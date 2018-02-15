00:20 16 февраля
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Спецслужбы США не рекомендуют гражданам пользоваться смартфонами производства КНР

Главы ФБР, ЦРУ и АНБ не рекомендовали американцам пользоваться смартфонами производства китайских компаний Huawei и ZTE, утверждая, что они угрожают безопасности страны, передает ТАСС сообщение телекомпании CNN.



Согласно информации, с таким предупреждением руководители указанных ведомств выступили на слушаниях, состоявшихся в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.


Директор ФБР Кристофер Рей пояснил мнение спецслужб, заявив, что «рискованно допускать к телекоммуникационной инфраструктуре США компании, подотчетные иностранным правительствам».

Это создает предпосылки для злонамеренного изменения или кражи информации. Это также создает возможности для скрытого шпионажа,
сказал глава ФБР.

Ранее американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications отказался от продажи смартфонов производства Huawei. Как рассказали СМИ, такое решение компания «приняла под давлением правительства США, которое подозревает Huawei в сотрудничестве со спецслужбами Китая».

В Вашингтоне полагают, что на смартфонах этой компании могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка. Недавно конгрессмены-республиканцы Майкл Конэуэй и Лиз Чейни предложили к рассмотрению законопроект, в соответствии с которым рекомендовано запретить правительству США заключать контракты с Huawei и ZTE, а также пользоваться продукцией этих компаний.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 41

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  1. Тралл Вчера, 14:30
    "Яблоко" в сговоре со спецслужбами
    Тралл
    1. Scoun Вчера, 14:34
      Цитата: Тралл
      "Яблоко" в сговоре со спецслужбами

      Да ну нафиг и хитроглазых, в Питере, в бытовых утюгах из Китая обнаружили прослушку.. то чего говорить о смартфонах.
      Пишу с "корейца".)))
      Scoun
      1. Anarchist Вчера, 14:38
        Цитата: Scoun
        Пишу с "корейца".)))

        Точно уверены? Корейцы давно перенести производство смартфонов в Китай! Самсунг - не исключение...
        Цитата: Scoun
        Да ну нафиг и хитроглазых
        Вы их различает? Их даже калмыки различить не могут...
        Anarchist
        1. влад66 Вчера, 14:52
          Цитата: Anarchist
          Корейцы давно перенести производство смартфонов в Китай! Самсунг - не исключение...

          Блин Александр, пользуюсь Хуавей, до него был Самсунг, значит китаезы и за мной следят. laughing значит
          fellow
          влад66
          1. Монос Вчера, 15:11
            Жара! "Гнилое яблоко" сначала Самсунг "уронило", теперь за китайцев взялись. Оскал капитализьму. smile Оно и понятно: кошерная слежка "Ёпла" гораздо демократичнее и безопаснее тоталитарного (говорю шёпотом) слежения китайцев. Кстати, "Ёпл" где делают?
            Монос
          2. просто экспл Вчера, 15:41
            зря смеетесь . а с развитием айти устройства шпионят за Вами , это факт .
            а с выходом виндовс10 это вообще наглость , этот шпион работает в наглую .
            просто экспл
            1. kit88 Вчера, 15:56
              Ставишь простейшую детскую игрушку ребенку на телефон - требуют доступ к контактам, фото, видео, к микрофону, местонахождению, еще к чему-то... ЭТО ЗАЧЕМ???
              Не согласен - игра не установится, не будет ребенок играть в котика. И так на всех играх и программах.
              Причем все официально, люди сами соглашаются, чтоб за ними постоянно следили. И никаких контрабандных утюгов не нужно.
              kit88
              1. svd-73 Вчера, 21:10
                Не согласен - игра не установится, не будет ребенок играть в котика. И так на всех играх и программах.
                Интернет отключать нужно при использовании игр и программ с такими условиями.Поиграл в игрушку,закрой ее и пользуйся интернетом.Ну а не можешь без интернета так и получай свою долю рекламы и другого хлама.И геоданные тоже отключать надо.
                svd-73
                1. kit88 Вчера, 23:32
                  Угу, теперь вот все вот это девятилетней девочке попытаемся об'яснить.
                  kit88
            2. ASed Вчера, 22:24
              Цитата: просто экспл
              зря смеетесь . а с развитием айти устройства шпионят за Вами , это факт .
              а с выходом виндовс10 это вообще наглость , этот шпион работает в наглую .


              Анек в тему:
              А когда я меняю ноут или смартфон, мне меняют агента прослушки?
              ASed
        2. Scoun Вчера, 14:55
          Цитата: Anarchist
          Цитата: Scoun
          Пишу с "корейца".)))

          Точно уверены? Корейцы давно перенести производство смартфонов в Китай! Самсунг - не исключение...
          Цитата: Scoun
          Да ну нафиг и хитроглазых
          Вы их различает? Их даже калмыки различить не могут...

          У меня вьетнамской сборки.)))
          Я сам не всегда киргиза от китайца отличаю)))


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          Обнаружился факт установки жучков в бытовые приборы на таможне. Во время сверки веса каждый из проверяемых утюгов весил на несколько граммов больше указанного производителем веса. Таможенники заподозрили неладное и решили проверить, что скрывается внутри одного из приборов. Выяснилось, что там находится небольшой чип с Wi-Fi модулем. ... Явных следов вскрытия на них обнаружено не было, что предполагает вероятность того, что устройства изначально предназначались для незаконных целей. Технические специалисты отметили, что «зараженные» утюги могут подключаться к незапароленным Wi-Fi сетям в радиусе 50—70 метров, т. е. при удачном стечении обстоятельств охватить целый подъезд. Сеть приборы начинают искать сразу после включения
          Scoun
        3. просто экспл Вчера, 15:40
          ну скажем так , япы от кетайтсэф отличаются .
          часто даже могу отличить япа от корейца (эти похоже сильнее) .
          просто экспл
      2. Звездочка Вчера, 23:42
        Я ттх данной опции не знаю, но думаю это для ревнивцев за женами следить.
        Слишком большая партия утюгов была, на том и попались.
        Звездочка
    2. КВУ-НСвД Вчера, 14:34
      Цитата: Тралл
      "Яблоко" в сговоре с Пентагоном

      Согласен good . Плюс вор у вора все уловки знает и опасается утекания информации по отработаным им каналам
      КВУ-НСвД
    3. 210окв Вчера, 14:38
      Так и "Яблоко" отгрызанное делают в Китае..
      Цитата: Тралл
      "Яблоко" в сговоре со спецслужбами
      210окв
    4. Вас Влад Вчера, 14:55
      Цитата: Тралл
      "Яблоко" в сговоре со спецслужбами

      Конечно,американцев должны прослушивать только спецслужбы США,не фиг китайцам не в свой огород лезть!
      Вас Влад
  2. Vard Вчера, 14:31
    Была у них мания величия... ещё как то жили... теперь мания преследования...
    Vard
  3. afrikanez Вчера, 14:33
    Надо у Медведева отнять "Apple", всё таки главный министр! lol
    afrikanez
    1. Геркулесыч Вчера, 14:38
      И подарить ему эксклюзив -паровой планшет! В комплекте для растопки воз саломы! wassat
      Геркулесыч
    2. 210окв Вчера, 14:41
      Пусть китайцы знают какой дурью мается на досуге премьер!
      Цитата: afrikanez
      Надо у Медведева отнять "Apple", всё таки главный министр! lol
      210окв
  4. uhu189 Вчера, 14:34
    Сильный маркетинговый ход, ничего не скажешь...
    uhu189
  5. Геркулесыч Вчера, 14:36
    Там в списке и Леново изначально была, но потом ее убрали! Этому решению уже как минимум месяца три!
    Геркулесыч
  6. g1washntwn Вчера, 14:36
    А как же микросхемы в китайских пылесосах? Темасисегнераскрыта.
    g1washntwn
  7. Altona Вчера, 14:44
    Я вообще свой Huawei HONOR 8 обожаю, он мне сразу понравился. laughing
    Altona
    1. HAM Вчера, 14:49
      Вы,ему тоже не безразличны!! tongue
      HAM
  8. Livonetc Вчера, 14:47
    Да собсна и яблочко отгрызок тоже в Kитае собирают/
    Да и серваки и персональные компы там же.
    Все теперь под колпаком у последователей Мао.
    Livonetc
    1. Вас Влад Вчера, 15:00
      Цитата: Livonetc
      Да собсна и яблочко отгрызок тоже в Kитае собирают/
      Да и серваки и персональные компы там же.
      Все теперь под колпаком у последователей Мао.

      Под руками вы хотели сказать!Из китайского там только руки на производстве!А разработка и проектирование США.
      Вас Влад
  9. _Jack_ Вчера, 14:47
    а что, есть не КНР смартфоны?
    _Jack_
  10. Orionvit Вчера, 14:47
    Спецслужбы США не рекомендуют гражданам пользоваться смартфонами производства КНР
    На вору шапка горит.
    Orionvit
  11. Alexey RA Вчера, 14:47
    Это создает предпосылки для злонамеренного изменения или кражи информации. Это также создает возможности для скрытого шпионажа,

    Глава ФБР забыл добавить "Этим можем заниматься только мы!"
    Alexey RA
  12. НЕКСУС Вчера, 14:47
    Эйпл ("яблоко") видимо сейчас потирает ладони,тк конкурентов пытаются сместить с матрассовского рынка.
    НЕКСУС
  13. Altona Вчера, 14:54
    Цитата: HAM
    Вы,ему тоже не безразличны!!



    Хорошо, зацените тогда мое видео, снятое на корпоративе в прошлую пятницу на камеру моего телефона. Просьба не падать со стула. laughing laughing hi

    P.S. Решился выложить его на Youtube. Девчонки кстати исполнили еще три танца. good
    Altona
    1. Геркулесыч Вчера, 15:16
      Что для хорошего человека не жалко+++!!! hi
      Геркулесыч
  14. Балу Вчера, 14:59
    Главы ФБР, ЦРУ и АНБ не рекомендовали американцам пользоваться смартфонами производства китайских компаний Huawei и ZTE, утверждая, что они угрожают безопасности страны, передает ТАСС сообщение телекомпании CNN.
    Поздно амерзы, поздно... сдавайтесь!
    Балу
  15. Altona Вчера, 15:35
    Цитата: Геркулесыч
    Что для хорошего человека не жалко+++!!!

    -------------------
    На Youtube надо было лайкнуть. А то просмотры идут, а реакции нет. laughing
    Altona
  16. Дормидонт Вчера, 15:40
    Запрет на ввоз яблок творит чудеса. Пшеки не дадут соврать
    Дормидонт
  17. Alex-a832 Вчера, 15:52
    Неужели США обеспокоены, что кто-то может копировать их "оконные" и "огрызочные" способы шпионажа? Еще бы и авторское право предъявили.
    Интересно, американские производители электроники заплатили что-то за такую антирекламу и выдавливание конкурентов с рынка? Или это условно бесплатный бонус за соучастие в массовом шпионаже?
    Alex-a832
  18. Евгений Гончаров (smoogg) Вчера, 16:30
    приятно, что чиновники не только у нас поехавшие
    Евгений Гончаров (smoogg)
  19. Ураган70 Вчера, 16:36
    Цитата: Scoun
    Цитата: Anarchist
    Цитата: Scoun
    Пишу с "корейца".)))

    Точно уверены? Корейцы давно перенести производство смартфонов в Китай! Самсунг - не исключение...
    Цитата: Scoun
    Да ну нафиг и хитроглазых
    Вы их различает? Их даже калмыки различить не могут...

    У меня вьетнамской сборки.)))
    Я сам не всегда киргиза от китайца отличаю)))


    Ещё видео
    В питерских утюгах обнаружены китайские жучки - Hi-Tech Mail.Ru
    hi-tech.mail.ru/news/iron-bugs/
    Обнаружился факт установки жучков в бытовые приборы на таможне. Во время сверки веса каждый из проверяемых утюгов весил на несколько граммов больше указанного производителем веса. Таможенники заподозрили неладное и решили проверить, что скрывается внутри одного из приборов. Выяснилось, что там находится небольшой чип с Wi-Fi модулем. ... Явных следов вскрытия на них обнаружено не было, что предполагает вероятность того, что устройства изначально предназначались для незаконных целей. Технические специалисты отметили, что «зараженные» утюги могут подключаться к незапароленным Wi-Fi сетям в радиусе 50—70 метров, т. е. при удачном стечении обстоятельств охватить целый подъезд. Сеть приборы начинают искать сразу после включения

    Офигеть...вот это таможенники! Несколько граммов различили! Их наградили орденами России и прокляли в КНР? Ей-богу похоже на басню...
    Ураган70
  20. Cetron Вчера, 20:22
    Я работаю на латвийской железной дороге, для обмена корпоративной конфедициальной информацией используется интранет, спецы по безопасности работают интенсивно. Недавно предупредили работников смартфоны каких марок и моделей тайно от пользователя передают информацию с гаджета неизвестно кому, приказ: не пользоваться ими на работе.
    android phone
    Добрый день
    Хотим информировать, что основываясь на информации Cert.lv (институция предотвращения инцидентов безопасности информационных технологий), работники ЛЖД , использующие ОС Андроид конкретных моделей мобильных телефонов ( список ниже ) которые без разрешения пользователя посылают разные данные на сервера третьих сторн.

    Список моделей смартфонов
    Acer B3-A20B MyPhone L Line
    Alps VK800X NewBund Apollo Lite
    ASUS Z00VD NewBund Apollo Lite
    Blackview BV5000 Nous NS5003
    Coolpad E570 OUKITEL K4000
    CUBOT_NOTE S OUKITEL K4000 Pro
    CUBOT X17 OUKITEL K6000
    Elephone P8000 OUKITEL K6000 Pro
    Elephone S2 OUKITEL K10000
    Elephone P6000 OV-Vertis
    Elite 1 Prestigio PSP3504DUO
    GIGABYTE Classic Pro Prestigio PSP5551DUO
    HUAWEI CUN-L21 SISWOO C50
    JUST5 BLASTER Sony E5603
    JUST5 BLASTER2 Ulefone Paris
    JUST5 FREEDOM Ulefone Paris POST
    JUST5 FREEDOM X1 UMI ROME X
    JUST5 SPACER2 UMI MAX
    LENOVO A8-50L UMI SUPER
    LENOVO TB3-710F Vernee Thor
    LENOVO TB3-850M Xiaomi RedmiNote2
    LENOVO TB3-X70L Xiaomi RedmiNote3
    LENOVO X2-EU ZTE T620
    LENOVO T 10F

    Если вы используете какую из упомянутых моделей, рекомендуем не пользовться корпоративной информационной системой, удалённое подключение (VPN), ЛДЗ е-почту. Также оценить использование паролей, доступа и других конфедициальных данных, пользуясь этими телефонами.
    ВАЖНО! Проверка безопасности данных других моделей телефонов нарушений не выявила
    (Перевод мой. Прошу прощения, если не совсем литературно.)
    Cetron
  21. razved Вчера, 22:22
    Наверно, через китайские смартфоны им сложнее следить за своими гражданами...
    razved
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