Вы в самом деле считаете, что ВВП создал эту компанию, чтобы потом отказаться от них дома?

                        А Вы, что реально думаете, что ВВП дал добро на поездку наших спортсменов на Олимпиаду и извинился перед ними, за просчеты Государства, что бы отказаться от них дома?
                        Профессиональный спортсмен такой же солдат
                        svp67
                    2. midivan Сегодня, 10:35
                      Цитата: svp67
                      А Вы, что реально думаете, что ВВП дал добро на поездку наших спортсменов на Олимпиаду и извинился перед ними, за просчеты Государства, что бы отказаться от них дома?

                      Я вообще ни чего не говорил и не думал про "Я вас туда не посылал" это ваши слова, а считаю я, что запретить или заставить ВВП не имел права, демократия как ни как, свобода выбора yes
                      PS Пишу тут, а ниже на "ответить" выкидывает на верх, кто нибудь знает почему такое происходит и довольно таки часто?
                      midivan
            3. самый главный Сегодня, 11:04
              Цитата: svp67
              svp67 Сегодня, 08:16 ↑ Новый
              Цитата: Logall
              Себя пожалейте! Это ваши спортсмены не имеют ни флага, ни гимна, ни родины
              Вы так и про сотрудников компаний погибших в Сирии так думаете? Ведь и они без флага, гимна и фактически без Родины. Даже их компании, зарегистрирована не в России, а в одной из западных стран... Как с этим то быть?

              В данном случае, лично мое мнение и я его никому не навязываю, те кто воюет и погибает в Сирии настоящие герои, т.к. их лишили флага и родины, но они встали и пошли умирать за интересы своей страны, за свой народ. за свою Родину!!!
              самый главный
          2. Тикси-3 Сегодня, 08:33
            Цитата: Logall
            Это ваши спортсмены не имеют ни флага, ни гимна, ни родины

            смените методичку!
            Тикси-3
            1. Logall Сегодня, 09:08
              Цитата: Тикси-3
              смените методичку!

              А по факту...?
              Logall
              1. Тикси-3 Сегодня, 10:37
                Цитата: Logall
                А по факту...?

                а по факту те кто нас всего лишал - теперь бесятся от того что мы в этом составе берем медали - все трибуны в наших флагах и русские песни на стадионах!!!!
                Тикси-3
                1. BecmepH Сегодня, 11:16
                  Цитата: Тикси-3
                  о мы в этом составе берем медали

                  Так через пару-тройку лет их отнимут (пробирки поцарапаны)...
                  Или даже раньше все достижения атлетов обнулят. Повод? Да легко! Болельщики, флаги, песня "Катюша".
                  И будем дальше обтекать...
                  А потом слёзы, слюни, сопли от атлетов...
                  BecmepH
                  1. Тикси-3 Сегодня, 11:18
                    Цитата: BecmepH
                    И будем дальше обтекать...

                    это вы про себя!
                    Тикси-3
                    1. BecmepH Сегодня, 11:42
                      Цитата: Тикси-3
                      Цитата: BecmepH
                      И будем дальше обтекать...

                      это вы про себя!

                      А по существу что-то есть сказать? А то, когда нечего сказать переходят на личности.
                      Нет аргументов-молчите, не опускайтесь до оскорблений.
                      BecmepH
          3. LSA57 Сегодня, 09:37
            Цитата: Logall
            Это ваши спортсмены

            это не наши спортсмены. у НАШИХ спортсменов есть и флаг и гимн. а те, кто в Корее БОМЖИ
            LSA57
          4. AlexVas44 Сегодня, 09:43
            Цитата: Logall
            ...спортсмены не имеют ни флага, ни гимна,...

            Так и золота нет, зачем флаг и гимн. tongue
            AlexVas44
        2. Винни76 Сегодня, 08:28
          Цитата: Тикси-3
          экономите электро энергию? я смотрю и болею за наших....и поверьте когда в лыжах берем бронзу 2 раза - слезы от счастья на глазах!...а вам наверное не ловко, мне вас искренне жаль

          О как. А вы ещё за Диму Билана поболейте со слезами на глазах на Евровидение. Он же так старался и для него это единственный шанс в жизни. Олимпиада превратилась в шоу. Теперь это рэслинг. Все удары и синяки не настоящие.
          Винни76
          1. Тикси-3 Сегодня, 09:01
            Цитата: Винни76
            Олимпиада превратилась в шоу. Теперь это рэслинг. Все удары и синяки не настоящие.

            fool вот изи за таких, как вы - партиотов нас и атакуют со всех сторон!!!
            Тикси-3
            1. rotmistr60 Сегодня, 09:17
              Тикси-3
              вот изи за таких, как вы - партиотов нас и атакуют со всех сторон!!!
              Странная у вас логика. Человек справедливо замечает, что спортсмены без флага, гимна, упоминания страны и под непонятной аббревиатурой фактически представляют лично себя. А вас (кого?) оказывается из-за "таких" атакуют. Плачите у телевизора - ваше дело. Кстати, а вчера после хоккея плакали или как?
              rotmistr60
              1. Тикси-3 Сегодня, 11:24
                Цитата: rotmistr60
                Плачите у телевизора - ваше дело. Кстати, а вчера после хоккея плакали или как?

                я горд за всех спортсменов, и мои слезы радости и есть то - что вы называете патриотизмом, простите, но такие как вы кровушку пускали в 17 году на просторах Российской империи, а сейчас вылезли из всех щелей и устроили гонения на НАШИХ спортсменов, типа они уже и не наши и не спортсмены вовсе, вечный позор всем вам ,кто считает наших атлетов бомжами и не гражданами РФ, стыдно должно быть вам - недалеким псевдопатриотам поливающими грязью наших представителей. Я очень рад и горд тем что вы мизерное меньшенство в нашем обществе и буду рад тому , что вам всем рты заткнут ваши бывшие кумиры своими спортивными показателями. Тьфу на вас всех три раза!
                Тикси-3
            2. Станислав Сегодня, 11:10
              Цитата: Тикси-3
              вот изи за таких, как вы - партиотов нас и атакуют со всех сторон!!!
              Из-за патриотов страну атакуют, это верно, а из-за либералов-глобалистов её имеют. Вы свой выбор сделали, но уважать его никто не обязан; пусть лучше атакуют.
              Станислав
        3. LSA57 Сегодня, 09:46
          Цитата: Тикси-3
          я смотрю и болею за наших..

          у вас тоже нет Родины? нет флага? нет гимна? вы наверное человек живущий на территории России? и какие они наши? у НАШИХ есть Флаг, Гимн. и называется Команда Российской Федерации. а у ВАШИХ гимном стало наверное Россия нейтральная наша держава? я гордости за команду бомжей непонятно откуда никакой не испытываю
          LSA57
          1. Тикси-3 Сегодня, 11:28
            Цитата: LSA57
            у вас тоже нет Родины?

            Родина есть -а государства которое я уважаю -нет!
            Цитата: LSA57
            нет флага?

            мой флаг - это флаг СССР и его уже нет!
            Цитата: LSA57
            нет гимна?

            гимна нет у меня с 1991 года

            Цитата: LSA57
            я гордости за команду бомжей

            бомж тут только ты и твои подпевалы, если ты считаешь Устюгова, Шипулина(этих не пустили, но они бы поехали), Ковальчука,Медведеву и остальных бомжами - то тебе надо просто заткнуться
            Тикси-3
            1. LSA57 Сегодня, 11:39
              Цитата: Тикси-3
              бомж тут только ты и твои подпевалы, если ты считаешь Устюгова, Шипулина(этих не пустили, но они бы поехали),

              как бомжи без флага и гимна. когда войсковая часть теряет флаг, её расформировывают. эти без флага, значит они никакого отношения к России не имеют.
              LSA57
        4. raw174 Сегодня, 10:32
          Цитата: Тикси-3
          я смотрю и болею за наших.

          Я тоже не смотрю, я согласен с Logall. России на олимпиаде нет. Люди поехали и это их право, но они не представители моей страны.
          Цитата: Тикси-3
          а вам наверное не ловко

          А мне безразлично, победили - молодцы, медаль для себя заработали.
          Вы испытываете гордость и это тоже Ваше право и мнение, просто у нас несколько разные взгляды, и правы мы все, каждый по своему...
          raw174
          1. Тикси-3 Сегодня, 10:35
            Цитата: raw174
            Люди поехали и это их право, но они не представители моей страны.

            а может это вы не представитель РФ?
            Тикси-3
            1. raw174 Сегодня, 10:49
              Цитата: Тикси-3
              а может это вы не представитель РФ?

              В данное время я не представляю свою страну за её пределами, во время службы представлял, с гордостью носил флаги РФ, Триколор и Андреевский.
              raw174
              1. Тикси-3 Сегодня, 11:30
                Цитата: raw174
                с гордостью носил флаги РФ, Триколор и Андреевский.

                где носил, что ты врешь - еще скажи утром просыпался и пел гимн до завтрака
                Тикси-3
                1. raw174 Сегодня, 12:16
                  Цитата: Тикси-3
                  что ты врешь

                  Я призываю Вас к вежливому общению. Мы не знакомы, а по сему не нужно грубить.
                  Цитата: Тикси-3
                  где носил

                  На шевроне, в городе герое Севастополь, а так же на праздничных мероприятиях (был в знаменной группе). В то время это была Украина. Мы ходили в увольнения, естественно в форме, с гордостью демонстрируя знаки отличия ВМФ РФ на ПШ.
                  Цитата: Тикси-3
                  еще скажи утром просыпался и пел гимн до завтрака

                  Нет, гимн пели на торжественных мероприятиях, в том числе на 9 мая. Украинцы пели свой, а мы свой, ведь стояли плечом к плечу...
                  raw174
      2. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:04
        Цитата: Logall
        Там какие-то спортсмены со странной аббревиатурой - OAR...

        Надо было написать на них ROA
        Аристарх Людвигович
      3. kapitan92 Сегодня, 08:11
        Цитата: Logall
        Я не смотрю этот фарс - Олимпиаду... И испытываю гордость за тех, кто поступает также!

        Я Вас поддерживаю! good Я был против выступления наших олимпийцев без флага, гимна и формы.
        Это политический фарс и тусовка!
        kapitan92
      4. лысова Сегодня, 08:15
        А я вот тебя полностью поддерживаю - не фиг туда вообще было ехать. Спортсменов с одной стороны понимаю - тренировки годами. А с другой ... лучше промолчать - как попрошайки.
        лысова
      5. dva36 Сегодня, 08:54
        Полностью поддерживаю. Не смотрю на этих коммерсантов от спорта. С таким же успехом они могут выступать и за другую страну, просто нет пока такой возможности. Особенно порадовал сегодня комментатор на канале Россия. Какая победа германской пары в фигурном катании, какая победа. Чтоб было понятно пара смешанная русско-немецкая. Сколько ей пришлось перетерпеть, смена гражданства и т.д. и т.п. Просто мрази. Иваны не помнящие родства.
        dva36
        1. Мимопроходил Сегодня, 10:46
          Она не русская, а украинка
          Мимопроходил
      6. BerBer Сегодня, 09:14
        В спорте есть понятие - предвзятое судейство. В учебниках по самбо, ещё советских времён, есть упражнения с предвзятым судейством. Главный принцип - бороться нужно до конца, несмотря на условия. То, что наши спортсмены, несмотря на давление, поехали на олимпиаду, вполне соответствует этому принципу. Легче было обидится на весь мир и не поехать, но это не правильно. Сейчас Русские на олимпиаде завоёвывают не медали - сердца нормальных людей всего мира.
        BerBer
        1. Станислав Сегодня, 11:29
          Цитата: BerBer
          Главный принцип - бороться нужно до конца, несмотря на условия.
          Вопрос не в том, бороться или отступать, а в том, за что бороться: за свою спортивную карьеру и доход - это одно, а за спортивную честь страны - это другое. Если бы сборная НХЛ поехала на ОИ, и Овечкин забил шайбу в ворота сборной Беларуси, вас бы это сильно радовало? Меня - нет.
          Станислав
      7. LSA57 Сегодня, 09:32
        Цитата: Logall
        Там какие-то спортсмены со странной аббревиатурой - OAR...

        из инета
        НЕ ПРОДАВАЙТЕ РОДИНУ, РЕБЯТА!
        Пока не потеряли то, что свято,
        Во имя тех, кто не пришёл с войны,
        Не продавайте Родину, ребята!
        Не стоит та медаль такой цены!

        Всё в мире переменчиво и тленно.
        Настало время и «пяти колец».
        Забыты идеалы Кубертэна.
        Повсюду правит Золотой Телец.

        Как в балагане, на дешёвой сцене,
        Где заправляет дьявол по плоти,
        Вас нагло опускают на колени
        И требуют униженно ползти!

        Для них и ложь, и правда – всё едино!
        И будет не по правилам игра.
        Вы веруете в честный поединок,
        А за столом, напротив – шулера!

        Они вас поприветствуют у входа,
        Измазав чёрной грязью – за глаза.
        У них в руках – краплёная колода
        А в каждом рукаве – по два туза.
        Озлоблена, убога и сутула,
        Европа вся хронически больна:
        От имени «Россия» сводит скулы,
        И бешеная капает слюна.

        Вновь побеждает «избранная раса»,
        Соперников зажавшая в тиски.
        И прыгают куски живого мяса…
        Напичканные допингом куски.

        У «избранных» есть Право, нет Запрета.
        Не получилось? Можно повторить!
        А в качестве примера – эстафета!
        Всё, как всегда! О чём тут говорить?

        Вы можете поехать. Ваше право.
        Решайте сами – быть или не быть.
        Но знайте, что сегодня Честь Державы
        Вам легче уронить, чем защитить.

        И вам уже условия создали,
        Чтобы свести на нет ваш тяжкий труд.
        А если и добудете медали,
        Не факт, что их потом не отберут.
        Пока не потеряли то, что свято,
        Во имя тех, кто не пришёл с войны,
        Не продавайте Родину, ребята!
        Не стоит та медаль такой цены!

        Спортивный бой всегда зовёт к экрану.
        И слава тем, кто победил в бою!
        Но эти игры я смотреть не стану
        Здесь унижают Родину мою.

        Вера Ромашова
        LSA57
      8. влад66 Сегодня, 09:56
        Цитата: Logall
        Я не смотрю этот фарс - Олимпиаду... И испытываю гордость за тех, кто поступает также!

        Спасибо Александр drinks hi Абсолютно также, у кого нет флага и герба, у того и нет страны, у кого есть страна, тот настоящий спортсмен и гражданин. drinks
        Цитата: Тикси-3
        слезы от счастья на глазах!...

        Да плачьте на здоровье, может помните песню в фильме про Будулая:-"Нас не надо жалеть, ведь и мы никого не жалели". У нас есть и флаг и герб и Родина, в отличии от ОАР. yes
        влад66
      9. антивирус Сегодня, 11:01
        мозгов моих хватило только на мелкий вывод:
        держали паузу по ответу на отстранение от игр по причине поиска кому "продать-передать" медали(прим понятные по силе наших спортсменов в сезоне 17-18гг).
        Почет от медалей( их запретили завоевывать РФ)--против денег от проданных мест на "пьедестале".
        Хотела их "завоевать" Сев Америка.
        РФ "договорилась" с Европой?
        а началось еще в Солт-Лейк-Сити.
        И на следующих так же будем "дружить" против партнеров из-за океана
        не удивлюсь если вдруг появятся( по итогам ОИ18) статьи о слабости зимних видов спорта в Сев Ам против хорошего спорта в Европе.
        антивирус
      10. Paranoid50 Сегодня, 12:19
        Цитата: Logall
        Я не смотрю этот фарс - Олимпиаду...

        А что,сейчас где-то проходит олимпиада? request
        Paranoid50
    2. Мар.Тира Сегодня, 07:57
      Добыча золота в Корее Пока не ладится у нас, Но утешенье душу греет: Мы добываем нефть и газ!
      Мар.Тира
    3. Spartanez300 Сегодня, 07:57
      Это не Олимпиада а унижение России .
      Spartanez300
      1. Mestny Сегодня, 10:09
        Некоторые яростно ищут любой повод, что бы объявить об очередном "унижении России".
        Бегают толпами по новостным сайтам. и отчаянно. самозабвено комментируют про то, как у нас всё плохо, в очередной раз.
        И только вменяемые граждане пожимают плечами, и читая всё это вспоминают русскую поговорку:
        "Свинья грязи найдёт"
        Mestny
      2. raw174 Сегодня, 10:35
        Цитата: Spartanez300
        Это не Олимпиада а унижение России .

        Нет тут унижения! Гадят помаленьку, но об унижении говорить не стоит. Силой взять не могут, план экономической войны тоже желаемых результатов не даёт, вот решили по спорту пройтись...
        raw174
    4. Пытливый Сегодня, 08:02
      Профессиональный Спорт как соревнования умер, сейчас это больше похоже на бизнес, шоу и соревнование фармакологий и все это переплетено с политикой.
      Лично для себя сделал вывод и принципиально не смотрю ТВ трансляции с Олимпиады, Губерниев на «60 минут» похож на радостного пафосного дурачка с апломбом, человек оправдывает за неплохую зарплату свою загранкомандировку. Вспоминаются слова про позор и войну, тут мы выбрали позор и огребаем по полной в войне с астматиками и спортсменами с дефицитом общения. Нагнули раз, будут нагибать постоянно.
      Свежий случай: встреча Баха с нашими спортсменами. Зачем они вообще на эту встречу пришли? Надо было тупо бойкотировать и игнорить этого упыря под видом, что нет времени на пустые разговоры, готовимся к соревнованиям, общайтесь с чиновниками.
      Это не соревнования за страну со слезами на пьедестале под поднятие флага страны под гимн, а зарабатывание бабла...
      Пытливый
      1. rocket757 Сегодня, 08:08
        Спорт как эт было, частью жизни и нашего народа и правда умер.
        Есть коммерческое шоу, соревнование фармакалогий и прочие прелести теперешнего мира .... не интересно, не смотрю!
        rocket757
    5. zivXP Сегодня, 08:05
      Вот вчера и доказали...Увидели не Красную машину, а розовый самокат.

      Это ни чего не значит. Это спорт и тут всякое бывает. Когда резкий старт, то зачастую провальный финиш. И наоборот. Так что просто нужно болеть за наших, если будет мотивация у команды - будет и результат.
      zivXP
      1. RUSOIVAN Сегодня, 08:11
        Не смотрю, но переживаю.
        RUSOIVAN
      2. Аристарх Людвигович Сегодня, 08:13
        Цитата: zivXP
        Так что просто нужно болеть за наших, если будет мотивация у команды - будет и результат.

        В Красной машине все под шайбу ложились, бились не жалея здоровья. ОАР отыграли пять минут (причем с голами им очень повезло), а затем катались, красовались по площадке. Вот и результат. Жены у Красной машины на олимпиаду не ездили. Пред турниром на жестких сборах сидели, вот и результат был.
        Аристарх Людвигович
        1. zivXP Сегодня, 08:52
          Сейчас же демократия, и в спорте тоже. (если что - то сарказм)
          zivXP
      3. rocket757 Сегодня, 09:45
        Мотивация она бывает разная! К сожалению, та за которую катила вперёд КРАСНАЯ МАШИНА, потеряна в прошлом .... а за баксики, пущай катаются, хоть и в красном по факту какие то розовые они. Очень жаль, кроме наших прекрасных дам я болел именно за наших хоккеистов, всегда!
        rocket757
    6. Svarog Сегодня, 08:20
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук уверен в том, что россияне должны принять участие в Олимпийских играх-2018. – Мы обязаны туда поехать и доказать, что мы настоящая "Красная машина", – сказал Ковальчук. – У нас есть гордость и честь, патриотизм – он в наших сердцах, а сердце никто не заберет. Я верю, что мы выдержим, а по окончании Олимпиады пройдем с нашим флагом. Вот вчера и доказали...Увидели не Красную машину, а розовый самокат.

      Да выступают бездарно даже в фигурном катании. Спорт, который построил Мутко, слишком коррумпирован, от того все так. А Мутко на повышение пошел. Вот гарант систему выстроил.
      Svarog
      1. kuznec Сегодня, 09:31
        Владимир, вот мутный факт:
        "Мутко, в 1999 году, находясь на должности президента ФК «Зенит», без отрыва от работы заочно окончил СПбГУ. Защитил диплом на тему: «Должностные преступления на примере спортивных мероприятий».
        Как говорится, ни убавить, не прибавить. Видно, мудко тему досконально изучил.
        kuznec
    7. Hariton Laptev Сегодня, 08:54
      ну ничего зато нам все покажут как размазывая сопли и делая хмурые лица они будут рассказывать как сложно было тренироваться в ожидании, как на них давили, и как там было тяжело. И что мы все должны их пожалеть и понять.
      Hariton Laptev
    8. Аскет Сегодня, 09:57
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Вот вчера и доказали...Увидели не Красную машину, а розовый самокат.

      Если завтра шлепнут американцев,тогда комментарии будут другими...В целом же согласен от былой "красной машины" ничего не осталось от слова совсем , даже если выиграют золото мое мнение не изменится. Я воочию застал игру легендарной сборной СССР 70-80х её великие тройки Михайлов-Петров-Харламов, и Макаров-Ларионов-Крутов сейчас и близко никого нетхоккей превратился в бей-беги, нет ни техники ни круговерти комбинаций от которых у соперника голова кругом, унылое зрелище...
      Аскет
    9. x.andvlad Сегодня, 11:58
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Вот вчера и доказали...Увидели не Красную машину, а розовый самокат.

      А в общем медальном зачете на сегодня имеем гордое 14 место...
      x.andvlad
    10. Андрей К Сегодня, 12:13
      Цитата: Аристарх Людвигович
      ...Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук уверен в том, что россияне должны принять участие в Олимпийских играх-2018...

      Я выскажу исключительно собственное мнение.
      Есть государство. Зовётся оно - Россия. В силу разных причин, не буду углубляться, мы проиграли соревнование - "кто больше грязи нальёт и подляков сделает". Итог - юридически по нам прошлись, запретили называть себя тем, кто мы есть, употреблять символику - флаг, герб.
      Кто такой - человек без Родины и флага? Правильно - БОМЖ.
      Я не хотел бы, чтоб мою Родину на олимпиаде БОМЖи представляли.
      Илья Ковальчук - ля-ля-ля... Это работа Ковальчука.
      Он за наш счёт тренировался, вырос до спортсмена. Когда потребовалось принять волевое решение - в ответ на грязь, показать принципиальность и отказаться от этого околоспортивного фарса, такие Ковальчуки забыли обо всём и вспомнили, что они "всю жизнь к этому шли"... Мерзко.
      Говорят что поколение другое, приоритеты изменились.
      Да ни хрена подобного. Посмотрите на этого мальчишку:
      Евгений Родионов, от него требовалось-то "всего ничего" - крестик снять. Не снял, головы лишился. Не вспоминал, что он всю жизнь...

      Или посмотрите на бурята Бато Дашидоржиева, разведчика из 71-го мотострелкового полка.
      Он о своей шкуре не думал - Честь, Флаг и Родина для такого, действительно не пустой звук. Один вышел против грузинской военной колонны, не отступил, не испугался, выстоял - победил!

      Это стыдобище не смотрю, просто не хочу видеть и слышать о какой-то лунатической стране и её спортсменах OAR, Olympic Athlete from Russia.
      Дело самих спортсменов ехать туда или нет. Есть отказавшиеся. И я горжусь их решением.
      Андрей К
  2. Лесс Сегодня, 07:51
    На местах же, считает авторы статьи, всё выглядит и вовсе нелепо. Логотип ОАР стал не символом позора, а усилил «российский национализм».
    И МОК, И ВАДА ждут тяжёлые времена. Это только начинается, они ещё не раз пожалеют о своей подлости.
    Лесс
    1. Тикси-3 Сегодня, 08:00
      Цитата: Лесс
      они ещё не раз пожалеют о своей подлости.

      да не подлость это, как вы не поймете? - это политика и когда мы шли под санкции с гордо поднятой головой(все что связано с окраиной) - надо было понимать, что прилетит со всех сторон - я вот был готов к таким ОИ...и думаю ЧМ нам устроят еще тот...
      Тикси-3
      1. midivan Сегодня, 08:55
        Цитата: Тикси-3
        и когда мы шли под санкции с гордо поднятой головой

        Мы даже подумать не могли, что свои будут "стрелять" в спину.
        midivan
        1. Тикси-3 Сегодня, 11:31
          Цитата: midivan
          Мы даже подумать не могли, что свои будут "стрелять" в спину

          много ВАМ в спину настреляли? что вы тут несете?
          Тикси-3
          1. midivan Сегодня, 11:54
            Цитата: Тикси-3
            много ВАМ в спину настреляли?

            Аллегория request
            Цитата: Тикси-3
            что вы тут несете?

            Свет и демократию wassat
            midivan
    2. midivan Сегодня, 08:59
      Цитата: Лесс
      И МОК, И ВАДА ждут тяжёлые времена. Это только начинается, они ещё не раз пожалеют о своей подлости.
      Агааа, так значит уже написали в Спортлото? Ну держитесь ВАДАМОКИ!!! wassat А если серьезно, ну поделитесь уже если есть чем, а то как то не верится в справедливость уже.
      midivan
      1. Лесс Сегодня, 09:15
        Я уже не раз высказывал своё мнение, можете в профиле посмотреть, если вам интересно. Не вижу смысла повторяться, как некоторые что как мантру каждый день твердят "янесмотрюолимпиадуэтоненашиспортсмены", и ни одной новой мысли.
        Лесс
        1. midivan Сегодня, 09:31
          Цитата: Лесс
          Я уже не раз высказывал своё мнение, можете в профиле посмотреть, если вам интересно.

          Вот этого было бы достаточно smile
          Цитата: Лесс
          Не вижу смысла повторяться,

          Поддерживаю, потому как сам ненавижу повторяться. hi
          midivan
    3. Владивосток1969 Сегодня, 09:37
      Вангуете или обещаете?
      Владивосток1969
      1. Лесс Сегодня, 09:43
        Хмм... Прогнозирую, основываясь на внешней политике России за последнее десятилетие.
        Лесс
        1. BecmepH Сегодня, 11:31
          Цитата: Лесс
          Хмм... Прогнозирую, основываясь на внешней политике России за последнее десятилетие.

          Очень хочется верить в Ваши прогнозы. Но штойта сомнения берут... Пока мы не перестанем извиняться.
          Спорить не хочу. К Вашему мнению отношусь вполне серьёзно. Но...
          BecmepH
          1. Лесс Сегодня, 11:51
            Цитата: BecmepH
            Пока мы не перестанем извиняться.

            Политика, кроме всего прочего, это ещё и игра на публику. Думаете, западным политикам по душе толерантность и лгбт? сомневаюсь. Думаете им есть реальное дело до прав человека? неа. нету им до них дела. вот и мы так же. говорим то, что от нас ждут и тихо, без шума делаем что нам надо. Под "нам" я подразумеваю не конкретно нас с вами, а интересы государства. где-то получается, где-то не очень, но мы гнём свою линию.
            Лесс
  3. Teberii Сегодня, 07:51
    Страшно-это МЫ еще только запрягаем.
    Teberii
    1. Тикси-3 Сегодня, 08:01
      Цитата: Teberii
      Страшно-это МЫ еще только запрягаем.

      да нет....распрягли и уже давно....слушаем наших чинуш от спорта!
      Тикси-3
    2. Пытливый Сегодня, 08:08
      Цитата: Teberii
      Страшно-это МЫ еще только запрягаем.

      Это нас запрягли под молчаливое одобрение наших же чинуш от спорта, трясущихся за свои кресла с большими окладами, загранкомандировками и пьянками с икрой в Русском Доме.
      Пытливый
  4. Горный стрелок Сегодня, 07:57
    Моё мнение - не вышло у МОК "унизить" Россию. Скорее, себе ворота дёгтем вымазали. Вот на встречу с Бахом наши спортсмены ЗРЯ пришли. Надо было игнорировать, пусть бы там журналисты и массажисты сидели...
    Горный стрелок
    1. mikh-korsakov Сегодня, 08:20
      Бах сам пришел и поплакался как неприятно (в душе) ему делать России гадости. Боюсь наши опять "войдут" в положение.
      mikh-korsakov
  5. XII легион Сегодня, 08:05
    Пусть демонстрируют
    Для этого их государство и растило
    XII легион
  6. Altona Сегодня, 08:06
    Читаешь новости-сборная России. Включаешь телевизор-ан нет, какая-то ОАР. Я не смотрю ОИ.
    Altona
  7. HAM Сегодня, 08:16
    Единственный способ лечения всех этих МОК, ВАДА и пр. пр.---подача исков во все возможные суды,добиваясь от них МАТЕРИАЛЬНОЙ компенсации.Все эти чиновники слишком сладко живут,а понимают только язык купюр.Возьмите ЕСПЧ- без взноса из России,завертелись,как уж на сковороде.Чем больше будет исков от спортсменов России,тем ласковей будет Бах.
    Потерянная выгода--вот это понятно всем...
    HAM
    1. mikh-korsakov Сегодня, 08:37
      Иногда думаю, что должным ответом была бы организация параллельных олимпиад в Сочи, благо все необходимое осталось там от прошлого. Либералы и защитники наших казнокрадов сразу начинают верещать, а кто же приедет, типа с кем соревноваться. Уверен, почти все кроме на голову убитых русофобией приедут.
      mikh-korsakov
      1. Владивосток1969 Сегодня, 09:40
        Ну конечно.Денег у нас не просто много,а МНОГО!
        На ВО уже писали как проходили параллельные пара олимпийские игры.
        Владивосток1969
    2. helmi8 Сегодня, 09:35
      Цитата: HAM
      Чем больше будет исков от спортсменов России

      Только в суд нужно подавать не на МОК и ВАДА (это ни о чем), а на конкретных людишек виновных в недопуске на ОИ - Макларена, Освальда и всю эту гоп-компанию. Иски за клевету, дискриминацию по расовому признаку (не пустили даже "чистых" ибо - из России, а значит "мог"), оскорбление чести и достоинства. А оплачивать адвокатов и суды обязать Мутко и Жукова.
      Ну а рассуждения на тему "спортсмен к ОИ всю жизнь готовится и мечтает, нужно ехать!" - это езда по ушам. Готовится - да, мечтает - да. А вот ехать, когда тебя унижают - это зависит от патриотизма и чувства гордости за страну. Или оно есть, или ты едешь. Нурбагандов и Филиппов тоже мечтали стать генералами, но вот чувство долга перед страной у них оказалось выше личных желаний. Только не нужно сразу упрекать меня в некорректности сравнений. И те и другие призваны защищать страну - кто-то на поле боя, а кто-то в спорте...Но - страну!
      helmi8
  8. mikh-korsakov Сегодня, 08:18
    Хорошо бы продемонстрировать не только презрение, но и победы в хоккее. Надо также кроме презрения, хотя и оно не помешает нашим "чистым" недопущенным спортсменам получить с МОК деньги. А то боюсь расстрогаемся. что дедушка Бах пришел и поплакался, как ему было неприятно делать нам гадости.
    mikh-korsakov
  9. МОЯ МЫСЛЬ Сегодня, 08:20
    ПАЗОРНИКИ! ОДИН ЗА ВСЕХ, НО КАЖДЫЙ САМ ЗА СЕБЯ
    МОЯ МЫСЛЬ
  10. PValery53 Сегодня, 08:22
    Россия своим судом должна судить Т.Баха и его приспешников за унижение России и нарушение заповеди олимпийцев - "спорт вне политики".
    PValery53
    1. AlexVas44 Сегодня, 09:47
      Цитата: PValery53
      Россия своим судом должна судить Т.Баха и его приспешников за унижение России

      Вчера Т.Бах посещал наших соотечественников из группы ОАР. Интересно, кто-нибудь сказал (намекнул) ему, кто он теперь вместе со своими приспешниками.
      AlexVas44
  11. bratchanin3 Сегодня, 08:26
    Так может быть есть смысл возродить Олимпийские игры Пьера Де Кубертена в России, на базе Универсиады и российской инфраструктуры? Наверняка это буде выгодно, с финансовой и политической точек зрения.
    bratchanin3
  12. olhon Сегодня, 08:34
    Единственное что радует глаз - девушки кёрлингистки...
    olhon
    1. НасРать Сегодня, 08:39
      Цитата: olhon
      Единственное что радует глаз - девушки кёрлингистки...

      Единственное, что радует - девушки!!! без всяких кёрлингисток!!! laughing
      НасРать
  13. CooL_SnipeR Сегодня, 08:58
    Они бы продемонстрировали чувство гордости если бы их там не было. За бабками поехали...фи...
    CooL_SnipeR
  14. sgr291158 Сегодня, 09:21
    Раньше да, на олимпиаде отстаивали честь страны. А сейчас там присутствуют просто русские спортсмены. Ни флага, ни гимна, ни герба. Нашу страну просто облили дерьмом и нагнули так как хотели. Это просто позор, даже не смотрю, за что вы там бьетесь, скорее всего за деньги, потому что спорт это сейчас сплошной коммерческий проект.
    sgr291158
  15. eugraphus Сегодня, 09:27
    За утрату знамя части, часть расформировывали. Когда-то это был священный символ.
    Сейчас мы видим "хороший" пример для молодёжи. Если нашли оправдание, то любое паскудство, вроде уже и терпимо и даже необходимо. А если сравнить с разведчиками, которые для выполнения задания одевались в нацистскую форму, так оправдать можно многое. И ведь уже сравнивают с бойцами россиянами выполняющими опаснейшие задания в Сирии без государственных российских знамён.
    eugraphus
  16. PROXOR Сегодня, 09:28
    Ну раз уж поехали туда, то у дома спорта поднять ФЛАГ СССР!!!! Забыли туда ещё поставить Медведя и дать ему балалайку и АКМ.
    PROXOR
  17. Владивосток1969 Сегодня, 09:56
    Футболиста Федора Смолова жестоко обманули при покупке квартиры за 191 млн

    Спорт в России это зарабатывание бабок.Если попал в струю то коси по полной.Мог ли Блохин похвастаться такими заработками?Нет.Но он ИГРАЛ.Впереди ЧМ по футболу.Чего ждём?
    Владивосток1969
  18. Lightning Сегодня, 10:00
    А вот любопытно. Все кто негативно относится к нашим спортсменам. А вы вежливых людей в 2014 тоже презирали?
    Lightning
    1. BecmepH Сегодня, 11:38
      Цитата: Lightning
      А вот любопытно. Все кто негативно относится к нашим спортсменам. А вы вежливых людей в 2014 тоже презирали?

      Какая чушь. Вежливые люди не потому были без знаков различия, что от Родины открестились. Или по Вашему воевать нужно во всех шевронах, в аксельбантах, в парадном ремне? И вдобавок белой краской нарисовать мишень на спине и на пузе?
      BecmepH
  19. BAI Сегодня, 10:08
    Ничего не могу сказать про Олимпиаду - не смотрю ее.
    BAI
  20. домохозяйка Сегодня, 10:53
    midivan,
    Присяга - пустой звук?!!!!
    домохозяйка
  21. Altona Сегодня, 11:16
    Цитата: PValery53
    Россия своим судом должна судить Т.Баха и его приспешников за унижение России и нарушение заповеди олимпийцев - "спорт вне политики".

    ---------------------------
    По идее надо объявить санкции МОК и кое-кому заочный арест за унижение нашей страны. Тому же Томасу Баху. А по результатам, где первыми идут немцы, норвежцы, канадцы и США понятно, из-за чего был сыр-бор с отстранением наших ведущих спортсменов. Они боятся реальной конкуренции. Эта Олимпиада сломалась, несите другую.
    Altona
  22. Салют Сегодня, 11:46
    эта статья - предвыборный пи-ар Путинеа?
    Салют
  23. Виктор-М Сегодня, 11:52
    Хорошо бы, если бы этот момент с недопуском и игнорированием российского мнения по этой ситуации на ОИ стал бы действенным уроком для наших чиновников всех рангов, чтобы наши российские чинуши примерили бы на себя эту беспомощность и чинящийся беспредел, чтобы до них наконец то дошло, что такие ситуации внутри самой России по отношению к простым людям, СО СТОРОНЫ ТЕХ САМЫХ ЧИНУШ, происходят повсеместно. Надеюсь теперь они поймут, что чувствует простой гражданин, приходя за помощью к чиновнику и на свои просьбы о помощи получают потоки грязи, равнодушия в свой адрес.
    Виктор-М
  24. vladimirvn Сегодня, 11:56
    Это как? Дулю в кармане показали? am
    vladimirvn
  25. павлентий Сегодня, 11:56
    Пьер де Кубертен, бедолага, так и крутится в гробу...
    павлентий
  26. vladimirvn Сегодня, 12:08
    И это потомки Великого народа Победителя, сломавшего хребет фашизму?!
    vladimirvn
  27. Slat808 Сегодня, 12:13
    Фарс, а не праздник спорта. За унижение так и не будет расплаты?
    Slat808
  28. NordUral Сегодня, 12:20
    Что же сказать "нашей" власти - хотели унижений и позора - получите! Только не путайте себя с нами и с настоящими спортсменами, для которых Родина, Флаг страны, Честь страны и народа - не пустой звук.
    NordUral
Картина дня