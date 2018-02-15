ПВО Сирии против израильского F-16: почему это был не С-200

Прошла уже почти неделя с события, которое в той или иной степени повлияет на дальнейший расклад сил на Ближнем Востоке. Израильские ВВС поняли, что противовоздушная оборона в Сирии таки существует. Потерян истребитель-бомбардировщик F-16 ВВС ЦАХАЛа, что определенно скажется на будущих планах по бомбардировкам сирийской территории.



Как стало известно позже, по израильским самолетам работали сразу несколько комплексом ПВО. Это "дальнобойные" С-200, С-125, ЗРК "Квадрат" (экспортная модификация советского "Куба") и современные "Панцири". Сразу же было выдвинуто предположение, что израильский F-16 был поражен ракетой 5В28 комплекса С-200. "Хвосты" этих ракет были найдены на территории Израиля. Но не только они.



Посмотрев на инцидент более детально, можно прийти и к другим выводам, противоречащим ряду аргументов.











