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На юге Донбасса два морпеха ВСУ расстреляли сослуживцев
Украинские СМИ сообщают об инциденте в расположении отдельной бригады морской пехоты ВСУ на Донбасса. В материале говорится, что в доме, где квартировали военнослужащие бригады были обнаружены четыре трупа морских пехотинцев. Информация об инциденте появилась на странице пресс-штаба «АТО» в Фейсбуке.
Пресс-центр штаба «АТО» информирует:
О причинах смерти военнослужащих ВСУ пресс-центр «АТО» не сообщает.
В то же время на украинском портале LB.ua появилась информация о том, что четверо украинских военнослужащих в/ч А-2802 были расстреляны своими же сослуживцами из автоматов Калашникова. Сообщается, что убийц двое. В качестве причины называются неуставные отношения в воинской части. По последним данным, конкретная причина кроется в криминальной деятельности военнослужащих на почве товарно-денежных отношений - в вымогательстве.
Пресс-центр штаба «АТО» информирует:
Представителями Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции Украины выясняются причины и подробности чрезвычайного происшествия - гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты. По предварительной информации тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. В рамках следствия открыто уголовное производство.
О причинах смерти военнослужащих ВСУ пресс-центр «АТО» не сообщает.
Спикер штаба "АТО"
В то же время на украинском портале LB.ua появилась информация о том, что четверо украинских военнослужащих в/ч А-2802 были расстреляны своими же сослуживцами из автоматов Калашникова. Сообщается, что убийц двое. В качестве причины называются неуставные отношения в воинской части. По последним данным, конкретная причина кроется в криминальной деятельности военнослужащих на почве товарно-денежных отношений - в вымогательстве.
Использованы фотографии: YouTube
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