Sikorsky завершает стандартизацию новой системы управления вооружениями Black Hawk S-70M

Компания Sikorsky совместно с Lockheed Martin завершают работу над созданием стандартов новой комплексной системы управления вооружениями вертолётов семейства Black Hawk S-70M/S-70i. Система полностью интегрирована с имеющейся авионикой и позволяет оптимизировать для пилота выбор тех или иных боеприпасов для атаки различного рода целей. Вертолёт с новейшей системой вооружений получил рабочее название DBH - Digital Black Hawk.Новейшая система, как заявлено в американской прессе, позволяет существенно упростить задачу, связанную как с подбором боеприпасов для атаки, так и расчётами сложной баллистики. Это позволит упростить сам процесс подготовки к атаке.По словам вице-президента компании «Global Military Systems & Services Sikorsky» Билла Гостича, с существующими элементами управления вертолёта интегрируется система контроля вооружений и электрооптический инфракрасный датчик. Работа этой комплексной системы отображается на мониторе перед пилотом. Имеется возможность смены видов вооружений, за управление которыми отвечает программный комплекс.Отмечено, что испытания такого рода системы вооружений состоялись в 2017 году на одном из армейских полигонов в штате Аризона. Система позволяет управлять 12,7-мм и 7,62-мм пулемётами, ракетами класса «воздух-земля» Hellfire, а также 70-мм НУРС Hydra 70.В материале пресс-службы компании Sikorsky отмечается, что ряд функций по управлению огнём выносится на шлем пилота. Так, пилот сможет отслеживать процесс подлёта к цели и её поражения управляемыми ракетами.