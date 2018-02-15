00:17 16 февраля
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На юге Донбасса два морпеха ВСУ расстреляли сослуживцев

Украинские СМИ сообщают об инциденте в расположении отдельной бригады морской пехоты ВСУ на Донбасса. В материале говорится, что в доме, где квартировали военнослужащие бригады были обнаружены четыре трупа морских пехотинцев. Информация об инциденте появилась на странице пресс-штаба «АТО» в Фейсбуке.

Пресс-центр штаба «АТО» информирует:

Представителями Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины и Национальной полиции Украины выясняются причины и подробности чрезвычайного происшествия - гибели военнослужащих отдельной бригады морской пехоты. По предварительной информации тела морских пехотинцев были обнаружены в доме, в котором они временно проживали. В рамках следствия открыто уголовное производство.



О причинах смерти военнослужащих ВСУ пресс-центр «АТО» не сообщает.

На юге Донбасса два морпеха ВСУ расстреляли сослуживцев

Спикер штаба "АТО"


В то же время на украинском портале LB.ua появилась информация о том, что четверо украинских военнослужащих в/ч А-2802 были расстреляны своими же сослуживцами из автоматов Калашникова. Сообщается, что убийц двое. В качестве причины называются неуставные отношения в воинской части. По последним данным, конкретная причина кроется в криминальной деятельности военнослужащих на почве товарно-денежных отношений - в вымогательстве.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 40

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  1. ul_vitalii Вчера, 13:56
    Приговор приведён в исполнение.
    ul_vitalii
    1. Logall Вчера, 13:59
      В то же время на украинском портале LB.ua появилась информация о том, что четверо украинских военнослужащих в/ч А-2802 были расстреляны...из автоматов Калашникова.

      Кого назначат виновным? Опять РФ подсуетилась?
      Logall
      1. Геркулесыч Вчера, 14:04
        Давайте уж назначим сами -Саакашвили lol !Ему сейчас все пофиг, поэтому можно! wassat ПС -Александр hi -приветствую! !! hi
        Геркулесыч
        1. Тралл Вчера, 14:14
          Цитата: Геркулесыч
          Давайте уж назначим сами -Саакашвили lol !Ему сейчас все пофиг, поэтому можно!

          Он уже летучий голландец lol
          Тралл
          1. Shurik70 Вчера, 22:15
            два морпеха ВСУ расстреляли сослуживцев

            И что? Это разве единичный случай?
            Гражданская война, насильный призыв, расцвет коррупции, криминала. Да там что самоубийств, что убийств должно быть - газету некрологов выпускать надо.
            Shurik70
      2. LSA57 Вчера, 14:12
        Цитата: Logall
        Опять РФ подсуетилась?

        Путин с Шойгу лично
        LSA57
        1. Тралл Вчера, 14:19
          убить и сжечь заминировать трупы:
          На теле погибших обнаружены огнестрельные пулевые ранения, а в помещении, где последние находились, - признаки сокрытия преступления (поджога и закладки взрывчатки)
          Тралл
      3. 210окв Вчера, 14:15
        Александр,а меня интересует другое.Это явно не офицеры.То есть они должны были находится где то в части,лагере,казарме.А не квартировать по домам и квартирам..Это больше напоминает банду пана Грициана.
        Цитата: Logall
        В то же время на украинском портале LB.ua появилась информация о том, что четверо украинских военнослужащих в/ч А-2802 были расстреляны...из автоматов Калашникова.

        Кого назначат виновным? Опять РФ подсуетилась?
        210окв
      4. Sauron80 Вчера, 14:27
        Срочно ввести новые санкции!!
        Sauron80
      5. raw174 Вчера, 14:46
        Цитата: Logall
        Опять РФ подсуетилась?

        Да, уже есть фото с камеры наблюдения:
        raw174
    2. Монос Вчера, 14:02
      выясняются причины и подробности чрезвычайного происшествия

      Так уж и чрезвычайное... winked
      Монос
      1. cniza Вчера, 14:07
        Виктор , приветствую ! hi это только та часть которая просочилось , а сколько скрыто.
        cniza
        1. Монос Вчера, 14:13
          Добрый зимний денёчек, тёзка! hi smile
          Цитата: cniza
          это только та часть которая просочилось , а сколько скрыто.

          Видимо, резонанс большой. Вот и не смогли скрыть. А так бы никто и не узнал. Несчастный случай, чего уж там...
          Монос
          1. cniza Вчера, 14:17
            Самое страшное , что это становится обыденным и уже не вызывает такого ужаса , как в первое время.
            cniza
            1. Монос Вчера, 14:19
              Почти 4 года гражданской войны у кого хочешь апатию вызовут.
              Монос
              1. cniza Вчера, 14:22
                Да есть старая поговорка - " человек такая скотина , что ко всему привыкает очень быстро ".
                cniza
            2. zhekazs Вчера, 14:54
              Цитата: cniza
              это становится обыденным

              Моральное разложение ВСУ идет не первый год.
              zhekazs
        2. Anarchist Вчера, 14:13
          Викторы, привет!
          Цитата: cniza
          а сколько скрыто.

          Они бы и это замолчали если б смогли... Всю инфу оттуда нужно троекратно проверять, но всё равно сомневаться. Гибнут в одном месте, а тушки находят в другом...
          Anarchist
          1. Монос Вчера, 14:15
            Александр, моё почтение! hi
            Цитата: Anarchist
            Они бы и это замолчали если б смогли...

            Вот-вот. И я о том же.
            Монос
          2. cniza Вчера, 14:16
            Приветствую Александр hi их такие мелочи не заботят.
            cniza
      2. LSA57 Вчера, 14:13
        Цитата: Монос
        Так уж и чрезвычайное...

        пошла массовка...
        LSA57
    3. assa67 Вчера, 14:02
      Виталий hi ...мне тоже думается,что замочил их хозяин дома ,где они квартировали...дед-партизан забрал у бухих отважных хуторян стволы и покрошил ,как совесть велит...
      assa67
      1. влад66 Вчера, 14:57
        Цитата: assa67
        дед-партизан забрал у бухих отважных хуторян стволы и покрошил ,как совесть велит...

        Андрей здрав будь hi эх если бы у многих совесть так проснулась, то и война нс Донбассе бы давно закончилась. request А ей конца края не видно. hi
        влад66
        1. assa67 Вчера, 15:22
          думаю,к лету всё решится....даже в самом печальном варианте,нам лучше принять беженцев с Донбасса,и убрать азиатов обнаглевших....а в идеале-признать ЛДНР и оказать полномасштабную военную помощь.....
          assa67
  2. a.s.zzz888 Вчера, 13:58
    Ну так всё равно виновата будет Россия.
    a.s.zzz888
  3. Пытливый Вчера, 14:00
    Неуставные отношения когда оружие на руках... прямо классика по Лаврову: дebилы ...
    Пытливый
  4. Геркулесыч Вчера, 14:02
    Почаще бы они там между собой дуэли устраивали -меньше бы их там осталось! Нужно вообще для них дуэли узаконить, и чтобы стрелялись рота на роту!
    Геркулесыч
    1. Logall Вчера, 14:08
      Цитата: Геркулесыч
      чтобы стрелялись рота на роту!

      Из градов! yes
      Logall
      1. Геркулесыч Вчера, 14:23
        Александр hi -из "градов " , это уже полк на полк дуэль! lol good
        Геркулесыч
        1. ul_vitalii Вчера, 14:30
          Перчатки отменить, стрелять в упор, чтобы не промахнуться, при этом быть взаимновежливыми. smileПохороны за счёт зрителей.
          ul_vitalii
  5. КВУ-НСвД Вчера, 14:04
    надо быть дбл-ом занимаясь неуставняком в условиях "оружия под боком у каждого" . Может просто банально по-пьяни
    КВУ-НСвД
    1. Paranoid50 Вчера, 14:07
      Цитата: КВУ-НСвД
      надо быть дебилом занимаясь неуставняком в условиях "оружия под боком у каждого" .

      Дык,хабар делили
      По последним данным, конкретная причина кроется в криминальной деятельности военнослужащих на почве товарно-денежных отношений - в вымогательстве.
      Paranoid50
  6. Бомба Вчера, 14:08
    Кто там кого мочит в банде укровермахта вообще не интересно....хоть в опу пусть долбятся.
    Бомба
    1. Bosch Вчера, 15:27
      Лучше пускай друг друга мочат.
      Bosch
  7. Шалтай Вчера, 14:19
    Сколько угодно подобного . У знакомых как-то один солдат на заставе проверял документы , попивая пивко . Между делом сказал в нецензурной форме как его достал начальник заставы , сказал - пойду убью . Тот начальник конечно гад был конченый , один мой знакомый в камере после второй проверки паспорта за день вместо паспорта показал ему свой пенис . Этот "солдат" , который пивко пил, убил начальника , его беременную жену , пятерых сослуживцев , прежде чем пуля виноватого нашла .
    Шалтай
  8. Altona Вчера, 14:33
    Цитата: Монос
    Почти 4 года гражданской войны у кого хочешь апатию вызовут.

    ---------------------------
    4 года сидеть в ожидании активных боевых действий, они там уже стали с ума сходить на почве пьянства и безделия.
    Altona
  9. afrikanez Вчера, 14:38
    Бей своих, что бы чужие боялись! lol
    afrikanez
  10. zivXP Вчера, 14:47
    Тихой сапой все идет своим чередом.
    zivXP
  11. Bosch Вчера, 15:25
    Молодцы, бандерлоги, продолжайте.
    Bosch
  12. Антарес Вчера, 22:59
    О причинах смерти военнослужащих ВСУ пресс-центр «АТО» не сообщает.
    спикер ГПУ Андрей Лысенко добавил, что после исследования полученных доказательств правоохранители установили ​​причастность к убийству двух сослуживцев погибших морпехов. Подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.
    "С участием их защитников проведены следственные эксперименты, а также допросы, в ходе которых военнослужащие дали признательные показания об обстоятельствах данного убийства, совершенного на почве неуставных отношений прохождения военной службы. В настоящее время с задержанными проводятся другие неотложные следственные действия, готовится сообщение о подозрении по п.п. 1, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство двух или более лиц, совершенное по предварительному сговору)", – сообщил Лысенко.
    четырех военнослужащих Вооруженных сил Украины застрелили спящими сослуживцы под Широкино из-за возможных систематических издевательств.
    Об этом "Украинской правде" сообщили в военном гарнизоне Мариуполя.
    "Задержанные говорят об издевательствах в виде постоянных придирок и чрезмерной нагрузки по службе. Как было на самом деле, думаю, установим", - сообщили в гарнизоне.
    Отмечается, что военных убили спящими с контрольными выстрелами в голову, а потом пытались поджечь помещение для детонирования боеприпасов для сокрытия следов преступления.

    Тут нагрузка/дедовщина возможна.
    по версии 112.ua, ЧП случилось в тылу в районе поселка Широкино. Военнослужащие употребляли алкоголь, после чего начали стрелять.
    В общем у каждого СМИ своя версия.
    Антарес
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