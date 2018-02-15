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Ситуация в Сирии
Представители Красного Полумесяца доставили гумпомощь в Восточную Гуту. Жители Ар-Растана в Хомсе вынудили террористов покинуть город. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В минувшие сутки жители города Ан-Нашабия в Восточной Гуте получили гуманитарную помощь от организации Красного Полумесяца. Девять грузовиков с продовольствием и медикаментам были распределены среди мирного населения. Это стало возможным благодаря соглашению, которое было заключено в ходе переговоров между оппозицией и властями САР. К вечеру появилась информация о начале нового наступления боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), базирующихся к югу от Дамаска, против «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Бои разворачивались в районе Хаджар Аль-Асвад, а также в районе лагеря для беженцев «Аль-Ярмук».
Стало известно, что за время военной операции Сирийской свободной армии (ССА) и турецких сил на северо-западе Алеппо курдские подразделения потеряли не менее 10 процентов территорий кантона Африн. Турецкие военные самолеты в течение всего дня не прекращали наносить авиаудары по позициям курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Было уничтожено не менее 46-ти объектов. Сирийская демократическая армия (SDF), в свою очередь, уничтожила танк турецкой армии ACV-15 у города Бюльбюль в западной части Африна.
В первой половине дня поступала информация о том, что сирийская армия намеревается начать полномасштабное наступление по зачистке Растанского котла от террористов «ан-Нусры». Силы САР также планируют в очередной раз предпринять попытку мирно урегулировать конфликт с группировками так называемой «умеренной оппозиции» и заключить соглашение об эвакуации радикалов в Идлиб. Между тем жителям Аль-Растана удалось избавить город от присутствия боевиков «ан-Нусры». Напомним, люди вышли на демонстрации, требуя от группировки покинуть город, после того как исламисты застрелили одного из членов гражданского совета.
В провинции Дейр-эз-Зор военнослужащие САА обнаружили очередное хранилище с оружием игиловцев к западу от стратегического города Абу Кемаль. Все боеприпасы были изъяты.
Российские и сирийские военные самолеты провели массированную атаку на позиции исламистов в окрестностях населенных пунктов Сарджа, Хувейн, Аль-Тамана, Рафа и Умм Джаляль на юго-востоке провинции Идлиб. Одновременно с этим артиллерия САР обстреливала позиции радикалов у деревень Бедама, Хувейн и Зарзур. Также фиксировались бои у города Таль Султан. О потерях сторон не сообщается.
В минувшие сутки жители города Ан-Нашабия в Восточной Гуте получили гуманитарную помощь от организации Красного Полумесяца. Девять грузовиков с продовольствием и медикаментам были распределены среди мирного населения. Это стало возможным благодаря соглашению, которое было заключено в ходе переговоров между оппозицией и властями САР. К вечеру появилась информация о начале нового наступления боевиков ИГ (группировка запрещена в РФ), базирующихся к югу от Дамаска, против «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в РФ). Бои разворачивались в районе Хаджар Аль-Асвад, а также в районе лагеря для беженцев «Аль-Ярмук».
Стало известно, что за время военной операции Сирийской свободной армии (ССА) и турецких сил на северо-западе Алеппо курдские подразделения потеряли не менее 10 процентов территорий кантона Африн. Турецкие военные самолеты в течение всего дня не прекращали наносить авиаудары по позициям курдских Отрядов народной самообороны (YPG). Было уничтожено не менее 46-ти объектов. Сирийская демократическая армия (SDF), в свою очередь, уничтожила танк турецкой армии ACV-15 у города Бюльбюль в западной части Африна.
В первой половине дня поступала информация о том, что сирийская армия намеревается начать полномасштабное наступление по зачистке Растанского котла от террористов «ан-Нусры». Силы САР также планируют в очередной раз предпринять попытку мирно урегулировать конфликт с группировками так называемой «умеренной оппозиции» и заключить соглашение об эвакуации радикалов в Идлиб. Между тем жителям Аль-Растана удалось избавить город от присутствия боевиков «ан-Нусры». Напомним, люди вышли на демонстрации, требуя от группировки покинуть город, после того как исламисты застрелили одного из членов гражданского совета.
В провинции Дейр-эз-Зор военнослужащие САА обнаружили очередное хранилище с оружием игиловцев к западу от стратегического города Абу Кемаль. Все боеприпасы были изъяты.
Российские и сирийские военные самолеты провели массированную атаку на позиции исламистов в окрестностях населенных пунктов Сарджа, Хувейн, Аль-Тамана, Рафа и Умм Джаляль на юго-востоке провинции Идлиб. Одновременно с этим артиллерия САР обстреливала позиции радикалов у деревень Бедама, Хувейн и Зарзур. Также фиксировались бои у города Таль Султан. О потерях сторон не сообщается.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com