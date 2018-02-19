12:41 19 февраля

Доллары, обращённые в оружие. Американские деньги против России

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Американские военные чиновники и конгрессмены обсуждают будущий военный бюджет государства. Этот бюджет может стать, пожалуй, крупнейшим во всей истории США. По сути, многомиллиардные траты направлены против России. Именно Россия стала пугалом номер один для носителей передовой либеральной мысли.



На 2019-й финансовый год Пентагон требует (или, как выражается американская пресса, просит) у Конгресса США оборонный бюджет в размере 716 млрд. долларов.


Такой бюджет, если его одобрят и примут, побьёт рекорды в истории американских военных бюджетов.

Напомним, финансовый год в США начинается с 1 октября, а посему времени для прений и обсуждения ещё много. Разумеется, будут и изменения. Военный бюджет без изменений обычно не принимают. Надо, кстати, помнить, что мистер Маккейн и его сподвижники-ястребы считают, что президент Трамп делает благое дело, вооружая родину, однако тратит он на вооружение недопустимо мало!

Удивительно, но главный «враг» Америки, то есть Россия, расходует на свою оборону, если сосчитать в долларах, округлённо 46 миллиардов. Показатели просто несоизмеримые. Надо помнить и том, что у России — экономический кризис, нефть не так дорога, как в 2013 году, а ещё действуют западные санкции, в том числе и против ВПК России. Поэтому расходы на оборону в РФ вообще стоят под большим вопросом: если будет дешеветь нефть, то расходы эти неизбежно упадут. В США же, с новой милитаристской политикой мистера Трампа, копирующего милитаризм Рейгана, расходы скорее повысятся, чем понизятся. Неужели русские так запугали мирных американцев с их военными базами по всей планете?

Видимо, да. Русские кажутся Пентагону поистине страшным врагом. В Пентагоне и не скрывают: Соединённым Штатам, говорят военные чиновники, нужно сохранить военные «преимущества» перед Россией, а ещё и перед Китаем. Естественно, сохранение «преимуществ» бесплатным не бывает.

Бюджетный запрос министерства обороны на 2019 год, выпущенный в понедельник, вызвал увеличение зарплаты на 2,6 процента, скромное увеличение конечных преимуществ услуг и крупные программы восстановления, направленные на сохранение влияния США на Китай и Россию.

На самом деле, если присмотреться к числам, наращивание военного бюджета не кажется значительным. В сравнении с прошлым финансовым годом планируется нарастить оборонный бюджет на 2,6 процента, отмечает Military.com. Однако это больше, чем предлагал сам президент Трамп на новый финансовый год: в декабре 2017 года он утвердил увеличение военного бюджета на 2,4%.

Рост оборонного бюджета, отмечает издание, связан в числе прочего со значительным увеличением денежного довольствия американским военнослужащим. Министерство обороны США ожидает, что умеренный рост зарплат военных в ближайшей перспективе продолжится и даже будет соответствовать росту доходов персонала частного сектора. Об этом сообщается в открытых бюджетных документах Пентагона. В 2019 финансовом году, к примеру, планируется повысить денежное довольствие сержантского состава на 1.169 долл. в год.

Сообщается и о предполагаемом увеличении численного состава. Военно-воздушные силы США численно «подрастут» на 4.000 чел. Общее количество персонала ВВС составит 329.100 чел. Сухопутные войска получат тоже 4.000 человек активного персонала с тем, чтобы увеличить свои силы до 487.500 человек. В военно-морском флоте прибавится 7.500 чел., а всего моряков станет 335,4 тыс. чел. Наконец, Корпус морской пехоты получит 1.100 человек, а всего численность этих сил вырастет до 186.100 чел.

Национальная гвардия увеличит свои силы незначительно, на 500 человек.

Если документ Пентагона одобрят и Белый дом, и Конгресс США, то сумма бюджетный запрос на сумму 716 млрд. долл. на 2019 год обеспечит финансирование строительства десяти кораблей для ВМФ, включая три ракетных эсминца, две подводные лодки класса «Вирджиния» и одно прибрежное боевое судно.

Также будут профинансированы создание более 400 новых самолётов, в том числе семьдесят семь F-35 Joint Strike Fighters, двадцать четыре F / A-18 E Super Hornet, шестьдесят вертолётов AH-64 Apache и шестьдесят восемь самолётов UH-60 Black Hawk.

В общей сложности, отмечает издание, за два финансовых года в виде военного финансирования будет выделено 1,4 трлн. долларов на создание летальных вооружений и повышение потенциала вооружённых сил. Об этом сообщил министр обороны Дж. Мэттис во время своей поездки в Европу на совещание по вопросам безопасности. По словам Мэттиса, благодаря бюджетным решениям Конгресса и президента у США снова будет «первенство» среди вооружённых сил мира. Также министр обороны рассказал о планах увеличения численности военнослужащих, развитии киберопераций и закупке большего числа боеприпасов.

Из предполагаемых 716 млрд. долл. около 30 млрд. долл. пойдут на нужды Департамента энергетики и других учреждений, которые вносят свой вклад в национальную оборону. Около 617 млрд. долл. планируется выделить в виде базового бюджета Пентагона. Около 69 млрд. пойдёт в так называемый военный бюджет (или Фонд заграничных операций) на случай непредвиденных обстоятельств. В основном деньги уйдут на Афганистан, Ирак и Сирию. 6,5 миллиарда долларов будут направлены на поддержку Европейской оборонной инициативы (на укрепление НАТО). Ещё около 900 миллионов долларов — на соглашения о сотрудничестве в области безопасности заключённые США с рядом стран.

Как ранее говорил президент Трамп, оборонный бюджет США «предоставляет ресурсы на усиление противоракетной обороны и создание самолётов, танков, военных кораблей и киберинструментов, при помощи которых те храбрые мужчины и женщины, что защищают нас, сдержат агрессию и при необходимости вступят в бой и победят». Трамп сделал упор на повышение денежного довольствия «храбрым мужчинам и женщинам», сказав, что это «самое главное».

Что касается продвижения своего бюджета, то Трамп, видя, как удачно идёт дело, сказал об этом своему ставленнику Мэттису «Бешеному псу», а тот не стал скрывать свою радость, публично заявив (почти на манер Хиллари Клинтон): «Вау, я не могу поверить: мы получили всё, что хотели!» (Wow — I can't believe we got everything we wanted!)

Таким образом, мы видим, что на сдерживание России у Пентагона будет 6,5 миллиарда долларов — именно столько пойдёт на поддержку Европейской оборонной инициативы (иначе — на укрепление НАТО). Сумма на фоне общего бюджета почти что крошечная.

«6,5 млрд. долларов — это, грубо говоря, один процент от военного бюджета. Но надо понимать, что данная сумма эквивалентна военным бюджетам стран Прибалтики, Польши, Украины и других стран, которые американцы считают своими союзниками, в совокупности», — напомнил газете «Взгляд» военный эксперт Алексей Леонков.

По его словам, эти миллиарды, вероятно, уйдут «на восстановление всей той инфраструктуры вокруг границ России, которая была во времена холодной войны». Это воссоздание военных баз, установка новых постов наблюдения, аппаратуры. Это разведывательные полёты и прочее.

Однако на самом деле 6,5 млрд. — это далеко не всё, что «предназначено» конкретно России. Ведь неспроста американцы думают о возобновлении практики оснащения крылатых ракет ядерными боеголовками (к примеру, тех же «Томагавков»). Алексей Леонков говорит по этому поводу следующее: «Чтобы это сделать, нужны деньги: Пентагон планирует получить 16 млрд. долларов. Дополнительные средства пойдут на реанимацию других программ с крылатыми ракетами средней дальности, морского и, возможно, даже наземного базирования (хотя они и запрещены договором РСМД)». По сути, Пентагон желает вернуться к практике 1980-х годов, когда имелась концепция удара по СССР с помощью крылатых ядерных ракет. И вот здесь возникает сумма более чем в 20 млрд. — именно столько предполагается израсходовать на модернизацию ракет.

Уместно сказать здесь и о ВМС США: увеличении численности флота. Эксперт напоминает об «Арли Бёрках» и подлодках класса «Вирджиния». «Нужно понимать, опять же, что это прежде всего носители крылатых ракет», – говорит он.

Наконец, американцы намереваются разместить свои стратегические бомбардировщики ближе к российским границам. «Для их постоянного нахождения в воздухе (B-52, наверное, скоро начнут регулярные полёты вдоль наших границ) нужны самолёты-заправщики. Отсюда и соответствующее требование закупить заправщики KC-46», — считает Леонков.

Получается, заметим, что Трамп, копируя стратегию своего кумира Рейгана, ставит телегу политики впереди лошади экономики. Если при Рейгане столь огромных государственных долгов у США не было, а производство вовсе не спешило переехать в братский Китай, то сегодня финансирование оборонных расходов будет, очевидно, осуществляться старым добрым способом — при помощи поднятия «потолка заимствований». Рейган как раз и стал тем президентом, при котором госдолг США резко скакнул. 1980-е годы экономисты определяют как период, когда объём государственного долга США рос намного быстрее ВВП. Позднее, в 2000-х годах, разрыв между динамикой ВВП и ростом госдолга ещё больше увеличился. Это было связано с войнами, которые развязал президент Буш.

В итоге новый рост военных расходов приведёт в США к росту и госдолга, и дефицита бюджета. Что касается инфляции, то ослабление курса доллара недавно уже воспел американский министр финансов.

Словом, американский гегемон готов пойти на что угодно, лишь бы обезопаситься от страшных русских.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru


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Комментарии 27
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  1. Alber Сегодня, 07:02 Новый
    Госдолг США около 18 триллионов?
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    Alber
    1. zxc15682 Сегодня, 07:10 Новый
      Это пофиг всеравно никто не потребует возрата долгов наоборот ещё дадут в займы. laughing
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      zxc15682
      1. 210окв Сегодня, 08:53 Новый
        Вот именно.Что с этим госдолгом носитесь.Сколько бы не было столько и напечатают...И купят и дадут .
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        210окв
    2. Владивосток1969 Сегодня, 09:11 Новый
      Госдолг в прошлом году перевалил за 20 триллионов.
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      Владивосток1969
    3. Redfox3k Сегодня, 11:57 Новый
      18-20 трл.это официальный государственный долг, что касается совокупного долга сша, то - 60-70 трл. Им проще весь в труху, нежели отдавать такие деньги.
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      Redfox3k
  2. Михаил м Сегодня, 07:31 Новый
    Ежели на что не хватит, Россия добавит. Точнее, не Россия, а либералы у власти.
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    Михаил м
    1. Аскет Сегодня, 08:50 Новый
      Цитата: Михаил м
      Ежели на что не хватит, Россия добавит. Точнее, не Россия, а либералы у власти.

      Россия находиться на 15 месте в мире по обьему американских трежерис между Бельгией и Кореей.Основные держатели американских долговых бумажек Китай и Япония все остальные на порядок отстают
      ссылка
      Причина, по которой Центробанк РФ вообще держит часть международных резервов в казначейских облигациях США, проста: для обеспечения международной торговли и для выплат по внешним долгам нам нужна значительная подушка безопасности, причём именно в долларах. Хранить же доллары безопаснее всего именно в казначейских облигациях, все другие формы хранения или менее ликвидны, или менее надёжны.
      Постоянно пополняются запасы монетарного золота которое в структуре ЗВР достигает 20%.
      По итогам 2017 года запасы монетарного золота в международных резервах России выросли на 13,9% (+223,95 тонны) и на 1 января 2018 года составляли 59,1 млн унций (1838,22 тонны).В настоявшее время Россия находится на шестом месте по размерам золотого резерва в мире. Согласно оценкам экспертов, Россия по итогам первого квартала 2018 может обогнать по данному показателю Китай, в хранилищах которого сейчас находится 1842 тонны золота,

      Россия значительно нарастила свой золотой запас
      Запас золота в России и в 10 странах мира 2016 - 2017 годы.
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      Аскет
      1. Stas157 Сегодня, 10:08 Новый
        Цитата: Аскет

        Россия находиться на 15 месте в мире по обьему американских трежерис между Бельгией и Кореей.

        А, где же ещё России находится, если экономика на уровне Мексики(по абсолютному ВВП)? Но, факт то что в американских бумажках(которые в любой момент могут заморозить, пример Казахстан) хранятся денег в два раза больше, нежели их тратится на оборону.
        Вы тут повторяли чужую методичку, о том зачем необходимо инвестировать экономику США покупая ее бумаги, которую нам старательно разъясняют на разных пропутинских сми. Ответьте на простой вопрос. Отчего же СССР не делал этого, раз в этом была такая крайняя необходимость?
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        Stas157
      2. КОСМОС Сегодня, 10:09 Новый
        Цитата: Аскет
        Причина, по которой Центробанк РФ вообще держит часть международных резервов в казначейских облигациях США, проста:

        Для большинства патриотов это все равно сложно fool они точно уверены что Путин американский агент, поставленный управлять Россией, что бы её развалить, а все деньги и ресурсы, пренадлежащие местным патриотам, переправлять в Америку. request При этом сами американцы утверждают что Путин зло, он вмешиваться в их выборы и поставил президентом США своего агента, для чего собственно ввели санкции. На что патриоты здравомыслыще по их мнению, утверждают, что американцы этим помогают Путину, поддерживать его высокий рейтинг среди народа what для того что бы он подольше находился у власти и дальше продолжал перечислять деньги в США, соответственно и Крым и Донбасс и Сирия это ХПП ЦРУ, потом когда расея развалиться на улусы и уезды, Крым с мостом все равно отдадут американцам.
        А что, надо сказать, вполне логично yes и правдоподобно, а если учесть что в России развал во всем, за исключением нефти и газа и нищий народ, то это вообще является прямым свидетельством и доказательством их правоты good Но американцы ошиблись, народ России настоль умный, что его на всякие ХХП не разведешь, они давно уже раскусил происки врага и теперь будут голосовать за Грудинина и наступит ему счастье fellow
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        КОСМОС
        1. Stas157 Сегодня, 11:00 Новый
          Цитата: КОСМОС
          Для большинства патриотов это все равно сложно fool они точно уверены что Путин американский агент, поставленный управлять Россией, что бы её развалить, а все деньги и ресурсы, пренадлежащие местным патриотам, переправлять в Америку.

          Вы ошибаетесь! Далеко не все! По статистике, в России 1% дармоедов принадлежит 80% богатств нашей Необъятной. Так что себе, кремлевские оставляют больше.
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          Stas157
          1. КОСМОС Сегодня, 11:25 Новый
            Цитата: Stas157
            Вы ошибаетесь! Далеко не все! По статистике, в России 1% дармоедов принадлежит 80% богатств нашей Необъятной. Так что себе, кремлевские оставляют больше.

            Но вы же считаете что все природные богатства должно пренадлежать вам. Так что я все верно сказал. Ну а кто кому и сколько, ваших богатств передает или себе оставляет, мне неизвестно, просветите народ?
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            КОСМОС
  3. slavaseven Сегодня, 07:43 Новый
    Станок включат, бумажки напечатают, долги раздадут. Себе ресурсы они найдут, были бы земли/страны/государства откуда их можно выкачать. А с учетом роста "военщины", "качалку" открыть можно где угодно.
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    slavaseven
    1. сибиралт Сегодня, 11:11 Новый
      Пока нефть продается за доллары, никакого обвала этой резервной валюты не дождемся. lol
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      сибиралт
  4. алекс-сп Сегодня, 07:43 Новый
    "нужно сохранить военные «преимущества» перед Россией, а ещё и перед Китаем."

    Перебить по военной мощи Россию - реально, Китай - возможно, но суммарно- нереально, никаких бюджетов не хватит.
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    алекс-сп
  5. Гардамир Сегодня, 08:15 Новый
    В итоге новый рост военных расходов приведёт в США к росту и госдолга, и дефицита бюджета
    Не страшно. Россия деньгами поможет.
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    Гардамир
  6. rotmistr60 Сегодня, 08:32 Новый
    Россия стала пугалом номер один для носителей передовой либеральной мысли.
    И как следствие - Сша увеличивают продажу своего оружия. Американский ВПК в восторге. Так держать и не важно, что на шаг стали ближе к войне.
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    rotmistr60
  7. Владивосток1969 Сегодня, 09:14 Новый
    Чем больше оружия,тем больше вероятность ,что полыхнёт по взрослому.
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    Владивосток1969
  8. prior Сегодня, 10:26 Новый
    Это хорошо, что американцы не учитывают горький опыт распада СССР, который надорвал пупок из-за непомерного военного бюджета. Американская "перестройка" закономерно даст свои плоды. Пушки вместо масла, как это знакомо.
    ,
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    prior
  9. Stalingradpobeda Сегодня, 10:32 Новый
    Дела плохи для России. Неизбежно приближается "каток", который раздавит Россию.
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    Stalingradpobeda
    1. Владивосток1969 Сегодня, 10:42 Новый
      Цитата: Stalingradpobeda
      Неизбежно приближается "каток", который раздавит Россию.

      Колёса спустят.
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      Владивосток1969
      1. Stalingradpobeda Сегодня, 10:46 Новый
        Я тоже этого бы хотел. Но, при военной, экономической мощи и коварстве США, долго Россия не сможет держать оборону.
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        Stalingradpobeda
  10. Stalingradpobeda Сегодня, 10:49 Новый
    США объявили России тихую войну. Воюют по всем фронтам, вкладывая в это огромные деньги.
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    Stalingradpobeda
  11. мерцание Сегодня, 11:49 Новый
    В общей сложности, отмечает издание, за два финансовых года в виде военного финансирования будет выделено 1,4 трлн. долларов на создание летальных вооружений и повышение потенциала вооружённых сил. Об этом сообщил министр обороны Дж. Мэттис во время своей поездки в Европу на совещание по вопросам безопасности. По словам Мэттиса, благодаря бюджетным решениям Конгресса и президента у США снова будет «первенство» среди вооружённых сил мира.
    Пентагон становится самостоятельным элитным игроком США, отодвигая на второй план (попросту говоря: нагибая) банкиров и финансистов.
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    мерцание
    1. sib.ataman Сегодня, 12:23 Новый
      Вы очень сильно, сударь, заблуждаетесь по поводу Пентагона и Банков. Это амерзские банки и являются главными владельцами ВПК полосатых. Это им и выгодно, чтобы военные бюджеты раздувались-им прибыль вся и достанется! Не думаете же Вы, что деньги оседают в сейфах у генералов? Военщина только лишь исполнитель глобалистских захватнических планов мирового капитала(не в переносном смысле этого слова). И всякие "миролюбивые" амерзские вояки быстро сходят со сцены, если не в ту дудку дуют. Именно капиталу и выгодно, чтобы войны не прекращались-военная продукция самая дорогая и самая востребованная пока идут войны.
      А по-поводу все пропало в России, можно только посочувствовать узости взгляда. Товарищ! Вы не через амбразуру смотрите?!
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      sib.ataman
  12. Altona Сегодня, 11:59 Новый
    США удивительным образом стали копировать СССР 1980-х, когда Советский Союз решил начать масштабную гонку вооружений. Желаю США надорваться финансово.
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    Altona
  13. yehat Сегодня, 12:27 Новый
    в статье пытаются сравнить расходы РФ и США.
    но это бессмысленно. лоббируется просто рост расходов ВПК США.
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    yehat
  14. vladimirvn Сегодня, 12:33 Новый
    Очередной виток гонки вооружений, с целью подорвать нашу экономику, а в конечном счете и страну.
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    vladimirvn
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