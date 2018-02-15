00:18 16 февраля
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Турецких журналистов впечатлило российское оружие

Турецкая газета Yeni Çağ даже составила своеобразный список нового оружия РФ, которое, судя по всему, особенно поразило журналистов, пишет Российская газета.



Перечень открывает модернизированная ракета ПВО, которая была испытана на полигоне Сары-Шаган в Казахстане и которая может применяться на дистанции до 100 километров.




Авторы публикации также отметили российского робота Федор, стреляющего по мишеням с двух рук.



Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат», «способная уничтожить территорию размером с Францию», упомянута в материале из-за свой разрушительной мощи.

Российский Т-14 журналисты назвали супертанком. Отмечается, что «благодаря автоматизированным процессам, для управления машиной достаточно трех человек, в то время как, например, американским Abrams управляют четыре члена экипажа».

Турецких журналистов впечатлило российское оружие


Еще одной перспективной российской новинкой турецкие журналисты считают истребитель Су-57, который «способен маневрировать при перегрузках до 9g».


Использованы фотографии: Минобороны РФ, Объедкова/РГ.
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Комментарии 28

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  1. Андрей К Вчера, 13:05
    Турецких журналистов впечатлило российское оружие

    У журналистов работа такая - впечатляться...
    Статья из разряда: "Хлеб, не растёт на деревьях".
    На ВО новости закончились?
    Будем размещать информацию о впечатлениях турецких (испанских, немецких, голландских) журналистов?
    Кстати: статья о впечатлениях турецких журналистов, фото к статье - Дмитрий Олегович Рогозин устроил экскурсию Дмитрию Анатольевичу Медведеву.
    Кто из них "турецкий журналист"? laughing
    Андрей К
    1. влад66 Вчера, 13:11
      Тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета РС-28 «Сармат», «способная уничтожить территорию размером с Францию»

      И чего, теперь захотят турки приобрести "Сармат"? Так такое не продается, не дарится и не отдается в лизинг. yes
      влад66
      1. Logall Вчера, 13:16
        Влад, привет! Гляяя, хто это? Как же без них? Игрушки же...
        Одно фото, а впечатление испорчено! am
        А "Фёдор" - класс! good
        Logall
      2. Андрей К Вчера, 13:56
        Цитата: влад66
        ...И чего, теперь захотят турки приобрести "Сармат"? Так такое не продается, не дарится и не отдается в лизинг...

        Влад hi
        Они журналистов на разведку послали laughing
        Андрей К
    2. Тикси-3 Вчера, 13:13
      вранье все , ни чего их не впечатлило((. сказки журналистов
      Тикси-3
      1. Logall Вчера, 13:29
        Сами узнавали? На чём основывается сие заявление?
        Цитата: Тикси-3
        вранье все , ни чего их не впечатлило((. сказки журналистов

        Можно аргументировать?
        Logall
        1. rocket757 Вчера, 13:41
          Да какая разница. Лишь шах Эрдоган на ус мотал и помнил!!! а там говорите шо хотите.
          rocket757
        2. okko077 Вчера, 18:27
          Аргументировать можно и даже нужно ! Только давайте развернём этот вопрос в актуальную плоскость... И дело не в том, что многое из упомянутого не в серии... А как это мы сможем использовать ? Наверное, как в 41 году... И тогда у нас техника не уступала немецкой и люди были готовы.... Но мы не умели эту технику применять... Логистику не берём, не умели применять в плане отставания военной науки, тактики , современных приёмов ведения боевых действий для того времени...
          И сейчас картинка ещё даже хуже..Всем этим передовым оружием надо управлять.. А у нас нет таких систем. У нас нет Боевых Информационных систем.. Без таких систем и Т-14 и Су-57 , роботы и БПЛА малоэффективны и не могут реализовать своих преймуществ.. И времени в годы в случае простого конфликта нам никто не даст..Значит они не нужны и будем уповать на ядерную дубинку по-прежнему...Вот по-этому, из-за отсутствия передовых БИС мы буксуем и в Сирии и с ДНР-ЛНР и везде... А вы говорите нечего обсуждать? .. А может сразу признать, что мы в полной ...заднице.
          okko077
  2. КВУ-НСвД Вчера, 13:05
    Турецких журналистов впечатлило российское оружие
    Нам и самим нравится laughing
    КВУ-НСвД
    1. ul_vitalii Вчера, 13:17
      Ещё бы в войска, тогда влюбились бы smile
      ul_vitalii
  3. Сергей39 Вчера, 13:05
    Ну теперь "турецкие журналисты" будут вооружать Турцию!
    Сергей39
  4. Romka47 Вчера, 13:07
    "судя по всему, особенно поразило журналистов" а может и не особенно, а может просто надо было колонку про оружие забить. Хотя поражаться конечно есть чему.
    Romka47
    1. НЕКСУС Вчера, 13:49
      Цитата: Romka47
      Хотя поражаться конечно есть чему.

      Поражаться ,а нам радоваться надо тогда,когда все эти чудеса армия увидит в серийном варианте.
      НЕКСУС
  5. cniza Вчера, 13:08
    Турецких журналистов впечатлило российское оружие


    Оружие для военных , а не для журналистов тем более когда они впечатлительные.
    cniza
    1. bouncyhunter Вчера, 13:12
      Витя , привет ! hi Одни журналюги хвалят , другие - хают . Что заказали - то и пишут . wink
      bouncyhunter
      1. LSA57 Вчера, 13:26
        Цитата: bouncyhunter
        Что заказали - то и пишут .

        дык вторая древнейшая
        Привет Павел hi drinks
        LSA57
        1. bouncyhunter Вчера, 13:31
          Сергей , привет ! hi drinks
          Цитата: LSA57
          дык вторая древнейшая

          Это ты точно подметил ! good
          bouncyhunter
          1. LSA57 Вчера, 13:35
            Цитата: bouncyhunter
            Это ты точно подметил !

            да не я, до меня ещё feel
            хотя по сути, они первые
            LSA57
            1. bouncyhunter Вчера, 13:39
              Так я в том смысле , что все это знают - но ты первым это здесь сказал . yes
              bouncyhunter
              1. cniza Вчера, 13:56
                Паша , приветствую! hi да это одна из древнейших профессий в мире. lol
                cniza
              2. LSA57 Вчера, 13:56
                Цитата: bouncyhunter
                Так я в том смысле , что все это знают - но ты первым это здесь сказал . yes

                ну вот recourse тайну раскрыл recourse
                LSA57
  6. Lone gunman Вчера, 13:13
    они же киркоровы...ой, "румыны"...
    Lone gunman
  7. antiamerikan Вчера, 13:19
    если бы они так впечатлялись - они бы себе не позволяли в латакии, идлибе и фарине того, что они позволяют себе сейчас
    antiamerikan
  8. Аскет Вчера, 13:21
    модернизированная ракета ПВО,


    это ракета ближнего перехвата системы ПРО Москвы и ЦПР
    Аскет
  9. Инок Вчера, 13:30
    Скоро и это продадут ...
    Инок
  10. AlexVas44 Вчера, 13:49
    Т-14 журналисты назвали супертанком. ... для управления машиной достаточно трех человек...

    При такой оценке, то у нас с 60-х годов все танки супер.

    перспективной российской новинкой турецкие журналисты считают истребитель Су-57, который «способен маневрировать при перегрузках до 9g».

    Еще МИГ-15 допускал 8 g. Что за показатель перспективы?
    AlexVas44
  11. faterdom Вчера, 14:33
    "А здесь, Вано, встречаются такие - болеют смело, вслух, за Арарат!" - изумлялся безымянный собеседник того самого Вано из солнечной Грузии в шлягере А. Новикова. То есть происходят необъяснимые с его точки зрения вещи: как могут люди (образцами которых являются, естественно, грузины) болеть за вражеский "Арарат"???
    Так что, коли журналисты страны НАТО принялись вслух громко восхищаться уже не первый год известными образцами оружия своих вероятных противников-антагонистов может означать только то, что свое светлое будущее их верхи с НАТО уже особо не связывают. Но почти уже получив С-400 начинают вращать глазами и раскатывать губы на еще некоторые девайсы, которые по их мнению могут послужить светлому делу восстановления Османской империи на территории Ближнего Востока.
    faterdom
  12. Труд Вчера, 14:36
    А кто был у Федора мишенями? Журналисты или ...?
    Труд
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