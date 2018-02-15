00:15 16 февраля
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Израильские Trophy установят на американские «Абрамсы»

Минобороны США заложило в бюджет на 2019 год закупку 261 израильской системы активной защиты Trophy, сообщает портал armyrecognition.com

Американская армия уже долгое время тестирует различные типы систем активной защиты для бронетехники. В прошлом году военное ведомство объявило о завершении процедуры выбора и переходе к финальным испытаниям и закупке. Так, на бронетранспортёры Stryker планируется устанавливать системы Iron Curtain, разработанные американской корпорацией Artis. Танки Abrams будут оснащаться израильскими системами Trophy, а боевые машины пехоты Bradley — системой Iron Fist от Israel Military Industries.

Израильские Trophy установят на американские «Абрамсы»



В военный бюджет на 2019 финансовый год включена закупка 261 комплекта Trophy, которые будут устанавливаться на танки Abrams M1A2 (такого количества систем активной защиты хватит для оснащения трёх танковых бригад). При этом в Минобороны США указывают, что первыми защиту получат подразделения, дислоцирующиеся в Европе.

Израильская система Trophy была разработана в 2005 году для обнаружения и уничтожения ракет и снарядов РПГ, выпущенных по танку. Система оснащена специальной радиолокационной станцией и компьютером, который определяет класс и траекторию полёта вражеского боеприпаса. Если противотанковая граната или ракета угрожает танку, то система выпускает в сторону угрозы небольшие заряды, которые подрывают её на подлёте. Помимо этого, система способна определить место, откуда был выпущен боеприпас. Система Trophy выпускается в нескольких вариантах, кроме того, в октябре 2015 года компания RADS презентовала её «облегчённую» версию Trophy LV, передает "Warspot"


Использованы фотографии: armyrecognition.com
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Комментарии 48

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  1. 210окв Вчера, 15:01
    А вот что то на нашей бронетехнике активной защиты не наблюдаю.Стоит старая динамическая..
    210окв
    1. Геркулесыч Вчера, 15:07
      Так и динамическая далеко не на всех танках стоит! И чаще всего это первое поколение "Контакта " , которого понаделали на сотню лет вперед!
      Геркулесыч
      1. Deadушка Вчера, 16:54
        Цитата: Геркулесыч
        Так и динамическая далеко не на всех танках стоит

        берегут... все пойдет на Армату(все остатки).
        Цитата: профессор
        Дык покупайте нашу или гордость не позволяет

        у нас и самих есть, просто не показываем.
        Пы-Сы: и тоже на Армату пойдет.
        Deadушка
      2. Лексус Вчера, 19:43
        И чаще всего это первое поколение "Контакта " , которого понаделали на сотню лет вперед!

        Советское наследие "доедаем". Очень хочется, чтобы "Афганит" не постигла судьба "Арены", так и оставшейся в единичных образцах. Надо, наверное, чиновников-казнокрадов и их родственников к танкам привязывать, когда в бой придётся идти. Глядишь, будет "Деньги есть - держитесь!", а не так, как сейчас.
        Лексус
    2. профессор Вчера, 15:30
      Цитата: 210окв
      А вот что то на нашей бронетехнике активной защиты не наблюдаю.Стоит старая динамическая..

      Дык покупайте нашу или гордость не позволяет?
      профессор
      1. KonoGon Вчера, 15:49
        Цитата: профессор
        Дык покупайте нашу или гордость не позволяет?
        Очень скоро. «Мы решительно поддерживаем право Израиля на самооборону, и действия израильских пилотов были совершенно корректными. — отметил Фролов, комментируя недавний инцидент между Израилем и Сирией. В случае агрессии против Израиля, не только Соединённые Штаты стояли бы на израильской стороне — Россия тоже была бы на его стороне, — сказал Фролов».
        KonoGon
      2. saturn.mmm Вчера, 17:51
        Цитата: профессор
        Дык покупайте нашу или гордость не позволяет?

        А может китайскую?
        saturn.mmm
        1. профессор Вчера, 18:50
          Цитата: saturn.mmm
          А может китайскую?

          Лучше наш оригинал чем китайская подделка.
          профессор
    3. Маз Вчера, 21:18
      Пусть ставят. Им это не поможет. Как пробить Трофи уже отработали на полигонах. Два выстрела с одной директриссы с разницей в 1-2 секунды. можно и три, если позволяет вооружение. Голь на выдумки хитра. И главное - дёшево.
      Маз
  2. Ратник с пулеметом Вчера, 15:03
    доперло до жирафов,что гомогенка любой толщины нынче дырявится,не пробивается,только такая при которой танк с места не сдвинется по весу))
    Ратник с пулеметом
    1. Арон Заави Вчера, 16:36
      Цитата: Ратник с пулеметом
      доперло до жирафов,что гомогенка любой толщины нынче дырявится,не пробивается,только такая при которой танк с места не сдвинется по весу))

      Ну доперло давно, а активно в серию запустили , когда в 2006 году нам подбили 42 машины и погиб 31 танкист. Тут забегаешь как ошпаренный.
      Арон Заави
      1. Ратник с пулеметом Вчера, 17:07
        я про полосатых,у вас интенсивность не удивительна,вы своих вояк пушечным мясом при любом раскладе не считаете.
        Ратник с пулеметом
  3. КВУ-НСвД Вчера, 15:05
    А от удара сверху система защищает ? И требует ли ,как Афганит, для реакции на атаку с кормы поворота башни ?
    КВУ-НСвД
    1. профессор Вчера, 15:29
      Цитата: КВУ-НСвД
      А от удара сверху система защищает ?

      Да.
      профессор
    2. MoJloT Вчера, 16:49
      От собственных Джав?
      MoJloT
  4. Петр Царь Вчера, 15:05
    Кажется что Quick Kill пойдёт в ящик, под давлением израильского оружейного лобби lol
    Петр Царь
  5. Геркулесыч Вчера, 15:05
    Значит, будем" Хризантемы" в большем количестве для борьбы с танками супостата покупать .
    Геркулесыч
    1. профессор Вчера, 15:29
      Цитата: Геркулесыч
      Значит, будем" Хризантемы" в большем количестве для борьбы с танками супостата покупать .

      По вашему "Хризантема" устойчива к противодействию КАЗ?
      профессор
      1. _Jack_ Вчера, 15:44
        "Хризантема-С", "Корнет-Т", "Корнет-ЭМ" умеют стрелять дуплетами. Одна ракета идет за второй по одному лучу для преодоления КАЗ. Типа первую КАЗ уничтожила, а за ней вторая и времени на реакцию у КАЗ не остается, т.к. до танка несколько метров осталось. Производитель Корнетов заявляет в описании такой режим для преодоления КАЗ.
        Есть мнение что даже радар КАЗ может не засечь вторую ракету. Когда ракеты идут одна за другой радар не видит вторую за первой т.к. он сантиметрового диапазона, а дифракция проявляется особенно отчетливо в случаях, когда размеры препятствий меньше длины волны или сравнимы с ней. У ракеты ПТРК размеры на 2 порядка больше длины волны радара, значит за первой ракетой останется "тень" в РЛ диапазоне, куда спрячется вторая ракета.
        А в момент срабатывания КАЗ радар слепнет на долю секунды из-за множества своих-же поражающих элементов. Читал оценки что срабатывание КАЗ ослепляет её на 0,2-0,4 секунды, за это время ракета корнета пролетает 60-100 метров (скорость 300-310 м/с).
        Но это всё болтовня, есть ли практические результаты неизвестно.
        _Jack_
        1. профессор Вчера, 16:37
          Цитата: _Jack_
          "Хризантема-С", "Корнет-Т", "Корнет-ЭМ" умеют стрелять дуплетами. Одна ракета идет за второй по одному лучу для преодоления КАЗ. Типа первую КАЗ уничтожила, а за ней вторая и времени на реакцию у КАЗ не остается, т.к. до танка несколько метров осталось. Производитель Корнетов заявляет в описании такой режим для преодоления КАЗ.

          Это в теории. А в теории и КАЗ может стрелять дуплетом.

          Цитата: _Jack_
          Есть мнение что даже радар КАЗ может не засечь вторую ракету. Когда ракеты идут одна за другой радар не видит вторую за первой т.к. он сантиметрового диапазона, а дифракция проявляется особенно отчетливо в случаях, когда размеры препятствий меньше длины волны или сравнимы с ней. У ракеты ПТРК размеры на 2 порядка больше длины волны радара, значит за первой ракетой останется "тень" в РЛ диапазоне, куда спрячется вторая ракета.

          Нет. Никакой "тени" не будет. Более того, ракеты не идут одна в след другой, а на некотором смещении дабы там где есть ГСН одна заслоняла другую, а там где есть маячок он тоже нуждается в подсветке.

          Цитата: _Jack_
          Но это всё болтовня, есть ли практические результаты неизвестно.

          good

          Цитата: mvg
          У меня вот вопрос, после 2006 года, хоть один меркава был подбит птур? Ну, кроме фугаса?

          ЕМНИП, то КАЗ перехватил 15 ракет. Ни один танк поражен не был.

          Цитата: Геркулесыч
          Профессор -Олег hi не поверите, но "Хризантема " , хоть и не панацея, но эффективна против КАЗа!

          Вы правы. Я не верю.
          профессор
          1. _Jack_ Вчера, 16:53
            а по поводу ослепления радара КАЗ в момент отстрела поражающих элементов ваш коммент?
            Никакой "тени" не будет.

            Пусть не тень, но то, что две близко идущие цели часто воспринимаются радаром как одна дело известное, почему в данном случае вы исключаете этот вариант?
            _Jack_
            1. профессор Вчера, 18:57
              Цитата: _Jack_
              а по поводу ослепления радара КАЗ в момент отстрела поражающих элементов ваш коммент?

              У Трофи нет облака осколков. Какое ослепление? Тем более, что поражающий элемент там движется со скоростью км/сек.

              Цитата: _Jack_
              Пусть не тень, но то, что две близко идущие цели часто воспринимаются радаром как одна дело известное, почему в данном случае вы исключаете этот вариант?

              Такое происходит когда разрешающая способность детектора близка к размеру обнаруживаемого объекта. Это не тот случай. Ракета на порядки больше длинны волны радара.
              профессор
              1. _Jack_ Вчера, 21:46
                У Трофи нет облака осколков

                там что один поражающий элемент?
                Ракета на порядки больше длинны волны радара

                Радар Трофи см. диапазона, лобовая проекция ракеты (именно с этой стороны радар облучает её) имеет как раз сантиметровые размеры
                _Jack_
            2. Абраша Вчера, 18:57
              Зачем объяснять агенту Запада технические принципы? Существует несколько способов нейтрализации КАЗ, как только КАЗ станет массовым их и массово внедрят!
              Абраша
              1. poquello Вчера, 20:40
                Цитата: Абраша
                Зачем объяснять агенту Запада технические принципы? Существует несколько способов нейтрализации КАЗ, как только КАЗ станет массовым их и массово внедрят!

                это собственно и ответ чего наши сплош не обвешаны
                poquello
          2. Маз Вчера, 21:30
            Проверим , посмотрим.Обычно израильские коллеги заявляют о подавляющем превосходстве, А на деле их суперторы, суперкипы, и суперсуфы еле-еле справляются с дедушками и бабушками ракетного вооружения ещё советских времён. Однако тенденция требует подтверждения. Поглядим, послушаем, посмотрим. Но обычно наши коллеги евреи сильно преувеличивают возможности вундерсуперов, до границ откровенного вранья. И мы в этом не раз убеждались. Ну, бум подождать. Есть среди них и хорошие люди, которые не преувеличивают до границ неимоверного. Семки, попкорн, диван. Наслаждаемся спектаклем - "Мы всегда говорим правду". Первое действие: "ВВС Израиля, крылатые ракеты и ПВО Сирии", - мы оценили. 1:1 в Пользу Сирии. И 2:0 в пользу России. Теперича Действие второе: "Трофи"... laughing wassat wink Пиар уже пошёл.
            Маз
        2. Маз Вчера, 21:21
          Даже из РПГ так же стрелять учат
          Маз
      2. mvg Вчера, 16:18
        У меня вот вопрос, после 2006 года, хоть один меркава был подбит птур? Ну, кроме фугаса?
        mvg
      3. Геркулесыч Вчера, 16:28
        Профессор -Олег hi не поверите, но "Хризантема " , хоть и не панацея, но эффективна против КАЗа!
        Геркулесыч
    2. Deadушка Вчера, 16:49
      Цитата: Геркулесыч
      Значит, будем" Хризантемы" в большем количестве для борьбы с танками супостата покупать

      Наши уже проводили учения по парной стрельбе из обычных гранатометов(по одной цели и с минимальной задержкой) ...
      к чему бы это... what
      Deadушка
  6. MoJloT Вчера, 15:12
    определяет класс и траекторию полёта вражеского боеприпаса
    Помимо этого, система способна определить место, откуда был выпущен боеприпас

    Роскошная игрушка!
    MoJloT
  7. Шалтай Вчера, 15:14
    Израилитяне своих не бросают ! Иногда .
    Шалтай
    1. Геркулесыч Вчера, 15:30
      Шалтай hi долго придется разбираться , кто кому из них свой! lol
      Геркулесыч
      1. Шалтай Вчера, 15:56
        Цитата: Геркулесыч
        кто кому из них свой!

        Да о вполне конкретном случае . Вот девушка , еще живая 22-х лет отроду . Могла -бы рожать , радовать близких . Но нет ее в живых , а лжесвидетели ее пропажи и гибели лгут . Хоть и в ее поиске участвовали израилитяне , но нашли киношники- россияне с квадрика . Нет-бы евреям прищемить фаберже лжесвидетелям из одной из благополучных стран Европы и НАТО , чтобы заговорили , как и что было на самом деле . Тишина , ничего не слышно .
        Шалтай
        1. профессор Вчера, 16:40
          Цитата: Шалтай
          Цитата: Геркулесыч
          кто кому из них свой!

          Да о вполне конкретном случае . Вот девушка , еще живая 22-х лет отроду . Могла -бы рожать , радовать близких . Но нет ее в живых , а лжесвидетели ее пропажи и гибели лгут . Хоть и в ее поиске участвовали израилитяне , но нашли киношники- россияне с квадрика . Нет-бы евреям прищемить фаберже лжесвидетелям из одной из благополучных стран Европы и НАТО , чтобы заговорили , как и что было на самом деле . Тишина , ничего не слышно .

          Израиль бросил Хили? Т.е. она звала на помощь, а наш МИД проигнорировал? Не наводите тень на плетень.
          профессор
          1. Шалтай Вчера, 17:06
            Цитата: профессор
            Израиль бросил Хили?

            Олег , Израиль ее не бросил . Дальше только в личку .
            Шалтай
  8. Бомба Вчера, 15:29
    Крутая вещь спору нет.
    Бомба
  9. KonoGon Вчера, 15:31
    Щас набегут диванологи военной техники и расскажут как Израиль спёр это из СССР.
    KonoGon
    1. Antidote Вчера, 17:39
      Помню как они топили на "сделано у нас" за "не имеющую..." Арену, а трофи "только в мультиках". Впрочем и тут 3/4 таких крикунов.
      Antidote
  10. Ураган70 Вчера, 16:22
    Цитата: профессор
    Цитата: 210окв
    А вот что то на нашей бронетехнике активной защиты не наблюдаю.Стоит старая динамическая..

    Дык покупайте нашу или гордость не позволяет?

    Вы ж мацой Меркавы свои обкладываете, на наших как то не очень смотреться будет!
    Ураган70
  11. Ураган70 Вчера, 16:22
    Цитата: KonoGon
    Щас набегут диванологи военной техники и расскажут как Израиль спёр это из СССР.

    Ты уже занял место диваногон?
    Ураган70
    1. KonoGon Вчера, 16:57
      Цитата: Ураган70
      Ты уже занял место диваногон?
      Твоё место? А зачем оно мне.
      KonoGon
  12. Ураган70 Вчера, 16:27
    Цитата: KonoGon
    Цитата: профессор
    Дык покупайте нашу или гордость не позволяет?
    Очень скоро. «Мы решительно поддерживаем право Израиля на самооборону, и действия израильских пилотов были совершенно корректными. — отметил Фролов, комментируя недавний инцидент между Израилем и Сирией. В случае агрессии против Израиля, не только Соединённые Штаты стояли бы на израильской стороне — Россия тоже была бы на его стороне, — сказал Фролов».

    Гусей не гони! Я слышал соооовсем другое! Про ответ ВВП на звонок Нетаньяху...
    Ураган70
    1. KonoGon Вчера, 16:43
      Цитата: Ураган70
      Гусей не гони!
      Тут справа и мелькает. Казалось бы открой и прочитай. Дак нет. Вам наверное персидским более понятно?
      KonoGon
  13. Zina389 Вчера, 17:16
    А еще создаются команды близнецов с надувными "хризантемами", один из которых стреляет дуплетом. Причем они также спят валетом.
    Zina389
  14. ljoha_d Вчера, 17:38
    Ну вот, а на наши танки такого оборудования почему то нет. Одни дырки, или опять попытаемся количеством задавить?
    ljoha_d
  15. Ratmir_Ryazan Вчера, 22:25
    Молодцы, не то, что наши генералы и чиновники, пока горы трупов не навалят из солдат не почешутся поставить КАЗ на танки БМП, БМД и БТРы...
    Ratmir_Ryazan
  16. Lacoste Вчера, 22:32
    совместив два гомна вряд ли получишь конфетку..
    Lacoste
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