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Израильские Trophy установят на американские «Абрамсы»
Минобороны США заложило в бюджет на 2019 год закупку 261 израильской системы активной защиты Trophy, сообщает портал armyrecognition.com
Американская армия уже долгое время тестирует различные типы систем активной защиты для бронетехники. В прошлом году военное ведомство объявило о завершении процедуры выбора и переходе к финальным испытаниям и закупке. Так, на бронетранспортёры Stryker планируется устанавливать системы Iron Curtain, разработанные американской корпорацией Artis. Танки Abrams будут оснащаться израильскими системами Trophy, а боевые машины пехоты Bradley — системой Iron Fist от Israel Military Industries.
В военный бюджет на 2019 финансовый год включена закупка 261 комплекта Trophy, которые будут устанавливаться на танки Abrams M1A2 (такого количества систем активной защиты хватит для оснащения трёх танковых бригад). При этом в Минобороны США указывают, что первыми защиту получат подразделения, дислоцирующиеся в Европе.
Израильская система Trophy была разработана в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. Система оснащена специальной радиолокационной станцией и компьютером, который определяет класс и траекторию полёта вражеского боеприпаса. Если противотанковая граната или ракета угрожает танку, то система выпускает в сторону угрозы небольшие заряды, которые подрывают её на подлёте. Помимо этого, система способна определить место, откуда был выпущен боеприпас. Система Trophy выпускается в нескольких вариантах, кроме того, в октябре 2015 года компания RADS презентовала её «облегчённую» версию Trophy LV, передает "Warspot"
Американская армия уже долгое время тестирует различные типы систем активной защиты для бронетехники. В прошлом году военное ведомство объявило о завершении процедуры выбора и переходе к финальным испытаниям и закупке. Так, на бронетранспортёры Stryker планируется устанавливать системы Iron Curtain, разработанные американской корпорацией Artis. Танки Abrams будут оснащаться израильскими системами Trophy, а боевые машины пехоты Bradley — системой Iron Fist от Israel Military Industries.
В военный бюджет на 2019 финансовый год включена закупка 261 комплекта Trophy, которые будут устанавливаться на танки Abrams M1A2 (такого количества систем активной защиты хватит для оснащения трёх танковых бригад). При этом в Минобороны США указывают, что первыми защиту получат подразделения, дислоцирующиеся в Европе.
Израильская система Trophy была разработана в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. Система оснащена специальной радиолокационной станцией и компьютером, который определяет класс и траекторию полёта вражеского боеприпаса. Если противотанковая граната или ракета угрожает танку, то система выпускает в сторону угрозы небольшие заряды, которые подрывают её на подлёте. Помимо этого, система способна определить место, откуда был выпущен боеприпас. Система Trophy выпускается в нескольких вариантах, кроме того, в октябре 2015 года компания RADS презентовала её «облегчённую» версию Trophy LV, передает "Warspot"
Использованы фотографии: armyrecognition.com
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