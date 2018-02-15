00:20 16 февраля
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Столтенберг рассказал о триединой задаче НАТО

Руководство НАТО не разделяет задачи выделения денежных средств, обеспечения военных потенциалов и участие в операциях, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Об этом сообщает Интерфакс.



Нельзя говорить: "Или, или". Или денежные средства, или потенциал. Мы здесь ставим союз "и". Нельзя выбирать между этими тремя направлениями. Мы должны обеспечить выполнение задачи по всем трем направлениям,
сказал Столтенберг на пресс-конференции после заседания совета НАТО на уровне министров обороны.


Они все взаимосвязаны, потому что, чтобы обеспечить потенциал, который был обещан, и обеспечить участие в операциях, нам требуются дополнительные инвестиции в оборонные бюджеты,
отметил он.

По словам генсека, все страны НАТО на совещании «договорились о важности увеличения инвестиций в оборону». Министры отмечали тот факт, что «сокращения оборонных бюджетов, начатые 25 лет назад, сегодня должны быть прекращены.

Нам сегодня четко представляется направление движения. Думаю, все будут идти в этом направлении,
заявил Столтенберг.

Он подтвердил, что все страны НАТО будут увеличивать долю ВВП, выделяемую на оборону. Задача увеличения военных расходов будет обсуждаться на июльском саммите НАТО.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Logall Вчера, 13:33
    Столтенберг рассказал о триединой
    сомневаюсь, что Столтенберг знаком с таким словом - "триединой". Таких слов вообще нет в их языковой группе...
    Эх, "Великий Могучий", как же Ты украшаешь их болтовню. Но с помощью носителей нашего же языка!
    Logall
    1. Андрей К Вчера, 13:53
      Logall
      ... сомневаюсь, что Столтенберг знаком с таким словом - "триединой". Таких слов вообще нет в их языковой группе...
      Эх, "Великий Могучий", как же Ты украшаешь их болтовню. Но с помощью носителей нашего же языка!...

      Йенс Столтенберг бывший премьер-министр Норвегии, может наши где-то подсуетились, али слышал где своим ухом это слово.
      Бьюсь об заклад, когда он говорит о направлении движения НАТО и соотносит свой бред с нашей позицией, ему даже объяснять ничего не надо - знает направление куда пойдёт он со товарищи и аббревиатуру из трёх букв laughing
      Андрей К
    2. assa67 Вчера, 14:28
      laughing "или денежные средства,или потенциал"....может в "триединство" стол включил свой личный "потенциал",или его отсутствие.....
      assa67
  2. КВУ-НСвД Вчера, 13:35
    Они все взаимосвязаны, потому что, чтобы обеспечить потенциал, который был обещан, и обеспечить участие в операциях, нам требуются дополнительные инвестиции в оборонные бюджеты,
    Прям квадратный трёхчлен в кубе какой-то laughing На самом деле всё просто - выделяйте денег больше на армию и не отмазывайтесь своим участием в чём-то или нехватом бабла на все наши королевские указания
    КВУ-НСвД
  3. askort154 Вчера, 13:36
    Раскрученная русофобия, даёт свои плоды - бюджет НАТО начинает толстеть.
    askort154
    1. Logall Вчера, 13:39
      Цитата: askort154
      плоды - бюджет НАТО начинает толстеть.

      Скорее, оружейники начнут толстеть. Не малую роль в раздувании лжи о "Русской угрозе" играют именно они...
      Logall
      1. bouncyhunter Вчера, 13:49
        Саш , одно другому не мешает : понятно кто и где набивает с этого карманы .
        bouncyhunter
        1. rocket757 Вчера, 13:55
          Эт он за потенци-ию говорил? И шо у них там не стоит или стоит да не так!
          Привет коллеги soldier
          rocket757
          1. assa67 Вчера, 14:41
            Виктор,доброго дня hi ....Триединство-это,Отец,Сын и Святой дух.....но по столбу-гейропа,матрасня,грузинский винни-пух.....и то,до трех досчитать не смог...но за аналитику бабла просит....
            assa67
            1. rocket757 Вчера, 15:43
              Андрей, день добрый soldier
              Я с этих отставных и которые при должности, пока просто х-х-хохочу!
              Они нам заскучать не дают!
              Цирк то вроде за океан отправился, но не оскуднела земля гейропейская на клоунов!!!
              Слуш, а бабосики за выступление эт как бы нормально ... не обнадёжил, так рассмешил?
              rocket757
              1. assa67 Вчера, 15:59
                столб заявил,что все укроповские генералы прошли стажировку в матрасии belay ...и чем они вернулись? высококвалифицированными трансвеститами?
                assa67
  4. ul_vitalii Вчера, 13:44
    Мели Емеля, твоя неделя. Одним словом - словоблуд.
    ul_vitalii
  5. Геркулесыч Вчера, 14:16
    О главном -принятии на член или членом укроины гад, не сказал! wassat
    Геркулесыч
  6. Доктор Бармалей Вчера, 14:29
    Триединая задача НАТО:
    1. Пилить бюджеты.
    2. Во всем обвинять Россию.
    3. Еще раз распилить бюджеты.
    Доктор Бармалей
  7. Васян1971 Вчера, 15:45
    " Или денежные средства, или потенциал. Мы здесь ставим союз "и". Нельзя выбирать между этими тремя направлениями."
    Судя по фотке, сам офигел от сказанного.
    Васян1971
  8. Ураган70 Вчера, 16:52
    Цитата: assa67
    laughing "или денежные средства,или потенциал"....может в "триединство" стол включил свой личный "потенциал",или его отсутствие.....

    Думаете заднеприводный недовикинг? Вполне возможно, у них в тех краях это модно!
    Ураган70
  9. Ураган70 Вчера, 16:54
    Цитата: Васян1971
    " Или денежные средства, или потенциал. Мы здесь ставим союз "и". Нельзя выбирать между этими тремя направлениями."
    Судя по фотке, сам офигел от сказанного.

    Да уж... И судя по фотке у него далеко не все дома... Какие то они чикатилистые все эти Расмусены да Йенсы!
    Ураган70
  10. Лексус Вчера, 23:26
    СтУлтенберг, видимо, себя Тринити из "Матрицы" вообразил. Фантастики насмотрелся.
    Лексус
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