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The Nation: русские олимпийцы продемонстрировали «чувство гордости»
Фраза об «олимпийских атлетах из России» должна была стать орудием «коллективного наказания» для россиян. В итоге же получилось, что на корейских играх лишь усилился «российский национализм», пишет The Nation. Дело в том, что на Олимпийские игры приехало много российских зрителей, и они продемонстрировали и чувство гордости, и презрение к МОК.
Как пишет The Nation, на нынешней Олимпиаде зрители познакомились с новой страной. Она называется ОАР. Аббревиатура означает «олимпийский атлет из России», переводит «ИноТВ».
«The Nation» указывает, что это название на пару с олимпийским флагом вместо флага российского должно было наказать Россию за «допинговую программу» на Зимних Олимпийских играх 2014 года.
«Компромисс состоит в том, что у нас теперь есть «олимпийские атлеты из России», а самой России нет. Какая-то очень неловкая и неуклюжая ситуация», — говорится в материале.
На местах же, считает авторы статьи, всё выглядит и вовсе нелепо. Логотип ОАР стал не символом позора, а усилил «российский национализм». Русские зрители в Пхёнчхане показали и чувство гордости, и полное презрение к Международному Олимпийскому комитету (МОК). У большинства стран — дома гостеприимства, а у русских — дом спорта, и он «стал рассадником безудержного национализма». У всех на виду здесь стоят матрёшки, фотографии Путина, шапки, флаги…
И получилось у МОК не наказание для русских. Получился нелепый фарс. «Страна» ОАР не стала орудием коллективного наказания, а раздула пламя национализма. Международные разногласия тоже усилились, считают авторы.
Сей фарс с ОАР сильно-сильно напоминает историю самого Международного Олимпийского комитета. Дело в том, что МОК сегодня куда больше разъединяет, чем объединяет. МОК встал поперёк пути подлинного интернационализма.
О да. Именно международный спорт, международные состязания должны были (по идее) способствовать дружбе народов и содействовать через командный спорт сближению наций, несмотря на разные политические системы, неурядицы в отношениях и споры в ООН. Но МОК превратился в организацию, которая, напротив, народы стравливает.
Впрочем, и сам спорт давно стал коммерческой лавочкой, в которой спортсмены соревнуются из-за микронов и миллисекунд, а дельцы-глобалисты стригут на этом купоны.
Как пишет The Nation, на нынешней Олимпиаде зрители познакомились с новой страной. Она называется ОАР. Аббревиатура означает «олимпийский атлет из России», переводит «ИноТВ».
«The Nation» указывает, что это название на пару с олимпийским флагом вместо флага российского должно было наказать Россию за «допинговую программу» на Зимних Олимпийских играх 2014 года.
«Компромисс состоит в том, что у нас теперь есть «олимпийские атлеты из России», а самой России нет. Какая-то очень неловкая и неуклюжая ситуация», — говорится в материале.
На местах же, считает авторы статьи, всё выглядит и вовсе нелепо. Логотип ОАР стал не символом позора, а усилил «российский национализм». Русские зрители в Пхёнчхане показали и чувство гордости, и полное презрение к Международному Олимпийскому комитету (МОК). У большинства стран — дома гостеприимства, а у русских — дом спорта, и он «стал рассадником безудержного национализма». У всех на виду здесь стоят матрёшки, фотографии Путина, шапки, флаги…
И получилось у МОК не наказание для русских. Получился нелепый фарс. «Страна» ОАР не стала орудием коллективного наказания, а раздула пламя национализма. Международные разногласия тоже усилились, считают авторы.
Сей фарс с ОАР сильно-сильно напоминает историю самого Международного Олимпийского комитета. Дело в том, что МОК сегодня куда больше разъединяет, чем объединяет. МОК встал поперёк пути подлинного интернационализма.
* * *
О да. Именно международный спорт, международные состязания должны были (по идее) способствовать дружбе народов и содействовать через командный спорт сближению наций, несмотря на разные политические системы, неурядицы в отношениях и споры в ООН. Но МОК превратился в организацию, которая, напротив, народы стравливает.
Впрочем, и сам спорт давно стал коммерческой лавочкой, в которой спортсмены соревнуются из-за микронов и миллисекунд, а дельцы-глобалисты стригут на этом купоны.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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