Сбить в движении: что умеет новейший «Тор-М2»

"Тор-М2" были принят на вооружение ВС России уже в этом десятилетии, что делает его одним из самых современных комплексов ПВО.



Основная задача "Тора" - борьба с низколетящими объектами типа крылатых ракет, а также со средствами поражения класса "воздух-земля". Комплекс способен эффективно отражать массированные ракетно-бомбовые удары и работать в условиях активного радиоэлектронного противодействия.



"Тор" осуществляет прикрытие группы войск, в том числе и на марше, в радиусе 15 км. ЗРК способен обнаружить до 48 целей, 10 из них взять на сопровождение и 4 цели обстреливать одновременно. При этом, боевые машины способны обмениваться данными о целях между собой.





Наш основной геополитический противник США (и НАТО в целом) не имеет на вооружении подобных систем ПВО, что делает "Тор" уникальным в своем роде.









