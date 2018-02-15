12:14 15 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Ситуация в Сирии

Добавить в закладки
Представители Красного Полумесяца доставили гумпомощь в Восточную Гуту. Жители Ар-Растана в Хомсе вынудили террористов покинуть город. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.

Одна из машин с гумпомощью в Восточной Гуте.

В минувшие сутки жители города Ан-Нашабия в Восточной Гуте получили гуманитарную помощь от организации Красного Полумесяца. Девять грузовиков с продовольствием и медикаментам были распределены среди мирного населения. Это стало возможным благодаря соглашению, которое было заключено в ходе переговоров между оппозицией и властями САР. К вечеру появилась информация о начале нового наступления боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), базирующихся к югу от Дамаска, против «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Бои разворачивались в районе Хаджар Аль-Асвад, а также в районе лагеря для беженцев «Аль-Ярмук».


Стало известно, что за время военной операции Сирийской свободной армии (ССА) и турецких сил на северо-западе Алеппо курдские подразделения потеряли не менее 10 процентов территорий кантона Африн. Турецкие военные самолеты в течение всего дня не прекращали наносить авиаудары по позициям курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Было уничтожено не менее 46-ти объектов. Сирийская демократическая армия (SDF), в свою очередь, уничтожила танк турецкой армии ACV-15 у города Бюльбюль в западной части Африна.

В первой половине дня поступала информация о том, что сирийская армия намеревается начать полномасштабное наступление по зачистке Растанского котла от террористов «ан-Нусры». Силы САР также планируют в очередной раз предпринять попытку мирно урегулировать конфликт с группировками так называемой «умеренной оппозиции» и заключить соглашение об эвакуации радикалов в Идлиб. Между тем жителям Аль-Растана удалось избавить город от присутствия боевиков «ан-Нусры». Напомним, люди вышли на демонстрации, требуя от группировки покинуть город, после того как исламисты застрелили одного из членов гражданского совета.

В провинции Дейр-эз-Зор военнослужащие САА обнаружили очередное хранилище с оружием игиловцев к западу от стратегического города Абу Кемаль. Все боеприпасы были изъяты.

Российские и сирийские военные самолеты провели массированную атаку на позиции исламистов в окрестностях населенных пунктов Сарджа, Хувейн, Аль-Тамана, Рафа и Умм Джаляль на юго-востоке провинции Идлиб. Одновременно с этим артиллерия САР обстреливала позиции радикалов у деревень Бедама, Хувейн и Зарзур. Также фиксировались бои у города Таль Султан. О потерях сторон не сообщается.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
9

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11
    • winkwinkedsmileambelayfeelfellow
      laughinglollovenorecourserequestsad
      tonguewassatcryingwhatbullyangryyes
      gooddrinksfoolhinegativesoldierstop
  1. Teberii Сегодня, 08:56 Новый
    Все больше и дальше- каша становится наваристей.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Teberii
    1. cniza Сегодня, 09:06 Новый
      Только кто её расхлёбывать будет?
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      cniza
    2. Лелёк Сегодня, 11:03 Новый
      Цитата: Teberii
      Все больше и дальше- каша становится наваристей.

      hi
      Да уж. Кампания: США, ИГИЛ, белые каски и CNN действуют в присущей им манере и по отработанному шаблону. Вероятно на днях появятся в прессе и сетях результаты их совместного труда.
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      Лелёк
  2. TUFAN Сегодня, 09:15 Новый
    [/quote]В провинции Дейр-эз-Зор военнослужащие САА обнаружили очередное хранилище с оружием игиловцев к западу от стратегического города Абу Кемаль. Все боеприпасы были изъяты.[quote]

    Да неужели? laughing
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    TUFAN
    1. собаковод Сегодня, 09:33 Новый
      Что вас удивляет? Поделитесь!
      Ответить
      Цитировать Жалоба
      собаковод
      1. TUFAN Сегодня, 09:51 Новый
        Удивляет последнее предложение, не будут же оставлять там оружие и боеприпасы))
        Ответить
        Цитировать Жалоба
        TUFAN
        1. собаковод Сегодня, 09:56 Новый
          Да, не будут. Пока не покинут территорию с ускорением. А там - дай Всевышний ноги. Или этот вариант, с вашей точки зрения, не приемлем?
          Ответить
          Цитировать Жалоба
          собаковод
          1. TUFAN Сегодня, 10:34 Новый
            Меня рассмешила последняя фраза:
            [/quote] Все боеприпасы были изъяты[quote]
            Не оставлять же боеприпасы игиловцам?!
            И какой вариант вы имеете в виду? Я же вроде высказал свою точку зрения..
            Ответить
            Цитировать Жалоба
            TUFAN
            1. собаковод Сегодня, 10:37 Новый
              Приношу глубочайшие извинения, не понял.
              Ответить
              Цитировать Жалоба
              собаковод
  3. антивирус Сегодня, 09:33 Новый
    О потерях сторон не сообщается.


    - про потери: Новак в КСА подвел промежуточные итоги войны на ББВ-- кому хватает денег от "соглашения ОПЕК+", кому неймется пока.
    сделать "партнеров"( страны ПерсЗ, и США тоже) благодарными нам за доп 10-50-100 млр долл в казну от простой решимости сократить добычу.
    Дальше счетоводы будут --" хочу больше в банк-р\счет или в карт галерею"--тогда Вагнер опять пойдет "песни петь"
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    антивирус
  4. Комментарий был удален.
  5. Sam_gosling Сегодня, 10:22 Новый
    >танк ACV-15
    Но это же бмп.
    Ответить
    Цитировать Жалоба
    Sam_gosling
Картина дня