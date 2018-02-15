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Турецких журналистов впечатлило российское оружие
Турецкая газета Yeni Çağ даже составила своеобразный список нового оружия РФ, которое, судя по всему, особенно поразило журналистов, пишет Российская газета.
Перечень открывает модернизированная ракета ПВО, которая была испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане и которая может применяться на дистанции до 100 километров.
Авторы публикации также отметили российского робота Федор, стреляющего по мишеням с двух рук.
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат», «способная уничтожить территорию размером с Францию», упомянута в материале из-за свой разрушительной мощи.
Российский Т-14 журналисты назвали супертанком. Отмечается, что «благодаря автоматизированным процессам, для управления машиной достаточно трех человек, в то время как, например, американским Abrams управляют четыре члена экипажа».
Еще одной перспективной российской новинкой турецкие журналисты считают истребитель Су-57, который «способен маневрировать при перегрузках до 9g».
Перечень открывает модернизированная ракета ПВО, которая была испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане и которая может применяться на дистанции до 100 километров.
Авторы публикации также отметили российского робота Федор, стреляющего по мишеням с двух рук.
Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат», «способная уничтожить территорию размером с Францию», упомянута в материале из-за свой разрушительной мощи.
Российский Т-14 журналисты назвали супертанком. Отмечается, что «благодаря автоматизированным процессам, для управления машиной достаточно трех человек, в то время как, например, американским Abrams управляют четыре члена экипажа».
Еще одной перспективной российской новинкой турецкие журналисты считают истребитель Су-57, который «способен маневрировать при перегрузках до 9g».
Использованы фотографии: Минобороны РФ, Объедкова/РГ.
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