12:32 17 февраля

Республика Беларусь как избыточная структура



Иногда достаточно сложное явление можно рассмотреть на весьма и весьма простом примере: для Белоруссии это НПЗ, их загрузка и экспорт их продукции. Весьма узкая сфера деятельности с весьма ограниченным числом предприятий, в ней задействованных, однако именно на примере нефтеперерабатывающих заводов очень многое становится понятно. По сути дела, именно на примере нефтеперерабатывающих заводов становится понятно, что РБ в принципе избыточна как элемент управления, не нужна она для хозяйственной деятельности на территории бывшей БССР.

Парадоксальным образом именно в результате деятельности «независимого ни от кого» Минска структура производства РБ (генерирующая хоть какую-то прибыль) упростилась настолько, что 2 НПЗ (Мозырский и «Нафтан») являлись до последнего времени наряду с «Беларуськалием» главными добытчиками валюты в казну. Просто оцените. В Белоруссии вообще-то проживает под 10 миллионов человек. И вот такая «экономика» нарисовалась.


Вся ярость и ненависть вокруг калийных удобрений, которая даже привела к аресту господина Баумгартнера, объясняется именно этим: в очень такой немаленькой по населению РБ в результате мудрого руководства экономикой из рентабельной промышленности оставались главным образом «Беларуськалий» и 2 НПЗ. Как-то так. Вдумайтесь, оцените. Прикиньте на пальцах, что можно иметь на этой базе.

То есть по факту: амбиций — море, а сухая реальность свидетельствует о гораздо более скромных возможностях. Именно поэтому экспорт «молочки» в Россию и его ограничения столь болезненно воспринимаются в той же Белоруссии. Статей доходов совсем немного, и особо не разгуляешься. Страна вытягивает последние годы буквально на честном слове и на одном крыле. Батька одной рукой шустро режет социальные обязательства и активно выгоняет белорусов «на мороз», а другой изо всех сил выбивает «братские дотации».

То есть, с одной стороны, те самые белорусы, с другой стороны — Россия с её нефтью, дотациями и рынком труда, а посередине «гвоздик», то есть некое мутное гособразование, которое активно пытается выжить на столь скудной ресурсной базе, как уже было описано, всячески привлекая к себе внимание и вставляя палки в колёса России.

Чисто теоретически предположим, что те же самые 2 крупных НПЗ тупо работают внутри российской экономики. Что бы это означало? Только одно: нашлись бы деньги и на их модернизацию — и нашлась бы нефть для их полной загрузки (всегда). И особых проблем бы с ними не было, и никто бы про них не вспоминал через раз. Зачем? Ну и понятно, что были бы они глубоко частными конторами.

Но тут на арену врывается весьма амбициозное «молодое белорусское государство» и начинает создавать проблемы. Простите, те самые НПЗ были построены с нуля во времена «независимой Беларуси»? Этим самым белорусским государством? Нет, но оно настолько активно пытается ими «рулить», что периодически НПЗ остаются без нефти. Вот как раз на примере этих самых НПЗ (того немногого что наряду с Беларуськалием ещё кормит Белоруссию) становится понятно: РБ, по сути дела, лишняя прокладка.

Хитрая особенность этих НПЗ в том, что единственная доступная для них нефть — российская. Поставки любой другой крайне дороги и ненадёжны — ну не расположены они на берегах «Белорусского моря», где так любит плавать 6-й флот США. То есть физически нефть можно затащить даже из Венесуэлы (через Украину!), но вот с точки зрения экономики — это работа не просто в минус, а в большой минус.

За ту «выгодную» нефть от Чавеса РБ очень долго расплачивалась (и очень неохотно). Батька хочет заниматься глобальной политикой — это понятно. Вот только особенность РБ такова, что там не предполагается места не просто для политики глобальной, но и просто для отдельного 10-миллионного государства. Нефть для флагманов белорусской экономики можно купить только в России. И поставки — только нефтепроводом. Никаких вариантов тут быть не может.

Вопрос: зачем вокруг 2 НПЗ, сидящих на давальческой нефти, городить отдельное государство с некой «особой» мовой? Смысл? Чем, собственно говоря, собрался «управлять» господин Лукашенко? Кем? Где объект для управленческих манипуляций? «Беларуськалий», «Нафтан» и «Мозырский НПЗ» могли бы прекрасно управляться частниками. И с них бы ещё собирались неплохие налоги (в Рассее это научились делать).

Ситуация напоминает не самую лучшую особенность российско-советско-российской армии: избыток людей с генеральскими лампасами. Переизбыток. Генералами хотят быть все. И люди начинают под себя «подтягивать» должности (создавать их искусственно). Армия начинает «разбухать» по причинам, от милитаризма весьма далёким. А если вспомнить «генералов садовых товариществ» в казачьей форме, то станет ещё смешней.

Нет, если бы в РБ был создан «куст» современных высокотехнологичных экспортных производств а ля Южная Корея, то отдельное государство какой-то смысл получало. Тогда да, но как мы знаем, этого не произошло. Последний живой «кусок» хай-тека — МЗКТ, полностью завязан на МО РФ. Будь он расположен на территории России — он был бы загружен на 10-15 лет вперёд. И жил бы, поплёвывал… и никакая холера бы его не брала. Только бы производство расширял.

Но и тут на арену стремительно врывается юное белорусское государство: Лукашенко полностью испортил отношения с МО РФ. Наглухо. И сидит, ждёт заказов для МЗКТ. Понятно, что МО РБ в таких вопросах совсем не заказчик: завод вроде бы в Белоруссии, но целиком, полностью, абсолютно завязан на российские бюджетные деньги. Разрыв отношений между Москвой и Минском означает его верную гибель. Вы-таки будете смеяться, но, чтобы выжить, МЗКТ надо «переезжать» в Россию. Иначе никак.

Вообще, делать заказы по столь чувствительному пункту на территории чужого (пусть даже дружественного) государства — недопустимо с точки зрения нац. безопасности. И даже 100 % российская собственность на оный завод проблему решает не до конца — в случае каких-то разногласий Лукашенко (а он такой!) просто заблокирует поставки готовых тягачей/отключит свет на заводе (и плевать он хотел на американскую угрозу!).

По идее, чтобы сохранить такой завод у себя, руководству РБ надо было бы весьма всерьёз «постараться», буквально «посадить печень» на совместных банкетах с руководством МО РФ. Улыбаться, клясться и божиться, что ни-ни… и всё одно сомнения бы оставались.

Вместо этого Лукашенко откровенно заявляет, что по МЗКТ он будет сотрудничать и «обмениваться данными» с китайцами… То есть МЗКТ превращается в этакую «международную площадку». По обмену опытом.

Спасибо, не надо. Да, сложно, да дорого, но лучше у себя. То есть и тут — белорусское государство абсолютно избыточно. Оно не строило МЗКТ, не загружало его заказами (и загрузить не способно), не в состоянии его модернизировать, но вполне может лишить основного рынка. Почему многие страны вступали в ЕС? Ответ простой: доступ к рынку сбыта. Так вот из-за своей специфики МЗКТ может существовать только в рамках Союзного государства (минимум). То есть некоей единой госструктуры. С фактической ликвидацией Союзного государства МЗКТ практически обречён. Основной рынок (МО РФ) остаётся «за кордоном». Вот это любимая белорусская присказка: Зачем нам Союзное государство/«Таёжный союз»?

Так вот, не знаю зачем, но без этих хитрых штук МЗКТ не выжить: заказывать критичные специзделия непонятно у кого за бугром — политика весьма сомнительная. Хотите плачьте, хотите смейтесь, но «по-настоящему» независимая Белоруссия будет вынуждена закрыть МЗКТ. Насчёт «переориентации»: после вступления в ЕС/НАТО Чехия была вынуждена закрыть многие оружейные заводы, такие дела, никто не виноват. То есть рынок оружия в НАТО есть (самый большой в мире!), но… он уже занят. После разрыва с Россией украинская оборонка сходит на нет — не стал «весь мир» у них закупаться, как это ни странно.

Иметь независимость очень важно, говорите? Не спорю, ещё важнее иметь экономическую базу, для этой независимости. А в «независимой» РБ за что ни ухватишься (нефтепереработка, мясомолочная промышленность, оборонка), всё завязано на Россию. Причём очень жёстко завязано. Остатки (охвостья) машиностроения тоже строго завязаны на российский рынок (белорусский очень мал, мировому рынку поделья белорусов малоинтересны). То есть те самые заводы теоретически много что могут производить, но без российского рынка это всё никому не нужно.

Покажите мне, где тут место для «независимого» государства? Поэтому белорусское государство вынуждено активно искать поле для приложения усилий.

С многострадальными белорусскими НПЗ это выразилось в том, что, как всем уже известно, Россия не получила назад бензин, выработанный из этой самой российской дотационной нефти. А вот ВСУ как раз получили необходимое им дизтопливо в момент карательной операции против русских Донбасса. И это дизтопливо было выработано из той самой дотационной нефти. Как-то сложно… зачем нам дотировать «АТО»?

То есть для хунты нефтепродукты есть, а русским их поставлять «невыгодно». Такая вот петрушка. Ещё раз, 2 НПЗ — это один из столпов белорусской экономики, а могут они работать не просто на русской нефти из нефтепроводов, а на русской дотационной нефти. Что это значит? А это значит, что по факту даже нефтепереработка в РБ невыгодна при игре по строго рыночным условиям. Закупать за полную цену нефть в России им бессмысленно: сработают в ноль в лучшем случае.

Но в момент кризиса на Украине эти 2 НПЗ работают против России (не поставляя бензин) и в пользу хунты (давая той необходимое дизтопливо). При этом они работают строго на дотационной российской нефти. И остановка/ограничение мощности этих НПЗ фатальна для белорусского бюджета (что и имело место в 2016 году). Если это не театр абсурда, то что тогда театр абсурда? И как вишенка на торте: электроэнергия для «белорусских» НПЗ вырабатывается строго из дотационного российского природного газа. А НПЗ потребляют много э/э, если кто не в курсе.

То есть ткни палкой в белорусскую независимость, и из дырки на тебя посыплются российские деньги. Без российских дотаций вся система немедленно рассыпается. Своего рода «Чечня за кордоном». Так вот почему русским не в лом финансировать Чечню&Дагестан и Северный Кавказ в целом (белорусы очень любят задавать такой вопрос)? А потому что эти территории входят в состав Российской Федерации. А как раз Белоруссия не входит. Такие дела.

На Северный Кавказ Россия тратит громадные деньги, но никого (кроме демократической «оппозиции» это сильно не напрягает). Это имперская территория. А вот РБ не просто за кордоном, а, «находясь за кордоном», проводит недружественную России политику (внешнюю и внутреннюю). Отсюда проблемы с получением «помощи». Просто белорусам 25 лет как гвоздь в доску вбивали в голову, что «сюверенитет» — это страшно выгодно.

Через 25 лет выясняется, что уровень жизни в России куда как выше. Так вот разница в уровне жизни и накопленный Белоруссией долг — это как раз плата за право иметь «своё, отдельное государство». Всё очень просто, господа. За всё в этой жизни приходится или платить, или расплачиваться. Своё государство — это дорого. Но возможно. То есть особого смысла городить Республику Беларусь не было с самого начала. Ну, попробовали: «что выросло, то и выросло».

Вот Украина (за счёт работающей на экспорт тяжёлой/химической промышленности, аграриев) могла выжить. Ну, и у Украины ещё порты были, незамерзающие. И населения 52 миллиона. Вы все видите, что стало с Украиной. Разрыв экономических связей с Россией и повальное воровство и предательство политиков на протяжении всей её короткой истории просто-таки смели её с политической карты Европы. Ключевую роль сыграло и то, что вместо стратегии «выживания», «вна Украине» была принята стратегия «большой игры против России».

Чем-то подобным занимается и «белорусское государство». Так сказать, «борьбой с империей во имя европейских ценностей». Именно поэтому вокруг двух несчастных НПЗ разворачиваются мощные политические баталии по поводу портов отгрузки их продукции (Прибалтика или Усть-Луга). Минску сначала «намекнули», потом «дали понять», потом «поставили вопрос ребром»… тишина. Оказывается, наши «стратегические партнёры и лучшие друзья» активно вкладывались в портовые мощности прибалтийских стран НАТО. «Доли» там приобретали.

Тогда уже был выдвинут ультиматум (пакетное предложение Путина), и тут в Белоруссии поднялась настоящая истерика: нам «навязывают» и нас «заставляют». Как-то так «внезапно» выяснилось, что для белорусского руководства отношения с Литвой-Латвией гораздо важнее, чем отношения с Россией. Но в данной статье разговор не о том: для 2-х несчастных НПЗ вся эта «политика» абсолютно избыточна. Всё, что им нужно, — стабильные поставки сырья, которые способна гарантировать Россия и категорически неспособна гарантировать Беларусь.

Стремительное ухудшение отношений Москвы с Минском делает для России поставки дешёвой нефти на эти НПЗ полностью бессмысленными как с экономической, так и с политической точки зрения. Вот там некий мистер Макей с Западом собрался сближаться. Не вопрос. А нефть на «Нафтан», значит, шейхи подгонят? Или Алиев? Звучит парадоксально, но находиться на территории некоей «Республики Беларусь» вот этим двум НПЗ категорически невыгодно. В Белоруссии тупо нет нефти для их загрузки. Вследствие логистических и технологических причин любая нефть, закупаемая на «свободном рынке», делает их работу крайне убыточной.

А Республика Беларусь не делает ничего, чтобы гарантировать их обеспечение российским сырьём. И как раз наоборот: отношения с Грибаускайте/Порошенко стоят у минских политиков в приоритете. То есть для Лукашенко загрузить прибалтийские порты/снабдить ВСУ солярой даже важнее, чем загрузить собственные НПЗ… не человек — золото.

Ну и напоследок: бывший гигант советской индустрии МАЗ. Так та же холера: всё бы было хорошо, но невыгодно ему располагаться в Минске. То есть на территории белорусского «государства», ведущего некие сложные геополитические игры, но не имеющего ни денег для модернизации цехов МАЗа, ни достаточного рынка сбыта внутри страны, ни политических рычагов для налаживания экспорта в серьёзных объёмах.

То есть взяв практически любое крупное и среднее предприятие в РБ, мы обнаруживаем, что одной из самых серьёзных проблем данного предприятия является наличие самой Республики Беларусь, которая вынуждена выжимать из него всё, что можно, налогами (на содержание «собственного государства», не оставляя денег на развитие), которая активно им «руководит», и которая столь же активно портит отношения с «главным покупателем» — Россией. То есть типическое «белорусское» рассуждение, что «нам не выгоден союз с Россией» надо понимать просто: лишнее звено тут как раз не Россия (без которой белорусским производителям просто не выжить), а именно гордая Республика Беларусь. Без неё «родимой» они будут жить гораздо лучше, а белорусы гораздо сытнее и свободней

Легендарный (практически как единорог) западный инвестор так толком на территорию РБ и не пришёл, невзирая на всю её отстранённость от «агрессивной политики Кремля». Не видно экономической отдачи вот от этой самой «независимости» — минусы видны, а плюсов как-то не просматривается. Все активные зарубежные «вояжи» и «презентации» белорусских чиновников ни к чему не привели. Поэтому разговоры «за Беларусь» постоянно переходят в плоскость политики/идеологии.

Потому что, куда ни плюнь в области белорусской экономики, везде Россия. И вот даже легендарная «модернизированная» деревообработка. Только вот самого дерева для неё в РБ очень не хватает (всё-таки не Канада) или хватает… но не всем предприятиям. Поэтому очень важен импорт древесины как раз из России (ну не из Финляндии же!).

То есть через 25 лет «независимости» РБ де-факто оказалась очень плотно завязана на российскую экономику, российские финансы и российские ресурсы. Но так как, во-первых, РБ находится вне России, а во-вторых, в политической элите РБ очень сильны прозападные настроения, то «помогать» и «пускать на рынок» (в том числе трудовой) желания у россиян всё меньше.

И чисто теоретически: независимость отдельного региона приобретает смысл, если его внутренний экономический обмен, обмен с соседями становятся суммарно больше, чем обмен с «метрополией». Тогда да, тогда смысл есть. Как мы понимаем, с РБ всё обстоит с точностью до наоборот. Белоруссия экономически зависит всё больше от России. Любая отрасль белорусской экономики — это или российское сырьё, или российский рынок, или то и другое. Ну и где здесь пространство для «независимого государства»? Для независимой Белоруссии просто-напросто нет экономического базиса. И это как раз не проблема России.

Для прикрытия явного провала в создании «независимой экономики» применяются своего рода эвфемизмы (слова-заменители), например, «традиционный рынок сбыта». Звучит благородно, дескать, по традиции этот рынок принадлежит именно белорусам… Дескать, так сложилось исторически. Ну да, сложилось, в рамках СССР, которого больше нет.

Да, и самым главным внешним работодателем для белорусов сегодня является всё та же Российская Федерация. Нет, иметь своё государство/лидера внутри России (например, Чечня/Кадыров) весьма и весьма выгодно. Кстати, белорусам изначально предлагался именно этот вариант. Но быть полностью вовлечённым в российскую экономику и иметь своё государство (с «перпендикулярной» политикой) «за кордоном» крайне невыгодно (примерно как делать «партейную карьеру» при СССР при наличии в лесах брата-бандеровца).

И главная разница между Чечнёй и Белоруссией сегодня в том, что первая получает мощное финансирование из федерального бюджета, а лидер второй вместо этих денег выбрал возможность «чудить» на мировой арене. И надо чётко понимать, что вот именно эти «милые чудачества» (как и свой госаппарат) и обходятся белорусской экономике в десятки миллиардов долларов «упущенной выгоды». И да, Кадыров сегодня россиянам гораздо симпатичней, чем Лукашенко. Парадокс.

Для России же сегодня продолжение попыток «содержать» «белорусское государство» практически бессмысленно: до его граждан дотационные деньги уже не дойдут никак. Их все поглотит без остатка «государство-прокладка», занятое интригами и политическими провокациями. А ещё мистер Мёрфи обосновал, что в принципе, бюрократическая структура (с определённого момента) может существовать и без объекта управления.

Так вот и «белорусское государство» — обеспечить благосостояние своих граждан оно не в состоянии чисто теоретически, да и не пытается уже это делать, выполнять какие-то там «союзнические обязательства» по отношению к России оно не желает принципиально. Но гордо «размахивает национальным флагом», одновременно беря «выгодные кредиты» везде, где только можно. Похоже, что об отдаче этих самых «кредитов» думать в РБ просто не принято.

То есть белорусское государство (как, впрочем, и белорусская оппозиция) не сильно интересуются сферой реальной экономики и даже не пытаются ответить на простой и вполне очевидный вопрос, как построить благополучную, развитую страну, с опорой на собственные силы. Этот «пробел» закрывается широко распространённой отсылкой к «сближению с Западом», почему-то при этом активно навязывается пример Польши. На Украине он тоже навязывался, но европейский выбор там был сделан как в Польше, а вот аналогичной экономической программы как для Варшавы Западом запущено не было (а почему?).

Странным образом гораздо менее распространено сравнение с Литвой (кстати, членом ЕС!) и в целом с Прибалтикой. То есть по факту «европейский вариант» для РБ будет означать полную потерю российского рынка, демонтаж остатков экономики, страшную депопуляцию (жить будет просто не на что), ну и самое главное — практически немедленный и полный демонтаж белорусского «псевдосоциального» государства, его еврокоммисары просто «раскрутят на винтики». Чем этот вариант может быть интересен нынешней белорусской элите — сказать крайне сложно, практически все они: и чиновники, и люди с большими погонами, и бизнесмены очень быстро окажутся не у дел.

Сами по себе они европейцам не нужны и не интересны ни разу — с ними вежливо разговаривают и им улыбаются только потому, что за их спиной ещё пока присутствует некая белорусская госструктура, пока ещё получающая определённую российскую поддержку. Надо отдать должное европейцам: «порешать» все проблемы РБ они смогут очень быстро и крайне решительно. И с торговым балансом, и с дотациями, и с неэффективной госсобственностью. Но жить после этого там будет крайне проблематично, «социально незащищённым» так фактически невозможно (пример Украины вам в помощь), и самое главное, избыточная госструктура под названием «Республика Беларусь» будет немедленно и безжалостно срезана под корень. Останутся только декорации.

Республика Беларусь как избыточная структура
Автор: Олег Егоров

Использованы фотографии: kontakt.by

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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 167

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  1. 176 Сегодня, 05:30
    Статью проглотил просто!!! good Вот кто как хочет,так и думайте,конечно...А я так думаю -нафиг нам такие "братья"...???
    176
    1. сибиралт Сегодня, 06:37
      Да пусть себе креветок разводят, да ананасы выращивают и будет им счастье! А со своими обоями и мебелью они Западу не конкуренты. Не очень хорошо для слуха, что Белоруссии государственность мешает, но так оно и есть, к сожалению. У Прибалтики хотя бы море есть.winked
      сибиралт
      1. sviazist Сегодня, 08:35
        Думал Вы умнее. Ошибся. Жаль.
        sviazist
      2. Лекс. Сегодня, 09:50
        И что ?
        В Украине тоже море есть
        Лекс.
    2. 210окв Сегодня, 07:44
      Ага,давайте пинать!Только вот сначала задумайтесь кто в первую очередь загружает порты в Прибалтике и инвестирует в Украину давно не братскую..Кто?Да наш доморощенный российский бизнес.А про то как налоги у нас научились собирать вообще усилило.Статья с гнилым душком.
      Цитата: 176
      Статью проглотил просто!!! good Вот кто как хочет,так и думайте,конечно...А я так думаю -нафиг нам такие "братья"...???
      210окв
    3. a.s.zzz888 Сегодня, 07:55
      . 176 Сегодня, 05:30 ....А я так думаю -нафиг нам такие "братья"...???

      Если вы это серьезно, то очень надеюсь, что такого же мнения о Республике Беларусь, будет не много людей!
      a.s.zzz888
      1. sviazist Сегодня, 08:18
        Дааа. Вот только вопрос. Кому нужна такая статья с таким бредом. На себя посмотрите, братья. А судьи кто. Баумгертнер -вор, место ему - зона. НПЗ строили в Союзе. И работают они получше российских. Паленого топлива в РБ отродясь не видел. Да и остальные тезисы статьи - бред. И как же много на ВО неадекватов развелось.
        sviazist
        1. Курсант Сегодня, 08:39
          Суть статьи скорее всего такая - а давай закроем НПЗ и будем им продавать топливо , и желательно подороже , да лучше всё закрыть и всех разогнать , на своих ошибках не научились .
          Курсант
          1. Астория Сегодня, 09:18
            Суть статьи - хватит поддерживать мертвую экономику РБ.
            Астория
            1. Винни76 Сегодня, 11:38
              Цитата: Астория
              Суть статьи - хватит поддерживать мертвую экономику РБ.

              Суть статьи - Лукашенко, как кристально честный президент должен произвести обряд сепуку.
              Винни76
          2. weksha50 Сегодня, 10:55
            Цитата: Курсант
            Суть статьи скорее всего такая - а давай закроем НПЗ и будем им продавать топливо , и желательно подороже , да лучше всё закрыть и всех разогнать


            Хм... Суть статьи прямым текстом гласит - а зачем Беларуси самостоятельность ? Геть в состав России в качестве очередного федерального округа...

            Разногласий, конечно, хватает... и поддержка "небратьев", в том числе... Но и прямо говорить о том, что Беларусь не достойна самостоятельного существования - как-то уж чересчур...

            А вообще - зло берет... Три славянских народа могли бы иметь такое мощное во всех отношениях государство (или - Союз государств), однако - всё проплевали-прос...ли...
            weksha50
            1. Олежек Сегодня, 11:00
              Но и прямо говорить о том, что Беларусь не достойна самостоятельного существования - как-то уж чересчур...


              Каждый из нас достоин быть генералом... где только взять столько армейских структур?
              Белорусская экономика слишком маленькая и слишком завязана на Россию.

              Большая, экспортноориентированная на мировой рынок экономика могла бы стать такой основой (теоретически) но не стала.
              Олежек
              1. weksha50 Сегодня, 11:29
                Цитата: Олежек
                Большая, экспортноориентированная на мировой рынок экономика могла бы стать такой основой (теоретически) но не стала.


                О чем я и говорю - нормальный Союз государств (Россия-Беларусь-Украина) при нормальном раскладе мог бы создать мощную экономику как для внутреннего, так и для внешнего рынка... И Запад об этом отлично знал... Сыграл на личных амбициях "рукамиводителей" и их приближенных... Да и продолжает играть...
                О бывших "сёстрах"-республиках уже не стоит и упоминать... Даже мудрый Назарбаев уходит в сторону...
                Китай темнит... Индия темнит... Иран темнит... По сути- не темнят, а пытаются извлечь выгоду для своих государств, что является нормальным явлением...
                А чего вот батька суетится ?
                У нас в магазинах хватает белорусских продуктов, я даже жене говорю: "Покупай белорусское, там хоть уверенность есть, что продукт на продукт хоть немного похож"... Для Беларуси один только российский рынок мог бы ее накормить на все 100 %...
                Но вот амбиции, амбиции, амбиции...Дешевые - для рукамиводителя, но дорого обходящиеся народу...
                weksha50
        2. BlackMokona Сегодня, 08:41
          Судя по статьям и мнениям ждите вежливых людей на улицах Минска.
          BlackMokona
        3. cariperpaint Сегодня, 08:51
          чисто с экономической точки зрения многое тут правда. просто слишком много ненужных эмоций. если убрать личные какие то тезисы автора то по факту давно напрашиваются перемены глобальные в отношении бизнеса между нами. я вот живу на ДВ. у нас ваши бизнесмены уже заводы открывают даже мясоперерабатывающие и покупается это все на ура. вот вчера я набрал в супермаркете продуктов. 80 процентов ваши. молочка Рогачевская. курица мясо тоже ваши... и это за многие тысячи км от вас. сами подумайте какие перспективы у ваших производителей. но ваш батька со своими амбициями ...
          cariperpaint
        4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:08
          sviazist Сегодня, 08:18... И как же много на ВО неадекватов развелось.

          Не стоит слишком расстраиваться! Нормальных понимающих людей, как на ВО так и в жизни больше! Не давать ни одного шанса мерикатосам, а в конечном итоге всё идёт оттуда, расколоть наши народы! drinks
          a.s.zzz888
        5. Астория Сегодня, 09:17
          Баумгертнер - вор ?, у кого он украл ? Лука с семьей и прикорытниками - ворье и это знает вся РБ.

          НПЗ строили в Союзе. И работают они получше российских.
          - неадекват виден сразу,
          В январе 2018 белорусские НПЗ в Новополоцке и Мозыре сработали в убыток, сообщил на итоговой коллегии концерна "Белнефтехим" вице-премьер Владимир Семашко
          даже после модернизации за китайский кредит в 1 млрд долларов эти заводы убыточны laughing

          Да и остальные тезисы статьи - бред.
          - конечно бред, только вот на почти 20 % экспорта РБ это реэкспорт российской нефти и нефтепереработка, верной дорогой идете!
          Астория
          1. sviazist Сегодня, 09:26
            1. Про этого гернтенра читаем СМИ, там схема отжима БелКалия расписана.
            2. Находим в РФ НПЗ, с глубиной переработки нефти как на белорусских, считаем их на пальцах одной руки, чешем репу, думаем. Заодно понимаем, что белорусские НПЗ принадлежат и российским госкорпорациям.
            3. РФ - бензолонка. Оспаривая этот факт понимаем, что он правда, хоть и горькая. Так а где брать нефть, если не на бензоколонке?
            4. И да, чуть не забыл. Так а что там который он не Димон. Честно заработанное жалованье вложил в фирму, которая ремонтирует дороги по всей РФ, растит бычков и т.д.
            Про перзидента РБ такого нет. А провашего бывшего и действующего премьера - есть.
            Так и кто неадекват.
            sviazist
            1. Астория Сегодня, 09:45
              1) Отжим Бел.Калия - это россказни Луки и
              2)
              По прошлому году глубина переработки нефти на «Нафтане» оценивается на уровне 73 процента, на Мозырском НПЗ — 78.
              - средняя по России 80%.
              3)
              РФ - бензолонка. Оспаривая этот факт понимаем, что он правда, хоть и горькая. Так а где брать нефть, если не на бензоколонке?
              - запахло рогульским юморком - с таким же успехом можно говорить что Беларусь это картофельное поле.
              Только вот - несырьевой экспорт в 2017 году из РФ достиг $130 млрд.
              И по поводу нефти - да берите, только платите по мировой цене, а нет вперед Венесуэла и Иран ждут Вас.
              4)
              Про перзидента РБ такого нет.
              - чего нет ? Саша с Витей доят страну 25 лет, а тут еще и Коля подрос, дай Бог вообще Вас на подножный корм переведет.
              Астория
            2. To be or not to be Сегодня, 11:49
              sviazist Сегодня, 09:26

              Вы уж коль так речь пошла =то Без России Белоруссия и сам = ничто и никто !
              С Китаем долго не поиграете .. Не начали еще китайский учить ?
              To be or not to be
        6. avt Сегодня, 09:36
          Цитата: sviazist
          . А судьи кто. Баумгертнер -вор, место ему - зона.

          Может и вор , но не вам это решать для начала.Решалка не отросла по жизни с 1991. Ну а во вторых - А что ? Бацка доказал что именно Баумгартнер играл на понижение акциями искусственно , под вас созданного холдинга с Уралкалием? А когда ВДРУГ обнаружилась ,,недосдача" миллионов так на 200 $ ,,дорогими россиянами" в конторке ,,Рога и копыта", открытой в Минске для торговли этим самым ,,общим калием" , то белорусское КГБ доказало , что именно Баумгартнет типа украл со счетов компашки ,,Рога и копыта"? Ваш Бацка взбеленился и вспомнил о том , что Баумгартнер вор,только тогда, когда Уралкалий объявил - ,,развод и девичья фамилия", торгуйте СВОИМ калием , сами , без ансамбля
          А ты не путай свою шерсть с государственной
          .С прибалтийским портами такая же байда - вашему Бацке в компенсацию возможных потерь дали скиду на РЖД . В сухом остатке яму нужно принять только ПОЛИТИЧЕСКОЕ решение . Ну и ?
          Цитата: Курсант
          Суть статьи скорее всего такая

          Какой её ВВП объявил, когда Бацку за хобот прыхватил в его крычалках о едином платёжном средстве - ,,мухи отдельно , котлеты отдельно". Хотите быть в дупель независимые ? Россия это принимает , но получите бизнес- ничего личного , сколько бы не дули в уши ,,саюзным гасударством". Но походу уже дошло , что эта кричалка не работает.
          avt
          1. sviazist Сегодня, 09:52
            Мне Вас искренне жаль.
            1. Может и не отросла Только отпустили вора у вас дома. Типа тащи дальше. Дома можно.
            2. Зная РФ сценарий дальше такой. Прибалтийский порты загибаются из-за отсутствия грузов. РЖД поднимает тариф. Поставки балтикой становятся не выгодными. Приходит очередной гертнер и начинает отжим БелКалия. А оно нам надо?
            3. История уже поросла мхом. Ваш рубль после 2014 валютой не считается.
            sviazist
            1. avt Сегодня, 10:04
              Цитата: sviazist
              Зная РФ сценарий дальше такой.

              bully Вот эту байку мы регулярно слышим о Газпроме , про его ,,газовое оружие "для порабощения Эуропы. Катит только для дэбилоидов . Найдите себе недоросля -навальняшку и крычыте хором друг дружке в экстазе.
              Цитата: sviazist
              Приходит очередной гертнер и начинает отжим БелКалия.

              Тока вот что то Бацка ваш в истерику впал , когда забрезжила остаться одному со своим калием, без возможности крысить из общего кармана. Как собственно и с НПЗ, когда опять же скрысил причитающуюся нашим доляху от переработанной нефти.
              Цитата: sviazist
              История уже поросла мхом.

              Ну и на сладенькое про
              Цитата: sviazist
              Ваш рублю после 2014 валютой не считается.

              Во первых - к перерасчёту в $ вернулись по просьбе Бацки , нам пофиг; Во вторых - как следствие этого вашей суяренной , незалежной ,,валютной корзиной" уже распоряжается МВФ.О чем вполне себе открыто заявлено . Парад алле лукономики !Ну теперь подождем , по аналогии с Руиной , главного ответа на вопрос - ,,Ну что сынку? Помогли тебе твои ляхи?" bully Кстати !Ляхам тоже годика через два за 200 ярдов эуро рассчитываться и прибалты с кредитной линии слетают на выплату . bully
              avt
              1. sviazist Сегодня, 10:12
                Может и пофиг вам $Так а чего волну подымали по поводу типа расчеты с РФ только в рубасах?
                И не путайте РБ и ЕС. В глазах ваших "рулевых" РБ место охоты за активами, а ЕС место хранения капитала и вложений в недвижимость.
                И что за манера выражений "Луканомика", "Лука". Про Путина и его фамилию под белорусским флагом никто ничего в том же духе не пишет.
                Поэтому. СМОТРИМ НА СЕБЯ. И учимся в том числе не хамить.
                sviazist
                1. avt Сегодня, 10:33
                  Цитата: sviazist
                  Может и пофиг вам $Так а чего волну подымали по поводу типа расчеты с РФ только в рубасах?

                  bully Ну прям классический Митрофанушка из произведения Фонвизина ! bully В школу - учиться, учиться и ещё раз - учится!
                  Цитата: sviazist
                  волну подымали

                  Ваш Бацка с Ельбасы, когда у рублях было выгодно в пресловутом ЕАЭС, потом, запищали - давай обратно. Ну нам
                  Цитата: avt
                  пофиг;

                  Взяли вернули $во взаиморасчёты.
                  Цитата: sviazist
                  И не путайте РБ и ЕС.

                  bully Мало того что неграмотный , так ещё и слепой! bully Где Аз грешный писал про ЕС и Белоруссию ?? Да ещё какие то
                  Цитата: sviazist
                  , а ЕС место хранения капитала и вложений в недвижимость.

                  Глазки протираем и се-е-е-едленно , по возможности вдумчиво пытаемся прочитать
                  Цитата: avt
                  Во вторых - как следствие этого вашей суяренной , незалежной ,,валютной корзиной" уже распоряжается МВФ.О чем вполне себе открыто заявлено .
                  А пот-о-о-м! Если по делу что то будет сказать - поговорим , как со взрослым .
                  Цитата: sviazist
                  И что за манера выражений "Луканомика", "Лука". Про Путина и его фамилию под белорусским флагом никто ничего в том же духе не пишет.

                  Но точно не во множественном числе bully Таких ,,царей" в интернете -10 рублей за пучок.
                  avt
                  1. sviazist Сегодня, 10:41
                    Ясно. Сказать вам больше нечего. Потому как не воспринимаете информацию, даже не понимаете, что написали сами про газпром и эуропу, откровенно хамите. Как об стену горох. Станьте лучше и к вам потянутся.
                    sviazist
                    1. Астория Сегодня, 10:44
                      Ясно. Сказать вам больше нечего. Потому как не воспринимаете информацию, даже не понимаете, что написали сами про газпром и эуропу, откровенно хамите. Как об стену горох. Станьте лучше и к вам потянутся.
                      - Факты связист - вещь упрямая, про общие окопы рассказывай в другом месте - слив засчитан. hi
                      Астория
                      1. sviazist Сегодня, 10:50
                        Какие факты. АВТ - хамит, передергивает высказывания, говорит что не не говорил, хотя черным по белому написано то на что ему отвечаю. О чем с ним говорить.
                        Никто не гоорит что в РБ нет проблем. Но статья откровенно бредовая. А с типами вроде АВТ спорить бесполезно. Фактов не знает. За алигархов горой, даже уличенных в нарушении законов РБ на территории РБ. Так о чем с вами говорить.
                        sviazist
                    2. avt Сегодня, 11:00
                      Цитата: sviazist
                      . Потому как не воспринимаете информацию,

                      bully Ну ГДЕ она эта ,,информация", если тупо не знаете что такое ,,валютная корзина" и кто и как её должен определять в ,,сувяренном гасударстве" bully
                      Цитата: Астория
                      слив засчитан.

                      good bully
                      avt
                2. Астория Сегодня, 10:41
                  по поводу типа расчеты с РФ только в рубасах?
                  - хотите в долларах, евро, российских рублях, юанях, итд - но не в нарезке туалетной бумаги коей является Ваша национальная валюта.

                  А что когда фактами и мокрой от мочи тряпкой по лицу - это хамство?
                  Да - Луканомика, да - Лука, да - усатый агроном, и так далее и тому подобное. Потому как за 25 лет управления - вся экономика РБ - это Сказки Хрустального сосуда[quote][/quote] И да - никто не уважает вечно обиженных нахлебников. hi
                  Астория
                3. Олежек Сегодня, 10:51
                  И не путайте РБ и ЕС. В глазах ваших "рулевых" РБ место охоты за активами,


                  В РБ активы (постсоветские) были, теперь от них остались одни мифы...
                  Олежек
                  1. onix757 Сегодня, 10:57
                    Цитата: Олежек
                    В РБ активы (постсоветские) были, теперь от них остались одни мифы...

                    Мифы остались от промышленности доставшейся в наследство РФ, а там все крутится, работает и развивается.
                    onix757
                    1. Астория Сегодня, 11:01
                      а там все крутится, работает и развивается.
                      - угу в ваших помярковых мечтах, когда на Мазе машин выпускается в полтора раза меньше чем рабочих. wink
                      Астория
                      1. onix757 Сегодня, 11:05
                        Дык и производственные мощности в 2 раза меньше чем на Камазе. Но техника отличная. В этом году коммунальщики из РФ закупили на 17 процентов больше техники Маза чем в прошлом году и это не смотря на мощное лобби Камаза. Цена/качество интереснее чем у камаза
                        onix757
            2. Астория Сегодня, 10:33
              История уже поросла мхом. Ваш рубль после 2014 валютой не считается.
              - опять хуторяцкий юморок.

              Да ну - наверное поэтому миллион жителей РБ работает в РФ. А рубль не трогайте,он не для селюков.
              Астория
        7. алексеев Сегодня, 10:49
          Цитата: sviazist
          Да и остальные тезисы статьи - бред.

          Это вряд ли...
          Если бред, то потрудитесь пояснить конкретно и доказательно: вот бред и тут бред, неправда, однако.
          Понятно, что определенный патриотизм свойственен всякому жителю любого государства.
          К примеру, тут, на ВО, жители незалежной с пеной у рта доказывали процветание и прогресс, пользу майдаунных преобразований, и "продвинутость порошенка".
          Ныне, они молчат. Молчат потому, что понимают свою неправоту умом, но не сердцем... request
          Ихнее самостийное сердечко, несмотря на противоречие с головным мозгом, всё же им вещует, что, дескать, кабы не Путин и злая Россия, то, может быть, они бы проскочили между трахнутых в еврорай.
          Так и Вы: НПЗ, дескать, в Белоруссии работают лучше российских... Этакой экономист по нефтепереработке.
          Наверняка, в России есть НПЗ лучше, а есть, возможно, и несколько похуже, но представлять белорусские заводы, вполне современные, кстати, образцом прогресса просто глупо.
          Что же до проблемы высвеченной в статье, то она, к сожалению, есть.
          Правда, что многие и многие заводы не особо рентабельны, правда, что без российских льгот они не конкурентоспособны, правда, что Лукашенко несколько странный парень, начиная от цесаревича Коли, до многих шагов на международной арене, правда и то, что ему, несмотря на всю самостийную придурь, деваться некуда.
          Правда и то, что недалёкие (глупые) мысли о том, что, дескать, Москва мешала и мешает, а местные суверенные кадры только и делают великие блага для своих громадян ещё сильны в головах многих жителей постсоветского пространства.
          алексеев
          1. avt Сегодня, 11:10
            Цитата: алексеев
            примеру, тут, на ВО, жители незалежной с пеной у рта доказывали процветание и прогресс, пользу майдаунных преобразований, и "продвинутость порошенка".

            good bully
            Цитата: алексеев
            Ныне, они молчат. Молчат потому, что понимают свою неправоту умом, но не сердцем...

            no Свеже поротым задом bully
            Цитата: алексеев
            Наверняка, в России есть НПЗ лучше, а есть, возможно, и несколько похуже, но представлять белорусские заводы, вполне современные, кстати, образцом прогресса просто глупо.

            Но можно и это , как и вот такая связка
            Цитата: алексеев
            без российских льгот они не конкурентоспособны
            что есть объективная реальность , данная в ощущение и
            Цитата: алексеев
            дескать, Москва мешала и мешает, а местные суверенные кадры только и делают великие блага для своих громадян ещё сильны в головах многих жителей постсоветского пространства.

            Прям символ веры . bully Ну душит , душит Кремль тем что мало преференций даёт , а если и даёт , то непременно со злым умыслом
            Цитата: sviazist
            Приходит очередной гертнер и начинает отжим БелКалия. А оно нам надо?

            bully Вот прям ВВП утром встаёт с кровати и думает -Как бы мне Белоруссию отжать ? Всю , сразу....А вот дам скидку на нефть и заставлю своих калием торговать вместе с Бацкой , да через конторку в Минске отрытую ! " bully ВВП кова-а-а-рен ! Прям как раствор Менделеева. bully
            avt
      2. 210окв Сегодня, 08:29
        Если он серьезно-то человек явно неумный.Нам в первую очередь прежде чем других учить стоит присмотреться к себе?Может это в нас что то не так?
        Цитата: a.s.zzz888
        . 176 Сегодня, 05:30 ....А я так думаю -нафиг нам такие "братья"...???

        Если вы это серьезно, то очень надеюсь, что такого же мнения о Республике Беларусь, будет не много людей!
        210окв
    4. 210окв Сегодня, 08:40
      Русский человек тем и отличается от этих богоизбранным и исключительных тем что всегда готов подставить плечо,не думая о себе.Терпелив к чужим недостаткам.Вы же скорее к нашему народу никакого отношения не имеете.
      Цитата: 176
      Статью проглотил просто!!! good Вот кто как хочет,так и думайте,конечно...А я так думаю -нафиг нам такие "братья"...???
      210окв
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 09:04
        210окв Сегодня, 08:40 ↑
        Русский человек тем и отличается от этих богоизбранным и исключительных тем что всегда готов подставить плечо,не думая о себе.Терпелив к чужим недостаткам.Вы же скорее к нашему народу никакого отношения не имеете.

        hi ! Дмитрий, полностью с Вами согласен. Потому мы и РУССКИЕ, потому мы и непобедимы!
        a.s.zzz888
      2. Астория Сегодня, 09:26
        1) То что Вы великий благотворитель, не забываете напоминать если не в каждой ветке, то через одну точно.
        2) Только богоизбранные умеют разбазаривать национальное достояние с патриотическим запалом.
        Астория
      3. woron333444 Сегодня, 10:42
        210окв Только некоторые пользуются этим. Сначала им плечо подставь, а потом они уже и на шею сели. И подгонять стараются.
        woron333444
    5. народник Сегодня, 09:28
      176
      Статью проглотил просто!!! good Вот кто как хочет,так и думайте,конечно...А я так думаю -нафиг нам такие "братья"...???

      "Я всегда был за единство и целостность Украины. Украина должна быть единой. Мы, белорусы, в этом заинтересованы, и лично я тоже… Боевиков, которые воюют против украинцев, надо уничтожать… "
      Лукашенко.

      Лукашенко, брат конечно, только вот чей? negative fool
      народник
      1. onix757 Сегодня, 09:30
        Цитата: народник
        Лукашенко, брат конечно, только вот чей?

        Своему народу
        onix757
        1. народник Сегодня, 11:18

          onix757
          Цитата: народник
          Лукашенко, брат конечно, только вот чей?

          Своему народу

          Лукашенко сначала себе брат (царь, но не настоящий).
          Потом он брат Порошенко. Лукашенко обнимался с этим убийцей русских женщин и детей angry .А над населением Белой Руси он неумный правитель. negative
          народник
  2. ul_vitalii Сегодня, 05:43
    Согласен со статьёй, как много букв, как много грусти. Такова реальность, похоже и руководством Белоруссии всё просчитано и для них это всё очевидно, дело за выбором, пример разрыва с Украиной на лицо. Всем нам выдержки, правильного и своевременного принятия решения. hi
    ul_vitalii
    1. 210окв Сегодня, 08:44
      Вот кое кто(и у нас в том числе)очень старается что бы этот разрыв произошел.А допустить этого никак нельзя.
      Цитата: ul_vitalii
      Согласен со статьёй, как много букв, как много грусти. Такова реальность, похоже и руководством Белоруссии всё просчитано и для них это всё очевидно, дело за выбором, пример разрыва с Украиной на лицо. Всем нам выдержки, правильного и своевременного принятия решения. hi
      210окв
  3. pafegosoff Сегодня, 07:08
    автор хочет таких управляющих, как Керимов и Мазепин: типа "Поматросили и - бросили, а деньги - за границу, а государству - субстанцию на палочке.
    Посмотрите, кого хочет автор в управляющие Беларуси:
    Сулейма́н Абусаи́дович Кери́мов (лезг. Керимрин Абусаидан хва Сулейман; род. 12 марта 1966, Дербент, Дагестанская АССР, СССР) — российский предприниматель и политик, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от Республики Дагестан (с 2008 года). Контролирует финансово-промышленную группу «Нафта Москва».
    В июне 2010 года Керимов и его партнеры Александр Несис, Филарет Гальчев и Анатолий Скуров приобрели 53 % акций калийного гиганта «Уралкалий» у предыдущего владельца Дмитрия Рыболовлева. Сделка оценивалась в 5,3 млрд долл. США. Для этой покупки Керимов получил значительный кредит в ВТБ. Затем был приобретён и присоединён единственный российский конкурент — «Сильвинит»
    Являясь крупнейшим в мире производителем калийных удобрений, «Уралкалий» осуществлял продажу продукции на мировом рынке совместно с «Беларуськалием» через общую сбытовую компанию (БКК). В июле 2013 года «Уралкалий» объявил, что выходит из сбытового соглашения с «Беларуськалием», снижает цены и увеличивает производство до максимальной мощности, чтобы увеличить долю рынка[33].
    В декабре 2013 года Керимов продал 21,75 % акций «Уралкалия» бизнесмену Михаилу Прохорову и 19,99 % владельцу «Уралхима» Дмитрию Мазепину. За свои акции согласно раскрытой информации можно было получить $ 4.13 млрд при затраченных на их покупку $ 2,5 млрд
    Дмитрий Аркадьевич Мазепин (р. 18 апреля 1968, Минск, БССР) — российский предприниматель, основной владелец и председатель совета директоров Объединённой химической компании «Уралхим».
    В 2007 году Керимов вложил практически всё состояние в Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие финансовые институты. Хотя ни Керимов, ни западные банки не раскрыли точный размер его инвестиций, он достаточно значимый. Журнал «Forbes» называл Керимова крупнейшим частным инвестором Morgan Stanley.
    К 2008 году, по данным «Forbes», вывел основную часть капитала из России, инвестировав в акции зарубежных корпораций
    Ну что? Проглотили статью? Глотайте дальше. Нафиг нам братья? Естественно, жулики лучше.
    pafegosoff
    1. Олежек Сегодня, 07:38
      Ну и зачем здесь эта простыня офф- топик?
      Если вы не с курсе то беглых бизнесюков в РБ тоже хватает
      А что в ЕС таких нет или в США?
      Олежек
    2. abarth Сегодня, 07:54
      pafegosoff в белоруссии давно был, а в больницах, какое множественное число, в больницу заходил, например в витебске, а в магазины заходил, например евроопт??

      Сколько белоруссов работает в россии, какие 10 млн жителей??? города полупустые, вы о чём???? какая в ж..у экономика))))
      abarth
      1. sviazist Сегодня, 08:22
        Да я живу в РБ. Какие полупустые города? Бред. По России покатайся.
        sviazist
        1. sapporo1959 Сегодня, 10:56
          Это точно! Иные российские так сказать встающие с коленов порою да же и не адекватны судя по тому что пишут...То ли телевизора своего много смотрят,то ли уже на осадное положение перешли в связи с наступлением госдепа и пятой колонны? В общем явно не в себе от своего так сказать величия.Наполеоны не меньше!
          sapporo1959
    3. Олежек Сегодня, 08:57
      автор хочет таких управляющих, как Керимов и Мазепин:


      Комрад, вам про Чижа и Ко рассказать? И про прочих "прикорытных бизнесменов Лукашенко"?
      Или сами отыщите информацию?
      Олежек
      1. sviazist Сегодня, 09:06
        Того Чижа, который сидел еще год назад пока налоги не заплатил. Ну расскажи.
        sviazist
        1. Олежек Сегодня, 11:03
          Того Чижа, который сидел еще год назад пока налоги не заплатил. Ну расскажи.


          В России налоги собирают уже достаточно давно и достаточно спокойно.
          Олежек
          1. onix757 Сегодня, 11:09
            Цитата: Олежек
            В России налоги собирают уже достаточно давно и достаточно спокойно.

            А точнее 1-3 % налоговые льготы, а остальных обдирают.
            onix757
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 07:34
    Проехался автор по бацьке. Конечно косяки есть у всех, и если , не приведи Господь! вдруг Республика Беларусь уйдёт из поля влияния РФ - это будет очень чревато для всех нас.
    a.s.zzz888
    1. Просто человек Сегодня, 08:30
      В отношении Белоруссии пока ведется политика, как умиротворение капризного ребёнка. Практика показывает что к хорошему это не приводит. Кредитование, прямые и косвенные дотации, систематическое прощение взбрыгивания Лукашенко, закрывания глаз на создание контрабандного "хаба" , как сейчас модно говорить , ни к чему хорошему не приведут. Мало того такая политика часто для наших производств является злом. Например, выпуск тягачей "Платформы" после успешных испытаний по команде из Москвы велено заморозить до лучших времён. Ну а куча других геракловских подвигов Лукашенко во вред России и так всем хорошо известна.
      Просто человек
    2. avt Сегодня, 09:43
      Цитата: a.s.zzz888
      вдруг Республика Беларусь уйдёт из поля влияния РФ

      bully Этож сколько надо с утра принять , что бы вот так , от души бред нести , про то что Белоруссия у поле влияния России??? wassat
      Цитата: Просто человек
      В отношении Белоруссии пока ведется политика, как умиротворение капризного ребёнка. Практика показывает что к хорошему это не приводит.

      good О чём данный в ощущение примет Руины показывает. А ещё раньше Пушкин в сказке о рыбаке и рыбке написал. Но Пушкин наше всё в России , а у них- древних, великих он не котируется.
      avt
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 11:15
        avt Сегодня, 09:43 ↑bully Этож сколько надо с утра принять , что бы вот так , от души бред нести , про то что Белоруссия у поле влияния России??? wassat

        Не знаю сколько надо, и каких помоев выпить с вечера, чтобы с утра писать не соображая! bully Если бы не политика России в отношении РБ, пусть и не всегда по нарастающей, то неизвестно -
        стоял ли флаг РБ один, или соседствовал с гейропейским! ПИ.СИ. От камня в воду - круги расходятся. bully hi
        a.s.zzz888
  5. рюрикович Сегодня, 07:43
    Олежка, что Вы к этой Беларуси прицепились??? request Где и сколько мы Вам в супчик "наложили"?? what
    У Вас ворьё наживается на ресурсах, финансы массово текут за рубеж,коррупция процветает в космических масштабах, а Вам всё Беларусь неймётся...Лукашенко плохой??? Из двух зол обычно выбирают меньшее - станет какой нить оппозиционер и вот тогда увидите, что значит по настоящему на Запад смотреть yes Конечно, нам, обычным людям от этого не станет лучше,но проблема в Вас самих - Вы уже настолько "снигиря" включили в своей гордости, что ищете у других соринку там, где у самих бревно.
    Другой раз читаешь такие экономические эпосы о нас, что противно становится. Я бы посоветовал Вам,Олежка, то, что говорю многим умникам у нас, рассусольвающим об экономике и управлении государством - возьмите отсталый колхоз и сделайте из его изюминку, тогда поймёте, как управлять государством... hi А то куда не плюнь - попадёшь в эксперта по Беларуси и Лукашенко...
    Печально всё это... negative .....Братья.... no
    рюрикович
    1. Олежек Сегодня, 08:04
      Олежка, что Вы к этой Беларуси прицепились???

      Рюрикович,
      вы таки белорусскую прессу читаете?
      Всякие там naviny, tut.by ? Там постоянно масса вопросов задаётся - почему мы такие красивые и независимые, а Россия нам плохо помогает... (видимо захватить хочет belay )
      Олежек
      1. рюрикович Сегодня, 08:25
        Олег, Я ТУТ.бай и Вам не советую читать wink Выводы делаются из анализа материалов из разных источников, а не из одного-двух yes
        Никто не отрицает, что у нас масса проблем (пардон,но Сибири у нас нету), но я постоянно смотрю российские новости на разных каналах и читаю российскую интернет-прессу(тоже разную), но мне в голову не приходила мысля анализировать Россию в нужном ключе. А если что либо оставляю в комментариях то добавляю, что это ЛИЧНО МОЁ МНЕНИЕ, не претендующее на последнюю инстанцию.
        hi
        рюрикович
        1. Микадо Сегодня, 11:39
          Андрей Николаевич, добрый день!
          я не буду анализировать "великодержавные мысли" статьи. Более того, дальше третьего абзаца я читать не стал, и так все понятно. Я скажу свое личное мнение, благо, неоднократно бывал в Белоруссии: мало есть мест, куда так приятно ездить. Красивая природа, человечное отношение и очень добрые люди. Мне, как живущему в нервном Питере, это особенно приятно. Мне плевать на закидоны Батьки и мнение наших "патриотов". Задача - обеспечить дружеское взаимодействие между двумя странами. Люди, ездите туда отдыхать! Рекомендую.
          Микадо
      2. sviazist Сегодня, 08:25
        Олег, а вы на себя посмотрите. Как вы соглашения свои же выполняете. Потом и поговорим.
        sviazist
    2. sviazist Сегодня, 08:24
      Да ну их. Хороших людей больше. Просто они хуже организованы и никем не проплачиваются.
      sviazist
  6. VIK1711 Сегодня, 07:44
    Свои заводы убили и растащили, надо соседям под дверь нагадить!.
    ВЕРНИТЕ МИНУСЫ!
    VIK1711
    1. Олежек Сегодня, 08:00
      Кстати да, минусы были неплохой вещчью, но видимо кто-то ими сильно злоупотреблял... am
      Олежек
  7. Синий Мент Сегодня, 08:07
    Лукашенко лучше всех сохранил советское наследие
    Развивает производство
    Люди довольны
    Самый достойный президент на постсоветском пространстве из ранее и ныне действующих
    Бог в помощь!
    Синий Мент
    1. Олежек Сегодня, 08:36
      Комрад - попытайтесь что-то подобное рассказать белорусам на белорусском ресурсе...
      Результат будет весьма неожиданный, обещаю. lol
      Олежек
      1. Синий Мент Сегодня, 09:12
        А что рассказывать на ресурсах-то?
        В реальной жизни бываю в Беларуси и с людьми общаюсь.
        Нет, ну конечно - какая-то интеллигентно-предпринимательская тусовка и хочет расшатать систему (демократии им мало, расхищать - то бишь приватизировать не дают и т.д. и т.п.), но простой человек в массе доволен.
        Синий Мент
        1. Олежек Сегодня, 10:54
          А что рассказывать на ресурсах-то?
          В реальной жизни бываю в Беларуси и с людьми общаюсь.

          Есть:
          1 Белорусская внешняя политика
          2 Белорусская внутренняя политика
          3 Белорусская пресса
          4 Комментарии к этой прессе (из РБ)

          Так вот всё это неплохо между собой кореллирует и пророссийского характера не носит ни разу...
          Но периодически нам заявляют, что дескать "простой хороший и честный, всем довольный и пророссийский белорус" И его миллионы.

          Знаете, как то с трудом верится.
          Олежек
    2. kuz363 Сегодня, 08:38
      Согласен полностью! В 90-е годы Белоруссия выжила, и пенсии платили и зарплаты. Хотя в России было намного хуже. Теперь олигархи России хотят и Белоруссию приватизировать, потому что в России все разворовали.
      kuz363
      1. Синий Мент Сегодня, 09:12
        Теперь олигархи России хотят и Белоруссию приватизировать, потому что в России все разворовали.

        Абсолютно точно.
        Попали в яблочко hi
        Синий Мент
        1. Комментарий был удален.
  8. zulusuluz Сегодня, 08:36
    В одном автор прав - за "независимость" нужно платить. Вопрос вот только в том, кто это будет оплачивать?
    zulusuluz
  9. КВУ-НСвД Сегодня, 08:41
    О чём статья ? О фактическом дотировании Белоруссии Россией ? Об огромной завязке её экономики на нас ? Да всё так ! Но прекратить дотировать - значит скоро получить подобие Украины со всеми вытекающими...Стратегических союзников поддерживают все и всегда . Да ! Лукашенко и его политика весьма неоднозначны , но лучше такой союзник , чем полонизированный режим ещё на шаг к Москве...Статья с душком...Напомнила высказывания _ "доколе будем кормить" . И ещё ! Настойчивое повторение одних фраз многократно по тексту - это из области нейролингвистического программирования...
    КВУ-НСвД
    1. Астория Сегодня, 09:31
      Экономика РБ социально не состоятельно, валютный долг растет на 10-20% от года к году. Этот поезд под откос и его не остановить.
      Астория
  10. eugraphus Сегодня, 08:42
    То что происходило в России после распада СССР, с некоторым запозданием происходит на Украине, но с большим минусом. Наломали больше дров. У Белоруссии эта деградация ещё впереди. У России был большой запас - выдержали. У Украины был большой запас, но не хватило. Снесло в махровый национализм и придавило декоммунизацией и деруссификацией. Когда то и в России требовали суда над КПСС, демонтажа советских памятников, но вовремя одумались. А то бы и по сей день боролись с историей СССР. А у Белоруссии очень небольшой запас прочности. Хватит ли ума , видя к чему это привело у соседей, пропустить этап раздоров и ненависти.
    eugraphus
    1. Олежек Сегодня, 09:46
      У Белоруссии эта деградация ещё впереди... А у Белоруссии очень небольшой запас прочности.

      Белоруссия этот запас уже потратила на создание и поддержание режима Лукашенко.
      ВСЁ - нет никакого "запаса"
      Олежек
  11. kuz363 Сегодня, 08:42
    Да отстаньте россияне вы от Белоруссии! Народ живет, как хочет и не собирается становиться очередным регионом России. Это остался единственный сухопутный коридор в Европу. Если Россия его лишится - можно закрывать лавочку и возить товары только по Балтике. Правда сначала надо построить много кораблей и расширить порты. И в какую копейку это все вылезет с учетом сроков доставки и перевалок грузов - непонятно.
    kuz363
    1. Просто человек Сегодня, 09:07
      Да а кто против. Живите, только на свои, очередных дармоедов держать на шее России уже накладно.
      Просто человек
      1. onix757 Сегодня, 09:13
        Сколько в РФ регионов дотационных регионов (дармоедов по вашему)? А сколько из них тех, которые ничего значимого не производят?
        onix757
        1. Просто человек Сегодня, 09:18
          Они входят в состав страны, наши родные. А с какого х.. нам содержать на шее суверенные территории. Вы согласны содержать жену, которая говорит, обеспечивай меня деньгами, а с кем спать и с кем гулять и что делать я буду сама решать, ты не суйся.
          Просто человек
          1. onix757 Сегодня, 09:40
            Они входят в состав страны, наши родные.

            Может быть вам родные.. Но вот славянам ближе славяне.
            А с какого х.. нам содержать на шее суверенные территории.

            Никто никого не содержит, если капиталист и дает в долг, то отберет больше. И потом у РФ по периметру много союзников осталось?
            Вы согласны содержать жену, которая говорит, обеспечивай меня деньгами, а с кем спать и с кем гулять и что делать я буду сама решать, ты не суйся

            Об этом Вам лучше рыбка расскажет).
            onix757
            1. Просто человек Сегодня, 09:49
              Ваша софистика глупа и не к месту.
              Просто человек
            2. Астория Сегодня, 10:47
              А за язык Вас никто не тянул, позиция Вашей соотечественницы Рыбки целиком отражает позицию Вашей страны. hi
              Астория
              1. onix757 Сегодня, 10:52
                А за язык Вас никто не тянул, позиция Вашей соотечественницы Рыбки целиком отражает позицию Вашей страны.

                Не стоит забывать, что она родом только от туда и на родине у праворганов к ней есть претензии. Ее моральный облик и профиль деятельности в РФ сам по себе не интересен если бы это не затрагивало бы моральный облик чиновничьего олигархата.
                onix757
                1. Астория Сегодня, 11:08
                  Ее моральный облик и профиль деятельности в РФ сам по себе не интересен
                  - да ладно, в своем глазу бревно, не не видно. laughing
                  То есть - Вы хотите сказать, что Россия виновата, в том, что не найдя призвания у себя на родине, Рыбка пошла по рукам. laughing
                  Астория
                  1. onix757 Сегодня, 11:43
                    Цитата: Астория
                    То есть - Вы хотите сказать, что Россия виновата, в том, что не найдя призвания у себя на родине, Рыбка пошла по рукам

                    Я хочу сказать что дело не в ней, а в тех кого она обслуживает.
                    onix757
                    1. Астория Сегодня, 12:19
                      Я хочу сказать что дело не в ней, а в тех кого она обслуживает.
                      То есть Дерипаска виноват, в том, что Рыбка не найдя призвания в РБ пошла на панель? laughing
                      Астория
                      1. onix757 Сегодня, 12:31
                        Цитата: Астория
                        То есть Дерипаска виноват, в том, что Рыбка не найдя призвания в РБ пошла на панель

                        О не виноват, он просто яхту предоставил ответственнымработникам и рядом постоял))).
                        onix757
            3. Олежек Сегодня, 11:19
              Может быть вам родные.. Но вот славянам ближе славяне.


              Это которые из правосеков?
              Олежек
              1. onix757 Сегодня, 11:42
                Цитата: Олежек
                Это которые из правосеков?

                И давно вы всех украинцев в правосеки записали? Или вы выполняете установку госдепа разделяй и властвуй? Или вас устраивает скрытый патронат госдепа над РФ и открытый над Украиной под "патриотические" речи о ненавистных хохлах и москалях?. Сильную, развитую и самодостаточную страну можно создать только в союзе с братскими республиками и разумеется с услдовием смены социального строя.
                onix757
                1. Астория Сегодня, 12:22
                  То есть это Госдеп кричал
                  Москаляку на гиляку
                  и сжигал Одесу и бомбил Донецк, я уж грешным делом подумал на украинцев. А оно вона как, а мужики то и не знают. laughing
                  Астория
    2. Астория Сегодня, 09:29
      1) Каким образом лишится - как у скакунов, поставим базу НАТО в Крыму и запануем, ну вперед.
      2)
      Да отстаньте россияне вы от Белоруссии!
      - не вопрос, у вас есть лишние 20 млн тон нефти в год на поддержку Луканомики, НЕТ, тогда обойдемся без Ваших советов.
      Астория
    3. avt Сегодня, 09:50
      Цитата: kuz363
      Правда сначала надо построить много кораблей и расширить порты.

      bully УЖЕ! Слишклм долго спали bully Даже сжиженный газ СВОЙ продаём в USA.
      Цитата: kuz363
      И в какую копейку это все вылезет с учетом сроков доставки и перевалок грузов - непонятно.

      Для начала вам и понимать не надо , если тупо разницы в ценах разных видов транспортировки не знаете.
      Цитата: onix757
      Сколько в РФ регионов дотационных регионов

      Цитата: Просто человек
      Они входят в состав страны, наши родные. А с какого х.. нам содержать на шее суверенные территории.

      good От которых нам даже политического прибытку нет.
      avt
      1. sapporo1959 Сегодня, 11:16
        В Америку газ он уже продает! На Сахалине завод вон с 05 года стоит то же в Америку продает,а народ дровами и углем до сих пор все топит...Не хотят с Америки обратно в Россию ни как возить...
        sapporo1959
        1. avt Сегодня, 11:27
          Цитата: sapporo1959
          В Америку газ он уже продает!

          Два парохода .
          Цитата: sapporo1959
          На Сахалине завод вон с 05 года стоит то же в Америку продает,а народ дровами и углем до сих пор все топит...

          На чужой каравай ,рот не разевай.С ,,саюзным гасударством" совсем попутали ? Как газ и прочие углеводороды , так ,,усё вокруг калхознае , усё вакруг маё", а как тот же МЗКТ продать, или Абхазию с Ю. Осетией признать - ,,Беларусь сувяренное гасударство , я сувярянитетом не торгую!"А фэйс не треснет ? У таких на столе Пушкин настольной книгой должен быть , ну ,,Сказка о рыбаке и рыбке"Россия независимое государство и не какое то ,,саюзнае" и как нам тут жить , решать будут её граждане . Как собственно у себя сами распоряжайтесь ....после того , как с кредиторами рассчитаетесь . Причём если ,,дарагих рассиян" понимш на жалость ещё разведёте , то вот я посмотрю, как с китайцами попробуете так же разрулить.
          avt
          1. sapporo1959 Сегодня, 11:43
            Действительно чего на ваш каравай рот то разевать если он из фуражной муки испечен..Ну а продавать дорогим россиянам пускай армяне и азербайджанцы на базарах продают. Да и по признанию Осетии вам в ООН надо..Ну а не зависимость держи крепко,а то вытащат из кармана и не заметишь..
            sapporo1959
            1. avt Сегодня, 12:00
              Цитата: sapporo1959
              Да и по признанию Осетии вам в ООН надо..

              Та ты шо-о-о-о?? А Бацка прогоны не делал за признание !? Что ? Память девичья? bully
              Цитата: sapporo1959
              Ну а продавать дорогим россиянам пускай армяне и азербайджанцы на базарах продают.

              Кому и как в нашем многонациональном государстве чем заниматься , без сопливых разберёмся . Особенно без тех , которые пыжатся строитьсвои древнющие великие , мононациональные , новоявленные государства, да ещё ,,сувярянитетом не торгующими".Касаемо
              Цитата: sapporo1959
              ваш каравай рот то разевать если он из фуражной муки испечен.

              Так мука своя , в нахлебниках у вас не ходим и грошей на его выращивание не занимаем , это кое кто нам же впарить пытается креветки в белорусских болотах выловленные.
              Цитата: sapporo1959
              .Ну а не зависимость держи крепко,а то вытащат из кармана и не заметишь..

              Одному ,,сувяренному гаспадарю" по рукам регулярно бьём, когда ён свой карман с нашим путает.
              avt
  12. onix757 Сегодня, 09:05
    Нет, если бы в РБ был создан «куст» современных высокотехнологичных экспортных производств а ля Южная Корея, то отдельное государство какой-то смысл получало. Тогда да, но как мы знаем, этого не произошло. Последний живой «кусок» хай-тека — МЗКТ, полностью завязан на МО РФ. Будь он расположен на территории России — он был бы загружен на 10-15 лет вперёд. И жил бы, поплёвывал… и никакая холера бы его не брала. Только бы производство расширял.

    В РФ ни одно конечное изделие для военных нужд не обходится без продукции предприятий электронной промышленности РБ, так что с хайтеком там все нормально. Недаром китайцы спешат место застолбить под сотрудничество.
    Что касается МЗКТ, то будь он на территории РФ, то ждала бы его судьба в худшем случае ЗиЛа, а в лучшем Камаза с прикручиванием шильдиков на мерседесовские кабины.А та выручка от 40-60 тягачей в несколько лет для РФ, значение для завода конечно но не решающее.
    Правильно Батька делает, что пинка дал вем деятелям из РФ, пытавшихся нажиться на промышленном потенциале РБ
    onix757
    1. Просто человек Сегодня, 09:14
      А МАЗ на ЧЬИ кабины шильдик прикручивает, и за счет какого рынка выживает? И почему Лукашенко КамАЗу не дает развернуться в Белоруссии? Да и с хайтеком вы не обольщайтесь, там одна политика, а не супер технологии. Придумают сказку и потом начинают убеждать других о её реальности.
      Просто человек
      1. sviazist Сегодня, 09:19
        На свои. А МАЗу в РФ дают развернуться? Смотрим на себя, потом учим жить других.
        sviazist
        1. Просто человек Сегодня, 09:22
          Статистику может приведете.?, не надо так тупо врать
          Просто человек
          1. sviazist Сегодня, 09:33
            Набираем слово гугл и там ищем про ограничения доступа МАЗа к госзакупкам в РФ. Такое было. Сейчас вроде успокоилось. Про камаз такого не видел. И камазов у госов белорусских - валом
            sviazist
        2. Астория Сегодня, 10:16
          А что МАЗ, скажем культурно - упустил рынок, старый завод, чисенность рабочих больше производства автомобилей за год.

          По поводу ограничений - купляйте бэларусское, РФ поддерживает собственный автопром, РБ собственный какие тут претензии.
          Астория
      2. onix757 Сегодня, 09:23
        А МАЗ на ЧЬИ кабины шильдик прикручивает, и за счет какого рынка выживает?

        У маза кабина своя.
        И почему Лукашенко КамАЗу не дает развернуться в Белоруссии?

        Что значит развернуться? Развалить?
        Да и с хайтеком вы не обольщайтесь, там одна политика, а не супер технологии.

        Эта политика от того, что в РФ не могут освоить нужной компонентной базы и изделий для ОПК.
        onix757
        1. Просто человек Сегодня, 09:32
          Не врите, новая кабина МАЗ, это мановская разработка. КамАЗу Лукашенко не дает даже шанса при госзакупках. Назовите новую компонентную базу, продуманную в Белоруссии за годы независимости. Клепают то и на тех предприятиях, что были построены при СССР. И только политика не дает заместить производство . Пора бы уже повзрослеть
          Просто человек
          1. рюрикович Сегодня, 09:52
            Цитата: Просто человек
            Пора бы уже повзрослеть

            Повзраслеть - это как? Как в 90-х?? Я вижу, что Ваши "взрослые" россияне футбольные клубы зарубежные покупают с яхтами шикарными, а Вы,такие гордые так и ноете, что не самый большой корабль десятилетиями построить не могЁм да ракеты стали в разы чаще падать ,чем при "отсталом" совке.... wink hi
            рюрикович
            1. Просто человек Сегодня, 09:57
              Вам бы вазелину что ли прикупить, а то так полыхает
              Просто человек
            2. Астория Сегодня, 12:12
              Да нужно повзрослеть, на что усатый кормчий истратил ежегодную финансовую поддержку в объеме до 10 млрд. долларов и 40 миллиардов долларов кредитных денег. На коттеджи и ледовые дворцы ?

              - Нефтепереработка в минусе, нужно еще 1,2 млрд. долларов Составляет 13 % от промышленности и 17 % экспорта
              - Деревообрабатывающая промышленность в минусе - съела 1 миллиард евро и еще хочет кушать
              - Цементная промышленность в минусе - съела 0,5 миллиарда долларов и еще хочет кушать, выручка в16 году в три раза меньше чем в 12.
              - Машиностроение, еще одна черная дыра, маз уже выпускает машин в полтора раза меньше чем работников завода - нужно еще 9,5 млрд. долларов.
              - Сельское хозяйство вложили 8,5 млр. долларов - прибыли еще никто не видел.
              - За 10 лет откуда то появилась задолженность почти в 40 миллиардов долларов в РБ.
              Астория
          2. onix757 Сегодня, 10:14
            Не врите, новая кабина МАЗ, это мановская разработка.

            Кабины производят на МАЗе. На Камазе это еще только в планах, от чего он и дороже.
            onix757
          3. sviazist Сегодня, 10:25
            Просто человек,
            Пишите то о чем знаете. Иначе это просто трёп. Про автопром у вас знания =0
            sviazist
            1. Просто человек Сегодня, 10:34
              Конкретней можете сказать. А то трёп пока только у вас
              Просто человек
    2. avt Сегодня, 09:52
      Цитата: onix757
      Что касается МЗКТ, то будь он на территории РФ, то ждала бы его судьба в худшем случае ЗиЛа, а в лучшем Камаза с прикручиванием шильдиков на мерседесовские кабины.

      Ну теперь на МАЗ клепают шильдики ,,Богдан". С чем вас и поздравляю.
      Цитата: onix757
      Правильно Батька делает, что пинка дал вем деятелям из РФ, пытавшихся нажиться на промышленном потенциале РБ

      Узбагойтесь bully Всё, от Бацки с его лукономикой уже реально отстали.
      avt
      1. onix757 Сегодня, 10:06
        Ну теперь на МАЗ клепают шильдики ,,Богдан". С чем вас и поздравляю.

        И заметьте на свои кабины клепают. Это так же как обвинить мерседес в том, что насвои кабины лепит шильдики камаза)))
        УзбагойтесьВсё, от Бацки с его лукономикой уже реально отстали.

        Если они все го лишь отстали в тех отраслях экономики которую имеют, то РФ эти отрасли безвозвратно утратила.
        onix757
    3. Астория Сегодня, 10:55
      Хайтек в РБ ? промышленный потенциал ?
      китайцы спешат место застолбить под сотрудничество.
      Китайские работники, за китайский кредиты, монтируют китайское оборудование - за которое с рядовых белорусов сдерут по три шкуры. Это хайтек - за январь-ноябрь 2017 года белорусский экспорт в КНР составил лишь 350,7 миллиона долларов, а импорт на два с половиной миллиарда долларов. Причем экспорт в Китай за это время сократился на 19,9%, в то время как импорт оттуда вырос на 31,9%. -
      Промышленный потенциал
      - жгите еще, давно так не смеялся laughing
      Астория
      1. onix757 Сегодня, 11:47
        Цитата: Астория
        Это хайтек - за январь-ноябрь 2017 года белорусский экспорт в КНР составил лишь 350,7 миллиона долларов, а импорт на два с половиной миллиарда долларов. Причем экспорт в Китай за это время сократился на 19,9%, в то время как импорт оттуда вырос на 31,9%. -

        Это потому что китай кредит газпрому на силу сибири не дал и граждане РФ дружно взялись финансировать очередной убыточный проект ввиде аэс в турции, болгарских потоков, олимпиад с сомнительной инфраструктурой и прочей ерунды.
        onix757
        1. Астория Сегодня, 11:58
          Это потому что китай кредит гаспрому на силу сибири не дал
          угу , Китай имеет РБ по черному, а виновата Россия. laughing
          Астория
          1. onix757 Сегодня, 12:07
            угу , Китай имеет РБ по черному, а виновата Россия

            Поправочка. Китай имеет РФ и ее граждан. Условия ставит Китай. РБ не вывозит природные ресурсы и не действует по принципу обворовать население в угоду реализации сомнительных проектов при мифической окупаемости.
            onix757
  13. eugraphus Сегодня, 09:08
    Цитата: sviazist
    Паленого топлива в РБ отродясь не видел.

    Можно было бы возразить, почему украинцы покупали белорусское топливо, дешёвое но бадяжное. Возмущались, что двигатели от него даже летят, но всё же дешёвое, потому и покупали. Но тот кто возражает фактически аргументом - "сам ", знаю что может ответить на возражение - "Какие ваши доказательства?" Ну может ещё что нибудь, перейдя на личности.
    eugraphus
  14. sviazist Сегодня, 09:14
    Цитата: eugraphus
    Цитата: sviazist
    Паленого топлива в РБ отродясь не видел.

    Можно было бы возразить, почему украинцы покупали белорусское топливо, дешёвое но бадяжное. Возмущались, что двигатели от него даже летят, но всё же дешёвое, потому и покупали. Но тот кто возражает фактически аргументом - "сам ", знаю что может ответить на возражение - "Какие ваши доказательства?" Ну может ещё что нибудь, перейдя на личности.

    Приезжаем в РБ и спрашиваем у каждого встречного, где купить паленое дешевое топливо. В ответ постоянно видим request belay fool А что на Украине бодяжили, так может с российским топливом смешали. которого в два раза больше купили чем белорусского.
    sviazist
  15. МИМО ПРОХОДИЛ Сегодня, 09:14
    Может, чем поучать как других жить, сначала у себя разберитесь (приводимый матертал взят с сылки на сайте ВО)
    Дмитрий Медведев: Нам плохо, дайте денег, дорогие россияне
    Премьер поручил резко увеличить эмиссию «народных» ОФЗ

    Кабмин решил занять у россиян еще 100 млрд. рублей. Фактически именно об этом заявил 15 февраля премьер Дмитрий Медведев в ходе Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи.
    По его словам, Минфину поручено проработать вопрос об увеличении объема размещения облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н) в 2018 году — как раз до 100 млрд. «Считаю правильным распространить эту практику и на региональный уровень, чтобы субъекты были заинтересованы в выпуске своих ценных бумаг для физических лиц», — отметил Медведев.
    Премьер назвал ОФЗ для физлиц «хорошим примером инструментов долгосрочного инвестирования». «Первая же эмиссия была раскуплена очень быстро. В итоге люди приобрели ОФЗ на сумму 30 млрд. рублей. Мы видим, что люди доверяют этим ценным бумагам из-за их надежности и доходности, и, соответственно, собственными средствами участвуют в развитии страны», — сказал глава правительства.
    На деле, Медведев немного не договаривает. В реальности в 2017 году к размещению были предложены два выпуска ОФЗ-н в целом на 45 млрд. рублей. Первый выпуск из двух траншей по 15 млрд. каждый — как раз его имеет в виду Дмитрий Анатольевич — действительно был размещен полностью.
    Зато размещение второго выпуска, также на 15 млрд. рублей, который инвесторам предложили еще в сентябре, с треском провалилось. До сих пор непроданными остаются более 40% выпущенных облигаций, и в Минфине уже голову сломали, как стимулировать граждан к покупке «народных» ценных бумаг.
    К стати на сайте также была ссылка на подготовку к введению в РФ системы продуктовых карточек
    МИМО ПРОХОДИЛ
    1. Просто человек Сегодня, 09:21
      Вот поэтому мы и не любим медведева с его правительством. Он должен был заявить. - мы скидываем с баланса и ежегодного содержания на сумму около 10 миллиардов Белоруссию и вкладываем эти деньги в производство страны
      Просто человек
    2. Олежек Сегодня, 09:44
      Дмитрий Медведев: Нам плохо, дайте денег, дорогие россияне


      Во всяком случае беда в том, что не РБ финансирует РФ а строго наоборот.
      Любая критика внутренних проблем России интересна только с учётом того что автор готов разделить все беды риски и тяготы этой самой России
      А "добрых" советов уже не надо
      Олежек
    3. Астория Сегодня, 10:23
      Да у своего населения laughing , и только РБ с протянутой рукой побирается по всему миру, ну кто бы дал.

      На погашение внешнего госдолга РБ в 2017 было направлено 1029,4 млн долларов: 364,3 млн долларов — правительство РФ; 353,1 млн долларов — Евразийский фонд стабилизации и развития; 245,8 млн долларов — банки КНР; 62,1 млн долларов — МБРР; 3,6 млн долларов — США; 0,5 млн долларов — ЕБРР и СИБ.


      По данным на 1 января 2018 года госдолг Беларуси составил 39,3% к ВВП. Министерство финансов не исключает, что к концу 2018 года этот показатель может увеличиться до 44,5% (об этом министр финансов говорил в декабре, выступая в парламенте). При этом пороговое значение уровня госдолга определено в Беларуси на уровне 45%.

      Таким образом, величина госдолга может приблизиться к максимальному значению за всю суверенную историю страны.
      Астория
    4. avt Сегодня, 12:13
      Цитата: МИМО ПРОХОДИЛ
      К стати на сайте также была ссылка на подготовку к введению в РФ системы продуктовых карточек

      Была и что ? USA д-а-авно пользуются такими суррогатами . Даже не удивлюсь , если эту тему хорошо проплатили ,,сетивики". Для них это клондайк , эльдорадо ! Талоны , под которые они гарантированно сбывают товар , будут оплачиваться из бюджета.Не надо корячиться с поиском покупателя и прочей ерундой в виде скидок , будет вполне себе гарантированный доход из бюджетной строки и типа ,,социальная ответственность бизнеса".
      avt
      1. onix757 Сегодня, 12:19
        Цитата: avt
        Была и что ? USA д-а-авно пользуются такими суррогатами . Даже не удивлюсь , если эту тему хорошо проплатили ,,сетивики". Для них это клондайк , эльдорадо ! Талоны , под которые они гарантированно сбывают товар , будут оплачиваться из бюджета.

        Обречь часть населения на нищету, чтобы капиталист получал дотации из бюджета. Так вот какое оно капиталистическое счастье.
        onix757
      2. onix757 Сегодня, 12:21
        И потом причины возникновения программ у них и у нас совершенно разные.
        onix757
  16. eugraphus Сегодня, 09:21
    Цитата: sviazist
    Цитата: eugraphus
    Цитата: sviazist
    Паленого топлива в РБ отродясь не видел.

    Можно было бы возразить, почему украинцы покупали белорусское топливо, дешёвое но бадяжное. Возмущались, что двигатели от него даже летят, но всё же дешёвое, потому и покупали. Но тот кто возражает фактически аргументом - "сам ", знаю что может ответить на возражение - "Какие ваши доказательства?" Ну может ещё что нибудь, перейдя на личности.

    Приезжаем в РБ и спрашиваем у каждого встречного, где купить паленое дешевое топливо. В ответ постоянно видим request belay fool А что на Украине бодяжили, так может с российским топливом смешали. которого в два раза больше купили чем белорусского.

    Вы оказались лучше, чем я первоначально подумал. Согласен с вашим аргументом.
    eugraphus
    1. sviazist Сегодня, 09:47
      Вы тоже. Честь имею. hi
      sviazist
  17. Ментор Сегодня, 09:28
    Я не буду спорить с автором, неинтересно. Но его неинформированность о реалиях Мозырского НПЗ хочу поправить. В настоящее время НПЗ полностью перестроен, начиная с середины девяностых, благодаря немецкому кредиту (взятому под гарантии правительства РБ) все установки завода были переделаны на новое оборудование. В прошлом году был ликвидирован последний объект оставшийся со времен СССР, по-моему это был компрессорный участок. Так что от великого советского прошлого остались только поля фильтрации на очистных.
    Ну а остальном... Мозырский сользавод - поставки в Россию, Украину, Латвию, Литву. Освоена халяльная соль (долго смеялся делая этикетку). Кабельный завод? Утром не протолкнутся от тягачей с российскими номерами. Кстати, в конце девяностых много таких российских "бизнесменов" крутилось. Удалось им только на пивзавод влезть. И нет сейчас мозырского пива, с трудом завод выползает из долговой ямы, в основном на взварах и медовых напитках. Так что, уважаемый автор, если хотите увеличить подлётное время авиации НАТО, платите! Нефтью, газом, и терпением. Других союзников на западном направлении у вас нет и не будет.
    Ментор
    1. Просто человек Сегодня, 09:37
      Платят за услуги обычно шлюхам. Союзники заключают союз. А подлетное время с прибалтики и так ближе. Избавь бог от таких союзников, а с врагами как нибудь сами разберемся.
      Просто человек
      1. onix757 Сегодня, 09:51
        Вы согласны содержать жену, которая говорит, обеспечивай меня деньгами, а с кем спать и с кем гулять и что делать я буду сама решать, ты не суйся

        Разбиралка у РФ атрофировалась. Под полномасштабные боевые действия армия РФ не заточена. Массированный удар с расстояния 800 км и нескольких сторон превратит вашу уверенность в пыль. Наследие СССР устаревает, на замену ничего нет, науки нет, промышленности нет...Одним словом "планета железяка".
        onix757
        1. Просто человек Сегодня, 09:54
          Идите дальше в компьютерные игры играть, здесь не тот форум.
          Просто человек
          1. onix757 Сегодня, 10:02
            Идите дальше в компьютерные игры играть, здесь не тот форум.

            По компьютерным играм у нас МО РФ специализируется. Не могу у них хлеб отбирать)
            onix757
            1. Астория Сегодня, 11:20
              на замену ничего нет, науки нет, промышленности нет...Одним словом "планета железяка".
              - прям Цензор. нет - селюковщиной так и прет.
              Астория
              1. onix757 Сегодня, 11:24
                - прям Цензор. нет - селюковщиной так и прет.

                Суровая действительность олигархической РФ, очищенная от пропаганды.
                onix757
      2. рюрикович Сегодня, 10:04
        Цитата: Просто человек
        Союзники заключают союз.

        Ну так есть же Союзный договор request...Мало???Так обратитесь к властям, что мы хотим то,то и то, наши тоже скажут что они хотят, сели за стол и договривайтесь! Тогда чего вы постоянно копаетесь в грязном белье и ищете ,где уколоть? Лукашенко сказал то,Лукашенко сказал это - на то они и политики, что бы говорить.А мало кто смотрит на то, что делается....
        рюрикович
    2. alekc75 Сегодня, 10:14
      да нет уже качества ваших товаров! я в калужской рядом с вами по границе живу-везут все каждые выходные на базар все товары.пробовал всё и скажу что до фига есть фальшивок и перепродажа из польши и германии и цены задирают!!!!
      alekc75
    3. Астория Сегодня, 10:25
      если хотите увеличить подлётное время авиации НАТО
      - оплата только расчленением на части, опыт 404 ни чему не учит.
      Астория
    4. Олежек Сегодня, 11:13
      Так что, уважаемый автор, если хотите увеличить подлётное время авиации НАТО, платите! Нефтью, газом, и терпением. Других союзников на западном направлении у вас нет и не будет


      Простите, украинский опыт вас ничему не учит?
      Вместо дешёвого газа и промышленных заказов они сейчас регулярно получают грузы 200/300...
      И конца-краю этому не видно
      подлётное время...
      Платить за что? За готовность в любой момент перекинуться "на другую сторону"?
      А смысл?
      Олежек
      1. onix757 Сегодня, 11:21
        Простите, украинский опыт вас ничему не учит?

        Каков привет таков ответ. Не было никакой политики ни в Молдове ни на Украине. Были интересы олигархов РФ и Украины.
        Вместо дешёвого газа и промышленных заказов они сейчас регулярно получают грузы 200/300...

        Не кто бы ничиго не получал по обе стороны если бы некоторые в 14 году не испугались за свои активы за бугром.
        Платить за что? За готовность в любой момент перекинуться "на другую сторону"?
        А смысл?

        Если не можем предложить соседям что то привлекательное в экономическом/социальном плане, то смысла корячить из себя пупа мира действительно не много.
        onix757
        1. Астория Сегодня, 11:32
          Если не можем предложить соседям
          Вы за кого вещаете, за Гондурас. С Украиной в 14 году планировалось подписать кооперационных контрактов под 150 млрд. долларов. Доступ к российскому рынку, кредитование, энергоносители - Мало ? - захотелось печений - жрите, не подавитесь.
          И хватит писать не аргументированную чушь на уровне школьников.
          Астория
  18. Лекс. Сегодня, 09:45
    Опять Олег Егоров где то отыскал этот мусор
    Лекс.
  19. Лекс. Сегодня, 09:48
    Олег Егоров сначала надо в своей стране смотреть чего падают часто пассажирские самолёты
    Лекс.
    1. Просто человек Сегодня, 09:51
      Ну а с пейсами то вообще зачем лезть в славянский спор.
      Просто человек
      1. Лекс. Сегодня, 09:56
        У тебя не спросил это моя родина
        Лекс.
        1. Просто человек Сегодня, 09:59
          Родина у тебя, Ну это новый анекдот
          Просто человек
          1. Лекс. Сегодня, 10:00
            Ты знаешь что я кто я в Израиле одни евреи живут добрый человек вы бывали в Беларуси вы знаете её историю ?
            Лекс.
            1. Астория Сегодня, 10:58
              А родину всегда лучше поддерживать из-за рубежа, к примеру из Израиля laughing юморите дальше.
              Астория
  20. RockerMan Сегодня, 09:53
    Статья большая, много в ней самых разных тем. Тезис один: хватит дотировать государство, а практически одного человека, Лукашенко, из российского бюджета, если это государство не является нашим союзником. Тут вопрос/ответ реальный один, государство Белоруссия нам союзник или нет? На бумаге да, союзник. На деле нет. Лукашенко (судя по фамилии хохол, кстати) прикрываясь Союзным договором хочет получать (и получает) преференции от России постоянно, но! при этом своей части обязательств по Союзному договору не выполняет. Что тут делать? Рвать Договор, послать его на*уй, и продавать ему только по рыночным ценам все необходимое сырье. Вариант второй: заставить работать на российских условиях те отрасли промышленности РБ, что используют давальческое сырье от России. Второй вариант выгоднее и России и самой РБ. Почему его до сих пор не активизировали наши доблестные манагеры из правительства? Наверное Путин все еще верит в "братский" народ в Белоруссии. Он, кстати, верит и в "братский" украинский народ.
    RockerMan
    1. onix757 Сегодня, 10:01
      Тут вопрос/ответ реальный один, государство Белоруссия нам союзник или нет? На бумаге да, союзник. На деле нет.

      У РФ есть всегда возможность свернуть военное сотрудничество и прекратить постоянное присутствие ВС РФ в РБ. Ток чей то "гарант" не спешит этого делать. Может потому что знает что союзничество очень дешево обходится?
      onix757
  21. eugraphus Сегодня, 09:59
    Цитата: Ментор
    если хотите увеличить подлётное время авиации НАТО, платите! Нефтью, газом, и терпением. Других союзников на западном направлении у вас нет и не будет.

    Вот и суть проявилась - "платите". Помнится и у Украины была такая же политика. Хотите союзника - платите. Платите за транзит газа, а сам газ давайте с хорошей скидкой. Россия без Украины ни что, ни вертолёты ни самолёты, ни какие ракеты без Украины не смогут летать. Много чем были связаны, рвали по живому, ну и - ???
    eugraphus
  22. prior Сегодня, 10:29
    Ничего падлючее про Белоруссию на ВО ещё не было ! Статья - отвратительная провокация.
    Такие, как автор статьи, оптимизацией и рационализацией развалили промышленность в самой России.
    Монетизация головного мозга дала свои закономерные плоды....
    prior
    1. Олежек Сегодня, 10:57
      Ничего падлючее про Белоруссию на ВО ещё не было


      Вы про поставки военной техники "сирийской оппозиции" из РБ в курсе?
      Что думаете?
      Про сотрудничество РБ с ВСУ?
      Прокомментируйте пожалуйста, будьте так ласковы.
      Олежек
      1. onix757 Сегодня, 10:59
        А что вы думаете про поставки с400 стране нато? Или поставке вертолетов в Азербайджан?
        onix757
        1. Олежек Сегодня, 11:16
          А что вы думаете про поставки с400 стране нато


          Для нападения на РБ/убийства белорусов?
          Олежек
          1. onix757 Сегодня, 12:09
            Цитата: Олежек
            Для нападения на РБ/убийства белорусов?

            Разве турки сбивали самолет ВС РБ?
            onix757
      2. onix757 Сегодня, 11:01
        Может еще прокомментируете поставки дизтоплива и двигателей из РФ на Украину?
        onix757
  23. Ahrem Сегодня, 11:04
    Что-то мне это напоминает.... Подобные высказывания были в нулевых годах, когда на Лукашенко оказывалось давление разными способами со стороны России по вопросу приватизации лакомых кусков белорусской экономики.А статья-то ЗАКАЗНАЯ!
    Ahrem
  24. Астория Сегодня, 11:18
    onix757,
    Цена / качество - наверное по этой причине в РФ Камазов продается в 10 раз больше чем Мазов.
    и Не пишите, что в России ограничения на продажи Мазов, сами же написали что Мазы покупали коммунальщики.
    Астория
  25. Cann Сегодня, 11:58
    Я - белорус. Я не люблю Лукашенко и все, что он делает со страной. Но это наше государство и мы разберемся сами. Вы нам ничего не дарите, мы за все платим.
    Мы - ваши ЕДИНСТВЕННЫЕ союзники в мире. Почему весь мир не любит богомизбранный народ? Разберитесь в своих проблемах, а не лезьте к нам. Мы помним наших дедов- партизан.
    Cann
    1. Астория Сегодня, 12:01
      Мы - ваши ЕДИНСТВЕННЫЕ союзники в мире.
      и сидели в одних окопах 80 лет назад. - У РФ из союзников есть только армия и флот. hi
      Астория
      1. onix757 Сегодня, 12:12
        Цитата: Астория
        У РФ из союзников есть только армия и флот

        Особенно заметно уважение к этим союзникам на параде, когда первые лица восседают на стульчиках рядом с задрапированным мавзолеем.Аля банановая республика..
        onix757
        1. Астория Сегодня, 12:26
          Да это наша история. Какая ни есть. А Вот вы и показали свое истинное нутро, защитник братских народов. tongue
          Астория
  26. dgonni Сегодня, 12:30
    За годик перед захватом крыма и появлением ихтамнетов на донбасе такие статейки также начинали появляться на просторах нэта и газет. так что бульбашам пора задуматься и приготовиться. После ЧМ по футболу могут повторить ;)
    dgonni
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