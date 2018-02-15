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Контракт на поставку Индонезии 11 российских истребителей Су-35 подписан
Россия и Индонезия подписали контракт на поставку 11 многофункциональных истребителей Су-35. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в Джакарте.
Ранее сообщилось, что Россия и Индонезия досогласовывали отдельные технические аспекты контракта на поставку 11 истребителей.
Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителямианалогичного класса.
Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.
Он заявлял, что Индонезия может поставить каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта.
Ранее сообщилось, что Россия и Индонезия досогласовывали отдельные технические аспекты контракта на поставку 11 истребителей.
Су-35 - глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителямианалогичного класса.
Поставка современной авиатехники по законодательству Индонезии увязывается с офсетными обязательствами и встречной торговлей.
Это означает, что мы берем на себя обязательства закупить определенные национальные товары. Эти вопросы согласовываются- сказал ранее директор по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации "Ростех" Виктор Кладов.
Он заявлял, что Индонезия может поставить каучук, пальмовое масло и другие товары традиционного экспорта.
Использованы фотографии: https://warbook.club/
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