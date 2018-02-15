12:19 15 февраля
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Контракт на поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35 подписан

Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Джакарте.

Ранее сообщилось, что Россия и Индонезия досогласовывали отдельные технические аспекты контракта на поставку 11 истребителей.

Контракт на поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35 подписан



Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителямианалогичного класса.

Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.

Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Эти вопросы согласовываются
- сказал ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.

Он заявлял, что Индонезия может поставить каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта.

Использованы фотографии: https://warbook.club/
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Комментарии 35

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 10:29
    Полетят наши птичьки на чужбину! recourse Нам в свои ВКС - побольше! fellow
    Охотовед 2
    1. влад66 Сегодня, 10:40
      Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Э

      Это чего belay СУ 35 за
      каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта.

      А может лучше деньгами?
      влад66
      1. seti Сегодня, 10:43
        А какая разница ? Товары те же деньги. Мы им товар военного назначения - они нам сырье и продукты. Честная сделка.
        seti
        1. Stas157 Сегодня, 11:27
          Цитата: seti
          А какая разница ? Товары те же деньги.

          В ликвидности. Суперсовременный боевой истребитель - товар более ликвидный в этом бартерном обмене. Меняя технологичный продукт на "сено", Рособороэкспорт расписывается в том, что за более стоящее(деньги например!) этот товар продать не может. Ну так и гнать в шею таких менеджеров, которым абы спихнуть крутой боевой истребитель, и которым плевать на то что в мороженном и творожных батончиках которые с удовольствием едят наши дети, гарантированно появится пальмовый жир.
          Находятся голоса, которые утверждают, что дескать пальмовое масло будет используется только в косметике. Этим голосам, хочется напомнить острую ситуацию, которая царит на российском продуктовом рынке из за засилья растительных жиров непонятного происхождения.
          Stas157
          1. LiSiCyn Сегодня, 12:02
            Ну "пальма", во всем мире используется... А каучук, где взять? Нет денег, возьмем товаром...
            Вы цены на товары, знаете...
            Может, мы на этом бартере, 300% имеем?
            LiSiCyn
            1. Вас Влад Сегодня, 12:17
              Цитата: LiSiCyn
              Может, мы на этом бартере, 300% имеем?

              Ну на масло то цена точно поднимется wink
              Вас Влад
          2. Вас Влад Сегодня, 12:07
            Цитата: Stas157
            В ликвидности. Суперсовременный боевой истребитель - товар более ликвидный в этом бартерном обмене.

            Ну да, ну очень много стран могут позволить себе купить такую технику!
            Цитата: Stas157
            Меняя технологичный продукт на "сено", Рособороэкспорт расписывается в том, что за более стоящее(деньги например!) этот товар продать не может.

            Не вы ли Стас кричали о России как бензоколонке?Так вот, высокотехнологичный товар с большой добавленной стоимостью мы обмениваем на ресурсы!Или у вас особая любовь к зелёным бумашкам?
            Цитата: Stas157
            Этим голосам, хочется напомнить острую ситуацию, которая царит на российском продуктовом рынке из за засилья растительных жиров непонятного происхождения.

            Ну это то понятного происхождения и пальмовое масло не вредно для человеческого организма,сливочное в этом плане вредней!
            Вас Влад
        2. Вас Влад Сегодня, 11:59
          Цитата: seti
          . Честная сделка.

          И главное, без зелёных бумажек.
          Вас Влад
      2. Сержант71 Сегодня, 10:52
        А они у них есть, деньги-то? Начинаем похоже как СССР за сахар (Куба) и зеленый горошек (Венгрия-Болгария) поставлять am
        Сержант71
        1. seti Сегодня, 11:03
          Сами подумайте. ВО первых вы не читали этот контракт и что в нем прописано. Во вторых они только половину стоимости покупки оплачивают своими товарами. В третьих эти товары и так мы у них из года в год по нарастающей покупаем за валюту.
          А теперь - мы им военную технику - они нам свой товар который мы и так купили бы. Теперь они от нас зависимы в том плане что технику нужно обслуживать, ей нужно научится управлять и применять. Для нее нужно готовить пилотов и покупать вооружение. Как то так.
          Не мы бы им продали так американцы. И наши рабочие получили рабочую занятость а не матрасники.
          seti
          1. Сержант71 Сегодня, 11:33
            А вы читали чтоль? А откуда информация о половине стоимости?
            Кстати, объём торговли у РФ с Индонезией незначительный, что уже говорит о многом, в том числе и о степени нужности нам их товаров.
            Сержант71
          2. Stas157 Сегодня, 11:45
            Цитата: seti
            Не мы бы им продали так американцы.

            Разве американцы продают истребители за пальмовое масло? Я не слышал такого! США могут продать свою технику в кредит, но только за доллары.
            Stas157
            1. Сержант71 Сегодня, 11:59
              Не смейте спорить! Говорят, что высокотехнологичную технику продавать за еду выгодно - значит так и есть! А если не согласны, то вы ахент Госдепа и не патриот! wassat
              Сержант71
      3. Teberii Сегодня, 11:03
        Пальмовое масло нам скормят и еще заработают.
        Teberii
    2. seti Сегодня, 10:44
      Цитата: Охотовед 2
      Полетят наши птичьки на чужбину! recourse Нам в свои ВКС - побольше! fellow

      По 10 штук только Су-35С каждый год поступает в ВКС.
      seti
    3. Borik Сегодня, 12:06
      Цитата: Охотовед 2
      Полетят наши птичьки на чужбину! recourse Нам в свои ВКС - побольше! fellow

      Да чем больше продадим за бугор, тем дешевле этот же самолет будет стоить для своих ВКС.
      Borik
  2. Cympak Сегодня, 10:37
    Ещё больше пальмового масла в наших молочных продуктах. Пипл схавает
    Cympak
    1. андрей юрьевич Сегодня, 10:37
      Cympak Сегодня, 10:37 Новый
      Ещё больше пальмового масла в наших молочных продуктах. Пипл схавает

      аминь...зато в магазинах "полно жратвы,не то что в 80е"...
      андрей юрьевич
      1. seti Сегодня, 10:44
        Для кого то это очевидно минус.
        seti
        1. Stas157 Сегодня, 11:53
          Цитата: андрей юрьевич
          аминь...зато в магазинах "полно жратвы,не то что в 80е"...

          Цитата: seti
          Для кого то это очевидно минус.

          Действительно сей час забиты полки магазинов, не в пример 80-м. Но изобилие это, только кажущее. Уже достало, что заходишь в магазин и начинаешь ребусы разгадывать, а где же взять продукт без растительного масла и консервантов... Вспотеешь пока ищешь. Но, так и не найдешь! ...Вот как же раньше хорошо было. Зайдешь в любой советский магазин, тебе и выбирать не надо. Что бы не взял - все исключительно свое и натуральное! Жили же люди...
          Stas157
      2. Сергей Медведев Сегодня, 11:06
        Цитата: андрей юрьевич
        аминь...зато в магазинах "полно жратвы,не то что в 80е"...

        Вы правы, но продукты совсем не того качества и совсем по другим ценам. Я бы предпочёл 80-е.
        Сергей Медведев
    2. Тикси-3 Сегодня, 10:46
      Цитата: Cympak
      Ещё больше пальмового масла в наших молочных продуктах. Пипл схавает

      его гораздо больше используют в нефтехимии и парфюмерии, выхлоп выше в разы!
      Тикси-3
    3. Irokez Сегодня, 10:54
      Цитата: Cympak
      Пипл схавает

      А вы не хавайте. Свободу выбора никто не отменял.
      Irokez
  3. IMH Сегодня, 10:37
    Поздравляю ВПК России с очередной сделкой.
    IMH
  4. hydrox Сегодня, 10:37
    Вообще-то Индонезия - не самая бедная страна, но обслуживание, сопровождение, модернизация, регламент, запчасти, и расходники в обмен на влияние - всё это дорогого стоит, и если чего-то такого прибывает у нас, то оно же убывает у американцев ...
    Однако, и ещё военной базой сможем разжиться (если Камрани нам не достанется) ...
    Хотя куда ещё губы раскатывать, если Филиппины уже нечто похожее обговаривают ... laughing
    hydrox
  5. Egorovich Сегодня, 10:39
    Пальмовое масло в обмен на СУ-35 - это, по моему, верх глупости.
    Egorovich
    1. seti Сегодня, 10:46
      Верх глупости это ваш комментарий. Это только один товар из множества. И ответьте сами себе что вы знаете о "пальмовом масле". Кроме ваших стереотипов ? Поищите за него информацию - ваше мнение поменяется.
      seti
      1. Egorovich Сегодня, 10:57
        Вот свою, найденную информацию, и кушайте на здоровье, умник вы наш. Здоровья! wassat
        Egorovich
      2. voyaka uh Сегодня, 12:00
        Вы меня заинтриговали.
        Посмотрел. Все в порядке fellow :
        "Считается, что пальмовое масло не усваивается организмом, а просто выводится, как балластное вещество".
        Оно НЕ вредно - съел, покакал - масло не осталось в организме - остался здоров good .
        voyaka uh
  6. Комментарий был удален.
  7. a.s.zzz888 Сегодня, 10:55
    Он заявлял, что Индонезия может поставить каучук, пальмовое масло

    Это чтобы ещё больше травить россиян.
    a.s.zzz888
  8. Симон Сегодня, 10:56
    Цитата: seti
    А какая разница ? Товары те же деньги. Мы им товар военного назначения - они нам сырье и продукты. Честная сделка.

    А вообще, главное там закрепиться и партнера заиметь. В будущем, может и базу построить! wink
    Симон
  9. Волька Сегодня, 10:56
    но бартер не самый лучший вариант в международной торговле, тем более оружием..
    Волька
  10. павлентий Сегодня, 11:11
    Какой же бред пишут наши комментаторы) Пальмовое масло, каучук - ужас! мы все умрем) У Индонезии достаточно денег, Рособоронэкспорт никогда в убыток не будет подписывать контракты, бартер и офсет это только часть контракта, никто его условия из Вас не знает, а завод работает, есть загрузка и работяги получают деньги...вот и весь сказ
    павлентий
    1. Скальпель Сегодня, 11:15
      А кто сказал, что в убыток. Пальмовое масло продадут на внутреннем рынке предприятиям, вот и деньги.
      Скальпель
  11. Одиссей Сегодня, 11:21
    Можно поздравить Комсомольцев. Для Су-35 второй контракт-пусть маленький и частично в обмен на товары,но все же контракт. Его долго готовили и наконец свершилось..А то казалось,что Су-35 кроме Китайцев (им понятно нужно посмотреть движок) никто не купит.
    Одиссей
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