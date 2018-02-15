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В КНР начались летные испытания малозаметного БЛА «Тяньинь»
Китайские СМИ объявили об успешном начале летных испытаний новейшего беспилотника большой продолжительности полета, разработанного с использованием технологий малозаметности. Об этом сообщает ЦАМТО.
По данным ресурса WeChat, связанного с «Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией» (CASIC), которая является основным подрядчиком и разработчиком проекта, малозаметный БЛА, получивший название «Тяньинь» (Tianying), на днях успешно выполнил три испытательных полета.
Аппарат поднялся в воздух спустя 4 года после начала реализации программы.
Как сообщил главный конструктор БЛА Ма Хонжона, «80% использованных технологий являются новейшими и самыми передовыми».
Он отметил, что указанные технологии «прошли обширные наземные испытания, а все параметры первых испытательных полетов были тщательно просчитаны и многократно проверены».
Разработчики пока не раскрыли подробности конструкции нового БЛА, а также не опубликовали снимки летных испытаний.
Согласно информации ресурса, первый малозаметный БЛА китайского производства поднялся в воздух в 2013 году. После первого полета беспилотника «Лиянь» КНР вошла в ограниченную группу стран, которые разработали подобные аппараты (США, Британия, группа стран ЕС).
По данным ресурса WeChat, связанного с «Китайской аэрокосмической научно-промышленной корпорацией» (CASIC), которая является основным подрядчиком и разработчиком проекта, малозаметный БЛА, получивший название «Тяньинь» (Tianying), на днях успешно выполнил три испытательных полета.
Аппарат поднялся в воздух спустя 4 года после начала реализации программы.
Как сообщил главный конструктор БЛА Ма Хонжона, «80% использованных технологий являются новейшими и самыми передовыми».
Он отметил, что указанные технологии «прошли обширные наземные испытания, а все параметры первых испытательных полетов были тщательно просчитаны и многократно проверены».
Разработчики пока не раскрыли подробности конструкции нового БЛА, а также не опубликовали снимки летных испытаний.
Согласно информации ресурса, первый малозаметный БЛА китайского производства поднялся в воздух в 2013 году. После первого полета беспилотника «Лиянь» КНР вошла в ограниченную группу стран, которые разработали подобные аппараты (США, Британия, группа стран ЕС).
Использованы фотографии: https://i-korotchenko.livejournal.com
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