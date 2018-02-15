Ударный вертолет Ка-52М получит модернизированные системы вооружения и навигации

Минобороны поставило нам такую задачу. Думаю, это будет 2021-2022 год. Именно глубокая модернизация

Но это не означает, что мы не будем делать текущих модернизаций. Мы сами в этом заинтересованы. Опыт боевого применения вертолетов для нас дорогого стоит. В реальных условиях можно понять, действительно те или иные конструктивные решения помогают пилоту или надо что-то улучшить, повысить надежность

У нас есть малая модернизация обзорно-прицельных систем - то, что требует министерство обороны, мы совместно с холдингом "Швабе" эту работу активно ведем. Дальше будет вопрос более глубокой модернизации обзорно-прицельных систем - это увеличение дальности распознавания и обнаружения целей. Это, скажем так, второй этап работ, который мы сегодня проводим

Глубоко модернизированный ударный вертолет "Аллигатор" в версии Ка-52М планируется создать к 2021-2022 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор холдинга "Вертолеты России" (Ростех) Андрей Богинский.- заявил БогинскийОн отметил, что модернизация коснется всего бортового комплекса: вооружения и навигационных систем.- сказал Богинский.По его словам, холдинг постоянно занимается улучшением своих вертолетов, учитывая пожелания летного и инженерно-технического состава.- сообщил глава "Вертолетов России".Он добавил, что один из важных вопросов, касающихся модернизации винтокрылых машин, - унификация существующего вооружения и появление нового.Как ранее сообщалось, 6 февраля замминистра обороны РФ Юрий Борисов, посещая ААК "Прогресс", сообщил о планах ведомства закупить еще 114 боевых вертолётов Ка-52 "Аллигатор" в рамках госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы. Он подчеркнул, что речь идет о закупке вертолетов в новой модификации. По словам Ю.Борисова, для Ка-52 создают новые ракеты повышенной дальности, кроме того, вертолёт получит улучшенную оптическо-прицельную систему. Замминистра также сообщил, что по плану в 2018 году ВКС должны получить шесть новых "Аллигаторов".