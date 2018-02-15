00:12 16 февраля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Турция направила в Сирию модернизированные M60T

Модернизированные танки M60T Вооруженных сил Турции скоро примут участие в боевых действиях в Сирии – колонна турецкой бронетехники следует к контролируемому курдами Африну, сообщает Вестник Мордовии.

Турция направила в Сирию модернизированные M60T


Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, на появившихся в интернете фотографиях представлены M60T, которые сравнительно недавно были модернизированы по программе «Firat».




Танк получил поднимаемую камеру кругового обзора, датчики лазерного облучения и самое главное – дистанционно-управляемую турель с автоматическим гранатометом или пулеметом,
рассказал эксперт.



Данная модернизация, по всей видимости, была проведена исходя из опыта боевого применения этих танков в Сирии в 2016 году. Тогда, по информации различных источников, было уничтожено и повреждено около двадцати машин американского производства, модернизированных при помощи израильских специалистов.


Использованы фотографии: twitter.com/ssysfakb, savunmasanayi.org
16

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 11

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Геркулесыч Вчера, 15:09
    То, что писали по ветке выше -без динамической защиты, по сути, могила для экипажа.
    Геркулесыч
    1. влад66 Вчера, 17:11
      А "Леопарды" что закончились что ли? what
      влад66
  2. КВУ-НСвД Вчера, 15:13
    Леопарды горят как свечечки , а как будут гореть модернизированые "старички" посмотрим...
    КВУ-НСвД
    1. Геркулесыч Вчера, 15:25
      Горели еще раньше, и поярче Леопардов!
      Геркулесыч
    2. Incvizitor Вчера, 18:28
      Мне кажется что они лучше лео себя покажут.
      Incvizitor
  3. zyzx Вчера, 15:39
    Отвага и безумие-девиз экипажа подобного танка!
    zyzx
  4. баклан Вчера, 16:08
    Перископ, чтобы гибли сразу, не высовываясь из люка...
    баклан
  5. Кент0001 Вчера, 16:38
    Просто этот хлам не жалко и ни у кого нет "имиджевых" потерь. laughing
    Кент0001
  6. Zubr Вчера, 19:01
    Мне вот интересно, турки и наши обмениваются разведданными ? Или турки решили курдов сами забороть ?
    Zubr
  7. APASUS Вчера, 19:27
    Честно говоря М-60 надо в Африку продавать ,для современного боя машина устарела и никакие датчики кругового обзора уже машину не спасают.
    APASUS
  8. Лексей Вчера, 19:47
    Дело не в " хламе" .а в тактике .Стояние "как на блюдичке" до добра не доводит ...
    Лексей
Картина дня