" Президент России наградил генерала А.И.Лизюкова орденом Жукова посмертно."

За умелую организацию боевых действий войск в ходе стратегических операций Великой Отечественной войны в 1941–1942 годах наградить орденом Жукова генерал-майора Лизюкова Александра Ильича (посмертно).

Генерал Лизюков в центре

В этих боях погиб командующий 5-й танковой армией генерал Лизюков. Он двигался в боевых порядках одного из своих соединений. Чтобы воодушевить танкистов, генерал бросился на своем танке КВ вперёд, ворвался в расположение противника и там сложил голову.

Президент Российской Федерации сегодня подписал указ о награждении легендарного военачальника Великой Отечественной войны генерала Александра Лизюкова орденом Жукова (посмертно). Из официального заявления пресс-службы:Награждение генерала А.И.Лизюкова стало фактически подарком Воронежу, военная история которого связана с именем прославленного генерала, - к 10-летию присвоения почётного звания Город воинской славы.Именно под Воронежем летом 1942 года генерал Лизюков погиб в бою, в ходе которого своим личным примером пытался воодушевить бойцов-танкистов. Из воспоминаний Константина Рокоссовского:О подробностях гибели генерала и о том, что именно толкнуло его на непосредственное участие в танковом бою, историки спорят до сих пор.Именем Александра Лизюкова названа одна из главных улиц Воронежа, которая сегодня известна далеко за пределами столицы Черноземья.Для справки: Александр Лизюков родился в 1900 году в Гомельской области. В годы Великой Отечественной войны проявил себя как незаурядный полководец. При жизни был награждён двумя орденами Ленина и званием Герой Советского Союза.