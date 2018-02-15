00:19 16 февраля
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В КНР начались летные испытания малозаметного БЛА «Тяньинь»

Китайские СМИ объявили об успешном начале летных испытаний новейшего беспилотника большой продолжительности полета, разработанного с использованием технологий малозаметности. Об этом сообщает ЦАМТО.

Китайский ударный БПЛА Wing Loong

По данным ресурса WeChat, связанного с «Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией» (CASIC), которая является основным подрядчиком и разработчиком проекта, малозаметный БЛА, получивший название «Тяньинь» (Tianying), на днях успешно выполнил три испытательных полета.


Аппарат поднялся в воздух спустя 4 года после начала реализации программы.

Как сообщил главный конструктор БЛА Ма Хонжона, «80% использованных технологий являются новейшими и самыми передовыми».

Он отметил, что указанные технологии «прошли обширные наземные испытания, а все параметры первых испытательных полетов были тщательно просчитаны и многократно проверены».

Разработчики пока не раскрыли подробности конструкции нового БЛА, а также не опубликовали снимки летных испытаний.

Согласно информации ресурса, первый малозаметный БЛА китайского производства поднялся в воздух в 2013 году. После первого полета беспилотника «Лиянь» КНР вошла в ограниченную группу стран, которые разработали подобные аппараты (США, Британия, группа стран ЕС).

Использованы фотографии: https://i-korotchenko.livejournal.com
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Комментарии 11

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  1. Vard Вчера, 12:50
    По умолчанию любой БПЛА источник и потребитель управляющих сигналов.. . Это делает саму идею о малозаметности абсурдной...
    Vard
  2. Lone gunman Вчера, 13:03
    Это малозаметный супер-пупер БЛА «Тяньинь», будет малозаметный ималозначим в реальных боевых действиях, а вот как исследователь атмосферы, воздуха и объектов над Пекином самое то...
    Lone gunman
    1. NordUral Вчера, 13:35
      Дружок, как и все дроны.
      NordUral
  3. san4es Вчера, 13:10
    малозаметный БЛА, получивший название «Тяньинь» (Tianying)

    Китай поставит первый «Тяньинь», новый большой БПЛА, который был собран в городе Тайчжоу в восточном Китае. При полете на высоте 3000 метров над уровнем моря, новый БПЛА может четко различать номера автомобилей.


    CGTN
    Опубликовано: 15 нояб. 2017 г.
    san4es
  4. Лексус Вчера, 13:17
    "Семимильными шагами" идут китайцы.
    Лексус
  5. Horst78 Вчера, 13:29
    Кого то он мне напоминает
    «80% использованных технологий являются новейшими и самыми передовыми»
    Horst78
    1. NordUral Вчера, 13:33
      Ну и что? Главное - функциональность и количество. Да и законы аэродинамики вынуждают к клонированию.
      NordUral
  6. NordUral Вчера, 13:32
    Молодцы китайцы! Нам пора просыпаться, как бы не заспаться. Ведь можем, несмотря ни на что!
    NordUral
  7. Alex_K Вчера, 14:33
    Вот на что надо менять наши истребители Су-35 , а не на пальмовое масло. И технологии получим, раз у самих не получается и пилоты будут целы, которые на штурмовиках территорию мониторят.
    Alex_K
  8. Ментат Вчера, 15:37
    Цитата: Лексус
    "Семимильными шагами" идут китайцы.

    Семидециметровыми шажками семенят в русле американского военпрома, копируя внешний вид. Американские дроны — это огромная система, в которой сам летательный аппарат лишь малая часть. Он не автономен, в боевых операциях полностью управляется операторами. Для функционирования этой системы нужна огромная спутниковая группировка колоссальной стоимости и центры управления. Китай, производя эти внешне похожие нечто, и сам понимает, что скопировать всю систему не в состоянии. Это напоминает, к сожалению, культ карго.
    Ментат
  9. stone Вчера, 17:04
    КНР вошла в ограниченную группу стран, которые разработали подобные аппараты (США, Британия, группа стран ЕС).

    Ну США понятно а Британия то со странами ЕС какие подобные аппараты разработали и главное эксплуатируют?
    stone
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