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Sikorsky завершает стандартизацию новой системы управления вооружениями Black Hawk S-70M

Sikorsky завершает стандартизацию новой системы управления вооружениями Black Hawk S-70MКомпания Sikorsky совместно с Lockheed Martin завершают работу над созданием стандартов новой комплексной системы управления вооружениями вертолётов семейства Black Hawk S-70M/S-70i. Система полностью интегрирована с имеющейся авионикой и позволяет оптимизировать для пилота выбор тех или иных боеприпасов для атаки различного рода целей. Вертолёт с новейшей системой вооружений получил рабочее название DBH - Digital Black Hawk.

Новейшая система, как заявлено в американской прессе, позволяет существенно упростить задачу, связанную как с подбором боеприпасов для атаки, так и расчётами сложной баллистики. Это позволит упростить сам процесс подготовки к атаке.

По словам вице-президента компании «Global Military Systems & Services Sikorsky» Билла Гостича, с существующими элементами управления вертолёта интегрируется система контроля вооружений и электрооптический инфракрасный датчик. Работа этой комплексной системы отображается на мониторе перед пилотом. Имеется возможность смены видов вооружений, за управление которыми отвечает программный комплекс.


Отмечено, что испытания такого рода системы вооружений состоялись в 2017 году на одном из армейских полигонов в штате Аризона. Система позволяет управлять 12,7-мм и 7,62-мм пулемётами, ракетами класса «воздух-земля» Hellfire, а также 70-мм НУРС Hydra 70.

В материале пресс-службы компании Sikorsky отмечается, что ряд функций по управлению огнём выносится на шлем пилота. Так, пилот сможет отслеживать процесс подлёта к цели и её поражения управляемыми ракетами.


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Комментарии 6

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  1. НЕКСУС Вчера, 13:46
    Из Ястреба такой же ударник,как с МИ-8. Он хорош при прикрытии десанта,а не в охоте за танками или дуэли с ударным вертолетом противника.
    НЕКСУС
    1. san4es Вчера, 14:22
      Это уже было ранее, и назвали его BATTLEHAWK ..Навешали вооружения для универсальности, чтоб продать выгоднее...Вот, что пишут:
      Один вертолет имеет все необходимое для решения задач, стоящих перед современными военными, которые должны постоянно делать больше с меньшими затратами.
      Это вертолет S-70 ™ BATTLEHAWK. Основанный на проверенном сражением вертолете BLACK HAWK, BATTLEHAWK объединяет в себе специфические функции, возможности и вооружение, наиболее востребованные международными военными заказчиками, по доступной цене. Фактически, S-70 BATTLEHAWK обладает уникальной квалификацией для удовлетворения потребностей.
      Только BATTLEHAWK выполняет требования, предъявляемые к вооруженной разведке
      и атаки в 21 веке. Только BATTLEHAWK обеспечивает возможности и экономичность в одной системе оружия. Только BATTLEHAWK достаточно универсален для выполнения нескольких миссий, начиная от боя и заканчивая чрезвычайной ситуацией, но с максимальной эффективностью.

      san4es
      1. Лексус Вчера, 23:48
        Интересно, а в статье ничего не сказано про пушку. 20 мм турельная, с управлением через нашлемный прицел. Спасибо! hi
        Лексус
    2. Лексус Вчера, 23:21
      Учитывая, что во многих странах от войсковой ПВО только ЗУ и ПЗРК остались, почему бы не помочь ударным вертолётам прикрытия расчистить зону высадки? Можно издалека бронетехнику остановить "Хеллфайрами", а тачанки, например, APKWS "разогнать". Да и пущенный навстречу ударному вертолёту "Стингер", если и не уравняет шансы, то хотя бы предоставит гипотетическую возможность выжить. hi
      Лексус
  2. КВУ-НСвД Вчера, 13:50
    отмечается, что ряд функций по управлению огнём выносится на шлем пилота. Т
    Штука хорошая , но уверен почему-то в сложностях в процессах внедрения . И насколько увеличится итоговая стоимость ястреба и сможет ли он быть и дальше недорогой , надёжной лошадкой американской армии .
    КВУ-НСвД
  3. Геркулесыч Вчера, 14:14
    И такие вертушки поступят на вооружение армии Афганистана? Янки же пообещали наши вертолеты на свои заменить! Еще отдадут афганцам ф35 десяток даром.
    Геркулесыч
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