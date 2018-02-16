12:30 16 февраля

Экономические проблемы позднего СССР, приведшие к его распаду



Кое-что об экономике

Верно, экономика СССР не выдержала конкуренции с экономикой Запада, это так. Но возникает естественный вопрос: почему экономика СССР выстояла и даже победила европейскую во время великого кризиса 1941-1945 годов? Многие известные экономисты Запада в своих работах прямо пишут, что, будь в начале 40-х годов Россия царской, дореволюционной, ей пришёл бы конец во время гитлеровского нашествия.


Советская экономика, как довоенная, так и во время кровопролитной войны, действовала без сбоев. На её работе особо не отразилось даже то, что часть страны оказалась под оккупацией. Западные экономические гении пришли к выводу, что советская плановая экономика самая передовая в мире. И только ей было под силу выдержать то, что она вынесла.

И вдруг такой парадокс: страна ни с кем не воюет, фактически процветает, а экономика вся развалилась! В чём дело? Дело в том, что ей помогли развалиться. Если так, тогда кто? Понятно, что те, кто ею управлял. Как говорит пословица, рыба всегда с головы гниёт.

Только почему-то при Иосифе Виссарионовиче эта «голова» не гнила. Как только начинался лёгкий запашок, он её тут же отсекал. И, наверное, правильно делал. Почему Сталин постоянно чистил корпус своих управленцев? Потому что он был вынужден ставить на ключевые командные посты специалистов, но, по ведическому определению, людей из первого высшего сословия. Такие люди могут следовать идее, если ими управлять. Как только управление ослабевает, они начинают теряться и скатываться вниз, к материальному. Подобных людей академик Поршнев в своей монографии о людях хищных видов назвал диффузниками.

Но у Иосифа Виссарионовича не было выбора. Непродажных и неподкупных, безразличных к удовольствиям и власти, в послереволюционной России было очень мало. К тому же Орден через своих людей за каждым из таких внимательно следил. И по возможности старался от них избавиться. Хозяевам западной цивилизации у власти в Советской России нужны были продажные любители удовольствий, подлые, завистливые, с преступными уголовными замашками. Такие, каких в древности назвали холопами. Подобными легко управлять, особенно через деньги и секс. Поэтому Сталин, беседуя с С.М. Кировым, позднее со Ждановым и другими людьми, которым он доверял, часто говорил: «Деньги-то мы найдём, но где людей взять?»

«Где людей взять?» — это был главный вопрос всей его жизни. Сталину нужны были управленцы. Люди из второго высшего ведического сословия. Такие, каких невозможно ни купить, ни запугать, ни обмануть. Но подобных людей рядом с Иосифом Виссарионовичем было совсем ничего. Сначала он потерял Сергея Мироновича Кирова. Правда, судьба ему послала Андрея Жданова, но и его вскоре убили. Остался верный Берия. Лаврентий Павлович работал за десятерых, смог сделать очень многое. Он очистил от швали советский НКВД. Создал пограничные войска, элитные дивизии НКВД. Осилил атомный проект и поднял на огромную высоту советское ракетостроение... А если бы таких Берий было десять или двадцать? Но их, к сожалению, не было. Были такие, которые только делали вид, что стараются. На самом деле это были затаившиеся враги вроде Суслова, Микояна, Кагановича или Хрущёва.

При Никите Сергеевиче в экономику проникли безыдейные карьеристы. Они не горели желанием организовать в СССР такой рост экономики, чтобы Западу стало и завидно, и страшно. В Советском Союзе для экономического развития было всё, что только может быть: гигантские сырьевые ресурсы, обеспеченный золотом рубль, трудолюбивый, любящий свою Родину народ... Имелось всё, но не было Сталина, человека, который бы своей энергией организовал и двинул вперёд всю эту махину. А самое главное, вышвырнул бы из хозяйствования откровенных воров-казнокрадов, тупоголовых карьеристов.

При Сталине в СССР было развито движение рационализаторов-изобретателей. Что только эти талантливые и образованные люди не предлагали! И государство шло им всегда навстречу. Но при Никите Хрущёве всему этому движению сразу же пришёл конец. Теперь тысячи удивительных изобретений и открытий ложились на полки архивов. Никого они уже не интересовали. Спрашивается, почему?

Да потому, что советской экономикой через подставных лиц стал манипулировать Запад. Нет, не прямые агенты спецслужб, хотя, наверняка, были и такие. В основном холопствующие, которых туда продвигали тупоголовые партийные функционеры. Подобными недолюдками были забиты все советские министерства: внизу — на заводах, фабриках и шахтах — вполне нормальные люди, вверху, в министерствах, — одни карьеристы и дураки. Как такое объяснить? А никак! Работал чёткий отбор. А дирижировал ими из-за кордона хозяин. Умело, умно и со знанием дела.

Выше мы написали, что за американские тряпки наш народ предал сам себя. Почему так получилось? Да потому, что к этому его подтолкнула наша же советская экономика. Конечно, не надо сбрасывать со счёта и советского обывателя. Именно его вина в том, что произошла огромная трагедия.

Люди идеи никогда не бывают падки на тряпки и побрякушки. Они создают всё своё, которое нисколько не хуже, а то даже и лучше того, на что их хотят купить. Но вернёмся снова к экономике.

В 80-е, когда в Союзе стали появляться первые американские джинсы, многие обыватели их так расхваливали, что можно было подумать, что они особенные: «Надо же, американские! Из самой лучшей ткани, а заклёпки-то, заклёпки!!!» На чём поймались? На ерунде. Неужели наша лёгкая промышленность не в состоянии была ещё до ввоза в СССР американских портков выпустить точно такую же ткань, а то и получше? Конечно, могла. Она всё могла: и заклёпки сделать лучше американских, и нашлёпки из кожи. И названия джинсов, например: «Сибирь», «Русский Север», «Златоглавая Москва», «Великий Новгород», «Ташкент» и т.д. Что ей помешало? Или кто помешал? Можно было с нашими ресурсами сделать такие джинсы, что американцы померли бы от зависти. Например, придумать какое-нибудь бронзовое оформление или пряжки с инкрустацией из оленьего рога. Рогов у нас на севере — горы. И никому они не нужны. Но наша промышленность не среагировала. А ведь за наш товар те же американцы могли платить валютой. Теперь вопрос: почему не среагировала? Ответов можно найти много. И все они будут правильными. И всё-таки главное останется в тени.

Мы имеем в виду алгоритм советского производства. Установка хозяев западной цивилизации на то, чтобы из советского сырья все товары делались намного хуже западных. Буквально всё, что наша промышленность выпускала, шло в рамках этого тайного алгоритма.

Именно поэтому промышленные изделия, выпущенные при Сталине, до сих пор ещё служат. Хотя по всем меркам их срок давным-давно закончился. При Иосифе Виссарионовиче западная установка на наши товары не работала. Пусть бы попробовал кто-нибудь из министерства заставить директора завода производить продукцию хуже, чем он может. Такой министр сразу же стал бы в ряд с врагами народа.

Справедливо это или нет? Конечно, справедливо. Именно поэтому, не доверяя министрам, Иосиф Виссарионович любил напрямую общаться с директорами заводов.

Вот почему и сталинские «Победы», и охотничьи ружья «Иж-54», и холодильники «ЗИЛ», и многое другое всё ещё работают. Достаточно вспомнить, что гордые своим отечественным охотничьим оружием англичане в 60-е годы с удовольствием закупали советские «Иж-54» и гордились тем, что в руках у них советские двустволки. Вот оно, какое должно быть советское производство! Всё самое лучшее, самое передовое и надёжное! Наша продукция обязана превосходить западную. И другого пути у советских людей нет. Чтобы наши товары с удовольствием приобретали люди самых передовых стран мира. Не говоря уж о гражданах Африки или Азии. Примерно такую установку дал советской экономической машине Иосиф Виссарионович. И при нём всё шло так, как надо.

Но с приходом к власти в стране Никиты Сергеевича Хрущёва заработал алгоритм «советского производства». Куда ни кинь, везде плохо. Везде хуже, чем на Западе. Разве что ВПК как-то держался. Но и по нему нанёс удар Никита Сергеевич Хрущёв. Сначала по военно-морскому флоту, а потом по авиации. Теперь вопрос: кто же следил за ростом и развитием нашей советской науки и экономики? Понятно, что из-за рубежа следили. И следили внимательно. Но следить мало, советскую экономическую мощь умело сдерживали. Кто этим занимался?

Понятно, что и наши родные спецслужбы, и их союзники по постепенному убийству СССР из ЦРУ — две самые мощные в мире разведки. Как любил говорить Сталин: «Кадры решают всё». Вот кадры и решали: во главе нашей советской промышленности всегда ставить таких людей, которые умели жить только для себя, а не для народа, и которые отлично понимали, что от них требуется. Именно по этой причине Советский Союз очень скоро после смерти Сталина потерял передовые позиции в мировой экономике и постепенно превратился в сырьевой придаток Запада. При Л.И. Брежневе СССР окончательно сел на нефтяную иглу, что как раз и требовалось.

Теперь перейдём снова к Ю. Андропову. Никто не задумывался, зачем нужно было андроповскому КГБ внедрять в СССР внутреннюю разведку? Точно такую, как в чужой западной стране? Ответ лежит на поверхности, надо только немного подумать: чтобы внимательно следить за директорами советских предприятий, чтобы те не вздумали внедрять в производство на свой страх и риск то, что им могут предложить местные талантливые изобретатели. Понятно, что «провинившегося» директора тут же обвиняли в растранжиривании народных денег и снимали с работы. Заменяя, естественно, балбесом. Такое вот тотальное оболванивание в министерствах и на предприятиях довело советскую экономику до настоящего шока. И делали это не какие-то западные конкуренты, а свои мерзавцы, которые после смерти Сталина и Берии изо всех сил, в угоду Западу, тормозили развитие страны.

Понятно, что те деятели из КГБ, которые такими делами занимались, через паутину сотрудничества спецслужб получали кругленькие суммы. Если верить Колеману, деньги шли из банка Рокфеллера. Возможно, западные доллары как шли, так и идут, только уже не в КГБ, а в какой-нибудь из отделов в ФСБ.

А теперь вернёмся к М. Горбачёву. Вот А. Хинштейн и В. Мединский в своей книге написали, что в Союзе из магазинов в 80-х буквально всё исчезло. Они, эти писатели, правы. Так оно и было. Но вопрос, почему исчезло? Причём всё сразу: и товары первой необходимости, и продукты питания?

Возникла парадоксальная ситуация: заводы вовсю работали, их никто не останавливал, а в магазинах — пусто! Почему? Тут либо вся продукция, в том числе и продукты сельского хозяйства, сразу уходила за бесценок к неграм в Африку, либо их складывали на базы, а потом планомерно, объявив по документам лежалым товаром, цинично уничтожали. Скорее происходило и то, и другое. В стране создавался искусственный дефицит.

Понятно, чтобы обвинить во всём советскую власть, а заодно с нею и социалистический строй. Параллельно это делалось ещё и для того, чтобы подтолкнуть советского обывателя выступить в поддержку будущего распада СССР. Хитро, умно и подло.

Никогда автору не забыть, как один знакомый кэгэбешник зимой 1986 года пригласил его съездить с ним за мясом для собак... Километров за 30 от города. Когда и тот, и другой приехали на место, то перед глазами возникла ужасная картина: овраг, заваленный убитыми двухгодовалыми бычками. На вопрос автора, откуда столько быков и зачем их всех ухлопали, напарник, вздохнув, ответил, что в стране происходит что-то ужасное. Непонятное. А бычки все здоровые, их везли на мясокомбинат, а оказались они в овраге. Мы ручной пилой отпилили задние ноги одному быку. И поехали в город. «От того, что я наблюдаю, волосы встают дыбом, — сказал мне на прощание кэгэбешник. — Кто-то там на самом верху сошёл с ума».

Эту поездку не забыть, она говорит о многом. Понятно, что спецслужбы в 90-е годы делали своё дело, изо всех сил разрушая экономику страны, а «демократические» СМИ вещали и по радио, и с телевизионных экранов о том, что советская экономика не выдерживает конкурентной борьбы с экономической машиной Запада. И обыватель, не понимая, что на самом деле происходит, всё проглатывал.

Дефицит как рычаг управления обществом

Из вышеизложенного понятно, что кризис социалистической экономики был искусственно организован. И организация его началась сразу после смерти Иосифа Виссарионовича. Сначала на ключевые места в экономике протаскивались нужные люди. Потом, благодаря им, была построена неуклюжая, тупая и неповоротливая экономика. А дальше всё пошло по накатанной колее. С одной стороны, этим уродом управляли тупоголовые марксисты из Кремля, с другой — умные и образованные, но продажные друзья-приятели из спецслужб.
И не надо лицемерить и врать, что социалистическая плановая экономика в тысячу раз хуже рыночной, капиталистической. Вопрос в том, кто ею управляет. Если честные патриоты, то всё хорошо, экономика развивается такими темпами, какие не снились ни одной западной. Пример тому — сталинская эпоха.

Даже либералы соглашаются с этим, но у них есть всегда отговорка, что, дескать, Сталину помогал ГУЛАГ. На СССР в его время работали рабы.

Да, лагеря ГУЛАГа сами себя содержали. Это так. Но существенной прибыли от них обществу не было. Иногда они были экономически и не выгодны. Особенно в начальный период их организации.

Заключённые нуждались в жилье, одежде, питании. Их надо было содержать. Свободные люди сами о себе заботились, а здесь приходилось всем заниматься государству.

И всё-таки советская экономика при правильном управлении развивалась колоссальными темпами. Она разрушалась и тормозилась намеренно, и таким процессом из-за кордона умело дирижировали. Союз не свалили войной, теперь его убивали другими способами. Вопрос: зачем всё это делалось?

С одной стороны — понятно: чтобы доказать всему миру, что социалистическая экономика не жизнеспособна. Но была ещё одна сторона медали: создать в стране сплошной дефицит.

Нехватка того, другого, третьего — самого нужного и необходимого — всегда вызывает раздражение. Русским же монотонно и нудно внушали, что во всём виноваты союзные республики. Они, окаянные, высасывают из РСФСР все соки. Плюс ещё и страны Варшавского блока. Какой из всего этого может быть вывод? Только один: долой и тех, и других.

Но в союзных республиках дефицит уже контролируемый, его там особо не распространяли. Когда в России прилавки магазинов, мягко сказать, выглядели пустовато, то в Средней Азии, Казахстане, в Прибалтике и даже на Украине всё было далеко не так. Там на прилавках можно было найти почти всё. Зачем это делалось? Кое-кто может сказать, чтобы в республиках не роптали. Но есть ещё одно «но». Чтобы тысячи русских стали искать себе новую родину там, где и теплее, и в магазинах всё есть.

Парадокс, но из-за такой вот экономической политики часть населения самой богатой в СССР республики хлынула на периферию. В Среднюю Азию и Казахстан, в Молдавию и Прибалтику.

Зачем это было сделано? С одной стороны, чтобы создать в союзных республиках напряжение: дескать, зачем едут русские? Тут и без них тесно. И вообще, они — оккупанты и нахлебники. С другой — чтобы как можно больше русского этноса переселить подальше от Родины.

Тот, кто всё это затеял, отлично знал будущее. Знал, что СССР не сегодня-завтра должен распасться, и за границей окажутся миллионы русских людей. Конечно, из них кое-кто сможет вернуться, но большая часть, подобно курдам, оказавшись на чужбине, превратятся в людей второго сорта и поэтому угнетаемую прослойку общества. По сути, в белых рабов.

Умно? Просто гениально! В результате после распада СССР русский этнос лишился 25 миллионов соотечественников. Потеря соотносится с результатом Второй мировой войны.
Автор: Г. А. Сидоров. Тайный проект вождя, или Неосталинизм. М.: Родович, 2012 (гл. 38, 39).


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Комментарии 27

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  1. амурец Сегодня, 07:09
    В 80-е, когда в Союзе стали появляться первые американские джинсы, многие обыватели их так расхваливали, что можно было подумать, что они особенные: «Надо же, американские! Из самой лучшей ткани, а заклёпки-то, заклёпки!!!» На чём поймались?

    На рабочей одежде. Они пришли в СССР с модой на Хиппи "Джинсы — брюки из плотной хлопчатобумажной ткани с проклёпанными стыками швов на карманах. Впервые изготовлены в 1853 году Ливаем Страуссом в качестве рабочей одежды для фермеров[1].
    Первоначально джинсы шили из конопляной парусины английского или американского производства, значительно подешевевшей ввиду упадка парусного флота. Именно благодаря этому материалу джинсы завоевали славу исключительно прочной одежды. В дальнейшем конопля была вытеснена хлопком, и к началу «джинсовой революции» в мировой моде (1960-е годы) конопляная ткань уже массово не применялась в их производстве."
    Экономические проблемы в СССР создали себе сами. При Сталине было жёсткое требование к качеству и номенклатуре выпускаемой продукции. При Хрущёве начались экономические метания: переход от номенклатуры к валу,совнархозы, развал и тому подобное. Не думаю, что всё, описанное автором, делалось по американской указке,да и в ту пору это было практически невоможно.Так что статья спорная и на чью мельницу автор льёт воду надо разбираться
    амурец
    1. василий50 Сегодня, 07:57
      Автор только коснулся того что СОВЕТСКИЙ СОЮЗ разрушали сознательно и к этому разрушению приложили руку и Хрущёв с подельниками и Андропов со своей службой.
      То как разрушали СОВЕТСКИЙ СОЮЗ ещё будет предметом изучения. Но вот то что экономика СОВЕТСКОГО СОЮЗА продолжала развиваться и в восьмидесятых факт. И темпы развития были выше чем в странах ЕС и США.
      То что у предателей были кураторы, не вызывает сомнения. Слишком уж явно исполнялось то что было выгодно только ГБ и США.
      василий50
      1. ротмистр Сегодня, 11:50
        Цитата: василий50
        При Никите Сергеевиче в экономику проникли безыдейные карьеристы. Они не горели желанием организовать в СССР такой рост экономики, чтобы Западу стало и завидно, и страшно. В Советском Союзе для экономического развития было всё, что только может быть: гигантские сырьевые ресурсы, обеспеченный золотом рубль, трудолюбивый, любящий свою Родину народ... Имелось всё, но не было Сталина, человека, который бы своей энергией организовал и двинул вперёд всю эту махину. А самое главное, вышвырнул бы из хозяйствования откровенных воров-казнокрадов, тупоголовых карьеристов.

        Читаю и поражаюсь; в руководстве КПСС так много было предателей и продажных шкур... А по другому и быть было не должно. Столько раз обманывали русский народ, что он не вышел в 1991г защищать эту власть(коммунистов-ленинцев).
        КПСС обманула русский народ несколько раз и по крупному. Обещали землю русскому народу и вроде дали, а потом скромно забрали. Обещали равенство, а на деле 5 крестьян имели право голоса , при выборе депутатов, как один житель города( по конституции 1918 и 1925гг. Часть населения лишили прав вообще-"лишенцы". Правда Сталин поправил бундовцев-ленинцев и в конституции 1936г всех уровнял в правах. Обещали коммунизм в 80 году и опять обманули( Хрущев заявил на съезде). И если в 1941-42гг было много пленных и предателей Родины, то это не трусость народа, а результаты политики коммунистов. Не было бы "коллективизации", "лишенцев", гонения на религию, думаю не было бы столько предателей и пленных. А если бы не унижали русских путем отбора у них территорий, укранизации и коренизации, то Советская власть прожила бы века, ни чем не меньше, чем власть Романовых. Не устраивали бы гонения на веру и не только православную, а еще и мусульманскую и буддистов. Не лезли бы со своим уставом в чужой монастырь; срывание паранджи, уничтожение святынь буддистов и др. религий и еще целого ряда деяний, то народ не наблюдал равнодушно за развалом. Как там говорил Хрущев; наши дети будут жить при коммунизме. Вот их дети и живут при коммунизме.
        ротмистр
    2. dsk Сегодня, 08:31
      Цитата: амурец
      При Сталине
      Мать (Сталина)— Екатерина Георгиевна — Была обременённой тяжёлым трудом женщиной-пуританкой, которая часто колотила своего единственного оставшегося в живых ребёнка, но была безгранично предана ему. Она была разочарована, что её сын так и не стал священником. В 1886 году Екатерина Георгиевна хотела определить Иосифа на учёбу в Горийское православное духовное училище, однако, поскольку он совершенно не знал русского языка, поступить ему не удалось. В 1886—1888 годах по просьбе матери обучать Иосифа русскому языку взялись дети священника Христофора Чарквиани. В результате в 1888 году Сосо поступил не в первый подготовительный класс при училище, а сразу во второй подготовительный, в сентябре следующего года поступив в первый класс училища, которое окончил в июне 1894 года. В сентябре 1894 года Иосиф сдал приёмные экзамены и был зачислен в православную Тифлисскую духовную семинарию. (wikipedia)
      Иосиф Виссарионович, православный, крещёный, семинарию не успел закончить, готовился стать попом.[/i] Последний "правящий" коммунист Горбачёв, атеист-безбожник в третьем поколении, человек "без руля и ветрил", посадил корабль СССР на мель. "Эфемерная" душа - фундамент, потому что она вечная. В отличии от политэкономии КПСС, где "бренное" тело "базис", а душа надстройка и "бытие определяет сознание."
      dsk
      1. dsk Сегодня, 09:04
        История имени: Иосиф — один из 12 сыновей библейского праотца Иакова. Однажды братья ушли пасти скот далеко. Тогда отец позвал Иосифа и послал посмотреть, как обстоят дела, и принести ответ. Послушный сын пошел исполнять волю отца. Братья, увидев приближающегося Иосифа, замышляют убить его. Иуда же предложил более хитрый план. Братья испачкали одежды Иосифа в крови заколотого козла, чтобы Иаков поверил в смерть от хищного зверя (Быт. 37:1-36). Иосиф был продан по совету Иуды (Быт. 37:26) за 20 серебреников проходившему каравану аравитян и увезён в Египет. Фараон оценив ум Исифа сделал его визирем Египта.
        Гонимые голодом братья Иосифа прибыли в Древний Египет за пищей (Быт. 45:11). Иосиф простил их, и переселил весь род Израиля (70 человек), с престарелым отцом Иаковом во главе, в Египет, чем спас от голодной смерти. Фараон отвел им для поселения округ Гесем.
        Иосиф (Юсуф) — один из почитаемых пророков в исламе. (wikipedia)
        dsk
      2. РУСС Сегодня, 09:05
        Цитата: dsk
        Иосиф Виссарионович, православный, крещёный, семинарию не успел закончить, готовился стать попом.[

        Об Сталине маршал К.Рокоссовский сказал: «Этот недоучившийся поп только мешал всем. Мы его обманывали: какое бы несуразное распоряжение он ни отдавал, мы поддакивали и делали по-своему».
        РУСС
        1. chenia Сегодня, 09:51
          Че брешим то? Когда Хрущев проводил борьбу с культом личности, Рокоссовский был немногим который послал его подальше. И слова его припомните, болтун.
          chenia
        2. Severomor Сегодня, 09:57
          Неправда Ваша
          Сталин и Рокоссовский уважали друг друга.
          В конце жизни на требование Хрущева очернить уже умершего Сталина, Рокоссовский ответил: «Сталин для меня святой».
          Хрущев тотчас же сместил его с поста Заместителя Министра обороны.
          Severomor
        3. Dart2027 Сегодня, 10:08
          Цитата: РУСС
          Об Сталине маршал К.Рокоссовский сказал

          Никита Сергеевич, товарищ Сталин для меня святой.
          Dart2027
    3. РУСС Сегодня, 09:22
      Цитата: амурец
      Экономические проблемы в СССР создали себе сами.

      Бюрократическая система - класс чиновничества, созданный при Сталине остался без существенных видоизменений в наши дни.
      РУСС
  2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 07:24
    Статье минус. По стилистике складывается впечатление, что ее реальный автор--печально известный господин Самсонов, потому что вместо реального изучения причин экономических успехов и кризисов СССР (которые крылись в мобилизационном типе советской экономики), автор начинает вещать конспирологическими пассажами о неких злодейских "хозяевах Запада" и тотальной продажности повсеместных предателей и шпионов.
    ПоручикТетеринъ
    1. армеец2 Сегодня, 09:04
      Точно. Прочитал два абзаца - опус гр-на Самсонова. Следовательно, читать дальше глупо. А подписано другим автором. Видимо, под "литературными" псевдонимами творят.
      Предлагаю хозяевам сайта фамилию автора размещать перед статьей, дабы не терять время на одиозных личностей.
      армеец2
      1. alebor Сегодня, 10:58
        А вы думаете, что Самсонов одинок? Таких как он "конспирологов" пруд пруди. Это люди с рудиментарным первобытным сознанием, которые вместо объективных причин во всём видят козни "дьявола" и "злых духов".
        alebor
  3. parma Сегодня, 07:27
    Отличная теория заговора...Только вот основанная на лжи...Я сам родился в Казахстане (хотя дефецита не видел, мал был), но вот от родных хорошо знаю что он там был и даже похуже чем кое-где в России....Это раз... Во вторых в чем работала Советская экономика во время ВОВ без сбоев? Плановая экономика слишком инертна, и заточена для выпуска однотипных товаров или товаров с минимальными изменениями...Для примера можно рассмотреть к примеру эволюцию Т-34 и панцер 4/шерман, ППШ и СТЕНа...Сколько было модификаций Т-34 до выхода Т-34-85 и с чем это было связано? Проблемы с обзором и связью когда на Т-34 решили? В военной технике это не так заметно, как в гражданской отрасли...При капитализме есть такое понятие как конкуренция, не учтешь пожелания рынка пару раз и потеряешь сегмент почти на корню, при плановой экономике такой вопрос не встает в принципе..
    parma
  4. podgornovea Сегодня, 07:49
    автор ни на грамм не разбирается в принципах функционирования плановой экономики и вываливает свои лживые измышления.
    Во всём виноваты западные хозяева:
    "Теперь перейдём снова к Ю. Андропову Никто не задумывался, зачем нужно было андроповскому КГБ внедрять в СССР внутреннюю разведку? ... чтобы внимательно следить за директорами советских предприятий, чтобы те не вздумали внедрять в производство на свой страх и риск то, что им могут предложить местные талантливые изобретатели."
    Всех купил запад а мужики то и не знали! Только один вопрос возникает!
    Чем можно купить фактически единоличного правителя второй СВЕРХДЕРЖАВЫ в мире? Андропов с Брежневым тоже на джинсики повелись? Полная лажа!
    А про "невинно убиенных" бычков вообще улыбнуло:))
    Бычки все здоровые а мяса отрезали для собаки? Дома холодильник и так под завязку мясом забит?
    В стране тотального дефицита те кто вывозил и валил бычков не провернули халтурку!? Не вернулись за этим мясом
    и не свезли по рынкам, по знакомым завмагам и т.д.? Это когда с заводов через охраняемые проходные тащили всё что можно и не можно. :)) От такого профита не отказываются :))
    Статья детский лепет.
    podgornovea
  5. Ольгович Сегодня, 07:56
    И вдруг такой парадокс: страна ни с кем не воюет, фактически процветает, а экономика вся развалилась! В чём дело? Дело в том, что ей помогли развалиться. Если так, тогда кто? Понятно, что те, кто ею управлял. Как говорит пословица, рыба всегда с головы гниёт.

    Нормальная экономика в принципе на зависит от того, кто ею управляет: Буш, Картер, Никсон и пр. сменялись, корректировали с большим -меншим успехом, но экономика-работала в целом независимо и успешно... То же было в Германии, Франции, Италии и пр.
    Советская экономика была основана на беспощадной эксплуатации самого ценного и н хрупкого ресурса государства-людского, путем нечеловеческого длительного перенапряжения сил народа .
    Здание можно строить с помощью грамотного инженера, крана и рабочих, которые нормально при этом живут.

    Его же можно построить неспециалистом, вереницами надрывающихся людей вручную-с бесконечными обвалами, гибелью и усталостью.
    Оба здания стоят, но цена у них разная: в случае аервого люди жили и во время строительства и дальше так же строят и живут. В случае второго люди надрывались, устали --все время жить в диком напряжении нельзя.
    Как закончился , казалось, неисчерпаемый дешевый людской человеческий ресурс-так и рухнула сов. экономика: в начале 80-х приток моложежи из сел иссяк полностью-ее не осталось...
    Ольгович
    1. Ольгович Сегодня, 10:24
      Автор:
      при Иосифе Виссарионовиче «голова» не гнила. Как только начинался лёгкий запашок, он её тут же отсекал.

      БЕЗголовому телу можно только посочувствовать. sad Помнится, насморк так же лечили. lol
      К тому же Орден через своих людей за каждым из таких внимательно следил. И по возможности старался от них избавиться. Хозяевам западной цивилизации у власти в Советской России нужны были продажные любители удовольствий, подлые, завистливые, с преступными уголовными замашками.

      Какой....Орден? belay Т.е. Советским Союзом правил Орден западных хозяев-убирал "хороших", ставил "плохих"?! Автор-немедленно-подробности!
      Одно непонятно: КТО же ,все-таки,эти " продажные любители удовольствий, подлые, завистливые, с преступными уголовными замашками"-это разоблаченная Ягодой банда Зиновьева? Или разоблаченная Ежовым банда Ягоды? Или разоблаченная Берией банда Ежова? Или разоблченная Хрущевым банда Берии? recourse request
      Одни "продажные любители удовольствий, подлые, завистливые, с преступными уголовными замашками,", я прям запутамшись в них belay request
      Ольгович
  6. Cartalon Сегодня, 08:08
    Мдя во что Марксизм - ленинизм скатился, а при Сталине всё чётко работало, совсем заврались товарисчи, регулярные голодовки, хронический дефицит всего, жизнь в бараках это норма.
    Cartalon
  7. parusnik Сегодня, 08:22
    Слишком много эмоций в статье.Хрущев ликвидировал производственные артели которые были при Сталине, а это не только сапожники, часовщики, портные, а порой и заводы которые изготовляли бытовую технику,комбикорма для сельского хозяйства, игрушки и т.д.Заводы стали государственными, сапожники , портные и прочие мелкие производители ушли в подполье..Впоследствии выродился в теневой бизнес..Теневой бизнес слился с криминалом и советскими органами..И чем дальше тем больше..В конце 80-х в 90-х джин был выпущен из бутылки.Все рухнуло..
    parusnik
  8. Черный Джо Сегодня, 08:27
    Это просто выдержка из чьей-то книги?
    Черный Джо
  9. апро Сегодня, 10:07
    Крушение СССР это целый набор причин.но это государство нового типа никогда ранее не существовавшее.принципы экономики нигде ранее не применявшиеся .создание новой общности советский человек основанное на совсем других взаимоотношениях между человеками.но антропологический фактор никто не отменял.
    апро
  10. hhhhhhh Сегодня, 10:23
    Что делать????
    Как искать "Непродажных и неподкупных, безразличных к удовольствиям и власти"? От куда они возьмутся? Как сделать чтобы они были такими всегда.
    hhhhhhh
    1. ротмистр Сегодня, 11:58
      Цитата: hhhhhhh
      Что делать????
      Как искать "Непродажных и неподкупных, безразличных к удовольствиям и власти"? От куда они возьмутся? Как сделать чтобы они были такими всегда.

      Собрать всех краснофлажковых на ВО и дать им власть, но желательно после того, как я уйду из этой жизни.
      ротмистр
  11. alebor Сегодня, 11:12
    Вспомнилась старая советская шутка. Пять противоречий социализма: 1) Никто не работает, а план выполняют. 2) План выполняют, а в магазинах ничего нет. 3) В магазинах ничего нет, а дома у всех всё есть. 4) Дома у всех всё есть, а все недовольны. 5) Все недовольны, а голосуют - за.
    Как говорится, в каждой шутке есть доля правды. Из-за подобных противоречий, нестыковок и нелепостей всё, по большому счёту, и развалилось.
    alebor
  12. юра яковлев Сегодня, 11:50
    Кто бы там чего не говорил об экономических проблемах СССР, как причине распада страны, трудно в это верится только потому, что не было этих проблем, а было прямое предательство Горбачёва и всей руководящей верхушки. Почему-то все забывают, что в 1991 году разыгрался мировой валютный кризис из-за обвала цен на золото и алмазы. Причиной этому явлению послужило освобождение кубинцами территории Анголы и Намибии от войск ЮАР в 1989 году. Кубинские войска были буквально в нескольких десятках километров от столицы ЮАР.
    Сам кризис - это сговор Горбачёва и Рейгана, в результате которого все тяготы международной экономики были переложены на плечи СССР.
    "Эти денежные средства и активы, которые похищались и вывозились через счета АСЭР "Тан", банка «Тан» и других клонов «Тан», хранятся в "КВС банке" – на счету Загребельного М.Н. в сумме 108 млрд. долл. США; в банке "Сантандер" Испания – 13 трлн.дол.США; в "Комерцбанке" Германии – 1.7 трлн.дол.США и алмазы на сумму 60 млрд. дол. США; в банке "Парис Банк" Лондон - 17 млрд.дол.США, в банке "Кредит-Аншталь" (Австрия) – 5 млрд. долл. США. 786 тонн золота хранится в банке "Бюро Отель" (Лихтинштейн), 500 тонн - в банке г.Франкфурт-на-Майне; алмазы хранятся в "Ландес Банке" - на сумму 350 млрд. дол. США, в банке "Кредит Свисс" - на сумму 150 млрд. дол. США. В "Дрезден банке" и "Дойч банке" Германии - алмазов на сумму 60 млрд. дол. США; в банке "Standart Chat Wele" - алмазов на сумму 87 млрд.дол.США, в банке "JP Morgan Chas" - алмазов на сумму 200 млрд.дол.США, в "UBS банке" - на сумму 250 млрд.дол.США, в "Мицубиси банк" - алмазов на сумму 1 трлн.дол.США, в банке "Stanard Chartered Bank" США - алмазов 8 тонн, оформленных на бывшего сотрудника КГБ Дробышева; активы имеются в 72 других банках Запада.
    "Эти денежные средства и активы, которые похищались и вывозились через счета АСЭР "Тан", банка «Тан» и других клонов «Тан», хранятся в "КВС банке" – на счету Загребельного М.Н. в сумме 108 млрд. долл. США; в банке "Сантандер" Испания – 13 трлн.дол.США; в "Комерцбанке" Германии – 1.7 трлн.дол.США и алмазы на сумму 60 млрд. дол. США; в банке "Парис Банк" Лондон - 17 млрд.дол.США, в банке "Кредит-Аншталь" (Австрия) – 5 млрд. долл. США. 786 тонн золота хранится в банке "Бюро Отель" (Лихтинштейн), 500 тонн - в банке г.Франкфурт-на-Майне; алмазы хранятся в "Ландес Банке" - на сумму 350 млрд. дол. США, в банке "Кредит Свисс" - на сумму 150 млрд. дол. США. В "Дрезден банке" и "Дойч банке" Германии - алмазов на сумму 60 млрд. дол. США; в банке "Standart Chat Wele" - алмазов на сумму 87 млрд.дол.США, в банке "JP Morgan Chas" - алмазов на сумму 200 млрд.дол.США, в "UBS банке" - на сумму 250 млрд.дол.США, в "Мицубиси банк" - алмазов на сумму 1 трлн.дол.США, в банке "Stanard Chartered Bank" США - алмазов 8 тонн, оформленных на бывшего сотрудника КГБ Дробышева; активы имеются в 72 других банках Запада."
    http://voprosik.net/polnyj-obzor-prestuplenij-gor
    bacheva-i-ego-okruzheniya/
    юра яковлев
    1. юра яковлев Сегодня, 12:03
      Заявление
      Президенту РФ Медвееву Д.А.
      от Шашурина С.П

      о возбуждении уголовного дела в отношении организаторов международного преступного сообщества: бывшего президента Республики Татарстан Шаймиева М.Ш., Министра МВД Республики Татарстан Сафарова А.А., бывшего Министра МВД Татарстана, ныне заместителя МВД России Галимова И.Г., заместителей МВД Татарстана Тимерзянова Р.З. и Вазанова А.Ю., прокурора Республики Татарстан Амирова К., его заместителя Загидулина Ф.Х., мэра г. Москвы Лужкова Ю.М., мэра г. Казани Метшина И., Туманова В.И. и др. лиц, по фактам создания преступного сообщества совершившего; хищение золота, алмазов и других материальных ценностей путем мошенничества, связанного с рейдерским захватом земель, имущества и денежных средств АСЭР "Тан" и других компаний; злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия, превышение должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий, хищение оружия, организация и совершение заказных убийств и терактов, незаконное задержание и заключение под стражу, укрывательство преступлений, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 210 ч. 3., 159 ч. 4 , 285 ч. 3, 286 ч. 3, 105, 205 ч. 3, 226 ч. 4, ч 2, ст. 299, 301, 316 УК РФ.

      Обстоятельства преступных действий указанного международного преступного сообщества заключаются в следующем
      :http://samlib.ru/s/simonenkow_w_i/criminal.shtml
      юра яковлев
  13. gorgo Сегодня, 11:50
    " будь в начале 40-х годов Россия царской, дореволюционной, ей пришёл бы конец во время гитлеровского нашествия."

    Какое-то бредовое заявление... Какой царской? Такой, какой она была на момент падения монархии? Ну ясен пень - 25 лет прошло с тех пор, все изменилось. Или той гипотетической царской Россией, которой она могла бы стать, если бы не катастрофа 17-го года? Если об этой речь, то думаю, войны этой вообще могло не быть. А уж если бы Столыпину дали возможность доделать начатое, то Россия к 1940 году могла бы быть мировым гегемоном и без войны.
    gorgo
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