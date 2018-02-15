00:22 16 февраля
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Ударный вертолет Ка-52М получит модернизированные системы вооружения и навигации

Глубоко модернизированный ударный вертолет "Аллигатор" в версии Ка-52М планируется создать к 2021-2022 году, сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор холдинга "Вертолеты России" (Ростех) Андрей Богинский.

Минобороны поставило нам такую задачу. Думаю, это будет 2021-2022 год. Именно глубокая модернизация
- заявил Богинский

Он отметил, что модернизация коснется всего бортового комплекса: вооружения и навигационных систем.


Ударный вертолет Ка-52М получит модернизированные системы вооружения и навигации


Но это не означает, что мы не будем делать текущих модернизаций. Мы сами в этом заинтересованы. Опыт боевого применения вертолетов для нас дорогого стоит. В реальных условиях можно понять, действительно те или иные конструктивные решения помогают пилоту или надо что-то улучшить, повысить надежность
- сказал Богинский.

По его словам, холдинг постоянно занимается улучшением своих вертолетов, учитывая пожелания летного и инженерно-технического состава.

У нас есть малая модернизация обзорно-прицельных систем - то, что требует министерство обороны, мы совместно с холдингом "Швабе" эту работу активно ведем. Дальше будет вопрос более глубокой модернизации обзорно-прицельных систем - это увеличение дальности распознавания и обнаружения целей. Это, скажем так, второй этап работ, который мы сегодня проводим
- сообщил глава "Вертолетов России".

Он добавил, что один из важных вопросов, касающихся модернизации винтокрылых машин, - унификация существующего вооружения и появление нового.

Как ранее сообщалось, 6 февраля замминистра обороны РФ Юрий Борисов, посещая ААК "Прогресс", сообщил о планах ведомства закупить еще 114 боевых вертолётов Ка-52 "Аллигатор" в рамках госпрограммы вооружения на 2018-2027 годы. Он подчеркнул, что речь идет о закупке вертолетов в новой модификации. По словам Ю.Борисова, для Ка-52 создают новые ракеты повышенной дальности, кроме того, вертолёт получит улучшенную оптическо-прицельную систему. Замминистра также сообщил, что по плану в 2018 году ВКС должны получить шесть новых "Аллигаторов".

Использованы фотографии: http://www.arms-expo.ru/
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Комментарии 32

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  1. hotrod Вчера, 12:39
    Хорошая новость, добрая
    hotrod
    1. Гигант мысли Вчера, 12:52
      Конечно, решение правильное. Модернизированный Ка-52М пока пройдёт обкатку, возможно, будет принято решение о строительстве отечественного вертолётоносца, а вертолёты к нему уже будут готовы в железе.
      Гигант мысли
      1. Egorovich Вчера, 12:58
        К вертолетоносцу давно уже готовый вертолет имеется К-52"Катран".
        Egorovich
  2. Egorovich Вчера, 12:46
    good Вертолет-красавец!!! Один вид чего стоит! Мощная техника!!! good
    Egorovich
    1. bouncyhunter Вчера, 12:57
      Егорыч , салют ! hi Я почему-то не сомневаюсь что в Ка-52 большой модернизационный потенциал заложен . wink
      bouncyhunter
      1. Egorovich Вчера, 13:05
        Паша, здравствуй hi ! Ты прав, на него сейчас авионику от К-52 "Катран" и будет другой вертолет под той же оболочкой. Но как пишут, авионика у него в несколько раз дороже, чем на береговом. request
        Egorovich
        1. bouncyhunter Вчера, 13:09
          Цитата: Egorovich
          Но как пишут, авионика у него в несколько раз дороже, чем на береговом.

          Я таких подробностей , касаемо стоимости авионики не читал , читал только то , что она другая ...
          bouncyhunter
          1. Egorovich Вчера, 13:16
            Скорее всего дело в том, что К-52"Катран" разрабатывался под Мистрали и электронная база была во многом западная, а сейчас переходят на все свое. Но это мое мнение, сугубо дилетантское в этом вопросе.
            Egorovich
            1. bouncyhunter Вчера, 13:23
              Может и так . Не знаю как ты , а я ни разу не авиатор или авиастроитель . Но "вертушки" наши мне нравятся побольше , чем тамошние "Апачи" , "Кобры" и "Ирокезы" . soldier
              bouncyhunter
              1. Egorovich Вчера, 13:31
                good Свои в любом случае лучше. Факт 100%ный!!! good
                Egorovich
                1. bouncyhunter Вчера, 13:37
                  Оно и понятно : каждый кулик своё болото хвалит . Хотя признаю - мне чисто внешне нравился заглохший и забытый "Команч" . feel
                  bouncyhunter
                  1. Egorovich Вчера, 13:52
                    Смотрел сейчас "Команчи", по виду впечатляет, но свое предпочтение отдаю К-50 "Черная акула"! drinks yes
                    Egorovich
          2. Соломон Кейн Вчера, 14:07
            "Крокодильчик" - птичка уникальная...аппарат перекоса доработанный до ума, дает ему фантастические возможности в пилотировании...
            Соломон Кейн
    2. андрей юрьевич Вчера, 13:10
      Цитата: Egorovich
      Ка-52

      красота-спорная... как то всё аляписто-не мне судить,насколько функционально,но эстетики-нет. как и надвтулочной РЛС, не знаю,старею наверное... "крокодил "был красивше"...это был просто "Крокодил"!
      андрей юрьевич
      1. шурави Вчера, 13:30
        Цитата: андрей юрьевич
        это был просто "Крокодил"!


        В Афгане он был "Шмель".
        шурави
      2. Грица Вчера, 13:54
        "крокодил "был красивше"...
        Крокодил не красивее, крокодил - СТРАШЕН!
        Грица
      3. sivuch Вчера, 13:56
        А какая может быть надвтулочная РЛС для Ка-50/52 ? хотя бы у летчиков над головой -уже было бы неплохо ( как когда-то пытались установить Самшит)
        sivuch
        1. просто экспл Вчера, 20:42
          у них вроде как РЛС в носу стоит .
          просто экспл
      4. Genry Вчера, 21:00
        Цитата: андрей юрьевич
        ...но эстетики-нет. как и надвтулочной РЛС...

        В век беспилотных разведчиков, надвтулочная РЛС больше не актуальна. Больше вертолётов с ней вы не увидите (будут только старенькие).
        Genry
    3. Чёрный Полковник Вчера, 13:38
      А мне больше нравится внешность Ка-50 - внушительнее, брутальнее.
      Чёрный Полковник
  3. КВУ-НСвД Вчера, 12:51
    Если смогут поражать цели на скорости в любых условиях - будет прекрасно
    КВУ-НСвД
  4. Маз Вчера, 12:57
    Вот бы на таком на дачу, или на Синай на выходные летать. Красавчик
    Маз
  5. НЕКСУС Вчера, 13:01
    КА-52 -вертолет замечательный. Хорошо бы его довести до уровня Катрана по авионике. Но все таки ,есть сожаление,что КА-50 не пошел в серию.Уверен ,Акула бы себя показала прекрасно в той же Сирии.
    НЕКСУС
    1. Соломон Кейн Вчера, 14:13
      50-й - уникальная машина, я бы сказал, Феррари в мире вертолетов....но кому-то надо было вытаскивать КБ им. Миля и.....сменяли Акулу на "хромого охотника"
      Соломон Кейн
  6. Лексус Вчера, 13:16
    Давно просятся "Гермесы", "Угроза" (аналог APKWS), новые снаряды к пушке. "Арбалет" с антенной на основе усечённого параболоида - анахронизм. И в ОЭС пора бы избавиться от французских составляющих. Надеюсь, "Витебск-25" уже довели до кондиции.
    Лексус
    1. Ardein Вчера, 14:07
      Витебск уже давно ставится на Ка-52.
      Фото с Армии-2016.
      Ardein
      1. Лексус Вчера, 14:12
        Дело не в том, что ставится. Нужно, чтобы работал.
        Лексус
        1. Ardein Вчера, 16:00
          Работает.
          Учитывая активное использование Ка-52 в боевых действиях в Сирии.
          Кроме того, Ми-24 тоже активно на Витебск модернизируются - есть отличные фотографии из той же Сирии с ними:

          Ardein
          1. Лексус Вчера, 16:05
            Мне не попадались видео его успешного боевого применения. Если есть, выкладывайте, буду благодарен.
            Лексус
  7. Архивариус Вася Вчера, 17:47
    Добрая новость, вот только не обошлось без ложки дегтя, причем большой такой:
    Замминистра также сообщил, что по плану в 2018 году ВКС должны получить шесть новых "Аллигаторов".

    За целый год аж 6 штук в войска?!!! no Вы серьезно? Может нолик забыли...
    Архивариус Вася
  8. Стив57 Вчера, 21:48
    Предлагаю автоматическую пушку поставить под носом, как Ми 28. Для широкого ракурса обстрела. Рулевое колесо переместить назад. Поставить два плоских РЛС по бокам оптико-электронных систем прицеливание.
    Стив57
  9. Сергей Аверченков Вчера, 22:07
    Цитата: шурави
    Цитата: андрей юрьевич
    это был просто "Крокодил"!


    В Афгане он был "Шмель".

    Да, "шмель", тяжело ему было на высокогорных аэродромах, то ли дело "пчела" - на любую площадку. :)
    Сергей Аверченков
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