Столтенберг рассказал о триединой задаче НАТО

Нельзя говорить: "Или, или". Или денежные средства, или потенциал. Мы здесь ставим союз "и". Нельзя выбирать между этими тремя направлениями. Мы должны обеспечить выполнение задачи по всем трем направлениям,

Они все взаимосвязаны, потому что, чтобы обеспечить потенциал, который был обещан, и обеспечить участие в операциях, нам требуются дополнительные инвестиции в оборонные бюджеты,

Нам сегодня четко представляется направление движения. Думаю, все будут идти в этом направлении,