США готовят России реванш

После разгрома ИГИЛ новой марионеткой в руках США в Сирии стали курды (СДС). С ними сирийские войска вступают в регулярные боевые столкновения.



Как считают в России, США намерены создать на территории восточнее Евфрата новое квазигосударство, которое будет подконтрольно курдам. Именно на этой территории расквартированы подразделения американской армии, включая артиллерию, которые осуществляют непосредственную поддержку курдов.



В этом смысле интересы США и СДС совпадают: первые намерены разделить Сирию, используя захваченную территорию как плацдарм для дальнейшей войны против Дамаска, а вторые уже и так давно мечтают о своем собственном государстве. Важным моментом является то, что подконтрольная курдам местность чрезвычайно богата нефтью. Ее добыча и продажа позволяют СДС получить от американцев столько оружия, сколько требуется.











