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Американские F-16 отработали бомбометание на центральном полигоне в Эстонии
Американские истребители F-16 отработали вчера бомбометание на центральном полигоне Аэгвийду в Эстонии с участием авианаводчиков эстонской армии, передает портал ERR.
Двенадцать самолетов F-16 ВВС США уже месяц базируются на авиабазе Эмари. Истребители прибыли в Эстонию с авиабазы в штате Огайо на международные учения. Летчики приняли участие в ряде тренировочных вылетов, а последние два дня отрабатывалось взаимодействие эстонских и американских военных по сбросу авиационных бомб. Низкая облачность не стала помехой для учения.
В ходе тренировок применялись учебные бомбы без боезаряда, которые дымом обозначают зону поражения.
Сообщается, что к учениям привлекались также ВВС Швеции, Великобритании и США.
Американские самолеты продолжат полеты с авиабазы Эмари до второй половины марта.
Двенадцать самолетов F-16 ВВС США уже месяц базируются на авиабазе Эмари. Истребители прибыли в Эстонию с авиабазы в штате Огайо на международные учения. Летчики приняли участие в ряде тренировочных вылетов, а последние два дня отрабатывалось взаимодействие эстонских и американских военных по сбросу авиационных бомб. Низкая облачность не стала помехой для учения.
Здесь в Эстонии в рамках международного сотрудничества мы проводим учения с местными авианаводчиками, например, вчера отрабатывали сброс бомб. И сбросили в общей сложности 24 бомбы BDU-33 под корректировку эстонских наводчиков. Эта работа позволяет нам улучшить коммуникацию друг с другом, несмотря на языковой барьер или различия в метрической системе. Это очень важно, потому что мы можем оказаться вместе в бою,рассказал пилот истребителя F-16, капитан Сет Мюллей.
В ходе тренировок применялись учебные бомбы без боезаряда, которые дымом обозначают зону поражения.
На каждое воздушное судно, участвующее в этой миссии, мы можем установить одновременно до шести зарядов, и от того, как много самолетов вылетят на миссию, зависит и итоговый объем боекомплекта,сказала изданию старший сержант Девон Чайлдресс.
Сообщается, что к учениям привлекались также ВВС Швеции, Великобритании и США.
Совместные учения со шведами проходили в воздушном пространстве Швеции, так что контроль за авиацией осуществляли шведы, исключение составил лишь самолет-заправщик. Дозаправка проходила в воздушном пространстве Эстонии и эстонские диспетчеры координировали работу заправщика,сообщил глава эстонского центра управления воздушными операциями лейтенант Тынис Пярн.
Американские самолеты продолжат полеты с авиабазы Эмари до второй половины марта.
Использованы фотографии: Estonian Defence Forces
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