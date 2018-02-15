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Спецслужбы США не рекомендуют гражданам пользоваться смартфонами производства КНР
Главы ФБР, ЦРУ и АНБ не рекомендовали американцам пользоваться смартфонами производства китайских компаний Huawei и ZTE, утверждая, что они угрожают безопасности страны, передает ТАСС сообщение телекомпании CNN.
Согласно информации, с таким предупреждением руководители указанных ведомств выступили на слушаниях, состоявшихся в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.
Директор ФБР Кристофер Рей пояснил мнение спецслужб, заявив, что «рискованно допускать к телекоммуникационной инфраструктуре США компании, подотчетные иностранным правительствам».
Ранее американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications отказался от продажи смартфонов производства Huawei. Как рассказали СМИ, такое решение компания «приняла под давлением правительства США, которое подозревает Huawei в сотрудничестве со спецслужбами Китая».
В Вашингтоне полагают, что на смартфонах этой компании могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка. Недавно конгрессмены-республиканцы Майкл Конэуэй и Лиз Чейни предложили к рассмотрению законопроект, в соответствии с которым рекомендовано запретить правительству США заключать контракты с Huawei и ZTE, а также пользоваться продукцией этих компаний.
Согласно информации, с таким предупреждением руководители указанных ведомств выступили на слушаниях, состоявшихся в спецкомитете по разведке Сената Конгресса США.
Директор ФБР Кристофер Рей пояснил мнение спецслужб, заявив, что «рискованно допускать к телекоммуникационной инфраструктуре США компании, подотчетные иностранным правительствам».
Это создает предпосылки для злонамеренного изменения или кражи информации. Это также создает возможности для скрытого шпионажа,сказал глава ФБР.
Ранее американский телекоммуникационный гигант Verizon Communications отказался от продажи смартфонов производства Huawei. Как рассказали СМИ, такое решение компания «приняла под давлением правительства США, которое подозревает Huawei в сотрудничестве со спецслужбами Китая».
В Вашингтоне полагают, что на смартфонах этой компании могут устанавливаться программы, с помощью которых за пользователями осуществляется слежка. Недавно конгрессмены-республиканцы Майкл Конэуэй и Лиз Чейни предложили к рассмотрению законопроект, в соответствии с которым рекомендовано запретить правительству США заключать контракты с Huawei и ZTE, а также пользоваться продукцией этих компаний.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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