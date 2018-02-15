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Столтенберг рассказал о триединой задаче НАТО
Руководство НАТО не разделяет задачи выделения денежных средств, обеспечения военных потенциалов и участие в операциях, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Интерфакс.
По словам генсека, все страны НАТО на совещании «договорились о важности увеличения инвестиций в оборону». Министры отмечали тот факт, что «сокращения оборонных бюджетов, начатые 25 лет назад, сегодня должны быть прекращены.
Он подтвердил, что все страны НАТО будут увеличивать долю ВВП, выделяемую на оборону. Задача увеличения военных расходов будет обсуждаться на июльском саммите НАТО.
Нельзя говорить: "Или, или". Или денежные средства, или потенциал. Мы здесь ставим союз "и". Нельзя выбирать между этими тремя направлениями. Мы должны обеспечить выполнение задачи по всем трем направлениям,сказал Столтенберг на пресс-конференции после заседания совета НАТО на уровне министров обороны.
Они все взаимосвязаны, потому что, чтобы обеспечить потенциал, который был обещан, и обеспечить участие в операциях, нам требуются дополнительные инвестиции в оборонные бюджеты,отметил он.
По словам генсека, все страны НАТО на совещании «договорились о важности увеличения инвестиций в оборону». Министры отмечали тот факт, что «сокращения оборонных бюджетов, начатые 25 лет назад, сегодня должны быть прекращены.
Нам сегодня четко представляется направление движения. Думаю, все будут идти в этом направлении,заявил Столтенберг.
Он подтвердил, что все страны НАТО будут увеличивать долю ВВП, выделяемую на оборону. Задача увеличения военных расходов будет обсуждаться на июльском саммите НАТО.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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