00:13 16 февраля

ПВО Сирии против израильского F-16: почему это был не С-200

Прошла уже почти неделя с события, которое в той или иной степени повлияет на дальнейший расклад сил на Ближнем Востоке. Израильские ВВС поняли, что противовоздушная оборона в Сирии таки существует. Потерян истребитель-бомбардировщик F-16 ВВС ЦАХАЛа, что определенно скажется на будущих планах по бомбардировкам сирийской территории.

Как стало известно позже, по израильским самолетам работали сразу несколько комплексом ПВО. Это "дальнобойные" С-200, С-125, ЗРК "Квадрат" (экспортная модификация советского "Куба") и современные "Панцири". Сразу же было выдвинуто предположение, что израильский F-16 был поражен ракетой 5В28 комплекса С-200. "Хвосты" этих ракет были найдены на территории Израиля. Но не только они.

Посмотрев на инцидент более детально, можно прийти и к другим выводам, противоречащим ряду аргументов.




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Комментарии 9

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  1. Vard Вчера, 14:29
    Честно... ну полезли... ну получили... и чего это теперь обсасывать...
    Vard
    1. казак 471 Вчера, 15:12
      Двадцать строк написано и сразу ошибка ; на С-200 нет ракет 5С28 . А есть 5В28 . потому что буква "с" прямо указывает на принадлежность компонента ЗРК к стартовому оборудованию . например стартовый ускоритель обозначается -5С25. а вот автопилот - 5А41
      казак 471
  2. zyablik.olga Вчера, 15:08
    Сразу же было выдвинуто предположение, что израильский F-16 был поражен ракетой 5С28 комплекса С-200. "Хвосты" этих ракет были найдены на территории Израиля. Но не только они.

    Вообще-то ракеты, даже промахнувшиеся самоликвидируются.
    zyablik.olga
    1. казак 471 Вчера, 22:20
      Ракета ЗРК С-200 - это труба длиной 10784 мм . поскольку БЧ находится у всех зенитных ракет впереди . то после подрыва или самоликвидации (что в общем одно и тоже ) нос ракеты отсутствует . а вся остальная маршевая часть падает на землю и степень разрушения зависит от удара о землю На полигоне видел практически целые корпуса . только крылья деформировались После падения самолёта на Донбассе я удивился тому что никто не наткнулся на маршевую часть ракеты Куб . а она должна была где-то лежать . если он там вообще применялся .
      казак 471
  3. Маз Вчера, 15:23
    Этому эксперту менее 30 лет . Пусть засунет свою экспертизу в ютуб и тащится сам от себя.
    Маз
    1. IGAR Вчера, 15:29
      Ну а вам более 30-ти, а ведете себя как ребенок
      IGAR
    2. Колхозан Вчера, 18:58
      А я в девятом классе бухал молодец пацан
      Колхозан
  4. ланс Вчера, 16:06
    послушал эксперта, 7-8, все равно гадание. думаю израиль еще не раз захочет испытать судьбу. жду дальнейшего развития. может выжившие летчики что то скажут.
    ланс
    1. алекс-сп Вчера, 19:02
      не станет... будут не бомбить, а ракетами со своей или ливанской территории. Дороже, но безопаснее. Не станут же сирийцы их и там доставать. да и противоракетная оборона Израиля кое что может..
      алекс-сп
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