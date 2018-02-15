00:16 16 февраля
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Для Белого дома рост военного бюджета важнее, чем сокращение дефицита

Увеличение расходов на военные нужды для нынешней администрации представляется более важным, чем сокращение дефицита госбюджета, передает ТАСС заявление руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни.



Президент отчетливо осознает ситуацию с дефицитом, однако он также понимает, что мы живем в таком мире, где для того, чтобы выделить ассигнования, необходимые министерству обороны, которые мы считаем жизненно важными и приоритетными, нам нужно согласиться на более высокие уровни (трат), не связанных с обороной, которых мы бы не хотели,
сказал Малвейни на слушаниях в бюджетном комитете Конгресса.


Представитель Белого дома имел в виду компромиссную договоренность республиканцев с демократами, в соответствии с которой в параметрах бюджета на 2018 и 2019 финансовые годы военные расходы повышаются на $300 млрд при условии, что на эту же сумму увеличиваются вложения в другие внутриполитические программы.

При этом, согласно материалам правительства, «дефицит госбюджета возрастает в 2018 финансовом году с $665 млрд до $873 млрд, а в 2019-м – до $984».

Проект госбюджета США представляет собой запрос, направленный Конгрессу, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. НЕКСУС Вчера, 14:53
    Мне интересно,каким образом будет гасится внешний долг и внутренний в США...видимо по старой схеме,-развязать хорошую войну.
    НЕКСУС
    1. Logall Вчера, 14:56
      Цитата: НЕКСУС
      каким образом будет гасится внешний долг и внутренний в США...видимо по старой схеме,-развязать хорошую войну.

      Чтобы такой долг погасить нужно воевать, как минимум, с Россией или Китаем. А лучше с обоими сразу...
      "Пан или пропал"
      Logall
      1. Ратник с пулеметом Вчера, 15:08
        привет Саня,были бы уверены в своей победе,давно полезли бы,а они только всяких аборигенов с мушкетами валить могут,Россия и Китай вариант,но ссыкотный,гарантий победы (к каким они привыкли)никаких,а обратка в этом случае гарантированна))будут гадить повсюду по мере сил.
        Ратник с пулеметом
      2. антивирус Вчера, 15:19
        нет проблемы гос долга
        и войны не будет.
        достаточно показать туземцам светлое будущее с фордами и памперсами, и асфальтом + кондиционером, и "выборным парламентом" вместо совета старейшин
        И МЯГКО ВЛОЖИТЬ В ИХ ГОЛОВЫ "ВСЕ ИСЧИСЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО В ДОЛЛАРАХ"
        и можно избежать войны с РФ и КНР, до след туземнцев
        антивирус
      3. просто экспл Вчера, 16:04
        можно и с ними , только не напрямую , ибо это ядерная война .
        можно на нейтральной территории , как сейчас в Сирии , все знают что курды и всякие игилоиды это войска США , а Асада это войска РФ . вот и идет война между РФ и США .
        только небольшая , а вот если такую войну развернуть по всей полосе -Мароко-Иран , то есть 5-10 стран , то там масштабы будут намного больше . туда и ЕС можно втянуть и тогда ..... тогда можно будет много списать .
        просто экспл
    2. влад66 Вчера, 16:56
      Цитата: НЕКСУС
      Мне интересно,каким образом будет гасится внешний долг и внутренний в США

      Войной и только войной,полосатые уже и не скрывают это. hi
      влад66
    3. assa67 Вчера, 20:17
      за счет санкций.....уже заблокированы переводы ,транзакции по фирмам........100 лярдов влитые в экономику матрасов,теперь даже процентов не дают из-за санкций.......
      assa67
  2. КВУ-НСвД Вчера, 14:55
    Да там уже все давно забили на дефицит , спишут иным вариантом , а экономия не для "города на холме" .
    КВУ-НСвД
  3. Горный стрелок Вчера, 14:56
    Скоро будут по триллиону в год дефицита прибавлять. Вот и думаешь - что выгоднее? Или не иметь долгов, или вооружиться так, чтобы ни у кого не возникало мысли СТРЕБОВАТЬ долг.
    Горный стрелок
  4. Геркулесыч Вчера, 15:03
    Нужно им уже офицеально назвать доллар фантиком, и приравнять к нему по значимости обертки от конфет, которыми можно будет теперь расплатиться в магазинах при покупке любого товара!
    Геркулесыч
    1. А. Привалов Вчера, 22:54
      Нельзя, Геркулесыч, быть таким жестоким. Ваши уважаемые соотечественники держат под матрасами ни как не менее 20 миллиардов таких вот фантиков. Мало их что ли раздевали? Сколько раз у них деньги вдруг на глазах превращались в мятую обёрточную бумагу? За что им опять такое? (При этом я уже не говорю об олигархах и прочих виолончелистах прячущих свои фантики в иностранных банках и офшорах.)
      Вы забываете о более чем 100 миллиардах этих фантиков на которые ваше собственное родное правительство закупило у так ненавидимых вами матрасов и прочих американосов -- государственных ценных бумаг. И правильно, между прочим, сделало. Целее будут ваши бабки. Сохранятся в наилучшем виде, да ещё и прибыль устойчивую дадут. Их ценные бумаги вполне ликвидны. Будьте уверены. Их растащить там будет не так просто. Чуть что с деревянным случится, будет на что кусок хлеба (и даже с маслом) купить.
      Да посмотрите на карту мира! Сколько же стран уже скупили те самые фантики и сколько из них готовы скупить ещё больше. Ибо один из показателей сильной экономики – стабильная и дорогая валюта, на которую есть спрос не только внутри страны, но и со стороны других государств, покупающих ее. Доллар США, Геркулесыч , не самое лучшее, что есть на свете, но самая популярная валюта в мире. Экономика страны-эмитента этой валюты диверсифицирована и стабильна (она выдерживает даже финансовые кризисы) и поэтому, именно доллар является мировой резервной валютой. Обвал же этой валюты, приведёт к неисчислимым бедам в мировой экономике, к немедленному падению правительств десятков стран, к кровопролитнейшим гражданским войнам на всех континентах, в том числе и на территории такого большого государства как Российская Федерация. Пожелаем же американскому доллару крепкого здоровья и многих лет спокойной жизни на радость всем его держащим. hi
      А. Привалов
  5. demo Вчера, 15:17
    Проект госбюджета США представляет собой запрос, направленный Конгрессу, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации.

    А при этом:
    "По соглашению, Россия берет на себя обязательства закупить определенные национальные товары. По словам директора по международному сотрудничеству и региональной политике госкорпорации «Ростех» Виктора Кладова, Индонезия может поставить каучук, пальмовое масло, кофе и другие товары традиционного экспорта.

    Индонезийская государственная торговая компания и «Ростех» заключили меморанудум в августе 2017 года. Он предусматривает выполнение программы встречной торговли в рамках контракта на поставку Джакарте многоцелевых истребителей Су-35.

    Су-35С — многофункциональный истребитель поколения 4++, последний боевой самолет, построенный на базе платформы Т-10С, ставшей основой для истребителей семейства Су-27/Су-30 и их модификаций. Самолет закупается ВВС России (два контракта в общей сложности на 98 машин), а также в версии Су-35СК продан в Китай (24 самолета, первые переданы в декабре 2016 года).

    А какие приоритеты у нашего руководства?
    Что так плоха наша машина, что ее кроме как на бананы поменять не удается?
    Тогда как относиться к словам всех наших ВЫСОКО поставленных чиновников об уникальности, неповторимости, единственности и т.п.?
    Зае....долбали Д.Б.
    demo
  6. Spook Вчера, 16:43
    На сколько я понимаю обслуживание гос долга грозит проблемами в будущем, видимо проблемы военные в настоящем важнее.

    Может взят принципиальный курс на кризис пан америка, банкиры получат проценты по американскому долгу и вложат их в новые активы а разгребать оставят американцев.

    Может вложатся в Китай, там не плохой фашистский режим назревает, может разбегутся кто куда, может просто пропала необходимость центральной консолидации активов, за счет усиления глобализации паразиты могут существовать теперь везде.
    Spook
  7. Лексус Вчера, 20:24
    А зачем переживать по поводу долгов, если всегда можно кредиторам в "ухо дать", если не согласятся с тем, что это и не долги вовсе, а подарки?
    Лексус
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