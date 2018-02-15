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Турция направила в Сирию модернизированные M60T
Модернизированные танки M60T Вооруженных сил Турции скоро примут участие в боевых действиях в Сирии – колонна турецкой бронетехники следует к контролируемому курдами Африну, сообщает Вестник Мордовии.
Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, на появившихся в интернете фотографиях представлены M60T, которые сравнительно недавно были модернизированы по программе «Firat».
Данная модернизация, по всей видимости, была проведена исходя из опыта боевого применения этих танков в Сирии в 2016 году. Тогда, по информации различных источников, было уничтожено и повреждено около двадцати машин американского производства, модернизированных при помощи израильских специалистов.
Как отметил военный эксперт Юрий Лямин, на появившихся в интернете фотографиях представлены M60T, которые сравнительно недавно были модернизированы по программе «Firat».
Танк получил поднимаемую камеру кругового обзора, датчики лазерного облучения и самое главное – дистанционно-управляемую турель с автоматическим гранатометом или пулеметом,рассказал эксперт.
Данная модернизация, по всей видимости, была проведена исходя из опыта боевого применения этих танков в Сирии в 2016 году. Тогда, по информации различных источников, было уничтожено и повреждено около двадцати машин американского производства, модернизированных при помощи израильских специалистов.
Использованы фотографии: twitter.com/ssysfakb, savunmasanayi.org
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