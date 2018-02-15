Американские F-16 отработали бомбометание на центральном полигоне в Эстонии

Здесь в Эстонии в рамках международного сотрудничества мы проводим учения с местными авианаводчиками, например, вчера отрабатывали сброс бомб. И сбросили в общей сложности 24 бомбы BDU-33 под корректировку эстонских наводчиков. Эта работа позволяет нам улучшить коммуникацию друг с другом, несмотря на языковой барьер или различия в метрической системе. Это очень важно, потому что мы можем оказаться вместе в бою,

На каждое воздушное судно, участвующее в этой миссии, мы можем установить одновременно до шести зарядов, и от того, как много самолетов вылетят на миссию, зависит и итоговый объем боекомплекта,

Совместные учения со шведами проходили в воздушном пространстве Швеции, так что контроль за авиацией осуществляли шведы, исключение составил лишь самолет-заправщик. Дозаправка проходила в воздушном пространстве Эстонии и эстонские диспетчеры координировали работу заправщика,