На юге Донбасса два морпеха ВСУ расстреляли сослуживцев

Представителями Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции Украины выясняются причины и подробности чрезвычайного происшествия - гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты. По предварительной информации тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. В рамках следствия открыто уголовное производство.

Спикер штаба "АТО"