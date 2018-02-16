Экономические проблемы позднего СССР, приведшие к его распаду

Верно, экономика СССР не выдержала конкуренции с экономикой Запада, это так. Но возникает естественный вопрос: почему экономика СССР выстояла и даже победила европейскую во время великого кризиса 1941-1945 годов? Многие известные экономисты Запада в своих работах прямо пишут, что, будь в начале 40-х годов Россия царской, дореволюционной, ей пришёл бы конец во время гитлеровского нашествия.Советская экономика, как довоенная, так и во время кровопролитной войны, действовала без сбоев. На её работе особо не отразилось даже то, что часть страны оказалась под оккупацией. Западные экономические гении пришли к выводу, что советская плановая экономика самая передовая в мире. И только ей было под силу выдержать то, что она вынесла.И вдруг такой парадокс: страна ни с кем не воюет, фактически процветает, а экономика вся развалилась! В чём дело? Дело в том, что ей помогли развалиться. Если так, тогда кто? Понятно, что те, кто ею управлял. Как говорит пословица, рыба всегда с головы гниёт.Только почему-то при Иосифе Виссарионовиче эта «голова» не гнила. Как только начинался лёгкий запашок, он её тут же отсекал. И, наверное, правильно делал. Почему Сталин постоянно чистил корпус своих управленцев? Потому что он был вынужден ставить на ключевые командные посты специалистов, но, по ведическому определению, людей из первого высшего сословия. Такие люди могут следовать идее, если ими управлять. Как только управление ослабевает, они начинают теряться и скатываться вниз, к материальному. Подобных людей академик Поршнев в своей монографии о людях хищных видов назвал диффузниками.Но у Иосифа Виссарионовича не было выбора. Непродажных и неподкупных, безразличных к удовольствиям и власти, в послереволюционной России было очень мало. К тому же Орден через своих людей за каждым из таких внимательно следил. И по возможности старался от них избавиться. Хозяевам западной цивилизации у власти в Советской России нужны были продажные любители удовольствий, подлые, завистливые, с преступными уголовными замашками. Такие, каких в древности назвали холопами. Подобными легко управлять, особенно через деньги и секс. Поэтому Сталин, беседуя с С.М. Кировым, позднее со Ждановым и другими людьми, которым он доверял, часто говорил: «Деньги-то мы найдём, но где людей взять?»«Где людей взять?» — это был главный вопрос всей его жизни. Сталину нужны были управленцы. Люди из второго высшего ведического сословия. Такие, каких невозможно ни купить, ни запугать, ни обмануть. Но подобных людей рядом с Иосифом Виссарионовичем было совсем ничего. Сначала он потерял Сергея Мироновича Кирова. Правда, судьба ему послала Андрея Жданова, но и его вскоре убили. Остался верный Берия. Лаврентий Павлович работал за десятерых, смог сделать очень многое. Он очистил от швали советский НКВД. Создал пограничные войска, элитные дивизии НКВД. Осилил атомный проект и поднял на огромную высоту советское ракетостроение... А если бы таких Берий было десять или двадцать? Но их, к сожалению, не было. Были такие, которые только делали вид, что стараются. На самом деле это были затаившиеся враги вроде Суслова, Микояна, Кагановича или Хрущёва.При Никите Сергеевиче в экономику проникли безыдейные карьеристы. Они не горели желанием организовать в СССР такой рост экономики, чтобы Западу стало и завидно, и страшно. В Советском Союзе для экономического развития было всё, что только может быть: гигантские сырьевые ресурсы, обеспеченный золотом рубль, трудолюбивый, любящий свою Родину народ... Имелось всё, но не было Сталина, человека, который бы своей энергией организовал и двинул вперёд всю эту махину. А самое главное, вышвырнул бы из хозяйствования откровенных воров-казнокрадов, тупоголовых карьеристов.При Сталине в СССР было развито движение рационализаторов-изобретателей. Что только эти талантливые и образованные люди не предлагали! И государство шло им всегда навстречу. Но при Никите Хрущёве всему этому движению сразу же пришёл конец. Теперь тысячи удивительных изобретений и открытий ложились на полки архивов. Никого они уже не интересовали. Спрашивается, почему?Да потому, что советской экономикой через подставных лиц стал манипулировать Запад. Нет, не прямые агенты спецслужб, хотя, наверняка, были и такие. В основном холопствующие, которых туда продвигали тупоголовые партийные функционеры. Подобными недолюдками были забиты все советские министерства: внизу — на заводах, фабриках и шахтах — вполне нормальные люди, вверху, в министерствах, — одни карьеристы и дураки. Как такое объяснить? А никак! Работал чёткий отбор. А дирижировал ими из-за кордона хозяин. Умело, умно и со знанием дела.Выше мы написали, что за американские тряпки наш народ предал сам себя. Почему так получилось? Да потому, что к этому его подтолкнула наша же советская экономика. Конечно, не надо сбрасывать со счёта и советского обывателя. Именно его вина в том, что произошла огромная трагедия.Люди идеи никогда не бывают падки на тряпки и побрякушки. Они создают всё своё, которое нисколько не хуже, а то даже и лучше того, на что их хотят купить. Но вернёмся снова к экономике.В 80-е, когда в Союзе стали появляться первые американские джинсы, многие обыватели их так расхваливали, что можно было подумать, что они особенные: «Надо же, американские! Из самой лучшей ткани, а заклёпки-то, заклёпки!!!» На чём поймались? На ерунде. Неужели наша лёгкая промышленность не в состоянии была ещё до ввоза в СССР американских портков выпустить точно такую же ткань, а то и получше? Конечно, могла. Она всё могла: и заклёпки сделать лучше американских, и нашлёпки из кожи. И названия джинсов, например: «Сибирь», «Русский Север», «Златоглавая Москва», «Великий Новгород», «Ташкент» и т.д. Что ей помешало? Или кто помешал? Можно было с нашими ресурсами сделать такие джинсы, что американцы померли бы от зависти. Например, придумать какое-нибудь бронзовое оформление или пряжки с инкрустацией из оленьего рога. Рогов у нас на севере — горы. И никому они не нужны. Но наша промышленность не среагировала. А ведь за наш товар те же американцы могли платить валютой. Теперь вопрос: почему не среагировала? Ответов можно найти много. И все они будут правильными. И всё-таки главное останется в тени.Мы имеем в виду алгоритм советского производства. Установка хозяев западной цивилизации на то, чтобы из советского сырья все товары делались намного хуже западных. Буквально всё, что наша промышленность выпускала, шло в рамках этого тайного алгоритма.Именно поэтому промышленные изделия, выпущенные при Сталине, до сих пор ещё служат. Хотя по всем меркам их срок давным-давно закончился. При Иосифе Виссарионовиче западная установка на наши товары не работала. Пусть бы попробовал кто-нибудь из министерства заставить директора завода производить продукцию хуже, чем он может. Такой министр сразу же стал бы в ряд с врагами народа.Справедливо это или нет? Конечно, справедливо. Именно поэтому, не доверяя министрам, Иосиф Виссарионович любил напрямую общаться с директорами заводов.Вот почему и сталинские «Победы», и охотничьи ружья «Иж-54», и холодильники «ЗИЛ», и многое другое всё ещё работают. Достаточно вспомнить, что гордые своим отечественным охотничьим оружием англичане в 60-е годы с удовольствием закупали советские «Иж-54» и гордились тем, что в руках у них советские двустволки. Вот оно, какое должно быть советское производство! Всё самое лучшее, самое передовое и надёжное! Наша продукция обязана превосходить западную. И другого пути у советских людей нет. Чтобы наши товары с удовольствием приобретали люди самых передовых стран мира. Не говоря уж о гражданах Африки или Азии. Примерно такую установку дал советской экономической машине Иосиф Виссарионович. И при нём всё шло так, как надо.Но с приходом к власти в стране Никиты Сергеевича Хрущёва заработал алгоритм «советского производства». Куда ни кинь, везде плохо. Везде хуже, чем на Западе. Разве что ВПК как-то держался. Но и по нему нанёс удар Никита Сергеевич Хрущёв. Сначала по военно-морскому флоту, а потом по авиации. Теперь вопрос: кто же следил за ростом и развитием нашей советской науки и экономики? Понятно, что из-за рубежа следили. И следили внимательно. Но следить мало, советскую экономическую мощь умело сдерживали. Кто этим занимался?Понятно, что и наши родные спецслужбы, и их союзники по постепенному убийству СССР из ЦРУ — две самые мощные в мире разведки. Как любил говорить Сталин: «Кадры решают всё». Вот кадры и решали: во главе нашей советской промышленности всегда ставить таких людей, которые умели жить только для себя, а не для народа, и которые отлично понимали, что от них требуется. Именно по этой причине Советский Союз очень скоро после смерти Сталина потерял передовые позиции в мировой экономике и постепенно превратился в сырьевой придаток Запада. При Л.И. Брежневе СССР окончательно сел на нефтяную иглу, что как раз и требовалось.Теперь перейдём снова к Ю. Андропову. Никто не задумывался, зачем нужно было андроповскому КГБ внедрять в СССР внутреннюю разведку? Точно такую, как в чужой западной стране? Ответ лежит на поверхности, надо только немного подумать: чтобы внимательно следить за директорами советских предприятий, чтобы те не вздумали внедрять в производство на свой страх и риск то, что им могут предложить местные талантливые изобретатели. Понятно, что «провинившегося» директора тут же обвиняли в растранжиривании народных денег и снимали с работы. Заменяя, естественно, балбесом. Такое вот тотальное оболванивание в министерствах и на предприятиях довело советскую экономику до настоящего шока. И делали это не какие-то западные конкуренты, а свои мерзавцы, которые после смерти Сталина и Берии изо всех сил, в угоду Западу, тормозили развитие страны.Понятно, что те деятели из КГБ, которые такими делами занимались, через паутину сотрудничества спецслужб получали кругленькие суммы. Если верить Колеману, деньги шли из банка Рокфеллера. Возможно, западные доллары как шли, так и идут, только уже не в КГБ, а в какой-нибудь из отделов в ФСБ.А теперь вернёмся к М. Горбачёву. Вот А. Хинштейн и В. Мединский в своей книге написали, что в Союзе из магазинов в 80-х буквально всё исчезло. Они, эти писатели, правы. Так оно и было. Но вопрос, почему исчезло? Причём всё сразу: и товары первой необходимости, и продукты питания?Возникла парадоксальная ситуация: заводы вовсю работали, их никто не останавливал, а в магазинах — пусто! Почему? Тут либо вся продукция, в том числе и продукты сельского хозяйства, сразу уходила за бесценок к неграм в Африку, либо их складывали на базы, а потом планомерно, объявив по документам лежалым товаром, цинично уничтожали. Скорее происходило и то, и другое. В стране создавался искусственный дефицит.Понятно, чтобы обвинить во всём советскую власть, а заодно с нею и социалистический строй. Параллельно это делалось ещё и для того, чтобы подтолкнуть советского обывателя выступить в поддержку будущего распада СССР. Хитро, умно и подло.Никогда автору не забыть, как один знакомый кэгэбешник зимой 1986 года пригласил его съездить с ним за мясом для собак... Километров за 30 от города. Когда и тот, и другой приехали на место, то перед глазами возникла ужасная картина: овраг, заваленный убитыми двухгодовалыми бычками. На вопрос автора, откуда столько быков и зачем их всех ухлопали, напарник, вздохнув, ответил, что в стране происходит что-то ужасное. Непонятное. А бычки все здоровые, их везли на мясокомбинат, а оказались они в овраге. Мы ручной пилой отпилили задние ноги одному быку. И поехали в город. «От того, что я наблюдаю, волосы встают дыбом, — сказал мне на прощание кэгэбешник. — Кто-то там на самом верху сошёл с ума».Эту поездку не забыть, она говорит о многом. Понятно, что спецслужбы в 90-е годы делали своё дело, изо всех сил разрушая экономику страны, а «демократические» СМИ вещали и по радио, и с телевизионных экранов о том, что советская экономика не выдерживает конкурентной борьбы с экономической машиной Запада. И обыватель, не понимая, что на самом деле происходит, всё проглатывал.Из вышеизложенного понятно, что кризис социалистической экономики был искусственно организован. И организация его началась сразу после смерти Иосифа Виссарионовича. Сначала на ключевые места в экономике протаскивались нужные люди. Потом, благодаря им, была построена неуклюжая, тупая и неповоротливая экономика. А дальше всё пошло по накатанной колее. С одной стороны, этим уродом управляли тупоголовые марксисты из Кремля, с другой — умные и образованные, но продажные друзья-приятели из спецслужб.И не надо лицемерить и врать, что социалистическая плановая экономика в тысячу раз хуже рыночной, капиталистической. Вопрос в том, кто ею управляет. Если честные патриоты, то всё хорошо, экономика развивается такими темпами, какие не снились ни одной западной. Пример тому — сталинская эпоха.Даже либералы соглашаются с этим, но у них есть всегда отговорка, что, дескать, Сталину помогал ГУЛАГ. На СССР в его время работали рабы.Да, лагеря ГУЛАГа сами себя содержали. Это так. Но существенной прибыли от них обществу не было. Иногда они были экономически и не выгодны. Особенно в начальный период их организации.Заключённые нуждались в жилье, одежде, питании. Их надо было содержать. Свободные люди сами о себе заботились, а здесь приходилось всем заниматься государству.И всё-таки советская экономика при правильном управлении развивалась колоссальными темпами. Она разрушалась и тормозилась намеренно, и таким процессом из-за кордона умело дирижировали. Союз не свалили войной, теперь его убивали другими способами. Вопрос: зачем всё это делалось?С одной стороны — понятно: чтобы доказать всему миру, что социалистическая экономика не жизнеспособна. Но была ещё одна сторона медали: создать в стране сплошной дефицит.Нехватка того, другого, третьего — самого нужного и необходимого — всегда вызывает раздражение. Русским же монотонно и нудно внушали, что во всём виноваты союзные республики. Они, окаянные, высасывают из РСФСР все соки. Плюс ещё и страны Варшавского блока. Какой из всего этого может быть вывод? Только один: долой и тех, и других.Но в союзных республиках дефицит уже контролируемый, его там особо не распространяли. Когда в России прилавки магазинов, мягко сказать, выглядели пустовато, то в Средней Азии, Казахстане, в Прибалтике и даже на Украине всё было далеко не так. Там на прилавках можно было найти почти всё. Зачем это делалось? Кое-кто может сказать, чтобы в республиках не роптали. Но есть ещё одно «но». Чтобы тысячи русских стали искать себе новую родину там, где и теплее, и в магазинах всё есть.Парадокс, но из-за такой вот экономической политики часть населения самой богатой в СССР республики хлынула на периферию. В Среднюю Азию и Казахстан, в Молдавию и Прибалтику.Зачем это было сделано? С одной стороны, чтобы создать в союзных республиках напряжение: дескать, зачем едут русские? Тут и без них тесно. И вообще, они — оккупанты и нахлебники. С другой — чтобы как можно больше русского этноса переселить подальше от Родины.Тот, кто всё это затеял, отлично знал будущее. Знал, что СССР не сегодня-завтра должен распасться, и за границей окажутся миллионы русских людей. Конечно, из них кое-кто сможет вернуться, но большая часть, подобно курдам, оказавшись на чужбине, превратятся в людей второго сорта и поэтому угнетаемую прослойку общества. По сути, в белых рабов.Умно? Просто гениально! В результате после распада СССР русский этнос лишился 25 миллионов соотечественников. Потеря соотносится с результатом Второй мировой войны.