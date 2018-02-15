00:19 16 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Президент России наградил генерала А.И.Лизюкова орденом Жукова посмертно

Президент Российской Федерации сегодня подписал указ о награждении легендарного военачальника Великой Отечественной войны генерала Александра Лизюкова орденом Жукова (посмертно). Из официального заявления пресс-службы:
За умелую организацию боевых действий войск в ходе стратегических операций Великой Отечественной войны в 1941–1942 годах наградить орденом Жукова генерал-майора Лизюкова Александра Ильича (посмертно).


Награждение генерала А.И.Лизюкова стало фактически подарком Воронежу, военная история которого связана с именем прославленного генерала, - к 10-летию присвоения почётного звания Город воинской славы.

Президент России наградил генерала А.И.Лизюкова орденом Жукова посмертно


Генерал Лизюков в центре


Именно под Воронежем летом 1942 года генерал Лизюков погиб в бою, в ходе которого своим личным примером пытался воодушевить бойцов-танкистов. Из воспоминаний Константина Рокоссовского:
В этих боях погиб командующий 5-й танковой армией генерал Лизюков. Он двигался в боевых порядках одного из своих соединений. Чтобы воодушевить танкистов, генерал бросился на своем танке КВ вперёд, ворвался в расположение противника и там сложил голову.

О подробностях гибели генерала и о том, что именно толкнуло его на непосредственное участие в танковом бою, историки спорят до сих пор.

Именем Александра Лизюкова названа одна из главных улиц Воронежа, которая сегодня известна далеко за пределами столицы Черноземья.

Для справки: Александр Лизюков родился в 1900 году в Гомельской области. В годы Великой Отечественной войны проявил себя как незаурядный полководец. При жизни был награждён двумя орденами Ленина и званием Герой Советского Союза.

Использованы фотографии: Википедия
35

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 19

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Logall Вчера, 14:50
    Историческая несправедливость исправлена... Покойся с миром, Русский генерал!
    Logall
    1. 210окв Вчера, 14:57
      А как насчёт звания "Героя Советского Союза"?Понятно,тогда не часто звёзды давали,да и судьба генерала не сразу стала известна..
      210окв
      1. AlexVas44 Вчера, 15:01
        Цитата: 210окв
        А как насчёт звания "Героя Советского Союза"

        А имеет ли право? Скорее Героя России. Подобные случаи были.
        AlexVas44
      2. Володин Вчера, 15:14
        Цитата: 210окв
        А как насчёт звания "Героя Советского Союза"? Понятно,тогда не часто звёзды давали

        Из новости: "При жизни был награждён двумя орденами Ленина и званием Герой Советского Союза" Или у президента России появились полномочия присваивать звание Героя Советского Союза...
        Володин
    2. Владыка Ситх Вчера, 15:18
      Орден и медаль Георгия Жукова
      Владыка Ситх
    3. влад66 Вчера, 16:53
      Цитата: Logall
      Историческая несправедливость исправлена... Покойся с миром, Русский генерал!

      Саша,он советский генерал. hi
      Будущий генерал Лизюков родился в белорусском городе Гомеле 26 03 1900 в семье сельского учителя, позже ставшего директором, Ильи Лизюкова. В семье было еще два сына: старший Евгений, впоследствии ставший партизанским командиром, и младший Петр, также дослужившийся до звания Героя Советского Союза. Мама умерла рано, Александру было всего девять лет. Возможно, отчасти и это стало причиной однозначного выбора военного поприща.7 апреля 1918 года добровольно вступил в Красную Армию,будущий генерал Лизюков продолжил обучение. Начал он с артиллерийских курсов командирского состава в Москве. Стрелковая дивизия 12 армии юго-западного фронта - это было первое назначение, которое получил будущий генерал Лизюков. Биография героя в период Гражданской войны пестрила новыми назначениями и победами в боях против генерала Антона Деникина и атамана Симона Петлюры.В 1920 году его назначили артиллерийским начальником бронепоезда "Коммунар". Участвовал в боях в войне с Польшой, которая закончилась в 1921 году. В период боевых действий поезд был захвачен польской армией. Затем будущий генерал Лизюков принял участие в подавлении восстания в Тамбове. Немного позднее, осенью 1921 года, его направили продолжить военное образование в Петроград. В 1923 году он закончил Высшую автобронетанковую школу.После окончания автобронетанковой школы он получил новое назначение - на так называемый поезд Троцкого. В сентябре он заступил на должность заместителя командира бронепоезда на Дальнем Востоке. В течение нескольких лет будущий генерал Лизюков служил еще на нескольких бронепоездах. Немногим позже он продолжил и свое военное образование. Осенью 1924 года Александр Ильич поступил в академию имени Михаила Фрунзе, которая готовила высших офицеров. Учеба длилась три года, в течение которых он пробовал себя и как автор-публицист, и как поэт.В подавляющем большинстве свои публицистические работы он посвящал военно-техническим темам. Кроме того, он принимал участие в подготовке и выходе журнала "Красные зори". В своих поэтических произведениях он в основном выражал революционные взгляды и однозначное отношение к свергнутой власти. Из напечатанных стихов можно привести вот такие строчки: "Нашу родину рабочих / И отечество крестьян / Не задушит, не подточит / Ни буржуй, ни наглый пан!".Как только Александр Лизюков окончил высшую военную академию, он попробовал себя и в преподавательской деятельности. В течение года он обучал курсантов бронетанковому мастерству в Ленинграде. Затем еще год отработал там же помощником по учебной части. Далее был переведен в Военную академию имени Дзержинского на факультет моторизации и механизации преподавать тактику. После этого он был назначен в отдел пропаганды технического штаба вооружения рабоче-крестьянской красной армии, где он отвечал за редакционное издательство.Спустя два года он получил новое назначение в Московский военный округ, где был назначен командиром танкового батальона. Через год ему вверили уже целый танковый полк. Однако на этой карьерной ступени он не только командовал полком, но и полностью отвечал за его формирование. Его навыки профессионального военного были настолько впечатляющими, что уже в неполные 36 лет был произведен в чин полковника и назначен командиром танковой бригады имени Сергея Кирова в Ленинградском военном округе.Его навыки в подготовке были высоко оценены, и его наградили орденом Ленина
      http://fb.ru/article/193772/general-lizyukov-biog
      rafiya-geroya
      По ссылке можно найти полностью биографию Генерала Лизюкова.!
      влад66
      1. Logall Вчера, 18:58
        Влад, тот факт, что он был советским генералом не делает его менее Русским! drinks
        Logall
        1. влад66 Вчера, 19:01
          Цитата: Logall
          Влад, тот факт, что он был советским генералом не делает его менее Русским! drinks

          Согласен Александр drinks Но Александр Ильич все таки выпускник советской школы военначальников. hi hi drinks
          влад66
  2. КВУ-НСвД Вчера, 14:50
    Заслуги солдат Родина должна помнить и награждать даже после многих прошедших лет . Интересно есть ли такие традиции в иностранных армиях ?
    КВУ-НСвД
  3. андрей юрьевич Вчера, 14:52
    [quote]Президент России наградил генерала А.И.Лизюкова орденом Жукова посмертно[/quote 8го, или ]20 мая, достойно было бы...а так.. неловко как то...
    андрей юрьевич
    1. Володин Вчера, 15:16
      Цитата: андрей юрьевич
      а так.. неловко как то...

      Андрей Юрьевич, а в чём "неловкость"?
      Володин
  4. Геркулесыч Вчера, 15:00
    Его бы именем назвать воинскую часть! soldier
    Геркулесыч
  5. Гардамир Вчера, 15:34
    Не трогал бы господин либеральный президент, наше советское прошлое.
    Гардамир
  6. keeper03 Вчера, 15:36
    Теперь понятно, что это за котёнок с улицы Лизюкова ! hi
    keeper03
  7. Васян1971 Вчера, 15:49
    " Президент России наградил генерала А.И.Лизюкова орденом Жукова посмертно."
    Генерал А. И. Лизюков очень благодарен. Ложка к обеду хороша ваапче-то.
    Васян1971
  8. Игорь В Вчера, 16:16
    Как-то странно читать: генерала Лизюкова орденом Жукова... Они же были соратниками, то есть воевали в одно и то же время.
    Было три брата Лизюкова: Александр, Пётр и Евгений. Пётр Ильич, как и Александр Ильич был удостоен звания Герой Советского Союза, погиб в 1945-м. Евгений Ильич после тяжелого ранения стал партизаном, командиром отряда. Погиб в 1944-м.
    Вот такая семья Лизюковых. В Гомеле есть улица Братьев Лизюковых.
    Игорь В
  9. faiver Вчера, 17:22
    все бы ничего, но претензии к авторам - улица Лизюкова находящаяся в Северном районе простая внутриквартальная улица, никакой она одной из главных не является..
    faiver
    1. Икар Вчера, 23:11
      Эта улица называется: "Генерала Лизюкова", а не просто "Лизюкова", не повторяйте мультик.
      Икар
  10. VIK1711 Вчера, 20:12
    А другую награду подобрать - ума в статуте поковыряться не нашлось... ДБ (с)
    VIK1711
Картина дня