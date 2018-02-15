Для Белого дома рост военного бюджета важнее, чем сокращение дефицита

Президент отчетливо осознает ситуацию с дефицитом, однако он также понимает, что мы живем в таком мире, где для того, чтобы выделить ассигнования, необходимые министерству обороны, которые мы считаем жизненно важными и приоритетными, нам нужно согласиться на более высокие уровни (трат), не связанных с обороной, которых мы бы не хотели,

Увеличение расходов на военные нужды для нынешней администрации представляется более важным, чем сокращение дефицита госбюджета, передает ТАСС заявление руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни.сказал Малвейни на слушаниях в бюджетном комитете Конгресса.Представитель Белого дома имел в виду компромиссную договоренность республиканцев с демократами, в соответствии с которой в параметрах бюджета на 2018 и 2019 финансовые годы военные расходы повышаются на $300 млрд при условии, что на эту же сумму увеличиваются вложения в другие внутриполитические программы.При этом, согласно материалам правительства, «дефицит госбюджета возрастает в 2018 финансовом году с $665 млрд до $873 млрд, а в 2019-м – до $984».Проект госбюджета США представляет собой запрос, направленный Конгрессу, в котором говорится о приоритетах нынешней администрации.