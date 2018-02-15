00:20 16 февраля

США готовят России реванш

После разгрома ИГИЛ новой марионеткой в руках США в Сирии стали курды (СДС). С ними сирийские войска вступают в регулярные боевые столкновения.

Как считают в России, США намерены создать на территории восточнее Евфрата новое квазигосударство, которое будет подконтрольно курдам. Именно на этой территории расквартированы подразделения американской армии, включая артиллерию, которые осуществляют непосредственную поддержку курдов.

В этом смысле интересы США и СДС совпадают: первые намерены разделить Сирию, используя захваченную территорию как плацдарм для дальнейшей войны против Дамаска, а вторые уже и так давно мечтают о своем собственном государстве. Важным моментом является то, что подконтрольная курдам местность чрезвычайно богата нефтью. Ее добыча и продажа позволяют СДС получить от американцев столько оружия, сколько требуется.




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Комментарии 10

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  1. Мар.Тира Вчера, 15:30
    Курды должны понять,с кем они имеют дело.Пока только один огневой контакт был.Если это не купировать ,война наберёт новые обороты,и нам придёться вдалбливать в песок,и преданных США курдов.Вот свежее нашёл Версия: США по ошибке уничтожили 300 курдов, которых объявили русскими.Кто что знает?https://news-front.info/2018/02/13/versiya-
    ssha-po-oshibke-unichtozhili-300-kurdov-kotoryh-o
    byavili-russkimi-yuliya-vityazeva/
    Мар.Тира
    1. gromoboj Вчера, 15:34
      Не придётся никого в песок вдалбливать. Командование зассыт. Покамест вдолбили наших. И если что повторят без зазрения совести.
      Курды для янки даже удобней бородатых бармалеев.
      - Не такие радикальные исламисты
      - На террористов они не похожи поэтому их можно объявить демократической оппозицией и идти сносить Асада.
      - Образ о них в европе создали как о несчастных, которых постоянно обижают злые турки. Поэтому можно ими же стращать Эрдогана. Хотя ситуация получается любопытная. Одна страна НАТО вооружает незаконные бандформирования, а вторая страна нато их пытается уничтожить.

      В общем шансы с курдами гораздо выше чем с бармалеями, и если получится с Сирией то и Ирану кабздец.
      gromoboj
      1. Oden280 Вчера, 16:45
        Каких таких наших? Наёмники это народ без роду и племени. Кто платит за того и воюют.
        Oden280
        1. gromoboj Вчера, 16:58
          А теперь поменяем "наёмники" на "добровольцы". И не надо тут разводить демагогию про "они за деньги". Люди могли устроиться в любую другую ЧВК или в иностранный легион записаться. Но действовали в интересах России. Добровольцев которые воевали в Испании тоже проклянём ? И спецов которые были от Африки до Азии туда же ? Даже в ВоВ солдатам платили за уничтоженную технику.
          https://topwar.ru/27802-dengi-ot-stalina-sovetska
          ya-sistema-denezhnogo-voznagrazhdeniya-za-voennye
          -uspehi.html

          А вообще чего я распинаюсь, некоторым не угодишь. То армию по контракту вам подавай, то орёте что они воевали за деньги. И вообще ваша позиция такая. https://www.youtube.com/watch?v=WwsafWPuzW0
          gromoboj
          1. Мар.Тира Вчера, 17:23
            Всё правильно говоришь.Так большинство неравнодушных к своей стране и поступает.Когда мы ввели войска в ДРА,количество желающих идти туда служить было массовое.И я писал рапорт.Не взяли.Захар Прилепин опубликовал некролог про своего боевого товарища.
            Мар.Тира
  2. OneMoreDay Вчера, 15:37
    Какой безграмотный заголовок. Или "готовят пакость" или "хотят добиться реванша", но никак "готовят России реванш"
    OneMoreDay
  3. KudrevKN Вчера, 15:40
    Да прекратите Вы чушь пороть - эта НЕФТЬ КАК НА ТАНКЕРЫ ПОПАДАЕТ? Как ее транспортируют из районов добычи и КУДА?
    KudrevKN
    1. gromoboj Вчера, 15:44
      Вот не нужна янки Сирийская нефть. Им надо чтобы Сирии и Ирана не стало. Очень хочется в Каспийское море и чтобы в Персидском заливе никто не мешался.
      Была бы нефть им нужна они бы на Ливии с Ираком остановились.
      gromoboj
      1. Oden280 Вчера, 16:46
        Янки не нужна, курдам нужна. Иначе как они будут свой курдистан развивать. На подачках далеко не уедешь.
        Oden280
  4. Викторио Вчера, 19:02
    напечатают еще зеленых бумажек, и от желающих повоевать не будет отбоя
    Викторио
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