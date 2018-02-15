12:18 15 февраля
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Израиль продемонстрировал ударный дрон TIKAD

Израильский стартап Duke Robotics опубликовал видео своей разработки, ударного дрона TIKAD, способного нести стрелковое оружие и гранатомет, пишет журнал "Популярная механика"

Израиль продемонстрировал ударный дрон TIKAD


Основатель компании, бывший командир израильского спецназа Разиель Атуар считает, что использование вооруженных дронов в контртеррористических операциях поможет снизить число жертв среди местного населения - особенно если операции проводятся в населенных пунктах. Например, TIKAD - его в компании называют солдатом будущего, - мог бы стать идеальным оружием против засевших на крышах зданий снайперов.


Первый прототип TIKAD появился в 2015 году и сразу был взят на вооружение ЦАХАЛ. За прошедшие три года дрон доработали; теперь его больше не отбрасывает отдачей благодаря новой системе стабилизации.

Октокоптер может поднять любое стрелковое оружие весом до 10 килограммов, подвес рассчитан на применение ручного гранатомета, штурмовой и снайперской винтовок. Управление оружием дистанционное, TIKAD открывает огонь по команде оператора.

Сейчас стартап ищет инвесторов, но ходят слухи, что израильские военные уже договорились с Duke Robotics о закупке партии; ведутся переговоры и с вооруженными силами США.


Использованы фотографии: https://www.popmech.ru/
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Комментарии 1

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  1. сибиралт Сегодня, 12:18
    Молодцы израильские хлопцы! Теперь пусть хтот дрон протестируют на сирийских ПВО. lol
    сибиралт
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