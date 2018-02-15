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Sikorsky завершает стандартизацию новой системы управления вооружениями Black Hawk S-70M
Компания Sikorsky совместно с Lockheed Martin завершают работу над созданием стандартов новой комплексной системы управления вооружениями вертолётов семейства Black Hawk S-70M/S-70i. Система полностью интегрирована с имеющейся авионикой и позволяет оптимизировать для пилота выбор тех или иных боеприпасов для атаки различного рода целей. Вертолёт с новейшей системой вооружений получил рабочее название DBH - Digital Black Hawk.
Новейшая система, как заявлено в американской прессе, позволяет существенно упростить задачу, связанную как с подбором боеприпасов для атаки, так и расчётами сложной баллистики. Это позволит упростить сам процесс подготовки к атаке.
По словам вице-президента компании «Global Military Systems & Services Sikorsky» Билла Гостича, с существующими элементами управления вертолёта интегрируется система контроля вооружений и электрооптический инфракрасный датчик. Работа этой комплексной системы отображается на мониторе перед пилотом. Имеется возможность смены видов вооружений, за управление которыми отвечает программный комплекс.
Отмечено, что испытания такого рода системы вооружений состоялись в 2017 году на одном из армейских полигонов в штате Аризона. Система позволяет управлять 12,7-мм и 7,62-мм пулемётами, ракетами класса «воздух-земля» Hellfire, а также 70-мм НУРС Hydra 70.
В материале пресс-службы компании Sikorsky отмечается, что ряд функций по управлению огнём выносится на шлем пилота. Так, пилот сможет отслеживать процесс подлёта к цели и её поражения управляемыми ракетами.
Новейшая система, как заявлено в американской прессе, позволяет существенно упростить задачу, связанную как с подбором боеприпасов для атаки, так и расчётами сложной баллистики. Это позволит упростить сам процесс подготовки к атаке.
По словам вице-президента компании «Global Military Systems & Services Sikorsky» Билла Гостича, с существующими элементами управления вертолёта интегрируется система контроля вооружений и электрооптический инфракрасный датчик. Работа этой комплексной системы отображается на мониторе перед пилотом. Имеется возможность смены видов вооружений, за управление которыми отвечает программный комплекс.
Отмечено, что испытания такого рода системы вооружений состоялись в 2017 году на одном из армейских полигонов в штате Аризона. Система позволяет управлять 12,7-мм и 7,62-мм пулемётами, ракетами класса «воздух-земля» Hellfire, а также 70-мм НУРС Hydra 70.
В материале пресс-службы компании Sikorsky отмечается, что ряд функций по управлению огнём выносится на шлем пилота. Так, пилот сможет отслеживать процесс подлёта к цели и её поражения управляемыми ракетами.
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