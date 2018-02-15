00:19 16 февраля

Сбить в движении: что умеет новейший «Тор-М2»

"Тор-М2" были принят на вооружение ВС России уже в этом десятилетии, что делает его одним из самых современных комплексов ПВО.

Основная задача "Тора" - борьба с низколетящими объектами типа крылатых ракет, а также со средствами поражения класса "воздух-земля". Комплекс способен эффективно отражать массированные ракетно-бомбовые удары и работать в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

"Тор" осуществляет прикрытие группы войск, в том числе и на марше, в радиусе 15 км. ЗРК способен обнаружить до 48 целей, 10 из них взять на сопровождение и 4 цели обстреливать одновременно. При этом, боевые машины способны обмениваться данными о целях между собой.


Наш основной геополитический противник США (и НАТО в целом) не имеет на вооружении подобных систем ПВО, что делает "Тор" уникальным в своем роде.



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Комментарии 3

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  1. Romka47 Вчера, 15:39
    Нравится мне эта машинка. И в войска поступает уже хорошо!
    Romka47
  2. Артек Вчера, 15:55
    крутое видио,во первых очень свежее,во вторых в том видио ЧЕТЫРЕ первых пуска не в движении ,а с места.Уже не знают ,как развлечь народ.
    Артек
  3. Комментарий был удален.
  4. Чарик Вчера, 23:28
    высота поражения примерно 10км -вот брехуны
    Чарик
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